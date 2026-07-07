El mejor alojamiento para servidores de Minecraft Bedrock en 2026

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Lo mejor Minecraft Bedrock El alojamiento de servidores consiste en un mundo siempre conectado al que todo tu equipo puede acceder desde Xbox, PlayStation, Interruptor, móvil o ordenador, sin ningún tipo de problema de compatibilidad entre versiones. Edición Bedrock Se creó pensando en el juego multiplataforma, así que todo el mundo se une y empieza a construir.

Muchos jugadores empiezan el partido el Minecraft Realms, pero sus límites de jugadores y su configuración fija se hacen pesados enseguida. Ahí es donde Minecraft Bedrock El alojamiento web vale lo que cuesta: tiempo de actividad real, protección contra ataques DDoS, copias de seguridad y herramientas de administración adecuadas. Los planes gratuitos son estupendos para probar, pero los de pago Lecho rocosoEl alojamiento del servidor aguanta bien cuando tu comunidad empieza a crecer de verdad.

Para ahorrarte el trabajo de buscar, hemos puesto a prueba más de 20 proveedores de alojamiento y hemos seleccionado los 10 que realmente Minecraft Bedrock Soporte para servidores dedicados y una sólida compatibilidad entre plataformas. Desde pequeños mundos privados hasta grandes servidores públicos, siempre hay una opción ideal Lecho rocosoElige aquí el alojamiento de servidor que más te convenga.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock

ScalaCube– El mejor en general PingPerfect – La mejor prueba gratuita Shockbyte– La mejor relación calidad-precio SparkedHost – La mejor opción de hardware godlike.host – Lo mejor para los jugadores de la UE GravelHost – El mejor proveedor de alojamiento web barato en EE. UU. GTXGaming – El mejor hardware GPortal – La mejor facturación flexible BisectHosting – El mejor juego multiplataforma Apex Hosting – Ideal para principiantes

Alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock: gratuito frente a de pago

Si has comprado Minecraft Bedrock Si ya has buscado «alojamiento web» antes, habrás visto que los nombres gratuitos copan los resultados de búsqueda: Aternos, FreeMcServer, yScalaCubeEl plan gratuito de «». ¿Y, sinceramente? Empezar por ahí tiene sentido. El alojamiento gratuito te permite jugar con la configuración, invitar a algunos amigos y averiguar cómo Lecho rocoso Los servidores funcionan sin gastar ni un céntimo. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos funcionan igual: algunos, como Aternos and FreeMcServer, se queda dormido en cuanto todos se desconectan, mientras que ScalaCube anuncia una disponibilidad constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si todavía estás aprendiendo a hacer un Minecraft Bedrock servidor: familiarizarse desde el principio con las diferencias entre los planes gratuitos y los de pago te ahorrará problemas más adelante.

El problema con la mayoría de los proveedores de alojamiento web gratuito:

Basado en sesiones: el servidor entra en modo de espera cuando no hay nadie conectado

Arranque manual cada vez que quieras jugar

Recursos muy limitados

No hay gestión de complementos ni copias de seguridad automáticas

Para pruebas ocasionales, nada de eso supone un problema decisivo.

RemuneradoLecho rocosoEl alojamiento de servidores es otra historia. Incluso los planes que cuestan entre 1,80 y 5 dólares al mes suelen incluir:

Disponibilidad permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Protección contra ataques DDoS

Servidor dedicado Bedrock asistencia técnica para software

Una atención al cliente de verdad cuando algo falla

Se acabó tener que estar insistiendo a alguien para que encienda el servidor. Tu mundo es simplemente allí siempre que el equipo quiera participar.

¿Estás controlando tu presupuesto? Merece la pena comparar los distintos proveedores con nuestra guía para… más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento para ver opciones más asequibles.

Para cualquier grupo que juegue varias veces a la semana, una suscripción de pago cuesta menos que un café al mes y acaba con la mayoría de las molestias habituales.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de servidores de Minecraft Bedrock

Hemos evaluado a todos los proveedores utilizando los mismos criterios para garantizar que las comparaciones sean justas. En primer lugar, hemos comprobado Servidor dedicado Bedrock instalación a través del panel de control de cada servidor. A continuación, probamos la conectividad multiplataforma conectándonos simultáneamente a los servidores desde Windows, iOS, yXboxclientes.

Hemos comprobado que cada Minecraft Bedrock Un servidor dedicado podría soportar cargas constantes de jugadores.

