Los 9 mejores mandos de lucha de 2025: los mejores mandos de arcade y sin palanca para todas las plataformas

Los mandos de arcade no son solo cosa de nostálgicos. Si te toman en serio los juegos de lucha, o simplemente estás harto de fallar los movimientos en cuarto de círculo con un D-pad poco preciso, un buen mando de lucha marca la diferencia. Mejores comandos. Movimientos más fluidos. Menos combos fallidos.

He estado revisando vídeos de desmontaje, pruebas de rendimiento del firmware y reseñas de la comunidad para encontrar los mandos de arcade que en realidad ofrecen. Algunos están construidos como tanques. Otros son plataformas ideales para la personalización. Unos pocos superan con creces lo que cabría esperar por su precio, pero casi todos los mandos de lucha son ÚNICO.

Esto es lo que importa:

Latencia de entrada que no interrumpirá tus combos

que no interrumpirá tus combos Piezas que se notan crujientes y resistir la presión

y resistir la presión Diseños que se adaptan a tus manos , no solo una marca

, no solo una marca Permite instalar ese mod fácilmente, sin tener estudios de soldadura

Tengo algunas recomendaciones para PlayStation para las manos, Jugadores empedernidos de Xbox,Usuarios de Nintendo Switch, fanáticos de los ordenadores, y cualquiera que esté buscando un mando de arcade que se adapta perfectamente a la mano, sin tener que gastarte una fortuna.

Encontremos el mando de lucha que mejor se adapte a tus gustos personales.

Nuestras mejores recomendaciones de mandos de lucha

Los mandos de arcade aportan precisión y comodidad directamente a tu equipo. Estas selecciones de la lista rápida representan el equilibrio perfecto entre rendimiento, calidad de fabricación y relación calidad-precio para todo tipo de aficionados a los juegos de lucha:

Qanba Q7 Obsidian 2 – Listo para la competición, con componentes Sanwa y licencia oficial de PlayStation 5. ONEED Haute42 – Una relación calidad-precio increíble, con interruptores intercambiables en caliente y una latencia ultrabaja, ideal para jugadores que buscan una opción económica. Victrix Pro FS-12 – Lujo de primera categoría con una estructura de aluminio de calidad aeronáutica y un diseño ergonómico.

A continuación:reseñas completas, posibilidades de personalización, rendimiento en cuanto a latencia y qué mando arcade se adapta a tu plataforma sin preocupaciones ni inconvenientes.

Las 9 mejores opciones de mandos de lucha para aficionados a los juegos de lucha competitivos, ocasionales y retro

Estos nueve mandos de arcade aportan precisión de sala de juegos, respuestas más rápidas y una fácil personalización a tu configuración, sin que se acumulen combos fallidos ni malos KD, aunque parte de la culpa también la tienes tú.

1. Qanba Q7 Obsidian 2 [El mejor mando de lucha en general]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PS5, PS4, PC (X-Input / D-Input) Botones / Palanca Sanwa Denshi JLF + OBSF Dimensiones 19,1 x 10,2 x 4,6 pulgadas Peso 3,3 kg Conectividad Cable USB fijo (2,7 m) Características especiales Interruptor de bloqueo para torneos, panel táctil, entrada de micrófono de 3,5 mm, base antideslizante, cableado codificado por colores

The Obsidian 2 Es el buque insignia de Qanba por una razón. Da en el clavo en lo que realmente importa: rendimiento fiable, construcción sólida, ycompatibilidad oficial con PS5.

El chasis, de 3,3 kg, está construido como un tanque. No se desliza en mitad de la partida, ni siquiera cuando estás a toda máquina con las reversiones. Por dentro, todo es Son las piezas; el estándar de referencia para un control digno de las máquinas recreativas. El JLF sigue vivo ofrece giros precisos. El Botones de la OBSF son rápidas, sensibles y ofrecen una nitidez muy satisfactoria.

Hay unInterruptor de bloqueo para torneos para desactivar Inicio/Opciones, un panel táctil, a conector de 3,5 mm, y espacio interno suficiente para realizar cambios sencillos. A los aficionados al modding les encantará el cableado codificado por colores, aunque no es el mando arcade más fácil de personalizar por completo.

