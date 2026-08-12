El mejor alojamiento para servidores de juegos en 2026: las mejores soluciones de alojamiento

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Elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos te permite jugar a tu manera, en lugar de tener que lidiar con servidores públicos abarrotados. Alquilar un servidor dedicado te ofrece un mayor control sobre las reglas del juego, los mods, el acceso de los jugadores y el rendimiento del servidor, algo que no es posible en los servidores oficiales.

Sin embargo, hoy en día resulta complicado elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de videojuegos. El mercado es más amplio que nunca, con más proveedores que ofrecen diversos modelos de precios y promesas de marketing cada vez más ambiciosas.

En esta guía, analizamos los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos en función de diferentes criterios, como el precio, los juegos compatibles y la facilidad de uso. Detallaremos cómo los hemos evaluado y también te proporcionaremos una guía de compra para ayudarte a tomar una decisión más informada.

Los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos que figuran aquí cubren una amplia gama de casos de uso, desde opciones de rendimiento premium hasta servidores de juegos dedicados económicos. Encontremos el más adecuado para ti.

Nuestras mejores opciones de alojamiento de servidores de juegos

Elegir el alojamiento de servidores de juegos en línea adecuado es el primer paso para disfrutar de una experiencia de juego más fluida. Estas opciones destacadas ofrecen el mejor equilibrio entre rendimiento, precio y asistencia técnica. Cada una destaca por un motivo diferente, así que elige el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados que se adapte a tus necesidades.

Hostinger: el mejor alojamiento para servidores de juegos en general, con un rendimiento excelente, acceso root completo y herramientas de gestión basadas en IA. GTXGaming: la mejor opción para configuraciones avanzadas, con un sólido soporte para mods en más de 100 juegos. BisectHosting: la mejor opción para principiantes, gracias a su sencillo panel Starbase, sus 21 ubicaciones globales y una amplia biblioteca con más de 100 juegos. Shockbyte: la mejor opción para Minecraft y para un alojamiento de servidores económico que ofrece planes asequibles, pero fiables, y una configuración sencilla. Host Havoc: la mejor opción por su rápida atención al cliente, con tiempos de respuesta a las incidencias inferiores a 10 minutos, y clústeres automáticos para Ark. GPortal: la mejor opción por su flexibilidad en el número de ranuras y sus colaboraciones oficiales con estudios de videojuegos como Double Eleven y Funcom. Apex Hosting: la mejor opción para comunidades grandes, con plazas ilimitadas para jugadores y potentes opciones de hardware. Nodecraft: la mejor opción para comunidades multijuego y gestión de servidores desde el móvil a través de la aplicación para iOS o Android. PingPerfect: la mejor opción por su variedad de juegos, con compatibilidad con más de 200 títulos y ventajas de alojamiento web gratuito. Sparked Host: la mejor opción económica para juegos de supervivencia, con hardware por niveles y un precio de entrada muy competitivo.

Echa un vistazo más detallado a estos mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos en la guía completa que encontrarás a continuación. Tómate tu tiempo para comparar las características y los modelos de precios antes de elegir tu servicio de alojamiento de servidores de juegos en línea.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de alojamiento de servidores de juegos

Para encontrar el mejor alojamiento de servidores de juegos, hemos analizado más de 25 proveedores que cumplen estos criterios: estar activos actualmente, ofrecer precios transparentes, contar con opiniones públicas de los usuarios y admitir al menos 10 juegos. Adquirimos varios planes para Minecraft, Valheim, Ark: Survival Evolved, Rust y Counter-Strike 2, que abarcan toda la gama, desde juegos ligeros hasta otros que exigen muchos recursos.

Nuestras pruebas abarcaron todos los pasos que sigue un usuario habitual, incluso en el caso de los servidores de juegos dedicados más económicos. Medimos la velocidad de configuración, la estabilidad de la frecuencia de tick y el margen de RAM. Esto nos ayudó a determinar qué proveedores ofrecen el mejor rendimiento en el alojamiento de servidores de juegos. También probamos la instalación de mods y la facilidad de uso de los paneles de control, especialmente para los administradores noveles.

Los modelos de precios fueron un factor diferenciador clave. Algunos proveedores cobran por plaza, mientras que otros cobran por GB o por recursos del VPS. Comprender estos modelos de precios es importante para encontrar el mejor alojamiento de servidores de juegos que se ajuste a tu presupuesto.

En cuanto al servicio de atención al cliente y la asistencia posventa, hemos comprobado los tiempos de respuesta tanto en los tickets como en el chat en directo, y hemos probado el proceso de reembolso para ver si los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos dedicados cumplen con sus políticas de reembolso o garantías de devolución del dinero.

Elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos implica fijarse en los datos, no solo en el marketing. Mediante pruebas realizadas como si fuéramos usuarios reales, hemos identificado los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos online en cuanto a rendimiento y fiabilidad.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores de juegos

Esta lista de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos se adapta a diferentes necesidades y presupuestos. Los hemos probado todos con distintos juegos para ver cuáles destacan realmente. Si buscas específicamente servidores de juegos dedicados baratos, ten en cuenta los diferentes modelos de precios, ya que pueden dificultar la comparación a primera vista. Asegúrate también de consultar las opiniones de los usuarios para tener más contexto a la hora de comparar los precios de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos dedicados.

