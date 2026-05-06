Los 5 mejores juegos de Kirby para Switch en 2025 que te derretirán el corazón de jugador

Seleccionar lo mejor Kirby juego paraInterruptores todo un reto – Kirbynos ha estado ofreciendo la misma diversión sana desde que Game Boy los comienzos.

Desde emocionantes combates contra jefes hasta ingeniosos rompecabezas, cada Kirby Este título consigue iluminar la pantalla con encanto y colorido. Aunque los niveles no te pongan a prueba, las aventuras en modo cooperativo hacen que se puedan volver a jugar una y otra vez.

Así que, tanto si has estado en el Kirby Tanto si llevas jugando desde el principio como si acabas de sumarte a la aventura, aquí tienes los mejores títulos para este año.

Nuestras 3 mejores recomendaciones de juegos de Kirby para Switch

Si hay algo que el Kirby Esta franquicia nunca defrauda: es pura perfección rosa, sea cual sea el escenario. Desde atrevidos saltos en 3D hasta nostálgicos juegos de desplazamiento lateral, cada título aporta su propio encanto, caos y ambiente acogedor. Así que, para evitar que te pierdas entre todo ese adorable contenido, aquí tienes nuestra selección de los tres mejores Kirby juegos enInterruptor.

Kirby y la Tierra Olvidada (2022) – Aquí es donde el Kirby para Switch entradas transformadas de 2D a 3D. Y, como era de esperar, esto mejoró considerablemente la experiencia de juego. Aunque esta transición no afectó a la dificultad general del juego, hay muchas novedades en los modos de juego y personajes que descubrir más allá del modo historia habitual. El regreso de Kirby a Dream Land Deluxe (2023) –Esta entrada Me sorprendió que volviera al 2.5D, pero solo me hicieron falta unas pocas horas de juego para darme cuenta de lo mucho que destaca gracias a sus nuevos modos, su mayor dificultad y sus mejores opciones estratégicas. Kirby: Star Allies (2018) – Kirbysu primera aparición en el Interruptor. Siguió la estela de clásicos anteriores como La aventura de Kirby comenzó y luego se fue ampliando con aspectos como unos gráficos más impresionantes, así como un sistema de amigos que aumenta la emoción al permitir jugar con hasta otros tres jugadores.

Estos son solo algunos de los mejores momentos de la bolita rosa; aún quedan un par de entradas más y algunos análisis más detallados por venir. Sigue leyendo para acompañar a Kirby en aventuras aún más alocadas, conmovedoras y sencillamente encantadoras Interruptorescapadas.

Los 5 mejores juegos de Kirby para Switch si te encanta el caos divertido

Kirby Es uno de esos videojuegos sencillos en los que no te fijas mucho mientras juegas, pero con los que acabas pasándotelo muy bien. Es fácil de aprender, y la diversión se duplica (o incluso se triplica) cuando juegas con otras personas, ya sea para pasar un fin de semana relajado o en una fiesta.

Pero la pregunta es: de todas las aventuras azucaradas de Kirby, ¿cuáles merecen realmente un lugar en tu Interruptor¿Hoy?

1. Kirby y la Tierra Olvidada [El mejor Kirby en 3D para Nintendo Switch]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego en 3D Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2022 Creador/es HAL Laboratory Duración media de la partida 14-26 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los gráficos en 3D y quieren explorar más

Kirby y la Tierra Olvidada te embarca en una misión para rescatar a los Waddle Dees capturados, pero prepárate para descubrir muchos de los secretos del nuevo mundo a través de acertijos y misiones secundarias.

A diferencia de las entradas anteriores, Kirby y la Tierra Olvidada is la transición de la serie del 2D al 3D, y el desarrollador ha sabido estar a la altura. Además de la agradable calidad gráfica, es fantástico poder controlar a Kirby sin limitarse a moverlo de izquierda a derecha.

Por qué lo elegimos Kirby y la Tierra Olvidada marca el primer salto del Pink Puff al mundo del 3D, con transformaciones creativas en el «Mouthful Mode», unos gráficos modernos y un montón de contenido adicional con el que volver a jugar.

Otra de las características más destacadas de este título es el «Modo Bocado». Si te ha gustado tragarte objetos grandes con Kirby, te encantará la eficacia de esta nueva variante. Y, en lugar de la mecánica habitual de copia, Kirby ahora puede transformarse en máquinas expendedoras gigantes, escaleras, coches y mucho más, todos con características únicas.

Para mí, este es sin duda uno de los Los mejores juegos para Nintendo Switch para que disfruten juntos niños y adultos.