Se puede cambiar la base esférica por una base en forma de bate, y el cable largo de 2,7 metros se guarda en un compartimento lateral; un detalle muy útil para organizar los cables. Además, tiene un aspecto elegante, con líneas estilizadas y una iluminación sutil que no llama demasiado la atención.

Sin embargo,cambiar la imagen es un rollo. Tendrás que lidiar con epoxi y pegatinas solo para acceder al panel superior. El cable fijo Además, limita la flexibilidad a largo plazo si quieres viajar o cambiar de cable.

Ventajas Contras ✅ Piezas Sanwa con calidad de competición ✅ Compatible con PS5 y PC, y con licencia de Sony ✅ Bloqueo de torneos para que los partidos sean más seguros ✅ La base, pesada y estable, se mantiene firme ✅ Cableado codificado por colores para facilitar las modificaciones ❌ Modificar el diseño es complicado, pero eso es lo que lo hace resistente

Resumen: Un mando arcade de gama alta con componentes internos Sanwa, compatibilidad oficial con PS5 y una excelente calidad de fabricación, lo que lo convierte en la opción ideal para los jugadores competitivos que buscan un dispositivo listo para usar.

Consigue tu Qanba Q7 Obsidian 2 >

2. ONEED Haute42 [El mejor mando de lucha económico]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PC, Switch, Steam Deck, PS3, Android (se necesita un adaptador para PS5/Xbox) Tipo de botón Kailh Choc V2 de perfil bajo (intercambiable en caliente) Conectividad USB tipo C Dimensiones 29,7–33,5 x 24,6–22,9 x 1,3–2,8 cm (según el modelo) Peso entre 900 g y 1,1 kg Características especiales Firmware GP2040-CE, pantalla OLED, iluminación RGB, modos SOCD, teclas intercambiables en caliente

The ONEED Haute42 Es el mando sin palancas que no dejaba de ver en las guías de presupuestos para torneos, en las configuraciones de Reddit y en las pruebas de latencia de YouTube. Tras analizar las cifras, es fácil entender por qué.

Funciona conGP2040-CE, un firmware de código abierto basado en un Chip Raspberry Pi RP2040, empujandolatencia de entrada inferior a 1 ms. Eso es0,7 ms en PC, que rivalizan con mandos de arcade que cuestan el triple. Tanto si intentas encadenar combos de un fotograma como bloquear por reacción, la capacidad de respuesta es increíble para lo que cuesta.

El diseño sin palanca utiliza Interruptores Kailh Choc V2, intercambiables en caliente sin necesidad de soldar. Los lineales rojos de serie son muy buenos, pero puedes cambiarlos fácilmente por marrones o azules si prefieres una respuesta táctil con un punto de contacto definido. Siempre he sido un gran admirador de Morandi, pero en realidad es solo cuestión de gustos.

Además, obtienesRGB personalizable, elPantalla OLED, múltiplesModos de limpieza SOCD, y unherramienta de configuración basada en web características que normalmente solo se encuentran en modelos mucho más caros. Es ligero, resistente y personalización de diseños es tan sencillo como levantar el panel superior.

Ventajas Contras ✅ Latencia inferior a 1 ms (0,7 ms según pruebas en PC) ✅ Interruptores intercambiables en caliente ✅ Pantalla RGB completa + OLED ✅ Compatibilidad con SOCD y configuración web ✅ Modificación de gráficos sencilla y limpia ❌ Se necesita un adaptador para PS5/Xbox debido a su diseño compacto

Resumen: El mando de lucha Haute42 destaca por su latencia de élite, sus opciones de personalización flexibles y su sistema de detección de golpes inteligente, todo ello a un precio asequible. Es la opción perfecta para iniciarse en los mandos sin palancas, tanto para los principiantes como para los expertos.

Consigue tu ONEED Haute42 >

3. Victrix Pro FS-12 [El mejor mando de lucha de gama alta]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC Tipo de botón 12 unidades de Sanwa Denshi Conectividad Cable USB-C desmontable de 3 m Dimensiones 41,3 x 28 x 5,7 cm Peso 3,5 kg Características especiales Carcasa de aluminio, inclinación de la muñeca de 6,28°, panel trasero abatible, iluminación RGB, conector de 3,5 mm, bloqueo para torneos, asas de transporte

The Victrix Pro FS-12 es exactamente lo que parece: de alta gama, pesado y diseñado para un uso intensivo. Está fabricado con un único bloque de aluminio, lo cual suena a simple eslogan publicitario hasta que lo tienes en las manos. No cruje ni se dobla. Solo metal macizo que no se mueve cuando estás en plena serie.

