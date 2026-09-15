8 negocios secundarios con bajos costes iniciales en 2026

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Los negocios secundarios con bajos costes iniciales son una opción realista una vez que puedas destinar entre 50 y unos pocos cientos de dólares a materiales, stock o una cuota de publicación. La opción más rápida de las ocho que se indican a continuación es revender cosas que ya tienes, lo que puede dar resultados en cuestión de días. Espera recibir tu primer ingreso real en un plazo de una a seis semanas, no de la noche a la mañana, y ten en cuenta que al principio tendrás que dedicar tiempo a promocionar el negocio.

Cada opción que aparece a continuación indica cuánto cuesta realmente empezar, cuánto tarda en llegar el primer pago y qué comisión se deduce antes de que el dinero sea tuyo. Lee la línea de costes antes que la de pagos, porque una inversión inicial mayor a veces supone una ventaja real frente a un método gratuito.

Algunas de estas opciones requieren una habilidad que quizá ya tengas, como saber limpiar bien un coche o tener una cámara. Ninguna requiere una certificación. La premisa es diferente a la de una lista de coste cero: una cantidad limitada y no reembolsable de dinero en efectivo sirve para comprar inventario, un kit o un seguro, algo que un método gratuito omite por completo.

¿Son realmente viables los trabajos secundarios con bajos costes iniciales?

Sí, y esa pequeña inversión inicial es precisamente lo que hace que los trabajos extra con bajos costes iniciales den frutos más rápido que los gratuitos. La mayoría de los ocho métodos que se indican a continuación amortizan su propio coste de entrada en las primeras una a tres ventas o reservas, lo que convierte un riesgo modesto en una ventaja real frente a alguien que empieza desde cero.

Vale la pena tomarse en serio esa disyuntiva, en lugar de dar por sentado que el dinero se recuperará con toda seguridad. Una pequeña cantidad limitada invertida por adelantado permite adquirir existencias, un kit de inicio o un seguro que un método gratuito simplemente omite, y esa es la verdadera premisa: pagar un poco ahora para conseguir un mejor margen más adelante.

Los trabajos secundarios también han dejado de ser una actividad marginal. Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses compagina uno de estos trabajos con su empleo principal, y quienes perseveran en ello suelen considerar las primeras semanas como un periodo de inversión, en lugar de como una fuente de ingresos garantizada.

Cualquiera que persiga una cifra semanal concreta puede compararla con este desglose de 1.000 dólares a la semana, que se ajusta bien a los rangos salariales que se describen a continuación. La diferencia entre un comienzo lento y uno rápido suele reducirse a si el coste inicial permite adquirir algo realmente útil, y no solo un anuncio con mejor aspecto.

Para tener una visión más amplia de cómo obtener ingresos adicionales, combinar dos o tres de estos métodos más modestos suele acortar esa brecha más rápido que apostar por uno solo.

¿Qué determina realmente la rapidez con la que se recupera la inversión?

El hecho de que ya se posea un activo importa más que el método que se elija. Un coche que ya se mantiene limpio, un teléfono o una cámara que ya se lleva encima, o un armario lleno de cosas que se venderían de todos modos, convierten una partida de entre 500 y 1.000 dólares en 0 dólares. Esa es precisamente la razón por la que los trabajos secundarios con bajos costes iniciales sacan tanto partido a los activos existentes; por ese mismo motivo, la clasificación que figura a continuación se ordena en función del dinero necesario, en lugar de por dificultad.

Cuándo recibes realmente el dinero

La mayoría de las plataformas que aquí se mencionan realizan los pagos de forma periódica en lugar de en un único pago, por lo que la verdadera espera consiste en conseguir esa primera venta o reserva, y no en la rapidez con la que la plataforma realiza el pago. Cualquiera que no disponga de coche, equipo o stock en el que apoyarse puede seguir explorando otros trabajos secundarios a distancia desde casa mientras ahorra para poder optar por uno de los métodos remunerados que aquí se indican.

Etsy libera los fondos a los pocos días laborables de que se haya liquidado una venta, eBay paga aún más rápido una vez confirmada la entrega, y Rover sigue un plazo similar de unos pocos días tras completarse una reserva.

