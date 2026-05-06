16 juegos parecidos a Animal Crossing que te van a encantar

Lo admito, estoy buscando más juegos como Animal Crossing es todo un reto. Aunque muchos juegos se acercan bastante, ninguno llega a igualar el encanto de Nuevos horizontes.

No es difícil entender por qué, ya que… una combinación ganadora de personajes entrañables, una jugabilidad relajante y la capacidad de convertir incluso las tareas más cotidianas en algo divertido, ni siquiera los jugadores más empedernidos pueden resistirse a pasar una o dos horas jugando en la isla.

Pero, aunque es difícil encontrar juegos muy parecidos, hay un montón de títulos que comparten el mismo espíritu, desde simuladores de vida en el campo (de los que hay muchos) hasta variantes más inesperadas, como los roguelike.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Animal Crossing

Todos los juegos de esta lista te van a encantar Animal Crossing los aficionados, pero hay algunos que merecen una mención especial:

Rincón acogedor (2021) – Animal Crossing, pero más bien ayudando a los fantasmas. Stardew Valley (2016) – se basa en el simulador de vida rural iniciado por Harvest Moon¡No te lo puedes perder! Story of Seasons: Los pioneros de Olive Town (2021) – una versión más clásica de lo que hoy en día es omnipresente Stardew Valley.

Pero, aunque estos títulos son lo mejor de lo mejor, ¡todos los juegos de esta lista merecen sin duda tu atención!

Los 16 mejores juegos parecidos a Animal Crossing

Es difícil definir con exactitud qué es lo que hace que un juego se parezca a Animal Crossing. La magia reside en esa mezcla de rutinas acogedoras, libertad creativa y personajes encantadores. Algunos juegos se centran principalmente en la vida social y la creación de comunidades, otros se adentran en el género de los juegos de rol con sistemas de progresión, y otros se centran más bien en la narración.

Las he estado jugando en mi MSI Aegis ZS2, e incluso los juegos más relajantes se disfrutan con fluidez y una gran capacidad de respuesta. Aquí tienes mi selección de 16 juegos similares a Animal Crossing que transmiten ese mismo ambiente acogedor a su manera.

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1. Rincón acogedor [Ideal para los amantes de los simuladores de vida centrados en la historia]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Mac OS, Switch, PS4/5, Xbox One, iOS Año de estreno 2021 Desarrollador Spry Fox Duración media de la partida ~150–200 horas Características únicas Juego en tiempo real sincronizado con el reloj del mundo real, una isla de temática sobrenatural repleta de NPC en forma de osos fantasmagóricos, un estilo artístico dibujado a mano con una paleta de colores cambiante, y la recolección de recursos de luz centrada en la bondad.

Rincón acogedor te sumerge en una isla encantada llena de osos fantasmas, con un encanto propio de los dibujos hechos a mano y una narrativa que va ganando intensidad poco a poco. Es una simulador de vida con días en tiempo real, lo que significa que irás completando tus tareas poco a poco: pescar, crear objetos, decorar y ayudar a los espíritus a encontrar la paz.

Juegas en el papel de un Explorador Espiritual, y tu lema lo dice todo: «Todos los que están perdidos merecen un poco de bondad». Esa es la esencia del juego. Los desarrolladores lo describen como «un Animal Crossing con mayor énfasis en la historia», y no bromeaban: Rincón acogedor es el mejor juego similar a Animal Crossing, pero con un toque especial.

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de simulación de vida cotidiana, pero buscas una historia más cautivadora que Animal Crossing, Rincón acogedorEs la mejor opción. La combinación de una jugabilidad relajada y una atmósfera fantasmal es adictiva.

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2. Stardew Valley [Lo mejor para los amantes de los simuladores de granja]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, Mac OS, Linux, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2016 Desarrollador ConcernedApe Duración media de la partida ~40-80 horas Características únicas Un sistema dinámico de relaciones con los aldeanos, actividades agrícolas estacionales vinculadas al calendario en tiempo real, minería, pesca y artesanía, todo ello integrado en un mismo ciclo, además de secretos ocultos y tramas argumentales repartidas por todo el mapa

Stardew Valley es a la vez una carta de amor y una mejora de la Harvest Moon de la serie, y es el segundo mejor juego similar a Animal Crossing.

