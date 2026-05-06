Die 11 besten Switch-Spiele für Kinder, die wirklich gut sind

Das Beste finden Nintendo Switch Spiele für Kinder sind nicht immer einfach. Aber es gibt jede Menge Titel, die Spaß und Lernen miteinander verbinden. Manche stecken voller Abenteuer, während andere Kinder mit Rätseln herausfordern.

Der Schlüssel liegt darin, Spiele, die Spaß machen und Kindern helfen, neue Fähigkeiten zu entwickeln.

Nachdem ich verschiedene Optionen ausprobiert habe, sind mir einige besonders aufgefallen. Sie sorgen nicht nur dafür, dass meine Kinder Spaß haben, sondern regen sie auch dazu an, Probleme zu lösen, ihre Kreativität zu entfalten und andere wichtige Fähigkeiten zu erwerben.

Werfen wir einen Blick auf die Spiele, die mir für junge Spieler am unterhaltsamsten und lehrreichsten erschienen sind.

Unsere Top-Empfehlungen für Switch-Spiele für Kinder

Wenn es um die Besten geht UmschaltenUnter den Spielen für Kinder stechen diese fünf Titel durch ihr fesselndes Gameplay, ihre farbenfrohe Grafik und ihre familienfreundlichen Inhalte besonders hervor:

Super Mario Odyssey (2017) – Ein Spiel, das die Spieler auf ein weltumspannendes Abenteuer mit Mario und seinem Freund Cappy mitnimmt. Mit seinen farbenfrohen Open-World-Umgebungen regt dieses Spiel zum Erkunden, zum Lösen von Problemen und zur Teamarbeit an. Animal Crossing: New Horizons (2020) – Ein entspannendes und bezauberndes Spiel, das die Spieler dazu einlädt, ihr eigenes Inselparadies zu erschaffen. Mit spannenden Aktivitäten wie Angeln, Insekten fangen und Häusern gestalten ist es die perfekte Mischung aus Kreativität und Ruhe. Kirby und das vergessene Land(2022) – Ein unterhaltsames und skurriles 3D-Plattformspiel, in dem Kinder Kirby steuern können, während er eine geheimnisvolle Welt erkundet. Mit farbenfroher Grafik und einfacher Spielmechanik bietet dieses Spiel eine reizvolle Mischung aus Erkundung, Rätsellösen und Action.

Diese fünf Spiele sind ideal für Kinder und bieten unterhaltsame Abenteuer, spannende Rennen und kreative Herausforderungen. Von der Erkundung lebhafter Welten in Super Mario Odyssey um gemeinsam an Super Smash Bros.… ist für jeden jungen Spieler etwas dabei. Diese Spiele sind perfekt für die ganze Familie und sorgen für stundenlangen Spielspaß und freundschaftlichen Wettkampf.

Die 11 besten Switch-Spiele für Kinder, die Ihre Familie lieben wird

The Nintendo Switch hat sich dank ihrer großen Auswahl an unterhaltsamen und altersgerechten Titeln zu einer beliebten Konsole für Familien entwickelt. Kinder können in spannende Abenteuer eintauchen, Rätsel lösen, mit Freunden um die Wette fahren oder ihrer Kreativität in Spielen freien Lauf lassen, die darauf ausgelegt sind, sie zu fesseln.

Jedes dieser Spiele ist leicht zu erlernen, macht Spaß und eignet sich perfekt für jüngere Spieler. Hier sind 11 der besten Nintendo Switch Spiele, die Kinder absolut lieben werden.

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1. Super Mario Odyssey [Das beste Spiel für Kinder, um das Springen zu lernen und lebendige Welten zu erkunden]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Nintendo Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–20 Stunden Metacritic-Bewertung 97 / 8,9

Super Mario Odysseyist ein spannendes3D-Plattformspiel das Kinder auf ein farbenfrohes, weltumspannendes Abenteuer mitnimmt Mario und sein neuer Freund Glücklich. Die Spieler begeben sich auf eine Mission, umPrinzessin Peach und das Königreich von Bowser’s Kupplungen.

