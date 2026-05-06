19 juegos similares a «Sleeping Dogs» que los jugadores no se cansan de jugar en 2025

Sleeping Dogs ha mantenido una sólida presencia en el panorama de los videojuegos durante más de una década. Y no sin razón: el juego destaca por encima de muchos otros títulos gracias a su característico escenario de Hong Kong, a su sistema de combate cuerpo a cuerpo, feroz pero satisfactorio, y a una historia bien construida sobre un policía encubierto.

Me he pasado horas sumergiéndome con mucho gusto en todo eso Sleeping Dogs por lo que se le elogia, y aunque todavía hay muchas cosas a las que me gustaría volver, he pensado que ya era hora de rendir homenaje al original y dar a conocer 16 juegos como Sleeping Dogs que logran captar a la perfección lo increíble que es. Algunos destacan por su historia, mientras que otros brillan por su jugabilidad, pero todos y cada uno de ellos ofrecen una experiencia que te engancha y te garantiza horas de diversión.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Sleeping Dogs

Estos son los tres mejores juegos que, en mi opinión, están a la altura de lo que Sleeping Dogs es lo que realmente importa. Desde la exploración urbana hasta sus impresionantes gráficos y su estilo de juego, estos títulos ofrecen una experiencia sin igual.

Yakuza 0 (2015) – Yakuza 0 Es un juego completo. No se me ocurre ningún otro juego ambientado en el Japón de los 90 que se esfuerce tanto por destacar en todos los aspectos. Cuenta con una trama principal apasionante que incluye las historias de origen de Kiryu y Majima, un combate excelente en el que ambos tienen estilos diferentes, y algunas de las historias secundarias más emblemáticas de la serie. Sentencia (2018) – Otra entrega llena de vida de la Yakuza serie,Sentencia goza de gran prestigio por su apasionante historia policíaca llena de suspense, sus emocionantes combates de acción y su mundo abierto, rico y vibrante, repleto de diversas actividades secundarias. Personalmente, valoro mucho cómo introduce nuevas mecánicas de juego, como los estilos de combate, sin dejar nunca de lado la esencia Yakuza ese encanto que a todos nos encanta. Grand Theft Auto V (2013) – GTA V se ha agotado en múltiples aspectos, pero sigue adelante como un brillante ejemplo de cómo debe ser un juego de mundo abierto. La historia es genial; tienes tres personajes diferentes con los que jugar, pero donde Grand Theft Auto donde realmente destaca es en su modo online, donde los jugadores pueden sembrar el caos a su antojo, al más puro estilo GTAmoda.

Estas tres recomendaciones son solo una pequeña muestra de lo que te espera. Sigue leyendo y descubre más juegos llenos de acción similares a Sleeping Dogs!

19 juegos increíbles parecidos a Sleeping Dogs: fantásticos títulos de mundo abierto para disfrutar de horas de diversión

¿Listo para sumergirte en un montón de títulos que te mantendrán en vilo? Hemos elaborado una lista de juegos que encajan a la perfección con la esencia de lo que Sleeping Dogs te ofrece con todo orgullo: un caos de pulsaciones frenéticas combinado con horas de acción y aventura en un mundo abierto.

¡Empecemos!

1. Yakuza 0 [La mejor epopeya policíaca para jugadores a los que les gusta la trama]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Acción y aventura, juego de lucha, drama policíaco Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2015 Creador/es Sega, SEGA of America, Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida 40 horas Ideal para Jugadores a los que les guste una historia cinematográfica y una mezcla de juego de acción y aventura con profundos elementos de RPG Lo que me gustó Drama policíaco serio con toques de humor absurdo

Ambientada en el Japón de 1988, durante la época de la burbuja económica, Yakuza 0 narra los orígenes de dos personajes principales, Kazuma Kiryu and Goro Majima, a medida que se ven envueltos en una violenta lucha de poder por un pequeño y aparentemente insignificante pedazo de tierra conocido como el «Solera».

Para más información Prioriza desbloquear el Inmobiliaria and Club de cabaret Juega pronto a los minijuegos, ya que son la forma más rápida de ganar dinero para mejorar a tu personaje.

Aunque el juego ejerce una gran atracción sobre los jugadores habituales de la serie, también consigue atraer a los recién llegados gracias a una representación cautivadora y auténtica del Kamurocho en los años 80, además de una cantidad casi inagotable de misiones secundarias, minijuegos y sistemas de mejora.

Mi veredicto: El mayor atractivo para los aficionados a Yakuza sería lo fluido que resulta el combate cuerpo a cuerpo en esta entrega. Hay algo muy satisfactorio en dar de lleno en la cara a tus rivales con el estilo de lucha que elijas mientras sigues el hilo de la historia.

2. Sentencia [Ideal para el cine negro y las peleas callejeras]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Acción y aventura, policíaco, juego de lucha Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X y Series S Año de estreno 2018 Creador/es Ryga Gotoku Studio, Sega Duración media de la partida 30 horas Ideal para Jugadores a los que les gusten los juegos de acción y aventura, los combates tipo «beat ‘em up» y los thrillers policíacos oscuros con una trama bien desarrollada Lo que me gustó «Judgment» conserva la mecánica de juego de lucha en tiempo real con cambio de estilos de las entregas anteriores

Sentencia narra la historia de un abogado caído en desgracia, Takayuki Yagami, ahora detective privado, que investiga un espeluznante asesinatos en serie caso en el barrio rojo de Tokio de Kamurocho.

