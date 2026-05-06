Los 20 mejores juegos similares a Fable para vivir nuevas aventuras en 2025

Juegos comoFábulason inolvidables porque todos recordamos la primera vez que pisamos Albion. Todo giraba en torno a dar patadas a pollos, comprar casas, casarse y elegir si querías una aureola o cuernos. Pocos títulos logran equilibrar tan a la perfección ese peculiar humor británico con las mecánicas serias de los juegos de rol, por lo que resulta difícil encontrar alternativas auténticas.

Y, para ser sinceros, la espera por un nuevo FábulaEl mundo de los videojuegos —con todos los rumores y las noticias sobre el relanzamiento— ya se ha alargado demasiado. Necesitas algo con lo que jugar ahora mismo.

He dedicado innumerables horas a buscar esa sensación concreta. Quería juegos que ofrecieran libertad, fantasía y consecuencias. Esta lista recoge los mejores títulos que satisfacen ese antojo. Algunos destacan por su humor. Otros, por el combate. Todos ellos ofrecen un viaje fantástico que merece la pena emprender.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Fable

Todos los juegos de esta lista merecen la pena, pero hay tres que destacan de inmediato. Estos títulos son los que más se acercan a esa magia especial Lionhead Studioscreado.

Reinos de Amalur: Reckoning (2012) – El combate es increíble, y el mundo tiene ese estilo fantástico, luminoso y pictórico. La historia del bardo (2004) – Si echas de menos el sarcasmo y el ingenio británico de Fábula, esta es la opción más divertida. Overlord II (2009) – Esta es la mejor opción para los jugadores a los que les encantaba hacer de villanos y sembrar el caos en Albion.

Sigue desplazándote para ver el desglose completo de los 20 juegos y encontrar el que mejor se adapte a tu estilo.

Los 20 mejores juegos similares a «Fable» que todo fan de la serie debería jugar

Hay un montón de juegos como Fábula Hay muchos más, pero estos 20 son los que mejor captan el espíritu de la serie. He buscado estilos artísticos distintivos, dilemas morales y esa sensación de diversión que muchos juegos serios suelen pasar por alto. ¿A cuántos de estos títulos has jugado o piensas jugar?

1. Reinos de Amalur: Reckoning [El mejor juego de rol de fantasía de mundo abierto al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS3, Xbox 360 (Reckoning); PC, PS4, Xbox One, Switch (Re-Reckoning) Año de estreno 2012 (Revisión de 2020) Creador/es Desarrolladores: Big Huge Games; Editores: 38 Studios, Electronic Arts Características únicas Cartas del destino, combates dinámicos, un universo narrativo enorme

Reinos de Amalur no se habla lo suficiente de ello, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que satisface esa Fábula-Un juego al estilo «Itch»: un ambiente fantástico y colorido, combates de acción trepidantes, un tono desenfadado y una progresión de RPG sencilla y accesible.

A menudo se le conoce como un «MMO para un solo jugador» y, sinceramente, es una descripción acertada. El juego te ofrece una cantidad ingente de contenido. Literalmente, te despiertas sobre un montón de cadáveres, revivido por el Pozo de las Almas, y, dado que tu personaje no tiene un destino predeterminado, eres libre de reescribir el mundo como quieras. Con R. A. Salvatore al frente de la historia, el trasfondo es sorprendentemente profundo.

Prepárate para pasar horas recorriendo un mapa enorme, cambiando de facción y fabricando una cantidad ingente de equipamiento. El estilo artístico, muy llamativo, destaca de inmediato, con colores vivos y diseños de personajes exagerados que hacen que el mundo resulte divertido y acogedor.

Por qué lo elegimos El estilo artístico es casi idéntico al de De Fable Un aspecto vibrante. Refleja a la perfección ese esplendor propio de la alta fantasía y su estética colorida.

Para mí, Lo más destacado aquí es el combate. Es rápido y se centra en los combos, y el cambio entre martillos, dagas y bastones mágicos es instantáneo. Una vez mantuve a un enemigo suspendido en el aire con un combo de espada y luego lo aplasté con un hechizo. Ese tipo de poder es lo que los mejores juegos de rol de acciónde qué se trata.

Mi veredicto:Si quieresDe Fable estilo artístico combinado con De God of Warcombate,Reinos de Amalur: Reckoning Es tu juego. Es enorme, precioso y muy divertido.