Eines der wichtigsten Merkmale, das dieses Spiel zu einer fantastischen Wahl für Kinder macht, ist sein „Assistenzmodus„…“ So können Kinder die lebendigen Welten und Spielmechaniken des Spiels genießen, während gleichzeitig gerade genug Herausforderung, um sie bei Laune zu halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich fürSuper Mario Odyssey weil es einfach total ein Kinderspiel für unterhaltsames, fantasievolles Gameplay. Es steckt voller Überraschungen, bietet eine flüssige Steuerung und jenen klassischen Mario-Zauber, der Kinder (und Erwachsene) von einem Ohr zum anderen grinsen lässt.

Die visuelle Gestaltung des Spiels ist lebhaft, fantasievoll und abwechslungsreich– von tropischen Dschungeln bis hin zu verschneiten Landschaften und darüber hinaus. Die Kinder werden von den verschiedenen Figuren und Umgebungen begeistert sein, die sich auf ihrer Reise durch die einzelnen Welten ständig weiterentwickeln.

Laut Metacritic loben die Spieler den Charme des Spiels, die fesselnden Rätsel und die kinderfreundliche Spielmechanik, was es zu einem Familienliebling macht. Kinder werden es lieben Super Mario Odyssey wegen seines unterhaltsamen Plattformspiels, der Koop-Möglichkeiten und der farbenfrohen Spielwelt, was es zu einem absoluten Muss für ihre Nintendo SwitchKollektion.

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2. Animal Crossing: New Horizons [Das beste Spiel für Kinder, die eine Stadt verwalten möchten]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Nintendo Publisher Nintendo.5 Durchschnittliche Spielzeit über 30 Stunden Metacritic-Bewertung 90 / 5,8

Animal Crossing: New Horizonsist einLebenssimulationsspiel In diesem Spiel schlüpfen Kinder in die Rolle einer Figur, die auf eine einsame Insel zieht, um dort ihr neues Zuhause und die Häuser der anderen Dorfbewohner zu bauen und individuell zu gestalten. Das Spiel bietet ein offenes Spielerlebnis, in dem die Spieler Ressourcen sammeln, Gebäude errichten und ihre Insel verschönern können, während sie mit einer Reihe liebenswerter Plüschfreunde interagieren.

Eine der Besonderheiten dieses Spiels ist sein Schwerpunkt auf Echtzeitwiedergabe, wobei jeder Tag im Spiel der realen Zeit entspricht. Die Spieler können sich Aktivitäten wie Angeln, Insekten fangen, Fossilien suchen und sogar dem Entwerfen ihrer eigenen Kleidung widmen. Das neuestes kostenloses Update, die zusammen mit dem Nintendo Switch 2 Version bietet unterhaltsame neue Funktionen, wie das Dekorieren von Hotelzimmern für Gäste und das Erkunden traumhafter Schlafinselnund freischalten Zelda-undSplatoon– Artikel zu diesem Thema, was es für junge Spieler noch kreativer und spannender macht.

Die Ästhetik von Animal Crossing ist fröhlich und verspielt, mit farbenfrohen, pastellartigen Grafiken und beruhigender Hintergrundmusik, die eine entspannte Atmosphäre für die Spieler schaffen. Es ist ein sanftes und ein entspanntes Spiel, wodurch es sich perfekt für jüngere Kinder oder Gaming-Neulinge eignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesuchtAnimal Crossing: New Horizons denn es ist genau die Art von Spiel, bei der Kinder sich zurücklehnen und alles in ihrem eigenen Tempo angehen können. Ganz gleich, ob sie ihre Trauminsel gestalten, sich mit schrulligen Dorfbewohnern anfreunden oder einfach nur Pixelkunst-Muster entwerfen – es ist gemütlich, kreativ und voller Charme.

