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Los 10 servicios de alojamiento de servidores de Minecraft más económicos: cómo encontrar calidad sin salirte del presupuesto

Encontrar el alojamiento para servidores de Minecraft más barato no significa que tengas que conformarte con un juego con retrasos o un servicio de atención al cliente pésimo. Yo mismo he pasado por el calvario de buscar un alojamiento asequible que realmente funcione y, créeme, la cantidad de opciones que hay puede resultar abrumadora. ¿La buena noticia? Hay proveedores fiables que logran un buen equilibrio entre precio y rendimiento sin que tengas que elegir entre uno u otro.

El alojamiento económico ha avanzado mucho. Da igual si estás montando un servidor «vanilla» para tus amigos o planeando algo más ambicioso: no hace falta gastarte una fortuna para empezar. La clave está en saber qué es lo que realmente importa y qué no pasa de ser palabrería de marketing.

Esta guía desglosa las opciones de alojamiento para Minecraft más asequibles disponibles en este momento. Te mostraré qué proveedores te ofrecen la mejor relación calidad-precio y en qué debes fijarte a la hora de buscar un alojamiento barato para Minecraft.

Nuestras mejores opciones de alojamiento para servidores de Minecraft más baratos

Tras probar innumerables proveedores, tres destacan por ofrecer la mejor relación calidad-precio sin comprometer la calidad, y realmente son buenos:

Godlike.host se sitúa en el primer puesto en cuanto a relación calidad-precio, con un precio de 1 $ por GB de RAM; su plan «Double» cuesta a partir de 3,99 $ al mes por 2 GB de RAM y hasta 10 ranuras. Un servidor gratuito te permite probar el panel de control antes de comprometerte, y las copias de seguridad diarias gratuitas, la protección contra DDoS y los 10 centros de datos globales vienen incluidos de serie. Es un punto de partida sólido para casi cualquier presupuesto. HostHorde se lleva la palma en cuanto a relación calidad-precio general, con 5 $ al mes. Obtienes ranuras ilimitadas, protección contra DDoS y un sólido soporte para mods. Es perfecto si buscas un alojamiento fiable sin tener que pagar un precio de gama alta. El rendimiento se mantiene incluso con varios jugadores conectados. ScalaCube es la mejor opción para principiantes, por 2,50 $ al mes. La prueba gratuita te permite probarlo todo antes de comprometerte, y la configuración instantánea te permite empezar a jugar en cuestión de minutos. La interfaz es muy sencilla, lo cual es importante cuando acabas de empezar.

Cada uno de estos proveedores ha demostrado que puede cubrir lo básico manteniendo los costes bajos. No son perfectos, pero son sinceros sobre lo que obtienes por tu dinero.

10 proveedores de alojamiento para Minecraft asequibles

Si buscas servidores de bajo coste que no den la sensación de ser «baratos», estos proveedores de alojamiento ofrecen un excelente equilibrio entre precio, rendimiento y facilidad de uso para los jugadores de Minecraft.

Godlike.host fija el precio en 1 $ por GB de RAM; el plan «Double» cuesta a partir de 3,99 $ al mes durante el primer mes e incluye 2 GB de RAM y hasta 10 ranuras. No es el precio más bajo de esta lista, pero su valor reside en lo que incluye, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para cualquiera que busque el alojamiento de servidores de Minecraft más barato sin fijarse únicamente en el precio de etiqueta.

Lo que más destaca es el nivel de servidor gratuito: acceso real al panel del juego antes de pagar nada, para que puedas probar la configuración primero. Las copias de seguridad diarias se realizan hasta tres veces al día sin coste adicional, y la protección contra ataques DDoS viene incluida de serie en todos los planes.