Al igual que en la mayoría de los casossimuladores de vida en la granja, recibes una herencia inesperada en forma de tu propia granja. Lo que pase a continuación depende de ti: restaura la granja plantando cultivos, criando ganado y procesando materiales… o haz lo que te apetezca, ya que en este juego no hay límite de tiempo. Al fin y al cabo, es un juego acogedor, y tanto si quieres dedicarte a la agricultura, pescar, decorar o entablar amistad e incluso enamorarte de los lugareños, todo vale.

Aunque este juego es fantástico, hay un montón de juegos comoStardew Valley ¡que le dan su propio toque a la fórmula!

Mi veredicto: Si buscas el equilibrio perfecto entre un juego relajado y una conexión emocional auténtica, Stardew Valley es el juego definitivo para tu aventura agrícola.

★ Ideal para los amantes de los simuladores de granja Stardew Valley Compra en Eneba

3. Story of Seasons: Los pioneros de Olive Town [Lo mejor para los aficionados a los simuladores agrícolas clásicos]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, Switch, PS4 Año de estreno 2021 Desarrollador Marvelous, S.A. Duración media de la partida ~30-40 horas Características únicas Amplias opciones de personalización de la granja, eventos de temporada, establecimiento de relaciones con los habitantes del pueblo, fabricación y mejora de herramientas, exploración de ruinas antiguas, cría de animales, sistema meteorológico dinámico, proyectos de desarrollo del pueblo, sistema matrimonial y familiar

De Stardew Valley su predecesor sigue en plena forma y es uno de los mejores juegos similares a Animal Crossing¡Si buscas una versión más «clásica» de los simuladores de granja, este… Story of SeasonsLa entrada es unaun juego de simulación genial.

Una vez más, heredas una granja que te pertenece por completo. Podrás cultivar la tierra como desees, ya sea plantando frutas y verduras, criando ganado o recolectando alimentos silvestres. Este juego es también un simulador social, por lo que tendrás total libertad para entablar amistad o iniciar un romance con cualquiera de los numerosos y encantadores personajes.

La exploración es absolutamente imprescindible aquí (de ahí el nombre «Pioneers»), ya que el bosque que rodea tu granja esconde muchas plantas y animales, y tendrás que descubrir cada uno de ellos antes de poder conseguir más.

Mi veredicto: Si echas de menos el clásico Harvest Moon te gusta el estilo, pero quieres un poco más de profundidad en la personalización, Los pioneros de Olive Town Es el juego ideal. Combina el encanto de lo clásico con la mecánica de lo moderno.

★ Ideal para los aficionados a los simuladores de granja clásicos Story of Seasons: Los pioneros de Olive Town Compra en Eneba

4. Lo siento [Lo mejor para los aficionados a los simuladores de vida en Australia]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC Año de estreno 2022 (acceso anticipado) Desarrollador James Bendon Duración media de la partida ~120 horas Características únicas Ambiente de inspiración australiana, mecánica de construcción de pueblos, caza y captura de animales salvajes, personalización avanzada, modo cooperativo multijugador, eventos de temporada, pesca y agricultura, minería y espeleología, progresión de habilidades basada en licencias

Lo siento se puede describir mejor como «australiano» Animal Crossing», y es unun juego de aventuras muy divertido a pesar de estar en acceso anticipado.

A diferencia de la mayoríasimuladores de supervivencia, Lo siento te lleva a una isla muy parecida al interior de Australia. Esto significa que los extensos campos verdes dan paso a llanuras áridas donde solo pueden sobrevivir las criaturas más resistentes o adaptables. Tendrás que enfrentarte a esta inmensa naturaleza salvaje para avanzar: hay zonas de cultivo, áreas de pesca y oportunidades mineras que esperan a ser descubiertas y que te proporcionarán los recursos que necesitas para tu nuevo pueblo. Ah, y también hay depredadores en abundancia, así que prepárate para el combate.

Mi veredicto: Si te encantan los simuladores de vida en mundo abierto y te atraen los entornos más agrestes y llenos de aventuras, Lo siento te ofrece lo mejor de ambos mundos con un toque australiano.