RedditBenutzer undMetacritic In den Rezensionen wird hervorgehoben, dass das Spiel „locker und unendlich charmant“ ist; ein Spieler erwähnt, dass es „sanfte soziale Interaktion“ und „Verantwortungsbewusstsein auf eine Weise fördert, die Kindern Spaß macht“. Der kooperative Mehrspielermodus des Spiels ermöglicht es Freunden und Familienmitgliedern zudem, sich gegenseitig auf ihren Inseln zu besuchen und ihre Kreationen zu teilen.

Kleine Kinder werden es lieben Animal Crossing wegen seiner Kreativität, des entspannten Spielablaufs und des befriedigenden Fortschritts beim Aufbau der Trauminseln. Wenn Ihr Kind dieses gemütliche Inselleben mag, finden Sie hier noch ein paar weitere Spiele wie „Animal Crossing“ die einen ähnlichen Charme versprühen.

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3. Kirby und das vergessene Land [Das beste Spiel für Kinder, die niedliche Figuren und sanfte Action-Plattformspiele lieben]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler HAL Laboratory Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 85 / 8.8

Kirby und das vergessene Land ist ein legendärer Action-Plattformer und einer der am bestenKirby die besten Spiele aller Zeiten. Du spielst einen runden, rosa Helden, der Gegner einsaugen und sich deren Fähigkeiten aneignen kann. Das Spiel spielt in einer geheimnisvollen, postapokalyptischen Welt voller verlassener Gebäude und üppiger Landschaften und bietet eine Mischung aus Erkundung, RätsellösenundLeichtes Gefecht.

Die Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf sich durch farbenfrohe Level bewegen, Power-Ups sammeln und Kirbys einzigartige Fähigkeiten einsetzen, um Gegner zu besiegen und Hindernisse zu überwinden. Das Spiel bietet einen Koop-Modus, in dem ein zweiter Spieler mitspielen kann, indem er Waddle-Dee-Bandana, was dem gemeinsamen Spiel mit der Familie noch mehr Spaß verleiht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesucht Kirby und das vergessene Land denn es ist die perfekte Mischung aus Niedlichkeit und Abenteuerlust. Es ist, als würde man Kindern einen Marshmallow geben, der Kung Fu beherrscht: außen superweich, aber innen voller spannender Action und kniffliger Rätsel.

Mit seinem helle, farbenfrohe Bilder and fröhlicher Soundtrack, Kirby derDas vergessene Land bietet eine einladende und verspielte Ästhetik, die vor allem jüngere Spieler anspricht. Nutzer von Metacritic und Reddit loben das Spiel für sein „unterhaltsames und lockeres“ Gameplay und sein „super charmantes“ Design.

Kinder werden dieses Spiel wegen seiner niedlichen Figuren, der unterhaltsamen Plattform-Action und Kooperationsmodus das es ihnen ermöglicht, gemeinsam mit einem Freund oder Familienmitglied zu spielen.

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4. Mario Kart 8 Deluxe [Das beste Spiel für Kinder, die Spaß an unkomplizierten Rennspielen mit Freunden oder der Familie haben]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Nintendo Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 10–50 Stunden Metacritic-Bewertung 92 / 8,6

Mario Kart 8 Deluxeist einrasantes Kart-Rennspiel das ein spannendes, familienfreundliches Erlebnis mit legendären Mario Charaktere. Die Spieler rasen über farbenfrohe, fantasievolle Strecken und nutzen dabei Power-Ups wie Panzer und Bananen, um ihre Gegner auszubremsen und sich die Führung zu sichern.

Zu den Hauptaktivitäten gehört das Rasen durch bunte, abwechslungsreiche Kurse mit Freunden oder KI-gesteuerten Gegnern. Das Spiel unterstützt lokalen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler im Split-Screen-Modus und bis zu 8 Spieler online, was es perfekt für Spieleabende mit der Familie oder lockeres Zocken mit Freunden macht. Es ist zweifellos eines der Die besten Switch-Spiele für mehrere Spieler für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich fürMario Kart 8 Deluxe denn es ist ein absoluter Riesenspaß für alle Altersgruppen – Kinder, Eltern und sogar diesen einen Cousin, der immer „Rainbow Road“ wählt. Es ist rasanter, chaotischer Spaß mit genau der richtigen Portion Wettkampf, und bei all den Figuren und Strecken wird es nie langweilig.

