8 Nebenjobs mit geringen Startkosten im Jahr 2026

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Nebenjobs mit geringen Startkosten sind realistisch, sobald Sie 50 bis einige hundert Dollar in Material, Lagerbestand oder eine Einstellgebühr investieren können. Am schnellsten unter den acht unten aufgeführten Möglichkeiten ist der Weiterverkauf von Dingen, die Sie bereits besitzen – hier können Sie sich schon innerhalb weniger Tage etwas dazuverdienen. Rechnen Sie mit einer ersten tatsächlichen Einzahlung innerhalb von ein bis sechs Wochen, nicht von heute auf morgen, und stellen Sie sich darauf ein, zunächst Zeit in die Vermarktung zu investieren.

Bei jedem der folgenden Einträge wird angegeben, was der Start tatsächlich kostet, wie lange es bis zur ersten Zahlung dauert und welche Gebühr abgezogen wird, bevor das Geld dir gehört. Lies dir die Kostenangabe vor der Angabe zur Auszahlung durch, denn eine höhere Anfangsinvestition verschafft dir manchmal einen echten Vorteil gegenüber einer kostenlosen Methode.

Für einige davon benötigen Sie Fähigkeiten, die Sie vielleicht bereits besitzen, wie zum Beispiel ein Auto, das Sie gut reinigen können, oder eine Kamera, die Sie bereits besitzen. Für keine davon ist eine Zertifizierung erforderlich. Die Prämisse unterscheidet sich von einer Liste mit null Kosten: Mit einem begrenzten, nicht erstattungsfähigen Geldbetrag werden Vorräte, ein Set oder eine Versicherung gekauft, die bei einer kostenlosen Methode komplett wegfallen.

Sind Nebenjobs mit geringen Startkosten tatsächlich realistisch?

Ja, und genau dieser geringe Vorab-Geldbetrag sorgt dafür, dass Nebenjobs mit geringen Startkosten sich schneller auszahlen als kostenlose. Bei den meisten der acht unten aufgeführten Methoden amortisieren sich die Einstiegskosten bereits innerhalb der ersten ein bis drei Verkäufe oder Buchungen, was ein bescheidenes Risiko in einen echten Vorsprung gegenüber jemandem verwandelt, der bei Null anfängt.

Diesen Kompromiss sollte man ernst nehmen, anstatt davon auszugehen, dass das Geld garantiert zurückkommt. Mit einem kleinen, begrenzten Betrag, den man im Voraus investiert, erwirbt man Lagerbestände, ein Starter-Kit oder eine Absicherung, auf die bei einer kostenlosen Methode einfach verzichtet wird – und genau das ist der eigentliche Grundgedanke: Jetzt ein wenig bezahlen, um später eine bessere Marge zu erzielen.

Nebenjobs sind mittlerweile auch keine Randerscheinung mehr. Etwa ein Viertel der Amerikaner betreibt neben seinem Hauptjob einen Nebenjob, und diejenigen, die dabei bleiben, betrachten die ersten Wochen eher als Investitionsphase denn als garantierten Verdienst.

Wer ein bestimmtes wöchentliches Ziel verfolgt, kann dies mit dieser Aufschlüsselung von 1.000 Dollar pro Woche abgleichen, die gut zu den unten aufgeführten Verdienstspannen passt. Der Unterschied zwischen einem langsamen und einem schnellen Start hängt in der Regel davon ab, ob die Vorabkosten etwas wirklich Nützliches einbringen und nicht nur ein besser aussehendes Inserat.

Um einen umfassenderen Überblick darüber zu erhalten, wie man sich ein zusätzliches Einkommen sichern kann, lässt sich diese Lücke durch die Kombination von zwei oder drei dieser kleineren Methoden in der Regel schneller schließen, als wenn man alles auf eine Karte setzt.

Was tatsächlich darüber entscheidet, wie schnell man die Investition wieder hereinholt

Ob man einen Vermögenswert bereits besitzt, ist wichtiger als die Wahl der Methode. Ein bereits gepflegtes Auto, ein Handy oder eine Kamera, die man ohnehin bei sich trägt, oder ein Schrank voller Dinge, die man ohnehin verkaufen würde – all das verwandelt einen Posten von 500 bis 1.000 Dollar in 0 Dollar. Genau deshalb lohnen sich Nebenjobs mit geringen Startkosten bei vorhandenen Vermögenswerten so sehr; aus demselben Grund sortiert die untenstehende Rangliste nach dem benötigten Kapitaleinsatz und nicht nach dem Schwierigkeitsgrad.