1. Hostinger [El mejor alojamiento de servidores de juegos en general]

Hostinger es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos que te permite centrarte en jugar en lugar de en la gestión. Aunque funciona con un potente hardware con procesadores AMD EPYC y almacenamiento NVMe, no necesitas conocimientos técnicos avanzados. Su panel personalizado y el asistente de IA Kodee se encargan del trabajo pesado para facilitarte la gestión del servidor.

Obtienes unas especificaciones potentes a precios excelentes, respaldadas por una garantía de devolución del dinero de 30 días. La IA de Kodee puede configurar cortafuegos e interpretar los registros del servidor en un lenguaje sencillo, lo que lo convierte en el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados para aquellos que buscan un alto rendimiento sin complicaciones.

Con centros de datos en cuatro continentes e instalaciones con un solo clic para más de 100 juegos, Hostinger es el servicio de alojamiento de servidores de juegos más recomendado entre los mejores para aquellos usuarios que buscan la mejor relación calidad-precio y no tienen inconveniente en contratar planes de mayor duración. También es un excelente servicio de alojamiento de servidores de videojuegos en línea para desarrolladores que buscan acceso root completo y control sin la complejidad de la nube.

Ventajas Contras ✅ Asistente



de IA Kodee ✅ Fácil cambio entre más de 100 juegos



✅ Protección



segura contra DDoS ✅ Atención al cliente 24/7 ❌ Tarifas



de renovación más elevadas ❌ Compromiso inicial prolongado para obtener el precio



promocional ❌ Caro para grupos muy pequeños

El mejor alojamiento para servidores de juegos en general Hostinger 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Hostinger ofrece un servicio de alojamiento para videojuegos de alto rendimiento, asistido por IA, con configuraciones en un solo clic y potentes especificaciones a precios inmejorables. Prueba Hostinger

2. GTXGaming [Ideal para configuraciones avanzadas y con muchos mods]

GTXGaming es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para usuarios que desean un control total. Cuenta con editores de configuración para casi todos los ajustes de más de 100 juegos compatibles y dispone de un actualizador automático de mods que gestiona las actualizaciones de Workshop durante la noche, algo que no ofrecen muchos otros proveedores de alojamiento.

Con un panel de control muy intuitivo, este servicio de alojamiento de servidores de juegos dedicados, considerado uno de los mejores, es ideal para comunidades avanzadas de Ark, servidores de Rust con mods y grupos de Valheim con grandes paquetes de mods. Ofrece opciones de configuración de Ark más avanzadas que la mayoría de los demás proveedores e incluye compatibilidad con Beyond-API con un solo clic.

GTXGaming es uno de los servicios de alojamiento de servidores de juegos más flexibles del mercado, con una estructura de precios basada en el número de ranuras que garantiza una tarificación justa, una garantía de devolución del dinero de 24 horas, clústeres de Ark gratuitos y más de 20 ubicaciones globales repartidas por diferentes continentes. Es una opción excelente para los administradores que buscan herramientas profesionales sin el estrés que supone gestionar un VPS completo.

Ventajas Contras ✅ Actualizador



automático de mods ✅ Panel



de control bien desarrollado ✅ Fácil cambio



de juego ✅ Amplia configuración de Ark ❌ No es compatible con consolas para Ark: Survival Evolved



❌ Fluctuación



de los tipos de cambio de la libra esterlina ❌ Plazo de reembolso muy corto

El mejor alojamiento de servidores de juegos para configuraciones avanzadas GTXGaming 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GTXGaming ofrece una personalización exhaustiva, actualizaciones automáticas de mods y cobertura global para comunidades de jugadores avanzadas. Prueba GTXGaming

3. BisectHosting [Ideal para principiantes y comunidades multijuego]

BisectHosting es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para principiantes, ya que su panel Starbase te permite configurar tu primer servidor con solo unos clics. Aunque es lo suficientemente sencillo para alguien que se inicia en esto, también incluye herramientas para usuarios avanzados, como herramientas avanzadas de mods, editores de configuración y acceso SFTP.

A diferencia de los servidores de juegos dedicados baratos, ofrece una flexibilidad excelente, con 21 centros de datos repartidos por todo el mundo para mantener el lag al mínimo. La función Instance Manager te permite cambiar fácilmente entre paquetes de mods en Minecraft, mientras que el complemento BisectBoost ofrece aumentos temporales de RAM para partidas que requieran muchos recursos.

BisectHosting también destaca entre los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos por su atención al cliente muy fiable. Cuenta con un chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un tiempo medio de respuesta a las incidencias de 15 minutos, lo que supone uno de los mejores resultados en atención al cliente de este resumen.

Ventajas Contras ✅ Panel



de control personalizado muy accesible ✅ Atención



al cliente excepcional ✅ Fácil cambio entre más de 100 títulos y configuraciones



de juego ✅ Utiliza SSD NVMe en los planes premium ❌ Política



de reembolso limitada a 3 días ❌ Complementos



caros ❌ Los planes económicos carecen de algunas funciones esenciales

El mejor alojamiento de servidores de juegos para principiantes BisectHosting 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Servicio de alojamiento de servidores ideal para principiantes, con configuración rápida, asistencia inmediata las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cambio sencillo de modpacks con un solo clic. Prueba BisectHosting

4. Shockbyte [La mejor opción para Minecraft y el alojamiento de servidores de juegos económico]

Con más de 7.000 opiniones en Trustpilot desde 2013, Shockbyte es uno de los proveedores de alojamiento de servidores de juegos más reputados y mejores para Minecraft y Ark. Su panel de control es sencillo y claro, y permite una configuración instantánea y la instalación de mods de Steam Workshop con un solo clic. Además, cuenta con una opción de reembolso de 72 horas que te permite solicitar la devolución del dinero sin necesidad de enviar un ticket de asistencia.