A continuación, evaluamos la compatibilidad con complementos, paquetes de comportamiento, herramientas de gestión de plugins, sistemas de copia de seguridad y la facilidad de uso general del panel de control. También se tuvieron en cuenta la rapidez de respuesta del servicio de asistencia, las políticas de reembolso, la transparencia en los precios y las funciones de gestión de servidores.

Muchos usuarios acaban informándose sobre el autoalojamiento antes de contratar un plan de alojamiento. Si estás pensando en seguir ese camino, nuestra guía sobre Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor explica los requisitos de hardware, redes y mantenimiento que conlleva.

Tras analizar más de 20 proveedores, hemos seleccionado los 10 proveedores de alojamiento con Lecho rocoso asistencia técnica, precios transparentes, características documentadas y una funcionalidad multiplataforma fiable.

Análisis de los mejores proveedores de alojamiento para servidores de Minecraft Bedrock

Los proveedores que figuran a continuación se han clasificado en función de su relación calidad-precio, Lecho rocoso asistencia técnica, precios, rendimiento y facilidad de uso.

1. ScalaCube [El mejor servicio de alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock en general]

ScalaCube ocupa el primer puesto porque ofrece algo que ningún otro proveedor de esta lista puede igualar: 3 GB gratis para siempre Lecho rocoso servidor sin necesidad de tarjeta de crédito. Ese plan gratuito te ofrece una forma práctica de probar Lecho rocoso probar el servicio de alojamiento antes de contratar un plan de pago. Además de la opción gratuita, ScalaCube también es compatible con los tres principales Lecho rocoso plataformas de software de servidor: Servidor dedicado Bedrock, PocketMine-MP, yNukkit.

Este es un punto de partida perfecto para cualquiera que esté aprendiendo a hacer un Minería, artesaníaservidorLecho rocoso.

El proveedor opera en 14 ubicaciones de todo el mundo, entre las que se incluyen varias regiones de Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia, Polonia, Brasil, Singapur y la India. Junto con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que garantiza un tiempo de actividad del 99,99 %, esa cobertura hace que ScalaCube apto tanto para servidores privados como para comunidades internacionales más grandes.

ScalaCube es también uno de los sitios más fáciles para aprender a hacer un Minería, artesaníaservidorLecho rocoso los jugadores pueden unirse desde consolas, dispositivos móviles y PC. La amplia compatibilidad con programas te permite experimentar sin tener que cambiar de servidor más adelante.

Todos los planes de pago incluyen almacenamiento SSD, copias de seguridad automáticas, acceso FTP y gratuito MySQLbases de datos,BungeeCord asistencia técnica y un dominio gratuito. ScalaCube Suele anunciar un descuento del 50 % durante el primer mes, aunque siempre conviene comprobar las promociones vigentes al finalizar la compra.

Plan Precio Recursos Notas Gratis Gratis 3 GB de RAM / SSD Disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana; renovación en unos 2 días 1,5 GB Starter 5 dólares al mes 1,5 GB de RAM Hasta 30 jugadores 3GB 10 dólares al mes 3 GB de RAM Hasta 60 jugadores 4,5 GB 13 dólares al mes 4,5 GB de RAM Hasta 90 jugadores 6GB 18 dólares al mes 6 GB de RAM Hasta 120 jugadores 8GB 24 dólares al mes 8 GB de RAM Hasta 180 jugadores 12 GB 36 dólares al mes 12 GB de RAM Hasta 225 jugadores 16 GB 48 dólares al mes 16 GB de RAM Hasta 300 jugadores 32 GB 96 dólares al mes 32 GB de RAM Hasta 600 jugadores

La principal desventaja es el espacio de almacenamiento. ScalaCube utiliza unidades SSD en lugar de Memoria no volátil Express, por lo que la carga del mundo y la generación de fragmentos pueden ir a la zaga de competidores más rápidos. El plan gratuito es otro aspecto a tener en cuenta: no se basa en sesiones, sino por ScalaCubeSegún la documentación de configuración, funciona con un contrato gratuito que hay que renovar cada dos días; de lo contrario, el servidor y todo su contenido se borran. Una nota más: la mayor parte de ese gran número de reseñas se encuentra en ScalaCube«su propia plataforma, así que merece la pena echar un vistazo a las independientes» Trustpilot lee las opiniones antes de decidirte.

★ EL MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK EN GENERAL ScalaCube Prueba ScalaCube

2. PingPerfect [El mejor alojamiento gratuito de servidores de Minecraft Bedrock con periodo de prueba]

PingPerfect destaca porque ofrece el periodo de prueba gratuito más completo de esta lista. Dispones de 48 horas de acceso sin que se te cobre nada en la tarjeta de crédito, lo que te da tiempo suficiente para evaluar el rendimiento, las funciones y la facilidad de uso antes de comprometerte. Se considera, en general, uno de los mejores Lecho rocoso soluciones de alojamiento de servidores.