★ Lo mejor para los fans de los simuladores de vida en Australia Lo siento Compra en Eneba

5. Mi tiempo en Portia [Lo mejor para los simuladores de vida en una granja posapocalíptica]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, Mac OS, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2019 Desarrollador Pathea Games Duración media de la partida ~70-80 horas Características únicas Ambiente postapocalíptico con un tono esperanzador, centrado en los talleres y la artesanía, el establecimiento de relaciones con los habitantes del pueblo, la exploración de mazmorras y el combate, la agricultura y la ganadería, un sistema de encargos del pueblo, festivales de temporada y una personalización profunda de los personajes

In Mi tiempo en Portia, la humanidad sigue prosperando incluso tras el fin del mundo. Las ciudades postapocalípticas como Portia necesitan a todo tipo de personas para crecer. Se necesitan funcionarios del gobierno para mantener el orden, comerciantes para el intercambio de bienes, y constructores como tú, que son fundamentales para producir de todo, desde alimentos hasta máquinas gigantes. Como nuevo constructor de Portia, prestarás servicios esenciales cultivando, creando objetos y construyendo diversas máquinas y estructuras. Cuando no estés ocupado en tu taller, podrás entablar amistad (o iniciar un romance) con la gente de Portia o recorrer el campo para recolectar materiales.

AunqueMi tiempo en Portia está repleto de cosas divertidas que hacer, además es un lugar muy chulo juego de rol de simulación – No te sorprendas si la historia te depara alguna sorpresa. Y si te quedas con ganas de más, te alegrará saber que hay otros dos juegos más de la serie: Mi estancia en Sandrock (ya a la venta) y Mi etapa en Evershine (en desarrollo).

Mi veredicto: Si lo que buscas es un sistema de creación muy completo, combinado con actividades de recolección y misiones en un colorido mundo postapocalíptico, Portia es el juego que hay que probar.

★ Lo mejor para los simuladores de vida en una granja postapocalíptica Mi tiempo en Portia Compra en Eneba

6. La aventura de Hello Kitty en la isla [Lo mejor para sims con una vida sana y entrañable]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, Mac OS, Switch, PS4/5, iOS (Apple Arcade) Año de estreno 2023 Desarrollador Sunblink Duración media de la partida ~15-20 horas Características únicas Un mundo Sanrio lleno de ternura, una progresión centrada en la amistad, misiones y actividades de creación sencillas, cabañas personalizables, minijuegos y objetos coleccionables, modo multijugador en tiempo real con amigos, un estilo artístico adorable y una mecánica de exploración acogedora

No te dejes engañar por su premisa tan cursi: La aventura de Hello Kitty en la isla es una novela policíaca muy sustanciosa y bien construida simulación de aventuras¡Butters tenía razón!

La aventura de Hello Kitty en la isla es lo más parecido que encontrarás al original Animal Crossing experiencia. Este juego lo tiene todo: una isla con casas que puedes personalizar, accesorios de moda para ti y un montón de personajes adorables. Sin embargo, una aventura en una isla no estaría completa sin un poco de emoción, así que tendrás que explorar los diversos biomas de la isla y resolver acertijos para conseguir los materiales que necesitas para crear objetos.

Y, para rematar, está el característico encanto de Sanrio. Sería muy fácil caer en un mundo demasiado edulcorado, pero no, los desarrolladores han logrado dar con el equilibrio *perfecto*. La aventura de Hello Kitty en la isla ¡Nunca le falta encanto, pero tampoco cae nunca en lo empalagoso!

Mi veredicto: Perfecto si buscas una aventura encantadora y relajada con mucho carácter. La aventura de Hello Kitty en la isla ofrece el equilibrio perfecto entre encanto y diversión.

★ Lo mejor para simuladores de vida sanos y entrañables La aventura de Hello Kitty en la isla Compra en Eneba

7. Fantasy Life I: La chica que roba el tiempo [Lo mejor para los aficionados ocasionales a los juegos de rol]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC Año de estreno 2025 Desarrollador Oficina de Level-5 en Osaka Duración media de la partida ~70–100 horas Características únicas Mecánicas de viaje en el tiempo que influyen en la construcción del mundo, exploración de un mundo abierto con entornos personalizables y modo multijugador para hasta cuatro jugadores.

