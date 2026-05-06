Los 21 mejores juegos de granja: escápate a una vida más sencilla

Los mejores juegos de granja se han convertido en un género muy apreciado entre los jugadores que buscan relajarse, dar rienda suelta a su creatividad y desconectar de la acción trepidante. Cultivar la tierra y ocuparse de las tareas cotidianas evoca una sensación de paz y serenidad. No hay nada como la satisfacción de ver cómo prospera tu tierra porque te has tomado el tiempo de cuidarla.

En este momento, el género está saturado de títulos mediocres. Esta lista recoge los mejores juegos de granja que merecen tu tiempo y tu dinero.

Nuestra selección de los mejores juegos de granja

Los mejores juegos de granja tienen como eje central de su mecánica de juego la siembra y la cosecha de cultivos. Aunque muchos juegos relajantes incluyen elementos de granja, su mecánica es sencilla y no requiere mucho esfuerzo.

Estas son nuestras mejores opciones de simuladores agrícolas:

Stardew Valley (2016) – Un acogedor simulador agrícola en el que restauras una granja abandonada, entablas relaciones y exploras un encantador pueblo rural. Las raíces de Pacha (2023) – Un juego de agricultura prehistórica centrado en construir una comunidad próspera a través del progreso compartido, las relaciones y la cooperación. Story of Seasons: El Gran Bazar (2025) – Un encantador simulador agrícola en el que ayudas a revitalizar un pueblo en crisis, entablas relaciones con sus habitantes y vendes tus cosechas.

Aunque muchos juegos de granja tienen mecánicas similares, estos títulos ofrecen contenidos nuevos y un enfoque diferente del género. Sigue leyendo para ver nuestras reseñas completas.

Los 21 mejores juegos de granja para tu próxima escapada relajante

Estos juegos de granja ofrecen diferentes perspectivas sobre la maravillosa vida en el campo. Hay más actividades, como la minería, el cuidado de animales y la pesca. Por supuesto, entablar relaciones, avanzar en la historia y, finalmente, establecerte en un lugar hacen que el juego siga siendo interesante.

Echemos un vistazo más de cerca a lo que ofrece cada uno de estos juegos de granja.

1. Stardew Valley [El mejor juego de granja en general]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Jugadores que buscan la experiencia definitiva de «farming» con contenido ilimitado

Stardew Valley es el referente indiscutible de los juegos de granja, ya que combina agricultura, minería, pesca, yrelacionesen un conjunto adictivo. Todos estos sistemas se combinan a la perfección y podrás terminar cada día sintiéndote satisfecho con tus progresos. Los gráficos pixelados del juego son encantadores y presentan un estilo artístico que los jugadores asocian rápidamente con juegos comoStardew Valley.

Incluso los pequeños detalles contribuyen a su encanto, como descubrir dónde pescar bagres en Stardew Valley, lo que se integra en el gratificante ciclo de descubrimiento del juego.

With actualizaciones periódicas de su único desarrollador y un una comunidad de modding muy activa, Stardew Valley ofrece una rejugabilidad infinita. Tanto si eres un jugador ocasional como un apasionado de los juegos de gestión de granjas, no puedes dejar de probar este clásico moderno que enamoró al mundo de este género.

Mi veredicto: Stardew Valley sigue siendo el rey indiscutible de los juegos de granja: es el juego completo al que aspiran todas las demás simulaciones agrícolas.

★ El mejor juego de granja en general Stardew Valley Compra en Eneba

2. Las raíces de Pacha [El mejor juego de agricultura prehistórica]

Nuestra puntuación 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Soda Den Duración media de la partida 35 horas Ideal para Jugadores que buscan un escenario novedoso con sólidas funciones cooperativas

Las raíces de Pacha devuelve los simuladores agrícolas a la prehistoria, en el que te ofrece una nueva vida en la que ayudas a construir uno de los primeros asentamientos humanos. El juego se centra en creación de comunidad, donde actividades como el cultivo, la domesticación de animales y el descubrimiento de tecnologías se llevan a cabo junto con tu clan.