El diseño no tiene palancas y es muy limpio. Te ofrece 12 botones Sanwa, colocados justo donde tú quieras (perfectos para Street Fighter). Son rápidos, ofrecen un rendimiento constante y dan exactamente la sensación que cabría esperar de un hardware de nivel arcade.

La comodidad también está garantizada. Hay un Inclinación de la muñeca de 6,28° Parece una tontería, pero realmente ayuda en las sesiones largas. Al principio no me di cuenta, hasta que volví a usar una caja de golpeo plana y noté la tensión al instante.

Modificar el dispositivo es más fácil de lo que parece. El panel trasero abatible Se abre sin necesidad de herramientas. Cambiar los botones es muy rápido. No podrás añadir diseños personalizados a este mando de videojuegos, no hay que quitar ningún panel superior, solo existe la opción de forrar la carrocería con vinilo, si te apetece.

Hay otros detalles que facilitan la vida: un cable USB-C desmontable, asas de transporte, integradoclasificado para el torneo, e incluso unconector para auricularespara VC.

Ventajas Contras ✅ La carcasa de aluminio le da un toque de lujo ✅ Botones Sanwa + diseño limpio ✅ La inclinación de la muñeca ayuda a reducir la fatiga ✅ El panel modular abatible es rápido y fácil ✅ Listo para la competición con funciones adicionales ❌ No es barato; es una inversión considerable, pero merece la pena

Resumen: La Victrix Pro FS-12 no escatima en calidad. Es cara, pero si buscas algo que dé la sensación de estar hecho para durar, esta es la tuya.

Consigue tu Victrix Pro FS-12 >

4. Razer Kitsune con todos los botones [El mejor mando de lucha sin palanca]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PS5, PC (Windows) Tipo de botón Razer de perfil bajo, óptica lineal Conectividad Cable USB-C trenzado desmontable de 3 metros Dimensiones 29,5 x 21 x 1,9 cm Peso 700 g Características especiales Placa superior de aluminio, iluminación RGB, bloqueo para torneos, bloqueo de cables, panel táctil

The Razer Kitsune está pensada exclusivamente para viajar. Solo 0,75 pulgadas de grosor y pesa menos de un kilo, lo suficientemente ligero como para llevarlo en el bolso.

De Razerconmutadores ópticos de perfil bajo son lo más destacado aquí. Utilizan luz en lugar de contactos físicos, por lo que hay menos retraso y no se desgastan los componentes internos. Las pulsaciones son nítidas y rápidas, y el recorrido corto facilita pulsar teclas muy juntas sin tener que golpear con fuerza.

The placa superior de aluminio lo mantiene rígido, mientras que revestimiento de goma en la parte inferior evita que se deslice durante el juego. No tendrás que cambiar interruptores ni insertar ilustraciones. Está diseñado para requerir poco mantenimiento. Puedes aplicar carcasas de vinilo con plantillas oficiales, pero eso es todo.

El mando de arcade incluye un clasificado para el torneo, a panel táctil, a cable USB-C desmontable, y uncandado de cable para evitar desconexiones accidentales, algo imprescindible en los eventos presenciales.

Ventajas Contras ✅ Ultrafino y fácil de guardar ✅ Entradas ópticas rápidas que no cansan la vista ✅ Panel superior de aluminio resistente ✅ Cierre de seguridad para el cable, ideal para torneos ✅ Panel táctil + interruptor de bloqueo para torneos ✅ Iluminación RGB personalizable ✅ Compatibilidad oficial con PS5 ❌ No es compatible con PS4; está diseñado para la próxima generación

Resumen: Ligera, rápida y precisa, la Kitsune está diseñada para jugadores que buscan un rendimiento de primera en una bicicleta ideal para viajar.

