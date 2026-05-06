Los 16 mejores juegos de LEGO para todas las edades

Los mejores juegos de LEGO ofrecen una combinación perfecta de diversión, creatividad y acción, y en esta guía te presentamos una selección de los títulos más destacados que no te puedes perder. Tanto si eres un fan incondicional de los ladrillos como si eres un padre o una madre que busca juegos de aventuras adecuados para la edad de tu hijo, aquí encontrarás algo que te encantará.

Desde juegos de plataformas repletos de humor hasta juegos de aventuras de gran envergadura llenos de encanto, esta lista ofrece la guía definitiva sobre los juegos de LEGO. Desplázate hacia abajo para ver nuestras recomendaciones, descubre joyas ocultas y encuentra el mejor juego de LEGO para tu estilo.

Nuestra selección de los mejores juegos de LEGO

Estos videojuegos de LEGO destacan como los mejores del género por su jugabilidad envolvente, su encanto y su gran atractivo. Ya sea para coleccionar objetos, revivir el universo de una película o simplemente disfrutar de la diversión en modo cooperativo, estos títulos ofrecen experiencias excepcionales.

LEGO Marvel Super Heroes (2013) – Uno de los favoritos de los fans, con un mundo abierto enorme y un amplio elenco de personajes de Marvel, repleto de humor y heroísmo. LEGO Star Wars: La saga Skywalker (2022) – Las nueve películas reinterpretadas en una ingeniosa aventura que abarca toda la galaxia. LEGO Voyagers (2025) – Un acogedor viaje lleno de acertijos que combina el trabajo en equipo cooperativo con la construcción creativa con LEGO en un mundo relajado y centrado en la historia.

¿Quieres más recomendaciones? Sigue leyendo para ver un resumen completo de algunas de las más increíbles LEGO juegos que vale la pena jugar.

Los 16 mejores juegos de LEGO para divertirse a lo grande

Los juegos de LEGO se han convertido en un género propio, combinando encanto, humor y franquicias reconocidas en experiencias de juego accesibles y divertidas para toda la familia.

Desde juegos de plataformas con un diseño minucioso hasta juegos de aventuras de mundo abierto, estos títulos reflejan lo mejor de LEGO juegos. Tanto si buscas diversión en modo cooperativo, una campaña con una historia rica en detalles o misiones que te hagan revivir viejos recuerdos, esta lista tiene lo que necesitas.

Ahora veamos la lista completa.

1. LEGO Marvel Super Heroes [El mejor juego de aventuras de superhéroes de LEGO]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Superhéroes de Marvel Fecha de lanzamiento 2013 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida ~24 horas Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

LEGO Marvel Super Heroes se erige como uno de los mejores juegos de LEGO gracias a su enorme mundo abierto, su ingenioso humor y su elenco estelar de personajes de Marvel.

Puedes jugar con cualquiera de tus héroes favoritos gracias a la una enorme lista de 150 de lo mejor de Marvel. Los jugadores pueden volar como Iron Man, balancearse por Nueva York como Spider-Man o destrozar todo lo que se encuentren a su paso como Hulk.

Hay una enorme mundo abierto La ciudad de Nueva York para que la explores, acertijos con los que entretenerte y misiones trepidantes que superar; y lo mejor de todo es que puedes hacerlo todo con un amigo en cooperativa.

El juego combina una narrativa sólida con el característico humor peculiar de LEGO para llevarte a una aventura de superhéroes que disfrutará toda la familia.

Mi veredicto:LEGO Marvel Super Heroes destaca porque plasma la alegría pura de jugar con tus héroes favoritos en un mundo que nunca deja de recompensar la curiosidad.

2. LEGO Star Wars: La saga Skywalker [El mejor juego de LEGO para los fans de Star Wars]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Películas de Star Wars, ciencia-fantasía Fecha de lanzamiento 2022 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida ~19 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Esta reinvención a gran escala de las nueve películas de Skywalker es la más ambiciosa LEGO juego todavía. Con un combate mejorado, doblaje y elementos de mundo abierto, LEGO Star Wars: La saga Skywalker es una carta de amor al clásico LEGO Los juegos de Star Wars son una excelente forma de iniciarse para los nuevos jugadores.