Es un juego intrínsecamente social en el que tienes que colaborar con tu tribu para alcanzar objetivos comunes y crear vínculos a través de asistir a festivales, e incluso la posibilidad de un romance futuros cónyuges Ya que estás, también hay un modo multijugador online para que puedas invitar a tres amigos más a tu clan.

Mi veredicto:Las raíces de Pacha da un nuevo impulso al género gracias a su original ambientación prehistórica y a esa gratificante sensación de progreso colectivo.

★ El mejor juego de agricultura prehistórica Las raíces de Pacha Compra en Eneba

3. Story of Seasons: El Gran Bazar [El mejor juego de gestión agrícola basado en el mercado]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2025 Creador/es Marvelous Inc. Duración media de la partida 40 horas Ideal para Los aficionados a los simuladores agrícolas clásicos a los que les gusta la estrategia económica

Story of Seasons: El Gran Bazar trae el querido clásico de DS de 2010 a las plataformas modernas con gráficos mejorados y optimizaciones que facilitan la experiencia de juego. El juego gira en torno a reactivar una localidad en crisis cultivando la tierra, criando animales y vendiendo tus productos en el mercado semanal.

¿Qué distingueGran Bazar Lo que lo distingue es su sistema de mercado único: tu éxito depende de lo bien que presentes y fijes el precio de tus productos para atraer a los clientes. Establecer relaciones junto con los vecinos y ampliar tu mercadillo El puesto añade un interesante toque estratégico a la fórmula tradicional de la gestión de granjas. Para los aficionados al el mejorStory of Seasonsjuegos, esta versión remasterizada es imprescindible.

Mi veredicto: El Gran Bazar Esta mecánica de mercado única aporta una interesante dimensión estratégica que hace que cada cosecha resulte significativa.

★ El mejor juego de gestión agrícola basado en el mercado Story of Seasons: El Gran Bazar Compra en Eneba

4. Farming Simulator 25 [El mejor simulador de granja realista]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Microsoft Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es GIANTS Software Duración media de la partida Más de 60 horas Ideal para Aficionados a los simuladores que buscan maquinaria agrícola auténtica

Mientras que la mayoría de los juegos simplifican y emulan el proceso de cultivo, Farming Simulator 25 se lo presenta a los jugadores de la forma más auténtica posible. Farming Simulator 25 lleva la serie a nuevas cotas con gráficos de última generación and mecánicas agrícolas ultrarrealistas.

Para los jugadores que ya conocen la serie, nuevos cultivos, animales y métodos de producción cadenas se añadieron. Su modo multijugadorte permitecolaborar con amigos para asumir todas estas tareas juntos. Farming Simulator 25es elel mejor juego de simulación cuando se trata de ofrecer una auténtica experiencia agrícola.

Mi veredicto: Si quieres vivir la experiencia de la vida en el campo sin que se te llene de tierra las uñas, Farming Simulator 25 No hay nada más parecido.

★ El mejor simulador de granja realista Farming Simulator 25 Compra en Eneba

5. Rune Factory 4 Special [El mejor juego de rol de acción para farmear]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es El País de Nunca Jamás Duración media de la partida 45 horas Ideal para Jugadores que buscan aventuras de exploración de mazmorras junto con la recolección de recursos

Rune Factory 4 Special es la versión definitiva del aclamado título de 3DS de 2012, que combina simulación agrícola with elementos de RPG de acción. Ambientado en la encantadora ciudad de Selphia, el juego te permite cultivar, entablar relaciones y explorar mazmorras mientras empuñas espadas y utilizas la magia.

The Imágenes de alta definición and modo recién casados añadir contenido nuevo, aunque la experiencia principal no cambia. Rune Factory 4 Special es un clásico moderno que resiste el paso del tiempo.

Mi veredicto: Rune Factory 4 Special combina a la perfección la tranquilidad de la vida en el campo con la emoción de las aventuras en mazmorras: lo mejor de ambos mundos.