Optisch ist das Spiel hell und ansprechend, mit skurrilen Figuren und Strecken, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch jede Menge Action bieten. Reddit-Nutzer und Metacritic-Rezensenten sind sich einig, dass „Mario Kart 8 Deluxe“ ein Muss für Familien ist.

Kinder werden den Spaß und den Wettkampfcharakter der Rennen lieben und die Möglichkeit, gegen ihre Freunde oder Familienmitglieder anzutreten. Dank der benutzerfreundlichen Steuerung lassen sich die Einstellungen anpassen, falls man Schwierigkeiten hat, den Kart auf der Strecke zu halten oder das Gaspedal durchzutreten – so ist ein freundschaftlicher Wettkampf garantiert. Das Spiel ist eine hervorragende Wahl für jüngere Spieler.

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5. Luigis Mansion 3 [Das beste Spiel für Kinder, die gerne leichte Rätsel in einer gruseligen Umgebung lösen]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Next Level Games Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Metacritic-Bewertung 86 / 8,4

Luigis Mansion 3ist dasAbenteuerspiel in dem die Spieler steuern Luigi während er sich durch ein Spukhotel bewegt, um seine Freunde zu retten. Ausgestattet mit seinem treuen Poltergust-Staubsauger trifft Luigi auf skurrile Geister und löst Rätsel, um neue Räume freizuschalten und in der Geschichte voranzukommen.

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören Das unheimliche Hotel erkunden, Umwelträtsel lösenundGeister einfangenunter Verwendung derPoltergeist. Das Spiel bietet außerdem einen Koop-Multiplayer-Modus, in dem sich Spieler zusammenschließen können, um zusätzliche Herausforderungen zu meistern und gemeinsam Ziele zu erreichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesucht Luigis Mansion 3 denn es ist gruselig-unterhaltsam, ohne zu beängstigend zu sein – so wie Halloween in einem Hotel. Es hat Charme, Rätsel, Slapstick bei der Geisterjagd und gerade genug Skurrilität, um Kinder (und Erwachsene) an den Bildschirm zu fesseln. Und wenn man sieht, wie Luigi nervös herumstolpert, fällt es schwer, nicht mit ihm mitzufiebern.

Optisch ist das Spiel charmant und unterhaltsam, mitfarbenfrohe und comicartige Grafiken die die gruselige Kulisse mit einer unbeschwerten Atmosphäre in Einklang bringen. Rezensionen auf Metacritic und Reddit heben die ansprechende Mischung aus gruseligem Abenteuer und Humor hervor.

Kinder werden das bezaubernde Spielprinzip der Geisterjagd, das Lösen von Rätseln und die gruselige, aber nicht beängstigende Atmosphäre lieben. Dank seiner kooperativen Spielelemente ist es eine hervorragende Wahl für gemeinsame Spielstunden mit der Familie.

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6. Bergbau, Handwerk [Das beste Spiel für Kinder, die gerne bauen, kreativ sind und gerne in Sandkästen spielen]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen Nintendo Switch, Xbox, PS3, PS4, PS5, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 (Switch-Version) Entwickler Mojang Studios Publisher Mädchen / Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 50–500+ Stunden Metacritic-Bewertung 93 / 8,3