Con una 380 personajes jugables, podrás hacer realidad tu fantasía de Star Wars metiéndote en la piel de quien quieras, explorar tu planeta favorito y vivir combates con blásters, cazas estelares y, por supuesto, sables láser.

Como era de esperar, puedes jugar todo el juego en modo cooperativo y disfrutar de esa experiencia especial LEGO humor, incluso con los clásicos diálogos entrecortados de los juegos originales, si eso es lo que te gusta. LEGO Star Wars: La saga Skywalker no es solo algo increíble LEGO juego: es el juego de Star Wars más completo que se ha creado jamás.

Mi veredicto: LEGO Star Wars: La saga Skywalker destaca por ser una gran celebración del cine, ideal para cualquiera que busque un juego de LEGO con envergadura, personalidad y un valor de rejugabilidad infinito.

3. LEGO Voyagers [Ideal para aventuras acogedoras de una sola sesión]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Aventura cooperativa de puzles Fecha de lanzamiento 2025 Desarrollador Light Brick Studio Duración media de la partida Unas 4 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

LEGO Voyagers es una aventura breve y encantadora que te lleva de un planeta a otro, repletos de sencillos rompecabezas y de una exploración desenfadada. Controlas a una pareja de viajeros que colaboran para resolver pequeños problemas en mundos llenos de color.

Jugarlo resulta tranquilo y agradable, con acertijos que se resuelven al instante y sin ninguna presión por darse prisa. Cambiar de personaje añade un toque de estrategia sin ralentizar el juego. El juego es corto y algunos retos parecen sencillos, aunque eso también lo hace accesible para jugadores de todos los niveles.

El diseño gráfico apuesta por un estilo luminoso y limpio LEGO se compone de pequeños planetas, cada uno con su propio estilo cromático. La música es suave y contribuye a mantener un ambiente relajado. Me gustaron los pequeños detalles del entorno, como la forma en que las piezas se esparcen cuando interactúas con los objetos o construyes algo nuevo.

Mi veredicto: LEGO Voyagers es una aventura acogedora y relajada que destaca cuando apetece una dosis rápida de LEGO con mundos coloridos y rompecabezas sencillos y divertidos.

4. Colección LEGO Harry Potter [El mejor juego de LEGO para disfrutar de la magia y la exploración]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Las películas de Harry Potter, la magia Fecha de lanzamiento 2016 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida ~28 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Imprescindible para los fans del mundo mágico, Colección LEGO Harry Potter reúne los años 1-4 y 5-7 en un único paquete remasterizado.

The recreación detallada de Hogwarts te permite explorar cada rincón de la emblemática Escuela de Magia y Hechicería, conocer a los profesores que tanto te gustan y experimentar con elaboración de hechizos y pociones.

Podrás hacer realidad tu fantasía mágica y revivir la historia de principio a fin, esta vez con un pequeño LEGO toque especial. Su combinación de diversión cooperativa y exploración del mundo lo convierte en uno de los mejores LEGO juegos de aventuras tanto para familias como para fans de Harry Potter.

Mi veredicto: Colección LEGO Harry Potter funciona porque tiene ese ambiente acogedor de Hogwarts, que ofrece a los fans un mundo enorme y acogedor en el que perderse desde el primer momento hasta el último.

5. LEGO: El Hobbit [El mejor juego de LEGO para los fans de Tolkien]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema La película «El Hobbit», una aventura fantástica Fecha de lanzamiento 2014 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida Unas 9 horas Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U

Viaja por la Tierra Media en LEGO: El Hobbit, una divertida adaptación de la precuela de la épica trilogía. El juego ofrece diversos entornos abiertos, la posibilidad de jugar con 90 de tus personajes favoritos y el una jugabilidad cooperativa muy completa que es un elemento básico de LEGOjuegos.

Cada uno de los enanos de tu grupo tiene sus propias habilidades, lo que te permite abordar los acertijos de formas interesantes, sobre todo cuando juegas con amigos o familiares. Una característica exclusiva de este LEGO lo que hace que este juego sea especial es la capacidad de forja tus objetos procedentes de diversos recursos que recojas por toda la Tierra Media, lo que te dará más control a la hora de superar los retos.