★ El mejor juego de rol de acción para farmear Rune Factory 4 Special Compra en Eneba

6. Coral Island [El mejor juego de gestión de granjas tropicales]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Juegos de escaleras Duración media de la partida 50 horas Ideal para Los fans de Stardew Valley que buscan una alternativa moderna y pulida

Isla Coral es un simulador de granja tropical que hace hincapié en ecologismo and diversidad cultural. Cultivarás la tierra, criarás animales y te sumergirás para restaurar los arrecifes de coral, todo ello mientras entablas relaciones con un elenco de personajes enorme y variado.

El juego recoge todo lo que les gusta a los jugadores del género de simulación agrícola y lo perfecciona. Perfecto para quienes disfrutan de los simuladores agrícolas con un objetivo concreto, Isla Coral está más que preparado para convertirse en tu próximo Stardew Valley obsesión.

Mi veredicto:Isla Coral es el más pulido Stardew Valleyel juego de este estilo hasta la fecha, en el que su ambientación tropical y sus temas medioambientales aportan una profundidad muy bienvenida.

★ Steam: recarga Tarjeta regalo de Steam Compra en Eneba

7. Flores silvestres [El mejor juego de gestión agrícola con una trama]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, iOS, Microsoft Windows y los sistemas operativos Mac Año de estreno 2022 Creador/es Estudio Drydock Duración media de la partida 25 horas Ideal para Jugadores que dan prioridad a la narrativa y al doblaje

Flores silvestres combina la agricultura y la brujería en una experiencia mágica. A diferencia de los simuladores agrícolas tradicionales, ofrece una historia totalmente doblada, lo que aporta profundidad a su jugabilidad basada en la narrativa. Los jugadores que prefieran un juego lineal con objetivos claros se sentirán como en casa aquí.

Cultivarás, cuidarás de los animales y elaborarás pociones mientras descubres tu papel como bruja en una comunidad llena de secretos. Con su enfoque en inclusividad and narración,Flores silvestres ofrece una nueva visión del género, ideal para los jugadores que buscan una aventura acogedora.

Mi veredicto: Flores silvestres demuestra que los juegos de granja pueden contar historias apasionantes: su doblaje y su giro de brujería lo convierten en un juego realmente encantador.

★ El mejor juego de granja con una historia cautivadora Flores silvestres Compra en Eneba

8. Harvestella [El mejor híbrido entre juego de rol y de gestión de granja]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Square Enix Duración media de la partida 55 horas Ideal para Los aficionados a los JRPG que quieran dedicarse a la «farming» entre una aventura y otra

Harvestella combina la simulación agrícola con el combate de los juegos de rol de acción, creando un híbrido único que atrae a los aficionados a ambos géneros. Ambientado en un mundo amenazado por mortíferas catástrofes estacionales llamadas «Quietus», tendrás que… cultivar, artículos de artesanía, y aventurarse en mazmorras to desvelar el misterio detrás de estos acontecimientos catastróficos.

El juego cuenta con un sistema de profesiones que te permite cambiar de clase de combate, lo que añade profundidad a la exploración y a las batallas. Aunque las mecánicas de cultivo son más simplificadas que en los simuladores especializados, la historia cautivadora y los magníficos gráficos hacen que Harvestella destaca. Es perfecto para los jugadores que quieren combinar la experiencia de subir de nivel con la aventura y la emoción.

Mi veredicto: Harvestella ofrece la calidad de Square Enix en una sorprendente mezcla de géneros: lo que está en juego hace que cada cosecha resulte importante.

★ El mejor híbrido entre juego de gestión y RPG Harvestella Compra en Eneba

9. Harvest Moon: La luz de la esperanza [El mejor juego de granja nostálgico]

Nuestra puntuación 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android Año de estreno 2017 Creador/es Tabot S.A. Duración media de la partida 30 horas Ideal para Los seguidores de toda la vida que buscan el encanto clásico de Harvest Moon

Harvest Moon: La luz de la esperanza te pone en la piel de un superviviente de un naufragio que llega a la costa en un pueblo en ruinas. Tu misión es restaurar el faro y revitalizar la comunidad mediante la agricultura, la minería y entablando amistad con los peculiares habitantes del lugar.

