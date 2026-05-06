Los 19 mejores juegos de pesca para los amantes de la aventura en 2025

Los mejores juegos de pesca se han convertido en mi vía de escape favorita cada vez que necesito relajarme o vivir una aventura oceánica desde la comodidad de mi casa. Estos juegos me permiten buscar el realismo de un simulador de pesca de alto nivel o simplemente disfrutar del ambiente acogedor de un misterio en el fondo marino. En la colección de juegos de pesca hay opciones para todo tipo de jugadores, desde los que juegan de forma ocasional hasta los entusiastas del modo cooperativo.

Esta guía te mostrará algunas de mis opciones favoritas, que abarcan desde mundos épicos hasta partidas rápidas para móvil, pasando por todo lo demás. Prepárate para lanzar el anzuelo y únete a mí en una experiencia de pesca increíble. Encuentra tu mejor juego de pesca para jugar con amigos o para disfrutar en tu tiempo libre después del trabajo.

Nuestra selección de los mejores juegos de pesca

Cada uno tiene su propia opinión sobre cuál es el mejor juego de pesca que hay. He elegido estos tres juegos porque realmente logran capturar la emoción de la pesca y, al mismo tiempo, ofrecen unos gráficos fantásticos. Estos tres simuladores de pesca me han tenido enganchado (sin doble sentido):

Draga (2023) – Este juego ofrece una visión misteriosa y oscura de la pesca, con una historia apasionante que encaja de forma inquietante con las mecánicas habituales de la pesca; un 10 sobre 10 sin duda alguna. El pescador – Fishing Planet (2019) – Planeta Pesca es el simulador de pesca más realista que existe, con una física auténtica y una comunidad en línea muy activa. El simulador de pesca definitivo (2017) – Este es mi juego favorito para los aficionados a la pesca que buscan distintos escenarios, como lagos y océanos; es perfecto tanto para jugadores ocasionales como para pescadores veteranos.

He seleccionado 19 de los mejores juegos de pesca para todos los gustos y plataformas. Sigue leyendo para encontrar el juego perfecto con el que lanzar el anzuelo y subirte a bordo de tus yates de pesca en alta mar.

Los 19 mejores juegos de pesca para todos los gustos

Mi lista abarca desde simuladores realistas hasta tranquilas aventuras. Sea cual sea tu estilo de juego, estoy seguro de que encontrarás tu porque Aquí. Da igual si vienes en busca de un intenso desafío cooperativo o de una experiencia de juego relajada en la que no hay ganadores ni perdedores; aquí encontrarás algo para ti. Así que, vamos a descubrir cuál será tu próximo juego favorito. Dime si ya has jugado a alguno de estos títulos.

1. Draga [El juego de rol de pesca y terror en las profundidades marinas]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Una misteriosa aventura de pesca Plataformas PC, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, macOS, Android Año de estreno 2023 Creador/es Black Salt Games Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las experiencias de pesca misteriosas y evocadoras Puntuación en Metacritic 80

Me lancé a DragaEsperaba un simple juego de pesca, pero lo que encontré fue una fascinante mezcla de tranquila pesca diurna y un inquietante horror lovecraftiano por la noche.

Jugué en el papel de un pescador que exploraba un archipiélago de islas inquietantes. No tardé mucho en darme cuenta de que ni los habitantes del pueblo ni las aguas eran lo que parecían; había unas condiciones físicas y climáticas misteriosas y singulares que me mantenían en vilo, pero sin llegar a agobiarme.

La mecánica de pesca resultaba gratificante y estaba muy bien diseñada; el sistema de inventario me recordó a los clásicos juegos de supervivencia, en los que gestionar el espacio es un reto divertido. Mejorar mi barco hizo que la pesca fuera más eficiente, pero fueron los encuentros nocturnos con criaturas muy extrañas lo que hizo que este simulador de pesca destacara.

Para más información ADVERTENCIA DE SPOILER: Mientras exploras, te encontrarás con cuatro figuras encapuchadas (azul, roja, amarilla y morada) que te pedirán cada una un pez diferente. Asegúrate de entregarles el pez rápidamente o te perderás la recompensa, que es un libro único de cada una de ellas.

Me encanta cómo elDragaequilibra sus elementos de terror con momentos de calma e incluso encanto, como el encuentro con delfines juguetones o pintar mi barco (tuve que visitar el Little Marrow para conocer al tipo que se encarga de pintarlo). El medidor de cordura añadía tensión sin resultar punitivo, y me encantó poder optar por suavizar las partes de miedo si lo que quería era una experiencia relajante.

La historia se desarrolla a través de interacciones y misiones que aportan profundidad y misterio al mundo del juego. Dragaes un juego de pesca único que combina la relajación marinera con el «valle inquietante» de una forma que nunca había visto antes. Es perfecto para cualquiera que busque algo reflexivo, inquietante y, curiosamente, acogedor, todo a la vez, el perfectoInterruptorjuego para toda la familia para los pescadores amantes del misterio.

Mi veredicto: Draga ofrece una mezcla envolvente de pesca y terror cósmico que te mantendrá enganchado. Su atmósfera cautivadora y su jugabilidad bien elaborada lo convierten en una experiencia única que merece la pena descubrir.