Consigue tu Razer Kitsune con todos los botones >

5. Turtle Beach Victrix Pro KO sin palanca [El mejor mando de lucha para Xbox]

Especificaciones Detalles Compatibilidad Xbox Series X Tipo de botón Cherry MX Speed Silver RGB intercambiables en caliente Conectividad Cable USB-C trenzado desmontable de 3 m (con bloqueo) Dimensiones 34,3 x 23,4 x 2,0 cm Peso 1,2 kg Características especiales Botones frontales extraíbles, inclinación de la muñeca de 6,28°, compartimento integrado para herramientas, toma de audio

The Victrix Pro KO sin palanca Lo importante es tener el control total sobre cómo se construye el mando arcade. Puedes cambiar todos los interruptores de los botones e incluso cambiar su posición en la placa.

IncluyeInterruptores Cherry MX Speed Silver; suave, rápido y lineal. Si prefieres un tacto clicante o táctil, puedes cambiarlo por tu favorito Interruptores compatibles con MX de 3 o 5 pines en cuestión de segundos. No hace falta soldar.

The diseño de botones desplazables destaca especialmente. Dispones de 16 posiciones posibles, por lo que puedes crear una configuración que se adapte a tu propia memoria muscular, y no a la de otra persona. El proceso no requiere herramientas, es sorprendentemente rápido y funciona de maravilla en KoH and Street Fighter.

La comodidad está garantizada con el sello distintivo de Victrix Inclinación de la muñeca de 6,28°, lo que ayuda a reducir la fatiga durante las sesiones prolongadas. La placa superior de aluminio se desmonta sin herramientas, lo que permite acceder al instante a los componentes internos.

Ventajas Contras ✅ Interruptores MX totalmente intercambiables en caliente ✅ Disposición de botones móvil con 16 posiciones ✅ Inclinación ergonómica para la muñeca ✅ Acceso al interior sin necesidad de herramientas ✅ Espacio de almacenamiento integrado para herramientas y piezas ✅ Licencia oficial de Xbox ✅ Incluye un conector de audio de 3,5 mm ❌ Los interruptores de serie pueden hacer bastante ruido; una ventaja si te gustan los chasquidos

Resumen: Si juegas en Xbox Series y quieres un control total del hardware, esta es tu opción. Cada botón se puede personalizar al milímetro.

Consigue tus Turtle Beach Victrix Pro KO sin palanca >

6. NACON Daija [El mejor mando de lucha para PS5]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC(La versión para Xbox Series se vende por separado) Botones/Palanca Sanwa Denshi JLF + OBSF 30 mm Conectividad Cable USB-C desmontable de 3 m Dimensiones Aprox. 46 x 26,7 x 12,2 cm Peso 3,5 kg Características especiales Diseño tipo concha sin necesidad de herramientas, plantillas de diseño, reposamanos texturizado, panel táctil, toma para auriculares

The NACON Daija facilita el modding. Su diseño tipo concha Se abre con solo pulsar un botón, sin herramientas y sin complicaciones. En cuestión de segundos tendrás acceso completo al interior, con un cableado codificado por colores que resulta claro y fácil de seguir.

Por dentro, todo es Son las piezas. Te queda elJoystick JLF con puntas tanto de bola como de bate, y Botones OBSF de 30 mm que se sienten nítidas y listas para la competición. El peso también ayuda, ya que 3,5 kg… el Daija se mantiene en su sitio incluso cuando se suda.

La latencia es estable (alrededor de de tres a cuatro milisegundos (con el firmware más reciente), y la comodidad está garantizada gracias a un reposamanos con textura. Además, obtienescompatibilidad oficial con PS5, a panel táctil, a Conector de 3,5 mm para auriculares, y un largoCable USB-C que sea fácil de sustituir o actualizar.

Ventajas Contras ✅ Modificación del diseño tipo concha sin herramientas ✅ Incluye piezas Sanwa de primera calidad ✅ Intercambiar ilustraciones es muy fácil ✅ Baja latencia de entrada (3-4 ms) ✅ Cómodo soporte para la muñeca ✅ Compatibilidad oficial con PS5 + panel táctil ✅ Conector para auriculares + cable USB-C largo ❌ Demasiado grande y pesado para llevarlo de viaje; es más bien un elemento para una instalación fija en casa

Resumen: La Daija combina componentes de alta gama con una personalización sin complicaciones. Si tienes una PS5 y buscas algo que puedas personalizar sin complicaciones, y te encanta jugar a juegos como Street Fighter, te toca.