Shockbyte ofrece un rendimiento muy superior a lo que cabría esperar por su precio en el segmento de servidores de juegos dedicados económicos, ya que combina hardware AMD EPYC e Intel Xeon con espacio en disco y ancho de banda ilimitados en todos los planes de Minecraft. Esa combinación por sí sola lo convierte en un excelente servicio de alojamiento de servidores de Minecraft para jugadores que no quieren renunciar a nada.

Con protección contra ataques DDoS, Shockbyte también mantiene tus servidores a salvo de ataques, al tiempo que garantiza un tiempo de actividad del 99,95 %. Si buscas el mejor alojamiento de servidores dedicados para juegos que ofrezca un rendimiento sólido y asistencia 24/7 sin un precio desorbitado, prueba Shockbyte.

Ventajas Contras ✅ Marca de confianza desde 2013



✅ Opción



de reembolso fácil y autogestionada ✅ Panel



de control muy intuitivo ✅ Protección contra DDoS incluida ❌ No es compatible con Xbox para el Ark



original ❌ Poca RAM en los planes



básicos ❌ Asistencia lenta en horas punta

El mejor alojamiento de servidores de juegos económico Shockbyte 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Un servicio de alojamiento de confianza y asequible con espacio en disco ilimitado, configuraciones instantáneas y una garantía de disponibilidad del 99,95 %. Prueba Shockbyte

5. Host Havoc [Ideal para una asistencia rápida y la agrupación automática en clústeres]

Host Havoc es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para aquellos usuarios que valoran una asistencia rápida, con un tiempo medio de respuesta inferior a 10 minutos. Para los administradores de Ark y Rust que se enfrentan a fallos o problemas con los mods, esto puede suponer la diferencia entre unos pocos minutos de inactividad y horas perdidas.

Además de su rápida asistencia técnica, Host Havoc destaca entre los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos dedicados por su clustering automático gratuito, que te permite conectar varios servidores de Ark entre sí sin costes adicionales ni complicaciones. A diferencia de algunos servidores de juegos dedicados baratos, utiliza potentes procesadores Ryzen y Xeon, almacenamiento NVMe de alta velocidad y un panel de control modificado que facilita la instalación de mods.

Como uno de los principales proveedores de alojamiento de servidores de juegos en línea, Host Havoc ofrece 13 ubicaciones globales para una baja latencia y una garantía de satisfacción de 72 horas. Aunque se centra en un rendimiento de primera clase, su sistema de precios basado en ranuras sigue siendo justo y transparente.

Ventajas Contras ✅ Tiempo



de respuesta del servicio de asistencia muy rápido ✅ Agrupación



automática y gratuita de Ark ✅ Precios



flexibles basados en ranuras ✅ Fácil gestión de copias de seguridad ❌ Mínimo de 30 ranuras para Ark



❌ Asistencia solo mediante tickets, sin chat



en directo ❌ Ubicaciones limitadas en Asia-Pacífico

El mejor alojamiento de servidores de juegos en cuanto a asistencia técnica Host Havoc 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Asistencia técnica rápida en 10 minutos, clústeres de servidores gratuitos y hardware de alto rendimiento para disfrutar de partidas multijugador sin interrupciones. Prueba Host Havoc

6. GPortal [La mejor opción por su flexibilidad en cuanto a tragaperras y sus colaboraciones oficiales con estudios]

GPortal es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos para los jugadores que buscan una plataforma más oficial. Es socio oficial de grandes estudios como Studio Wildcard y ofrece acceso anticipado a las actualizaciones de los juegos. Su exclusivo sistema Gamecloud es increíblemente flexible, lo que te permite comprar un paquete de ranuras y distribuirlas entre más de 100 juegos diferentes en cualquier momento.

Si buscas un servicio de alojamiento de servidores de juegos en línea con un compromiso inicial mínimo, GPortal ofrece una de las pruebas más accesibles. Puedes iniciar una prueba de tres días por una pequeña cuota para comprobar tu latencia antes de pagar el importe total. Si decides que es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos dedicados para tus necesidades, ten en cuenta que GPortal factura en períodos fijos en lugar de por meses naturales consecutivos.

Para las comunidades que cambian de juego con frecuencia, GPortal es uno de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos. En comparación con los servidores de juegos dedicados baratos, cuenta con una biblioteca de juegos más amplia y ofrece además una protección de primer nivel gracias a los sistemas Bulwark y Corero, que mantienen tus juegos a salvo de ataques DDoS masivos.