2. La historia del bardo [El mejor juego de rol de fantasía con toques de humor al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Xbox, PS2, PS4, PC, iOS, OS X, Linux, PlayBook, Android, Ouya, PlayStation Vita, Xbox One, Switch Año de estreno 2004 Creador/es Desarrolladores: InXile Entertainment; Editores: InXile Entertainment (América del Norte), Ubisoft (Europa) Características únicas Música evocadora, narrador sarcástico, héroe mordaz

La historia del bardo No está pensado para hacerte sentir como un héroe, sino para hacerte reír. Juegas en el papel del Bardo, un músico deliciosamente egoísta al que pone voz Cary Elwes, cuyas prioridades son el dinero, el amor y… sí, más dinero. El narrador no lo soporta, y las constantes discusiones entre ambos son la mitad de la diversión.

La mecánica del juego gira en torno a la invocación de criaturas mediante la música. Tocas una melodía y aparece una rata, un guerrero o una anciana para luchar a tu lado. De este modo, el combate se mantiene ligero para que puedas centrarte en lo que realmente importa en el juego: diálogos ágiles y un sarcasmo magnífico.

Para más información Escucha las canciones que cantan los duendes. Son muy divertidas y, a menudo, te dan pistas sobre las trampas que te esperan más adelante.

El juego se burla de los típicos clichés de los juegos de rol. ¿Por qué? Porque no eres más que un tipo que intenta tomarse una copa. Esto coincideDe Fable El humor al estilo británico a la perfección. El divertido mundo de fantasía y la narración irónica hacen que parezca un pariente espiritual.

Mi veredicto:JugarLa historia del bardo si lo que más te gustó fue el humor de Fábula. Es realmente divertida y no se toma en serio a sí misma.

3. Overlord II [El mejor juego de rol de acción lleno de travesuras al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas PC, Xbox 360, PS3, OS X, Linux Año de estreno 2009 Creador/es Desarrolladores: Triumph Studios; Editores: Codemasters Características únicas Control de esbirros, personalización de la villa, decisiones malvadas



In Overlord II, Te pones la armadura de un señor oscuro con una misión muy sencilla: conquistarlo todo y arruinarle el día a un imperio de aspecto muy romano. ¿Lo mejor de todo? Apenas tienes que luchar. Tus secuaces lo hacen por ti – unas pequeñas criaturas parecidas a duendes que aplastan a los enemigos, saquean casas y corren orgullosas al combate con calabazas en la cabeza.

Por qué lo elegimos Te permite hacer de malo. Fábula te puso cuernos por ser malvado; Overlord construye todo el juego en torno a ello.

El juego mantiene un tono absurdo y satírico de principio a fin. Cada nueva zona que conquistas te plantea decisiones importantes: ¿esclavizas a los pueblos para obtener recursos o te lanzas al caos total y los aniquilas?

Overlord II tiene la misma energía descarada y llena de dilemas morales que Fábulapor lo que es conocido, llevado aún más lejos y envuelto en una capa de caótica locura de minions. Si te encantan los juegos de rol de fantasía que no se toman a sí mismos demasiado en serio, este juego es una forma sorprendentemente encantadora de dar rienda suelta a tu villano interior.

Mi veredicto: Overlord II Es el mejor simulador para convertirse en un villano de fantasía. Es caótico, divertido y resulta tremendamente satisfactorio controlar tu horda de secuaces.

4. Imperio de Jade [Un clásico juego de rol de acción basado en la moral, al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, Xbox, macOS, iOS, Android Año de estreno 2005 Creador/es Desarrolladores: BioWare; Editores: Microsoft Game Studios Características únicas Combate de artes marciales, ambientación asiática, mano abierta/puño cerrado



Imperio de Jade es una joya de la versión original Xbox era, igual que el original Fábula. Cambia a los caballeros medievales por un escenario mítico chino. Juegas en el papel de un estudiante de artes marciales destinado a salvar el imperio.

El núcleo del juego es el sistema de moralidad. Puedes seguir el Camino de la Palma Abierta (el bien) o el del Puño Cerrado (el mal). Estas decisiones influyen en cómo te tratan los demás y determinan el final. El combate es en tiempo real y se centra en los combos, las esquivas y los estilos mágicos.

Para más información Habla con todos los PNJ de la Ciudad Imperial. Las misiones secundarias de allí desbloquean algunos de los mejores estilos de lucha del juego.

Si te gustaFábulalas decisiones morales y las ramificaciones de la historia, Imperio de Jade está hecho del mismo molde, pero con más artes marciales y una dosis extra de encanto místico. Es un juego de rol de fantasía que pone a los personajes y las consecuencias en primer plano.

Mi veredicto:Imperio de Jadees un clásicoBioWare Un juego de rol con un escenario único. Las decisiones morales tienen su importancia y la historia es fantástica.

