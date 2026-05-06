9 juegos parecidos a Destiny 2 para tu próxima aventura en 2026

¿Te apetece jugar a más juegos como Destiny 2 ¿Buscas alimentar tu pasión por los shooters de ciencia ficción? Abróchate el cinturón, Guardián: esta guía es tu pasaporte a aventuras épicas que rivalizan con De Bungie ¡Una obra maestra repleta de botín!

Tanto si te apasiona De Destiny 2mezcla de tiroteos trepidantes, incursiones cooperativas o botín que vale la pena conseguir , he recopilado juegos similares que ofrecen la misma emoción. Imagínate formando equipo con tus amigos, acabando con hordas de alienígenas o buscando el arma perfecta en mundos inmensos repletos de secretos.

Desde shooters de estilo MMO hasta RPG de acción, estos juegos capturan la magia de De Destiny 2 Caos en el PvE y el PvP. He analizado juegos que logran un equilibrio perfecto entre la historia, el combate y la progresión, y que abordan problemas habituales —como las misiones repetitivas o un final de juego poco atractivo— con mecánicas novedosas y universos llenos de vida.

¿Juegas con amigos o prefieres explorar en solitario? Sea como sea, estos títulos te mantendrán en vilo, desde emocionantes enfrentamientos por equipos hasta misiones para un jugador que te sumergirán de lleno en la acción.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Destiny 2

¿Te apetece jugar a juegos como Destiny 2? Estos títulos destacados captan a la perfección el espíritu de los shooters de ciencia ficción, combinando trepidantes tiroteos, misiones cooperativas y adictivas búsquedas de botín que te mantendrán enganchado. Con mundos ricos, mecánicas de RPG profundas y un emocionante modo multijugador, son lo mejor de lo mejor para los aficionados a las batallas épicas y las aventuras basadas en la progresión en PS5o un ordenador.

Cada partida tiene su propio encanto, desde el trabajo en equipo táctico hasta las caóticas cacerías de botín, lo que garantiza horas y horas de diversión.

Warframe (2013): Un shooter cooperativo gratuito con acción ninja, personalización y épicas batallas de ciencia ficción. Borderlands 3 (2019): Un juego de acción y saqueo desenfrenado con un humor peculiar, montones de armas y modos cooperativos para saquear bóvedas. Outriders: El Asesino de Mundos (2022): Un juego de disparos de ciencia ficción con un estilo crudo, combates intensos y un gran botín para el modo cooperativo.

¿Listo para más caos cósmico? ¡Sigue leyendo para ver la lista completa! Mi guía detallada analiza a fondo la jugabilidad, las características y por qué estos títulos son perfectos para los amantes del botín, tanto si juegas en solitario como en equipo. No te lo pierdas: ¡encuentra ya tu próxima obsesión!

9 juegos parecidos a Destiny 2 que te mantendrán enganchado durante horas

Aún disfrutando del éxito de Destiny 2¿Qué te parece? Estas opciones ofrecen una experiencia de juego similar con nuevos mundos futuristas, configuraciones únicas y montones de botín que recoger. Une fuerzas con otros jugadores —o juega en solitario— y echa un vistazo a estas alternativas estelares.

1. Warframe [El mejor juego de disparos y parkour de ciencia ficción gratuito]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS (Android en desarrollo) Año de estreno 2013 Desarrollador Digital Extremes Duración media de la partida Más de 80 horas Características únicas Combate de parkour, más de 50 Warframes con habilidades únicas, juego multiplataforma y armas Incarnon transformables

¿Listo para el caos en el hiperespacio? Warframe es tu pase para sumergirte en una locura de ciencia ficción gratuita que rivaliza con Destiny 2el caos de este juego basado en el botín. Ábrete paso entre los enemigos como un Tenno, empuñando más de 50 Warframes personalizables – imagínate trajes biomecánicos con poderes extraordinarios, como descargas magnéticas o nigromancia.

La acción al estilo parkour es una pasada: te permite dar volteretas y correr a toda velocidad en desafíos cooperativos con tus amigos. Consigue armas, fabrica equipo alocado, como arcos explosivos, y personaliza tu equipamiento con skins de Voidshell para lucir tu mejor estilo.