Veredicto final: Kirby y la Tierra Olvidada te permiten disfrutar del ambiente moderno del Kirby franquicia. Además, la gran cantidad de objetos coleccionables y minijuegos le confiere un gran valor de rejugabilidad.

2. El regreso de Kirby a Dream Land Deluxe [La mejor alternativa de Kirby a Forgotten Land]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego en 2D Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es HAL Laboratory y el servicio de coche compartido Duración media de la partida 25-28 horas Ideal para Juego cooperativo, más desafiante y con una buena historia

Si has jugado al juego original El regreso de Kirby a Dream Land on Wii, entonces esto te va a encantar Interruptor Remake. El juego tiene un aspecto más nítido en HD y funciona con mayor fluidez, con detalles más precisos.

Aunque, de forma inesperada, volvió a la mecánica tradicional de desplazamiento lateral en 2D tras el lanzamiento de Kirby y la Tierra Olvidaday en 3D,Obtienes nuevas herramientas, más habilidades de copia de firmas y una historia sorprendentemente mejor.

Bueno, otro éxito Kirby entrada paraInterruptor, en todos los aspectos.

Por qué lo elegimos Esta nueva versión mejora el juego original con gráficos en alta definición, nuevas habilidades y el epílogo de Magolor, al tiempo que ofrece retos más difíciles y un montón de minijuegos que garantizan una gran rejugabilidad. Cada elemento parece haber sido pulido a conciencia, lo que aporta un toque moderno a la fórmula clásica.

En comparación con la entrega original, me ha costado un poco más pasarme esta. Eso no tiene por qué ser algo malo, sobre todo para alguien como yo, a quien le encantan los retos y quiere mejorar con cada partida. Además, si te apasionan las batallas contra jefes, no te puedes perder el epílogo de Magolor, que se ha añadido recientemente.

En general, me gusta que puedas desbloquear nuevos personajes y disfrutar de aún más contenido, lo que alarga la duración del juego con docenas de minijuegos que te harán volver a por más.

Veredicto final: Si te gustó la versión original Wii entrada, luegoKirby acaba de descubrir muchas más formas de conquistarte con más modos, más retos y un modo multijugador más fluido.

3. Kirby: Star Allies [Busca y únete a divertidas partidas cooperativas]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego En dos dimensiones y media Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es HAL Laboratory Duración media de la partida 12-17 horas Ideal para Juego cooperativo

Si fuiste una de las personas que jugó Kirby: Star Allies Cuando salió al mercado, puede que no te gustara tanto. Lo que quizá no sepas es que HAL siguió desarrollando el juego con varias actualizaciones descargables gratuitas que aumentan su dificultad y enriquecen los guiños a títulos anteriores.

Por qué lo elegimos Kirby: Star Allies destaca como uno de los favoritos del modo cooperativo, con actualizaciones de contenido descargable gratuitas, el sistema «Dream Friend» y combos geniales que lo convierten en una opción perfecta para las partidas multijugador.

Pero eso no quiere decir que los nuevos jugadores no estén sacando un buen partido a esta oferta. Aliados Estelareste ofreceKirby con unos gráficos excelentes, unos efectos de sonido impresionantes y un montón de minijuegos que te mantendrán entretenido durante mucho tiempo. Además, es uno de los mejores juegos cooperativos Interruptor los juegos de la serie, gracias a las herramientas especiales que puedes desbloquear cuando colaboras con tus amigos para protegeros mutuamente de los ataques.

Tanto si eres nuevo en la franquicia como si ya la conoces, no te olvides de echar un vistazo al sistema «Dream Friend». A los nuevos jugadores les encantarán todos los personajes especiales que pueden conseguir en este modo, mientras que los veteranos agradecerán la oportunidad de jugar con uno de sus personajes favoritos de lanzamientos anteriores.

Veredicto final: Es el mejor juego para jugar con amigos o en familia. Además, es uno de los más fáciles de jugar.

4. Kirby Fighters 2 [La mejor alternativa al estilo Kirby]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de combate/arena en 2D Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es HAL Laboratory y el servicio de coche compartido Duración media de la partida 18-30 horas Ideal para Modos de combate y versus

Me gustó la original Luchadores de Kirbyjuego, peroKirby Fighters 2 lo hace mucho mejor, lo que lo hace merecedor de este puesto. Ofrece más opciones de personalización que el original y resulta un juego que se puede disfrutar incluso jugando en solitario. Sigue siendo uno de los Los mejores juegos multijugador para Switch (en mi opinión), pero ya no tienes que esperar a que otros jugadores se conecten para disfrutar de la acción.