Wann das Geld tatsächlich bei Ihnen ankommt

Die meisten Plattformen hier zahlen nach einem fortlaufenden Zeitplan statt in einer Pauschalsumme aus, sodass die eigentliche Wartezeit darin besteht, den ersten Verkauf oder die erste Buchung zu erzielen – und nicht in der Auszahlungsgeschwindigkeit der Plattform selbst. Wer kein Auto, keine Ausrüstung oder kein Lager hat, auf das er zurückgreifen kann, kann dennoch andere Nebenjobs von zu Hause aus erkunden und gleichzeitig auf eine der hier vorgestellten bezahlten Methoden hin sparen.

Etsy gibt Gelder innerhalb weniger Werktage nach Abwicklung eines Verkaufs frei, eBay zahlt noch schneller aus, sobald die Lieferung bestätigt ist, und Rover folgt einem ähnlichen Zeitrahmen von wenigen Tagen nach Abschluss einer Buchung.

Das ist der Punkt, den man sich bei Nebenjobs mit geringen Startkosten frühzeitig verinnerlichen sollte: Die Plattform handelt schnell, sobald ein Verkauf vorliegt, der ausgezahlt werden muss – der Engpass ist also fast immer die Nachfrage, nicht die Bürokratie.

Noch etwas, das man von der allerersten Zahlung beiseite legen sollte: Die Selbstständigensteuer beträgt 15,3 %, sobald der Nettoverdienst 400 $ übersteigt; daher ist es ein häufiger Anfängerfehler, diese erste Einzahlung als vollständig verfügbar zu betrachten.

8 echte Nebenjobs mit geringen Startkosten

Dies sind die acht Nebenjobs mit geringen Startkosten, sortiert nach den günstigsten zuerst, da dies hier die eigentliche Frage ist. Bei jedem Eintrag wird angegeben, was die Gründung kostet, wie viel man verdient und wann die erste Zahlung eingeht.

Ein Print-on-Demand-Shop ist die günstigste dieser acht Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten – die Eröffnung kostet 0 US-Dollar. Die Herstellung eines typischen T-Shirts kostet 9 bis 13 US-Dollar, dazu kommen 3 bis 8 US-Dollar Versandkosten, sodass Ihre Gewinnspanne die einzige echte Kalkulation ist.

Es wird nichts versendet, bis tatsächlich eine Bestellung eingeht. Genau dieses Modell ohne Lagerbestand ist der Grund, warum Print-on-Demand diese Liste der Nebenjobs mit geringen Startkosten anführt.

Printful, Gelato und SPOD funktionieren auf die gleiche Weise und sollten verglichen werden , bevor du dich für einen Anbieter entscheidest. Der kostenlose Tarif von Printify umfasst unbegrenzte Bestellungen und bis zu fünf verbundene Shops. Die Premium-Stufe für 39 US-Dollar pro Monat gewährt Rabatte auf die Grundkosten, sobald dein Umsatz ein bestimmtes Volumen erreicht, und in beiden Fällen erhebt Printify selbst keine Provision pro Bestellung.

Eine Musterbestellung kostet genauso viel wie eine Kundenbestellung – Grundpreis plus Versand –, plan also 20 bis 40 $ ein, wenn du die Qualität von ein oder zwei Produkten prüfen möchtest, bevor du Werbung machst. Das ist der einzige Geldbetrag, den die meisten Verkäufer vor ihrem ersten Verkauf ausgeben.

Die Einrichtung eines ersten Shops erfordert weniger Aufwand, als die meisten Leute erwarten:

Entscheiden Sie sich für eine Nische statt für einen Allround-Shop, damit Ihre ersten Anzeigen auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind.

Entwerfen Sie ein einzelnes Produkt und verknüpfen Sie es mit einem kostenlosen Online-Shop (Etsy, Shopify oder einem ähnlichen Kanal, den Printify unterstützt).

Bestellen Sie ein Muster, um die Druckqualität zu prüfen, bevor Sie das Produkt öffentlich einstellen.

Stellen Sie es ein und generieren Sie Traffic über die Suchfunktion des Online-Shops selbst sowie durch ein paar Beiträge in den sozialen Medien.

Dies ist der günstigste Einstieg unter den Nebenjobs mit geringen Startkosten auf dieser Liste, und ein Sortiment mit einigen erfolgreichen Designs lässt sich realistisch auf das in dieser Aufschlüsselung für 1.000 Dollar pro Woche dargelegte Tempo skalieren.