Aunque la historia puede parecer un poco irregular y el nivel de dificultad es elevado para los principiantes, la comunidad es acogedora y el juego multiplataforma mantiene la cohesión de los equipos. Si te gusta Destiny 2 y me encantan las mecánicas precisas de los juegos de lucha, WarframeEl universo en constante expansión de es un paraíso para los cazadores de botín.

Por qué lo elegimos Un juego gratuito de ninjas espaciales con más de 50 Warframes dotados de poderes alucinantes

Un juego de parkour en el que puedes saltar de un nivel a otro, correr por las paredes y realizar volteretas para acabar con tus enemigos con estilo

Siempre con novedades en el equipamiento y acción en equipo online multiplataforma

Ideal para los aficionados a juegos similares a Destiny 2 pero con ganas de combates aún más rápidos y alocados

Mi veredicto:Warframe Es, en esencia, el sueño de todo cazador de botín: puro caos espacial con una jugabilidad tan fluida que te olvidarás de que estás farmando. Si quieres explorar un mundo en constante evolución sin gastarte ni un céntimo, este es tu pasaje al caos del hiperespacio.

★ La mejor forma de mejorar tu experiencia en Warframe Paquete de bonificaciones de Warframe Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

DEClPHER

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Es un juego que los principiantes disfrutarán de verdad; la jugabilidad es muy agradable y, además, resulta muy divertido.

2. Borderlands 3 [El mejor shooter caótico de saqueo con cuatro nuevos cazadores de la Bóveda]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, Stadia Año de estreno 2019 Desarrollador Gearbox Software Duración media de la partida 23 horas Características únicas Armas generadas proceduralmente, cuatro clases únicas con múltiples habilidades, estilo artístico «cel-shading»

¡A por ello, cazadores de la Cámara Acorazada! Borderlands 3 es una fiesta de botín a lo grande que te deja Destiny 2 destaca entre los mejores juegos de disparos en primera persona.

Elige entre cuatro clases alucinantes —como los puños etéreos de Amara o las bestias de FL4K— y ábrete paso a través del caos de Pandora con un montón de armas, ¡desde rifles que escupen fuego hasta otros que insultan a los enemigos!

El modo cooperativo es lo más destacado, ya que te permite a ti y a tus amigos enfrentarte a misiones extravagantes y jefes finales para conseguir un botín épico. Su estilo artístico con sombreado cel destaca, y el humor es deliciosamente descabellado, aunque la historia se queda un poco en lo superficial. Con árboles de habilidades muy completos y un modo multijugador fluido, es una pasada para Destiny 2 jugadores a los que les encanta farmear para conseguir equipo y las batallas caóticas.

Por qué lo elegimos Armas que lanzan llamas, rayos láser o que simplemente se dedican a insultar a tus enemigos

Cuatro nuevos cazadores de la Cueva con extensos árboles de habilidades

Perfecto si te encanta la acción de los FPS y quieres jugar con amigos en una auténtica locura cooperativa

La mejor opción si buscas una jugabilidad similar a la de Destiny 2 pero con más risas y un botín mucho más raro

Mi veredicto:Borderlands 3 es una carnicería sin fin, chistes a todo volumen y entregas de equipamiento que te dan ganas de abrir el cofre del botín antes que tu amigo. Si te gusta Destiny 2 pero necesitas una dosis de locura, no te pierdas este circo de pistoleros.

★ El mejor shooter caótico de saqueo con cuatro nuevos cazadores de la Bóveda Borderlands 3 Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

bankerlmth

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Merece mucho la pena. Las secuencias de disparos y la variedad de armas son increíbles, y los distintos planetas y entornos son preciosos y muy variados.

3. Outriders: El Asesino de Mundos [El mejor shooter de ciencia ficción oscura para conseguir botín y crear configuraciones]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Año de estreno 2022 Desarrollador La gente puede volar Duración media de la partida 32 horas Características únicas Árboles de habilidades muy completos, equipamiento personalizable, juego multiplataforma, cuatro clases con poderes únicos

Para los amantes de Destiny 2 pero me gustaría que fuera un poco más oscura, Outriders: El Asesino de Mundos es el juego de disparos de ciencia ficción y acción trepidante que estabas esperando.