Otra ventaja importante es que se hace con un solo clic GeyserMC instalación. Si gestionas una comunidad mixta en la que hay tanto Java and Lecho rocosojugadores,GeyserMC les permite conectarse al mismo servidor. Solo esa característica ya hace que PingPerfect resulta atractivo para los administradores que intentan unificar grupos de jugadores separados.

El proveedor opera en 22 sedes de todo el mundo y utiliza modernas Ryzen and EPYC procesadores que funcionen a 4,5 GHz o más. En combinación con memoria DDR5 y Memoria no volátil Express En cuanto al almacenamiento, la oferta de hardware es competitiva incluso sin tener en cuenta la prueba gratuita.

Todos los planes incluyen copias de seguridad nocturnas externas, alojamiento web gratuito, cambio de juegos, protección contra ataques DDoS y asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana.

Plan Precio Recursos Notas Estándar 14,68 dólares al mes 4 GB de RAM / más de 20 ranuras Memoria no volátil Express, DDR5 Personalizado Precios personalizados Definido por el usuario Ranuras, RAM, almacenamiento

A diferencia de la mayoría de los proveedores de esta lista, PingPerfect utiliza un modelo de precios basado en ranuras en lugar de uno basado en la memoria RAM. Este enfoque puede resultar atractivo para comunidades más grandes, pero puede parecer caro para grupos de amigos más pequeños. Si solo necesitas un servidor para cinco o seis jugadores, probablemente encontrarás mejores opciones en otros sitios. La prueba gratuita está limitada a una por cliente, y deberías comprobar la oferta actual de Trustpilot Consulta las valoraciones antes de comprar.

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK CON PRUEBA GRATUITA PingPerfect Prueba PingPerfect

3. Shockbyte [El alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock con la mejor relación calidad-precio]

Shockbyte Se ha ganado su posición en la clasificación gracias a una combinación de precios competitivos, excelentes opiniones de los clientes y políticas favorables para el consumidor. La empresa mantiene una puntuación de 3,8/5 Trustpilot ha obtenido una puntuación basada en más de 10 200 opiniones, lo que lo convierte en uno de los proveedores con más opiniones de esta guía.

FiableMinecraft Bedrock El alojamiento de servidores es la base de una buena comunidad.

Los jugadores también se benefician de una política de reembolso por autoservicio de 72 horas y de un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,9 %, que incluye una compensación en caso de que no se cumplan los objetivos del servicio. Ambos Servidor dedicado Bedrock and PocketMine-MP están disponibles mediante instalación con un solo clic.

Si todavía estás valorando proveedores fuera de la Lecho rocoso-categoría específica, nuestra guía sobre el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento incluye opciones adicionales que merece la pena comparar.

ShockbyteLa transparencia en cuanto al hardware de « es otra ventaja importante. Las especificaciones de los centros de datos varían según la región, pero entre las ubicaciones se incluyen Ryzen 9 7950X procesadores en Florida, EPYC plataformas en Texas y Virginia, memoria DDR5 y Memoria no volátil Express almacenamiento en toda la red.

Plan Precio Tierra 3,99 $ al mes Arena 7,99 $ al mes Adoquín 11,99 $ al mes Hierro 15,99 $ al mes Oro 19,99 $ al mes Redstone 23,99 $ al mes Diamante 27,99 $ al mes Esmeralda 31,99 $ al mes Obsidiana 35,99 $ al mes Espartano 39,99 $ al mes Zeus 47,99 $ al mes Personalizado 67,83 $ al mes o más

La principal salvedad tiene que ver con los precios promocionales. Shockbyte Suele ofrecer descuentos en el primer mes, por lo que conviene confirmar las tarifas mensuales recurrentes antes de realizar un pedido. Los jugadores que no se encuentren en Norteamérica también deberían comprobar cuál es la ubicación del centro de datos más cercana para minimizar la latencia.

★ EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Shockbyte Prueba Shockbyte

4. SparkedHost [La mejor opción de hardware para el alojamiento de Minecraft Bedrock]

SparkedHost Se distingue por una estrategia de hardware de tres niveles que te permite ampliar el rendimiento de los servidores sin cambiar de proveedor. La empresa clasifica los planes en las categorías «Vanilla», «Modded» y «Community», lo que facilita la selección del hardware que mejor se adapta a tus necesidades.