2. Planeta Pesca [El desafío del simulador de pesca hiperrealista]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Simulador realista de pesca Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2019 Creador/es Fishing Planet, S.L. Duración media de la partida Más de 100 horas (143 especies) Ideal para Los aficionados incondicionales a los juegos de simulación que buscan una experiencia de pesca auténtica Puntuación en Metacritic 72

Me lancé aEl pescador – Fishing Planet, preparado para una experiencia de pesca realista, y realmente cumple con sus expectativas gracias a su física hiperrealista y a la minuciosa personalización del equipo. Uno de los más juegos de simulación fascinantes en este género, sin lugar a dudas.

Este simulador de pesca me ha impresionado por sus extensas vías fluviales, modeladas con gran precisión, repartidas por 19 ubicaciones reales. He podido explorar desde exuberantes lagos estadounidenses hasta lugares de pesca europeos, lo que ha hecho que cada salida resultara muy realista. La atención al detalle se hace patente en la forma en que los peces reaccionan a las condiciones meteorológicas cambiantes, las estaciones, la temperatura del agua e incluso el relieve submarino.

Pescador – El planeta de la pesca ofreció una experiencia exigente pero gratificante para pescadores de todos los niveles. También me encantó la complejidad que supone manejar diferentes técnicas de pesca, como la pesca con flotador, el spinning, la pesca de fondo y el curricán. Además, el desgaste físico de las cañas, los hilos y los carretes exigía un cuidado minucioso del material para evitar roturas costosas.

Para más información Puedes comprar cebos y otros artículos en la tienda a la que se accede desde el menú principal, pero ten en cuenta que los desplazamientos y los artículos cuestan dinero. A medida que subas de nivel, desbloquearás mejor equipamiento y nuevas ubicaciones para gestionar varios puestos de pesca y vender el pescado para obtener mayores ganancias.

Los tutoriales intuitivos facilitaron la comprensión incluso de las funciones más sutiles, como la creación de ajustes preestablecidos para las cañas y la elaboración de estrategias basadas en el comportamiento de los peces. Las opciones multijugador aportaron un toque competitivo, con torneos en línea, lagos privados y clasificaciones mundiales que mantuvieron el interés.

Los magníficos gráficos fotorrealistas y el envolvente diseño de sonido potenciaban la atmósfera tranquila y cautivadora. Cada salida de pesca me parecía un respiro para liberarme del estrés. Todo el proceso de pesca al curricán y el almacenamiento del pescado creaban el ambiente perfecto en este simulador de pesca, convirtiéndolo en una experiencia totalmente realista.

Mi veredicto: Este juego combina un realismo increíble con una jugabilidad accesible y una gran variedad de escenarios de todo el mundo; es imprescindible para cualquiera que quiera descubrir el sutil arte y el reto de la pesca en un mundo virtual creado con gran detalle.

3. El simulador de pesca definitivo [Total libertad y personalización en la pesca]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Desde un juego casual hasta un simulador realista Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Ultimate Games S.A. Duración media de la partida Más de 30 horas Ideal para Pescadores ocasionales y experimentados que buscan variedad y accesibilidad Puntuación en Metacritic 47

Si te gusta pescar peces enormes y relajarte, El simulador de pesca definitivo me lo paso en grande. Además, es uno de los más juegos de realidad virtual realistas para disfrutar de la exploración marina virtual.

Me encantó la libertad de poder pescar en tantos lugares diferentes, desde lagos tranquilos hasta aguas heladas y mar abierto. También pude probar todo tipo de equipos y una física personalizable que hacía que cada salida de pesca resultara auténtica y envolvente. La compatibilidad con la realidad virtual me hizo sentir como si estuviera de verdad en el agua. Lo compré por 3 dólares en Steam y, sinceramente, fue dinero bien gastado…

Para más información Sujeta la caña en un ángulo de unos 45 grados mientras recoges el carrete y pulsa la tecla C para ver cómo se mueve el señuelo en el agua. Si ves que un pez sigue al señuelo, intenta hacer una pausa o reducir ligeramente la velocidad del carrete para aumentar las posibilidades de que pique.

Lo que más destaca es la atención al detalle, con entornos acuáticos muy realistas, condiciones meteorológicas variables y las distintas técnicas de pesca que hay que emplear según el lugar y la forma de pescar. Así que, si quieres disfrutar de una experiencia de pesca auténtica en un mundo muy realista, este es el juego perfecto para ti.

La pesca en hielo supuso un cambio de aires muy interesante, con sus propios retos, como cuando perforaba agujeros y exploraba el fondo marino con poca visibilidad. La cámara submarina me resultó muy útil para guiar el anzuelo y observar el comportamiento de los peces, aunque algunas animaciones me parecieron un poco rígidas en ocasiones.

El juego lograba un buen equilibrio entre realismo y accesibilidad, así que, tanto si estaba ajustando la configuración de los aparejos como si simplemente me relajaba, la jugabilidad seguía siendo buena. También me encantó la opción de vender los peces para mejorar el equipo o soltarlos a cambio de experiencia extra, lo que me permitió explorar a mi propio ritmo después.

Mi veredicto: El simulador de pesca definitivo Me ofreció la combinación perfecta entre pesca realista y exploración relajante, con la variedad suficiente para mantenerme enganchado. Sus numerosas funciones y la compatibilidad con la realidad virtual lo convierten en la mejor opción para cualquiera que busque una experiencia de pesca auténtica.