Consigue tu NACON Daija >

7. MAYFLASH F700 Elite [El mejor mando de lucha para PC]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PC, PS4, PS3, Switch, Android, Steam Deck, consolas retro (solo luchadores en PS5) Botones/Palanca Sanwa TP-8YT + OBSF-30 (con palanca) / 15 unidades de Sanwa (planas) Conectividad USB-C, conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth Dimensiones 37,3 x 24,6 x 6,4 cm (con la palanca levantada) 37,6 x 24,9 x 6,4 cm (plana) Peso 3,4 kg (con palanca), 2,7 kg (plano) Características especiales Panel superior magnético, plantillas de diseño, batería de 1000 mAh, conector de 3,5 mm

The F700 Eliteadmitetres tipos de conexión: USB-C, conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth. Las pruebas de latencia realizadas por terceros indican que la conexión de 2,4 GHz solo añade 1,2–1,7 ms, lo cual sigue siendo válido incluso sin conexión.

Cuenta conSon las piezas en todos los aspectos, y la versión con palanca incluye un puerta octogonal opcional. Elpanel superior magnético permite intercambiar obras de arte de forma rápida y sin necesidad de herramientas. Mayflash incluso ofrece plantillas para ayudarte a diseñar las tuyas propias. Yo incluso he intentado meterlo a la fuerza en mi Configuración del simulador de vuelo.

El F700 Elite también es compatible con XInput/DirectInput y funciona en todo tipo de dispositivos, desde PC hasta Raspberry Pi. La compatibilidad con la PS5 se limita exclusivamente a los juegos de lucha, y los usuarios de Xbox Series necesitarán un modelo distinto (F700X).

Ventajas Contras ✅ Triple conectividad: USB, 2,4 GHz, Bluetooth ✅ Piezas Sanwa en ambas versiones ✅ Panel magnético para colocar fácilmente las ilustraciones ✅ Gran autonomía (20 horas) ✅ Amplia compatibilidad con diferentes plataformas ✅ Conector de audio de 3,5 mm ❌ La PS5 solo es compatible con juegos de lucha; esa es la función para la que está diseñada

Resumen: El F700 Elite logra ese equilibrio tan difícil de alcanzar entre componentes de gran calidad, flexibilidad inalámbrica y una personalización sencilla, todo ello a un precio muy competitivo.

Consigue tu MAYFLASH F700 Elite >

8. Mando arcade 8Bitdo [El mejor mando de lucha para Switch]

Especificaciones Detalles Compatibilidad Switch, PC (La versión para Xbox Series también está disponible por separado) Botones/Palanca Diseño exclusivo de 8Bitdo (adaptado a las modificaciones) Conectividad USB-C, conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth Dimensiones 29,7 x 20,3 x 11,4 cm Peso 2,05 kg Características especiales Ultimate Software, compatibilidad con macros, etiquetas de botones adaptadas a la plataforma, diseño preparado para modificaciones

The Mando arcade 8Bitdo No paraba de aparecer mientras revisaba las versiones de Nintendo Switch, y ahora entiendo por qué tantos jugadores lo recomiendan tanto.

Lo tiene todo: Con cable USB-C, Bluetooth, y unAdaptador de 2,4 GHz con una latencia lo suficientemente baja como para jugar en serio. Según las pruebas de rendimiento de la comunidad, la banda de 2,4 GHz se mantiene estable y con buena respuesta, con 30-40 horas de autonomía con una carga completa.

Para ser un mando de arcade económico, es increíble que incluya compatibilidad con perfiles, macros y reasignación completa de botones (incluso desde el móvil). Además, incluye dos botones específicos para macros justo en la cara.

El mando es compatible con las palancas Sanwa JLF/JLW y Seimitsu, y los orificios estándar para botones de 30 mm y 24 mm facilitan el cambio de botones. El botones dinámicos totalmente personalizables Además, se adapta a cada plataforma, lo cual es una pequeña ventaja añadida a la calidad de sus componentes.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con conexión inalámbrica, Bluetooth y USB-C ✅ Gran autonomía de la batería: entre 30 y 40 horas ✅ Un software excelente para macros y reasignaciones ✅ Fácil de modificar con piezas Sanwa/Seimitsu ✅ Etiquetado de botones adaptado a la plataforma ✅ Diseño retro con funcionalidad moderna ❌ Las piezas de serie no son de competición, pero siguen mereciendo mucho la pena a este precio

Resumen: Con una excelente conexión inalámbrica, amplias opciones de personalización y una fácil modificación, el Mando arcade 8Bitdo es un mando para Nintendo Switch que ofrece mucho más de lo que su precio sugiere.

