Die 11 besten Spiele ähnlich wie „Split Fiction“ im Jahr 2026: Abenteuer für zwei Spieler

Die besten Spiele wie „Split Fiction“ treffen genau den richtigen Nerv: knifflige Rätsel für zwei Spieler, Szenen, die ins Schwarze treffen, und ein Koop-Spielablauf, der eure grauen Zellen wirklich fordert. Ich habe Spiele ausgewählt, die für Partner konzipiert sind, nicht für Mitläufer.

Freut euch auf enge Zusammenarbeit, klare Rollenverteilung und Spielsequenzen, die umso mehr beeindrucken, weil ihr sie gemeinsam gelöst habt. Clevere Checkpoints, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ein Tempo, das euch im Gespräch hält.

Die meisten stammen von Indie-Entwicklern mit echten Ideen, einige wenige von großen Studios mit Glanz und Glamour. Ob PC, PlayStation, Xbox oder Switch – hier ist für jeden etwas dabei. Bereit für euren nächsten gemeinsamen Sieg? Dann schauen wir uns die Auswahlliste an.

Unsere Top-Auswahl an Spielen wie „Split Fiction“

„Split Fiction“ hat funktioniert, weil es den Koop-Modus als Handwerk und nicht als bloße Zugabe behandelt hat. Zwei Köpfe, gemeinsames Timing, Spielsequenzen, die umso mehr beeindrucken, wenn man sie gemeinsam meistert. Diese drei Titel strahlen dieselbe Energie aus.

It Takes Two (2021) – Koop in Reinform. In jedem Kapitel neue Spielmechaniken, beide Spieler sind voll beschäftigt, keine Mitfahrer. A Way Out (2018) – Psychospielchen im Split-Screen-Modus, vom Gefängnis bis zur Fahndung. Straff inszenierte Duo-Szenen, Entscheidungen mit Biss. Portal 2 (2011) – Vier Portale, ein Kopfzerbrechen. Reden, pingen, abschießen, Profit. Nach wie vor der Goldstandard unter den Rätselspielen.

Meine vollständige Liste unten umfasst sowohl Spiele für die Couch als auch Online-Titel: Story-Duos, knifflige Rätsel-Runs, Action-Ausbrüche, die tatsächlich zwei Spieler respektieren. Ich decke kurze Sessions, Wochenend-Marathons, Konsolen und PC ab. Hier gibt es keine Handlanger, nur Partner. Scrolle weiter und finde dein nächstes Koop-Abenteuer.

Die 11 besten Spiele wie „Split Fiction“: Unvergessliche Koop-Spiele

Hier ist die vollständige Übersicht über die 11 besten Spiele wie „Split Fiction“, komplett mit Bewertungen, Plattformen, Entwicklerinformationen und einem genaueren Blick darauf, warum sie deine Zeit wert sind.

1. It Takes Two [Bestes Koop-Spiel für Paare]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Action-Adventure, Puzzle-Plattformspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Hazelight Studios, EA Originals Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für die Hauptgeschichte, 16–20 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweispieler-Teams, die sich einfallsreiche Spielmechaniken, ständige Abwechslung und echten Split-Screen-Koop wünschen Was mir gefallen hat In jedem Kapitel neue Spielmechaniken, Rätsel mit zwei Rollen, raffinierte Szenen, verspielte Minispiele, tolles Tempo, ein Split-Screen-Modus, der wie geschaffen für zwei Spieler ist

Das Studio Hazelight, das uns „Split Fiction“ bescherte, hatte bereits mit „It Takes Two“ seine Meisterschaft im Videospieldesign unter Beweis gestellt . Mehr als nur ein Spiel – dies ist im besten Sinne ein echter Beziehungsprogramm. Und wenn ihr die Tausenden von Videos gesehen habt, die Paare online gepostet haben, wisst ihr wahrscheinlich schon, warum!