Fantasy Life I: La chica que roba el tiempo es unun juego único y acogedor de simulación de vida con un toque de aventura de rol. El juego destaca por su combinación única de simulación de vida, personalización de personajes y combates ligeros, lo que lo convierte en una elección imprescindible para los aficionados al rol ocasionales.

Ambientado en un mundo bellamente ilustrado, podrás crear tu propio personaje y vivir la emoción de recorrer múltiples caminos vitales. La combinación de misiones y exploración ofrece una experiencia relajante a la par que cautivadora, lo que lo convierte en un remedio perfecto contra el estrés sin dejar de ofrecer una gran profundidad.

La mecánica del juego es sencilla; es fácil de aprender y jugar, pero aun así ofrece muchas posibilidades de progresar. Me encanta lo personalizable que es el personaje, ya que me permite elegir mi propio camino, ya sea a través del combate o de la artesanía. El carácter relajante del juego hace que sea fácil pasar horas jugando, y su historia cautivadora me mantuvo enganchado.

El único inconveniente es que el combate puede resultar repetitivo, sobre todo en las últimas fases, pero la experiencia general sigue siendo muy agradable.

Los gráficos son impresionantes para ser un juego de simulación de vida, con una paleta de colores cálida y acogedora y unos diseños de personajes adorables. La música complementa el ambiente tranquilo, y los escenarios están llenos de detalles. El juego no pretende ser hiperrealista, sino que se centra en ofrecer un mundo encantador y divertido en el que los jugadores puedan sumergirse.

Mi veredicto: Fantasy Life I: La chica que roba el tiempo es ideal para cualquiera a quien le guste combinar el combate ligero con las mecánicas de los simuladores de vida cotidiana. Es perfecto si buscas un juego que te permita evadirte de la realidad y, al mismo tiempo, te ofrezca la libertad de ser quien quieras.

★ Ideal para los aficionados ocasionales a los juegos de rol Fantasy Life I: La chica que roba el tiempo Compra en Eneba

8. Disney Dreamlight Valley [Ideal para los fans de Disney a los que les encantan los simuladores de vida]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Mac OS, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2023 Desarrollador El juego del loft Duración media de la partida ~60-80 horas Características únicas Simulador de vida en un mundo abierto con personajes de Disney y Pixar, hogar y avatar personalizables, historia basada en misiones, eventos de temporada, juego multiplataforma, combinación de agricultura, artesanía y exploración, ambiente familiar y contenido actualizado periódicamente

A pesar de la solidez de su marca, este mágico juego de Disney está sorprendentemente bien hecho un juego de simulación de vida con algunos elementos de aventura. Si te gustaDe Animal Crossing En cuanto a la estética, este se le acerca bastante en cuanto a diseño y jugabilidad.

Al igual que en la mayoría de los demás juegos similares a Animal Crossing, tendrás acceso a un mundo en el que podrás explorar, recolectar y crear objetos. En lugar de los aldeanos habituales, contarás con personajes más grandes que la vida sacados directamente de los éxitos animados de Disney. También podrás explorar biomas que son, en esencia, decorados de las películas.

No sería un juego de Disney sin una trama de cuento de hadas, así que tú y Merlín tendréis que recorrer Dreamlight Valley para eliminar las Espinas Nocturnas y devolver la paz y la armonía al mundo. Piénsalo así: ¡podrás protagonizar tu propia película de Disney mientras juegas a un simulador de vida!

Mi veredicto: Para los amantes de Disney que quieran relajarse y vivir su propia aventura mágica en el mundo de Disney, Disney Dreamlight Valley Es un juego imprescindible.

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9. Sun Haven [Ideal para los aficionados a los simuladores de vida fantásticos]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Desarrollador Pixel Sprout Studios Duración media de la partida unas 45 horas Características únicas Una mezcla de juego de rol de fantasía y simulación agrícola, con combates basados en la magia, árboles de habilidades, modo cooperativo multijugador, desarrollo de relaciones con razas únicas, progresión variada en las ciudades, eventos de temporada y una narrativa basada en misiones

Si estás buscando un juego como Animal Crossingquese inclina más hacia los juegos de rol, probablemente «Sun Haven» sea el que estás buscando. Al igual que en otros simuladores de granja, te dedicarás a cultivar, fabricar y construir mientras intentas

para poner las cosas en orden en la pintoresca Sun Haven. Hay muchas ciudades en este juego, así que tómate tu tiempo y visítalas todas antes de decidir con qué personaje quieres tener una relación romántica; ¡aquí tienes donde elegir!