5. Kynseed [Un acogedor juego de rol de fantasía y simulación de vida creado por antiguos desarrolladores de Fable]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego RPG de simulación de vida Plataformas PC Año de estreno 2018 (edición anticipada), 2022 (lanzamiento completo) Creador/es Desarrollador/Editor: PixelCount Studios Características únicas Personajes que envejecen, gestión de un negocio, juego intergeneracional

Kynseed es un simulador de vida tipo sandbox. Vives en un mundo peculiar en el que todo el mundo acaba muriendo de viejo, tú incluido. Cuando tu personaje muera, seguirás jugando con tus hijos.

Este sistema generacional era algo Peter Molyneuxprometido paraFábula pero nunca se cumplió del todo.

Por qué lo elegimos Los desarrolladores que trabajaron en Fábula crearon este juego. El humor, las descripciones de los objetos y el toque de fantasía son idénticos a Cabeza de leónel estilo de…

Puedes llevar una herrería, hornear tartas, cuidar tus cultivos o lanzarte a una pequeña aventura por el bosque; en definitiva, todas esas cosas acogedoras propias de los simuladores de vida que me encantaría poder hacer en la vida real. El combate es sencillo, pero, sinceramente, bastante divertido, y el guion está repleto de juegos de palabras y de ese humor británico maravillosamente irónico. Da la sensación de que alguien ha metido Albion en un libro de cuentos en 2D.

Kynseed captura a la perfección esa energía cálida y fantasiosa propia de los juegos de simulación de vida Fábulapor lo que es famoso.El mundo de cuento de hadas, el humor, el absurdo entrañable… todo encaja a la perfección. Si a eso le sumamos la evolución generacional y el tono de cuento infantil, el resultado es, básicamente, una obra de bolsillo Fábulaque nunca deja de hacerte guiños.

Mi veredicto: Si te gustaron los aspectos relacionados con el matrimonio, el trabajo y el envejecimiento de Fábula, Kynseed es el análisis en profundidad que necesitas.

6. The Elder Scrolls V: Skyrim [Una épica aventura de fantasía en mundo abierto al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto Plataformas PC, PS4/5, Xbox, Switch Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios Características únicas Gritos de dragón, manejo de dos armas, compatibilidad con mods

The Elder Scrolls V: Skyrim a menudo se considera uno de los los mejores juegos de mundo abiertopor una razón. Eres el Dragonborn, un héroe con alma de dragón. Puedes seguir la misión principal para salvar el mundo, o puedes ignorarla por completo para cazar ciervos y construir una casa.

La libertad que ofrece este juego no tiene parangón. Puedes casarte, adoptar niños, unirte a una banda de ladrones o convertirte en un asesino. Aunque se toma a sí mismo más en serio que Fábula, la sensación de aventura es la misma. Exploras ruinas, encuentras armas mágicas y te haces más fuerte.

Para más información No te desplaces rápidamente a todas partes. Te perderás los encuentros fortuitos y las cuevas ocultas que hacen que el mundo abierto sea tan especial.

Skyrim uñas queFábulaenergía:Un mundo inmenso por explorar, misiones que giran en torno a tu héroe y suficientes dilemas morales como para hacerte replantearte tus decisiones. Es enorme, es caótico en el mejor sentido de la palabra, y la libertad de deambular, descubrir y traspasar un poco los límites del juego es precisamente lo que hace que Fábulalos aficionados se sienten como en casa.

Mi veredicto: Skyrim encabeza muchas listas de los los mejores juegos de rol de mundo abierto gracias a su libertad sin igual. Si buscas un mundo en el que puedas sumergirte durante años, este es el tuyo.

7. Dragon Age: Orígenes [Un juego de rol con una historia rica y un enfoque moral, al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego RPG Plataformas PC, Xbox 360, PS3, Mac OS X Año de estreno 2009 Creador/es Desarrolladores: BioWare; Editores: Electronic Arts Características únicas Historias de los orígenes, combate táctico, relaciones con los compañeros

Dragon Age: Orígenes es una fantasía más oscura, pero constituye una auténtica lección magistral sobre la toma de decisiones. Juegas en el papel de un Guardián Gris que lucha contra una invasión monstruosa y reunir un equipo de compañeros, cada uno con su propia personalidad. El juego te permite enamorarte de ellos, hacerte amigo suyo o hacer que te odien.

Por qué lo elegimos El sistema «Origins» te permite elegir tu origen, lo que influye en cómo te ve el mundo. Esto aporta un sentido real a la creación de tu personaje.

Como uno de loslos mejores juegos con una buena historia de toda la historia, ofrece un proceso de toma de decisiones de gran calado en el que cada opción de diálogo tiene un peso real. Influyes en el poder político, decides sobre cuestiones de vida o muerte y marcas el futuro de reinos enteros. Y gracias al combate táctico con pausa, incluso las batallas exigen un verdadero esfuerzo mental.