4. SEGA: Pesca de la lubina [La emoción de la pesca de la lubina en los clásicos de los salones recreativos]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Pesca recreativa Plataformas Arcade, Dreamcast y reediciones posteriores Año de estreno 1997 Creador/es SEGA Duración media de la partida Varía Ideal para Aficionados a los juegos retro de pesca de arcade con una mecánica sencilla Puntuación en Metacritic 59

SEGA: Pesca de la lubina captura la esencia de la experiencia clásica de los juegos recreativos: diversión pura y trepidante centrada en conseguir la mejor puntuación pescando lubinas, con unos controles sencillos pero muy satisfactorios. Eliges el señuelo en función de la hora y la temperatura, y luego compites contra el reloj para sacar del agua el pez más grande posible. Podrás disfrutar de la pesca marina de SEGA todo lo que quieras.

El juego ofrece un modo arcade y una minicampaña de competición con objetivos como el peso total de los peces o la captura más grande. El elemento estratégico reside en elegir el señuelo adecuado y controlar la velocidad de recogida para evitar que se rompa el hilo, al tiempo que se mantiene una tensión elevada. Fue toda una experiencia.

Para más información Mueve el señuelo con las teclas de flecha para imitar movimientos realistas y recógelo lentamente con la tecla E para atraer a las lubinas. Cuando una lubina muestre interés, la cámara suele seguir al pez.

Los gráficos y el sonido se notan un poco anticuados, pero la jugabilidad sencilla y el encanto nostálgico hacen que merezca la pena echarle un vistazo. He jugado SEGA: Pesca de la lubina durante una o dos horas. No es un juego muy complejo, pero ofrece el desafío justo para mantenerte enganchado sin agobiarte. Me encanta que sea un juego de pesca arcade divertido y conciso, ideal para los aficionados a las experiencias clásicas de juego rápido.

Mi veredicto: SEGA: Pesca de la lubina es un juego adictivo que recrea a la perfección la esencia de los juegos de pesca arcade con una mecánica muy satisfactoria; una opción nostálgica para cualquiera que busque una experiencia de pesca rápida y divertida.

5. Dave el buzo [El restaurante de sushi y la aventura en alta mar]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de rol de pesca y aventuras Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, macOS Año de estreno 2023 Creador/es MINTROCKET Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la pesca y la exploración con un enfoque narrativo Puntuación en Metacritic 90

Dave el buzoes unun juego de aventuras de calidad, una mezcla de acción de pesca submarina en aguas profundas con la gestión de un restaurante de sushi, lo que da lugar a una mecánica de juego doble que no esperaba disfrutar tanto.

Al principio, gestionar el oxígeno y esquivar a las criaturas marinas agresivas me resultaba estresante, pero en cuanto le cogí el truco a la mecánica, el juego me enganchó de verdad. Bucear para recoger peces y tesoros durante el día me resultaba muy gratificante, sobre todo a medida que mejoraba mi equipo y personalizaba mis estadísticas de buceo.

Al caer el sol, pasé a ocuparme de la gestión del restaurante de sushi. Tenía que decidir a qué recetas dar prioridad en función del pescado que tuviera. El equilibrio entre la pesca eficiente y la gestión del restaurante añade un interesante toque estratégico que me hace sentir como si fuera el protagonista de El instituto de cocina «Battle Cooking». Pero tenía que ir a mi granja todos los días, y eso pronto se convirtió en una carga.

Para más información Vigila de cerca tu piscifactoría, ya que tener dos ejemplares del mismo pez provoca una rápida reproducción y puede llenar rápidamente la capacidad de tu tanque. Como no se envía ninguna notificación, visita tu piscifactoría a diario antes de abrir el restaurante para enviar el exceso de peces a la cocina y evitar el exceso de capacidad.

Lo que más me gusta es que el juego te permite tomarte tu tiempo. Así que no tienes que correr, perderte misiones ni preocuparte por tener que farmear en exceso. Incluso si te pierdes algún evento, suelen volver a aparecer, por lo que el progreso nunca se siente como un castigo. La historia y los personajes aportan encanto y profundidad, haciendo que el mundo cobre vida.

Mi veredicto: Es una refrescante combinación de exploración, acción y gestión de un acogedor simulador que resulta sorprendentemente divertida y gratificante: la aventura de pesca definitiva para los apasionados de este deporte.

6. Farming Simulator 25: Edición de pesca en las Highlands [La inesperada vida rural y la expansión de la pesca]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Simulador de granja con pesca Plataformas PC, consolas Año de estreno 2025 Creador/es GIANTS Software Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Los aficionados a los simuladores agrícolas que buscan una nueva dimensión de pesca Puntuación en Metacritic tbd

Farming Simulator 25: Edición de pesca en las Highlandses elel juego de granja más completo y relajante. La profundidad de la gestión agrícola del juego básico sigue estando presente, pero ahora está vinculado a una economía pesquera legítima que hace que tu entorno terrestre y acuático cobre vida.

Es increíble ver con qué naturalidad se puede pasar de cuidar los campos de cebada a lanzar el anzuelo en un lago tranquilo mientras se pone el sol. El nuevo sistema de acuicultura añade toda una nueva dimensión a la gestión, y resulta sorprendentemente gratificante ver cómo tus capturas se convierten en unos ingresos fijos.

Los nuevos mapas tienen mucho encanto. Kinlaig, la región inspirada en Escocia, se ha convertido sin duda en mi favorita. Los ríos de Norteamérica y los lagos alpinos también tienen su propio encanto. Cada zona cuenta con especies de peces únicas y cadenas de suministro locales, así que nunca resulta repetitivo. Pasé horas compaginando el trabajo con el tractor con tranquilas sesiones de pesca entre cosechas, y ese ritmo funciona de maravilla.

Para más información Empieza a preparar tu instalación de piscicultura con antelación. Aprovecha los estanques más pequeños que haya cerca de tus campos para criar peces locales antes de pasar a la acuicultura a gran escala; así mantendrás un flujo de caja mientras crecen tus cultivos.