Es una elección perfecta para los fans de Tolkien y para los jugadores a los que les gustan los juegos de plataformas con un toque de fantasía, que incluyen elementos de puzles y cuentan con magníficos escenarios fantásticos.

Mi veredicto: LEGO: El Hobbit triunfa gracias a su divertida visión de la Tierra Media, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquiera que busque una versión más desenfadada y centrada en los rompecabezas del mundo de Tolkien.

6. LEGO DC Supervillanos [El mejor juego de LEGO para un caos cómico]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Villanos de DC Fecha de lanzamiento 2018 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida Unas 10 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

LEGO DC Supervillanos permite a los jugadores crear su propio villano y formar equipo con villanos clásicos como el Joker, Harley Quinn y Lex Luthor.

Su historia original da un giro a la típica fórmula de los superhéroes, poniendo el foco en los villanos en una campaña colorida y extravagante. Puedes hacer realidad tu fantasía personal de supervillano al crear un personaje personalizable llamado «The Rookie» y elegir su atuendo y sus poderes traviesos.

Uno de los mejores LEGO juegos, ofrece misiones creativas y una jugabilidad cooperativa muy sólida, ideal para los aficionados al cómic que están hartos de hacer de héroes.

Mi veredicto: LEGO DC Supervillanos destaca por permitirte sumergirte en el caos más absoluto como el «malo», lo que lo convierte en la opción ideal para los jugadores que buscan personalidad y libertad por encima de las hazañas heroicas…

7. El videojuego de «La película de LEGO Ninjago» [El mejor juego de artes marciales de LEGO]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema La película LEGO Ninjago, acción y combate, fantasía ninja Fecha de lanzamiento 2017 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida Unas 7 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Basada en la película de animación, El videojuego de «La película de LEGO Ninjago» ofrece combates de artes marciales trepidantes, poderes elementales únicos y escenarios con mucho estilo. Es una opción ideal para los fans de la serie Ninjago y para los jugadores a los que les gustan los juegos elegantes, juegos de plataformas llenos de acción con un toque especial.

El combate es más complejo que en la mayoría de los juegos LEGO títulos, lo que te permite expresar tu estilo a través de más combinaciones complejas, y las fases de plataformas realmente se adentran en esa fantasía ninja con sus acrobacias y sus carreras por las paredes.

Una de las características más destacadas es la posibilidad de jugar contra tus amigos en el modo «Battle Arena» y poner a prueba tus habilidades de combate para descubrir quién es el mejor ninja. No hace falta decir que el LEGO El sentido del humor sigue estando muy presente y hace reír a personas de todas las edades.

Mi veredicto: El videojuego de «La película de LEGO Ninjago» triunfa porque su combate trepidante y sus espectaculares poderes hacen que cada enfrentamiento sea divertido, sobre todo para los jugadores a los que les gusta la acción rápida y con estilo.

8. LEGO City Undercover [El mejor juego de LEGO de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema mundo abierto, policía encubierto Fecha de lanzamiento 2013 (Wii U), 2017 (Remasterización) Desarrollador TT Fusion Duración media de la partida ~35 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Wii U, Nintendo Switch

A menudo se le conoce como el «LEGO GTA«para niños»,LEGO City Undercover sumergirá a los jugadores en un mundo original mundo abierto una ciudad con una historia totalmente doblada y montones de misiones secundarias repartidas por todo su enorme mundo.

A cambio de derechos de propiedad intelectual con licencia, ofrece libertad creativa, lo que da como resultado una de las series más ingeniosas —y mejor valoradas—LEGO juegos hasta la fecha. Su amplio mapa permite mecánicas ingeniosas para la exploración y los rompecabezas de plataformas, todas ellas basadas en un sistema de camuflaje único que te permite adoptar el aspecto y las habilidades de distintos ciudadanos para superar cualquier obstáculo.