Kostenloser Einstieg Printify 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der günstigsten Nebenjobs mit geringen Startkosten, der kostenlos eröffnet werden kann und bei dem keine Provision pro Bestellung zusätzlich zu den Grundkosten für das Produkt und den Versand anfällt. Kostenlosen Shop eröffnen

Ein Basis-Set für das Schminken, bestehend aus Farben auf Wasserbasis, Pinseln, Schwämmen und einem Schablonenset, kostet zu Beginn zwischen 50 und 100 Dollar. Dies ist einer der erschwinglicheren Nebenjobs mit geringen Startkosten auf dieser Liste, da das Material für das Ballonmodellieren nur weitere 30 bis 50 Dollar kostet, falls dies als zweiter Service angeboten wird – was sich lohnt, da Kunden, die eine Kinderparty buchen, oft beides wünschen. Gesichtsbemalung gehört auf jede Auswahlliste günstiger Nebenjobs für den Einstieg, gerade weil die Kosten für diesen Zusatzservice so gering sind.

GigSalad listet Entertainer und Veranstaltungsdienstleister genauso auf wie Musiker und Barkeeper, und die Anmeldung für die kostenlose Stufe kostet nichts außer einem ausgefüllten Profil. Der kostenlose Tarif sieht eine Buchungsgebühr von 5 % vor, die bei kostenpflichtigen Mitgliedschaftsstufen auf 2,5 % sinkt, sobald die Buchungen regelmäßig genug sind, um das Upgrade zu rechtfertigen.

Fiverr und lokale Facebook-Elterngruppen sind neben GigSalad einen Versuch wert, um die ersten Buchungen zu erhalten, da es etwas Zeit dauert, bis ein neues Profil ohne Bewertungen in den Suchergebnissen auftaucht. Geburtstagsfeiern am Wochenende sind die einfachste Art für einen ersten Auftrag, da die Nachfrage konstant ist und die Bezahlung im Voraus erfolgt. Das macht diese Tätigkeit zu einem der zugänglicheren Nebenjobs mit geringen Startkosten, mit dem man schnell durchstarten kann.

Um einen ersten Auftrag zu erhalten, kommt es in der Regel auf ein paar grundlegende Gewohnheiten an:

Kauf dir die Grundausstattung, bevor du einen Preis für einen einzelnen Auftrag festlegst, damit du die tatsächlichen Kosten pro Veranstaltung im Voraus kennst.

Bieten Sie ein oder zwei klare Servicepakete an (einen Pauschalpreis pro Stunde für Schminken, einen Kombipreis, wenn Luftballons hinzukommen) statt einer vagen Auswahl.

Bieten Sie speziell für die ersten Buchungen einen Rabatt an, um Bewertungen zu sammeln, da ein Profil ohne Bewertungen selten als Erstes ausgewählt wird.

Dass ich nur am Wochenende verfügbar bin, ist hier eigentlich eine Stärke und keine Einschränkung, da die meisten Buchungen ohnehin auf Samstage und Sonntage fallen. Eine geschäftige Partysaison mit zwei oder drei Buchungen pro Wochenende kann sich schneller summieren als erwartet – eher im Tempo, das in dieser „2.000-Dollar-Schnellübersicht“ beschrieben wird, als bei einem typischen Wochenendgeschäft.

Lokale Veranstaltungen buchen GigSalad 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der erschwinglicheren Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten: Unterhaltung auf Partys gegen eine Vermittlungsgebühr von 5 %. Werden Sie Mitglied bei GigSalad

Die Fotografie bleibt einer der zugänglicheren Nebenjobs mit geringen Startkosten – allerdings nur, wenn man bereits ein leistungsfähiges Smartphone oder eine Einsteigerkamera besitzt. Dazu kommen noch ein Hintergrund, ein Reflektor und ein kleines Requisitenset, die zwischen 50 und 150 Dollar kosten – das ist die ehrliche Untergrenze für diesen Bereich. Neben Fiverr lohnt es sich, Upwork, lokale Kleinanzeigen oder Facebook-Gruppen zu nutzen, um einen ersten zahlenden Kunden zu finden.

Der Kauf professioneller Ausrüstung von Grund auf gehört nicht auf eine Liste von Nebenjobs mit geringen Startkosten, da ein Kameragehäuse, zwei oder drei Objektive und eine Grundausstattung an Beleuchtung zwischen 3.000 und 10.000 US-Dollar kosten – das ist eine ganz andere Preisklasse. Für Minisessions werden üblicherweise 100 bis 175 Dollar für 40 Minuten mit etwa 20 bearbeiteten Bildern berechnet, und Anfänger bieten vollständige Sessions oft für 100 bis 300 Dollar oder 50 bis 150 Dollar pro Stunde an.

Um diese erste Buchung zu erhalten, kommt es in der Regel auf ein paar grundlegende Gewohnheiten an:

Fotografiere zunächst Freunde oder Familienmitglieder, um ein kleines Portfolio zusammenzustellen, da Kunden fertige Bilder sehen möchten, bevor sie einen Auftrag erteilen.