DóndeSun Haven Lo que más destaca es su profunda integración de mecánicas de RPG. El juego cuenta con un montón de habilidades repartidas en cinco árboles interconectados y la posibilidad de aumentar tus estadísticas de forma permanente, no solo fabricando mejor equipamiento, sino también comiendo. Todo lo que comes te proporciona una mejora permanente de tus estadísticas, lo que te ayuda a explorar mejor y a conseguir más botín para crear cosas nuevas.

Mi veredicto: Si te gustan los simuladores de granja con un toque de fantasía y magia al estilo RPG, Sun Haven combina esos elementos a la perfección en un mundo en constante evolución.

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10. El culto al cordero [Lo mejor para mezclas de simuladores de vida oscuros y entrañables]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, macOS, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador Monstruo gigantesco Duración media de la partida ~10-15 horas Características únicas Construcción de bases con un toque de culto oscuro, exploración de mazmorras al estilo roguelike, gestión de seguidores, sistemas de decisiones morales, combate procedural, fusión de gráficos entrañables con temas de terror, mejoras aleatorias y doctrinas personalizables

El culto al corderoes unfantásticoJuego de estilo roguelike, pero también tiene ese Animal Crossing Jugabilidad a raudales, con un toque demoníaco, por supuesto. Tus seguidores fundarán una ciudad y, en ella, tendrás que atender sus necesidades. Comida, lugares donde dormir y la absolución de los pecados son necesidades constantes, y, como avatar de tu dios, tu misión es satisfacerlas todas.

Por suerte, esto funciona en ambos sentidos; los seguidores no solo te proporcionarán la fe que te da fuerza (tú y tu dios os alimentáis literalmente de la fe), sino que también te ayudarán a obtener recursos y podrán ser sacrificados en un ritual macabro para conseguir aún más poder. Reza, espera y cree. O atente a las consecuencias.

Mi veredicto: Si buscas un simulador de vida que no vaya a lo seguro y al que le encante mezclar lo oscuro con lo adorable, El culto al cordero es una auténtica joya.

★ Lo mejor para mezclas de simuladores de vida oscuros y adorables El culto al cordero Compra en Eneba

11. Rune Factory 5 [Lo mejor para los aficionados a los juegos de granja y combate de fantasía]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Desarrollador Marvelous, S.A. Duración media de la partida ~40-50 horas Características únicas La vida en el campo se combina con el combate en tiempo real, la exploración de mazmorras, el domesticado de monstruos, eventos de temporada, un sistema de matrimonio con subida de nivel al estilo RPG, progresión basada en habilidades, lanzamiento de hechizos, el establecimiento de relaciones en la ciudad y un escenario de mundo de fantasía

Si el realismo caricaturesco de Story of Seasons si eso no es lo tuyo, ¿por qué no pruebas la fantasía de Rune Factory 5?

Estosimulador de vida en una granja de fantasía comenzó como un spin-off de los juegos principales, pero pronto se convirtió en una franquicia independiente. En Rune Factory 5, te pondrás en la piel de un granjero amnésico (un Earthmate, siempre es un Earthmate) que se instala en la localidad de Rigbarth. A diferencia de otros juegos similares en los que solo puedes dedicarte a la agricultura, cocinar, fabricar objetos y charlar con los lugareños, Rune Factory 5 también exige que participes activamente en el combate; es tanto un RPG Como se trata de un simulador de granja, ¡haz amigos, invítalos a una fiesta y lánzate a explorar las numerosas mazmorras del juego para ganar experiencia y dinero!

La perfecta combinación de domesticación de monstruos y gestión agrícola convierte a este título en un firme candidato al el mejorRune Factoryjuego en la etapa moderna de la serie.

Mi veredicto: Si buscas un simulador de granja con más acción y mecánicas de RPG, Rune Factory 5 lleva el género a nuevas cotas.