La capacidad de requisar cualquier vehículo es donde el GTA las comparaciones se intensifican de verdad. A veces, realmente da la sensación de que está a la altura de esa gigantesca franquicia; salvo, claro está, que esta es una LEGO juego, así que prepárate para un humor descabellado y una imaginación sin límites.

Mi veredicto: LEGO City Undercover ofrece un mundo abierto lleno de personalidad, perfecto para cualquiera que busque una alternativa más desenfadada a la exploración al estilo de GTA.

9. LEGO Indiana Jones: Las aventuras originales [El mejor juego de LEGO basado en películas clásicas]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Las películas de Indiana Jones, aventuras de un cazatesoros Fecha de lanzamiento 2008 Desarrollador Relatos de viaje Media Hora de jugar Unas 9 horas Plataformas PC, PS2, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PSP

LEGO Indiana Jones: Las aventuras originales abarca la primera tres películas de Indiana Jonescon marca registradaLEGO con humor y solidez juego de plataformas y acción.

Desde huir de rocas gigantes hasta luchar contra los nazis, el juego ofrece emociones trepidantes en un ambiente desenfadado y divertido. Puede que sea uno de los más antiguos LEGO Hay muchos títulos en esta lista, pero sigue siendo uno de los mejores LEGO Juegos de plataformas para los aficionados que disfrutan del cine clásico combinado con ingeniosos rompecabezas y el encanto de la comedia física.

Mi veredicto:LEGO Indiana Jones: Las aventuras originales se mantiene a la altura gracias a su estilo clásico de plataformas y puzles, una opción ideal para los aficionados que buscan nostalgia sin perder el encanto.

10. LEGO Piratas del Caribe: El videojuego [El mejor juego de aventuras piratas de LEGO]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Las películas de «Piratas del Caribe», aventuras de capa y espada Fecha de lanzamiento 2011 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida Plataformas PC, PS3, PSP, Xbox 360, Nintendo DS, Wii

LEGO Piratas del Caribe trae el caótico encanto de Jack Sparrow a la LEGO universo, con un juego que abarca las cuatro películas. La jugabilidad llena de acción, las escenas cinemáticas cómicas y las misiones centradas en los barcos ofrecen una experiencia única LEGO una versión diferente de las películas que conoces y te encantan.

Es una joya poco valorada y una opción estupenda para los aficionados a los juegos de aventuras con temática pirata y al humor absurdo.

Mi veredicto: LEGO Piratas del Caribe destaca porque capta la energía desenfadada de las películas, lo que lo convierte en la opción perfecta para los jugadores que buscan una aventura pirata divertida y desenfadada.

11. LEGO Jurassic World [El mejor juego de LEGO para los amantes de los dinosaurios]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema La película «Jurassic World», dinosaurios Fecha de lanzamiento 2015 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida Unas 8 horas Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U

Estotítulo repleto de dinosaurios combina aventura, humor y una sorprendente variedad de dinosaurios con los que jugar, abarcando las cuatro películas, desde la «Jurassic Park» original hasta «Jurassic World».

Con escenas emblemáticas reinterpretadas en LEGO con su estilo y su amplia variedad de personajes, es perfecto tanto para los fans de las películas como para los del clásico LEGO juego de plataformas y puzles. Es uno de los mejores LEGO juegos de plataformas, especialmente para familias a las que les encantan las emociones prehistóricas.

Mi veredicto: LEGO Jurassic World triunfa al apostar por la fantasía de los dinosaurios. Es una divertida mezcla de exploración y encuentros con criaturas con la que las familias se lo pasarán en grande.

12. LEGO Brawls [El mejor juego de lucha de LEGO para divertirse sin complicaciones]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema multijugador, juego de lucha en arena Fecha de lanzamiento 2022 Desarrollador Red Games S.L. Duración media de la partida Unas 7 horas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Peleas LEGOes el Un juego multijugador increíble que permite a los jugadores controlar personajes personalizados para enfrentarse en caóticas batallas a lo largo de LEGOmapas temáticos.