Bieten Sie zunächst ein einziges Mini-Session-Format an, anstatt gleich ein komplettes Angebot an Optionen, während Sie sich erst einmal einen Ruf aufbauen.

Legen Sie für die ersten fünf Buchungen Preise am unteren Ende der Preisspanne fest und erhöhen Sie diese erst, sobald erste Kundenbewertungen vorliegen.

Mini-Sessions am Wochenende sind in der Regel zur Abschlusszeit, zu Familienfeiertagen und zum Schulanfang am schnellsten ausgebucht. Wenn Sie Ihren Start also auf eines dieser Windows abstimmen, geben Sie Ihrer ersten Kundengruppe einen echten Grund, schnell zu buchen, anstatt es auf „irgendwann“ zu verschieben.

Finden Sie Kunden vor Ort Fiverr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der leichter zugänglichen Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten, bei der pro Sitzung 100 bis 300 Dollar berechnet werden. Mit dem Verkauf beginnen

Eine Grundausstattung für die Fensterreinigung – bestehend aus einem Abzieher, einem Scheuerschlauch, einer Verlängerungsstange und einem Eimer – kostet zwischen 60 und 200 Dollar, was diesen Nebenjob zu einem der erschwinglichsten mit geringen Startkosten auf dieser Liste macht. Rechnen Sie nur dann 100 bis 400 Dollar für eine Anlegeleiter hinzu, wenn Kunden vor Ort Windows im zweiten Stock haben.

Angestellte Hausmeister und Gebäudereiniger verdienen im Median 17,71 $ pro Stunde, und das ist ein Mindestlohn, kein Höchstlohn. Selbstständig zu arbeiten bedeutet, den gesamten Auftragspreis zu behalten, anstatt ihn mit einem Arbeitgeber zu teilen – genau das macht diesen Nebenjob zu einer der direkteren Möglichkeiten mit geringen Startkosten, bei der man vom ersten Tag an faire Preise verlangen kann.

Angi und Handy listen Fensterputzer genauso wie TaskRabbit. TaskRabbit erhebt eine einmalige, nicht erstattungsfähige Anmeldegebühr von 25 $ für die Registrierung als „Tasker“ – das sollte man vor der Anmeldung wissen.

Die richtige Preisgestaltung und Buchung hängt von einigen grundlegenden Gewohnheiten ab:

Stellen Sie die Grundausrüstung zusammen, bevor Sie einen einzelnen Auftrag kalkulieren, damit die tatsächlichen Kosten pro Haus im Voraus bekannt sind.

Legen Sie den Preis anhand der Anzahl der Windows fest und nicht als Pauschalpreis, da ein zweistöckiges Haus mehr Zeit in Anspruch nimmt als ein einstöckiges.

Veröffentliche deine Angebote zunächst auf einer Plattform und bitte jeden zufriedenen Kunden um eine Bewertung, bevor du expandierst.

Wiederholungsaufträge sind wirklich der Grund, warum es sich lohnt, dabei zu bleiben, da die meisten Hausbesitzer alle paar Monate erneut buchen, anstatt jedes Mal nach anderen Anbietern zu suchen. Ein kleiner, zuverlässiger Kundenstamm, der im Laufe einer Saison aufgebaut wurde, ist in der Regel lukrativer als die ständige Jagd nach neuen Einzelaufträgen.

Lokale Jobs buchen TaskRabbit 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der unkomplizierteren Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten, bei der man nach Abzug einer Gebühr von 25 Dollar den gesamten Auftragspreis behält. Werden Sie Tasker

Ein preisgünstiges Starter-Set für die Kerzenherstellung, das Wachs, Dochte, Duftöl, Behälter und ein Thermometer enthält, kostet etwa 77 bis 100 US-Dollar, womit diese Tätigkeit zu den günstigeren Nebenjobs mit niedrigen Startkosten auf dieser Liste zählt. Das reicht aus, um eine kleine erste Charge herzustellen und zu fotografieren, ohne Ausrüstung kaufen zu müssen, die möglicherweise nicht wiederverwendet wird.

Etsy berechnet 0,20 US-Dollar pro Angebot für vier Monate oder bis zum Verkauf, zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 6,5 %. Hinzu kommen 3 % plus 0,25 $ für die Zahlungsabwicklung in den USA, was insgesamt 11 % bis 15 % ergibt, wenn alle drei Gebühren kombiniert werden – das sollte man im Voraus wissen, insbesondere bei einer Liste, die sich speziell auf Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten konzentriert.