★ Ideal para los aficionados a los juegos de granja y combate de fantasía Rune Factory 5 Compra en Eneba

12. Los campos de Mistria [Ideal para los aficionados a los simuladores de vida con arte pixelado]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC Año de estreno 2024 (acceso anticipado) Desarrollador NPC Studio Duración media de la partida ~30-40 horas Características únicas Agricultura y artesanía con relaciones entre personajes muy elaboradas, un mundo lleno de magia, múltiples opciones románticas, estilo pixel art, personalización de personajes, combate y exploración junto con elementos de simulación de vida, misiones basadas en la historia y festivales de temporada

No me lo esperaba Los campos de Mistria parecía que iba a ser un éxito. Aparte de su estilo artístico pixelado y de estilo anime retro, nada me llamó especialmente la atención. Luego lo probé y… ¡vaya, qué sorpresa!

En pocas palabras,Los campos de Mistria es lo que todo título en acceso anticipado debería aspirar a ser. Sí, cuenta con los elementos básicos de los simuladores de vida en el campo: cultivar, cocinar, fabricar objetos y entablar romances con los personajes. Pero también tiene un nivel de pulido y de comodidad (se puede saltar) tan alto que es fácil olvidar que el juego aún no se ha lanzado por completo. Si esto es solo un adelanto de lo que está por venir, ¡me ha dejado impresionado!

El guion también es excepcionalmente acertado. Gracias a su magnífica redacción, evita el problema de «he subido el nivel de afecto de mi husbando/waifu a 10 corazones y ahora se ha convertido en un PNJ». Además, es una de las pocas ocasiones en las que me ha costado —y me sigue costando— decidir a qué personaje cortejar.

Mi veredicto: Si te encanta el pixel art espectacular y los personajes bien construidos, Los campos de Mistria combina lo mejor de los juegos de simulación agrícola y de vida en un pequeño y atractivo paquete.

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13. Slime Rancher [Lo mejor para los simuladores de granja más divertidos]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, Mac OS, Linux, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Desarrollador Parque Monomi Duración media de la partida ~30-40 horas Características únicas Un colorido juego de granja de mundo abierto con adorables slimes, mecánicas de construcción de bases, gestión de recursos, exploración de diversos biomas, una historia desenfadada, gráficos vibrantes, una dinámica de juego relajante, mejoras y artilugios, y encantadoras interacciones entre los personajes

Slime Rancher es un buen ejemplo de un Un juego de disparos en primera persona ambientado en un acogedor mundo de simulación de vida. Este es uno de los juegos similares a Animal Crossing donde la mecánica básica del juego es sencilla: encontrar slimes, criarlos, obtener beneficios y mejorar. Sin embargo, esa es una visión muy simplista que no aborda De «Slime Rancher» lo mejor de todo, que es precisamente lo encantador que resulta.

Esto,Slime Rancher mantiene a la perfección el equilibrio entre lo adorable y lo empalagoso. El ambiente acogedor es muy notable en este juego, ya que todo está pensado para hacerte sonreír. Desde las caras graciosas de los slimes y los ruidos que hacen al rebotar, hasta el estilo artístico de dibujos animados, ¡todo está diseñado para ser lo más encantador y relajante posible!

Mi veredicto: Si buscas un simulador de granja desenfadado, divertido y a la vez gratificante, con unos gráficos adorables y un montón de slimes que atrapar, Slime Rancher es la mejor opción.

★ Lo mejor para los simuladores de granja más divertidos Slime Rancher Compra en Eneba

14. Los Sims 4 [Ideal para los aficionados a los simuladores de vida creativos]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PC, Mac OS, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 (juego básico) Desarrollador Maxis Duración media de la partida ~50–100 horas Características únicas Simulación de la vida en profundidad, amplia personalización de personajes, construcción y decoración de hogares, extensos paquetes de expansión, relaciones sociales, trayectorias profesionales y un modo de juego tipo «sandbox» que da rienda suelta a la creatividad del jugador

Aunque su época de esplendor ya ha pasado, El Los Sims sigue siendo una serie fantástica para quienes buscan algo más simulador social complejo en una línea muy similar a Animal Crossing.