Mit einer deutlich „lockereren“ Ästhetik und einer Erzählung, die definitiv auf Paare ausgerichtet ist, macht dieses Spiel dennoch allen Spielertypen jede Menge Spaß. Jedes Level führt neue Spielmechaniken ein, die beide Spieler dazu zwingen, sich anzupassen und zusammenzuarbeiten.

Und auch wenn die Geschichte an manchen Stellen etwas kindlicher wirkt, ist sie doch herzlich, einfallsreich und genau in den richtigen Momenten urkomisch. Zweifellos eines der allerbesten Koop-Spiele, die es gibt.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

2. A Way Out [Das beste Indie-Spiel über Flucht und Kameradschaft]

Unsere Bewertung Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Action-Adventure, Story, Rätsel-Stealth Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Hazelight Studios, EA Originals Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweispieler-Teams, die einen storyorientierten Jailbreak mit echtem Split-Screen und asymmetrischen Rollen suchen Was mir gefallen hat Obligatorischer Koop-Modus, „Friend Pass“ für das Online-Spiel mit einem Partner, erzählerische Kniffe im Split-Screen-Modus, abwechslungsreiche Szenen, nahtlose Übergaben zwischen den Spielern

Doch nicht alle Spiele von Hazelight sind für Paare gedacht. „A Way Out“, der erste Titel des Studios und eines der besten Indie-Spiele der letzten Zeit, ist ein deutlich düstereres und intensiveres Spiel, das die Geschichte zweier verurteilter Krimineller erzählt, die zusammenarbeiten müssen, um aus dem Gefängnis zu entkommen.

Dieses emotionale Ausbruchsabenteuer ist vollständig auf den Koop-Modus ausgelegt. Ihr seid auf euren Partner angewiesen, um euch anzuschleichen, zu kämpfen und zu fliehen. Das Split-Screen-Design sorgt für einige der spannendsten und emotionalsten Momente, die ein Indie-Spiel zu bieten hat.

Wenn ihr also auf der Suche nach einer etwas größeren Herausforderung für eure Spielrunden auf der Couch seid, ist „A Way Out“ definitiv eine großartige Wahl!

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

3. Portal 2 [Bestes Rätselspiel für die gemeinsame Problemlösung im Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre First-Person-Puzzle-Plattformer, Koop Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Valve Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden für die Hauptgeschichte, 15–25 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweier-Teams, die reine Kommunikationsrätsel sowie eine spannende Einzelspieler-Kampagne suchen Was mir gefallen hat Die Stimme von Cave Johnson (Stephen Merchant), die Koop-Kampagne mit Ping-Tools, die Gel-Mechanik (Geschwindigkeit/Abprall), Lichtbrücken und Trichter, die übersichtlichen Rätsel sowie der Steam Workshop auf dem PC für endlose Karten

Normalerweise sind Klassiker aus gutem Grund Klassiker; und es gibt nur wenige Spiele, die so hochgelobt und zeitlos sind wie „Portal“ und dessen Nachfolger „Portal 2“. Leider bot der erste Teil keinerlei Koop-Modus; im zweiten Spiel kannst du jedoch mit deinem besten Freund oder Partner spielen.

Tatsächlich ist die Koop-Kampagne in „Portal 2“ nicht nur ein Extra – sie ist ein vollwertiges Spielerlebnis in einem der am besten gestalteten Titel der letzten zwei Jahrzehnte. Jedes Rätsel erfordert Zusammenarbeit, präzises Timing und gute Kommunikation.

Es ist ein leuchtendes Beispiel dafür, warum Rätselspiele im Koop-Modus so gut funktionieren, und wenn du es 15 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch nicht gespielt hast, hast du jetzt keine Ausrede mehr, es nicht zu tun.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

4. Unravel Two [Bester ruhiger Koop-Plattformer für eine entspannte Reise]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Puzzle-Plattformer, Physik Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Coldwood Interactive, EA Originals Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden für die Hauptgeschichte, 10–14 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweier-Teams, die gemütliches Plattformspiel, bewegungsgebundene Steuerung und einen flüssigen Rätselablauf suchen Was mir gefallen hat Die „Yarn-Link“-Mechanik (Schub, Schwünge, Schleudern), clevere Tandem-Rätsel, optionale Herausforderungslevel, traumhafte Grafik und Musik sowie großzügige Checkpoints für reibungslose Koop-Sessions

„Unravel Two“ ist ein sanftes, berührendes und visuell atemberaubendes Spiel, in dem zwei aus Garn bestehende Wesen im wahrsten Sinne des Wortes durch einen Faden miteinander verbunden sind. Als perfekte Fortsetzung des ersten „Unravel“-Teils baut es auf den Stärken des Vorgängers auf und fügt viele neue, interessante Elemente hinzu.