Administradores que busquen un Minecraft Bedrock Los usuarios de servidores dedicados valorarán el modelo de hardware de tres niveles.

El nivel «Vanilla» se centra en la asequibilidad y en lo básico Lecho rocoso jugabilidad. Los planos modificados pasan a Ryzen 9 7900 hardware con memoria DDR5 y Memoria no volátil Express almacenamiento, mientras que los planes comunitarios utilizan Ryzen 9 9900X procesadores para servidores públicos de mayor tamaño y cargas de trabajo exigentes.

SparkedHost Además, ofrece una de las redes de seguridad más sólidas del mercado. Los nuevos clientes disfrutan de una prueba gratuita de 24 horas y de un plazo de 48 horas para solicitar el reembolso, lo que reduce el riesgo de probar el servicio.

El proveedor opera en 10 ubicaciones de América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. Entre las ventajas adicionales se incluyen la protección contra ataques DDoS de terabits con mitigación en un segundo y un objetivo de disponibilidad del 99,99 %.

Nivel Precios Hardware Vainilla Variable Xeon E5-2698v4unidad de estado sólido Modificado 2,39 dólares por GB Ryzen 9 7900 / Memoria no volátil Express Comunidad 4,00 $ por GB Ryzen 9 9900X / Memoria no volátil Express

La principal limitación es que los planes «Vanilla» básicos utilizan almacenamiento SSD en lugar de Memoria no volátil Express unidades. Eso es perfectamente aceptable para el estándar Lecho rocoso en cuanto a la jugabilidad, pero no es la opción más adecuada para entornos con muchos complementos. Los costes también pueden aumentar considerablemente al aumentar la asignación de RAM.

★ LA MEJOR OPCIÓN DE HARDWARE PARA EL ALOJAMIENTO DE MINECRAFT BEDROCK SparkedHost Prueba SparkedHost

5. godlike.host [El mejor alojamiento de Minecraft Bedrock para jugadores de la UE]

godlike.host es uno de los proveedores más interesantes de este resumen porque combina precios bajos con una oferta única Discordexperiencia de gestión basada en. En lugar de depender exclusivamente de un panel de control basado en navegador, puedes gestionar muchas funciones del servidor a través de un Discord bot. Se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores Lecho rocoso Opciones de alojamiento web para grupos pequeños.

Esa comodidad, junto con un plan gratuito y unos precios muy competitivos, hace que el servicio resulte atractivo para los administradores noveles. El proveedor cuenta actualmente con una puntuación de 4,8/5. Trustpilot valoración, aunque el número total de reseñas es mucho menor que el de muchos competidores de esta lista.

Todos los planes de pago incluyen protección contra ataques DDoS, copias de seguridad automáticas, acceso FTP, tareas programadas, protección mediante cortafuegos personal, herramientas de monetización del servidor y Discord integración de la oferta.

Plan Precio RAM Tragaperras Gratis Gratis 2GB 20 Sólito 3,19 dólares al mes 1GB 15 Doble 6,39 dólares al mes 2GB 30 Triple 9,99 $ al mes 3GB 50 Cuadro 12,99 $ al mes 4GB 100 Ultra 18,99 $ al mes 6GB 150 Imparable 25,99 $ al mes 8GB 200

El plan gratuito presenta una limitación importante. Los servidores caducan cada tres horas y deben renovarse manualmente, lo que los hace inadecuados para un funcionamiento continuo. Además, las especificaciones de hardware y la ubicación de los centros de datos no están claramente documentadas en la página del producto, por lo que es posible que tengas que ponerte en contacto con el servicio de asistencia antes de realizar el pedido.

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE MINECRAFT BEDROCK PARA JUGADORES DE LA UE godlike.host Prueba godlike.host

6. GravelHost [El mejor alojamiento económico para servidores de Minecraft Bedrock]

Si buscas el coste mensual más bajo posible sin renunciar a las funciones básicas del alojamiento web, GravelHost merece ser tenido muy en cuenta. Los planes básicos empiezan desde tan solo 1,80 dólares al mes, lo que lo convierte en uno de los servicios de pago más asequibles Lecho rocoso proveedores de alojamiento disponibles.

Es un excelente Minecraft Bedrock Una opción de alojamiento web para quienes tienen un presupuesto ajustado.

A pesar de su bajo precio, GravelHostincluyeMemoria no volátil Express almacenamiento, protección contra ataques DDoS, copias de seguridad automáticas, MySQLbases de datos, yServidor dedicado Bedrock asistencia. La empresa cuenta con 15 sedes repartidas por cuatro continentes, lo que ofrece una cobertura adecuada para los jugadores de América del Norte y Europa.