En cuanto al rendimiento, GIANTS¡Lo has clavado! Las imágenes se ven más nítidas y las máquinas funcionan con mayor fluidez. Hay algo muy relajante en escuchar cómo la lluvia golpea el agua mientras alimentas a tu ganado de las Highlands cerca de allí. Las nuevas incorporaciones (el cultivo de cebollas, más de veinte máquinas nuevas y la ampliación de los sistemas ganaderos) completan el conjunto a la perfección.

Mi veredicto: Farming Simulator 25: Edición de pesca en las Highlands Por fin ofrece a los jugadores una experiencia de fantasía rural completa. Es en parte un simulador de gestión y en parte una sesión de terapia, y sin duda una de las formas más gratificantes de relajarse tras un largo día.

7. Stardew Valley [La relajante vida en la granja y la pesca como actividad complementaria]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Simulador de granja y vida con pesca Plataformas PC, consolas, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Jugadores ocasionales a los que les gusta disfrutar de una jugabilidad variada con actividades secundarias relacionadas con la pesca Puntuación en Metacritic 89

Pesca enStardew Valley rápidamente se convirtió en mi pasatiempo favorito, un respiro de la rutina diaria de la agricultura y la minería. El juego me ofrecía un sistema de progresión muy satisfactorio en el que la pesca ya no era solo una actividad secundaria, sino que se convirtió en mi habilidad principal y mi principal fuente de ingresos.

Al principio, pescar me resultaba un poco complicado, pero a medida que subía de nivel y mejoraba mis cañas con cebos y aparejos, se convirtió en un reto gratificante. Capturar peces propios de cada estación y cada lugar le dio un ritmo tranquilo a mi partida. Localizas a los peces como un auténtico pescador.

Para más información Los cinco peces legendarios de Stardew Valley son: el pez carmesí (nivel 5, muelle este en verano), el pez anzuelo (nivel 3, puente de madera cerca de JojaMart en otoño), el pez leyenda (nivel 10, lago de montaña en primavera), el pez glaciar (nivel 6, bosque de Cindersap en invierno) y la carpa mutante (sin requisito de nivel, se encuentra en las alcantarillas).

Lo que me mantuvo enganchado fue la combinación de habilidad y paciencia que exige el minijuego de pesca.

Controlar la barra verde para pescar diferentes peces se convirtió rápidamente en una tarea relajante, pero a la vez apasionante. También me gustó que la pesca fuera una forma segura de ganar oro, lo que me permitía invertir en mi granja y en mi equipo.

Sí, sé que a otros jugadores les resulta bastante difícil pescar el pez legendario, pero yo descubrí que el avance constante hacía que la experiencia de pesca mereciera la pena y fuera muy gratificante.

Mi veredicto:Pesca enStardew Valley ofrece un remanso de paz sin perder la emoción, el descanso perfecto cuando quiero desconectar o generar unos ingresos fijos durante las temporadas más tranquilas.

8. La llamada de la naturaleza: El pescador [Exploración de pesca en un mundo abierto a gran escala]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Simulador de pesca realista Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2022 Creador/es Mundos infinitos Duración media de la partida Más de 30 horas Ideal para Juegos de simulación centrados en mecánicas de pesca realistas Puntuación en Metacritic 63

No nos olvidemos de La llamada de la naturaleza: El pescador. Para mí, el mayor atractivo del juego era su vasto mundo abierto sin límites, que invitaba a la exploración y al descubrimiento en un ambiente sereno. Descubrí que buscar el lugar ideal para pescar me resultaba tan gratificante como la propia captura. Mientras recorría lagos tranquilos, ríos caudalosos y vastos océanos, cada lugar me ofrecía un desafío y unas recompensas únicas.

Para más información En el juego no se puede nadar; si te adentras demasiado en el agua, se te avisará de que regreses o, de lo contrario, reaparecerás.

El juego cuenta con una economía pesquera realista que hace que cada captura sea importante para mejorar el equipo y enriquecer mi experiencia. Me encantó que cada especie de pez tuviera un comportamiento y una lucha propios, lo que me obligaba a realizar con paciencia los ajustes tácticos necesarios.

La posibilidad de personalizar los aparejos y el equipo de pesca le da más profundidad al juego, y el modo cooperativo multijugador para hasta 12 personas promete una aventura sin fin. Exploré el lugar en barco, en todoterreno y a pie. Sus estanques ocultos y sus majestuosos picos alpinos eran sencillamente impresionantes.

Mi veredicto: Este juego combina la exploración de un mundo abierto con una mecánica de pesca muy atractiva, lo que lo convierte en un simulador de pesca ideal para disfrutar de una experiencia de juego relajante a la par que gratificante.

9. Fishing Sim World: Pro Tour [La gloria de la pesca deportiva de competición]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Simulador de pesca competitiva Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Dovetail Games Duración media de la partida Más de 40 horas Ideal para Jugadores competitivos a los que les gustan los torneos multijugador Puntuación en Metacritic 50

Si te gustavideojuegos deportivos, estoy seguro de que este te va a encantar. Fishing Sim World: Pro Tour te pone en el camino para convertirte en un pescador profesional, con todo el equipo homologado y los habituales torneos reales que se celebran por todo el mundo. Me ha recordado a cuando mi padre y yo solíamos ir a pescar en aquellos tiempos.