Si te gustóFábulasu mezcla de encanto, dilemas morales y aventura, DAO tiene un rollo parecido, pero con un toque más oscuro y mucho más enfocado a la estrategia. Con sus ramificaciones morales, sus entrañables compañeros y su trasfondo increíblemente rico, es básicamente un juego imprescindible para cualquiera que esté obsesionado con los RPG centrados en la historia.

Mi veredicto: Juega a este juego por la historia y los personajes. Las decisiones que tomes cambiarán el destino del mundo en Dragon Age: Orígenes.

8. Kameo: Elementos de poder [Una aventura fantástica y divertida al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2005 Creador/es Desarrolladores: Rare; Editor: Microsoft Game Studios Características únicas Transformación de criaturas, combate basado en la física, mundo colorido

Kameo: Elementos de poder es uno de esos juegos de acción y aventuras que se entrega por completo a su extravagancia y, sinceramente, me encanta precisamente por eso. Juegas como una princesa elfa a la que no le interesan las espadas ni los arcos – En cambio, literalmente te transformas para abrirte paso en las batallas. En un momento eres un boxeador con temática vegetal, al siguiente eres un yeti de hielo y, de repente, te conviertes en un auténtico dragón que escupe fuego.

Por qué lo elegimos Elementos del poder lanzado junto con el Xbox 360 y comparte ese característico aire de «fantasía británica» que Fábulatiene. El estilo artístico es increíblemente exuberante.

El mundo es un lugar lleno de vida, con hadas, trolls y magia. Para resolver los acertijos, tendrás que cambiar de forma rápidamente. Es como si un cuento de hadas cobrara vida. La música es orquestal y grandiosa, lo que contribuye a crear una atmósfera épica.

Kameo: Elementos de poderaccionesDe Fable una fantasía de cuento de hadas llena de colorido y transformaciones mágicas. El estilo artístico es precioso. Un mundo ricamente elaborado, un tono caprichoso y las transformaciones de las criaturas mágicas evocan los clásicos FábulaaXboxencanto fantástico.

Mi veredicto:Kameo: Elementos de poder es una joya oculta de los creadores de Banjo-Kazooie. Capta a la perfección el espíritu mágico y desenfadado de Albion.

9. The Witcher 3 [Un juego de rol de fantasía basado en las decisiones, similar a Fable]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2015 Creador/es Desarrollador/Editor: CD Projekt Red Características únicas Caza de monstruos, visión de detective, Gwent

The Witcher 3 se suele citar como el el mejor juego de fantasía de la última década. Eres Geralt, un cazador de monstruos que busca a su hija adoptiva. El mundo es crudo, realista y está sumido en la guerra.

Aunque es más maduro que Fábula, el énfasis en la elección es similar. A menudo, tus decisiones tienen consecuencias imprevistas horas más tarde. Las misiones secundarias son increíbles. Algunas son divertidas, otras trágicas y otras simplemente extrañas. También puedes pasar horas jugando a las cartas en las tabernas.

Para más información Lee el bestiario. En él se indica exactamente qué aceites y bombas debes usar contra cada monstruo. Así, el combate resulta mucho más fácil.

Los partidos De Fable decisiones significativas y sus consecuencias. Este rico mundo de fantasía te sumerge por completo. Una narrativa con gran profundidad moral, las consecuencias de las acciones de los personajes y las misiones centradas en los monstruos dan lugar a una evolución más seria de Fábula-con la profundidad de un juego de rol.

Mi veredicto: The Witcher 3 es el referente indiscutible de los juegos de rol modernos. Si quieres vivir una aventura larga, profunda y emotiva, no te lo pierdas.

10. The Outer Worlds [Un juego de rol de ciencia ficción basado en las decisiones y con un humor al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrolladores: Obsidian Entertainment; Editores: Private Division Características únicas Sistema de defectos, combinaciones de compañeros, habilidades de diálogo

The Outer Worlds es lo que ocurre cuando se mezclan la exploración espacial, el caos corporativo y un guion ingenioso en un solo juego de rol. Sin duda, es uno de los los mejores juegos de ciencia ficción Para todos aquellos a los que les gusten las decisiones morales y los personajes extravagantes. Te despiertas de un sueño criogénico y, de inmediato, te toca decidir el destino de toda una colonia —lo cual, sinceramente, parece demasiado para alguien que acaba de despertarse.

Por qué lo elegimos Esto demuestra que el «Fábula El «ambiente» funciona en este espacio. Las sintonías corporativas y los carteles satíricos parecen sacados de un Albion futurista.