El juego vuelve a la clásica perspectiva cenital que caracterizó a las primeras entregas Harvest Moonjuegos querido, con una mecánica de cultivo sencilla pero satisfactoria. Aunque no aporta grandes innovaciones, Luz de esperanza ofrece una experiencia acogedora y nostálgica que los aficionados a los simuladores agrícolas tradicionales sabrán apreciar. La Edición Especial incluye nuevos candidatos al matrimonio y contenido adicional para la historia.

Mi veredicto: Luz de esperanza no reinventa la rueda, pero aporta una agradable nostalgia que los seguidores de toda la vida Harvest Moon que los aficionados sabrán apreciar.

★ El mejor juego de granja nostálgico Harvest Moon: La luz de la esperanza Compra en Eneba

10. Disney Dreamlight Valley [El mejor juego de granja para toda la familia]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es El juego del loft Duración media de la partida 40 horas Ideal para Los fans de Disney y las familias que buscan una experiencia de juego acogedora

Disney Dreamlight Valley combina la agricultura con simulación de la vida and La magia de Disney, creando una experiencia divertida para jugadores de todas las edades. Podrás cultivar, cocinar y entablar relaciones con personajes emblemáticos de Disney como Mickey Mouse y Elsa.

El juegomisiones basadas en la historia and un mundo en constante expansión mantiene la jugabilidad fresca. Su mecánica en tiempo real y su ritmo accesible permiten jugar tanto en sesiones cortas como durante horas seguidas, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos de granja en Interruptor para jugar sobre la marcha. Su jugabilidad relajante y su encanto nostálgico lo convierten en la opción perfecta tanto para los jugadores ocasionales como para los fans de Disney.

Mi veredicto: Disney Dreamlight Valley combina la tranquilidad de los simuladores de granja con la nostalgia de Disney: es pura magia para los fans de todas las edades.

★ El mejor juego de granja para toda la familia Disney Dreamlight Valley Compra en Eneba

11. Farm Together 2 [El mejor juego multijugador de gestión de granjas]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas GeForce Now, Microsoft Windows, sistemas operativos Mac Año de estreno 2024 Creador/es Milkstone Studios Duración media de la partida 35 horas Ideal para Grupos de amigos que quieren jugar juntos en línea

Farm Together 2 es unsimulador de agricultura cooperativa que te permite construir y gestionar la granja de tus sueños, ya sea en solitario o con amigos. La secuela se basa en el éxito de su predecesora con agricultura en tiempo realy unexperiencia multijugador masivo. Este juego te permite gestionar tu granja de forma continua, incluso cuando no estás conectado.

El juego se mantiene fiel a la fórmula clásica de los juegos de granja, con actividades como plantar cultivos, criar animales, eventos de temporada y decorar tu granja, pero añade un nueva función de la ciudad donde podrás vender productos y desbloquear mejoras. Con su bonito estilo artístico y sus actualizaciones constantes, Farm Together 2 es una entrega pulida, aunque ya conocida, de la serie.

Mi veredicto: Farm Together 2 es la experiencia definitiva de granja social: tu granja sigue creciendo incluso mientras duermes, y tus amigos pueden unirse en cualquier momento.

★ El mejor juego multijugador de gestión de granjas Farm Together 2 Compra en Eneba

12. Sakuna: Entre el arroz y la ruina [El mejor juego de acción y gestión agrícola]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2020 Creador/es Edelweiss Duración media de la partida 35 horas Ideal para Jugadores que buscan un sistema de obtención de recursos en profundidad vinculado al avance en el combate

Sakuna: Entre el arroz y la ruina es una impresionante mezcla de juego de acción de desplazamiento lateral y muy detallado simulación del cultivo del arroz. Juegas en el papel de Sakuna, una diosa de la cosecha malcriada que ha sido desterrada a una isla peligrosa, donde debes cultivar arroz y luchar contra demonios para sobrevivir.