Para los propietarios de servidores que se preocupan por el presupuesto, GravelHost suele aparecer junto a los proveedores que figuran en nuestra guía de más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento debido a su política de precios competitiva y a su conjunto de funciones.

Plan Precio Recursos Presupuesto: 2 GB 1,80 dólares al mes 2 GB de RAM Presupuesto: 4 GB 3,60 dólares al mes 4 GB de RAM Premium 2 GB 3,00 $ al mes 2 GB de RAM Premium 4 GB 6,00 $ al mes 4 GB de RAM Premium 8 GB 12,00 $ al mes 8 GB de RAM

El principal factor de compromiso es la generación del hardware. GravelHostusosDouble Data Rate 4 memoria en lugar de DDR5, lo que podría afectar al rendimiento en cargas de trabajo más exigentes. Aunque esa diferencia no tendrá importancia para los grupos reducidos de amigos, los servidores públicos más grandes podrían beneficiarse de que los proveedores utilicen hardware más moderno.

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO ECONÓMICO PARA SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK GravelHost Prueba GravelHost

7. GTXGaming [El mejor hardware para el alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock]

GTXGaming se centra principalmente en el rendimiento puro. En lugar de promocionar planes gratuitos o descuentos de lanzamiento, la empresa hace hincapié en un hardware de primera calidad, amplias opciones de personalización y fiabilidad a largo plazo. Su potencia bruta lo convierte en una opción de primer orden Minecraft Bedrock servidor dedicado.

Dependiendo de la ubicación que hayas seleccionado, los servidores pueden funcionar en Intel i9-13900Kprocesadores,Ryzen 9 9950X CPU o empresas Xeon hardware. La capacidad de almacenamiento es igualmente impresionante, con Memoria no volátil Express Configuraciones RAID de 5.ª generación y memoria DDR5 ECC disponibles en numerosas ubicaciones.

Otro punto fuerte es la flexibilidad. Los administradores pueden alternar entre Java and Lecho rocoso entornos, implementar GeyserMC and Compuerta integraciones y personalizar prácticamente todos los aspectos de la configuración del servidor a través del panel de control. Dado que la plataforma gestiona mucho más que Minería, artesanía, ese mismo hardware de gama alta hace que GTXGaming una opción muy recomendable si además necesitas el mejorTranquilidadservidor de alojamiento para un mundo de supervivencia independiente.

Plan Precio Plan de acceso 1,90 £ cada uno (~2,40 $) Configuraciones personalizadas Variable

GTXGamingSu principal limitación es la transparencia. Las estructuras de precios varían considerablemente según la región y la configuración del servidor, por lo que tendrás que crear un paquete personalizado para determinar los costes exactos. Además, el proveedor solo ofrece un plazo de reembolso de 24 horas, la garantía más corta entre los principales proveedores de alojamiento de esta guía.

★ EL MEJOR HARDWARE DE ALOJAMIENTO PARA SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK GTXGaming Prueba GTXGaming

8. GPortal [El mejor alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock con facturación flexible]

GPortal adopta un enfoque diferente al de la mayoría de sus competidores, ya que hace hincapié en la facturación por adelantado en lugar de en las suscripciones recurrentes. En lugar de comprometerte a pagar una cuota mensual continua, puedes adquirir el alojamiento web por periodos fijos y renovarlo solo cuando sea necesario. La flexibilidad en la facturación hace que esta opción resulte muy práctica Lecho rocoso Proveedor de alojamiento de servidores para jugadores ocasionales.

Esa flexibilidad hace que GPortal especialmente atractivo para las comunidades estacionales, los creadores de contenido y los grupos que solo juegan juntos de forma esporádica a lo largo del año. GPortal También ofrece una amplia variedad de juegos de supervivencia, así que merece la pena echarle un vistazo si estás ejecutando al mismo tiempo el mejorConan Exilesservidor de alojamiento para otra comunidad.

La empresa cuenta con 11 sedes en todo el mundo y ofrece protección contra ataques DDoS, implementación automática de servidores y un sistema sencillo Lecho rocoso herramientas de configuración de servidores.

Plan Precio Período de prueba 2,38 dólares por 3 días Planes estándar Variable

Uno deGPortalUna de sus principales ventajas es su periodo de prueba a bajo coste. Por menos de 3 dólares, puedes evaluar su rendimiento antes de comprometerte a largo plazo.