El texto es muy divertido. Si tienes suficiente habilidad, puedes salir airoso de casi cualquier pelea con tus palabras. También puedes comportarte de forma increíblemente tonta, lo que desbloquea opciones de diálogo únicas. El sistema «Flaw» te permite aceptar una debilidad (como el miedo a los robots) a cambio de puntos de ventaja.

The Outer Worlds te da las mismas ganas de acción y aventura que Fábula, con una sátira mordaz y decisiones morales complicadas. Los personajes son encantadores sin esfuerzo, y las misiones te permiten decidir hasta qué punto quieres ser caótico (o heroico). Humor peculiar, opciones ramificadas y consecuencias para las facciones: básicamente es «Space Fábula» con sátira corporativa.

Mi veredicto: The Outer Worlds Es un juego de rol más breve y conciso que respeta tu tiempo. Su humor y su libertad hacen que sea un placer jugarlo.

11. Divinity II: Ego Draconis [Un juego de rol de fantasía con dragones al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Desarrolladores: Larian Studios; Editores: cdv Software Entertainment Características únicas Transformación en dragón, lectura de mentes, torre de combate

Antes de que hicieran Baldur’s Gate 3, Corrercreó este juego de rol de acción, Divinity II: Ego Draconis. Empiezas como cazador de dragones, pero acabas convirtiéndote en caballero dragón. Esto significa que puedes convertirte en un dragón y volar para quemar a los enemigos.

Para más información Invierte puntos en «Lectura de mentes» desde el principio. Su uso cuesta XP, pero te permite descubrir contraseñas secretas, botines ocultos y obtener puntos de habilidad adicionales de los PNJ.

El humor es claramente europeo y peculiar. Puedes crear tu propia criatura a partir de las partes del cuerpo que encuentres. Tendrás tu propia torre de combate para mejorar. El mundo está abierto a la exploración, y las misiones suelen tener giros divertidos.

Si te gustóFábulael encanto de su mundo abierto, Divinity II: Ego Draconis es, básicamente, su primo un poco más raro. Se trata de un divertido juego de acción y aventuras con mucha libertad, un guion ingenioso y la maravillosa y descabellada habilidad de convertirse en dragón cada vez que las cosas se complican.

Mi veredicto:Divinity II: Ego Draconis tiene algunos fallos, pero convertirse en dragón nunca pasa de moda. Tiene un encanto único que los fans de Fábula reconocerá.

12. Kingdom Come: Deliverance [Un juego de rol medieval realista al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Desarrolladores: Warhorse Studios; Editores: Deep Silver Características únicas Precisión histórica, combates realistas, sistema de necesidades

Olvídate de las bolas de fuego y los cuentos de hadas – Kingdom Come: Deliverance apuesta por el realismo total. Te transporta a la Bohemia de 1403 en la piel de Henry, el hijo de un herrero que solo intenta vivir su vida hasta que la guerra la reduce literalmente a cenizas. Antes de que te des cuenta, ya estás empuñando una espada y uniéndote a la resistencia.

Por qué lo elegimos Se basa en el concepto de «empezar de cero» de Fábula y lo hace muy realista. De verdad empiezas como un campesino que ni siquiera sabe leer.

El juego lo registra todo. Si no te bañas, la gente no te hablará porque hueles mal. Si robas, los guardias sospecharán de ti. Tienes que comer y dormir. Aprender a luchar requiere práctica real, lo que hace que el juego sea envolvente y gratificante.

Kingdom Come: Deliverance puede que deje la magia fuera de juego, pero canaliza Fábulael espíritu de… en todos los aspectos importantes: exploración en un mundo abierto, subir de nivel a los personajes, decisiones difíciles y misiones que te enganchan, pero con más realismo.

Mi veredicto:Si te gustan los retos y te apasiona la historia, juega Kingdom Come: Deliverance. Ver cómo Henry pasa de ser un don nadie a convertirse en caballero es un viaje increíble.

13. Dos mundos II [Juego de fantasía de mundo abierto tipo «sandbox», similar a Fable]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RPG Plataformas PC, Xbox 360, PS3 Año de estreno 2010 Creador/es Desarrolladores: Reality Pump; Editores: TopWare Interactive Características únicas Sistema de cartas mágicas, desmontaje de armas, navegación

Dos mundos IIes uno de esos clásicos de culto que no puedo evitar apoyar. Si te encanta el caos de los mundos abiertos mezclado con magia desmesurada, este juego cumple todos los requisitos el mejor juego de mundo abierto caja. El sistema de hechizos es alucinante: se crean hechizos con cartas, lo que significa que puedes conjurar desde yunques que caen del cielo hasta un auténtico tornado de arañas. Es magia caótica en estado puro.