Bergbau, Handwerkist ein fantastisches Sandbox-Spiel in dem die Spieler die Aufgabe haben, überleben, erkundenundGebäudein einer pixeligen Welt, die komplett aus Blöcken besteht. Das Spiel versetzt Kinder in eine zufällig generierte Umgebung und lässt sie selbst entscheiden, was sie tun möchten: bergbauen, basteln, kämpfen, ackern, bauen oder einfach nur frei umherstreifen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das Sammeln von Materialien, das Herstellen von Werkzeugen und deren Einsatz, um alles zu bauen, was man sich vorstellen kann – sei es ein einfaches Haus oder eine funktionierende Achterbahn. In Kreativmodus… Kinder verfügen über unbegrenzte Ressourcen und sind vor Gefahren sicher. In Überlebensmodus, müssen sie Vorräte sammeln, auf ihre Gesundheit und ihren Hunger achten und Feinde abwehren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesuchtBergbau, Handwerkdenn es ist das ultimative Spiel mit unbegrenzten Möglichkeiten für neugierige, kreative Kinder. Es ist, als würde man ihnen eine unerschöpfliche Kiste mit digitalem LEGO schenken, in der Abenteuer, Tiere und hin und wieder eine Überraschung unter der Erde auf sie warten. Bergbau, HandwerkEs gehen ihm nie die Ideen aus, um die Fantasie anzuregen und die Spieler immer wieder zurückkommen zu lassen.

Das Spiel kantiger visueller Stil mag auf den ersten Blick einfach aussehen, ist aber unendlich anpassbar. Die Spieler können Texturen, Skins und sogar die Spielregeln ändern. Wie ein Reddit-Nutzer es formulierte: „Minecraft ist wie digitales LEGO mit Drachen.“

Kinder werden die völlige Freiheit lieben, in ihrem eigenen Tempo zu entdecken, zu bauen und zu spielen – egal ob im Einzelspielermodus oder mit Freunden. Es ist entspannend, macht Spaß und fördert die Kreativität wie kein anderes Spiel. Ein kleiner Extra-Tipp: Kinder, die Bergbau, Handwerk wird auch Spaß daran haben Minecraft Dungeons. In diesem actiongeladenen Rollenspiel können Spieler gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus in ein neues Dungeon-Crawler-Abenteuer eintauchen.

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7. Pikmin 4 [Das beste Spiel für Kinder, die Spaß an Strategiespielen mit Naturthematik und an der Zusammenarbeit in kleinen Gruppen haben]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Nintendo Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Metacritic-Bewertung 87 / 9,0

Pikmin 4 is ein Echtzeit-Strategiespiel mit Naturthematik in dem die Spieler winzige, bunte Wesen steuern, die Pikmin um die Umgebung zu erkunden, Ressourcen zu sammeln und Umwelträtsel zu lösen. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Teamwork, Strategie und Ressourcenmanagement, während die Spieler ihre Pikmin durch verschiedene Herausforderungen führen.

Die visuelle Ästhetik von Pikmin 4 is charmant und skurril, und besticht durch farbenfrohe Umgebungen und liebenswerte Figuren. Die Spieler können sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielen, wo sie Gruppen von Pikmin leiten, um verschiedene Ziele zu erreichen. Der moderate Schwierigkeitsgrad und die einfache Spielmechanik machen das Spiel zu einem Highlight unter den besten Einzelspieler-Spiele, insbesondere für Kinder, die kritisches Denken und Problemlösen lernen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesuchtPikmin 4 denn es ist die perfekte Mischung aus Strategie und Charme – fast so, als würde man mit einer Mission im Garten arbeiten. Es gibt winzige Helden, große Abenteuer und genau das richtige Maß an kniffligen Rätseln, ohne dass es jemals überfordernd wirkt.

Lob in den Metacritic-Rezensionen Pikmin 4wegen seinereinfaches Gameplay and herzerwärmendes Design. Ein Nutzer schrieb: „Das Spiel bietet Kindern eine unterhaltsame Möglichkeit, Teamarbeit und Ressourcenmanagement zu verstehen, während sie in einer farbenfrohen, fesselnden Welt spielen.“

Pikmin 4 ist ideal für Kinder, die Abenteuer in der Natur und strategisches Spiel mit niedlichen Figuren lieben. Es bietet ein unterhaltsames und lehrreiches Erlebnis und fördert gleichzeitig Kreativität und Teamgeist.