Ventajas Contras ✅ Socio



oficial del estudio ✅ Opción



de prueba económica de 3 días ✅ Amplia biblioteca



con más de 100 juegos ✅ Asistencia técnica mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana ❌ No hay suscripciones



mensuales tradicionales ❌ Mínimo de 10 plazas para determinados juegos



❌ Restricciones a la hora de cambiar de juego en Gamecloud

El mejor alojamiento de servidores de juegos para una mayor flexibilidad en las tragaperras GPortal 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Cambio flexible de ranuras entre más de 100 títulos y protección contra ataques DDoS de primer nivel. Prueba GPortal

7. Apex Hosting [Ideal para comunidades grandes con plazas ilimitadas para jugadores]

Apex Hosting es el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos si gestionas una comunidad grande y no quieres preocuparte por los límites de jugadores. Todos los planes incluyen plazas ilimitadas, lo que significa que tu servidor puede crecer de cinco a 50 jugadores sin que el precio aumente ni se te obligue a realizar una actualización.

Como uno de los principales candidatos al título de mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos dedicados, Apex Hosting ofrece un panel de control personalizado y fácil de usar. Incluye la instalación de mods con un solo clic para más de 200 paquetes de mods de Minecraft y compatibilidad total tanto con Ark: Survival Evolved como con Supervivencia Ascendida.

Apex Hosting destaca entre los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos al ofrecer una experiencia pulida y profesional para cualquier nivel de habilidad. Se centra en garantizar el funcionamiento fluido de grandes comunidades las 24 horas del día, con una asistencia fiable mediante chat en directo 24/7 y una garantía de disponibilidad del 99,99 %.

Ventajas Contras ✅ Plazas



de jugador ilimitadas ✅ Potente serie



EX dedicada ✅ Copias de seguridad y actualizaciones



automáticas ✅ Instalación de mods sin complicaciones ❌ Tarifas más elevadas a partir del primer mes



❌ El plan mínimo de 4 GB no es práctico para Ark



❌ Política de reembolso limitada a 7 días

Ideal para grandes comunidades multijugador Apex Hosting 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Apex Hosting ofrece plazas ilimitadas para jugadores, un tiempo de actividad del 99,99 % e instalaciones con un solo clic para más de 200 paquetes de mods. Prueba Apex Hosting

8. Nodecraft [Ideal para comunidades multijuego y gestión desde el móvil]

Nodecraft es uno de los principales proveedores de alojamiento de servidores de juegos en línea para jugar y gestionar múltiples juegos. Su sistema «Save & Swap» te permite guardar el estado actual del servidor e iniciar al instante una nueva partida sin perder el progreso. Para los grupos que van alternando entre juegos en lugar de limitarse a uno solo, este es el mejor alojamiento de servidores de juegos para ahorrar dinero.

Puedes alternar entre más de 50 juegos, todo ello mientras disfrutas de plazas ilimitadas para jugadores y de una estupenda aplicación móvil para gestionar tu servidor desde cualquier lugar. Puedes probar esta opción para encontrar el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados con la prueba gratuita de 24 horas que no requiere tarjeta de crédito.

Ten en cuenta que, aunque Nodecraft cuenta con más de 20 ubicaciones en todo el mundo, la disponibilidad de su servicio de asistencia se limita al horario de 11:30 a 20:00 CST. Esto puede suponer un problema para los usuarios de Europa o Asia que puedan necesitar ayuda fuera de ese horario.

Ventajas Contras ✅ Excelente sistema



«Save & Swap» ✅ Espacios ilimitados en todos los planes



✅ Prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta



de crédito ✅ Cómoda gestión a través de la aplicación móvil ❌ Precio



inicial elevado ❌ El plan económico (Lite) no es adecuado para juegos de mundo persistente como Ark



❌ Disponibilidad limitada del servicio de asistencia

El mejor alojamiento para servidores multijuego Nodecraft 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nodecraft te permite alternar al instante entre más de 50 juegos con plazas ilimitadas para jugadores y una gestión sencilla desde el móvil. Prueba Nodecraft

9. PingPerfect [El mejor alojamiento de servidores por su variedad de juegos]

Entre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos que figuran en esta lista, PingPerfect ofrece la mayor biblioteca de juegos, con soporte para más de 200 títulos, lo que supone una cifra muy superior a la que suelen ofrecer los servidores de juegos dedicados económicos. Abarca una amplia gama de juegos, desde títulos populares como Rust y Valheim hasta juegos de nicho que muchos proveedores ignoran.

PingPerfect es uno de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos que ofrece prestaciones sólidas y una amplia asistencia. Todos los planes incluyen alojamiento web gratuito con un subdominio, cPanel y almacenamiento básico. Todos los servidores cuentan con protección contra DDoS, copias de seguridad diarias y acceso completo a los archivos, con más de 20 ubicaciones de servidores para una experiencia de juego estable y de baja latencia.

Si estás buscando un servicio de alojamiento de servidores de juegos online para un título menos conocido, échale un vistazo primero a PingPerfect. Ofrece precios flexibles, con descuentos de hasta un 15 % para la facturación anual. Puedes aprovechar la prueba gratuita de 48 horas para comprobar el rendimiento antes de comprometerte con un plan.