Es ist ein ruhiges, entspanntes Plattformspiel, das sich perfekt für gemeinsame Momente eignet. Wenn euch andere Titel auf dieser Liste wie „It Takes Two“ gefallen haben, kann es eine großartige Ergänzung für eure Sammlung sein.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

5. Sackboy: Ein großes Abenteuer [Bestes Abenteuerspiel für den Spaß auf der Couch]

Unsere Bewertung Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-3D-Plattformspiel, Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für die Hauptgeschichte, 25–35 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweispieler-Teams (bis zu vier Spieler), die kreatives Koop-Plattformspiel mit Sammelobjekten und levelspezifischer Teamarbeit suchen Was mir gefallen hat Handgefertigte Level mit exklusiven Koop-Levels, „Knitted Knights“-Zeitrennen, reaktionsschnelle Sprünge, verspielte Kosmetik-Gegenstände, großartige Musik, gleichmäßige Schwierigkeitskurve

Wenn du wie ich ein etwas älterer Gamer bist, erinnerst du dich wahrscheinlich noch an den gefeierten PS3-Titel „Little Big Planet““. Damals war es eine echte Revolution: ein niedliches und witziges Spiel, das man mit bis zu drei weiteren Spielern spielen konnte und bei dem man sogar eigene Levels erstellen durfte.

„Sackboy“ ist so etwas wie ein geistiger Nachfolger der ursprünglichen „Little Big Planet““-Spiele. Wenn du auf der Suche nach etwas Fröhlichem und Kreativem bist, ist dieser Titel genau das Richtige. Mit seinen interaktiven Umgebungen und der fröhlichen Grafik ist es eines der unterhaltsamsten Abenteuerspiele für Koop-Fans.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

6. Wir waren gemeinsam hier [Bestes Puzzlespiel für kommunikationsbasierten Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Puzzle-Abenteuer aus der Ego-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Total Mayhem Games Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Zweispieler-Teams, die asymmetrische, kommunikationsintensive Rätsel mit echtem Split-Screen-/Online-Koop suchen Was mir gefallen hat Koordination per Walkie-Talkie, Schauplätze vom antarktischen Basislager bis zur Eishöhle, gut durchdachte Rätsel, übersichtliche Checkpoints, Rollen, bei denen beide Spieler eine wichtige Rolle spielen

Im Gegensatz zu den meisten Spielen in unserer Liste dreht sich bei „Wir waren zusammen hier“ alles um Kommunikation. Hier gibt es weder die verrückten Verfolgungsjagden aus „Split Fiction“ noch die Herzinfarkt-auslösenden Szenen aus einigen anderen Titeln dieser Sammlung.

Nein, bei diesem Spiel dreht sich alles um Kommunikation und darum, die Dinge langsam anzugehen. Du und dein Partner seid voneinander getrennt, habt unterschiedliche Hinweise und müsst euch gemeinsam durch jede Herausforderung reden.

Wenn ihr geistige Herausforderungen liebt, dürft ihr dieses Spiel nicht verpassen. Eines der einzigartigsten Rätselspiele, die ihr jemals gemeinsam spielen werdet.