Para más información Experimenta con el sistema de creación de hechizos. Puedes combinar varias cartas de «proyectiles» y «daño» para crear hechizos que acaben con hordas enteras de enemigos.

La historia es la típica fantasía cursi, pero la jugabilidad es abierta y divertida. Puedes mejorar las armas chocándolas contra otras armas. Puedes navegar en barco y explorar islas. El movimiento tiene un aire desenfadado, como el de los videojuegos arcade.

Dos mundos IIcapta ese mismo ambiente divertido y de fantasía sin límites que hace que FábulaEs muy divertido. El sistema mágico es tremendamente creativo, y todo el juego tiene un encanto descarado y peculiar. Básicamente, es un juego de rol de mundo abierto personalizable con un toque un poco peculiar – y lo digo en el mejor sentido.

Mi veredicto:JugarDos mundos II solo por el sistema mágico. Romper el juego con hechizos personalizados es increíblemente divertido.

14. Dragon’s Dogma [Un juego de rol de acción y fantasía con compañeros, al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Año de estreno 2012 Creador/es Desarrollador/Editor: Capcom Características únicas Sistema de peones, monstruos trepadores, peligro nocturno

Dragon’s Dogma es, en esencia, un juego de acción. Te enfrentarás a grifos gigantes, hidras y cíclopes. Lo más original es que puedes subirte a estos monstruos para apuñalarlos en sus puntos débiles. Es una experiencia épica y muy intensa.

Para más información El sistema «Pawn» en Dragon’s Dogma crea un grupo que parece cobrar vida. Hablan, te dan pistas y te ayudan a luchar, como si tuvieras un seguidor fiel en Fábula.

Creas un compañero principal (un «Pawn») que viaja contigo. También puedes contratar a otros dos «Pawns» creados por otros jugadores. Estos aprenden de tu estilo de juego. Las noches en este juego son completamente oscuras y peligrosas, lo que hace que los desplazamientos sean emocionantes.

Dragon’s Dogma tiene el mismo aire de fantasía épica Fábulaa los fans les encanta,pero con monstruos más grandes y acción más espectacular. Su sistema de compañeros es sorprendentemente completo, y la combinación de épicas batallas contra criaturas y combates trepidantes te transmite esa sensación de aventura que reconocerás al instante.

Mi veredicto:El combate enDragon’s Dogma es una de las mejores del género. Trepar por un dragón mientras lanzas un hechizo de tornado es uno de los mejores momentos de la historia de los videojuegos.

15. Cuento popular [Un encantador juego de construcción de ciudades y rol al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades / ARPG Plataformas PC, macOS Año de estreno 2013 Creador/es Desarrollador/Editor: Games Foundry Características únicas Gestión de un pueblo, héroes de juegos de rol, doblaje divertido

El pueblo habla combina la construcción de ciudades con la aventura de los juegos de rol. Diriges a un grupo heterogéneo de campesinos y héroes para construir un asentamiento próspero. Tienes que gestionar recursos, construir granjas y entrenar soldados.

Al mismo tiempo, envías a tus héroes al mundo para que superen mazmorras y consigan botín. Todo el juego tiene un tono desenfadado, con voces graciosas, acentos divertidos y un estilo fantástico al estilo de los dibujos animados.

Por qué lo elegimos Se centra en el aspecto «normativo» de Fable III. Si te gustó gestionar el reino y tomar decisiones por tus aldeanos, este juego amplía esa experiencia.

El pueblo hablarealmente capta a la perfección ese ambiente caprichoso y divertido Fábulaque tanto gusta a los fans. Está lleno de humor ligero, de la acogedora vida de pueblo y de pequeñas aventuras encantadoras que hacen que el mundo resulte cálido y acogedor. Si te gusta FábulaCon el encanto optimista de la fantasía, esta obra encaja a la perfección.

Mi veredicto: El pueblo habla es una relajante mezcla de géneros. Construir un pueblo de fantasía mientras te ríes con los diálogos es una forma estupenda de pasar el rato.

16. GreedFall [Juego de rol de fantasía colonial con decisiones morales al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Desarrolladores: Spiders; Editores: Focus Home Interactive Características únicas Diplomacia, pausa táctica, escenario único

GreedFall tiene lugar en una isla mágica descubierta por las potencias coloniales. En el juego encarnas a un diplomático que intenta encontrar una cura para una plaga mientras se las arregla para satisfacer las exigencias de diferentes facciones, desde los isleños nativos hasta los ambiciosos colonos.

Para más información Céntrate en el carisma y la intuición. Muchos conflictos se pueden resolver sin sacar la espada si eres capaz de salir airoso de ellos con tus palabras.