Der Ausbau zu einer voll ausgestatteten Werkstatt kostet später mehrere Hundert Dollar, aber diese Entscheidung sollte erst nach den ersten Verkäufen getroffen werden, nicht davor. Die meisten neuen Kerzengeschäfte verzeichnen innerhalb von zwei bis acht Wochen nach der Einstellung eines Artikels einen ersten Verkauf, sobald die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zunimmt.

Um einen Shop auf die Beine zu stellen, kommt es auf ein paar grundlegende Gewohnheiten an:

Entscheiden Sie sich am ersten Tag für eine Duft- oder Stilfamilie statt für ein breites Sortiment.

Stellen Sie eine kleine Charge her und fotografieren Sie diese vor einem schlichten, gut beleuchteten Hintergrund.

Bieten Sie vier bis sechs Varianten an, damit der Kunde eine echte Auswahl hat, ohne überfordert zu sein.

Stammkunden sind hier wichtiger als ständiger Neukundenzustrom, da ein Duft, der jemandem gefällt, in der Regel als Geschenk oder zum Nachfüllen nachbestellt wird. Ein kleiner, einheitlicher Katalog mit guten Fotos schneidet in der Regel besser ab als ein großer, der uneinheitlich zusammengestellt ist. Die Kerzenherstellung bleibt eine der zugänglichsten und kostengünstigsten Nebentätigkeiten für den Einstieg, da das Set gleichzeitig als Vorrat für die erste richtige Charge dient.

Verkaufen Sie handgefertigte Waren Etsy 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Einstellgebühr von 0,20 $ pro Artikel, danach insgesamt etwa 11 % bis 15 %, sobald ein Verkauf zustande kommt. Eröffnen Sie Ihren Shop

Die Einzelhandelsarbitrage – der Kauf unterbewerteter Artikel zum Weiterverkauf – erfordert für einen echten Test ein Startlager im Wert von 100 bis 300 Dollar, was diese zu einer der risikofreudigeren Nebenbeschäftigungen mit niedrigen Startkosten auf dieser Liste macht. Das Konzept lässt sich wirklich in kleinen Schritten ausprobieren, da 20 Dollar auf einmal genauso gut funktionieren wie eine vollständige Vorabinvestition.

Ein Teilzeit-„Flipper“, der 5 bis 10 Stunden pro Woche arbeitet, verdient in der Regel 200 bis 500 Dollar im Monat, und ein engagierter „Flipper“, der 10 bis 20 Stunden pro Woche arbeitet, kann 500 bis 1.500 Dollar im Monat erreichen. Die Schlussprovision bei eBay beträgt in den meisten Kategorien 13,6 % zuzüglich einer geringen Gebühr pro Bestellung, während Poshmark 20 % auf Verkäufe über 15 $ erhebt und Mercari ein ähnliches Modell verfolgt.

Wem der Handel mit physischen Waren nicht liegt, der kann Spiel-Skins gegen echtes Geld weiterverkaufen – das folgt derselben „Günstig kaufen, teuer verkaufen“-Logik, ohne dass auch nur eine einzige Schachtel verschickt werden muss, und ist wohl der am stärksten digital geprägte Einstieg unter den Nebenjobs mit geringen Startkosten. Bücher und Kleidung sind die Kategorien, in denen Anfänger die Preisgestaltung am einfachsten erlernen können, da vergleichbare Angebote leicht zu finden sind.

Um schon mit der ersten Charge Gewinne zu erzielen, kommt es auf ein paar grundlegende Gewohnheiten an:

Wählen Sie eine Kategorie aus, in der Sie sich einarbeiten möchten, zum Beispiel Bücher oder eine bestimmte Bekleidungsmarke, damit die Preisgestaltung schnell einfacher wird.

Kaufen Sie in Secondhand-Läden oder am Ausverkaufsständer ein und prüfen Sie vor dem Kauf die Wiederverkaufspreise.

Fotografieren und inserieren Sie die Ware noch am Tag des Kaufs, damit der Lagerbestand nicht unverkauft bleibt.

Investiere den ersten Gewinn in die nächste Charge, anstatt ihn auszugeben.

Konsequenz ist hier wichtiger als ein einzelner Glücksgriff, denn ein einmaliger 200-Dollar-Gewinn ist ein Zufall, während eine wiederholbare Beschaffungsroutine ein echtes Nebengeschäft darstellt. Einen schnellen Überblick darüber, wie sich kleine Gewinne aus dem Wiederverkauf schnell summieren, gibt der Artikel „Wie man schnell 200 Dollar verdient“, der ein ähnliches Tempo beschreibt.

