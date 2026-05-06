Los 15 mejores juegos de arcade para jugar en 2025: los títulos más adictivos

Los mejores juegos de recreativos de todos los tiempos no solo se reducían a conseguir puntuaciones altas. Tenían que ver con el lugar en el que te encontrabas, con quién estabas y cuánto tiempo podías aguantar con una sola moneda. Todavía recuerdo entrar en una sala de juegos llena de humo después del colegio, con el ruido saliéndose por la puerta incluso antes de que esta se cerrara detrás de mí.

Se respiraba tensión en el ambiente; no por culpa de las máquinas, sino de los jugadores, que intentaban demostrar algo.

Salas recreativas creó un ritmo que los videojuegos actuales rara vez logran capturar. Las pantallas no perdonaban, las reglas eran sencillas y lo que estaba en juego parecía real. Cada error te costaba caro. Cada victoria atraía a una multitud.

Esta lista reúne los juegos que han marcado décadas de diversión. Algunos son un auténtico reto, otros priman el estilo sobre la sutileza y unos pocos siguen pareciendo adelantados a su tiempo. Todos ellos se han ganado su lugar gracias a su diseño, su influencia y su capacidad para atraer a los jugadores, moneda a moneda.

Nuestra selección de los mejores juegos de arcade

Antes de pasar a la lista completa, aquí tienes los tres títulos que destacan como hitos en la historia de los salones recreativos. Cada uno de estos juegos no solo batió récords, sino que sentó las bases de lo que podía llegar a ser la experiencia de juego en los salones recreativos.

Pac-Man – Pocos juegos de arcade captaron la atención del público como lo hizo Pac-Man. Sus controles sencillos, la ingeniosa inteligencia artificial de los enemigos y su diseño fácilmente reconocible lo convirtieron en un fenómeno. Era fácil de entender pero difícil de dominar, lo que hizo que los jugadores siguieran jugando durante años. Donkey Kong – Donkey Kong introdujo el género de plataformas de una forma que resultaba a la vez novedosa y desafiante. Nos presentó a uno de los primeros personajes de videojuegos con un gran poder de permanencia, y su estructura por niveles allanó el camino para lo que más tarde se convertirían los juegos de desplazamiento lateral. Street Fighter II – Este fue el juego que convirtió los combates uno contra uno en un fenómeno mundial. Con una mecánica profunda, una gran variedad de personajes y una sincronización precisa, creó un formato basado en la habilidad que sigue definiendo el género en la actualidad.

Sigue leyendo para ver cómo se comparan estos títulos con otras doce selecciones imprescindibles.

Los 15 mejores juegos de recreativos para revivir la época dorada de los videojuegos

La historia de los videojuegos arcade está repleta de títulos inolvidables, pero Estos 15 destacaron por encima del resto. Cada juego se ha ganado su lugar gracias a su impacto duradero, su diseño inteligente y su relevancia cultural. Desde desde mecánicas que marcan un género hasta momentos inolvidables… estos son los juegos que han marcado la forma en que se recuerdan hoy en día las salas recreativas.

1. Pac-Man [El primer icono auténtico de los videojuegos arcade]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Arcade Año de estreno Japón: mayo de 1980 / EE. UU.: octubre de 1980 Creador/es Namco (Diseñador: Toru Iwatani) Duración media de la partida De 2 a 10 minutos por sesión Género Persecución en el laberinto Moda Para un jugador, multijugador

Pac-Manse convirtió en un un fenómeno mundial haciendo algo radicalmente sencillo – creaba tensión, ritmo y satisfacción en un laberinto de una sola pantalla. Los jugadores controlan a Pac-Man, que se abre paso por los pasillos mientras recoge puntos y esquiva a cuatro fantasmas programados de forma única: Blinky, Pinky, Inky y Clyde.