El escenario es único, ya que combina la moda del siglo XVIII con la magia. Las batallas mezclan combates con espadas, disparos de pistola y todo tipo de artimañas con trampas mágicas. El másFábulaUna característica similar es el sistema de reputación – Si enfadas a una facción, vendrán a por ti, pero si te portas bien, te equiparán.

GreedFall tiene una historia sorprendentemente apasionante, centrada en los personajes. Imagina un drama político, una diplomacia complicada y decisiones moralmente cuestionables, todo ello enmarcado en un mundo mágico de la época colonial que es mucho más rico de lo que cabría esperar.

Mi veredicto: GreedFall Es un RPG sólido con un escenario novedoso. El énfasis en la diplomacia te hace sentir como un auténtico líder.

17. Risen [Un RPG de acción clásico con la misma libertad de juego que Fable]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2009 Creador/es Desarrolladores: Piranha Bytes, Wizarbox (Xbox 360); Editores: Deep Silver, THQ Nordic (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) Características únicas Sin ayuda excesiva, sin bloqueo de facciones, combates exigentes

Risen Es para jugadores que buscan un reto. Te despiertas en una isla y tienes que sobrevivir. Puedes unirte a los bandidos del pantano, a los magos del monasterio o a los guerreros de la ciudad portuaria. Una vez que eliges un bando, los demás caminos se cierran.

Por qué lo elegimos Respeta la inteligencia del jugador. No hay rastros luminosos mágicos. Tienes que conocer el mundo y ganarte tu lugar en él.

El juego es difícil. Al principio, un lobo puede matarte fácilmente. Tienes que aprender a bloquear y esquivar. Explorar resulta peligroso y gratificante. El mundo es pequeño, pero está repleto de secretos.

Risen partidosDe Fable un juego de rol de aventuras clásico. La libertad del jugador es muy amplia, y tu reputación influye en la historia. Exploración desafiante, sistemas de la vieja escuela y elementos de supervivencia: es una versión más oscura y realista de Fábula.

Mi veredicto: Risen es una experiencia gratificante si le dedicas tiempo. La sensación de evolución, de pasar de ser un náufrago indefenso a un héroe poderoso, es muy satisfactoria.

18. Torchlight 2 [Un ARPG de fantasía y acción trepidante al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, OS X, Linux Año de estreno 2012 Creador/es Desarrollador/Editor: Runic Games Características únicas Mascotas que venden botín, fantasía steampunk, compatibilidad con mods

Torchlight 2es uno de loslos mejores juegos de acción y espadas en el que sumergirse, sobre todo si te gustan los mundos de fantasía que no se toman a sí mismos demasiado en serio. En muchos aspectos, parece una versión de ARPG con gran cantidad de botín de Fábula– conserva el mismo encanto colorido, el tono alegre y los combates dinámicos en tiempo real, aunque Luz de antorchase decanta mucho más por el caos puro del «hack-and-slash».

Para más información Envía a tu mascota a la ciudad para que venda el botín que no te sirve. Así te ahorras tener que teletransportarte constantemente de un lado a otro.

Eliges una clase, te adentras en mazmorras aleatorias y, básicamente, acabas con todo lo que se mueve. El botín no deja de aparecer, lo que hace que cada combate resulte gratificante. Y además te dan una mascota —quizá un hurón, un lobo o un halcón— que lucha a tu lado y te lleva el equipo extra como el mejor ayudante que puedas imaginar.

Cuando la gente me pide un un juego de exploración de mazmorras imprescindible, Torchlight 2 siempre está en la lista. Es sencillo, colorido y muy divertido gracias a las mazmorras aleatorias, la progresión basada en el botín y las mecánicas de los ARPG clásicos.

Mi veredicto:Torchlight 2 es pura diversión. La música es genial, los combates son trepidantes y es perfecto para jugar en sesiones cortas.

19. Divinity: Original Sin 2 [Una aventura de rol profunda al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego CRPG Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, iPad, macOS Año de estreno 2017 Creador/es Desarrolladores: Larian Studios; Editores: Larian Studios (PC), Bandai Namco Entertainment (consolas) Características únicas Interacciones elementales, modo cooperativo, modo maestro del juego

Divinity: Original Sin 2 ofrece más libertad que cualquier otro juego de rol. Se puede matar a cualquier personaje no jugador (si es ese tu estilo de juego), las misiones tienen más soluciones de las que jamás necesitarás y, sinceramente, teletransportar a los enemigos a la lava debería considerarse un pasatiempo.

Para más información Fíjate en el talento «Pet Pal». Te permite hablar con los animales. Te dan misiones, te revelan secretos y te ofrecen algunos de los diálogos más divertidos del juego.