La instalación de mods y plugins se realiza a través de un instalador integrado de un solo clic, por lo que los modpacks se activan sin necesidad de modificar los archivos de configuración. Diez ubicaciones de centros de datos en todo el mundo mantienen una baja latencia para la mayoría de las comunidades de jugadores, y el tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia es de unos 20 minutos. El panel también incluye gestión de servidores de Discord y un cortafuegos personal para filtrar las direcciones IP de los jugadores.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Godlike.host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.host ofrece una excelente relación calidad-precio con una prueba gratuita y herramientas de modding integradas. Visita Godlike.host

HostHorde ofrece un rendimiento sólido por 5 $ al mes sin escatimar en lo que realmente importa. Las plazas ilimitadas para jugadores garantizan que no pagarás más a medida que crezca tu comunidad. La protección contra DDoS viene incluida de serie, algo poco habitual en este rango de precios.

La compatibilidad con mods admite la mayoría de los paquetes de mods más populares sin problemas. He ejecutado aquí servidores tanto «vanilla» como con mods, y el rendimiento se mantiene constante. El servicio de atención al cliente responde en plazos razonables, aunque no de forma inmediata. Si buscas un servidor de Minecraft económico capaz de adaptarse al crecimiento, esta es una buena opción.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft HostHorde 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. HostHorde ofrece un servicio de alojamiento por 5 $ al mes con espacios ilimitados, protección DDoS integrada y un sólido soporte para mods. Visita HostHorde

Con precios a partir de 2,50 $ al mes, ScalaCube pone el alojamiento de servidores al alcance de todos. La prueba gratuita elimina el riesgo de malgastar dinero en algo que no se ajuste a tus necesidades. La configuración se realiza en cuestión de minutos, no de horas, lo cual es perfecto si solo quieres empezar a jugar a juegos similares a Minecraft.

El panel de control no resultará confuso para los principiantes. La instalación de mods es sencilla y las opciones de escalabilidad te permiten ampliar el servicio cuando sea necesario. El rendimiento se mantiene estable con un número de jugadores de pequeño a medio. Para los principiantes que quieren probar el terreno, es difícil encontrar algo mejor.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft ScalaCube 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. ScalaCube ofrece un servicio de alojamiento asequible y apto para principiantes a partir de 2,50 $ al mes, con pruebas gratuitas y fácil personalización. Visita ScalaCube

Akliz cobra 4,50 $ al mes y se centra en el rendimiento más que en los artificios. Las especificaciones del hardware superan las que ofrecen la mayoría de los proveedores de alojamiento económicos, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida. La compatibilidad con mods incluye tanto paquetes populares como configuraciones personalizadas.

La ruta de actualización está clara cuando tu servidor se queda pequeño para el plan básico. Los tiempos de respuesta se mantienen bajos incluso en las horas punta. Aquí obtienes lo que pagas, lo cual es un soplo de aire fresco en el sector del alojamiento económico.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Akliz 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Akliz da prioridad al hardware de alto rendimiento y a una experiencia de juego fluida en servidores modificados, por encima de las funciones superfluas. Visita Akliz

El precio de entrada de Shockbyte, de 2,50 $ al mes, lo convierte en una de las opciones más accesibles. Las plazas ilimitadas y la protección contra DDoS vienen de serie. La compatibilidad con mods admite paquetes populares sin necesidad de conocimientos técnicos. Cuando te planteas ganar dinero con Minecraft, contar con un alojamiento fiable resulta crucial para los servidores comunitarios.

El rendimiento se mantiene estable con una gestión adecuada de los recursos. El panel de control podría mejorarse un poco, pero cumple con su función. Para un alojamiento de servidores de Minecraft económico, cumple con los requisitos esenciales.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Shockbyte 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte ofrece un alojamiento asequible por 2,50 $ al mes, espacios ilimitados, protección DDoS integrada y facilidad para realizar modificaciones. Visita Shockbyte

Hostinger cobra 8,95 $ al mes, pero ofrece funciones de nivel empresarial para servidores personales. Las instalaciones con un solo clic ahorran tiempo durante la configuración. La protección contra ataques DDoS es sólida y la compatibilidad con mods se extiende a configuraciones complejas.