El inconveniente es que Lecho rocoso-La documentación específica no es tan exhaustiva como la que encontrarás en proveedores como Apex Hosting, PingPerfect, oBisectHosting. Es posible que los jugadores que prefieran guías de configuración detalladas tengan que recurrir a los recursos de la comunidad.

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK CON FACTURACIÓN FLEXIBLE GPortal Prueba GPortal

9. BisectHosting [El mejor alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock para el juego multiplataforma]

BisectHosting se ha ganado su posición al dar claramente prioridad a la jugabilidad multiplataforma. El proveedor es compatible de forma explícita con Lecho rocosoclientes de todoPC, Xbox, PlayStation, Android, yiOS, lo que lo convierte en una de las recomendaciones más sencillas para las comunidades con plataformas mixtas.

Se sitúa sistemáticamente entre los mejores Lecho rocosoProveedores de alojamiento de servidores para el juego multiplataforma.

El mercado del hardware es muy competitivo. Los servidores funcionan con Ryzen 9 7950X procesadores combinados con memoria DDR5 ECC y Memoria no volátil Express Almacenamiento RAID en 21 ubicaciones de todo el mundo. Esas especificaciones sitúan BisectHosting entre los proveedores más sólidos y orientados al rendimiento de este resumen.

La atención al cliente es otro de sus puntos fuertes. La empresa anuncia un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de respuesta en menos de 15 minutos, lo que supone una rapidez considerablemente mayor que la de la mayoría de sus competidores.

Plan Precio mensual Precio trimestral Precio anual 2 GB de RAM ~5,35 $ ~4,8 $ ~4,3 $ 4 GB de RAM ~11,99 $ ~10,79 $ ~9,59 $ 6 GB de RAM ~17,99 $ ~16,19 $ ~14,39 $

BisectHosting También es una opción útil si tienes pensado crear un servidor comunitario más grande. Muchos administradores acaban explorando how Minería, artesaníalos servidores generan ingresos a través de las cuotas de socio, las donaciones y las ventajas de imagen, y BisectHosting proporciona la infraestructura necesaria para dar soporte a dichos sistemas.

Hay que tener en cuenta la transparencia en los precios. Los precios regionales y las conversiones de divisas pueden variar, por lo que conviene comprobar los costes finales al finalizar la compra. Además, el Lecho rocoso La página del producto no indica claramente que exista una garantía de devolución del dinero, así que revisa atentamente las condiciones antes de realizar el pedido.

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK PARA JUEGO CRUZADO BisectHosting Prueba BisectHosting

10. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock para principiantes]

Apex Hosting sigue siendo una de las marcas más reconocidas en el Minería, artesanía sector del alojamiento web. La empresa aparece sistemáticamente entre los primeros puestos de los resultados de búsqueda y se ha labrado una reputación gracias a su configuración sencilla para principiantes, su amplia documentación y su servicio de asistencia ágil. Es la opción preferida por muchos principiantes que están aprendiendo a crear unMinería, artesaníaservidor enLecho rocoso.

Si vas a actualizar desde Minecraft Realms o al comprar tu primer servidor dedicado para videojuegos, Pico es una de las plataformas más fáciles de usar. El panel de control, accesible desde el móvil, con un solo clic Servidor dedicado Bedrock La implementación y la amplia base de conocimientos reducen considerablemente la curva de aprendizaje.

A diferencia deBisectHosting, PicoEl atractivo de «» radica principalmente en la experiencia del usuario, más que en ventajas específicas del hardware. La empresa utiliza Ryzen 9 7950X procesadores, memoria DDR5 ECC y Memoria no volátil Express Almacenamiento RAID repartido en 21 ubicaciones, aunque la infraestructura general es similar a la de varios competidores.

Plan Precio del primer mes Precio recurrente 1 GB de RAM 2,99 $ al mes 3,99 $ al mes 4 GB de RAM 11,24 dólares al mes 14,99 $ al mes 8 GB de RAM 20,99 $ al mes 27,99 $ al mes Serie EX, 16 GB 53,99 $ (oferta de lanzamiento trimestral) 71,99 $ al mes

El aspecto más importante a tener en cuenta son los precios promocionales. Pico Anuncia de forma destacada las tarifas con descuento del primer mes, por lo que debes compararlas detenidamente con el coste mensual recurrente que aparece al finalizar la compra. Aunque el código promocional APEX25 ha ofrecido históricamente descuentos adicionales, comprueba siempre las promociones vigentes antes de realizar la compra.

The Lecho rocoso Además, la página del producto no indica claramente que exista una garantía de devolución del dinero, por lo que es importante consultar las condiciones de reembolso de la empresa antes de realizar un pedido.