Schnellster erster Verkauf eBay 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Abschlussgebühr von 13,6 % auf den Verkaufspreis bei den meisten Verkäufen sowie eine geringe Gebühr pro Bestellung, sobald ein Artikel verkauft wird. Konto erstellen

Ein bescheidener Einstieg in das mobile Autopflegegeschäft – also ein preisgünstiger elektrischer Hochdruckreiniger, ein Staubsauger, eine Poliermaschine, Reinigungsmittel und grundlegende Marketingmaterialien – kostet etwa 500 Dollar. Damit liegt dieses Geschäft am teureren Ende der Nebenjobs mit niedrigen Startkosten auf dieser Liste, bietet aber auch eine der höheren Margen pro Auftrag, sobald die Ausrüstung abbezahlt ist.

Eine umfassendere mobile Ausrüstung mit besseren Werkzeugen und einer Versicherung für den ersten Monat kostet zwischen 1.000 und 2.500 US-Dollar. Im Einzelnen kostet ein elektrischer Hochdruckreiniger zwischen 100 und 500 US-Dollar und eine Poliermaschine zwischen 150 und 600 US-Dollar. Ein Staubsauger kostet zusätzlich 200 bis 500 Dollar, und Chemikalien sowie Verbrauchsmaterialien belaufen sich auf 300 bis 1.000 Dollar. Daher ist die „Scrappy-Start“-Variante wirklich der einzige sinnvolle Einstieg unter den Nebenjobs mit niedrigen Startkosten in dieser Preisklasse.

Angi und lokale Facebook-Marktplatz-Gruppen sind gute Möglichkeiten, um die ersten Kunden zu gewinnen, bevor man ein Thumbtack-Profil aufbaut, da sich Mundpropaganda in einer lokalen Gruppe oft schneller verbreitet als ein brandneues Inserat ohne Bewertungen.

Um die ersten paar Kunden zu gewinnen, kommt es auf ein paar grundlegende Gewohnheiten an:

Kaufen Sie das „Scrappy-Start“-Paket, bevor Sie Geld für Premium-Angebote ausgeben.

Reinige drei bis fünf Autos kostenlos oder zum Selbstkostenpreis für Nachbarn oder Kollegen – im Austausch für Bewertungen und Fotos.

Gib erst dann einen echten Preis an, wenn diese Bewertungen vorliegen – nicht vorher.

Bei Stammkunden zeigt sich die eigentliche Marge, denn ein Auto, das alle paar Monate gereinigt wird, verwandelt einen einmaligen Auftrag in wiederkehrende Einnahmen – und das fast ohne zusätzlichen Marketingaufwand.

Lokale Bewertungen erstellen Thumbtack 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eines der etwas teureren Nebenjobs mit geringen Startkosten, wobei sich die Gewinnspannen bei Stammkunden jedoch schnell verbessern. Pro-Profil erstellen

Ein einköpfiger Großverkaufsautomat kostet neu oder gebraucht zwischen 45 und 180 Dollar, aber dieser Listenpreis entspricht nicht den tatsächlichen Kosten. Der Automatenverkauf ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Nebenjob, der auf dem Papier geringe Startkosten hat, dennoch echtes Kapital erfordern kann, sobald alle Zusatzkosten berücksichtigt werden.

Rechnet man einen Kartenleser, die erste Warenbestückung, Frachtkosten und eine Grundversicherung hinzu, muss man für einen ordnungsgemäß bestückten Automaten 700 bis 1.000 Dollar einplanen – der teuerste Einstieg unter diesen Nebentätigkeiten mit geringen Startkosten, aber auch einer der passivsten , sobald der Automat einmal aufgestellt ist.

Der Nettogewinn pro Automaten liegt in der Regel bei 100 bis 200 Dollar pro Monat nach Abzug der Provision und der Zeit für die Routenabfahrt, weshalb echte Betreiber mehrere Automaten betreiben, anstatt sich auf einen einzigen zu verlassen. Das ist im Grunde die Kernrechnung hinter Nebenjobs mit geringen Startkosten in dieser Preisklasse: Ein einzelner Automat bringt nur langsam Geld ein, aber eine kleine Route mit mehreren Automaten summiert sich zu einem eher stabilen Einkommen.

Der Ausbau einer Verkaufsroute oder eines Autopflegebetriebs zu etwas Größerem überschneidet sich zunehmend mit den Ideen für Kleinunternehmen – es lohnt sich, diese zu lesen, bevor man jeden Dollar wieder reinvestiert.

Um eine Maschine rentabel zu machen, bevor man expandiert, kommt es auf ein paar grundlegende Gewohnheiten an:

Kaufen Sie zunächst eine Maschine und keine Route, bis ein Standort tatsächlich Gewinn abwirft.