Sumérgete en Enoch como un Altered personalizable, con poderes como explosiones volcánicas o fisuras temporales, y forma equipo para librar intensas batallas contra enemigos monstruosos. Los árboles de habilidades ampliados y el equipamiento, con gran variedad de modificaciones, te permiten crear configuraciones alocadas, como tanques francotiradores o magos de fuego. Su combate trepidante y la búsqueda de botín son adictivos, aunque la historia es un poco corta y la fase final del juego puede resultar repetitiva.

Ideal paraDestiny 2 Para los aficionados que buscan juegos de rol con mecánicas complejas y acción por equipos, esta expansión añade nuevas zonas y desafíos que mantendrán tu dedo en el gatillo. El juego cruzado permite seguir jugando en todas las plataformas, lo que convierte a este shooter en tercera persona en una opción excelente para las aventuras centradas en el botín.

Por qué lo elegimos Un juego con combates brutales en los que puedes detener el tiempo o derretir caras con balas de ácido

Cuenta con importantes elementos de los juegos de rol, lo que te permite optimizar tus personajes al máximo para convertirlos en tanques francotiradores o magos piromaníacos

Un modo cooperativo que mantiene la emoción en cada combate, ya sea en la campaña o en las últimas fases del juego

Diseñado para jugadores que quieren sobrevivir al inhóspito y apocalíptico paisaje espacial y salir de él con un poder arrollador

Mi veredicto:Destripador del Mundo es un juego crudo y repleto de situaciones que pondrán a prueba tu equipamiento hasta el límite. Si lo que buscas es Destiny 2Si te gusta el ciclo de botín de [título], pero buscas un ambiente más sombrío y combates más letales, este es tu punto de no retorno.

★ El mejor shooter de ciencia ficción oscura para conseguir botín y crear configuraciones Outriders: El Asesino de Mundos Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

AIDSGhost

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Por 20 dólares está genial; los nuevos árboles de equipamiento y habilidades aportan mucha flexibilidad a las configuraciones. La historia adicional tiene un montón de elementos interesantes que, sin embargo, no están del todo desarrollados.

4. Battlefield 6 [La mejor experiencia de guerra multijugador a gran escala]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador DICE Duración media de la partida Más de 50 horas Características únicas Batallas a gran escala con 128 jugadores, entornos destructibles, juego basado en clases y combates con vehículos

¿Buscas una guerra total a gran escala? Battlefield 6 devuelve la emblemática franquicia a sus orígenes con un combate intenso por equipos que te dejará con ganas de más Destiny 2 ganas de acción en equipo.

Manda tanques, pilota helicópteros o entra en acción como infantería en mapas de gran extensión diseñados para enfrentamientos épicos. El sistema de clases fomenta el trabajo en equipo, permitiéndote apoyar a tu escuadrón como médico, ingeniero o especialista en asalto. Los entornos destructibles hacen que ninguna partida sea igual a otra: derriba edificios, vuela puentes y remodela el campo de batalla a tu favor.

Aunque se centra más en el PvP que Destiny 2‘sEnfoque en el PvE… la emocionante acción con armas, los sistemas de progresión y la sinergia entre los miembros del escuadrón lo convierten en la opción ideal para los Guardianes que buscan el caos del multijugador competitivo.

Por qué lo elegimos Batallas a gran escala con 128 jugadores que hacen que cada partida parezca una película bélica épica

Entornos destructibles que te permiten remodelar el campo de batalla en pleno combate

Trabajo en equipo basado en clases que premia la coordinación y el juego en equipo

Una gran variedad de vehículos —desde tanques hasta aviones de combate— para los jugadores que buscan variedad en sus combates

Mi veredicto: Battlefield 6 es un auténtico caos multijugador a escala cinematográfica. Si te encanta Destiny 2Si te gusta la dinámica de equipo de «…», pero lo que buscas es una guerra realista a gran escala con tanques y explosiones, esta será tu próxima obsesión.

★ La mejor experiencia de guerra multijugador a gran escala Battlefield 6 Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

TacticalRecon47

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Por fin vuelve a parecer el Battlefield de siempre. Las partidas de 128 jugadores son una locura, y la destrucción nunca pasa de moda. El mejor desde BF4.