Además, el nuevo elenco de personajes, en particular el atribulado protagonista Yagami y su exmiembro de la yakuzasocioKaito, aportan una nueva perspectiva a un escenario ya conocido.

Para más información Aprende movimientos como Flujo de fisura, Tornado en formación (un movimiento de recuperación rápido), y el Tiger Drop (una respuesta contundente) lo antes posible.

Este título cuenta con numerosas mecánicas de investigación que demuestran que es uno de los los mejores juegos de detectives, lo que incluye seguir a sospechosos sin ser detectado, utilizar un dron para la vigilancia, forzar cerraduras, recabar pruebas e interrogar a personajes no jugables. Todo ello además de peleas callejeras en tiempo real utilizando dos estilos distintos de artes marciales denominados Grúa and Tigreestilos.

Mi veredicto: Sentencia Es un título independiente con su propio reparto y su propia trama, lo que lo convierte en un excelente punto de partida para los jugadores que no estén familiarizados con el extenso universo de la serie Yakuza.

3. Grand Theft Auto V [Lo mejor para el caos de los juegos de mundo abierto y la fantasía de atracos]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, crimen Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Año de estreno 2013 Creador/es Rockstar Games, Rockstar North Duración media de la partida 50 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la acción en un mundo abierto, tanto en una apasionante historia para un jugador como en un dinámico universo online Lo que me gustó La posibilidad de cambiar entre los tres protagonistas en cualquier momento, y que los jugadores puedan volver a vivir diferentes tramas secundarias

Grand Theft Auto V sigue las andanzas de tres delincuentes muy diferentes en la ciudad ficticia de Los Santos: Michael De Santa, un ladrón de bancos jubilado que se encuentra bajo el programa de protección de testigos; Franklin Clinton, un joven estafador callejero que busca salir adelante; y Trevor Philips, un delincuente reincidente violento e inestable.

Sus vidas se entrelazan a medida que se ven arrastrados de nuevo al mundo del hampa para llevar a cabo una serie de atracos de alto riesgo. El trío debe hacer frente a la presión de una agencia gubernamental corrupta (la FIB), bandas rivales y un despiadado multimillonario inversor de capital riesgo, al tiempo que lidian con sus propios conflictos personales and traiciones.

Para más información Da prioridad a invertir en activos que generen ingresos en lugar de en coches de lujo, especialmente en Grand Theft Auto Online, y guarda siempre el dinero en efectivo para evitar que se pierda.

Pero lo mejor de este juego es lo bien que ha resistido el paso del tiempo desde su lanzamiento. Ofrece una historia bien estructurada, un modo multijugador online muy completo y uno de los los mejores juegos de mundo abierto con una jugabilidad criminal variada y un sinfín de mejoras técnicas en las plataformas de nueva generación, como cargas más rápidas, gráficos mejorados y funciones específicas para cada consola.

Mi veredicto: Si estás buscando uno de los mejores juegos de mundo abierto que se han creado, este es el tuyo.

4. Mafia II: Edición Definitiva [Lo mejor para las historias clásicas de la mafia]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, drama policíaco Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox 360, PlayStation 3, sistemas operativos Mac Año de estreno 2020 Creador/es Hangar 13, 2K Czech, D3T Limited, Feral Interactive, D3T, 2K Games Duración media de la partida 15,5 horas Ideal para Los jugadores que den prioridad a una historia de la mafia sólida y lineal y a unos gráficos mejorados, sobre todo si no han jugado al original Lo que me gustó El crimen organizado nunca había tenido tan buen aspecto

Mafia II es una serie policíaca que narra la historia de Vito Scaletta, un héroe de guerra que se ve envuelto en el mundo del crimen organizado en la ciudad ficticia estadounidense de Empire Bay durante las décadas de 1940 y 1950.

Para más información Desde el principio, te recomiendo que te hagas con un vehículo que te guste de verdad y que lo utilices todo lo que puedas para acostumbrarte a él y reducir al mínimo el dinero que tendrás que gastar en mejoras. Actualízalo siempre al menos una vez, y utiliza vehículos aleatorios solo en caso de emergencia.

Al igual que otros increíbleMafia juegos, esta obra explora el encanto y la cruda realidad del estilo de vida de los gánsteres. Vito y su mejor amigo de la infancia, Joe Barbaro, se enfrentan a una serie de giros inesperados y traiciones, entre ellos el hecho de que Vito cumpla una condena en prisión y luego se las ingenie para salir airoso de una guerra entre bandas. La narración pone de relieve que la vida de un «chico listo» no es tan intocable como parece.

Mi veredicto:Aunque es posible que los jugadores se encuentren con algún error gráfico de vez en cuando, Mafia II sigue siendo una de las mejores historias policíacas que he visto nunca. Además, es una representación muy cruda, pero realista, de que la vida en la mafia no es nada glamurosa, ni siquiera para quienes están en la cima.