Lo que hace que este juego sea excepcional es su auténtico sistema de cultivo de arroz: desde la siembra de las plántulas hasta el control de los niveles de agua y la cosecha a mano. La calidad del arroz influye directamente en las habilidades de combate de Sakuna, lo que crea un ciclo gratificante entre la agricultura y el combate. Su magnífico estilo artístico y su satisfactorio sistema de combate convierten a Sakuna en uno de los juegos de agricultura más singulares que existen.

Mi veredicto: Desastre convierte el cultivo del arroz en una forma de arte: la relación entre el cultivo y el combate está brillantemente representada.

★ El mejor juego de acción y gestión agrícola Sakuna: Entre el arroz y la ruina Compra en Eneba

13. Story of Seasons: Los amigos de Mineral Town [La mejor versión renovada de Farming Classic]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Marvelous Inc. Duración media de la partida 40 horas Ideal para Los seguidores de la película original que buscan una nueva versión fiel y pulida

Una fiel adaptación de la querida Harvest Moon: Los amigos de Mineral Town, este juego plasma el encanto nostálgico del original. A los veteranos les encantarán todas las mejoras que facilitan la experiencia de juego, como el aumento del número de objetos que se pueden apilar.

Story of Seasons: Los amigos de Mineral Town es anterior a todas esas rutinas de final de juego y a los sistemas de progresión a largo plazo de los que presumen la mayoría de los juegos de «farming». Es un un juego increíblemente acogedor eso hace que se preste más atención a establecer relaciones con los vecinos del pueblo: ideal para los aficionados a los simuladores agrícolas clásicos.

Mi veredicto: Amigos de Mineral Town es una nueva versión elaborada con mucho cariño que conserva la magia del original a la vez que suaviza sus asperezas.

★ La mejor versión renovada de un clásico de la agricultura Story of Seasons: Los amigos de Mineral Town Compra en Eneba

14. Ecos de Plum Grove [El mejor juego de gestión agrícola generacional]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Unwound Games Duración media de la partida 25 horas Ideal para Jugadores que buscan un simulador agrícola con elementos de supervivencia y de legado

Ecos de Plum Grove adopta un enfoque único en el género de los simuladores agrícolas al centrarse en jugabilidad intergeneracional y las mecánicas de supervivencia. El juego hace hincapié en linaje familiar, mientras crías a tus hijos para que hereden tu granja y te ocupas de los cultivos, las relaciones y el paso del tiempo.

El juegoun mundo dinámico, donde los habitantes envejecen, se casan y fallecen, crea una sensación de realismo. Con su jugabilidad acogedora pero desafiante, Ecos de Plum Grove ofrece una nueva perspectiva del género.

Mi veredicto: Ecos de Plum Grove aporta una gran profundidad a la vida en el campo al introducir la mortalidad y el legado: tus decisiones tienen repercusiones que se extienden a lo largo de generaciones.

★ El mejor juego de granjas generacionales Ecos de Plum Grove Compra en Eneba

15. La jubilación de Rusty [El mejor juego de gestión pasiva]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Microsoft Windows, sistemas operativos Mac, macOS Año de estreno 2024 Creador/es Mister Morris Games Duración media de la partida 15 horas Ideal para Personas que hacen varias cosas a la vez y quieren tener un juego de gestión de granja abierto en segundo plano

La jubilación de Rusty es un encantador juego de granja de gestión pasiva diseñado para aparecer en la parte inferior de la pantalla. En él, te pones en la piel de un robot jubilado que cuida de los cultivos, cría animales y recolecta biocombustible para ampliar su granja. El juego diseño minimalista conviértelo en una especie de acuario virtual que resulte fascinante de contemplar.