Ventajas Contras ✅ Amplísima biblioteca



con más de 200 juegos ✅ Prueba



gratuita de 48 horas ✅ Alojamiento web gratuito incluido en todos los planes



✅ Protección contra ataques DDoS para todos los servidores ❌ Cambiar de juego a través de un ticket puede resultar complicado a veces



❌ Los planes de servidores dedicados no siempre están disponibles



❌ Los precios reales no se muestran hasta el momento de la compra

El mejor alojamiento de servidores de juegos para una amplia variedad de juegos PingPerfect 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. PingPerfect cuenta con una amplia biblioteca de más de 200 juegos compatibles, alojamiento web gratuito y un periodo de prueba de 48 horas. Prueba PingPerfect

10. Sparked Host [El mejor alojamiento económico para juegos de supervivencia con hardware por niveles]

Sparked Host ofrece un sistema de hardware de tres niveles, algo poco habitual entre los servidores de juegos dedicados económicos. Los planes económicos son transparentes en cuanto a sus limitaciones y funcionan bien para grupos pequeños de entre 5 y 15 jugadores. Los planes Enterprise se recomiendan para Ark, mientras que los planes Extreme son los mejores para servidores grandes con mods que busquen el máximo rendimiento.

Sparked Host es difícil de superar si buscas el mejor alojamiento para servidores de juegos a un precio de entrada reducido, lo que lo convierte en uno de los proveedores de alojamiento de servidores de Minecraft más económicos. Todos los planes incluyen protección contra ataques DDoS sin coste adicional. Además, obtienes el Apollo Panel, copias de seguridad automáticas y plazas ilimitadas para jugadores. Dado que la empresa es transparente en cuanto al hardware de cada plan, siempre sabes por lo que estás pagando.

El precio es aún más ventajoso si eliges la facturación anual, con descuentos de hasta un 20 %. Esto lo convierte en una opción excelente para grupos con un presupuesto limitado que buscan el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados y la posibilidad de ampliar la capacidad. A medida que tu comunidad crezca, podrás pasar fácilmente de tu servidor de bajo coste a uno superior.

Ventajas Contras ✅ Panel



Apollo fácil de usar ✅ Sistema



de hardware por niveles transparente ✅ Precio de entrada asequible para el plan



«Budget» ✅ Gran descuento por facturación anual ❌ El nivel «Budget» se limita a SSD



estándar ❌ Rendimiento irregular en los planes



«Budget» ❌ Ubicaciones muy limitadas en Asia-Pacífico

El mejor alojamiento económico para servidores de juegos de supervivencia Sparked Host 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Alojamiento web asequible que incluye hardware transparente de tres niveles, protección contra ataques DDoS y un número ilimitado de plazas para jugadores, ideal para comunidades en expansión. Prueba Sparked Host

Tabla comparativa de proveedores

Característica Hostinger GTXGaming BisectHosting Shockbyte Host Havoc GPortal Apex Hosting Nodecraft PingPerfect Sparked Host Precio inicial 6,99 $ al mes Varía según el juego 3,00 $ por GB al mes Varía según el juego Varía según el juego Varía según el juego 3,99 $ al mes 5,96 $ al mes (Lite) Varía según el juego Varía según el juego Modelo de precios Nivel de VPS/RAM Por ranura Por GB de RAM Por GB de RAM Por ranura Por ranura Por GB de RAM Por GB de RAM Mixto Por GB de RAM Biblioteca de juegos Más de 100 juegos Más de 100 juegos Más de 100 juegos Más de 60 juegos Más de 50 juegos Más de 100 juegos Más de 50 juegos Más de 50 juegos Más de 200 partidos Más de 40 juegos Panel de control Panel de juegos TCAdmin personalizado Panel de Starbase Panel de control de Shockbyte TCAdmin personalizado v2 Panel GPortal Panel Apex personalizado NodePanel 2 Panel de juegos personalizado Panel de control Apollo Ubicaciones de los servidores Más de 10 en todo el mundo Más de 20 en todo el mundo Más de 20 en todo el mundo Más de 10 en todo el mundo Más de 10 en todo el mundo Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 20 a nivel mundial Más de 20 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Atención al cliente Chat en vivo (24/7) Chat en vivo (24/7) Chat en vivo (24/7) Chat en vivo (24/7) Solo tickets (24 horas al día, 7 días a la semana) Solo tickets (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (de 11:30 a 20:00, hora central de EE. UU.) Solo tickets (24 horas al día, 7 días a la semana) Chat en vivo (24 horas al día, 7 días a la semana) Prueba gratuita / Reembolso Reembolso de 30 días Reembolso en 24 horas Reembolso limitado de 3 días Opción de reembolso de 72 horas Garantía de 72 horas Prueba económica de 3 días Reembolso limitado de 7 días Prueba gratuita de 24 horas Prueba gratuita de 48 horas Reembolso de 48 horas Ideal para VPS + herramientas de IA Configuraciones avanzadas Principiantes Minecraft económico Asistencia técnica más rápida Flexibilidad de ranuras Ranuras ilimitadas Varios juegos + aplicación Variedad de juegos Supervivencia presupuestaria

Todos los precios indicados anteriormente corresponden al 21 de abril de 2026. Los modelos de precios varían mucho entre los mejores proveedores de alojamiento de servidores de juegos. Algunos servidores de juegos dedicados económicos cobran por plaza, mientras que otros utilizan niveles de RAM o VPS, lo que significa que las comparaciones directas de precios pueden resultar confusas.