The Los Sims 4 es la última entrega de la serie y sigue la tradición de ser un divertido simulador de vida. Los jugadores, que son prácticamente como Dios, toman el control de unos personajes llamados «Sims» y les ayudan (o les ponen trabas) en su vida cotidiana. Ayúdales a ir al colegio, a desarrollar sus habilidades, a enamorarse, a casarse y a tener hijos… o ahoga a todo el mundo en una piscina.

Tú decides si quieres crear una conmovedora historia de lucha y victoria o si prefieres atormentarlos por diversión.

Mi veredicto: Para los jugadores que quieran crear y controlar sus vidas virtuales, Los Sims 4 es el simulador de vida por excelencia que nunca pasa de moda.

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15. Cuisineer [Ideal para los aficionados a la cocina y a los juegos de exploración de mazmorras]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Battlebrew Productions Duración media de la partida ~20-30 horas Características únicas Rompecabezas únicos con retos culinarios, creación de recetas, mecánicas de gestión del tiempo, un estilo artístico llamativo y un enfoque en partidas rápidas y gratificantes

Animal Crossing es ideal para desconectar y relajarse, pero si lo que buscas es un divertido y acogedorInterruptorjuego si te apetece algo un poco más picante (en el sentido literal), prueba Cocinarun giro.

In Cocinar, te pones en la piel de Pom, una aventurera que regresa a su ciudad natal, Paell, para restaurar el restaurante familiar. Mientras que otros restauradores se preocuparían por conseguir ingredientes mediante acuerdos, Pom opta por un enfoque más práctico: se adentra en la naturaleza que rodea Paell, se enfrenta a monstruos y recolecta recursos por su cuenta para ampliar su carta y crear mejores decoraciones.

Aunque tiene un diseño bonito, Al estilo de Animal Crossing Atención, amantes de la estética: ¡llevar un restaurante no es tan fácil como parece!

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de cocina y te apetece añadir un poco de acción a tu simulador de vida, Cocinar combina ambos de una forma deliciosa y picante.

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16. Spiritfarer [Lo mejor para los Sims centrados en la vida emocional]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PC, Mac OS, Linux, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2020 Desarrollador Thunder Lotus Games Duración media de la partida ~30-40 horas Características únicas Una gestión acogedora de un barco que transporta espíritus, una narrativa emotiva con personajes memorables, un estilo artístico dibujado a mano, la posibilidad de construir y mejorar tu barco, y un enfoque en la amistad y las despedidas

Spiritfareres increíblejuego de acción de mundo abierto, pero te lo advierto: esta obra es muy emotiva y trata sobre la muerte y la pérdida.

Caronte, el barquero del más allá, por fin se ha ganado su merecido descanso. En su lugar llega Stella, una Spiritfarer novata cuyo trabajo consiste en preparar a los espíritus para que partan hacia el más allá. Para ello, tendrás que navegar y recolectar materiales para satisfacer sus necesidades físicas (por absurdo que parezca) y hablar con ellos para ayudarles a resolver cualquier sentimiento sin resolver o remordimiento persistente que los mantenga atados al mundo. Es uno de los juegos más emotivos, similar a Animal Crossing.

AunqueSpiritfarer es un juego acogedor que se puede disfrutar a tu propio ritmo; en definitiva, trata sobre aprender a decir adiós, y ahí es donde Spiritfarer es donde realmente destaca. Con cada misión completada, tus amigos están un paso más cerca de la Puerta Eterna, pero también se alejan para siempre. Vivirán eternamente en tus recuerdos.

Mi veredicto: Si buscas un simulador de vida que te llegue al corazón y te haga reflexionar sobre las relaciones, Spiritfarer es una auténtica obra maestra.

★ Lo mejor para los Sims con una vida emocional Spiritfarer Compra en Eneba

Próximos juegos similares a Animal Crossing

El género de los simuladores de vida está a punto de crecer aún más. Con el nuevo Animal Crossing: Nuevos Horizontes Edición Switch 2 y una actualización gratuita para quienes ya tengan el juego; podrás disfrutar de más formas de decorar, explorar y conectar, y ese ambiente acogedor está inspirando una oleada de nuevos títulos. Esto es lo que llegará próximamente:

Pokémon Pokopia ( 5 de marzo, (2026) – Pokémon Pokopia traslada la fórmula de los juegos de simulación de vida a una isla tropical, donde podrás explorar, cultivar y criar Pokémon en un paraíso de ambiente relajado. Imprescindible para cualquier fan de Pokémon que busque una aventura acogedora.