Sichern Sie sich einen Aufstellungsort, zum Beispiel einen Pausenraum oder einen Waschsalon, mit einem unterzeichneten Aufstellungsvertrag.

Befüllen Sie den Automaten und legen Sie einen Nachschubplan fest, bevor Sie ihn als stetige Einnahmequelle betrachten.

Der Standort ist hier wichtiger als der Automat selbst, da ein einzelner, gut platzierter Automat in einem stark frequentierten Pausenraum durchweg mehr einbringt als mehrere Automaten an wenig frequentierten Orten. Die Überprüfung der Besucherfrequenz vor der Unterzeichnung eines Aufstellvertrags zahlt sich weitaus mehr aus als die Aufrüstung der Hardware.

Semi-passives Einkommen A&A Global Industries 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Dies ist die teuerste dieser Nebentätigkeiten mit geringen Startkosten, gehört jedoch zu den eher passiven, sobald sie einmal eingerichtet ist. Maschinen durchsuchen

Ein Vergleich dieser kostengünstigen Nebenjobs

Im direkten Vergleich beträgt die Kostendifferenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten dieser acht Nebenjobs mit geringen Startkosten etwa 1.000 US-Dollar. Genau diese Spanne macht den direkten Vergleich kostengünstiger Nebenjobs so nützlich, bevor man sich für einen entscheidet.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zum ersten Umsatz Wie viel Eigenarbeit Printify – Druck auf Abruf 0 bis 40 US-Dollar 2 bis 6 Wochen Nach der Listung kein weiterer Aufwand GigSalad – Party-Unterhaltung 50 bis 150 Dollar Einige Tage bis 2 Wochen nach der Freigabe Persönlicher Einsatz vor Ort Mini-Fotoshooting 50 bis 150 Dollar 2 bis 4 Wochen Praktisch, vor Ort Fensterreinigung 60 bis 200 Dollar 1 bis 3 Wochen Praktisch, vor Ort Kerzenherstellung auf Etsy 77 bis 100 Dollar 2 bis 8 Wochen Nach der Einstellung größtenteils ohne weiteren Aufwand Weiterverkauf auf eBay 100 bis 300 Dollar Einige Tage bis 2 Wochen Aktive Beschaffung und Einstellung Mobile Autopflege Etwa 500 $ 1 bis 3 Wochen Praktisch, vor Ort Großhandelsroute 700 bis 1.000 Dollar 2 bis 4 Wochen Nach der Einrichtung größtenteils passiv

Können Prämien-Apps Ihr Einkommen aufbessern?

Belohnungs-Apps bringen ein paar Dutzend Dollar im Monat ein, keine Hunderte. Sie sind ein gutes Beispiel für Apps, die echtes Geld ohne Vorabkosten auszahlen, was sie zur einzigen echten Null-Dollar-Option auf dieser gesamten Liste macht.

Die Anmeldung ist kostenlos, was sie zur einzigen echten Ausnahme unter den Nebenjobs mit geringen Startkosten in diesem gesamten Artikel macht. Betrachten Sie sie als kostenlose Ergänzung, sobald eine der acht oben genannten bezahlten Methoden bereits läuft.

Prüfen Sie den Mindestauszahlungsbetrag, bevor Sie sich auf eine App verlassen, denn ein höherer Schwellenwert bedeutet eine längere Wartezeit bis zur ersten Auszahlung. Diese Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, runden zusammen mit den unten aufgeführten Optionen das kostenlose Angebot ab.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Wie passiv Snakzy 35 $ Kostenlos Aktiv: Durch Spielsitzungen verdienen BigCash 1 $ Kostenlos Aktiv: kleine Aufgaben und Angebote KashKick 10 Kostenlos Gemischt: Angebote und Spiele

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, ist kostenlos und ermöglicht Auszahlungen ab einem Mindestbetrag von 35 $ – das macht sie zu einer sinnvollen ersten Anlaufstelle, während eine der oben genannten bezahlten Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten erst einmal in Gang kommt. BigCashs Mindestauszahlungsbetrag von 1 $ ermöglicht die schnellste Auszahlung der drei Optionen.

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Was nicht funktioniert

Jede der unten aufgeführten Fallen bezieht sich speziell auf eine dieser acht Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten. Es handelt sich dabei nicht um eine allgemeine Zusammenstellung von Betrugsmaschen, die von anderswo übernommen wurde.

Angebote, bei denen Ihnen Kosten entstehen, bevor Sie Geld verdienen

Diese nehmen Ihr Geld, noch bevor ein Kunde, Auftraggeber oder Standort dies tut.