El combate por turnos se nutre de ingeniosos trucos elementales: los enemigos mojados se fríen, los charcos de aceite explotan y cada combate parece un rompecabezas que puedes resolver con la ciencia o por puro rencor. El guion es ingenioso y divertido, y modo cooperativo con hasta tres amigos te garantiza momentos inolvidables.

D:OS2te ofrece esoFábulaOfrece la misma libertad al estilo «juega a tu manera», pero lleva todo un paso más allá. El humor es encantador, la construcción del mundo es exuberante y el guion casi te guiña el ojo. La interfaz de usuario y el inventario pueden parecer un poco recargados a veces, pero es un pequeño inconveniente a cambio de un juego tan creativo, flexible y francamente divertido.

Mi veredicto: Divinity: Original Sin 2 es una aventura inolvidable. Si te encanta ese espíritu de «hacer lo que sea» de Fábula, este juego te permite hacer aún más cosas.

20. La historia del mago [Aventura de fantasía en realidad virtual con hechizos, al estilo de Fable]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego RPG de acción en realidad virtual Plataformas Windows (PC VR), Oculus Rift/Vive y PS4 (PlayStation VR) Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollador/Editor: inXile Entertainment Características únicas Magia con gestos, resolución de acertijos, inmersión en realidad virtual

La historia del mago Es, básicamente, tu oportunidad de hacer realidad tu fantasía de convertirte en un aprendiz de mago en realidad virtual. Exploras lúgubres mazmorras, resuelves acertijos y acabas con los duendes mediante la magia. El lanzamiento de hechizos se basa totalmente en gestos, y mezclar ingredientes para crear hechizos personalizados —como bolas de fuego teledirigidas o feroces picos de hielo— es como una caótica sesión de química en la cocina.

Por qué lo elegimos Te permite lanzar hechizos físicamente con las manos. El diseño caprichoso de las mazmorras y el compañero sarcástico que habla se parecen mucho a De Fabletono.

Al tratarse de realidad virtual, la escala resulta impresionante. Los entornos son coloridos y tienen un toque de dibujos animados. Tu maestro te habla constantemente, burlándose de tus fracasos y animándote en tus éxitos. Algunos jugadores dicen que el combate y los rompecabezas pueden llegar a parecer un poco repetitivos, pero para mí sigue teniendo suficiente encanto como para que la experiencia general siga siendo divertida y fácil de disfrutar.

La historia del magoaccionesDe Fable una aventura mágica, fantasía con magos y un tono desenfadado. Aunque es el último de la lista, este juego merece mucho la pena.

Mi veredicto: Si tienes unas gafas de realidad virtual, La historia del mago Es un juego imprescindible. Poder apuntar y lanzar bolas de fuego con tus propias manos es una experiencia mágica.

Mi veredicto general

No hay un único «Fábula «clon» que lo haga todo a la perfección. Sin embargo, puedes encontrar el elemento concreto de Fábula lo que te encanta de estos juegos.

El mejor punto de partida para juegos como Fábula¿Hoy?

Para el combate → Reinos de Amalur: Reckoning . Da la sensación de ser un juego de acción de arcade envuelto en un precioso mundo de fantasía.

→ . Da la sensación de ser un juego de acción de arcade envuelto en un precioso mundo de fantasía. Por el humor → La historia del bardo . Se burla de los tópicos del género fantástico y te hace reír sin parar con su tono sarcástico y típicamente británico.

→ Se burla de los tópicos del género fantástico y te hace reír sin parar con su tono sarcástico y típicamente británico. Por la libertad → The Elder Scrolls V: Skyrim . Ve a donde quieras, haz lo que quieras e incluso ignora la misión principal si te apetece.

→ . Ve a donde quieras, haz lo que quieras e incluso ignora la misión principal si te apetece. Para la historia → Dragon Age: Orígenes . Toma decisiones difíciles que cambiarán el destino de las naciones y el de tus compañeros.

→ . Toma decisiones difíciles que cambiarán el destino de las naciones y el de tus compañeros. Para el «Vibe» → Kynseed . Creado por los antiguos desarrolladores de Fábula, capta a la perfección la esencia de la serie.

→ . Creado por los antiguos desarrolladores de Fábula, capta a la perfección la esencia de la serie. Por el futuro → Fable (reestreno). Con su estreno previsto para 2026, este reboot adapta la franquicia a los jugadores de hoy en día y podría convertirse fácilmente en el mejor Fábulajuego

Y con esto concluye nuestro recorrido por lo mejor de Fábula-juegos similares a los que se pueden jugar hoy en día. Aunque nada sustituye a FábulaSin duda, cada uno de estos títulos capta a la perfección un aspecto diferente de su encanto: el combate, el humor, la trama, la construcción del mundo o esa inconfundible atmósfera de cuento de hadas.

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