En poco tiempo, podrás desbloquear juego automatizado, convirtiéndolo en un juego relajado y acogedor. Con varios tipos de granjas que desbloquear y robots mejorables para optimizar la eficiencia, el juego ofrece una profundidad sorprendente a pesar de su sencillez.

Mi veredicto: La jubilación de Rusty es la aplicación complementaria perfecta: se encarga de todo mientras tú trabajas, aportando un toque acogedor a cualquier escritorio.

★ El mejor juego de gestión de granja en modo inactivo La jubilación de Rusty Compra en Eneba

16. Bandle Tale [El mejor juego de farming centrado en la artesanía]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Lazy Bear Games Duración media de la partida 30 horas Ideal para Los aficionados a League of Legends a los que les gustan los juegos de creación tranquilos

Riot Games sigue con su tradición de crear excelentes contenidos multimedia basados en League of Legends. La otra historiaes unmanualidades acogedorasand simulador de vida donde deberás reconstruir el sistema de portales de Bandle City.

Sin embargo, el lento avance y el sistema de artesanía excesivamente complejo pueden resultar tediosos en ocasiones. Aunque la historia es desenfadada y los personajes son entrañables, prepárate para tener que dedicarle muchas horas al juego si quieres avanzar a largo plazo.

Mi veredicto:La otra historia encanta con su elenco de yordles, pero el sistema de creación, que requiere mucho esfuerzo, puede poner a prueba tu paciencia.

★ Steam: recarga Tarjeta regalo de Steam Compra en Eneba

17. El guardián del cementerio [El mejor juego de granja de comedia negra]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Lazy Bear Games Duración media de la partida 40 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de «farming» con humor negro y ambigüedad moral

El guardián del cementerio es un simulador de gestión y creación con un humor negro en el que te encargas de un cementerio medieval en lugar de la maravillosa vida en una granja. El juego combina gestión de recursos, manualidades, ydecisiones moralmente ambiguas a medida que amplías tu cementerio.

El juegouna trama retorcida and personajes extravagantes lo distingue de los típicos simuladores agrícolas, mientras que su árboles tecnológicos complejos and gestión de recursos ofrecen una experiencia profunda, aunque un poco repetitiva. Los paquetes de contenido descargable añaden contenido relevante, como la automatización de zombis, una taberna y un campo de refugiados, lo que aumenta la rejugabilidad del juego base.

Mi veredicto: El guardián del cementerio is De Stardew Valley Twisted Cousin: si alguna vez has querido cosechar cadáveres en lugar de cultivos, este es tu juego.

★ El mejor juego de granja de comedia negra El guardián del cementerio Compra en Eneba

18. Fields of Mistra [El mejor juego de gestión agrícola en acceso anticipado]

Nuestra puntuación 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Windows Año de estreno 2024 (Acceso anticipado) Creador/es NPC Studio Duración media de la partida 25 horas Ideal para Los primeros usuarios que quieran probar un nuevo y prometedor simulador agrícola

Los campos de Mistria es un simulador de granja acogedor en acceso anticipado que combina Gráficos de estilo retro inspirados en la Game Boy con innovaciones modernas en la jugabilidad. Cultivarás, criarás animales y fabricarás objetos, pero con el toque especial de cultivo elemental, donde las fuerzas mágicas influyen en los cultivos

A diferencia de los simuladores agrícolas tradicionales, las herramientas, como la caña de pescar, hay que ganárselas. Con su versión de acceso anticipado pulida y la atención al detalle, Los campos de Mistria es un título destacado que redefine el género y que será aún mejor cuando se lance oficialmente.

Mi veredicto: Los campos de Mistria está sorprendentemente pulido para ser un juego en acceso anticipado; su original enfoque de la recolección de elementos deja entrever que se está gestando algo especial.