El rendimiento rara vez queda por debajo de las expectativas. El equipo de atención al cliente conoce a la perfección el alojamiento de Minecraft, lo que resulta de gran ayuda a la hora de resolver problemas. El precio refleja la calidad que se obtiene.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Hostinger 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Hostinger ofrece un servicio de alojamiento premium para Minecraft a partir de 8,95 $ al mes, con una sólida protección contra ataques DDoS y asistencia técnica especializada. Visita Hostinger

Con un precio de 3 $ al mes por 1 GB de RAM, GG Servers se dirige a comunidades pequeñas. El panel de control, muy intuitivo, simplifica la gestión del servidor. La compatibilidad con mods cubre lo básico sin abrumar con opciones.

Existe escalabilidad, pero requiere cambios en el plan. El rendimiento se ajusta al precio, lo que significa que funciona bien para el juego ocasional, pero tiene dificultades con cargas pesadas. Es una buena opción para probar ideas antes de comprometerse con algo más grande.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft GG Servers 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GGServers ofrece un alojamiento asequible con herramientas de control sencillas, ideal para servidores ocasionales o de pequeño tamaño. Visita GG Servers

Nodecraft tiene un precio a partir de 9,98 $ al mes, lo que lo sitúa por encima de las opciones puramente económicas. Las actualizaciones automáticas mantienen tu servidor al día sin necesidad de intervención manual. La compatibilidad con modpacks personalizados admite incluso configuraciones muy específicas, como, por ejemplo, si Minecraft es multiplataforma para la configuración multijugador.

El servicio de asistencia 24/7 responde rápidamente con soluciones reales. El rendimiento justifica el sobrecoste respecto a alternativas más baratas. Si la fiabilidad te importa más que un precio bajísimo, esta es una buena opción.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Nodecraft 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nodecraft ofrece un servicio de alojamiento premium con actualizaciones automáticas, asistencia rápida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y funciones para cambiar de juego sin interrupciones. Visita Nodecraft

El plan de 2,99 $ al mes de BisectHosting ofrece un equilibrio entre prestaciones y asequibilidad. Las copias de seguridad automáticas protegen tu mundo frente a desastres. La protección contra ataques DDoS y la compatibilidad con mods vienen incluidas de serie en todos los planes.

La interfaz resulta atractiva tanto para principiantes como para usuarios experimentados. Las opciones de escalabilidad te permiten crecer sin tener que cambiar de proveedor. Si buscas el alojamiento de servidores más económico para los aficionados a Minecraft, esta es la opción ideal.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft BisectHosting 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. BisectHosting ofrece un servicio de alojamiento por 2,99 $ al mes con copias de seguridad automáticas, protección contra ataques DDoS, facilidad para realizar modificaciones y una escalabilidad fluida. Visita BisectHosting

10. Apex Hosting

[NOMBRE DEL ARCHIVO DE IMAGEN: apexhosting-cheapest-Minecraft-server-hosting | TEXTO ALTERNATIVO: Apex Hosting ]

Con precios a partir de 4,49 $ al mes, Apex Hosting destaca por su facilidad de uso. La protección contra ataques DDoS y la configuración instantánea te permiten ponerte en marcha de inmediato. El soporte para mods incluye ayuda con la instalación cuando sea necesario.

El panel de control resulta intuitivo sin sacrificar la funcionalidad. El rendimiento se mantiene constante en servidores de distintos tamaños. El servicio de asistencia responde de forma eficaz tanto a preguntas sencillas como a las más complejas.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Apex Hosting 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Apex Hosting ofrece un servicio de alojamiento ideal para principiantes, con configuración instantánea, protección contra ataques DDoS y asistencia práctica para la instalación de mods. Visita Apex Hosting

Factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir un alojamiento económico

El precio importa, pero el rendimiento importa más. Un servidor de 2 $ al mes que se cuelga constantemente cuesta más en frustración que una opción estable de 5 $ al mes. Comprueba bien la asignación de RAM; cualquier cosa por debajo de 1 GB tiene problemas incluso con un número reducido de jugadores. El plan «Double» de Godlike.host empieza en 2 GB por este motivo, ya que cualquier cantidad inferior tiende a convertirse rápidamente en un cuello de botella.