Con sus llamativos gráficos, sus bonificaciones de frutas y su ritmo cada vez más trepidante, el juego introdujo lo que sería se han convertido en elementos imprescindibles de los mejores juegos de recreativos de todos los tiempos: potenciadores (energizantes), IA reactiva y patrones que se pueden aprender. El diseño fomenta la memoria, la sincronización y la capacidad de adaptación, y todo ello tiene lugar en un mapa estático, lo que hace que cada partida resulte familiar, pero nunca fácil.

Para más información Utiliza los dos «túneles de teletransporte» laterales para escapar cuando los fantasmas se acerquen. Aprende los patrones de comportamiento de los fantasmas —especialmente cómo Pinky e Inky intentan atraparte anticipándose a tus movimientos— para alargar tus partidas mucho más allá de los primeros niveles.

Su característica más innovadora fue la introducción de «personalidades» para los enemigos, lo que ofrecía a los jugadores sutiles pistas de comportamiento que permitían partidas magistrales con un recorrido minucioso. El juego también es famoso por terminar en una «pantalla de muerte» con un fallo técnico en el nivel 256, una barrera legendaria para los cazadores de puntuaciones.

Mi veredicto: Pac-Man sigue siendo un ejemplo magistral de diseño de videojuegos minimalista. Se puede jugar una y otra vez, tiene una profundidad sorprendente y se reconoce al instante, incluso décadas después.

2. Donkey Kong [Un juego de plataformas revolucionario y el nacimiento de Mario]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Arcade Año de estreno 9 de julio de 1981 Creador/es Nintendo I+D1 (Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi) Duración media de la partida De 2 a 8 minutos por serie Género Plataforma Moda Para un jugador

Donkey Kong es uno de los primeros y los mejores juegos de plataformas, que presentó a los jugadores a Mario —originalmente llamado Jumpman— y un nuevo tipo de desafío basado en la destreza. La premisa es sencilla: escalar las obras, esquivar los barriles que ruedan y llegar a la cima para rescatar a Pauline. Pero tras esa sencillez se esconde un diseño de niveles muy cuidado, una dificultad creciente y una dinámica de juego que premia tanto la precisión como la perseverancia.

Cada nivel es un una pista de obstáculos en una sola pantalla que cambia en cada fase. Los jugadores trepan por escaleras, saltan por encima de obstáculos y utilizan un poder especial en forma de martillo para destrozar obstáculos y conseguir puntos extra. El estilo visual es pixelado pero expresivo, y cada movimiento y objeto se distingue con claridad, incluso en los momentos más caóticos.

Para más información El martillo te hace invulnerable ante los enemigos, pero no puedes trepar mientras lo llevas en la mano. Úsalo cerca de las zonas de reaparecimiento y luego muévete rápido antes de que los enemigos se reagrupen.

¿Qué es lo que hace que esto Los mejores juegos de SNES para Switch Lo que lo hace especial es que sentó las bases de los juegos de plataformas tal y como los conocemos hoy en día. No se limitó a presentar personajes… introdujo una lógica de diseño que todavía se utiliza en los videojuegos actuales. El avance se siente como algo que hay que ganarse, no como algo que se da por sentado, y cada error te enseña algo útil.

Mi veredicto: A los aficionados a los juegos de pura habilidad les encantará cómo Donkey Kong te mantiene en vilo sin que resulte injusto. Es trepidante, gratificante y se puede jugar una y otra vez sin cansarse.

3. Street Fighter II [El juego de lucha que marcó a toda una generación]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Arcade Año de estreno 7 de marzo de 1991 Creador/es Capcom (Akira Nishitani, Akira Yasuda) Duración media de la partida De 2 a 6 minutos por partido Género Lucha Moda Para un jugador, multijugador

Street Fighter II No solo superó a su predecesor, sino que redefinió el panorama de las competiciones arcade para la Los mejores juegos de mandos de lucha. Por primera vez, los jugadores podían elegir entre una amplia gama de personajes, cada uno con sus propios conjuntos de movimientos, puntos fuertes y técnicas características. La idea básica es sencilla: Dos luchadores se enfrentan en un combate al mejor de tres, con el objetivo de reducir la barra de salud del rival mediante combos precisos y movimientos especiales bien sincronizados.