5. The Division 2 [El mejor juego táctico de saqueo y disparos en un entorno realista]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Año de estreno 2019 Desarrollador Entretenimiento a lo grande Duración media de la partida 30 horas Características únicas Combate táctico con cobertura, dispositivos tecnológicos, mundo abierto dinámico, sistema de clanes

¡Agentes, a por todas! The Division 2 es una obra maestra táctica que da en el clavo Destiny 2con un toque de juego cooperativo y botín en un Washington D. C. postapocalíptico. Como agente de la División, dominarás el combate con cobertura y utilizarás dispositivos de alta tecnología y armas para recuperar la ciudad.

Sus completos sistemas de RPG te permiten personalizar tus configuraciones para el francotirador, el tanque o el caos con drones, y los botines obtenidos alimentan la rutina de juego.

El mundo abierto es impresionante, está repleto de misiones y secretos, aunque jugar en solitario puede resultar complicado. Con clanes sólidos y un modo multijugador, es un sueño para Destiny 2 jugadores a los que les encanta la estrategia y el trabajo en equipo. Las actualizaciones periódicas mantienen el contenido siempre fresco, lo que lo convierte en un juego imprescindible para los aficionados a los shooters en tercera persona que buscan profundidad e inmersión.

Por qué lo elegimos Un Washington D. C. totalmente reconstruido tras el colapso, donde cada esquina esconde un botín o un peligro

Crea tu agente para abrirte paso en las misiones como francotirador, tanque o con ataques de drones

Juego online por clanes y escuadrones que premia tanto el trabajo en equipo como la destreza con las armas

Una alternativa realista a la ciencia ficción: más estrategia, la misma gratificante búsqueda de botín

Mi veredicto:TheDivisión 2Cambia los láseres espaciales por tácticas del mundo real, por lo que cada tiroteo es más intenso. Si quieres sobrevivir a la guerra urbana junto a tu equipo y disfrutar de una partida tan tensa como gratificante, este juego te marcará para siempre.

★ El mejor shooter táctico de saqueo en un entorno realista The Division 2 Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

Dwarkarn

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Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos.

6. Halo Infinite [El mejor shooter de arena gratuito con emoción cinematográfica]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador 343 Industries Duración media de la partida 11 horas Características únicas Campaña de mundo abierto, mecánica de gancho, multijugador gratuito, juego cruzado

Con sus pulidas secuencias de disparos y su trepidante modo multijugador, Halo Infinite evoca la emoción trepidante de Destiny 2. En el papel de Master Chief, recorrerás a toda velocidad el mundo abierto de Zeta Halo, acabando con los enemigos de los Banished con armas emblemáticas como el rifle de combate o el gancho de agarre, que te proporcionará una movilidad increíble.

La campaña es épica, y el modo multijugador gratuito ofrece la emoción de las arenas y grandes batallas por equipos, ideal para los amantes del modo cooperativo.

El botín es más ligero que Destiny 2… y aunque el avance puede resultar un poco repetitivo, el juego cruzado mantiene unidos a los equipos. Con unos gráficos impresionantes y una mecánica muy pulida, es imprescindible para los jugadores que buscan tiroteos de FPS con un toque cinematográfico y un ambiente competitivo. ¡Únete a la acción y ábrete camino hacia la gloria!

Por qué lo elegimos El Jefe Maestro vuelve a la acción, recuperando esa clásica esencia de los juegos de disparos en primera persona con un toque moderno

Un juego multijugador gratuito que revoluciona el caos de las arenas con batallas por equipos a gran escala

La movilidad del gancho de agarre hace que cada salto parezca un momento digno de un resumen de lo más destacado

Juego online multiplataforma para que puedas formar equipo independientemente del sistema que utilices

Mi veredicto:Halo Infinite combina la nostalgia con el acabado de última generación; te esperan tiroteos que nunca olvidarás. Si buscas un juego que combine la emoción de la competición con el estilo cinematográfico, este te está esperando para que lo descubras.