Consigue tu mando Arcade Stick de 8Bitdo >

9. GuileKeys sin palanca [El mejor mando de lucha para principiantes]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PC, Switch, Steam Deck, Android, PS3 (Se necesitan adaptadores para PS5/Xbox) Tipo de botón Kailh Choc de perfil bajo (intercambiables en caliente) Conectividad USB-C (por cable) Dimensiones Varía según el modelo (GK-16, GK-21, GF-16) Peso Aprox. 1–1,1 kg Características especiales RP2040 con GP2040-CE, pantalla OLED, iluminación RGB y opciones SOCD

Si sientes curiosidad por los sistemas sin palanca pero no quieres gastarte 300 dólares para averiguarlo, el GuileKeys Yo empezaría por esa línea. Funciona de la misma manera Firmware GP2040-CE que se encuentra en las tablas más caras y cuesta menos de 1 ms con una latencia mínima: rendimiento de primera categoría en un dispositivo asequible.

En cuanto a lalos mejores accesorios para Steam Deck Bueno, he echado un vistazo a los modelos GK-16 y GF-16, y ambos son totalmente intercambiable en caliente. Puedes pasar por aquí en cualquier momento Interruptor Kailh Choc V2 (lineales, táctiles o con clic), sin necesidad de soldar.

La personalización se gestiona a través de una interfaz gráfica de usuario basada en web. Puedes reasignar botones, ajustar los efectos RGB, configurar el turbo o ajustar con precisión los modos SOCD. El Pantalla OLED La parte superior te permite saber qué perfil estás utilizando.

¿La estructura? De acrílico por defecto, pero resistente. Modelos como el GF-16 dan un paso más con carcasas de aluminio. En cualquier caso, obtienes una excelente relación calidad-precio y un proceso de modificación sencillo.

Ventajas Contras ✅ Latencia inferior a 1 ms mediante GP2040-CE ✅ Interruptores intercambiables en caliente ✅ Pantalla OLED + efectos RGB ✅ Apto para modificaciones y seguro para principiantes ✅ Varios diseños y tamaños ✅ Una excelente relación calidad-precio para los nuevos jugadores ❌ Requiere un adaptador para PS5, Xbox y Nintendo Switch; también está diseñado para PC

Resumen: El GuileKeys sin palanca ofrece un rendimiento muy superior a lo que cuesta. Si eres nuevo en el juego solo con botones, esta es la mejor forma de iniciarte que hay.

Consigue tus GuileKeys sin palanca >

¿Cómo elegir un mando de lucha?

Elegir el mando de arcade adecuado puede mejorar considerablemente tu rendimiento en tus videojuegos de lucha favoritos igual Street Fighter y ofrecer una experiencia de sala de juegos más auténtica.

1. Elige la disposición adecuada de los botones

La disposición de los botones que elijas puede influir considerablemente en tu comodidad y rendimiento, sobre todo al tocar diferentes juegos de lucha:

Vewlix estándar (8 botones) – Se encuentra en las salas recreativas japonesas. Ideal para juegos de lucha como Street Fighter and KoF, con fácil acceso a los puñetazos y las patadas.

– Se encuentra en las salas recreativas japonesas. Ideal para juegos de lucha como Street Fighter and KoF, con fácil acceso a los puñetazos y las patadas. Diseño en negro – Disposición ergonómica de los botones, ligeramente desplazada, utilizada en las máquinas recreativas de Namco/Bandai. Ideal para Tekken y juegos de lucha en 3D.

– Disposición ergonómica de los botones, ligeramente desplazada, utilizada en las máquinas recreativas de Namco/Bandai. Ideal para Tekken y juegos de lucha en 3D. Disposición de las zonas de impacto (todos los botones) – Sustituye el joystick por cuatro botones direccionales. Ofrece una precisión y una velocidad de respuesta extremas, pero requiere un periodo de adaptación.