El modo carrera fue realmente impresionante. Empecé mi carrera como aficionado y fui ascendiendo poco a poco participando en competiciones de pesca de lubina, carpa y depredadores, consiguiendo patrocinios y premios en metálico por el camino. Los torneos oficiales le daban un toque de emoción real, y competir contra cientos de los mejores pescadores me hacía sentir muy satisfecho de lo bien que me estaba yendo en este simulador de pesca.

Para más información Cuando llegues al lago, fíjate en si hay actividad de peces, como salpicaduras o burbujas en la superficie del agua. Estas señales indican dónde se encuentran los peces, así que lanza el anzuelo cerca de ellas para conseguir una mejor captura.

Lo que más me gusta es la sensación de autenticidad, desde el comportamiento realista de los peces hasta el equipamiento oficial de más de 50 marcas. Los escenarios del juego, como el lago Guntersville y el lago Travis, transmiten una gran vitalidad. Me llevó muchas horas convertirme en un pescador de élite, pero mereció la pena.

Pero hay algo que no me gustó: los controles son un poco sensibles. Sin embargo, el desafío que plantea el juego me mantuvo enganchado, sobre todo durante las intensas batallas con los peces y los momentos en los que hay que tener mucho control. Puedes competir en línea para batir tus propias marcas y disfrutar de toda la emoción de este juego basado en combates.

Mi veredicto: Este simulador recrea a la perfección la experiencia de la pesca profesional con gran detalle y un acabado impecable. Cuenta con torneos internacionales y entornos realistas, y te hace sentir que realmente te has ganado tu gloria en el mundo de la pesca.

10. Rapala Pro: Pesca de la lubina [Emocionante torneo de pesca de lubina con licencia]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Pesca deportiva Plataformas Nintendo Wii, Nintendo DS, Wii U, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es Activision / Magic Wand Productions Duración media de la partida Más de 20 horas Ideal para Aficionados a la pesca de la lubina que buscan material homologado y retos Puntuación en Metacritic 59

No había oído muchas opiniones sobre este tema, así que pensé: «¿por qué no escribir una yo mismo después de probarlo?». Tengo que decir que Rapala Pro: Pesca de la lubina Parece una experiencia de pesca de la perca decente y llena de acción con el equipo oficial de Rapala. Disfruté de la emoción de elegir el señuelo Rapala adecuado y de buscar los mejores puntos de pesca en varios lagos mientras competía contra el reloj en el modo torneo.

La sencilla mecánica de combate del juego (en la que hay que mantener al pez dentro de un recuadro y controlar la tensión del sedal) hacía que incluso las capturas más pequeñas resultaran emocionantes. Sin embargo, el realismo puede llegar a restar diversión en ocasiones, debido a los largos tiempos de espera entre picadas y a la repetitividad del juego. La aleatoriedad del peso de los peces resultaba frustrante, y la excesiva dependencia de los controles de movimiento a menudo se percibía como algo intrusivo en lugar de inmersivo.

Para más información Los mejores lugares para pescar en el Rapala Pro Series son puntos de interés que se reconocen por las burbujas, las salpicaduras o los peces que saltan cerca de la superficie. Puedes utilizar una sonda para localizar estas zonas, que atraen a determinadas especies.

Aun así, las intensas competiciones del torneo y los momentos en los que se pesca un lubina gigante me han emocionado. No me he fijado en los pequeños defectos, como los fallos técnicos y los gráficos mediocres; ahora considero que este juego es una apuesta segura para los aficionados que buscan un desafío de pesca competitivo con equipos reconocibles.

Mi veredicto: Rapala Pro: Pesca de la lubina ofrece una jugabilidad dinámica y competitiva con señuelos realistas. Es ideal para que los aficionados que buscan duelos de pesca rápidos lo disfruten en sesiones breves.

11. Bahía de Moonglow [La historia de la pesca de The Wholesome Co-op]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Un acogedor juego de rol de pesca Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Bunnyhug Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Ideal para Jugadores que buscan juegos de pesca relajantes y centrados en la historia Puntuación en Metacritic 63

Bahía de Moonglow Me cautivó de inmediato con su historia sobre la recuperación de un pueblo costero y cómo afrontar una pérdida personal. Las acogedoras mecánicas de pesca, diseñadas para un modo cooperativo en el que se puede entrar y salir cuando se quiera, se centraban en la conexión emocional y la comunidad, lo que hacía que cada sesión de pesca resultara significativa y relajante.

Me encantaba salir en mi barca a pescar, y luego cocinaba el pescado mediante sencillos minijuegos para venderlo o regalárselo a la gente del pueblo. Este ciclo de pescar, cocinar y volver a conectar con la comunidad le daba al juego un ambiente cálido y entrañable. Sin duda, uno de los los mejores juegos cooperativos para disfrutar con tus amigos.

Para más información Aunque River te anima a montar un negocio de comida callejera, la venta de pescado crudo suele ser más rentable que la de platos cocinados. Comprueba siempre el precio de venta del pescado, ya que incluir pescado crudo en tu caja de venta puede reportarte ganancias adicionales.

Los gráficos de estilo voxel aportaban un encanto caprichoso que encajaba a la perfección con el tono apacible del juego. A medida que donaba dinero para renovar la ciudad y colaboraba en las misiones, la sensación de progreso y reconstrucción resultaba muy satisfactoria. El acuario fue un detalle muy acertado. Me permitió llevar un registro tangible de mis descubrimientos de peces.

Los temas de la historia, el dolor y la esperanza, me mantuvieron emocionalmente involucrado mientras desentrañaba el misterio que se escondía tras la desaparición de mi pareja (no voy a desvelar nada).