Esa es la parte que conviene tener muy presente desde el principio con los trabajos secundarios que tienen bajos costes iniciales: la plataforma actúa con rapidez una vez que hay una venta que pagar, por lo que el cuello de botella es casi siempre la demanda, no la burocracia.

Hay otra cosa que conviene tener en cuenta desde el primer pago: el impuesto de autónomos es del 15,3 % una vez que los ingresos netos superan los 400 dólares, por lo que considerar ese primer ingreso como dinero totalmente disponible es un error habitual entre los principiantes.

8 trabajos secundarios reales con bajos costes iniciales

Estas son las ocho actividades complementarias con bajos costes iniciales, ordenadas de menor a mayor coste, ya que esa es la verdadera cuestión aquí. Cada entrada indica cuánto cuesta empezar, cuánto se gana y cuándo se recibe el primer pago.

Una tienda de impresión bajo demanda es la más barata de estas ocho actividades complementarias con bajos costes iniciales, ya que abrirla no cuesta nada. La producción de una camiseta típica cuesta entre 9 y 13 dólares, más entre 3 y 8 dólares de gastos de envío a EE. UU., por lo que tu margen de beneficio es el único cálculo real que hay que hacer.

No se envía nada hasta que alguien realiza un pedido. Ese modelo sin stock es precisamente la razón por la que la impresión bajo demanda encabeza esta lista de negocios secundarios con bajos costes iniciales.

Printful, Gelato y SPOD funcionan de la misma manera y merece la pena compararlas antes de decidirte por una. El plan gratuito de Printify cubre pedidos ilimitados y hasta cinco tiendas conectadas. Su plan Premium, de 39 dólares al mes, ofrece descuentos en los costes base una vez que el volumen de ventas sea significativo, y Printify no cobra comisión por pedido en ningún caso.

Un pedido de muestra cuesta lo mismo que un pedido de un cliente: el precio base más los gastos de envío, así que calcula entre 20 y 40 dólares si quieres comprobar la calidad de uno o dos productos antes de anunciarlos. Ese es el único gasto que la mayoría de los vendedores realizan antes de su primera venta.

Poner en marcha una primera tienda requiere menos trabajo del que la mayoría de la gente espera:

Elige un nicho en lugar de una tienda generalista, para que tus primeros anuncios se dirijan a un comprador específico.

Diseña un único producto y vincula una tienda online gratuita (Etsy, Shopify o cualquier canal similar compatible con Printify).

Pide una muestra para comprobar la calidad de impresión antes de ponerlo a la venta.

Ponlo a la venta y atrae tráfico a través del propio buscador de la tienda y de unas pocas publicaciones en redes sociales.

Es la opción más económica entre los negocios secundarios con bajos costes iniciales de esta lista, y un catálogo con unos cuantos diseños exitosos puede crecer de forma realista hasta alcanzar el ritmo establecido en este desglose de 1.000 dólares a la semana.

Gratis al principio Printify 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los negocios secundarios más económicos, con bajos costes iniciales, apertura gratuita y sin comisiones por pedido además del coste base del producto y los gastos de envío. Abrir tienda gratuita

Un kit básico de pintura facial, que incluye pinturas al agua, pinceles, esponjas y un juego de plantillas, cuesta entre 50 y 100 dólares para empezar. Se trata de uno de los trabajos extra más asequibles de esta lista, con bajos costes iniciales, ya que los materiales para modelar globos solo suponen entre 30 y 50 dólares adicionales si se ofrece como segundo servicio, algo que merece la pena hacer, ya que los clientes que contratan una fiesta infantil suelen querer ambos. La pintura facial no puede faltar en cualquier lista de trabajos secundarios baratos para empezar, precisamente porque este servicio adicional cuesta muy poco incorporarlo.

GigSalad incluye a animadores y servicios para eventos de la misma forma que a músicos y camareros, y unirse al plan gratuito no cuesta nada más allá de completar el perfil. El plan gratuito aplica una comisión por reserva del 5 %, que se reduce al 2,5 % en los planes de suscripción de pago una vez que las reservas se vuelven lo suficientemente constantes como para justificar la actualización.

Merece la pena probar Fiverr y los grupos locales de padres en Facebook junto con GigSalad para conseguir las primeras reservas, ya que un perfil nuevo sin reseñas tarda un poco en aparecer en los resultados de búsqueda. Las fiestas de cumpleaños de fin de semana son el tipo de primera reserva más fácil, ya que la demanda es constante y el pago es por adelantado, lo que convierte a esta actividad en uno de los trabajos secundarios más accesibles, con bajos costes iniciales para ponerse en marcha rápidamente.