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE MINECRAFT BEDROCK PARA PRINCIPIANTES Apex Hosting Prueba Apex Hosting

Alojamiento de servidores de Minecraft Bedrock: comparación de características

A continuación se muestra una comparación de los 10 proveedores en función de las características más importantes para Minecraft Bedrockalojamiento web.

Característica ScalaCube PingPerfect Shockbyte SparkedHost godlike.host GravelHost GTXGaming GPortal BisectHosting Apex Hosting Precio de salida Gratis / 5 $ 14,68 dólares al mes 3,99 $ al mes 2,39 dólares por GB 3,19 dólares al mes 1,80 dólares al mes ~2,40 $ al mes Prueba por 2,38 $ ~5,35 $ al mes 3,99 $ al mes Apoyo al BDS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Verificar Yes Yes Compatibilidad con el juego cruzado Yes GeyserMC Yes Yes Yes Yes GeyserMC Verificar Yes Yes Almacenamiento NVMe No Yes Yes Yes Parcial Yes Yes Yes Yes Yes Prueba gratuita / MBG Nivel gratuito Prueba de 48 horas Reembolso en un plazo de 72 horas Prueba + reembolso Nivel gratuito Garantía de devolución del dinero de 72 horas Reembolso en un plazo de 24 horas Prueba de 3 días No se ha indicado nada No se ha indicado nada Protección contra ataques DDoS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Ubicaciones de los servidores 14 22 15 10 No aparece en la lista 12 11 UE + EE. UU. 21 21 Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana Yes Yes Yes Yes Discord Yes Yes Yes <15 min SLA Yes Opciones de facturación Mensual Mensual Mensual – Anual Mensual – Anual Mensual Mensual Mensual – Anual Prepago Mensual – Anual Mensual – Trimestral

Cómo elegir el proveedor de alojamiento adecuado para un servidor de Minecraft Bedrock

Elegir unLecho rocoso La elección de un proveedor de alojamiento web resulta mucho más sencilla si te centras en tres factores: el software del servidor, la estructura de precios y las políticas de reembolso. A primera vista, la mayoría de los proveedores parecen similares, pero esas diferencias suelen determinar si estarás satisfecho con tu compra seis meses después.

A la hora de decidir cómo hacer un Minería, artesaníaservidorLecho rocoso, elige con cuidado el software de tu servidor.

BDS, PocketMine-MP o Nukkit: ¿qué software de servidor elegir?

BDS, oServidor dedicado Bedrock, debería ser tu opción por defecto. Es Chica«Es oficial» Lecho rocoso software de servidor y ofrece la mejor compatibilidad con complementos, paquetes de comportamiento, contenido del Marketplace y futuras actualizaciones. Además, proporciona la experiencia multiplataforma más fiable para los jugadores que se conectan desde consolas, dispositivos móviles, yOrdenadores con Windows.

PocketMine-MP adopta un enfoque diferente. Creado en PHP, ha desarrollado un amplio ecosistema de complementos que abarca economías, minijuegos, sistemas de permisos y herramientas de gestión de servidores. Si estás pensando en crear un servidor comunitario público que dependa en gran medida de los complementos, PocketMine-MP puede que, con el tiempo, resulte ser la mejor opción.

NukkitusosJavaAPI de tipo y suele resultar atractivo para los administradores que ya tienen experiencia en la gestión de Edición Java servidores. Sin embargo, para la mayoría de los jugadores, ofrece pocas ventajas respecto a BDS or PocketMine-MP.

Si tu objetivo es la sencillez y la compatibilidad, empieza por BDS. Pásate solo aPocketMine-MP si lo que necesitas específicamente es su amplio ecosistema de complementos.

¿Cuánta memoria RAM necesito para un servidor de Minecraft Bedrock?

Tipo de servidor Memoria RAM recomendada De 2 a 5 jugadores, versión básica de uno a dos gigabytes De 5 a 15 jugadores + complementos De dos a tres gigabytes 10-20 jugadores + complementos De tres a cuatro gigabytes Entre 20 y 40 jugadores 4-6 GB Más de 40 servidores públicos 6-12 GB

Para la mayoría de los servidores privados, basta con entre 2 GB y 4 GB de RAM. Una vez que se superan los 4 GB, CPU la velocidad del reloj cobra más importancia que la memoria porque Servidor dedicado Bedrock el rendimiento es muy CPU-es sensible cuando hay más jugadores. Si prefieres aprender todo sobre el proceso por tu cuenta, nuestra guía sobre Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor explica paso a paso cómo realizar la configuración.