Los controles resultan precisos y bien definidos, gracias a un joystick de ocho direcciones y seis botones de ataque que varían en cuanto a potencia y velocidad. A nivel visual, el juego incorporó animaciones fluidas de los sprites y fondos de escenario globales que hacían que cada combate resultara único.

Para más información Domina la técnica de cancelar la posición agachada con un movimiento especial para castigar rápidamente los errores. Los ataques ligeros encadenan mejor y pueden interrumpir a los oponentes más lentos antes de que terminen de cargar.

¿Qué fue lo que hizo que…Street Fighter II lo más innovador fue su sistema de combos – un juego de gran profundidad que premiaba la sincronización, la distribución en el campo y el conocimiento de los emparejamientos. Esto creó un entorno en el que los jugadores podían mejorar con el tiempo y competir al más alto nivel.

Mi veredicto: Los aficionados a las competiciones reñidas y a las mecánicas complejas encontrarán Street Fighter II Se puede jugar una y otra vez. Premia la práctica y castiga la indecisión: una auténtica prueba de habilidad.

4. Space Invaders [El juego de disparos que dio lugar a un fenómeno mundial]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Arcade Año de estreno 19 de abril de 1978 Creador/es Taito (Diseñador: Tomohiro Nishikado) Duración media de la partida De 1 a 5 minutos por sesión Género Tirador fijo Moda Para un jugador, multijugador

Space Invaders sometió a los jugadores a una presión como ningún otro juego lo había hecho antes. Tú controlas un cañón láser situado en la parte inferior de la pantalla, moviéndote de un lado a otro mientras te defiendes de una compacta formación de invasores alienígenas que descienden paso a paso. El momento parece sencillo, pero la tensión va en aumento rápidamente a medida que los invasores aceleran el ritmo y tu cobertura defensiva se desmorona.

Cada nueva oleada gana en velocidad, lo que mantiene a los jugadores en vilo en este juego tan popular. La sincronización cobra más importancia que la puntería. Con cada alienígena destruido, el sonido del juego se intensifica, al igual que la sensación de urgencia. Los gráficos son austeros —fondo negro, enemigos de píxeles blancos, búnkeres verdes—, pero ese contraste agudizaba la atención y hacía que cada movimiento resultara más intenso.

Para más información Elimina primero a los enemigos de un lado de la formación. Así reducirás el número de balas que te lanzan y tendrás más tiempo para apuntar a los últimos invasores antes de que bajen.

El punto fuerte de Space Invaders fue la forma en que introdujo oleadas de enemigos y una auténtica sensación de intensificación. sentó las bases para todos los juegos de disparos verticales que vinieron después. El juego no solo ponía a prueba el tiempo de reacción, sino que obligaba a los jugadores a gestionar el espacio, tomar decisiones y sobrevivir frente a adversidades que no dejaban de acapararlos.

Mi veredicto: Space Invaders Sigue siendo una experiencia cruda y basada en la habilidad para los ases del espacio. Los aficionados a la historia de los juegos arcade o a una jugabilidad minimalista pero desafiante sabrán apreciar lo acertado que fue este clásico desde el principio.

5. Galaga [El juego de disparos que perfeccionó la fórmula]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas Arcade Año de estreno Septiembre de 1981 Creador/es Namco (Shigeru Yokoyama, Toru Ogawa) Duración media de la partida De 2 a 6 minutos por serie Género Tirador fijo Moda Para un jugador, multijugador

Cuídate te pone al mando de un caza estelar situado en la parte inferior de la pantalla, enfrentándote a oleadas de atacantes alienígenas que se lanzan en picado desde arriba en formaciones organizadas. Cada nivel comienza con un un enjambre que irrumpe en la pantalla antes de lanzarse a realizar maniobras de ataque impredecibles. Los gráficos son coloridos y fluidos, lo que le da al juego una energía vibrante que destacaba incluso en las ruidosas salas recreativas.