Aunque se trata de una versión más sencilla de la género de lucha(piensaSuper Smash Bros), sus diseños creativos y juego centrado en el equipo lo convierten en una opción divertida para una competición desenfadada. Es un buen punto de partida para los jugadores más jóvenes o para los aficionados que buscan algo diferente a los habituales juegos basados en una historia LEGOtítulos.

Si prefieres contar con una selección más variada de minijuegos para tu próxima sesión en grupo, te recomendamos que leas nuestro ¡Fiesta LEGO!reseña podría ayudarte a decidir si esa colección es más adecuada para tus amigos.

Mi veredicto: Peleas LEGO es ideal para los jugadores que buscan algo rápido y caótico, una diversión sencilla que no requiera una curva de aprendizaje prolongada.

13. El viaje del constructor LEGO [El mejor juego de rompecabezas artístico de LEGO]

Nuestra puntuación 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema rompecabezas relajantes, juego de construcción LEGO Fecha de lanzamiento 2019 Desarrollador Light Brick Studio Duración media de la partida unas 3 horas Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS

Una desviación de lo tradicional LEGOjuegos de acción,El viaje del constructor LEGO Es un juego de puzles tranquilo y emotivo que destaca por su creatividad, su atmósfera y su narrativa visual. Aunque se lanzó originalmente para iOS, no hay que confundirlo con un simple juego para móvil.

Its imágenes impresionantes son los mejores de todos LEGO juego hasta la fecha, y se ven aún mejor en consolas. Es un juego de rompecabezas innovador que obliga a los jugadores a utilizar su LEGO habilidades para descubrir cómo llegar a una solución.

Este título destaca en la lista por ser algo diferente, y su magnífica presentación y su cuidado diseño son un auténtico placer para quienes buscan una forma relajante de construir su mundo virtual LEGOobra maestra.

Mi veredicto: El viaje del constructor LEGO triunfa por su tono tranquilo y su magnífica presentación, ideal para los jugadores que buscan algo apacible y artístico.

14. Mundos LEGO [El mejor juego de LEGO de tipo sandbox]

Nuestra puntuación 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema sandbox, LEGO Builder, mundos generados proceduralmente Fecha de lanzamiento 2017 Desarrollador Relatos de viaje Duración media de la partida ~36 horas Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Mundos LEGO is LEGOla respuesta a los juegos de construcción tipo sandbox como Minería, artesanía. Los jugadores pueden explorar, construir y terraformar enormes, mundos generados proceduralmenteutilizando elementos conocidosLEGO bricks.

Es una de las más creativas LEGO de todos los tiempos, lo que ofrece posibilidades casi infinitas para los jugadores a los que les encanta explorar y construir. Si solo te interesa crear tu obra maestra a partir de un mundo virtual LEGO, puedes empezar directamente con Modo Sandbox y ponerte manos a la obra.

Mi veredicto: Mundos LEGO da en el clavo con la fantasía de construir sin límites, lo que lo convierte en la opción ideal para los jugadores creativos que buscan libertad por encima de la estructura.

15. El videojuego de «La película de LEGO» [El mejor juego de LEGO para los fans de lo increíble]

Nuestra puntuación 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema La película de LEGO, aventura lineal Fecha de lanzamiento 2014 Desarrollador TT Fusion Media Hora de jugar Unas 18 horas Plataformas PC, Nintendo Switch, 3DS, PS Vita, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Para los aficionados aLa película de LEGO, este juego ofrece una fiel recreación de los acontecimientos de la película, al tiempo que añade algunos giros adicionales que amplían la LEGOel mundo.

De todos los títulos de esta lista, este es probablemente el más sencillo, ya que sigue muy de cerca la película. Cuenta con todos los combates, la exploración y los acertijos que cabría esperar de un LEGO juego, además de una amplia plantilla de 90 personajes con habilidades únicas.

No hay nada especialmente llamativo aquí, pero para quienes disfrutaron de la película, resulta muy divertido con sus chistes ya conocidos y es una forma estupenda de volver a vivir la historia que tanto te gustó, junto a tu familia en el modo cooperativo.

Mi veredicto: El videojuego de «La película de LEGO» resulta ser una adaptación sincera y fiel de la película, ideal para aquellos jugadores que buscan una aventura sencilla y familiar con la que disfrutar en modo cooperativo.