– Sustituye el joystick por cuatro botones direccionales. Ofrece una precisión y una velocidad de respuesta extremas, pero requiere un periodo de adaptación. Diseño de Mix Box – Utiliza un sistema de movimiento tipo WASD con botones frontales de estilo arcade. Ideal para quienes juegan con el teclado y buscan una sensación arcade y un control direccional, con opciones de personalización sencillas como la asignación de botones y botones frontales sensibles.

2. Compatibilidad con tu plataforma

No todos los mandos de arcade son compatibles con todas las plataformas, por lo que es fundamental elegir un mando que se adapte a tu consola:

PlayStation – Para la PS5, busca mandos con licencia oficial que lleven el logotipo de certificación de Sony, ya que garantizan una compatibilidad total con todos los juegos de lucha. Algunos mandos de otras marcas solo funcionan en la PS5 con los títulos de la PS4 que son compatibles con versiones anteriores.

– Para la PS5, busca mandos con licencia oficial que lleven el logotipo de certificación de Sony, ya que garantizan una compatibilidad total con todos los juegos de lucha. Algunos mandos de otras marcas solo funcionan en la PS5 con los títulos de la PS4 que son compatibles con versiones anteriores. Xbox – La Xbox Series X|S tiene unos requisitos de compatibilidad más estrictos, por lo que las opciones con licencia oficial, como el Victrix Pro KO, son imprescindibles para disfrutar de compatibilidad nativa. Las opciones de terceros suelen requerir adaptadores.

– La Xbox Series X|S tiene unos requisitos de compatibilidad más estrictos, por lo que las opciones con licencia oficial, como el Victrix Pro KO, son imprescindibles para disfrutar de compatibilidad nativa. Las opciones de terceros suelen requerir adaptadores. Nintendo Switch – Aunque hay menos opciones de gama alta, los mandos arcade específicos, como el 8Bitdo Arcade Nintendo Switch Stick, ofrecen un rendimiento y una versatilidad excelentes.

– Aunque hay menos opciones de gama alta, los mandos arcade específicos, como el 8Bitdo Arcade Nintendo Switch Stick, ofrecen un rendimiento y una versatilidad excelentes. PC – La mayoría de los mandos de lucha con cable funcionan con el PC, pero comprueba que sean compatibles con XInput para disfrutar de la máxima compatibilidad con los juegos. Las opciones de conectividad inalámbrica aportan mayor comodidad a las configuraciones de escritorio.

– La mayoría de los mandos de lucha con cable funcionan con el PC, pero comprueba que sean compatibles con XInput para disfrutar de la máxima compatibilidad con los juegos. Las opciones de conectividad inalámbrica aportan mayor comodidad a las configuraciones de escritorio. Multipropósito – Si el presupuesto lo permite, plantéate adquirir mandos universales con amplia compatibilidad, como el Mayflash F700 Elite, si juegas en varias consolas.

3. Tamaño y portabilidad

Tu entorno de juego y tus necesidades a la hora de viajar deberían influir en la elección del tamaño de tu mando arcade:

Mandos de arcade de tamaño completo – Con un peso de entre 2,7 y 3,6 kg y una base amplia, ofrecen una estabilidad excelente para jugar sobre la mesa o en el regazo, pero resultan incómodas de transportar. Son ideales para instalaciones domésticas y para jugadores que viajan poco.

– Con un peso de entre 2,7 y 3,6 kg y una base amplia, ofrecen una estabilidad excelente para jugar sobre la mesa o en el regazo, pero resultan incómodas de transportar. Son ideales para instalaciones domésticas y para jugadores que viajan poco. Las ventajas y desventajas de los coches medianos – Modelos como el Victrix Pro KO combinan estabilidad con una portabilidad razonable, lo que los hace adecuados para desplazamientos ocasionales a torneos.

– Modelos como el Victrix Pro KO combinan estabilidad con una portabilidad razonable, lo que los hace adecuados para desplazamientos ocasionales a torneos. Opciones ultraportátiles – El perfil delgado del Razer Kitsune lo convierte en la opción ideal para quienes viajan con frecuencia y para los jugadores de torneos de juegos de lucha que dan prioridad a la movilidad.