★ El mejor shooter de arena gratuito con emoción cinematográfica Halo Infinite Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

AscendedViking7

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Yo diría que «Halo Infinite» tiene la mejor mecánica de juego básica de toda la serie. La experiencia es increíble la mayor parte del tiempo.

7. Remanente II [El mejor shooter cooperativo con botín y mundos proceduales oscuros]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Gunfire Games Duración media de la partida 22 horas Características únicas Mundos generados proceduralmente, arquetipos variados, combates contra jefes finales, juego multiplataforma

Este título es un juego de disparos y rol lleno de emoción que combina Destiny 2la búsqueda de botín en modo cooperativo con mundos oscuros y generados proceduralmente.

Elige entre personajes únicos, como el «Handler» con su fiel perro o el explosivo «Firestorm Invoker», y enfréntate a jefes grotescos para conseguir un equipamiento épico. Sus mazmorras aleatorias hacen que cada partida sea diferente, lo que las hace perfectas para formar equipo y superar combates difíciles.

La profundidad de la creación de personajes y la búsqueda de botín son adictivas, aunque la historia se queda un poco corta. Perfecto para cualquiera que esté enganchado a Destiny 2su exigente modo cooperativo y su gran rejugabilidad, Remanente IISu atmósfera cruda y sus trepidantes tiroteos hacen que cada victoria sea aún más satisfactoria. ¡Sumérgete en el caos con la compatibilidad entre plataformas!

Por qué lo elegimos Cuenta con personajes extravagantes, como los «Handlers», que controlan a perros, o los «Invokers», que lanzan elementos

Ambiente de terror espacial generado proceduralmente, por lo que ninguna partida es igual a otra

Una búsqueda de botín adictiva con elementos de RPG que hacen que tu personaje evolucione constantemente

Diseñado para jugadores que quieren sobrevivir a jefes finales brutales junto a sus amigos y repartirse el botín

Mi veredicto:Remanente IIes comoDestiny 2el primo retorcido de […]; más pesadilla postapocalíptica, más caos impredecible. Si buscas un juego en el que cada combate sea una apuesta y cada victoria resulte satisfactoria, no te puedes perder esta alucinante locura de «bullet hell».

★ El mejor shooter cooperativo con botín y mundos oscuros generados proceduralmente Remanente II Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

kribmeister

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El juego es excelente, es divertido crear las construcciones y da gusto encontrar casi todas las armas y objetos.

8. Himno [El mejor shooter de escuadrones con acción aérea en un mundo impresionante]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Desarrollador BioWare Duración media de la partida 18 horas Características únicas Vuelo con trajes lanzadardos, combate basado en combinaciones, cuatro clases distintas de exotrajes

Si te gustaDestiny 2el juego en equipo de,Himno lo ofrece todo ello acompañado de trepidante acción con elegantes trajes mecánicos y un magnífico escenario alienígena.

Elige entre cuatro trajes exo —como el robusto Colossus o el ágil Interceptor— y desata combinaciones de ataques elementales y golpes cuerpo a cuerpo.

Las misiones en equipo y la búsqueda de botín son lo más destacado, aunque la historia no da para mucho y el contenido de final de juego carece de profundidad. La mecánica de vuelo es una pasada y hace que cada batalla resulte épica, pero los problemas con los servidores pueden resultar molestos. Perfecto para Destiny 2 los aficionados que buscan combates dinámicos y juego en equipo, Himno ofrece una rutina divertida y dinámica.

Por qué lo elegimos Cuatro trajes de jabalina, cada uno con personajes y estilos de juego únicos, desde los más resistentes hasta los más veloces

Un combate que es en parte «Iron Man», en parte «Battlefield» y todo adrenalina

Combinaciones elementales y golpes cuerpo a cuerpo que te hacen sentir todopoderoso de la mejor manera posible

Misiones cooperativas en línea y búsquedas de botín para los jugadores a los que les encanta la sinergia de equipo en estado puro

Mi veredicto:Himno Puede que se haya ganado una reputación un tanto accidentada, pero cuando funciona, se dispara. Si quieres jugar a un juego en el que el cielo es tu escenario y el suelo solo un lugar para recargar, este es tu billete hacia un futuro de grandes alturas.