Mi veredicto: Bahía de MoonglowSu combinación de pesca sencilla y divertida con la creación de una comunidad la convierte en una experiencia acogedora y gratificante, perfecta para sesiones de juego relajadas.

12. Sea of Thieves [La vida pirata, los peces exóticos y la cocina en alta mar]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Aventura pirata de mundo abierto con pesca Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2024 Creador/es Raro Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Exploradores de mundos abiertos a los que les gusta la jugabilidad social y multijugador Puntuación en Metacritic 69

Sea of Thieves: Edición 2024 combina la pesca con su amplio universo pirata juego de mundo abierto. Hace que la pesca sea una parte divertida y gratificante de tu aventura marítima. Me encantó que la pesca en el juego no sea solo una actividad secundaria, sino una forma fundamental de capturar los exóticos peces de Hunters’ Call que luego puedes cocinar y vender.

La emoción de lanzar el anzuelo mientras se exploran aguas llenas de vida aporta un contraste relajado pero animado a las habituales batallas piratas y búsquedas del tesoro.

Para más información Iza siempre la bandera del Segador para que tu barco sea visible para las demás tripulaciones en el mapa. Usa velas luminosas y objetos cosméticos con el mismo efecto, y lleva solo una ración de comida para no ir demasiado cargado y mantener una velocidad de desplazamiento mayor.

La mecánica de pesca es intuitiva: lanzo el sedal con el cebo y luego controlo con destreza la tensión mientras el pez intenta escapar, lo que hace que cada captura sea una experiencia realmente realista y envolvente.

Además, había una auténtica sensación de descubrimiento, ya que aparecían diferentes peces según el lugar y la hora, lo que hacía que cada salida de pesca fuera una experiencia nueva. Vender mis capturas a la facción «Hunter’s Call» me permitió aumentar mi reputación. Así fue como desbloqueé nuevo equipo y ventajas, lo que hizo que la pesca se integrara de forma significativa en el mundo del juego.

Mi veredicto:Pesca enSea of Thieves: Edición 2024 combina lo mejor de la exploración, la relajación y el progreso en un mundo pirata magníficamente creado.

13. El jardín de pesca de Luna [El acogedor y encantador refugio de pesca pixelado]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Un simulador de pesca relajante Plataformas PC, consolas Año de estreno 2021 Creador/es Coldwild Games Duración media de la partida De 8 a 15 horas Ideal para Jugadores ocasionales que buscan una experiencia tranquila y artística Puntuación en Metacritic N/A

El jardín de pesca de Luna es un simulador de pesca minimalista y muy acogedor en el que he encontrado la paz al practicar una pesca relajante y meditativa, mientras cultivo poco a poco mi propio y precioso jardín en la isla.

Yo era Cassie, una niña que fue transportada a un mundo espiritual (como en El viaje de Chihiro); el juego se centra en pescar y vender las capturas para restaurar un jardín devastado por una tormenta.

La mecánica de pesca ofrece dos estilos: un modo más exigente, similar a Stardew Valleyy un modo relajado en el que pescaba con suavidad (ambos en consonancia con el ambiente tranquilo del juego).

Para más información Si eliges el modo difícil, el juego se vuelve realmente complicado, ya que tienes que mantener una barra verde detrás de un icono de pez que se mueve rápidamente y rebota de forma impredecible.

El encantador estilo pixel art y los envolventes sonidos del entorno creaban una atmósfera relajante, perfecta para desconectar. Me encantaba ver cómo crecía mi isla a medida que compraba plantas y animales con las hojas mágicas que ganaba pescando y completando misiones. La posibilidad de automatizar la recolección con pájaros y simpáticos capibaras le daba un toque divertido y me permitía centrarme en la pesca y la exploración.

Mi veredicto: El jardín de pesca de Luna Es como una pequeña escapada relajante para cualquiera que busque una experiencia acogedora y tranquila, en la que restaurar una pequeña isla y echar una mano a los espíritus errantes.

14. Pesca ridícula [El absurdo y explosivo juego arcade de pescar y disparar]

Nuestra puntuación 7.1

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Tipo de juego Pesca recreativa Plataformas Móvil Año de estreno 2013 Creador/es Vlambeer Duración media de la partida De 5 a 10 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta disfrutar de una jugabilidad divertida y alocada mientras se desplazan Puntuación en Metacritic 91

Pesca ridícula es el juego de pesca más exagerado y alucinante al que he jugado nunca. El objetivo es sencillo, pero brillantemente absurdo: lanzas el sedal lo más profundo posible y luego lanzas a los peces por los aires para dispararles y conseguir el máximo dinero.

Me encantaba la mecánica de juego vertical, en la que tenía que bajar el señuelo con cuidado, esquivando a los peces por el camino, para luego intentar atrapar tantos como fuera posible al volver a subir, antes de dispararles en pleno vuelo con todo tipo de armas extravagantes.

Para más información Puedes pescar los cuatro peces especiales pescando en aguas locales y utilizando la tostadora y el secador de pelo antes de llegar a los 125 m. Toca (sin matarlos) los peces especiales que aparecen a los 140 m, entre 180 y 190 m, y entre 210 y 220 m para descubrir el siguiente objeto; después, pesca el auténtico COGF en el fondo para atraparlos todos.