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8. Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung [Das beste Spiel für Kinder, die lockere Strategiespiele und schrulligen Humor mögen]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Ubisoft Publisher Ubisoft, JP/AS: Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Metacritic-Bewertung 85 / 7,5

Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung is ein unterhaltsames Strategiespiel das den schrägen Humor des Rabbids und die Geliebte Mario Charaktere. Die Spieler bestreiten rundenbasierte taktische Kämpfe, bei denen Positionierung, Teamwork und der Einsatz von Spezialfähigkeiten entscheidend für den Erfolg sind. Für Fans, die auf der Suche nach dem Die besten Plattformspiele, Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung bietet mit seinen taktischen Kämpfen eine einzigartige Wendung.

Das Spiel’s farbenfroher und lebendiger visueller Stil spiegelt seinen verspielten Charakter wider, mit skurrilen Charakterdesigns und humorvollen Animationen. Im Laufe des Spiels führen die Spieler Mario und sein Team exzentrischer Verbündeter durch verschiedene Welten voller Herausforderungen und sammeln dabei „Sparks“ – mächtige Wesen, die die Fähigkeiten im Kampf verbessern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesuchtMario + Rabbids: Funken der Hoffnung denn es ist ein wildes, schrulliges Mix-and-Match, das taktische Strategie perfekt mit dem Spaß und dem Charme von Marios Welt verbindet. Es bietet genug Humor, Action und Teamwork, um Kinder zu fesseln, und dazu noch Überraschungen an jeder Ecke.

Die Rezensionen auf Metacritic heben die folgenden Aspekte des Spiels hervor: unterhaltsames und leicht zugängliches Gameplay, wobei ein Rezensent schrieb: „Sparks of Hope bietet eine fantastische Mischung aus Humor und taktischen Kämpfen, die für Kinder leicht verständlich ist und Spaß macht.“

Kindern wird es gefallen Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung wegen seines skurrilen Humors, der einfachen Spielmechanik und der Möglichkeit, unterhaltsames strategisches Gameplay mit ihren Lieblings-Mario-Charakteren zu erleben.

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9. Disney Illusion Island [Das beste Spiel für Kinder, die klassische Plattformspiele mit beliebten Figuren mögen]

Unsere Bewertung 6.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Play Studios Publisher Disney-Spiele Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Metacritic-Bewertung 73 / 6,7

Disney Illusion Island ist ein bezaubernder und familienfreundlicher Plattformer, in dem die Spieler eine magische Insel erkunden können mit Mickey, Minnie, DonaldundGoofy. Das Spiel verbindet kooperatives Spielen, Erkundung und Rätsellösen, während die Spieler durch lebendige Welten voller Herausforderungen im Disney-Stil reisen.

Die visuelle Ästhetik ist farbenfroh und verspielt, mit klassischer handgezeichneter Animation, die Disneys legendäre Figuren in einer unterhaltsamen, interaktiven Umgebung zum Leben erweckt. Während sie die Insel erkunden, begegnen die Spieler Rätsel, HindernisseundGegnercharaktere die nur durch Zusammenarbeit und Problemlösungsfähigkeiten bewältigt werden können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich entschiedenDisney Illusion Island denn es ist ein wunderbarer Rückblick auf vergangene Zeiten mit lebhaften Grafiken und klassischem Koop-Spaß. Es steckt voller charmanter Figuren, cleverer Rätsel und genau der richtigen Portion Herausforderung, um Kinder zu unterhalten, ohne sie zu überfordern.

Die Kritiker von Metacritic loben den „wunderschönen Grafikstil“ des Spiels und die „unterhaltsamen Rätsel“, die für Kinder gerade anspruchsvoll genug sind, ohne frustrierend zu sein.