5. L.A. Noire [Lo mejor en dramas policíacos de ritmo pausado]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Policíaca, aventura neo-noir, acción Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2011 Creador/es Rockstar Games, Team Bondi, Rockstar North Duración media de la partida 29 horas Ideal para Jugadores a los que les guste vivir una experiencia detectivesca única, que valoren las tramas sólidas y los temas para adultos, y que prefieran una mecánica de juego lineal y metódica en lugar de un mundo abierto extenso Lo que me gustó Una experiencia más pausada y centrada en la narrativa, con especial énfasis en los interrogatorios y la búsqueda de pistas

L.A. Noirees unthriller policíaco neo-noir ambientada en el Los Ángeles de 1947, que narra la carrera de un detective de la Policía de Los Ángeles Cole Phelps a medida que va ascendiendo en el escalafón, investigando una serie de delitos que finalmente sacan a la luz una vasta conspiración de la posguerra relacionado con la corrupción, el crimen organizado y una red de distribución de morfina.

Para más información Infórmate siempre bien antes deinterrogando, y durante los interrogatorios, utiliza «Dudar» si sospechas que te están engañando pero careces de pruebas, y «Acusar/Mentir» solo cuando tengas una pista concreta que contradiga su declaración.

Ten en cuenta que,L.A. Noire no rehúye ser sombrío y pausado cuando es necesario para mantenerse fiel a su temática. Por ejemplo, el juego te permite interrogar a los sospechosos y juzgar por ti mismo si mienten o no. Puedes deducirlo a partir del lenguaje corporal y las expresiones faciales del sospechoso.

Mi veredicto: Las prestaciones de este juego son fenomenales. La tecnología de captura de movimientos faciales es impresionante, los casos siguen siendo muy divertidos y se trata de un juego envolvente que recrea a la perfección la América de la posguerra de finales de los años cuarenta.

6. Watch Dogs 2 [Lo mejor para el hacking lúdico y el caos en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto con elementos de piratería informática Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna Año de estreno 2016 Creador/es Ubisoft, Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto, Ubisoft Reflections, Ubisoft París, Ubisoft Kiev, Ubisoft Rumanía Duración media de la partida 33 horas Ideal para Jugadores que disfrutan de una experiencia tipo «sandbox» más abierta, un mundo abierto animado y envolvente, y la libertad de abordar las misiones mediante el sigilo o la piratería informática Lo que me gustó Numerosas oportunidades para la infiltración sigilosa y la piratería informática creativa

Watch Dogs 2 permite al jugador controlar Marcus Holloway, un joven hacker brillante de la zona de la bahía de San Francisco que se une al grupo hacktivista DedSec.

El objetivo es que tu equipo utilice sus habilidades de piratería informática y su ingenio para acabar con los corruptos Blume Corporation, la empresa responsable de la invasiva ctOS 2.0 (sistema operativo central) que supervisa y manipula a los ciudadanos a gran escala.

Para más información Usa tuDron cuadricóptero para realizar reconocimientos, distraer a los enemigos o llegar a nuevas zonas, ya que es una herramienta indispensable tanto para el sigilo como para el combate.

Watch Dogs 2 conserva lo mejor del primer juego y lo mejora con un sólido modo cooperativo que los jugadores pueden disfrutar junto a sus amigos. A eso se suma un tono más desenfadado, dirigido a un público más joven, con una historia más divertida.

Mi veredicto: El juego capta a la perfección el ambiente divertido de los hackers y no se toma a sí mismo demasiado en serio, sin caer por ello en una tontería alarmante.

7. Shenmue I y II [Lo mejor para una aventura de misterio urbano con un toque nostálgico]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Acción y aventura, artes marciales, simulación de vida Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2018 Creador/es D3T Limited, SEGA Holdings Co., Ltd., D3T, Sega, SEGA of America, Sega Europe Limited Duración media de la partida 44 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la creación de mundos detallados, la exploración realista y pausada, y una historia sólida y cinematográfica Lo que me gustó Las versiones remasterizadas se mantienen fieles a los originales. Se pueden jugar en pantalla panorámica y prácticamente sin tiempos de carga.

El conjuntoShenmue En este juego, los jugadores controlan Ryo Hazuki, un adolescente que busca vengar la muerte de su padre a manos de un hombre chino llamado Y Di. A lo largo de estos juegos, Ryo se embarcará en un viaje épico para atrapar a Lan Di y vengarse.

Para más información Para disfrutar al máximo tanto de Shenmue I como de Shenmue II, Sumérgete en el mundo, gestiona tu tiempo de juego de forma eficaz y utiliza tu diario como guía principal. Los juegos son simuladores de investigación de ritmo pausado, no los típicos juegos de rol de acción, por lo que la paciencia y la exploración son fundamentales.

Shenmuees un juego demisterio and aventura. Tal y como he dicho antes, básicamente te pones en la piel de un detective y buscas pistas para resolver el asesinato de tu padre y dar con el culpable. Estos juegos también ocupan un lugar destacado entre los los mejores juegos de lucha porque el combate consiste en más o menos 60 % de QTE(Eventos de tiempo real) y 40 % de lucha al estilo Virtua Fighter. Todo ello envuelto en una historia profunda e intrigante con un ambiente similar al de Sleeping Dogs.

Mi veredicto: Ambos juegos son auténticas obras maestras históricas. Sin embargo, mientras que los aficionados más veteranos pueden apreciar lo mucho que han evolucionado estos títulos, a los jugadores más noveles les puede resultar un poco aburrido su ritmo más lento. En definitiva, para ser un juego (o juegos) de investigación y detectives, Shenmue I y II son opciones acertadas.