Lo que lo distingue es cómo el ciclo de juego combina a la perfección la diversión desenfadada con un avance adictivo. Cada captura resulta gratificante, sobre todo cuando mejoré mi sedal para lanzar a mayor profundidad y desbloqueé artilugios disparatados, como tostadoras y secadores de pelo, que electrocutan a los peces para conseguir bonificaciones extra. La «Fish-o-Pedia» y las divertidas publicaciones, al estilo de las redes sociales, entre los personajes me mantuvieron entretenido entre partida y partida.

Mi veredicto: Pesca ridícula es un juego de pesca tremendamente divertido y trepidante que resulta imposible no disfrutar.

15. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [La relajante vida isleña: «Caza y colecciona»]

Nuestra puntuación 7.0

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Tipo de juego Simulador de vida con pesca Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Nintendo Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Jugadores ocasionales y de toda la familia que buscan diversión relajada y duradera Puntuación en Metacritic 90

Pesca enAnimal Crossing: Nuevos Horizontes Es un ritual diario tan relajante que lo realizo con mucho gusto cada vez que juego a este juego. Se trata de coleccionar especies de peces raras y de temporada para completar la enorme colección del museo. Una forma tranquila y relajada de disfrutar del juego.

Me encanta buscar con la vista las sombras de los peces en el agua, lanzar el sedal con cuidado y esperar pacientemente a que el flotador salte al agua, señalando que he picado. La mecánica es muy sencilla de aprender, pero resulta gratificante dominarla, y me produce una gran satisfacción cada vez que consigo sacar un nuevo pez.

Para más información Hay tres lugares donde pescar: ríos, estanques y el mar. Camina despacio cerca del agua para no asustar a los peces, y cuando veas una sombra, es el momento de coger la caña y lanzar el sedal.

Lo que realmente destaca es cómo la pesca se integra en la vida de la isla en general, proporcionándome una fuente constante de ingresos gracias a la venta del excedente de la captura, al tiempo que contribuye a las exposiciones del museo, magníficamente representadas y que cobran vida gracias a sus pantallas interactivas. Es gratificante ver a los peces nadar en los tanques o observar cómo revolotean las mariposas y los insectos, lo que hace que el mundo parezca vibrante y lleno de vida.

Mi veredicto: Siempre hay algo nuevo que descubrir en Animal Crossing: Nuevos Horizontes, lo que te permite pescar tranquilamente durante todo el año. Es un placer sencillo y un sello distintivo de la los juegos más relajantes y acogedores puedes jugar hoy.

16. El marlín azul [La legendaria caza de peces gigantes en alta mar]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Simulador de pesca Plataformas NES Año de estreno 1991 Creador/es Hot-B Duración media de la partida Varía Ideal para Los aficionados a los años 90 que quieran jugar a un juego retro Puntuación en Metacritic N/A

El marlín azul se centra en la batalla definitiva de alto riesgo para pescar y capturar enormes peces legendarios de aguas profundas, como el marlín y el pez espada. Recuerdo pasar horas pescando al curricán, mejorando mis estadísticas y persiguiendo peces gigantes con mi amigo.

Destacan las intensas batallas de pesca del juego, sobre todo esos combates épicos en los que te enfrentas a un marlín que parece luchar con vida propia.

Para más información Los únicos peces que cuentan para pasar a la siguiente ronda del torneo son los marlines, como el marlín azul, el marlín negro, el marlín rayado, el pez espada y el pez vela. Los encontrarás cerca de bancos de peces, ballenas o gaviotas.

Lo más emocionante son los acontecimientos dinámicos que se producen durante la lucha, como cuando el carrete echa humo o el pez intenta cortar el sedal con la hélice, lo que me obliga a reaccionar con rapidez y estrategia. El juego tiene en cuenta la fuerza muscular, la resistencia física y la destreza, por lo que el progreso es fundamental a medida que me enfrento a peces cada vez más grandes. Pero estas capturas oceánicas gigantescas y los ataques de las distintas especies de peces lo convierten en un simulador de pesca verdaderamente envolvente.

Aún hoy, ese momento inolvidable en el que mi amigo y yo pescamos un marlín de 450 kilos me hace reír y estremecerme, sobre todo cuando la consola se estropeó justo después.

Mi veredicto: El marlín azul es una experiencia nostálgica y estimulante que refleja a la perfección la dificultad y la emoción de la pesca en alta mar.

17. Soy Fish [El divertidísimo juego de atrapar y balancear basado en la física]

Nuestra puntuación 6.7

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Tipo de juego Aventura basada en la física Plataformas PC, consolas Año de estreno 2021 Creador/es Bossa Studios Duración media de la partida De 6 a 8 horas Ideal para Jugadores que busquen un juego original y divertido con temática de peces Puntuación en Metacritic 69

Soy Fish es un juego divertidísimo y refrescante que se aleja de los juegos de pesca tradicionales. Se basa en el singular reto de controlar torpemente a unos peces en su intento por volver al mar.

Este videojuego basado en la física convierte cada movimiento en una auténtica odisea. Cuando te tambaleas, resbalas y te caes a lo largo de entornos tremendamente variados, lo que debería ser un simple recorrido se convierte en una divertida comedia de errores. Me encantó cómo la mecánica principal del juego me obligaba a aceptar los torpes movimientos del pez, y los gráficos del juego hacen que parezca un Pixar película.

Para más información La historia principal cuenta con 13 niveles. Aunque los puntos de control evitan tener que repetir tramos largos, en los últimos niveles son escasos y no guardan tu progreso, por lo que debes terminar un nivel antes de salir del juego.

Los niveles están diseñados de forma creativa con obstáculos, acertijos y peligros insólitos que hacen que la jugabilidad sea variada y entretenida, desde cocinas bulliciosas hasta autopistas con mucho tráfico.