★ Best Puzzle Game for Communication-Based Co-Op We Were Here Together on PC Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Action-Shooter, Couch-/Party-Koop Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Asteroid Base Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zwei bis vier Spieler, die chaotisches Koop-Spiel mit Stationswechseln, klaren Rollen und schnellen Neustarts suchen Was mir gefallen hat Schilde/Triebwerke/Geschütztürme beim „Station Dance“, Upgrade-Edelsteine und Schiffsvarianten, klarer Neon-Look, markante Soundeffekte, Bosskämpfe, die echtes Teamwork erfordern

Wechseln wir nun zum absoluten Gegenpol des Spektrums. „Lovers in a Dangerous Spacetime“ versetzt euch in ein rasantes, neonbeleuchtetes Universum, in dem das Chaos herrscht – dieses Spiel lebt von Action, Multitasking und ständiger Kommunikation unter Druck. Es ist farbenfroh, laut und schon ab der allerersten Mission voller Energie.

In diesem Indie-Juwel für den Couch-Koop steuern du und deine Crew ein ringförmiges Raumschiff, bei dem jede Station – Schilde, Waffen, Navigation, Antrieb – manuell bedient werden muss. Das bedeutet, dass ihr in Echtzeit von einer Rolle zur nächsten wechselt, Befehle rufst und unter Beschuss improvisiert. Das rasante Tempo zwingt euch dazu, euch auf das Timing und die Koordination eurer Teamkollegen zu verlassen – und genau da explodiert der Spaß regelrecht. Es ist die Art von Spiel, die selbst die organisiertesten Spieler in fröhliche Chaoten verwandelt.

Freut euch auf jede Menge Lacher, ein bisschen Geschrei und mehr als nur ein paar Momente, in denen alles auf urkomische Weise schiefgeht. Aber genau das macht den Reiz aus. „Lovers in a Dangerous Spacetime“ ist perfekt für Fans von schrägen Indie-Spielen, die eine etwas andere Art von Teamwork suchen – eine, bei der Anpassungsfähigkeit und gute Laune wichtiger sind als Perfektion. Es ist ein herausragender Titel unter den großartigen Indie-Koop-Spielen und ein absolutes Muss, wenn ihr Lust auf Chaos auf der Couch mit Herz habt.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

8. Brüder: Die Geschichte zweier Söhne [Bestes Abenteuerspiel für emotionale Erzählkunst]

Unsere Bewertung Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Story-Adventure, Rätselspiel Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Starbreeze Studios, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden für die Hauptgeschichte, 6–8 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die eine kurze, emotionale Reise mit cleverem Dual-Control-Design (oder lokalem Koop-Modus auf unterstützten Versionen) suchen Was mir gefallen hat Dual-Stick-Mechanik „zwei Charaktere, ein Spieler“, Umgebungsrätsel, die ohne Worte vermitteln, eindrucksvolle Szenen, eine Musik, die sowohl Höhen als auch Tiefen einfängt

Manche Spiele bringen einen zum Lachen. Andere stellen die Reflexe auf die Probe. Und dann gibt es „Brothers: Eine Geschichte von zwei Söhnen“ – ein Spiel, das einem auf die schönste Art und Weise still und leise das Herz bricht. Was es so besonders macht, ist nicht nur die Geschichte (obwohl schon diese allein die Reise wert ist), sondern die Art und Weise, wie das Gameplay genutzt wird, um diese Geschichte zu erzählen. Man sieht nicht nur zu, wie zwei Brüder sich auf eine Reise begeben – man steuert sie, beide gleichzeitig.

Jeder Bruder ist einer Seite deines Controllers zugeordnet, und diese einfache Mechanik schafft eine Verbindung, die weit über die Tasten hinausgeht. Es gibt keine Dialoge, aber die emotionale Tiefe ist echt. Die Rätsel sind clever, die Welt wirkt wie ein düsteres Märchen, und das Ende … nun, daran wirst du dich noch lange nach dem Abspann erinnern.