Kinder werden es liebenDisney Illusion Island wegen seiner bekannten Figuren, der unterhaltsamen Plattform-Herausforderungen und der Möglichkeit, gemeinsam mit Familie und Freunden im Koop-Modus zu spielen.

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10. Yoshis handgefertigte Welt [Das beste skurrile Koop-Abenteuerspiel in einer handgefertigten Welt für Kinder]

Unsere Bewertung 6.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Wohlfühlgefühl Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Metacritic-Bewertung 79 / 8,0

Yoshis handgefertigte WeltAngeboteeine skurrile, handgefertigte Welt voller Fantasie, Abenteuer und Charme. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Alterwährend sie lebhafte und wunderschön gestaltete Level erkunden, dabei einfache Rätsel lösen und versteckte Schätze sammeln. Das Spiel ist auf Zugänglichkeit ausgelegt und bietet einfache, aber fesselnde Plattform-Mechaniken, die auch jüngeren Spielern leicht Spaß machen.

Die visuellen Merkmale des Spiels eine „listige“ Welt aus Pappe, Stoff und anderen Materialien gefertigt, was ihm ein einzigartiges, haptisches Aussehen verleiht, das das Gefühl vermittelt, in ein handgefertigtes Diorama. Die Verwendung lebhafter Farben und kreativer Designs sorgt für zusätzlichen Spaß und macht das Ganze für Kinder optisch besonders ansprechend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesucht Yoshis handgefertigte Welt denn es ist ein bezauberndes, kreatives Abenteuer, bei dem man das Gefühl hat, in ein verspieltes, handgemachtes Diorama einzutauchen. Mit seiner bezaubernden Grafik, dem moderaten Schwierigkeitsgrad und dem cleveren Leveldesign ist es perfekt für Kinder, die das Erkunden lieben und unbeschwerten Spaß haben wollen.

Sowohl Kritiker als auch Spieler loben den „charmanten Grafikstil“ und die „bezaubernden Geheimnisse“ des Spiels; ein Rezensent auf Metacritic schreibt: „Yoshis handgefertigte Welt ist ein entzückendes Abenteuer, das Kinder lieben werden. Der Koop-Modus eignet sich besonders gut für Familien, und die Rätsel wirken nie zu schwierig.“

Yoshis handgefertigte Welt ist dank seiner niedlichen Optik, des kooperativen Spielprinzips und der unterhaltsamen Rätsel, die zum Erkunden und zur Teamarbeit anregen, ideal für Kinder. Durch das kooperative Spielprinzip ist es bester Switch-Controller macht das Spielen von „Yoshis handgefertigte Welt“ für Familien noch unterhaltsamer.

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11. Splatoon 3 [Das beste Spiel für Kinder: bunter Turf-War-Wahnsinn und stylische Multiplayer-Action]

Unsere Bewertung 6

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Entwickler Nintendo EPD Publisher Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Metacritic-Bewertung 79 / 8,0

Splatoon 3 is ein packender Third-Person-Shooter das den Kampf mit Tinte in den Mittelpunkt rückt und ein aufregendes und rasantes Multiplayer-Erlebnis bietet. Die Spieler liefern sich farbenfrohe Revierkämpfe, in denen sie tintenfischähnliche Figuren steuern, die als Tippsum Tinte zu verspritzen und das Schlachtfeld zu bedecken, während sie ihre Gegner taktisch ausmanövrieren und überlisten.

Die visuelle Gestaltung des Spiels ist einzigartig lebendig, mit kräftigen Farben und raffinierten Designs, sowie eine unterhaltsame, verspielte Atmosphäre. Die stilisierten Farbspritzer und die kreativen Möglichkeiten zur Charakteranpassung machen es zu einem familienfreundlichen und auffälligen Spiel. Die Kombination aus Splatoon 3 mit demdas beste Nintendo Switch-Zubehör kann das gemeinsame Spielen mit der Familie auf ein neues Niveau heben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich entschieden Splatoon 3 denn es ist die perfekte Mischung aus Farbe, Chaos und Kreativität. Es ist ein Shooter, der Spaß macht, statt gewalttätig zu sein, und der Teamwork, schnelles Denken und den kreativen Ausdruck durch tintenbespritzte Chaos-Action fördert. Kinder lieben die lebhaften Kämpfe, den skurrilen Stil und den Nervenkitzel, wenn sie in Revierkämpfen das Blatt wenden können.