★ El mejor shooter de escuadrones aéreos en un mundo impresionante Himno Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

wasptube1

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«Anthem» es un juego increíble, con unos paisajes preciosos, y merece mucho la pena jugarlo; únete a otros jugadores y disfruta.

9. Monster Hunter: World [La mejor experiencia cooperativa de juego repetitivo para conseguir botín y participar en cacerías gigantescas]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Capcom Duración media de la partida 48 horas Características únicas 14 tipos de armas, creación de monstruos, ecosistemas dinámicos, caza cooperativa

¡Cazadores, afilad vuestras espadas! Monster Hunter: Worldofrece unDestiny 2una experiencia de juego centrada en la búsqueda de botín al estilo de los videojuegos de rol, con acción cooperativa a gran escala en la que hay que acabar con bestias en ecosistemas llenos de vida.

Elige entre14 armas, como las espadas dobles o las ballestas pesadas, y fabrica equipo con partes de monstruos para enfrentarte a cacerías más difíciles. Únete a otros jugadores para librar batallas épicas contra dragones, con un sistema de progresión muy completo y un combate muy satisfactorio.

La curva de aprendizaje es pronunciada, pero la recompensa es enorme. Ideal para Destiny 2 jugadores a los que les encantan los retos cooperativos y la creación de equipo, MundoSu rico mundo y su espíritu multijugador te mantendrán enganchado. Mata, crea, repite… ¡épico!

Por qué lo elegimos 14 tipos de armas para que cada cacería sea como un juego nuevo

Fabrica equipo con partes de monstruos y sobrevive a combates que ponen a prueba tu paciencia y tu destreza

Vastos ecosistemas vivos que premian las estrategias basadas en la exploración y el trabajo en equipo

Cacerías cooperativas en línea que ofrecen la misma emoción que Destiny 2 incursiones, pero con garras más grandes

Mi veredicto:Monster Hunter: World Es la búsqueda de botín en su forma más primitiva: pura supervivencia frente a bestias que quieren acabar contigo. Si te gusta dedicar horas a una caza y salir con el botín, aquí te sentirás como en casa.

★ La mejor experiencia cooperativa de juego repetitivo para conseguir botín y participar en cacerías gigantescas Monster Hunter: World Compra en Eneba

Lo que dicen los jugadores

Falcorn042

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Es uno de los mejores juegos multijugador si consigues que un amigo te acompañe a cazar.

Mi opinión general sobre juegos similares a Destiny 2

Elegir el adecuado Destiny 2 La elección depende de tu estilo de juego y de si juegas en solitario o en equipo. A continuación te explicamos cómo decidir qué juego se adapta mejor a ti:

Para juegos de acción y ciencia ficción gratuitos → Warframe or Halo Infinite . Ambos ofrecen horas y horas de contenido sin gastar ni un céntimo – Warframe para las partidas en las que hay que farmear mucho para conseguir botín, Holapara vivir la emoción de la competición.

or . Ambos ofrecen horas y horas de contenido sin gastar ni un céntimo – Warframe para las partidas en las que hay que farmear mucho para conseguir botín, Holapara vivir la emoción de la competición. Para un modo cooperativo caótico con amigos → Borderlands 3 or Outriders: El Asesino de Mundos . Millones de armas y un humor peculiar en Borderlands, o un ambiente más sombrío y una creación de personajes brutal en Los marginados.

or . Millones de armas y un humor peculiar en Borderlands, o un ambiente más sombrío y una creación de personajes brutal en Los marginados. Para un juego táctico por equipos → The Division 2 or Battlefield 6 . Combates realistas y estratégicos que premian el trabajo en equipo: desde la guerra urbana en Washington D. C. hasta batallas a gran escala con 128 jugadores.

or . Combates realistas y estratégicos que premian el trabajo en equipo: desde la guerra urbana en Washington D. C. hasta batallas a gran escala con 128 jugadores. Para las misiones de botín más exigentes → Remanente II or Monster Hunter: World. Jefes finales implacables y mazmorras generadas proceduralmente en Resto, o épicas cacerías de bestias en Monster Hunter.

Sean cuales sean tus gustos, estos juegos te ofrecen la emoción de conseguir botines Destiny 2 fLo que más te apetece. ¡Elige uno y date un capricho!

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