16. Trilogía de LEGO Batman [Los mejores sets de LEGO para los fans de DC]

Nuestra puntuación 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tema Batman, aventura lineal Fecha de lanzamiento 2014 Desarrollador TT Games Duración media de la partida Unas 10 horas Plataformas PC (Steam)

Otra magnífica selección de juegos increíbles, la Trilogía de LEGO Batman reúne los tres juegos de «El caballero oscuro» en uno solo. Cada juego amplía considerablemente el anterior, y la tercera entrega te permite jugar con cualquiera de tus personajes favoritos de DC de una una amplia lista de 150.

Esta trilogía realmente muestra el crecimiento de LEGO videojuegos, siendo la segunda entrega la primera en incluir doblaje completo, lo que supone una mejora notable con respecto a la versión clásica LEGO murmurar (aunque algunos fans acérrimos podrían no estar de acuerdo).

Estos juegos te permiten explorar Gotham y más allá, y te ofrecen la experiencia completa La experiencia Batman, incluyendo todos sus famosos artilugios y tácticas. Las historias originales se pueden jugado en modo cooperativo desde el principio, y la cosa se va animando cada vez más a medida que avanza la serie.

Esto no es solo un juego para los fans de Batman: es una fantástica recopilación que muestra la evolución de LEGO los videojuegos a lo largo de los años.

Mi veredicto: Trilogía de LEGO Batman destaca porque cada título se convierte en algo más grande y audaz; una colección imprescindible para cualquiera que adore el lado más oscuro de DC.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Lego

LEGO Los juegos se viven de forma diferente según el tipo de jugador que seas. Algunos prefieren los grandes mundos abiertos, otros buscan aventuras más íntimas y otros simplemente quieren una forma divertida de desahogarse con un universo de una franquicia que ya les encanta:

Para los que tocan en sesiones cortas y buscan algo cálido y sin complicaciones → LEGO Voyagers . Su exploración a pequeña escala lo convierte en un punto de partida ideal para cualquiera que disfrute de aventuras relajadas sin una progresión demasiado exigente. Este carácter accesible es precisamente la razón por la que el juego aparece en la Lista completa de los nominados al premio al «Mejor juego familiar» de los Game Awards 2025 junto con otros clásicos de la música cooperativa.

→ . Su exploración a pequeña escala lo convierte en un punto de partida ideal para cualquiera que disfrute de aventuras relajadas sin una progresión demasiado exigente. Este carácter accesible es precisamente la razón por la que el juego aparece en la Lista completa de los nominados al premio al «Mejor juego familiar» de los Game Awards 2025 junto con otros clásicos de la música cooperativa. For Marvel los aficionados que buscan un mundo enorme en el que divertirse → LEGO Marvel Super Heroes . Su enorme elenco de personajes y el mapa abierto de Nueva York lo convierten en la elección perfecta si buscas un juego de LEGO con envergadura, personalidad y un gran valor de rejugabilidad.

→ . Su enorme elenco de personajes y el mapa abierto de Nueva York lo convierten en la elección perfecta si buscas un juego de LEGO con envergadura, personalidad y un gran valor de rejugabilidad. Para los amantes de la fantasía que crecieron con Tolkien → LEGO: El Hobbit . Su encanto de cuento de hadas y las habilidades de los personajes te ofrecen una Tierra Media divertida y llena de acertijos, ideal para jugar en modo cooperativo.

→ . Su encanto de cuento de hadas y las habilidades de los personajes te ofrecen una Tierra Media divertida y llena de acertijos, ideal para jugar en modo cooperativo. Para los jugadores que buscan un juego apto para toda la familia, pero que no por ello deje de estar lleno de acción → LEGO Jurassic World. La variedad de dinosaurios y los niveles inspirados en la película lo convierten en una opción ideal para cualquiera que busque una aventura fácil de aprender y de disfrutar.

Sea cual sea tu estilo, hay un LEGO Un juego que te ofrece un respiro acogedor, creativo o caótico siempre que lo necesites.

Preguntas frecuentes