Ten en cuenta que algunos de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos tienen condiciones de facturación específicas. Por ejemplo, los precios de GTXGaming están en libras esterlinas (GBP), mientras que Hostinger ofrece precios promocionales bajos para 24 meses, pero los costes de renovación son más elevados. Apex Hosting ofrece un descuento el primer mes, y la tarifa normal se aplica a partir del segundo mes, mientras que GPortal factura por periodos de prepago en lugar de por meses naturales.

Para encontrar el mejor alojamiento de servidores de juegos, debes comprender los diferentes modelos de precios y elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Un plan estándar de Nodecraft de 9,98 $ al mes y un plan de otro proveedor de 9,99 $ al mes pueden parecer similares, pero pueden ofrecer tipos de recursos muy diferentes.

Comparación de características del alojamiento de servidores de juegos

Antes de comparar los mejores proveedores de alojamiento para servidores de juegos, conviene saber qué características son las más importantes para tu configuración. Por ejemplo, algunos usuarios buscan una compatibilidad sencilla con mods, mientras que a otros les importa más la posibilidad de cambiar de juego o contar con atención al cliente 24/7 por si algo falla por la noche. El modelo de precios del mejor alojamiento dedicado para servidores de juegos también influye en cuánto gastas realmente.

Característica HOS GTX BH SB HH GP AH NC PP SPKD Protección contra DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación de juegos con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Alojamiento web gratuito ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ Subdominio gratuito ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ Cambio de juegos ✓ ✓ ✓ ✓ Limitado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Compatibilidad con mods (Workshop) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso completo a root / FTP Root completo FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP Número ilimitado de jugadores ✓ Varía Varía Varía ✗ Varía ✓ ✓ ✗ ✓ Herramientas de gestión de IA Kodee AI ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Aplicación móvil ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ iOS / Android ✗ ✗ Actualizador automático de mods ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓

Nota: HOS = Hostinger | GTX = GTXGaming | BH = BisectHosting | SB = Shockbyte | HH = Host Havoc | GP = GPortal | AH = Apex Hosting | NC = Nodecraft | PP = PingPerfect | SPKD = Sparked Host

Al comparar aquí los mejores proveedores de alojamiento para servidores de juegos, hay varios aspectos que destacan. Hostinger es el único proveedor de alojamiento de servidores de juegos en línea que cuenta con un asistente de IA para ayudarte a gestionar tu servidor. PingPerfect destaca por ofrecer alojamiento web gratuito con un subdominio gratuito. Por su parte, GTXGaming cuenta con un actualizador automático de mods que se encarga de las actualizaciones de Workshop durante la noche, una característica que no suele encontrarse en servidores de juegos dedicados económicos.

Algunos proveedores también presentan limitaciones importantes que pueden restarles atractivo. Por ejemplo, Host Havoc tiene un proceso de cambio de juego más complicado, mientras que el servicio de atención al cliente de Nodecraft solo está disponible de 11:30 a 20:00 CST, en lugar de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos detalles importantes pueden marcar una gran diferencia a la hora de elegir el mejor alojamiento para servidores de juegos, especialmente si estás empezando a aprender cómo alojar un servidor de Minecraft.

Alojamiento de servidores de juegos: requisitos de RAM por juego

Esta tabla muestra los requisitos típicos de RAM para el alojamiento de servidores de juegos populares.

Juego RAM mínima Recomendada Mods pesados Notas Terraria 1-2 GB 2-4 GB 6-10 GB Muy ligero; incluso los planes más económicos lo gestionan sin problemas Counter-Strike 2 (servidor pequeño) 2-4 GB 4-6 GB 6-8 GB Poca RAM; la frecuencia del núcleo único es más importante que la RAM para la tasa de tick Minecraft (versión básica, 20 jugadores) 4 GB 6-8 GB 8-12 GB Minecraft con mods (paquetes de mods grandes) puede requerir entre 12 y 16 GB Valheim (10 jugadores) 4 GB 8 GB 8-12 GB Se recomienda NVMe para guardar mundos; entre 2 y 4 GB adicionales para Valheim Plus con 64 jugadores 7 Days to Die 8 GB 12 GB 16+ GB Gran demanda de CPU durante las hordas; es fundamental una frecuencia de reloj alta en un solo núcleo Ark: Survival Evolved 8 GB 12-14 GB 16+ GB Genesis 2 / Lost Island = 16 GB como mínimo; Beyond-API añade una carga adicional Rust 8 GB 12-16 GB 16+ GB Generación procedural del mundo; las frecuentes guardadas del mundo requieren NVMe Palworld 8 GB 16 GB 32 GB Problema conocido de fuga de memoria; se necesitan reinicios programados cada 2-4 horas Conan Exiles 8 GB 16 GB 32 GB Los eventos de purga provocan picos en el uso de la RAM; NVMe es esencial para la velocidad de escritura de game.db

A la hora de elegir el mejor alojamiento para servidores de juegos, ten en cuenta que, aunque la RAM es muy importante, hay otros aspectos igual de fundamentales para garantizar un rendimiento fluido.

Por ejemplo, la velocidad de la CPU de un solo núcleo es clave para jugar sin retrasos. Juegos como Rust y Valheim se basan en un solo hilo, así que elige los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos con un núcleo único rápido, como el AMD Ryzen 9 7950X.