★ Steam: recarga Tarjeta regalo de Steam Compra en Eneba

19. Voltaire, el vampiro vegano [El mejor juego de gestión agrícola que combina varios géneros]

Nuestra puntuación 7.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, GeForce Now Año de estreno 2023 Creador/es Digitality Games Duración media de la partida 15 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego que combine la gestión de recursos con elementos de defensa de torres y roguelike

Voltaire: El vampiro vegano ofrece un enfoque peculiar de los simuladores de granja, en el que el jugador encarna a un vampiro que cultiva cosechas para subsistir en lugar de alimentarse de sangre. El juego combina agricultura, artesanía, defensa de torres, y mecánicas roguelike mientras proteges tu jardín de las criaturas nocturnas.

El ciclo de día y noche combina la relajada vida en el campo con combates intensos. Voltaire: El vampiro vegano es un título novedoso que fusiona varios géneros y destaca en el panorama independiente.

Mi veredicto: Voltaire demuestra que los simuladores agrícolas pueden ser trepidantes: defender tus cultivos de los monstruos aporta un toque de emoción inesperado al género.

★ El mejor juego de gestión agrícola que combina varios géneros Voltaire, el vampiro vegano Compra en Eneba

20. Mi estancia en Sandrock [El mejor juego de gestión agrícola para fomentar el espíritu de comunidad]

Nuestra puntuación 7.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Pathea Games Duración media de la partida 50 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta crear objetos, construir y restaurar pueblos

Mi estancia en Sandrockes una secuela deMi tiempo en Portia, donde reconstruirás y revitalizarás la comunidad. Como Constructor, restaurarás la ciudad mediante la artesanía, la agricultura y la realización de encargos. Por el camino, construirás máquinas, te embarcarás en aventuras para descubrir los secretos de la ciudad y entablarás relaciones con tus vecinos.

Aquí destaca el énfasis en la creación de comunidad y la recuperación del medio ambiente. Además, el sistemas de amistad y romanceañadir un corazón.Mi estancia en Sandrock es una digna secuela que amplía el encanto de su predecesora.

Mi veredicto: Mi estancia en Sandrock captura la alegría de ver cómo una comunidad prospera gracias a tus esfuerzos: una evolución profundamente satisfactoria.

★ El mejor juego de gestión agrícola para fomentar el espíritu de comunidad Mi estancia en Sandrock Compra en Eneba

21. Staxel [El mejor juego creativo de construcción y agricultura]

Nuestra puntuación 7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, macOS, SteamOS Año de estreno 2018 Creador/es Arrancado Duración media de la partida 20 horas Ideal para Los aficionados a Minecraft que busquen una experiencia relajada de cultivo y construcción

Staxel aporta un toque creativo a los simuladores agrícolas con su estilo artístico pixelado, basado en vóxelesque recuerda aMinería, artesanía. Diseña y construye tu granja y tu pueblo desde cero, dando forma al paisaje y ayudando a los aldeanos con sus peticiones. El ritmo pausado del juego y la ausencia de combates ponen el énfasis en la creatividad y la libertad que solo el los mejores juegos indiepuede ofrecer.

Staxel te permite dedicarte a la agricultura, la pesca o explorar la isla a tu propio ritmo. Modo creativo ofrece infinitas posibilidades de diversión para construir y diseñar tu arenero. Añadiendo opciones multijugador, Staxel es una experiencia acogedora y familiar, ideal para los aficionados a los simuladores agrícolas creativos.

Mi veredicto: Staxel is Minería, artesaníacumpleHarvest Moon – ideal para los jugadores que quieran construir su granja bloque a bloque.

★ El mejor juego creativo de construcción y granja Staxel Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de granja

¿Cuál es el mejor punto de partida para los jugadores que buscan los mejores juegos de granja del momento? Depende del tipo de granjero que quieras ser.

Ningún juego por sí solo refleja la granja ideal de todos los jugadores, pero juntos ofrecen algo para todos los gustos: relajación acogedora, estrategia profunda, combates emocionantes o libertad creativa. Sea cual sea el cultivo que elijas plantar, una cosa es segura: la cosecha siempre compensa el esfuerzo.

Preguntas frecuentes