Conseguir la primera reserva suele depender de unos cuantos hábitos básicos:

Compra el kit básico antes de fijar el precio de ninguna reserva, para saber de antemano el coste real por evento.

Ofrece uno o dos paquetes de servicios claros (una tarifa fija por hora para el maquillaje infantil, una tarifa combinada si se añaden globos) en lugar de un menú impreciso.

Ofrece un descuento en las primeras reservas con el objetivo específico de conseguir valoraciones, ya que un perfil sin valoraciones rara vez es el primero en ser elegido.

El hecho de que solo haya disponibilidad los fines de semana es, en realidad, una ventaja en este caso, no una limitación, ya que la mayoría de las reservas se concentran de todos modos en sábados y domingos. Una temporada de fiestas ajetreada, con dos o tres reservas por fin de semana, puede sumar ingresos más rápido de lo esperado, más cerca del ritmo descrito en este desglose de «2.000 dólares rápidos» que del ajetreo típico de un fin de semana.

Reserva fiestas locales GigSalad 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las actividades complementarias más asequibles y con bajos costes iniciales consiste en amenizar fiestas a cambio de una comisión del 5 % por la reserva. Únete a GigSalad

La fotografía sigue siendo uno de los trabajos secundarios más accesibles, con bajos costes iniciales, siempre y cuando ya se disponga de un smartphone potente o una cámara básica. A partir de ahí, un fondo, un reflector y un pequeño kit de atrezo cuestan entre 50 y 150 dólares, que es el mínimo real para esta actividad. Merece la pena probar Upwork y los anuncios clasificados locales o los grupos de Facebook, además de Fiverr, para encontrar un primer cliente que te pague.

Comprar equipo profesional partiendo de cero no encaja en una lista de trabajos secundarios con bajos costes iniciales, ya que un cuerpo de cámara, dos o tres objetivos y la iluminación básica cuestan entre 3.000 y 10.000 dólares, lo que supone un presupuesto totalmente diferente. Las «minisesiones» suelen costar entre 100 y 175 dólares por 40 minutos, con unas 20 imágenes retocadas, y los principiantes suelen fijar el precio de las sesiones completas entre 100 y 300 dólares, o entre 50 y 150 dólares por hora.

Conseguir esa primera reserva suele depender de unos cuantos hábitos básicos:

Empieza por hacer fotos a tus amigos o familiares para crear un pequeño portafolio, ya que los clientes quieren ver imágenes terminadas antes de contratar tus servicios.

Ofrece un único formato de minisesión en lugar de un menú completo de opciones mientras vas acumulando opiniones.

Fija un precio en la franja más baja del rango para las cinco primeras reservas y, a continuación, súbelo en cuanto empiecen a llegar los testimonios.

Las minisesiones de fin de semana suelen llenarse más rápido en época de graduaciones, vacaciones familiares y fotos de vuelta al cole, así que programar el lanzamiento en torno a uno de esos periodos da a los primeros clientes una razón de peso para reservar rápidamente en lugar de dejarlo para «algún día».

Encuentra clientes locales Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos secundarios más accesibles y con bajos costes iniciales, en el que se cobran entre 100 y 300 dólares por sesión. Empieza a vender

Un kit básico de limpieza de ventanas —es decir, una escobilla de goma, una manga de fregado, un palo extensible y un cubo— cuesta entre 60 y 200 dólares, lo que convierte a esta actividad en uno de los trabajos secundarios más accesibles de la lista, con bajos costes iniciales. Añade entre 100 y 400 dólares para una escalera extensible solo si los clientes locales tienen Windows en la segunda planta.

Los conserjes y limpiadores de edificios por cuenta ajena ganan una mediana de 17,71 dólares por hora, y esa cifra es un mínimo, no un máximo. Trabajar por cuenta propia significa quedarse con el importe íntegro del trabajo en lugar de compartirlo con un empleador, lo que es precisamente lo que convierte a esta actividad en uno de los trabajos secundarios más directos, con bajos costes iniciales y que permite fijar precios justos desde el primer día.