8. Saints Row: The Third [Lo mejor en cuanto a absurdo exagerado en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, crimen, comedia Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Linux, GeForce Now Año de estreno 2011 Creador/es Deep Silver Volition, Fishlabs, Volition, Inc., THQ Duración media de la partida 40 horas Ideal para Jugadores que prefieren una experiencia de mundo abierto divertida, exagerada y llena de humor a una narrativa seria. Lo que me gustó Misiones absurdas y un personaje altamente personalizable

In Saints Row: The Third, elLos Santos de la Tercera Calle han pasado de ser una banda callejera a convertirse en una marca de famosos. La premisa es un cambio de rumbo: tras una… atraco fallido a un bancoen Stilwater.

Para más información Enfoque ensuperar retos para subir de nivel y ganar dinero, además de mejorar tu la salud del personaje and resistencia a los dañosdesde el principio.

Cuando salió a la venta, este juego era una auténtica bomba de diversión y depravación que compitió cara a cara con y acabó convirtiéndose en Los Grand Theft Auto su rival más exitoso. Eso, y consolidarse como uno de los el mejor mundo abierto Interruptorjuegos.

El combate esde ritmo trepidante andimplacable. Y realmente sientes que empiezas siendo débil, pero con el tiempo te conviertes en un un hombre orquesta con el paso del tiempo. Además, me gusta que en este juego no haya nada que te haga sentir como una buena persona.

Mi veredicto:Este es un juego de acción y aventuras pensado para quienes quieren desinhibirse, sembrar el caos y no pensárselo dos veces. Si te gusta la combinación de crimen y personalidad (como Sleeping Dogs(con esos cambios de tono), esto es justo lo que necesitaba.

9. Max Payne 3 [Lo mejor para escenas de tiroteos con estilo y un drama crudo]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, acción noir Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, OS X (macOS) Año de estreno 2012 Creador/es Rockstar Games, Rockstar Vancouver Duración media de la partida 13 horas Ideal para Jugadores a los que les gusten los shooters en tercera persona con una narrativa cinematográfica, que aprecien las escenas de acción elegantes a cámara lenta del «bullet time» y que puedan soportar las frecuentes secuencias cinemáticas Lo que me gustó Una mecánica de disparos en tercera persona fluida como la mantequilla

In Max Payne 3, un ex policía acabado y alcohólico llamado Max Payne se dedica a proteger a los ricos Blanco familia en São Paulo, Brasil, en un intento por escapar de su pasado. Sin embargo, Max pronto se ve envuelto en una red del crimen, violencia, ytraición tras el secuestro de la esposa de su jefe, lo que le llevó a emprender una lucha facciones poderosaspara sobrevivir.

Para más información Mantén tuMultiplicador de racha de aciertos en el modo Arcade, disparando en ráfagas cortas y apuntando al cuerpo antes que a la cabeza, ya que así se obtienen más puntos.

En cuanto a la mecánica, este juego sigue siendo uno de los mejores shooters en tercera persona a los que he jugado. Y al igual que Sleeping Dogs, combina combates intensos y coreografiados con una trama cruda y llena de emoción.

Tiroand movimientote sientes y te ves genial. Estéticamente, es absolutamente precioso y lleva al límite el PlayStation 360 llevada al límite. La física es impecable y, en general, es un juego con un aspecto magnífico.

Mi veredicto: Aunque su estructura lineal resulta un poco restrictiva, sigue prestando un buen servicio a la narración, lo que la convierte en un estudio de personajes oscuro y apasionante, así como en un excelente colofón para la trilogía.

10. Yakuza Kiwami [Lo mejor para descubrir los orígenes de la saga Yakuza]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Acción y aventura, juego de lucha, drama policíaco Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2016 Creador/es Ryga Gotoku Studio, Sega, Lab42, SEGA of America Duración media de la partida 36,5 horas Ideal para Los jugadores que quieran sumergirse directamente en la trama principal de la serie siguiendo el orden de lanzamiento, o que busquen una experiencia más centrada y cinematográfica tras haber jugado a la precuela. Lo que me gustó Kiwami toma el increíble motor de juego y el sistema de combate de Yakuza 0 y los integra en la historia del juego original de PS2

Yakuza Kiwami es una serie policíaca centrada en la yakuza Kazuma Kiryu, quien asume la culpa de un asesinato cometido por su mejor amigo, Akira Nishikiyama, para proteger a su amigo de la infancia Yumi Sawamura. Kiryu pasa diez años en prisión y, al salir en libertad, se encuentra con un mundo que ha cambiado radicalmente; descubre que su antigua organización, la Tojo Clan, en desorden.

Además de los elementos originales de la historia, Yakuza Kiwami también incluye nuevos contenidos que amplían la historia original, centrándose especialmente en los detalles de los personajes y en los vínculos con Yakuza 0.

Para más información Los jefes intentarán curar cuando su salud está baja y brillan. Utiliza inmediatamente el Kiwami específico adecuado Medidas contra el calor (se desbloquea a través del árbol de habilidades) para interrumpir esto e infligir un daño enorme.

Elementos clave que lo distinguen entre te deseo lo mejorYakuza juegos – el sistema «Majima Everywhere» y una jugabilidad atractiva y variada que hace que la experiencia nunca resulte aburrida.