Wenn dir der emotionale Bogen von „Split Fiction“ gefallen hat und du etwas suchst, das du an einem einzigen Abend durchspielen kannst, ist dies genau die Art von Abenteuerspiel, die dir noch lange im Gedächtnis bleibt.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

9. Overcooked! 2 [Bestes Koop-Spiel für chaotischen Küchenspaß]

Unsere Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Kochspiel, Partyspiel, Zeitmanagement Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Ghost Town Games, Team17 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 20–30 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zwei bis vier Spieler, die lautes, zeitkritisches Chaos in der Küche mit echter Koordination suchen Was mir gefallen hat Die Wurfmechanik, wechselnde Küchenlayouts, klare Rollenverteilung, Online- und Couch-Koop, präzises Feedback bei Fehlschlägen, DLC-Pakete, die das Spiel abwechslungsreich halten

Kennst du das Gefühl, wenn du mit jemandem zusammen kochst und alles schiefgeht, du dich aber trotzdem kaputt lachst? Das ist „Overcooked! 2“ auf den Punkt gebracht. Dieses Spiel versetzt dich und deine Teamkollegen in die absurdesten Küchen, die man sich vorstellen kann – auf fahrenden Lastwagen, schwimmenden Flößen, sogar in Portalen – und erwartet von euch, dass ihr Sushi, Burger oder Pasta zubereitet, ohne dabei völlig durchzudrehen.

Es ist das reinste Chaos, aber genau die Art, die perfekt ist, um den Zusammenhalt zu stärken. Kommunikation ist der Schlüssel, Fehler sind urkomisch und die Genugtuung, endlich diesen Teller mit Burritos servieren zu können, ist unschlagbar. Egal, ob du mit deinem Partner, deinem Mitbewohner oder einer Gruppe von Freunden spielst – dieses Spiel garantiert Geschrei, Teamwork und jede Menge Spaß. Eines der besten Koop-Spiele für Spieler, die rasante Action wollen, ohne die Dinge allzu ernst zu nehmen.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

10. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Bestes Horrorspiel für narrativen Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Filmisches Horror-Abenteuer, interaktives Drama, Koop-Modus Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zwei Spieler (oder eine kleine Gruppe), die einen verzweigten, von Entscheidungen geprägten Horrortitel mit Online-Koop im „Shared Story“-Modus und „Movie Night“-Pass-and-Play-Modus suchen Was mir gefallen hat Asymmetrische Koop-Perspektiven, „Curator’s Cut“-Szenen, hohe Wiederspielbarkeit durch Verzweigungen, übersichtliche QTEs und leicht verständliche Anweisungen, Jump-Scares, deren Timing wirklich sitzt

Wenn du schon mal einen Horrorfilm gesehen und gedacht hast: „Geh da bloß nicht rein!“ – bei „Man of Medan“ kannst du endlich selbst die Entscheidungen treffen. Dieser filmische Thriller versetzt zwei Spieler auf ein Geisterschiff mitten im Ozean, und schon in den ersten Minuten läuft alles schrecklich schief. Die Wendung? Jede Entscheidung, die du triffst, kann den Verlauf der Geschichte verändern – und möglicherweise zum Tod deiner Charaktere führen.

Das Schöne daran ist, dass beide Spieler unterschiedliche Charaktere steuern, gegensätzliche Entscheidungen treffen und Geheimnisse aufdecken können, von denen der andere nichts weiß. Das macht jeden Durchgang einzigartig (und ein wenig spannend). Es ist ein kurzes, aber packendes Erlebnis, perfekt für eine Spielesession am Wochenende oder einen gruseligen Abend zu Hause. Wenn du und dein Spielpartner Spannung liebt, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

11. LEGO Voyagers [Bestes kurzes Koop-Abenteuer mit Bausteinen]

Unsere Bewertung Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Spielgenre Koop-Puzzle-Plattformspiel, Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Light Brick Studio, Annapurna Interactive, Die LEGO Gruppe Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden für die Hauptgeschichte, 6–8 Stunden bis zu 100 % (Erfolge/Sammelobjekte) Am besten geeignet für Zweier-Teams, die ein gemütliches, cleveres Koop-Spiel suchen, das man in ein oder zwei Spielsitzungen durchspielen kann Was mir gefallen hat „Friend Pass“, Couch-/Online-Koop, wortlose Erzählung, die überzeugt, „Tumble-Jump-Snap“-Bewegungen, sanfte Rätsel mit klarer Lösung, schöne Musik und Diorama-Welten

Bei „LEGO Voyagers“ dreht sich alles um zwei Bausteine, die auf einer Mission sind, um ein verlassenes Raumschiff zu retten. Das ist alles. Keine langen Sprachaufnahmen; nur visuelle Höhepunkte, verspielte Gags und ein Finale, das überzeugt, weil man sich gemeinsam den Weg dorthin gebaut hat. Es ist trotz seiner kurzen Spielzeit wirklich eines der besten LEGO-Spiele, die es gibt.