Me pareció que el encantador estilo artístico y las divertidas animaciones se sumaban al tono desenfadado, casi disparatado, lo que lo convertía en una experiencia entrañable. Sinceramente, superó mis expectativas, demostrando que los conceptos originales, combinados con una ejecución sólida, pueden crear momentos de juego memorables.

Mi veredicto: Soy Fishofrece suficiente variedad y encanto como para mantenerme interesado sin caer en la monotonía.

18. Pesca de monstruos 2025 [La captura extrema de monstruos en agua salada]

Nuestra puntuación 6.6

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Tipo de juego Sala de juegos de pesca para móviles Plataformas Móvil (iOS, Android) Año de estreno 2025 Creador/es Nexelon Inc. Duración media de la partida Sesiones de juego breves y distendidas Ideal para Jugadores de móviles que buscan una experiencia de pesca rápida y divertida Puntuación en Metacritic N/A

Pesca de monstruos 2025 es un juego de pesca lleno de adrenalina que sumerge a los jugadores en emocionantes combates contra peces de agua salada monstruosos y de un tamaño desmesurado. Me cautivaron las espectaculares mecánicas de carrete y lucha, que exigen reflejos rápidos y un control cuidadoso de la tensión para sacar del agua a estas bestias legendarias. Para ser un juego para móvil, ofrece una experiencia de pesca en agua dulce y salada increíble.

Los entornos 3D totalmente inmersivos me hacían sentir como si estuviera en pleno océano Pacífico, persiguiendo peces gigantes por distintos y espectaculares parajes de todo el mundo.

Para más información Tanto la caña como el carrete se pueden mejorar hasta +10 para aumentar su daño y durabilidad. Sin embargo, cada mejora cuesta más oro y tiene una probabilidad de éxito menor; además, tendrás que llegar a +10 antes de poder hacer evolucionar tu equipo a una clase superior.

Podrás explorar más de 250 especies de peces y 30 lugares de pesca de todo el mundo. El juego ofrece una aventura vasta y envolvente. Disfruté de sus sencillos controles con un solo toque y luego mejoré mi equipo para obtener un mejor rendimiento. Mis emocionantes combates con peces legendarios como el megalodón pasarán a la historia.

Mi veredicto: Pesca de monstruos 2025 es una experiencia de pesca trepidante y llena de emoción que satisfará a los amantes de la adrenalina con peces gigantes y intensas luchas

19. Pro Pilkki 2 [The Niche, Campeonato de Pesca en Hielo Auténtica]

Nuestra puntuación 6.1

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Tipo de juego Simulador de pesca en hielo Plataformas PC Año de estreno 2016 Creador/es Equipo Procyon Duración media de la partida De 10 a 15 horas Ideal para Aficionados a la pesca en hielo y a las técnicas especializadas Puntuación en Metacritic N/A

Pro Pilkki 2 es un sonar de pesca único y muy detallado, diseñado para el complejo y paciente deporte de la pesca en hielo de competición, que incluye datos meteorológicos y equipamiento auténticos de Finlandia. Me pareció como un recorrido virtual por Finlandia.

Disfruté explorando más de 40 lagos y ríos helados, cada uno de los cuales ofrecía retos de pesca únicos que exigían habilidad y buen timing. El juego destaca por el comportamiento realista de los peces, las diferentes condiciones meteorológicas y la amplia variedad de señuelos, cañas y cebos, lo que hace que cada captura resulte gratificante.

Para más información El mejor consejo para pescar peces grandes es jugar más y practicar, pero recuerda hacer lo mismo que harías en una partida real de pesca en hielo: sé paciente, utiliza el cebo adecuado y presta atención a lo que te rodea.

Pro Pilkki 2 está dirigido a pescadores que buscan tanto experiencias informales como competitivas. La comunidad y las actualizaciones periódicas mantienen el juego siempre fresco, mientras que el modo multijugador multiplataforma me permite conectar con amigos independientemente del dispositivo que utilicen.

Esta experiencia de pesca en hielo combina una simulación detallada con una jugabilidad accesible.

Mi veredicto: Pro Pilkki 2 ofrece una simulación fiel y apasionante de la pesca en hielo con condiciones auténticas de Finlandia, amplias opciones de personalización del equipo y un modo multijugador competitivo.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de pesca

La elección del mejor juego de pesca depende, en realidad, de lo que te veneno es que puedes ser un jugador ocasional o un fanático empedernido de los simuladores. ¿Cuál es el mejor punto de partida para los juegos de pesca hoy?

Para los amantes del misterio → Draga

Combina una narrativa inquietante con una mecánica de pesca apasionante.

Combina una narrativa inquietante con una mecánica de pesca apasionante. Para los aficionados a los juegos de simulación → Planeta Pesca

Ofrece una física de pesca realista que te sumerge de verdad en el entorno marino.

Ofrece una física de pesca realista que te sumerge de verdad en el entorno marino. Para quienes buscan variedad → El simulador de pesca definitivo

Ofrece numerosos lugares para pescar en un modo de juego relajado.

Ofrece numerosos lugares para pescar en un modo de juego relajado. Para los amantes de la aventura → Dave el buzo

Combina la exploración oceánica y la gestión de un restaurante en una experiencia divertidísima.

Combina la exploración oceánica y la gestión de un restaurante en una experiencia divertidísima. Para los amantes de los simuladores agrícolas → Farming Simulator 25

Añade contenido de pesca refrescante a tu simulador de granja habitual.

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