Mi veredicto: Una adaptación fiel de la historia original con importantes mejoras en cuanto a la jugabilidad moderna. Sin duda, un juego que hay que probar.

11. Just Cause 3 [Lo mejor para un caos explosivo en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, un sandbox explosivo Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now Año de estreno 2015 Creador/es Avalanche Studios Group, Avalanche Studios Group AB, Square Enix, Square Enix Inc. Duración media de la partida 33 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la acción trepidante en un mundo abierto, con una jugabilidad tipo «sandbox» centrada en la destrucción y el caos creativo Lo que me gustó Montones de objetos para realizar derribos creativos y causar estragos con los vehículos. Un mapa enorme y explorable con un gran valor de rejugabilidad.

El juego comienza cuando Rico Rodríguezregresa a su tierra natal mediterránea, Medici, para derrocar la brutal dictadura militar de General Sebastiano Di Ravello. Di Ravello está aprovechando el mineral único y potente de la isla, Bavaria, para crear superarmas y ampliar su poder a escala mundial. Por supuesto, Rico no puede dejar que eso pase.

Para más información Domina el recorrido utilizando el pinza, paracaídas, ytraje de alas para escapar rápidamente del combate o lanzarse de lleno a él.

Para todos aquellos que quieran hincarle el diente a uno de los los mejores juegos similares aGTA, este título no te decepcionará. ¡Te ofrece un enorme mundo abierto tipo «sandbox» que fomenta la destrucción creativa, la gratificante dinámica de juego que supone liberar bases y un amplio sistema de mejoras que garantiza una gran rejugabilidad!

Mi veredicto: Si estás buscando un juego de mundo abierto que te ofrezca total libertad para convertirte en una amenaza para la sociedad, no te lo pierdas Just Cause 3.

11. El padrino II [Lo mejor para crear un imperio criminal estratégico]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de acción y aventura de mundo abierto, estrategia policíaca Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Año de estreno 2009 Creador/es Visceral Games, Electronic Arts Duración media de la partida 15 horas Ideal para Los jugadores a los que les guste el género policíaco y de acción del cine, así como los aficionados a la estrategia a los que les guste dirigir una banda y hacerse con el control de negocios en el modo para un jugador Lo que me gustó Posibilidad de reclutar a miembros de tu banda para tu equipo, asignarles funciones y establecer una jerarquía

El padrino II presenta a los jugadores una historia no canónica que discurre en paralelo a la trama de la película, en la que el jugador, en el papel de un nuevo Don Dominic Corleone, debe reconstruir y expandir el imperio criminal de la familia Corleone por todo Nueva York, Miami, yPariente.

Hay un montón de similitudes entre El padrino II and Sleeping Dogs, pero siempre me ha gustado su adictiva mecánica de construcción de imperios y la gestión estratégica de una familia mafiosa.

Para más información For adquisiciones de empresas, utiliza a expertos en demoliciones para destruir las instalaciones del rival antes de atacar y así obtener ventaja, y contrata a los mejores miembros de la tripulación posibles, dando prioridad a habilidades como demolición and ingeniería.

Los jugadores pueden dirigir a sus equipos y sus negocios desde una perspectiva aérea denominada «Don’s View». La jugabilidad destaca por ofrecer lo que se espera de un el mejor juego de estrategia con su acción en mundo abierto y el sistema de tripulación, en el que los jugadores reclutan y mejoran a hombres con habilidades especiales, siempre es un placer vivir la experiencia.

Mi veredicto:A los jugadores a los que les encanta construir y dirigir un imperio les encantará este juego.

12. Crimen real: Las calles de Los Ángeles [Lo mejor en series policiacas ambientadas en un mundo al estilo GTA]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, crimen Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 2, GameCube, macOS, Xbox, sistemas operativos Mac, Classic Mac OS Año de estreno 2003 Creador/es Luxoflux, Exakt Entertainment, ImaginEngine Duración media de la partida 13 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de mundo abierto similares a Grand Theft Auto, pero centrados en jugar en el papel de un agente de las fuerzas del orden. Lo que me gustó El reto del sistema del «policía bueno y el policía malo»

Crimen real: Las calles de Los Ángeles pone a los jugadores en la piel de Nicholas Kang, un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que había sido suspendido y que es reincorporado a una división de operaciones de élite para investigar una serie de atentados con bomba en Chinatown. El caso se convierte rápidamente en una conspiración a escala municipal en la que están implicados los Tríada chinay ella mafia rusa.

Para más información Gestiona tureputación ¡Ten cuidado! Tu papel como «policía bueno» o «policía malo» determina qué episodios de la historia vivirás y cuál de los tres finales podrás conseguir.

Lo que hace que este juego destaque de verdad es su combinación única de jugabilidad, un mapa extenso y detallado, y una historia con ramificaciones que dependen de las decisiones del jugador. Ofrece una acertada mezcla de tiroteos, un profundo sistema de combate de artes marciales y conducción, además de características como la mecánica de cámara lenta «Precision Targeting» y bandas sonoras personalizables.

Mi veredicto:Aunque los controles no siempre son perfectos, la combinación de conducción, tiroteos, combate cuerpo a cuerpo y una ciudad ricamente recreada seguirá cautivando a cualquier amante de los crímenes reales.