Laut Metacritic, „Splatoon 3 „ist ein außergewöhnliches Spiel, das Multiplayer-Shooter für alle Altersgruppen immer wieder neu definiert“, und ein Reddit-Nutzer schrieb: „Meine Kinder lieben dieses Spiel. Es macht Spaß und ist rasant, aber nicht zu gewalttätig. Es ist farbenfroh und hat einen tollen Sinn für Humor.“

Kindern wird es gefallen Splatoon 3wegen seinerabwechslungsreiches Gameplay, die Möglichkeit, ihre Charaktere individuell anzupassen, und die spannende Mehrspieler-Modi die leicht zu erlernen, aber schwer wieder aus der Hand zu legen sind. Die Teamarbeit und die strategischen Elemente der Gebietskontrolle sorgen sowohl für Spaß als auch für einen pädagogischen Mehrwert.

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Kommende Switch-Spiele für Kinder im Jahr 2026

The Nintendo Switch Das Angebot für Kinder wird bald noch spannender. Diese kommenden Neuerscheinungen versprechen endlosen Spielspaß für junge Gamer und Familien:

Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition (15. Januar 2026) – Das gemütliche Inselleben erhält ein umfangreiches Update. Diese verbesserte Version bietet optimierte Grafik, neue Einrichtungsmöglichkeiten für Hotels, die „Schlafinseln“ und Kreuzungen mit LEGO, Zelda, and Splatoon, und du kannst jetzt mit bis zu 12 Freunden online spielen. Es ist die perfekte Mischung aus Kreativität und Entspannung – sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler.

– Das gemütliche Inselleben erhält ein umfangreiches Update. Diese verbesserte Version bietet optimierte Grafik, neue Einrichtungsmöglichkeiten für Hotels, die „Schlafinseln“ und Kreuzungen mit LEGO, Zelda, and Splatoon, und du kannst jetzt mit bis zu 12 Freunden online spielen. Es ist die perfekte Mischung aus Kreativität und Entspannung – sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler. Yoshi und das geheimnisvolle Buch (Erscheinungsdatum noch offen, 2026) – Der beliebte grüne Dino kehrt in einem brandneuen Bilderbuchabenteuer zurück. Freut euch auf knifflige Rätsel, versteckte Geheimnisse und eine fantasievolle Welt, die komplett aus Pop-up-Seiten besteht. Ein rundum gelungenes Buch, ideal für Kinder, die gerne auf Entdeckungsreise gehen.

– Der beliebte grüne Dino kehrt in einem brandneuen Bilderbuchabenteuer zurück. Freut euch auf knifflige Rätsel, versteckte Geheimnisse und eine fantasievolle Welt, die komplett aus Pop-up-Seiten besteht. Ein rundum gelungenes Buch, ideal für Kinder, die gerne auf Entdeckungsreise gehen. Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (erscheint 2026) – Gothams witzigster Held ist in seiner kantigen Form zurück. Dieses neue Lego-Abenteuer verbindet familienfreundlichen Humor mit leichtem Detektiv-Gameplay und jeder Menge Koop-Chaos. Freut euch auf Hunderte von Sammelobjekten, legendäre Bösewichte und puren kreativen Spielspaß.

Jedes dieser Spiele hat etwas Besonderes zu bieten: vom Aufbau deiner Trauminsel über das Lösen von Rätseln bis hin zur Rettung von Gotham. Die Zukunft kindgerechter Spiele auf Umschalten sieht wirklich vielversprechend aus.

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Häufig gestellte Fragen