Por qué lo elegimos Kirby Fighters 2 mejora la experiencia de los juegos de lucha con más opciones de personalización, desafíos para un jugador basados en la habilidad y una mecánica de «fantasmas» única que mantiene la dinámica de los combates.

Sin embargo, no me han convencido las escasas novedades que se han incorporado a los combates contra jefes y al modo historia de esta entrega. Aun así, la mecánica de los fantasmas aporta un toque especial a las batallas por equipos. Que te derrote un enemigo no significa que estés fuera de combate. Sigues flotando por el escenario con ataques limitados, pero puedes volver a meterte de lleno en la lucha si consigues golpear al enemigo en el momento justo.

Yo diría queKirby Fighters 2es fácilel más duro de todos, sobre todo si vas por tu cuenta. Necesitarás un instinto agudo, tácticas sólidas y un un buen mando de Switch que no te fallarán en los desplazamientos en el aire: los joysticks sensibles y los botones resistentes son, básicamente, tus mejores aliados en este caso. Un control fluido marca realmente la diferencia cuando cada movimiento cuenta.

Veredicto final: La opción más difícil, sobre todo en el modo para un jugador. Requiere más estrategia, además de la habilidad del jugador.

5. El bufé de los sueños de Kirby [El mejor juego de Kirby para jugar en grupo]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego multijugador de carreras y diversión Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es HAL Laboratory Duración media de la partida 3-5 horas Ideal para Carreras multijugador informales

Yo no te echaría Kirby viaje conEl bufé de los sueños de Kirby – es más un postre que un plato principal, y no acaba de captar el sabor de la serie principal. Aun así, una vez que hayas completado el resto, sabrás apreciar El bufé de los sueños de Kirby por lo que es: una fantástica Nintendo Switchjuego de mesa.

Por qué lo elegimos El bufé de los sueños de Kirby ofrece un entretenimiento desenfadado con minijuegos competitivos y una mecánica de juego apta para principiantes, lo que lo convierte en el juego perfecto para jugar de forma ocasional con tus amigos.

Esta entrada no se centra tanto en la historia como en el ambiente, que se vive al máximo en entornos festivos y desenfadados. Personalmente, me lo pasé genial con la parte en la que tú y tus amigos competís en carreras y minijuegos: es un giro simpático a los juegos de carreras tradicionales para Interruptor, sustituyendo los coches por Kirbys redondos y rodantes. Vas rodando y comiendo fresas para crecer, lo que te ayuda a empujar a los demás y a conseguir más puntos al final. También es muy divertido ver cómo tus amigos entran en pánico cuando les quitas su última fresa.

Claro, puede que no sea la mejor Kirby Puede que no destaque por sus grandes campañas ni por sus impresionantes combates contra jefes finales, pero los minijuegos de ritmo trepidante lo compensan con creces. Son caóticos, ingeniosos y se basan en que demuestres tu habilidad estratégica para hacerte con la mejor cosecha de fresas.

Veredicto final: El bufé de los sueños de Kirby Se considera el juego más fácil de jugar, con comandos más accesibles para los principiantes. Sin embargo, no es la mejor opción para quienes buscan una experiencia más profunda, ya que carece de un modo historia o de campaña, a diferencia de otras entregas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el último juego de Kirby para Switch?

En el original Nintendo Switch, el último lanzamiento de Kirby es El regreso de Kirby a Dream Land Deluxe(2023). HayInterruptor 2, lo último es Kirby y la Tierra Olvidada – Edición para Switch 2 + Star-Crossed World (2025).

¿Cuál es el primer juego de Kirby para Switch?

El primeroKirby publicado elInterruptor is Kirby: Star Allies, que se estrenó en 2018.

¿Qué juego de Kirby para Switch es el mejor para los niños?

Kirby y la Tierra Olvidada es el mejor para los niños, gracias a sus llamativos gráficos, sus controles sencillos y su divertido modo cooperativo, que permite a los jugadores más jóvenes formar equipo con facilidad. Su dificultad accesible y su adorable mundo lo convierten en el juego perfecto tanto para los jugadores noveles como para los más jóvenes.

¿Merece la pena comprar «Kirby: Regreso al País de los Sueños» para Switch?

Sí,Kirby: Regreso al País de los Sueños on Interruptor Sin duda, merece la pena jugarlo. Ofrece unos gráficos mejores y una jugabilidad más fluida en comparación con la versión original.