13. El saboteador [Lo mejor para la resistencia clandestina en el París ocupado]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, sigilo Plataformas iOS, Microsoft Windows, Xbox 360, BlackBerry, PlayStation 3 Año de estreno 2009 Creador/es Pandemic Studios, Hands-On Mobile, Electronic Arts Duración media de la partida 21 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de acción de mundo abierto con una historia muy cinematográfica y centrados en el sigilo, la demolición y el combate de resistencia en un escenario ambientado en la Segunda Guerra Mundial Lo que me gustó La incorporación de elementos engañosos, como el farol

El saboteadores una incorporación brillante al género de mundo abierto, juegos de acción y aventura ingeniosos. Está ambientada enEl París ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde los jugadores se meten en la piel de un piloto de carreras irlandés convertido en miembro de la resistencia que emprende una misión personal en busca de venganza.

Para más información Compra elpistola con silenciador y, finalmente, el ametralladora con silenciador en el mercado negro tan pronto como estén disponibles. Son de gran utilidad para misiones de sigilo y para despejar zonas sin dar la alarma.

Personalmente, creo que este juego debería haber tenido mucho más éxito. Te voy a dar algunas razones: su llamativo diseño visual, una mecánica única de «voluntad de luchar» en la que el color vuelve al mundo a medida que lo liberas, y su atractiva jugabilidad de mundo abierto que combina acción, sigilo y conducción. El juego hace un trabajo increíble al retratar un El París de los años 40, centrándose en la liberación impulsada por los jugadores.

Mi veredicto: El saboteadores una joya poco valorada que logra plasmar a la perfección el espíritu de «¡Viva la Resistencia!»

14. Yakuza: Like a Dragon [Lo mejor para el caos por turnos y las emociones de una familia improvisada]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG por turnos, acción y aventura, drama policíaco Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Microsoft Windows, Xbox Series X y Series S, sistemas operativos Mac Año de estreno 2020 Creador/es Sega, SEGA of America, Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida 50 horas Ideal para Los jugadores a los que les gustan los JRPG por turnos, que valoran una narrativa sólida con un elenco de personajes entrañables o que se inician en la serie Yakuza Lo que me gustó La mezcla característica de la serie, que combina drama intenso y humor extravagante

Yakuza: Like a Dragona continuaciónIchiban Kasuga, un miembro leal de bajo rango de la yakuza que cumple voluntariamente una condena de 18 años de prisión por un delito que no cometió, con el fin de proteger a su jefe. A su salida de prisión en 2019, ese mismo jefe lo traiciona y le dispara, Masumi Arakawa, y abandonado a su suerte en la desconocida ciudad de Yokohama.

Para más información Céntrate en completar las subtramas y gestionar el negocio para ganar dinero y experiencia, y visita con frecuencia el Bar «Survive» para crear vínculos y desbloquear potenciadores

El juego te permite probar diferentes composiciones de equipo y estrategias, ya que no se considera excesivamente difícil hasta llegar al contenido del final del juego.

Mi veredicto: Aunque este juego se aleja de las raíces de lucha de la serie, sigue logrando de forma impresionante presentarse como un juego de rol moderno, repleto de posibilidades.

15. Crimen real: Nueva York [Lo mejor para disfrutar del ambiente auténtico de Nueva York]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción y aventura, Shooter en tercera persona, Mundo abierto Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Año de lanzamiento 2005 Desarrollador Luxoflux Editor Activision Duración media de la partida ~ 16 horas

Volvamos a mediados de la década de 2000 para profundizar un poco más Crimen real ¡Acción! Esta vez nos encontramos en las calles increíblemente agitadas de la Gran Manzana con Crimen real: Nueva York. Juegas en el papel de Marcus Reed, un protagonista realmente intenso cuya historia es mucho más oscura que la de Nicholas Kang.

Por qué lo elegimos Crimen real: Nueva York tenía algunos fallos cuando salió al mercado, pero la ambición de ese mundo abierto era impresionante. Es una gran pieza de la historia de los juegos de mundo abierto que parece una especie de primo mayor y más tosco de Sleeping Dogs.

Este juego se parece mucho a Las calles de Los Ángeles en cuanto a su mecánica, pero el ambiente es totalmente diferente; se aleja de la California soleada y se acerca más al Nueva York más crudo.

Dedicas mucho tiempo a llevar a cabo misiones de búsqueda a pequeña escala en los barrios e intentar mantener el equilibrio en tu nivel de moralidad, lo que le da al juego un aire de novela policíaca muy chulo.

Mi veredicto: Crimen real: Nueva York es una obra divertida y nostálgica que creo que te gustará si te gustó ese rollo de policía encubierto de Sleeping Dogs.

16. La huida [Lo mejor para recrear Londres de forma realista]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción y aventura, shooter en tercera persona, carreras Plataformas PlayStation 2 Año de lanzamiento 2002 Desarrollador Equipo Soho Editor Sony Computer Entertainment Duración media de la partida ~ 13 horas

La huida era una obra muy ambiciosa para su época, ya que situaba su intensa historia policíaca en un un mapa de Londres a escala real y de una precisión extraordinaria en aquel momento.

Todo el juego es centrada en un plan de venganza desesperado en el que encarnas a Mark Hammond, un antiguo gánster que intenta recuperar la paz en su vida, pero un jefe del crimen le empuja a un camino mortal.