– El perfil delgado del Razer Kitsune lo convierte en la opción ideal para quienes viajan con frecuencia y para los jugadores de torneos de juegos de lucha que dan prioridad a la movilidad. Aspectos a tener en cuenta al viajar – Si vas a llevarte el mando de arcade a los torneos, busca modelos con cables desmontables, asas de transporte, compartimento integrado para guardar los cables y fundas resistentes.

4. Calidad de fabricación y materiales

La durabilidad y el tacto dependen directamente de los materiales de fabricación de la zona de golpeo:

Construcción metálica – Las opciones de gama alta con chasis de aluminio, como el Victrix Pro FS-12, ofrecen una durabilidad y una solidez inigualables, pero tienen un precio más elevado. Estas resistentes a la flexión durante el juego intenso.

– Las opciones de gama alta con chasis de aluminio, como el Victrix Pro FS-12, ofrecen una durabilidad y una solidez inigualables, pero tienen un precio más elevado. Estas resistentes a la flexión durante el juego intenso. Plástico con refuerzo metálico – Los mandos de arcade de calidad, como el Qanba Obsidian 2, utilizan carcasas de plástico con placas metálicas internas, lo que permite equilibrar el peso y la durabilidad a un precio más asequible.

– Los mandos de arcade de calidad, como el Qanba Obsidian 2, utilizan carcasas de plástico con placas metálicas internas, lo que permite equilibrar el peso y la durabilidad a un precio más asequible. Materiales económicos – Los modelos básicos suelen estar fabricados íntegramente en plástico o acrílico. Aunque son perfectamente funcionales, pueden doblarse o crujir bajo presión durante partidas intensas.

– Los modelos básicos suelen estar fabricados íntegramente en plástico o acrílico. Aunque son perfectamente funcionales, pueden doblarse o crujir bajo presión durante partidas intensas. Características adicionales – Busca una superficie de goma antideslizante en la parte inferior para evitar que se deslice, patas de goma de calidad para proteger las superficies y detalles ergonómicos, como la inclinación para las muñecas, que garanticen una mayor comodidad gracias a componentes de calidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor mando para juegos de lucha?

El mando de lucha de gama más alta es el Qanba Q7 Obsidian 2, que ofrece un equilibrio perfecto entre componentes Sanwa de nivel de torneo, licencia oficial de PlayStation y una excelente calidad de fabricación. Para los usuarios de Xbox Series, el Victrix Pro KO sin palanca ofrece una personalización superior con interruptores intercambiables en caliente y distribuciones de botones ajustables. Estos funcionan de maravilla para juegos de lucha como Street Fighter sin que por ello tenga que ser necesariamente más caro.

¿Qué es un mando de lucha?

Un «fight stick» o «arcade stick» es un mando de videojuegos especializado diseñado para reproducir la auténtica experiencia de las máquinas recreativas en los juegos de lucha. Suele contar con un joystick (o botones direccionales en los modelos sin palanca) y botones grandes al estilo de las máquinas recreativas, dispuestos en una configuración específica. Los «fight sticks» ofrecen una precisión direccional mayor, una respuesta más rápida de los botones y una posición de las manos más ergonómica que los mandos estándar, lo que proporciona a los jugadores un mejor control durante las maniobras complejas de los juegos de lucha.

¿Es mejor un mando de lucha que un mando normal?

Sí, un mando de lucha suele ser mejor que un mando estándar para los juegos de lucha, sobre todo a la hora de ejecutar movimientos complejos, garantizar una entrada de comandos constante y reducir la fatiga de las manos durante sesiones prolongadas. Los mejores mandos de arcade cuentan con un área de movimiento más amplia, lo que permite una entrada de comandos direccionales más precisa y unos controles más sensibles.

¿Existe algún mando de lucha universal?

No, no existe ningún mando de lucha ni ningún «hit box» verdaderamente universal que funcione de forma nativa en todas las plataformas. El Mayflash F700 Elite es el que más se acerca, ya que es compatible con PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y diversas plataformas móviles y retro, aunque su funcionalidad con la PS5 es limitada y requiere un modelo distinto (el F700X) para Xbox. La mayoría de los mandos arcade de gama alta son específicos para cada plataforma, por lo que requieren adaptadores adicionales.