Comparativa de las políticas de prueba gratuita y de reembolso

Si tu prioridad principal es minimizar el riesgo, SparkedHost ofrece la mejor garantía global gracias a su combinación de una prueba gratuita de 24 horas y un plazo de reembolso de 48 horas.

PingPerfect ofrece la mejor prueba gratuita independiente. Dispones de 48 horas para evaluar el servicio sin tener que facilitar datos de pago, lo que facilita comprobar su rendimiento antes de comprometerte.

Shockbyte ofrece el proceso de reembolso más sencillo gracias a su política de autoservicio de 72 horas, lo que evita tener que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. GravelHost and ScalaCube ambos ofrecen garantías de devolución del dinero de 72 horas, mientras que GPortalSu económica prueba de tres días sigue siendo una de las formas más baratas de evaluar a un proveedor.

GTXGamingEl plazo de reembolso de 24 horas de «…» es el más corto de todos los proveedores de alojamiento analizados aquí. BisectHosting and Apex Hosting no anuncian claramente las garantías de devolución del dinero en sus Lecho rocoso páginas de alojamiento, por lo que deberías revisar detenidamente las condiciones vigentes antes de realizar el pedido.

Veredicto final: el mejor alojamiento para servidores de Minecraft Bedrock

Si quieres la opción más completa y resistente, elige ScalaCube. El plan gratuito permanente de 3 GB, compatibilidad con múltiples Lecho rocoso Las opciones de software de servidor y el acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,99 % lo convierten en el proveedor de alojamiento más versátil de esta comparativa.

Si lo que más te importa es probar el producto antes de pagarlo, elige PingPerfect. La prueba gratuita de 48 horas y la amplia cobertura mundial ofrecen la mejor oportunidad para evaluar un servicio sin riesgo económico.

De lo contrario, si la relación calidad-precio es tu máxima prioridad, elige Shockbyte. Con planes a partir de 3,99 dólares al mes, una política de reembolso por cuenta propia de 72 horas y miles de opiniones positivas, ofrece una de las mejores relaciones entre precio y prestaciones del Minecraft Bedrock mercado del alojamiento web.

Los jugadores interesados en ampliar su Minería, artesaníaLos que tengan experiencia también pueden encontrar a nuestros guías en cómo ganar dinero en Minería, artesanía and cómo conseguirlo gratis Minecoins inMinería, artesaníaútil.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor servicio de alojamiento para servidores de Minecraft Bedrock? ScalaCubees el mejorMinecraft Bedrock proveedor de alojamiento de servidores para la mayoría de los jugadores. Ofrece un plan gratuito único y permanente de 3 GB, compatibilidad con BDS, PocketMine-MP, yNukkit, además de un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que garantiza un tiempo de actividad del 99,99 %. Estas características lo convierten en una opción ideal tanto para principiantes como para administradores experimentados que desean disponer de margen para crecer sin tener que cambiar de proveedor más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el alojamiento de servidores Java y Bedrock? Java servicios de alojamiento Minecraft Edición Java y su amplio ecosistema de mods. Lecho rocoso servicios de alojamiento Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android, yWindows Edición Bedrock clientes. Si tus amigos juegan en varios dispositivos, Lecho rocoso El alojamiento suele ser la mejor opción, ya que ofrece compatibilidad nativa entre plataformas. ¿Cuánta memoria RAM necesito para un servidor de Minecraft Bedrock? La mayoría de las privadasLecho rocoso Los servidores funcionan sin problemas con entre 2 GB y 4 GB de RAM. Pequeños grupos que juegan a la versión «vanilla» Minería, artesanía A menudo pueden consumir entre 1 GB y 2 GB, mientras que los servidores más potentes que ejecutan complementos y plugins pueden necesitar 4 GB o más. Una vez que se superan los 4 GB, el rendimiento del procesador cobra cada vez más importancia. ¿Pueden los jugadores de Xbox y PC conectarse al mismo servidor de Bedrock? Sí.Edición Bedrock se diseñó pensando en el juego multiplataforma. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Android, iOS, yWindows Todos los jugadores pueden conectarse a la misma Lecho rocoso servidor, siempre y cuando esté correctamente configurado y sea accesible desde su plataforma. ¿Cómo configuro un servidor dedicado de Minecraft Bedrock? La forma más sencilla es contratar un servicio de alojamiento con un proveedor que ofrezca la instalación con un solo clic Servidor dedicado Bedrock implementación. Una vez seleccionado un plan, puedes instalar BDS A través del panel de control, configura los ajustes de tu mundo y comparte la dirección del servidor con tus jugadores.

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