El almacenamiento también es importante a la hora de evaluar los servicios de alojamiento de servidores de juegos en línea. Muchos proveedores ofrecen SSD tradicionales, pero los SSD NVMe son más rápidos y reducen mejor el retraso en el guardado, especialmente en juegos con muchas modificaciones que escriben constantemente archivos de guardado de mundo de gran tamaño.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento de servidores de juegos adecuado

Con tantas afirmaciones publicitarias y términos en el mercado, resulta difícil elegir el mejor alojamiento para servidores de juegos. En esta guía del comprador, repasaremos los aspectos importantes que debes tener en cuenta para que puedas elegir el proveedor de alojamiento perfecto para tus necesidades.

Modelo de precios: por plaza frente a por GB de RAM frente a VPS

Es extremadamente importante comprender los modelos de precios a la hora de comparar las tarifas de los mejores proveedores de alojamiento para servidores de videojuegos. Un plan de 15 dólares al mes de un proveedor puede ser muy diferente al de otro, por lo que las comparaciones directas de precios pueden resultar engañosas.

Tarificación por plaza : proveedores como GTXGaming y GPortal cobran por jugador. Esta opción funciona bien para grupos pequeños y medianos, ya que los costes solo aumentan a medida que crece la comunidad.

: proveedores como GTXGaming y GPortal cobran por jugador. Esta opción funciona bien para grupos pequeños y medianos, ya que los costes solo aumentan a medida que crece la comunidad. Tarificación por GB de RAM : proveedores como BisectHosting y Apex Hosting te ofrecen un bloque de memoria. Esta es la mejor opción de alojamiento de servidores de juegos dedicados para Minecraft con muchas modificaciones, que necesita mucha RAM incluso cuando hay pocos jugadores.

: proveedores como BisectHosting y Apex Hosting te ofrecen un bloque de memoria. Esta es la mejor opción de alojamiento de servidores de juegos dedicados para Minecraft con muchas modificaciones, que necesita mucha RAM incluso cuando hay pocos jugadores. Tarificación por VPS/nivel: algunos proveedores, como Hostinger y Sparked Host, ofrecen niveles fijos de CPU y RAM. Son potentes, pero menos flexibles para grupos pequeños.

Elige el modelo de precios que mejor se adapte a tus necesidades. Si solo sois cinco amigos jugando a Terraria, el modelo por plaza es una opción económica. Si gestionas un clúster de Ark con mods para 40 jugadores, te convendrá más el modelo basado en RAM o el VPS.

Catálogo de juegos y cambio de juegos

Antes de elegir el mejor proveedor de alojamiento de servidores de juegos, comprueba la biblioteca de juegos, ya que no todos admiten más de 200 títulos como PingPerfect. BisectHosting y GTXGaming admiten más de 100 juegos, mientras que otros, como Nodecraft, priorizan la calidad sobre la cantidad y cuentan con una biblioteca de juegos mucho más reducida.

El cambio de juego también es importante en el alojamiento de servidores de juegos en línea, pero varía según el proveedor. Algunos proveedores, como BisectHosting, te permiten cambiar de juego al instante desde el panel de control. Otros tienen un proceso más anticuado y siguen exigiendo enviar un ticket de soporte.

La mayoría de los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos solo ejecutan un juego a la vez. Si cambias a menudo, herramientas como Instance Manager (BisectHosting) y «Save & Swap» (Nodecraft) te permiten guardar tu progreso al cambiar.

Panel de control y facilidad de uso

El panel de control es tu herramienta principal para gestionar tu servidor y tiene un gran impacto en tu experiencia con los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos. Si eres principiante, busca los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos que cuenten con paneles sencillos que permitan instalar mods con un solo clic, cambiar fácilmente de mapa y disponer de un editor de configuración claro. BisectHosting y Shockbyte destacan en este aspecto, ya que sus paneles permiten una configuración rápida y sin complicaciones.

Los usuarios avanzados deberían buscar un control más profundo. Busca acceso FTP o SFTP, una consola RCON y acceso completo a la configuración del juego. GTXGaming es una excelente opción en este sentido, especialmente para Ark, con controles detallados como tablas de balizas, multiplicadores y herramientas de plugins Beyond-API que algunos servidores de juegos dedicados baratos no ofrecen.

Para los auténticos usuarios avanzados que buscan el mejor alojamiento de servidores de juegos, los planes VPS ofrecen la mayor libertad. El Hostinger Game Panel, que cuenta con acceso root completo, te permite ejecutar prácticamente cualquier cosa.

Ubicaciones de los servidores y latencia

Una latencia elevada provoca retrasos frustrantes en juegos como Rust y en los FPS competitivos. Si tu ping supera los 200 milisegundos, el combate y los movimientos se notarán con retraso. Para evitar este problema con el mejor alojamiento de servidores de Rust, elige siempre un servidor en el mismo continente que tus jugadores. Incluso con los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos, no basta con un hardware potente para solucionar una mala conexión debida a la distancia.

Para las comunidades repartidas entre Norteamérica y Europa, GTXGaming y BisectHosting son proveedores recomendados de alojamiento de servidores de juegos en línea, ya que ambos cuentan con más de 20 ubicaciones en todo el mundo. Si tus jugadores se encuentran en la región de Asia-Pacífico, GPortal y Nodecraft son opciones muy válidas.