Por qué lo elegimos Lo que realmente hizo que La huida Lo que lo hacía especial era su enfoque cinematográfico. Prácticamente no hay interfaz de juego, lo que significa que la orientación te la proporcionan los intermitentes del coche, y tienes que fijarte en cómo tu personaje empieza a cojear para saber cómo está de salud.

The falta de acompañamiento Aporta una tensión increíble cuando no paras de huir de la policía. Realmente pierdes la esperanza por el protagonista, porque todo resulta muy crudo e implacable.

Mi veredicto: Para aquellos de vosotros que seáis fans del ambiente de drama policíaco crudo de Sleeping Dogs y no te importa vivir una experiencia similar de mundo abierto con un toque británico característico, La huida sería una opción fantástica y con un toque más retro para tu próxima partida.

17. Shenmue 3 [Lo mejor para una narrativa pausada y una construcción de mundos envolvente]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Acción y aventura, mundo abierto, simulación de vida Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 Año de lanzamiento 2019 Desarrollador Red para hielo Editor Deep Silver Duración media de la partida ~ 32 horas

Vale, voy a ser sincero: esta tiene un estilo y un ritmo totalmente diferentes a los de la acción trepidante de Sleeping Dogs, pero si te encanta el ambiente general y las mecánicas únicas del género de las artes marciales, no puedo dejar de mencionar Shenmue 3.

No encontrarás esa intensidad inmediata de las artes marciales que los juegos de United Front llevaron a la perfección. Este juego, en su mayor parte, es una aventura pausada y reflexiva De eso trata la incesante búsqueda de venganza de Ryo Hazuki.

Por qué lo elegimos Shenmue 3Su eje central gira en torno al entrenamiento en artes marciales y a una simulación de la vida pausada y minuciosa, lo que lo convierte en un pariente singular de Perro dormidoEl juego premia a los jugadores que se toman su tiempo para dominar las técnicas, no a los que se precipitan en la acción.

La mecánica de juego metódica, en la que debes gestionar estratégicamente tus recursos limitados y elegir qué habilidades mejorar teniendo en cuenta la eficiencia, es la razón por la que este título se percibe como uno de los los juegos de estrategia más originales barrajuegos híbridos de lucha a los que puedes jugar.

Sin duda, debo mencionar que el ritmo pausado es una característica, no un defecto: crea un mundo increíblemente envolvente que puedes explorar a tu propio ritmo.

Mi veredicto: Shenmue 3 Es una opción ideal para cualquier jugador solitario al que le guste la creación de mundos detallados y una jugabilidad meditativa por encima de la acción trepidante, ya que este juego se basa en dominar poco a poco las artes marciales y sumergirse en una vida de aventuras, en lugar de las habituales peleas sin descanso.

18. Maestro [Lo mejor para el combate en artes marciales basado en la destreza]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Juegos de lucha, Acción, Independientes Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Sloclap Editor Sloclap Duración media de la partida ~ 12 horas Ideal para Combate de artes marciales exigente y basado en la destreza

In Maestro, puedes ser una auténtica máquina de dar palizas como Batman en el Arkham juegos o un payaso que se ha convertido en un vejestorio solo para superar un nivel… y ahí radica precisamente el encanto de este título indie de primera categoría.

Este juego escentrado exclusivamente en el combate realista de kung fu y cuenta con una de las mecánicas más originales que he visto en años: Cada vez que «mueres», tu personaje sube de edad, lo que conlleva graves consecuencias por cada error que cometas.

Por qué lo elegimos Cada secuencia de lucha en Maestro parece una película interactiva de artes marciales. En cuanto a la profundidad de las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo y a la satisfacción que se siente al salir airoso de las peleas con el mínimo de contratiempos, este juego es sencillamente *El pis del jefe*Precioso.

Este sistema de envejecimiento es el brillante giro argumental del juego, ya que te obliga a dominar el ritmo de cada combate y a mejorar realmente memorizando combos o los momentos de contraataque, pues tu imprudencia puede acabar con los días que le quedan de vida al pobre protagonista.

Mi veredicto: Maestroes realmente unun juego de lucha increíble para los amantes del truco de «contraataque y lanzamiento» de Sleeping Dogs pero buscan algo mucho más exigente, una experiencia que no sea de mundo abierto.

19. Lost Judgment [Lo mejor en mecánica de investigación criminal y combate de múltiples estilos]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Acción y aventura, Juego de lucha, Mundo abierto Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Ryga Gotoku Studio Editor Mezcla Duración media de la partida ~ 51 horas

Si te gustó la acción trepidante y centrada en las artes marciales de cualquiera de las Yakuzaserie oSleeping Dogs, esta serie derivada de detectives te va a encantar.

In Lost Judgment, podrás meterte en la piel del detective privado Takayuki Yagami, y este juego te ofrece un acceso increíble a entornos urbanos enormes y detallados donde pasas el tiempo compaginando el trabajo de investigación con las peleas callejeras.

La historia es tremendamente intensa y gira en torno a un oscuro misterio de asesinato que te sumerge en el mundo del acoso escolar y la corrupción arraigada.

Por qué lo elegimos In Lost Judgment, los tres estilos de lucha distintos de Yagami resultan tan fluidos y satisfactorios como los de Wei Shen. Además, a diferencia de en Sleeping Dogs, no necesitas ningún atuendo para usar el estilo «Puño Borracho». Aquí solo tienes que desbloquear algunas habilidades y beber alcohol. MUCHO alcohol.