¿Qué fue lo que hizo que…Cuídate Lo que lo hacía destacar no era solo el ritmo más rápido o los gráficos más nítidos. Introdujo elementos tácticos niveles mediante mecánicas como el «Boss Galaga», que podría capturar tu nave mediante un rayo tractor. Si sobrevivías y más tarde derrotabas al jefe, podías rescatar tu nave original y combinar ambos en un «caza doble» con el doble de potencia de fuego, pero que también es un blanco más grande. Esto dotó al juego de una mayor dinámica de toma de decisiones basada en la relación riesgo-recompensa que cualquier título anterior.

Para más información Deja que el jefe Galaga te capture la nave al principio de la fase y, después, recupérala para conseguir una configuración más potente que te permita superar las oleadas más difíciles.

La acción no deja de intensificarse. Los enemigos lanzan más proyectiles, se salen de la formación más rápido y, con el tiempo, se transforman en nuevos tipos. Cada ronda extra te da un respiro y te permite sumar puntos adicionales sin tener que responder al fuego enemigo.

Mi veredicto: Cuídate es un equilibrio perfecto entre el caos y el control. A los aficionados a los shooters clásicos les encantará su nivel de dificultad, y el sistema de combate dual sigue resultando ingenioso en esta época dorada.

6. Missile Command [El juego de arcade que te hacía pensar rápido]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Arcade, Atari 2600, Atari de 8 bits, Atari ST, Game Boy, Game Boy Color Año de estreno Junio de 1980 Creador/es Atari, Inc. (Dave Theurer, Rich Adam) Duración media de la partida De 2 a 6 minutos por sesión Género Juego de disparos Moda Para un jugador, multijugador

Missile Command te sumerge en una catástrofe mundial en pleno desarrollo. Seis ciudades están siendo objeto de un ataque incesante con misiles, y tú eres el encargado de defenderlas utilizando tres bases antimisiles. Mientras las ojivas se precipitan sobre un fondo de cielo nocturno y desolado, apuntas con la mira y lanzas misiles interceptores que explotan en pleno vuelo para proteger tus ciudades de la destrucción.

La mecánica del juego no se basa tanto en disparos rápidos como en la gestión de prioridades. Debes decidir qué amenazas son inmediatas y cuáles pueden esperar, utilizando la munición limitada de cada una de tus tres baterías. El momento oportuno es fundamental. A medida que avanzas en los niveles, los misiles se dividen, aparecen bombarderos y surgen nuevas amenazas que exigen una atención constante.

Para más información No intentes derribar todos los misiles. Apunta a los grupos y anticipa sus trayectorias para sacar el máximo partido a cada misil interceptor. Ahorra la batería central: dispara más rápido y llega más lejos que las demás.

Visualmente, es minimalista y limpio: unos puntos y unas líneas lo dicen todo. Pero la tensión es implacable. Lo que hizo que Missile Command lo que lo diferenciaba de otros juegos de disparos arcade era su necesidad de tomar decisiones rápidas y de realizar varias tareas a la vez. No se trataba solo de disparar rápido. También se trataba de pensar rápido.

Mi veredicto: Missile Command es intenso desde el primer momento. A los aficionados a los juegos basados en la reacción con un toque de estrategia les resultará profundamente satisfactorio.

7. Asteroides [Precisión, impulso y dominio basado en vectores]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Arcade, Atari 2600, Atari de 8 bits, Atari 7800, Game Boy Año de estreno Noviembre de 1979 Creador/es Atari, Inc. (Lyle Rains, Ed Logg) Duración media de la partida De 2 a 7 minutos por serie Género Juego de disparos multidireccional Moda Para un jugador, multijugador

Asteroides ofrecía a los jugadores algo que la mayoría de los juegos de arcade no tenían en aquella época: libertad de movimiento y control total sobre el impulso. Pilotas una nave triangular en el espacio profundo, encargado de destruir los asteroides que se aproximan, evitando al mismo tiempo colisiones con escombros y naves enemigas. El barco se desplaza de forma realista siguiendo las leyes de la inercia, por lo que cada movimiento tiene su peso y exige previsión.