El rendimiento de la CPU influye directamente en la fluidez del juego. Los planes con CPU compartida sirven para servidores ocasionales, pero una CPU dedicada se vuelve necesaria si se utilizan mods. Las limitaciones de ancho de banda pueden reducir el rendimiento en horas punta, por lo que el ancho de banda ilimitado evita muchos quebraderos de cabeza. HostHorde se comporta bien en este aspecto, con un rendimiento que se mantiene estable a medida que se unen más jugadores.

El espacio de almacenamiento influye en el número de mundos y copias de seguridad que puedes mantener. La mayoría de los proveedores sobrevenden sus recursos, así que lee opiniones sobre el rendimiento real. La calidad de la atención al cliente varía enormemente en los precios más económicos. Comprueba sus tiempos de respuesta antes de comprometerte a largo plazo; la prueba gratuita de ScalaCube te permite comprobarlo de primera mano antes de pagar nada.

La escalabilidad determina la rapidez con la que tu proveedor de alojamiento se te quedará pequeño. Busca opciones de actualización sencillas que no requieran migraciones de servidor. La protección contra DDoS debería ser estándar, no un complemento caro. La flexibilidad en la compatibilidad con mods es importante si tienes pensado ir más allá de la experiencia de juego básica.

Comparación entre alojamiento compartido, VPS y alojamiento dedicado

El alojamiento compartido agrupa varios servidores en una sola máquina, lo que mantiene los costes entre 2 y 10 dólares al mes. El rendimiento varía en función de la actividad de los demás usuarios. Ofrece funciones básicas con un control limitado sobre la configuración del servidor. Es la mejor opción para grupos pequeños que juegan de forma ocasional. Tanto ScalaCube como Godlike.host se sitúan en este rango, con planes diseñados precisamente para este tipo de configuración.

El alojamiento VPS te ofrece recursos dedicados a partir de unos 10-20 dólares al mes. El rendimiento se mantiene constante independientemente de los demás usuarios. Obtienes mayor control sobre las instalaciones y configuraciones. El alojamiento más económico para servidores de Minecraft modificados suele encontrarse en esta categoría. Los planes de nivel superior de HostHorde entran en este rango para comunidades más grandes.

El alojamiento dedicado proporciona un servidor completo a partir de 50 $ o más al mes. Ofrece el máximo rendimiento y un control total sobre todo. Es excesivo para la mayoría de los servidores personales, pero necesario para las comunidades grandes. El coste rara vez justifica las ventajas, a menos que estés gestionando algo de gran envergadura.

Para los jugadores que cuidan su presupuesto, el alojamiento compartido cubre adecuadamente la mayoría de las necesidades. El VPS merece la pena cuando se superan los límites de los recursos compartidos. El alojamiento dedicado solo tiene sentido para comunidades consolidadas con un número constante de jugadores.

Encontrar tu proveedor de alojamiento económico ideal

El alojamiento de servidores de Minecraft más barato no siempre es la mejor opción en relación calidad-precio. He aprendido que gastar entre 2 y 3 $ al mes más a menudo evita innumerables horas de resolución de problemas. Empieza con las pruebas gratuitas, cuando estén disponibles, para comprobar el rendimiento antes de comprometerte.

Elige el tipo de alojamiento que se adapte a tus necesidades reales, no a tus aspiraciones. Un pequeño grupo de amigos no necesita la potencia de un VPS. Supervisa el uso de recursos de tu servidor para saber cuándo es necesario realizar mejoras. Y lo más importante: no renuncies a funciones esenciales como las copias de seguridad y la protección contra ataques DDoS solo para ahorrarte unos pocos dólares.

Todos los proveedores que aparecen aquí ofrecen un rendimiento aceptable en relación con su precio. Elige en función de tus requisitos específicos, en lugar de fijarte únicamente en el precio más bajo. Tu yo futuro te lo agradecerá cuando el servidor funcione de verdad.

Los mejores proveedores de alojamiento para Minecraft Godlike.host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.host ofrece una excelente relación calidad-precio con una prueba gratuita y herramientas de modding integradas. Visita Godlike.host

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