Angi y Handy publican anuncios de limpiadores de ventanas de la misma forma que lo hace TaskRabbit. TaskRabbit cobra una cuota de inscripción única y no reembolsable de 25 dólares para registrarse como «Tasker», algo que conviene saber antes de registrarse.

Fijar los precios y gestionar las reservas correctamente se reduce a unos cuantos hábitos básicos:

Prepara el kit básico antes de fijar el precio de ningún trabajo, para saber de antemano el coste real por vivienda.

Fija el precio en función del número de Windows, no con una tarifa plana, ya que una casa de dos plantas lleva más tiempo que una de una sola planta.

Publica primero en una sola plataforma y pide a cada cliente satisfecho que deje una valoración antes de ampliar tu presencia.

La fidelidad de los clientes es lo que realmente hace que merezca la pena seguir en este negocio, ya qu e la mayoría de los propietarios vuelven a contratar el servicio cada pocos meses en lugar de comparar precios cada vez. Una lista de clientes pequeña pero fiable, construida a lo largo de una temporada, suele dar mejores resultados que ir constantemente a la caza de nuevos trabajos puntuales.

Contrata trabajos locales TaskRabbit 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es una de las formas más directas de ganar un dinero extra con bajos costes iniciales, ya que te quedas con el importe total del encargo tras descontar una comisión de 25 dólares. Conviértete en un «Tasker»

Un kit básico y económico para empezar a fabricar velas, que incluye cera, mechas, aceite perfumado, recipientes y un termómetro, cuesta entre 77 y 100 dólares, lo que lo sitúa entre los negocios secundarios más baratos y con menores costes iniciales de esta lista. Es suficiente para fabricar y fotografiar un primer lote pequeño sin necesidad de comprar material que quizá no se vuelva a utilizar.

Etsy cobra 0,20 dólares por anuncio durante cuatro meses o hasta que se venda, más una comisión por transacción del 6,5 %. Hay que añadir un 3 % más 0,25 dólares por el procesamiento de pagos en EE. UU., lo que supone un 11 % a un 15 % efectivo una vez combinados los tres conceptos, algo que conviene saber de antemano en una lista centrada específicamente en negocios secundarios con bajos costes iniciales.

Ampliar el negocio hasta disponer de un taller de manualidades completo puede suponer cientos de dólares más adelante, pero esa es una decisión que hay que tomar después de las primeras ventas, no antes. La mayoría de las nuevas tiendas de velas consiguen su primera venta entre dos y ocho semanas después de publicar el anuncio, una vez que aumenta la visibilidad en las búsquedas.

Poner en marcha una tienda se reduce a unos cuantos hábitos básicos:

Elige una sola fragancia o familia de estilos en lugar de un catálogo muy amplio desde el primer día.

Prepara un lote pequeño y fotografíalo sobre un fondo liso y bien iluminado.

Publica entre cuatro y seis variaciones para que el comprador tenga una opción real sin sentirse abrumado.

Aquí los clientes habituales son más importantes que el flujo constante de nuevos clientes, ya que una fragancia que le gusta a alguien suele volver a comprarse para regalar o para rellenar. Un catálogo pequeño y coherente con buenas fotos suele dar mejores resultados que uno grande con una presentación irregular. La fabricación de velas sigue siendo una de las actividades secundarias más asequibles y fáciles de iniciar, ya que el kit sirve también como stock para la primera tanda real.

Venta de artículos hechos a mano Etsy 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una tarifa de publicación de 0,20 dólares por artículo y, una vez realizada la venta, entre el 11 % y el 15 % del importe total, aproximadamente. Abre tu tienda

El arbitraje minorista, que consiste en comprar artículos a precios rebajados para revenderlos, requiere entre 100 y 300 dólares en stock inicial para ponerlo a prueba de verdad, lo que lo convierte en uno de los trabajos secundarios más flexibles de la lista, con bajos costes iniciales. Este modelo se puede probar fácilmente en pequeñas cantidades, ya que invertir 20 dólares cada vez funciona igual de bien que comprometer todo el capital por adelantado.