Visualmente, el juego utilizaba gráficos vectoriales nítidos y luminosos sobre una pantalla negra. Es minimalista, pero llamativo. Los asteroides se fragmentan en trozos más pequeños y rápidos a medida que les disparas, y de vez en cuando aparecen platillos volantes para aumentar la tensión. Cada vez que superas una pantalla, esta se reinicia con una nueva oleada, lo que aumenta la dificultad y acelera el ritmo.

Para más información Utiliza impulsos cortos para mantener el control sobre el impulso de tu nave. Si la situación se te complica, el hiperespacio puede cambiar tu posición, pero ten cuidado: podría dejarte en plena zona de peligro.

¿Qué es lo que hace queAsteroides Lo que lo hace único es que enseña a los jugadores a dominar el movimiento, en lugar de limitarse a apuntar. No estás limitado a un raíl ni a una posición de disparo fija. En cambio, hay que gestionar el espacio, gestionar los riesgos y anticiparse a los movimientos en un ámbito en constante cambio.

Mi veredicto: Asteroides Premia la mano firme y las decisiones acertadas. A los aficionados a la jugabilidad reactiva con margen para el dominio les encantará la sensación de que cada movimiento se ha ganado a pulso.

8. Mortal Kombat [El juego de lucha que redefinió la violencia en las salas recreativas]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Arcade Año de estreno Agosto de 1992 Creador/es Midway Games (Ed Boon, John Tobias) Duración media de la partida De 3 a 6 minutos por partido Género Lucha Moda Para un jugador, multijugador

Mortal Kombat rompió moldes con un tono más oscuro, personajes digitalizados y movimientos finales impactantes. Los jugadores se enfrentan en combates uno contra uno de gran intensidad utilizando una configuración de cinco botones para dar puñetazos, patadas y bloquear. Cada combate se desarrolla en un escenario cerrado, en el que el rumbo de la batalla cambia constantemente en función de la habilidad y la sincronización del jugador.

A diferencia de sus homólogos más llamativos, Mortal Kombat apostó decididamente por el estilo «grit». Los gráficos utilizaban sprites digitalizados basados en actores reales, lo que le da al juego un aspecto realista —y a menudo inquietante—. Los escenarios incluían fosas de ácido y arenas con púas, lo que sentaba las bases para las infames «Fatalities»: movimientos finales únicos y específicos de cada personaje que permitían a los jugadores poner fin a los combates de la forma más violenta posible.

Para más información Cuando aprendas combos, mantén los combates a corta distancia. Los personajes rápidos, como Liu Kang, sacan partido de una presión agresiva, mientras que los más lentos, como Sub-Zero, brillan a la hora de aprovechar los errores del rival.

Este juego…Lo que más destacaba era su apuesta por el espectáculo y la sorpresa. Cada personaje tenía su propia personalidad, y aprender a ejecutar una «Fatality» se convirtió en un rito de iniciación en las salas recreativas. La polémica que suscitó no hizo más que aumentar su atractivo, atrayendo a multitudes que querían ver qué pasaba a continuación.

Mi veredicto: Mortal Kombat premia los reflejos rápidos y el gusto por el riesgo. A los aficionados a los juegos mentales, los efectos visuales impactantes y los momentos decisivos les encantará.