Vermittler von Verkaufsstandorten, die eine hohe Vorabgebühr für eine „garantierte“ Platzierung verlangen . Ein echter Platzierungsvertrag kostet nichts außer Ihrem eigenen Verhandlungsaufwand, und jede Einkommensaussage im Zusammenhang mit einer kostenpflichtigen Geschäftsmöglichkeit muss schriftlich belegt werden, wie es die „Business Opportunity Rule“ der FTC vorschreibt.

für eine „garantierte“ Platzierung . Ein echter Platzierungsvertrag kostet nichts außer Ihrem eigenen Verhandlungsaufwand, und jede Einkommensaussage im Zusammenhang mit einer kostenpflichtigen Geschäftsmöglichkeit muss schriftlich belegt werden, wie es die „Business Opportunity Rule“ der FTC vorschreibt. „Masterclass“-Kurse für über 1.000 Dollar, die garantierte Einnahmen durch Print-on-Demand oder Dropshipping versprechen. Die tatsächlichen Kosten für die Gründung eines Shops liegen zwischen 0 und 40 Dollar – ein Kurs im vierstelligen Dollarbereich verkauft also das Versprechen, nicht die Plattform.

garantierte Einnahmen durch Print-on-Demand oder Dropshipping versprechen. Die tatsächlichen Kosten für die Gründung eines Shops liegen zwischen 0 und 40 Dollar – ein Kurs im vierstelligen Dollarbereich verkauft also das Versprechen, nicht die Plattform. Kostenpflichtige Verzeichnisse mit „garantierten“ Auftraggebern für Gelegenheitsjobs. Bei jeder der oben genannten Plattformen kannst du dich direkt kostenlos oder gegen eine geringe, angegebene Gebühr anmelden; eine Bezahlschranke vor genau dieser Anmeldung bringt keinen zusätzlichen Nutzen.

Dass Ihnen Gebühren berechnet werden, bevor es sonst jemand tut, ist das Muster, auf das Sie bei allen acht Punkten achten sollten.

Fallstricke innerhalb der seriösen Wege

Es handelt sich um echte Plattformen und echte Methoden, die jedoch so eingesetzt werden, dass die Gewinnspanne schmilzt.

Die Bruttoeinnahmen aus dem Automatenverkauf als Gewinn zu behandeln. Der Gesamtbetrag im Münzfach eines Automaten gilt erst dann als Einnahme, wenn Provisionen, Nachfüllkosten und Fahrzeiten davon abgezogen wurden.

Der Gesamtbetrag im Münzfach eines Automaten gilt erst dann als Einnahme, wenn Provisionen, Nachfüllkosten und Fahrzeiten davon abgezogen wurden. Der Kauf einer „Gebietslizenz“ für Fahrzeugaufbereitung oder Reinigungsdienste, durch die stillschweigend eine Franchisegebühr in eine eigentlich kostengünstige Dienstleistung eingepreist wird.

für Fahrzeugaufbereitung oder Reinigungsdienste, durch die stillschweigend eine Franchisegebühr in eine eigentlich kostengünstige Dienstleistung eingepreist wird. Die ersten paar Aufträge so stark unter Preis zu setzen, dass der Anteil der Plattform (die 25-Dollar-Gebühr bei TaskRabbit oder die Prozentsätze bei Etsy und eBay) die Marge zunichte macht, sodass man am Ende für weniger arbeitet, als die Plattform einbehält.

Den Listenpreis oder den Bruttoerlös als tatsächliche Kosten oder tatsächlichen Gewinn zu betrachten, ist der Fehler, der all diesen drei Fällen zugrunde liegt.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs mit geringen Startkosten

Nebenjobs mit geringen Startkosten funktionieren am besten, wenn die Einstiegskosten mit dem übereinstimmen, was bereits zur Verfügung steht. Wenn das Geld wirklich knapp ist, beginne mit einem Print-on-Demand-Shop – die Eröffnung ist kostenlos und dies ist der günstigste Weg. Wenn du bereits eine Kamera oder ein Auto besitzt, verwandeln Fotografie oder die Autopflege diesen Besitz in einen echten Vorteil. Wenn dein Bargeldbestand eher bei 100 Dollar liegt, zahlt sich der Verkauf von Secondhand-Artikeln auf eBay am schnellsten aus, oft schon innerhalb weniger Tage.

Wenn du noch unentschlossen bist, starte noch heute Abend etwas Kostenloses, während du auf eine der kostenpflichtigen Optionen sparst: kostenloser Beitritt, keine Einzahlung – hol dir Snakzy kostenlos, während du entscheidest, welche dieser Nebenbeschäftigungen mit geringen Startkosten die ersten 50 Dollar wert ist.

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Häufig gestellte Fragen