Una persona que se dedica a esto a tiempo parcial, trabajando entre 5 y 10 horas a la semana, suele ganar entre 200 y 500 dólares al mes, y alguien que se dedica a ello a tiempo completo, trabajando entre 10 y 20 horas a la semana, puede llegar a ganar entre 500 y 1.500 dólares al mes. La comisión sobre el valor final de eBay es del 13,6 % en la mayoría de las categorías, más una pequeña comisión por pedido, mientras que Poshmark se queda con el 20 % de las ventas superiores a 15 dólares y Mercari aplica un modelo similar.

Si la compraventa de productos físicos no es lo tuyo, revender skins de videojuegos por dinero real sigue la misma lógica de «comprar barato y vender caro» sin tener que enviar ni una sola caja, y podría decirse que es la opción más «nativa digital» entre los trabajos extra con bajos costes iniciales que aquí se mencionan. Los libros y la ropa son las categorías en las que a un principiante le resulta más fácil aprender a fijar los precios, ya que es sencillo encontrar anuncios comparables.

Conseguir que el primer lote sea rentable se reduce a unos cuantos hábitos básicos:

Elige una categoría para aprender, como libros o una marca de ropa concreta, para que te resulte más fácil fijar los precios rápidamente.

Busca en tiendas de segunda mano o en los estantes de liquidación, y comprueba los precios de reventa antes de comprar.

Haz fotos y publica los anuncios el mismo día de la compra, para que el stock no se quede sin vender.

Reinvierte los primeros beneficios en el siguiente lote en lugar de gastarlos.

La constancia es mejor que un único hallazgo afortunado, ya que una venta de 200 dólares es una casualidad, pero una rutina de compra repetible es un verdadero negocio paralelo. Para una lectura más rápida sobre lo rápido que se acumulan los pequeños beneficios de la reventa, el artículo «Cómo ganar 200 dólares rápido» trata un ritmo similar.

Primera venta más rápida eBay 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una comisión final del 13,6 % sobre el valor de la mayoría de las ventas, más una pequeña comisión por pedido, una vez que se vende un artículo. Crear cuenta

Poner en marcha un pequeño negocio de limpieza de coches a domicilio —es decir, con una hidrolimpiadora eléctrica económica, una aspiradora, una pulidora, productos químicos y material básico de marketing— cuesta unos 500 dólares. Se sitúa en la franja más cara de los trabajos secundarios con bajos costes iniciales de esta lista, pero también ofrece uno de los márgenes por trabajo más elevados una vez amortizado el equipo.

Un equipo móvil más completo, con mejores herramientas y el primer mes de seguro, cuesta entre 1.000 y 2.500 dólares. Desglosado, una hidrolimpiadora eléctrica cuesta entre 100 y 500 dólares y una pulidora, entre 150 y 600 dólares. Una aspiradora supone entre 200 y 500 dólares, y los productos químicos y consumibles, entre 300 y 1.000 dólares, por lo que la versión «de inicio modesto» es realmente la única opción sensata entre los trabajos secundarios con bajos costes iniciales en este rango de precios.

Angi y los grupos locales de Facebook Marketplace son formas reales de conseguir los primeros clientes antes de crear un perfil en Thumbtack, ya que el boca a boca en un grupo local suele propagarse más rápido que un anuncio nuevo sin reseñas.

Conseguir que los primeros clientes reserven tus servicios se reduce a unos cuantos hábitos básicos:

Compra el kit de inicio básico antes de gastarte dinero en nada premium.

Limpia de tres a cinco coches de forma gratuita o a precio de coste para vecinos o compañeros de trabajo, a cambio de reseñas y fotos.

Publica un precio real solo cuando ya existan esas reseñas, no antes.

Los clientes habituales son los que generan el margen real, ya que un coche al que se le realiza una limpieza a fondo cada pocos meses convierte un trabajo puntual en unos ingresos recurrentes sin apenas esfuerzo adicional de marketing.

Recopilar opiniones locales Thumbtack 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los negocios secundarios más caros con bajos costes iniciales, aunque los márgenes mejoran rápidamente con los clientes habituales. Crear perfil Pro

Una máquina expendedora de un solo compartimento cuesta entre 45 y 180 dólares, nueva o de segunda mano, pero ese precio de etiqueta no es la cifra real. El negocio de las máquinas expendedoras es un buen recordatorio de que un negocio paralelo con un bajo coste inicial sobre el papel puede seguir necesitando capital real una vez que se suman todos los gastos adicionales.