9. Las Tortugas Ninja: El juego de arcade [Acción cooperativa clásica con el encanto de los cómics]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Arcade, NES/Famicom, Amiga, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, Xbox 360 Año de estreno 11 de octubre de 1989 Creador/es Konami Duración media de la partida Entre 10 y 20 minutos por sesión Género Juego de lucha Moda Para un jugador, multijugador

Las Tortugas Ninja: El juego de arcade ofreció a los aficionados la combinación perfecta de caos caricaturesco y diversión a base de apretar botones. Los jugadores podían elegir entre Leonardo, Miguel Ángel, Donatello o Rafael, cada uno con sus propias estadísticas de velocidad, alcance y potencia. La historia comienza con un secuestro y, a partir de ahí, se convierte en una pelea trepidante de desplazamiento lateral por las calles de la ciudad, edificios en llamas y naves alienígenas.

La acción es sencilla, pero satisfactoria. Se utiliza un joystick de ocho direcciones para moverse, saltar y atacar, con cada Tortuga es capaz de realizar movimientos especiales. Los enemigos, en su mayoría soldados de a pie, presentan diferentes colores y estilos de ataque. La estética del juego es fiel a la de la serie de animación, repleta de letreros de neón, rejillas de alcantarillado y escenas cinemáticas que recuerdan a los programas de televisión de los sábados por la mañana.

Para más información Raphael tiene los ataques más rápidos, lo que lo convierte en una opción ideal para derribar al enemigo rápidamente, pero el gran alcance de Donatello es perfecto para mantenerse a salvo en situaciones de control de multitudes.

Lo que hacía especial a este juego era cómo reunía a los amigos. Con hasta cuatro jugadores en una sola máquina, el trabajo en equipo se convertía en un caos ruidoso, caótico y divertido. Si a eso le sumamos los personajes conocidos y los niveles dinámicos, destacó como uno de los mejores juegos arcade de lucha de su época.

Mi veredicto: Tanto si creciste con las Tortugas Ninja como si simplemente te gusta el modo cooperativo clásico, este es uno de los juegos arcade más rejugables y populares de su época.

10. NBA Jam [El videojuego deportivo que convirtió el baloncesto en un espectáculo]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Sega CD, PlayStation, Xbox, iOS, Android, PC y otras Año de estreno 1993 Creador/es Midway (director: Mark Turmell) Duración media de la partida Entre 5 y 12 minutos por partido Género Deportes Moda Para un jugador, multijugador

NBA Jam tomó equipos y jugadores reales de la NBA y dejó el realismo por la borda. Este dos contra dos juego clásico de Sega Genesis centrado en la velocidad, la energía y el espectáculo. Corres a toda velocidad por la cancha y encestas mates desde la línea de tiros libres, empujar a los rivales para robar el balón y acumular puntuaciones de locura, todo ello mientras el comentarista grita «¡Está en racha!»

La identidad visual del juego combinaba sprites de jugadores digitalizados y fotorrealistas con canchas coloridas y dinámicas. Cada partido fue breve y trepidante, lo que lo hace perfecto para partidas rápidas de arcade con un amigo. Además, llevaba un registro de las estadísticas entre partida y partida, lo que animaba a los jugadores habituales a volver una y otra vez.

Para más información Para activar el modo «en racha», encesta tres canastas seguidas con el mismo jugador. Mientras esté en racha, tu jugador dispondrá de turbo ilimitado, mayor precisión en el tiro y no podrá ser objeto de «goal-tending».

¿Qué distingueNBA Jam Lo que la distinguía era su total apuesta por el espectáculo. Los jugadores podían desafiar la gravedad y entrar en el modo «en racha» tras anotar tres canastas consecutivas, y desbloquea personajes ocultos como Bill Clinton o Sub-Zero. Cada combate era diferente, impredecible y estaba lleno de momentos dignos de celebrar.

Mi veredicto: Si quieres jugar a nivel competitivo sin tener que memorizar mecánicas complejas, NBA Jam cumple con lo prometido. Sigue siendo uno de los juegos de deportes arcade más divertidos y accesibles que se han creado jamás.