El mejor alojamiento de servidores de juegos no solo tiene que ver con la potencia. Elegir un centro de datos cercano garantiza que tu servidor se mantenga rápido y con buena capacidad de respuesta para todos.

Calidad de la asistencia y tiempo de respuesta

La calidad y la disponibilidad de la atención al cliente no deben pasarse por alto a la hora de buscar el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados. Host Havoc es el más rápido en este aspecto, con tiempos de respuesta a los tickets que suelen ser inferiores a 10 minutos. Si prefieres el chat en vivo para consultas rápidas, tanto BisectHosting como Apex Hosting ofrecen asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin embargo, no todos los mejores servicios de alojamiento de servidores de videojuegos ofrecen la misma disponibilidad de asistencia. Nodecraft solo ofrece asistencia de 11:30 a 20:00 CST, lo que puede suponer un gran problema para los jugadores fuera de EE. UU. si se produce un fallo del servidor por la noche.

Antes de contratar el mejor servicio de alojamiento de servidores de juegos, prueba a enviar una breve consulta previa a la compra para poner a prueba la atención al cliente. Su rapidez y eficacia te darán una idea de cómo gestionarán un problema real con el servidor en el futuro.

Compatibilidad con mods y acceso técnico

Los mods pueden modificar la jugabilidad, añadir contenido y mejorar el rendimiento. Los mejores servicios de alojamiento de servidores de juegos facilitan la instalación de mods, pero te ofrecen un control avanzado si es necesario.

Busca proveedores de alojamiento de servidores de juegos online que ofrezcan instalaciones con un solo clic desde Steam Workshop y acceso FTP/SFTP para subidas manuales. También es importante que el proveedor sea compatible con el marco de plugins específico de tu juego, como Oxide para Rust y BepInEx para Valheim.

Diferentes proveedores ofrecen herramientas útiles para los creadores de mods. GTXGaming cuenta con un actualizador automático de mods, mientras que BisectHosting es compatible con las colecciones de Workshop para instalar muchos mods a la vez. Tanto Apex Hosting como Host Havoc permiten el acceso FTP para la API de Ark, mientras que Hostinger te ofrece acceso root completo para que puedas ejecutar cualquier mod o marco de trabajo que el juego permita.

Disponer del acceso técnico adecuado, incluso en el caso de servidores de juegos dedicados económicos, te permite personalizar tu mundo exactamente como quieras sin ningún tipo de complicaciones.

Veredicto final: ¿qué proveedor de alojamiento de servidores de juegos deberías elegir?

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes un resumen rápido de las mejores opciones de alojamiento de servidores de juegos de nuestra lista y lo que cada una hace mejor. Si ya sabes que quieres el mejor alojamiento de servidores de juegos dedicados para una necesidad específica, esta guía rápida debería facilitarte mucho la elección:

El mejor alojamiento de servidores de juegos en general → Hostinger . Procesadores AMD EPYC, Kodee AI, garantía de devolución del dinero de 30 días, acceso root completo, más de 100 juegos.

Procesadores AMD EPYC, Kodee AI, garantía de devolución del dinero de 30 días, acceso root completo, más de 100 juegos. El mejor para configuraciones avanzadas → GTXGaming . Actualizador automático de mods, compatibilidad con plugins Beyond-API, 28 ubicaciones.

Actualizador automático de mods, compatibilidad con plugins Beyond-API, 28 ubicaciones. El mejor para principiantes → BisectHosting . Panel Starbase, 21 ubicaciones, tiempo medio de respuesta a los tickets de soporte de 15 minutos, Instance Manager.

Panel Starbase, 21 ubicaciones, tiempo medio de respuesta a los tickets de soporte de 15 minutos, Instance Manager. El mejor específicamente para Minecraft → Shockbyte . De confianza desde 2013, espacio en disco ilimitado en los planes de Minecraft, reembolso fácil y autogestionado.

De confianza desde 2013, espacio en disco ilimitado en los planes de Minecraft, reembolso fácil y autogestionado. La mejor opción para una asistencia más rápida → Host Havoc. Tiempo medio de respuesta a los tickets inferior a 10 minutos, agrupación automática y gratuita de clústeres de Ark, garantía de satisfacción de 72 horas.

Entre los principales proveedores de alojamiento de servidores de juegos online actuales, Hostinger destaca como el mejor en general gracias a sus buenos resultados en todas estas áreas. Ofrece un hardware potente, planes claros, una amplia biblioteca de juegos y un panel de control fácil de usar. Además, cuenta con una excelente atención al cliente y una política de reembolso sólida, lo que lo convierte en una opción segura para la mayoría de los usuarios.

Antes de comprometerte, comprueba siempre los planes específicos para tu juego. Los requisitos de RAM pueden variar mucho, los modelos de precios influyen en los costes reales y los plazos de reembolso oscilan entre las 24 horas y los 30 días. Dedicar tiempo a revisar estos detalles y compararlos cuidadosamente te ayudará a elegir el mejor alojamiento de servidores de juegos.

El mejor alojamiento para servidores de juegos en general Hostinger 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Hostinger ofrece un servicio de alojamiento para videojuegos de alto rendimiento, asistido por IA, con configuraciones en un solo clic y potentes especificaciones a precios inmejorables. Prueba Hostinger

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