– Pokémon Pokopia traslada la fórmula de los juegos de simulación de vida a una isla tropical, donde podrás explorar, cultivar y criar Pokémon en un paraíso de ambiente relajado. Imprescindible para cualquier fan de Pokémon que busque una aventura acogedora. Rincón de Animula ( TBA ) – Prepárate para Animula Nook, un entrañable simulador de vida isleña con animales adorables y mucho espacio para la creatividad. Disfruta de la diversión de la vida en el campo y de todo tipo de aventuras encantadoras en este nuevo título.

– Prepárate para Animula Nook, un entrañable simulador de vida isleña con animales adorables y mucho espacio para la creatividad. Disfruta de la diversión de la vida en el campo y de todo tipo de aventuras encantadoras en este nuevo título. Versión completa de Los campos de Mistria (2026) – «Los campos de Mistria» se lanzará oficialmente en 2026 con más actividades agrícolas y una mayor profundidad en las interacciones entre personajes. Esta joya pixelada es muy prometedora, y su lanzamiento completo es algo que esperamos con interés.

Elijas el que elijas, estos juegos prometen el mismo encanto relajante y la misma creatividad que hacen que Animal Crossing tan especiales. Estos próximos juegos de simulación de vida están llenos de aventuras, vida en el campo y mucho corazón. ¡Prepárate para disfrutar de un ambiente acogedor!

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Animal Crossing

Los juegos de simulación de vida ofrecen una gran variedad, y si lo que buscas es instalarte en un nuevo mundo acogedor, hay una opción perfecta para cada tipo de jugador. Esto es lo que te recomendaría en función de lo que estés buscando:

For Animal Crossing fans → Rincón acogedor . Es lo más parecido a «Animal Crossing» que encontrarás, pero con un toque fantasmal. La mecánica en tiempo real y la entrañable historia te mantendrán enganchado durante horas.

. Es lo más parecido a «Animal Crossing» que encontrarás, pero con un toque fantasmal. La mecánica en tiempo real y la entrañable historia te mantendrán enganchado durante horas. Para los aventureros a los que les gusta seguir una historia → Spiritfarer . Si buscas un simulador de vida que te transmita emociones intensas y cuente una historia profunda, este juego es para ti. Se trata de decir adiós, pero el viaje te llenará el corazón.

. Si buscas un simulador de vida que te transmita emociones intensas y cuente una historia profunda, este juego es para ti. Se trata de decir adiós, pero el viaje te llenará el corazón. Para los amantes del modo multijugador → Lo siento . Si te apetece un simulador de vida ambientado en el interior de Australia y con modo cooperativo multijugador, «Dinkum» es justo lo que buscas. La combinación de agricultura, caza y construcción es perfecta para jugar con amigos.

. Si te apetece un simulador de vida ambientado en el interior de Australia y con modo cooperativo multijugador, «Dinkum» es justo lo que buscas. La combinación de agricultura, caza y construcción es perfecta para jugar con amigos. Para los amantes de los juegos de rol → Sun Haven . En Sun Haven, la vida en el campo se une a un juego de rol de fantasía, con combates y un mundo inmenso por explorar. Si lo que te gusta es labrarte una vida y luchar contra el mal en un mundo envolvente, este juego es imprescindible.

. En Sun Haven, la vida en el campo se une a un juego de rol de fantasía, con combates y un mundo inmenso por explorar. Si lo que te gusta es labrarte una vida y luchar contra el mal en un mundo envolvente, este juego es imprescindible. Para los amantes de los simuladores de granja relajados → Stardew Valley. La mecánica de la vida en el campo es legendaria en este juego, y las relaciones que estableces con los habitantes del pueblo son tan atractivas como la propia vida en el campo. Podrás pasar horas y horas jugando a este título.

Sea cual sea el tipo de juego de simulación de vida que busques, aquí encontrarás algo que te guste. Ya sea dedicándote a la agricultura, a la artesanía o a entablar relaciones, estos juegos te harán volver una y otra vez.

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