Ein so starkes Spiel setzt in diesem Jahr hohe Maßstäbe für das Genre. Die Übersicht über die Nominierten für das beste Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2025 hebt weitere Top-Anwärter hervor, die gemeinsam mit diesem Titel die Grenzen des gemeinsamen Spielens erweitern.

In jedem Kapitel lernst du einen neuen Rhythmus – über Lücken springen, in Wagen und Aufzüge einrasten, Strukturen drehen und dich an deinen Partner andocken. Anschließend musst du das Ganze unter leichtem Druck umsetzen. Das Spiel unterstützt das Spielen auf der Couch und online, und dank des „Friend Pass“ braucht nur einer von euch eine Kopie, um die gesamte Kampagne durchzuspielen.

Von Moment zu Moment geht es um klare Rollen und reibungslose Abläufe. Einer von uns steuerte eine Straßenbahn, während der andere im Handumdrehen Geländer demontierte; später katapultierten wir uns zwischen fahrenden Plattformen hin und her, rasteten mitten in der Luft wieder ein und lachten über das Chaos, das wir angerichtet hatten.

Pro tip Weist vor kniffligen Zusammenbauten die Rollen „Bauer“ und „Beobachter“ zu; ein Rollenwechsel mitten im Rätsel kostet mehr Zeit, als man denkt.

Die Anleitungen sind verständlich, die Checkpoints großzügig verteilt, und die Welt aus Bausteinen sieht aus wie echte, baubare Sets. Das Spiel ist kurz – wir haben es an einem Abend durchgespielt und am nächsten Tag die Sammelobjekte eingesammelt –, aber der klare Fokus hilft dabei. Die einzigen Stolpersteine waren ein paar kleine Probleme mit der Tiefenwahrnehmung und gelegentliche Ungeschicklichkeiten beim Drehen mehrteiliger Konstruktionen – nichts, was den Spielfluss unterbrochen hätte.

Mein Fazit: Ein gemütliches, präzises Koop-Spiel, das beide Spieler respektiert und die Spielzeit niemals künstlich in die Länge zieht. Wenn „It Takes Two“ dein Wochenend-Sprint ist, dann ist „LEGO Voyagers“ der perfekte Lauf für einen Abend unter der Woche – zugänglich, clever und wie geschaffen für echte Spielpartner.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

Mein Fazit zu den besten Spielen im Stil von „Split Fiction“

Koop funktioniert nur, wenn beide Spieler eine wichtige Rolle spielen. Diese Auswahl berücksichtigt genau das: klare Rollen, clevere Rätsel und Spielsequenzen, die umso beeindruckender sind, weil man sie gemeinsam löst. Fang hier an, und du wirst schnell herausfinden, welcher Stil am besten zu eurem Duo passt.

Wählt eure Spielrichtung, schnappt euch einen Partner und legt los. Dann probiert die anderen Spiele der Reihe nach aus. Am Ende habt ihr euren Koop-Rhythmus gefunden, ein paar neue Favoriten installiert und eine kurze Liste für die nächste Spielesession am Wochenende parat.

Wenn du dich über die meistgefeierten Neuerscheinungen auf dem Laufenden hältst, findest du noch mehr großartige Erlebnisse, die du mit anderen teilen kannst. Die Nominierten und Kategorien der Game Awards 2025 stellen die derzeit besten Spiele vor und bieten jede Menge Inspiration für deine nächste Spielsitzung.

Häufig gestellte Fragen