11. Tetris [El clásico de los rompecabezas que nunca pasa de moda]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Arcade, NES Año de estreno Arcade: febrero de 1989 / NES: mayo de 1989 Creador/es Atari Games (Ed Logg, Norm Avellar) Duración media de la partida De 3 a 10 minutos por sesión Género Rompecabezas Moda Para un jugador, multijugador

Tetris reta a los jugadores a organizar una sucesión interminable de bloques que caen para formar filas horizontales perfectas. Una vez que se forma una línea, esta desaparece, liberando espacio y sumando puntos a tu puntuación. Los controles son sencillos, pero la experiencia no lo es en absoluto. Cada decisión influye en la siguiente en este mundo, y un solo paso en falso puede provocar que la pantalla se llene de elementos.

Visualmente,La versión de recreativa utilizaba formas geométricas definidas y animaciones nítidas para crear una pantalla que fuera fácil de leer pero difícil de superar. En la versión original de arcade no hay música, pero la tensión proviene del aumento de la velocidad, que intensifica la presión con cada nivel superado.

Para más información Deja siempre espacio en el extremo más alejado para un bloque en forma de «I». Construir alrededor de esa pieza te permite marcar una Tetris (eliminando cuatro filas a la vez), lo que hace que tu puntuación aumente rápidamente.

¿Qué distingueTetris Lo que lo distinguía era cómo conseguía crear complejidad a partir de la simplicidad. No había enemigos, ni explosiones; solo bloques, el espacio virtual y el tiempo. Sin embargo, pocos juegos innovadores han logrado plantear un desafío mental tan profundo y, al mismo tiempo, resultar accesibles desde el primer intento.

Mi veredicto: Tetris Es una auténtica obra maestra del diseño. Es relajante hasta que deja de serlo, y una vez que te engancha, es difícil dejar de jugar.

12. Ciempiés [Rápido, centrado y sorprendentemente estratégico]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Arcade Año de estreno Agosto de 1981 Creador/es Atari, Inc. (Dona Bailey, Ed Logg) Duración media de la partida De 2 a 6 minutos por sesión Género Tirador fijo Moda Para un jugador, multijugador

Ciempiés te pone a los mandos del Bug Blaster, una pequeña nave situada en la parte inferior de la pantalla que dispara a un enemigo que desciende, un ciempiés segmentado que serpentea por un caótico campo de setas. Guias tu nave con un trackball, esquivando y reaccionando rápidamente tanto a los enemigos como a los obstáculos a medida que aumenta la velocidad del juego.

A primera vista, este juego tan popular parece sencillo. Pero a medida que las setas se multiplican y los segmentos de los ciempiés se dividen y se dispersan, la pantalla se vuelve cada vez más difícil de manejar. El diseño visual es limpio, con colores vivos sobre un fondo negro para que el movimiento y los objetivos se vean con claridad.

Para más información Abrete paso entre las setas desde el principio, sobre todo en el centro de la pantalla. Así tendrás más espacio para hacer frente a las oleadas posteriores, cuando el ciempiés se divida o acelere.

Lo más destacado es que cada tiro cuenta. Destruir parte del ciempiés afecta a su comportamiento, lo que significa que tus decisiones modifican directamente el desafío. A diferencia de otros juegos de disparos más caóticos, Ciempiés prima el ritmo y el posicionamiento frente a la fuerza bruta.

Mi veredicto: Ciempiés mantiene el ritmo ágil y el juego centrado. Es ideal para los jugadores a los que les gustan las partidas cortas e intensas que exigen tanto reflejos como estrategia.

13. Pong [El juego que dio origen a una industria mundial]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Máquinas recreativas, consolas específicas Año de estreno 29 de noviembre de 1972 (NA) Creador/es Atari, Inc. (Allan Alcorn) Duración media de la partida De 1 a 5 minutos por ronda Género Deportes Moda Para un jugador, multijugador

Esto es unEl mejor juego de consola de emulación legal y es una versión digital del tenis de mesa; además, se le considera generalmente el primer videojuego que tuvo éxito comercial. La pantalla es muy sencilla: un fondo negro, dos paletas blancas y una bola de píxeles que rebota. Los jugadores utilizan un dial o una palanca para mover su raqueta verticalmente, devolviendo la pelota de un lado a otro con el objetivo de ser los primeros en alcanzar los once puntos.