Aunque incluso con los temas más serios, los frecuentes combates mantienen la adrenalina por las nubes y ofrecen buenos respiros en la narración, por no hablar de todo tipo de Yakuza producto básicominijuegos y misiones secundarias extravagantes hasta dónde puedes llegar.

No en vano es una secuela de gran éxito de ventas, ya que combina los mejores elementos de la Yakuza franquicia conmagníficos recursos y mecanismos del género policíaco, como el uso de disfraces, la vigilancia con drones, la persecución de sospechosos mediante parkour y el uso del sigilo para recabar pruebas.

Mi veredicto:Al igual queYakuza 0, Lost Judgment es un juego de acción y aventuras policíacas excepcional con un sistema de combate extraordinario. En serio, no te lo puedes perder: échale un vistazo a este juego y a su precuela, Sentencia, fuera.

Todo lo que necesitas saber sobre juegos similares a Sleeping Dogs

Si te atraen la acción trepidante, las historias bien construidas y el caos de las artes marciales, los juegos de esta lista te encantarán.

¿Buscas la tensión de una película de policías encubiertos? GTA¿El caos de un mundo abierto al estilo sandbox o combates cuerpo a cuerpo con toques cinematográficos? Este género lo combina todo: sigilo, conducción, trabajo de detective, toques de juego de rol y un montón de líos en un mundo abierto en los que meterse.

¿Qué hace que juegos como Sleeping Dogs sean especiales?

Estos juegos se nutren de un una combinación explosiva de tramas intensas y combates trepidantes y de gran impacto. Imagina huesos crujiendo, motores rugiendo y misiones cargadas de emoción.

Yakuza 0 and Mafia II siguen una fórmula similar: personajes con profundidad, ciudades bulliciosas y contenido secundario que prácticamente te invita a explorarlo. Yakuza apuesta por un humor peculiar y peleas caóticas, mientras que Mafia II ofrece un drama clásico con mucho estilo.

Y, sinceramente, lo mejor es cómo te hacen sentir estos juegos. No te limitas a apretar botones sin pensar: te adentras en un mundo de lealtades, alianzas y momentos que realmente te marcan.

¿Por qué a los fans de Sleeping Dogs les gustan tanto estos juegos?

La gente se siente atraída por estos juegos porque Los mundos parecen cobrar vida y el combate resulta muy satisfactorio. Sleeping Dogs ha logrado dar con el equilibrio perfecto entre la intensidad emocional y el caos trepidante, y estos títulos siguen la misma línea.

PiensaYakuza: Like a Dragon con su reparto entrañable y sus travesuras absurdas, o Just Cause 3 con ese espíritu de «vamos a acoplarle un propulsor a ese coche». No se trata solo de derrotar a los enemigos, sino de sumergirse en un mundo que reacciona, sorprende y, de vez en cuando, te devuelve los golpes.

Estos juegos te enganchan porque cada callejón, cada personaje no jugable, cada pequeño detalle parece formar parte de algo más grande, y eso hace que cada momento sea más divertido.

Características de juego que capturan el espíritu de Sleeping Dogs

Si estás buscando eso Sleeping Dogs energía, busca juegos con:

Mundos abiertos por los que realmente puedes explorar

Un combate cuerpo a cuerpo trepidante que realmente es divertido

Secuencias de persecución ridículas

Misiones secundarias y miniquests que te desvían del camino, pero para bien

Un marcado sentido de pertenencia, desde los puestos de comida hasta los letreros de neón

Si juntas todo esto, obtienes el tipo de espacio urbano de juegos que hace que hasta el más mínimo desvío resulte emocionante.

Mi opinión general sobre juegos similares a Sleeping Dogs

Si te sientes un poco abrumado por todas las opciones increíbles de la lista y necesitas un Sleeping DogsSi necesitas una solución rápida, estas sugerencias te ayudarán a dar con la próxima aventura perfecta sin tener que darle muchas vueltas. Por aquí puedes empezar:

Para los aficionados a las series policíacas que se apasionan por las tramas → Yakuza 0

Te espera una narración llena de emoción, peleas callejeras brutales y una ciudad bañada en luces de neón que te dejará huella mucho después de que terminen los créditos.

Para los jugadores a los que les encanta el trabajo de detective y las zonas grises en materia moral → Sentencia

Combina el drama judicial, el misterio negro y los combates trepidantes en una de las aventuras urbanas más apasionantes que existen.

Para los gremlins del caos que solo quieren destrozar el sandbox → Grand Theft Auto V

Desde atracos hasta el caos más absoluto en Los Santos, es el mejor escenario para el crimen donde puedes «hacer lo que te dé la gana».

Para los jugadores que buscan una mezcla de estrategia y fantasía policíaca → El padrino II

No solo luchas; también mandas, expandes y gobiernas tu imperio como un auténtico Don digital.

Para los amantes de los JRPG que siguen buscando ese ambiente callejero y descarnado → Yakuza: Like a Dragon

Una montaña rusa por turnos llena de emoción que convierte a los desvalidos en leyendas y cada combate en puro entretenimiento.

Vayas donde vayas, te esperan horas y horas de acción, actitud y caos en un mundo abierto.

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