Una vez que se añaden el lector de tarjetas, el primer stock, el transporte y el seguro básico, hay que presupuestar entre 700 y 1.000 dólares para una máquina debidamente abastecida, lo que la convierte en la opción más cara de entre estos negocios secundarios con bajos costes iniciales, aunque también en una de las más pasivas una vez instalada.

El beneficio neto por máquina suele oscilar entre 100 y 200 dólares al mes, una vez descontadas las comisiones y el tiempo dedicado a la ruta, razón por la cual los operadores profesionales gestionan varias máquinas en lugar de depender de una sola. Esa es, en realidad, la clave matemática que subyace a los negocios secundarios con bajos costes iniciales en este nivel de precios: una sola máquina genera ingresos lentos, pero una pequeña ruta con varias de ellas se convierte en algo más parecido a unos ingresos estables.

Ampliar una ruta de máquinas expendedoras o un negocio de limpieza y detallado de vehículos hasta convertirlo en algo más grande empieza a solaparse con las ideas de pequeñas empresas, por lo que vale la pena informarse al respecto antes de reinvertir cada dólar en el negocio.

Para que una máquina sea rentable antes de ampliar la escala, basta con seguir unos cuantos hábitos básicos:

Compra primero una máquina, no una ruta, hasta que una ubicación genere beneficios de verdad.

Asegúrate de conseguir un lugar de instalación, como una sala de descanso o una lavandería, mediante un contrato de instalación firmado.

Abastécela y establece un calendario de reposición antes de contar con ella como fuente de ingresos estable.

En este caso, la ubicación es más importante que la propia máquina, ya que una sola máquina bien situada en una sala de descanso muy concurrida generará más ingresos de forma constante que varias máquinas colocadas en lugares con poco tránsito. Analizar el tráfico de personas antes de firmar cualquier acuerdo de ubicación resulta mucho más rentable que mejorar el hardware.

Ingresos semipasivos A&A Global Industries 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es la más cara de estas actividades complementarias con bajos costes iniciales, aunque una de las más pasivas una vez puesta en marcha. Explorar máquinas

Comparativa de estos negocios secundarios de bajo coste

Si las comparamos una al lado de otra, la diferencia de coste entre la más barata y la más cara de estas ocho actividades complementarias con bajos costes iniciales asciende a unos 1.000 dólares. Ese margen es lo que hace que comparar estas actividades complementarias de bajo coste resulte realmente útil antes de elegir una.

Método Coste inicial Tiempo hasta obtener el primer dólar Nivel de implicación Printify: impresión bajo demanda De 0 a 40 dólares De 2 a 6 semanas Sin intervención una vez publicado GigSalad: entretenimiento para fiestas De 50 a 150 dólares De unos días a 2 semanas tras la aprobación Presencial, en persona Mini-sesión fotográfica De 50 $ a 150 $ De 2 a 4 semanas Presencial Limpieza de ventanas De 60 a 200 dólares De 1 a 3 semanas Práctico, presencial Fabricación de velas en Etsy De 77 $ a 100 $ De 2 a 8 semanas Prácticamente sin intervención una vez publicadas Reventa de artículos de segunda mano en eBay De 100 a 300 dólares De unos días a 2 semanas Búsqueda activa y publicación de anuncios Limpieza y acondicionamiento de coches a domicilio Unos 500 dólares De 1 a 3 semanas Trabajo práctico y presencial Ruta de venta al por mayor De 700 a 1 000 dólares De 2 a 4 semanas En su mayor parte pasiva una vez establecida

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos?

Las aplicaciones de recompensas aportan unas pocas decenas de dólares al mes, no cientos. Son un buen ejemplo de aplicaciones que pagan dinero real sin ningún coste inicial, lo que las convierte en la única opción genuinamente gratuita de toda esta lista.

No cuesta nada registrarse, lo que las convierte en la única excepción auténtica entre los trabajos extra con bajos costes iniciales de todo este artículo. Piensa en ellas como un complemento sin coste alguno una vez que ya tengas en marcha uno de los ocho métodos remunerados mencionados anteriormente.

Comprueba el importe mínimo de retirada antes de decidirte por una, ya que un umbral más alto implica una espera más larga para recibir ese primer pago. Estas aplicaciones de juegos que pagan con dinero real completan el extremo gratuito del espectro junto con las opciones que se indican a continuación.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Nivel de pasividad Snakzy 35 $ Gratis Activo: se gana jugando BigCash 1 $ Gratis Activo: pequeñas tareas y ofertas KashKick 10 $ Gratis Mixto: ofertas y juegos

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» propia de Eneba, es gratuita y permite retirar dinero a partir de un mínimo de 35 $, lo que la convierte en una primera opción razonable mientras se pone en marcha uno de los trabajos secundarios remunerados con bajos costes iniciales mencionados anteriormente. El mínimo de 1 $ de BigCash es el más rápido de los tres a la hora de cobrar.

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Lo que no funciona

Cada una de las trampas que se indican a continuación está relacionada específicamente con uno de estos ocho trabajos secundarios con bajos costes iniciales. Ninguna de ellas forma parte de un resumen genérico de estafas copiado de otra fuente.

Ofertas que te cobran antes de que ganes dinero

Estas te cobran antes de que lo haga un cliente o un punto de venta.

Los intermediarios de puntos de venta que cobran una elevada comisión por adelantado a cambio de una ubicación «garantizada». Un acuerdo de ubicación real no supone ningún coste más allá de tu propia negociación, y cualquier afirmación sobre ingresos vinculada a una oportunidad de pago debe ir acompañada de la justificación por escrito que exige la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC.

a cambio de una ubicación «garantizada». Un acuerdo de ubicación real no supone ningún coste más allá de tu propia negociación, y cualquier afirmación sobre ingresos vinculada a una oportunidad de pago debe ir acompañada de la justificación por escrito que exige la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC. Cursos de «clase magistral» de más de 1.000 dólares que prometen ingresos garantizados mediante impresión bajo demanda o dropshipping. El coste real de poner en marcha una tienda oscila entre 0 y 40 dólares, por lo que un curso de cuatro cifras está vendiendo la promesa, no la plataforma.

que prometen ingresos garantizados mediante impresión bajo demanda o dropshipping. El coste real de poner en marcha una tienda oscila entre 0 y 40 dólares, por lo que un curso de cuatro cifras está vendiendo la promesa, no la plataforma. Directorios de pago con clientes «garantizados» para trabajos esporádicos. Todas las plataformas mencionadas anteriormente te permiten registrarte directamente de forma gratuita o por una pequeña cuota indicada; un muro de pago que se interpone ante ese mismo registro no aporta nada.

Que te cobren antes de que lo haga nadie más es el patrón a tener en cuenta en estos ocho casos.

Trampas dentro de las vías legítimas

Se trata de plataformas y métodos reales, utilizados de una forma que elimina el margen de beneficio.

Considerar los ingresos brutos de las máquinas expendedoras como beneficio. El total de la caja de monedas de una máquina no constituye un ingreso hasta que se deduzcan de él la comisión, la reposición de existencias y el tiempo de desplazamiento.

de las máquinas El total de la caja de monedas de una máquina no constituye un ingreso hasta que se deduzcan de él la comisión, la reposición de existencias y el tiempo de desplazamiento. Comprar una «licencia territorial» para servicios de limpieza o detallado que, de forma encubierta, incorpora una cuota de franquicia en lo que debería ser un servicio de bajo coste.

para servicios de limpieza o detallado que, de forma encubierta, incorpora una cuota de franquicia en lo que debería ser un servicio de bajo coste. Fijar un precio tan bajo en los primeros trabajos que la propia comisión de la plataforma (la tarifa de 25 dólares de TaskRabbit, o los porcentajes de Etsy y eBay) elimine el margen, lo que te deja trabajando por menos de lo que se queda la plataforma.

Considerar el precio de etiqueta o la cifra bruta de recaudación como el coste real o el beneficio real es el error que subyace a estos tres casos.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios con bajos costes iniciales

Los trabajos secundarios con bajos costes iniciales funcionan mejor cuando el coste de entrada se ajusta a lo que ya tienes a tu disposición. Si realmente andas justo de dinero, empieza con una tienda de impresión bajo demanda, que es gratuita de abrir y la opción más barata en este caso. Si ya tienes una cámara o un coche, la fotografía o el detallado de vehículos convierten esa posesión en una ventaja real. Si el dinero disponible ronda los 100 dólares, la reventa de artículos de segunda mano en eBay es la opción que más rápido genera ingresos, a menudo en cuestión de días.

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