Aunque resulta básico para los estándares de la época dorada, Señor fue revolucionario. Introdujo la idea de la competencia, juego cara a cara, que enseguida cautivó a los asiduos a las salas recreativas. Cada partida se vivía como algo personal, y cada punto se ganaba gracias a la sincronización, la velocidad de reacción y un poco de suerte. Era fácil de aprender, pero sigue siendo difícil dar con la combinación perfecta para triunfar en los salones recreativos.

Para más información Céntrate en el ángulo de rebote. Golpear la pelota más cerca del borde de la pala genera rebotes más cortantes, lo que dificulta la reacción de tu rival.

La sencillez de los controles, junto con la respuesta inmediata al anotar puntos y al jugar los peloteos, lo hacía tremendamente adictivo. Y lo que es más importante, Esto demostró que los juegos clásicos podían ser a la vez atractivos y rentables, dando lugar a un nuevo sector.

Mi veredicto: Señor ocupa un lugar especial en la historia de los videojuegos. Es sencillo, emblemático y el punto de partida de todo lo que vino después. Los aficionados a la jugabilidad pura y competitiva siguen apreciando su encanto.

14. El juego arcade de Los Simpson [Nostalgia caótica en modo cooperativo con un toque de dibujos animados]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Arcade, Commodore 64, MS-DOS Año de estreno Marzo de 1991 (NA), 11 de agosto de 1991 (JP) Creador/es Konami Duración media de la partida Entre 15 y 25 minutos por sesión Género Juego de lucha Moda Para un jugador, multijugador

El juego arcade de Los Simpson ofreció una actuación llena de energía, un juego que me guste tanto como Cuphead que hizo que los fans se sintieran como si estuvieran en medio de una pelea en un episodio de la serie. Podrías jugar como Homer, Marge, Bart o Lisa, cada uno con armas encantadoramente extravagantes, como cuerdas para saltar, aspiradoras o Marge balanceando a Maggie como si fuera un martillo. El estilo pixel art era colorido y exagerado, fiel a la animación de la serie, al tiempo que convertía a los personajes conocidos en estrellas de acción.

La jugabilidadcentrado en caóticas batallas de desplazamiento lateral contra hordas de enemigos, en el que los jugadores utilizan un joystick y dos botones para lanzar ataques y saltos. Ciertos combos permiten a los personajes formar parejas para realizar movimientos en equipo, como cuando Lisa y Bart derriban a sus enemigos con una cuerda de saltar.

Para más información Lisa es la que tiene mayor alcance con su cuerda de saltar, lo que la convierte en una opción ideal para controlar a las multitudes. Sin embargo, la fuerza bruta de Homer es perfecta para los jugadores que prefieren la potencia en el cuerpo a cuerpo.

Lo que lo hacía destacar era su una mezcla de combate cooperativo accesible y humor al estilo de Los Simpson. La máquina recreativa era un imán para los grupos, y convertía las partidas informales en ruidosas batallas llenas de risas que, décadas después, siguen despertando nostalgia.

Mi veredicto: Si creciste con Los Simpson o simplemente te encantan los frenéticos juegos multijugador de lucha, este título ofrece diversión animada atemporal y algunas de las mejores animaciones de personajes de los años 90.

15. Q*bert [El juego de puzles en el que hay que saltar por pirámides que redefinió la creatividad en los salones recreativos]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Arcade Año de estreno 18 de octubre de 1982 Creador/es Warren Davis, Jeff Lee Duración media de la partida De 5 a 10 minutos por sesión Género Acción, Rompecabezas Moda Para un jugador, multijugador

Q*bertfue uno de loslos juegos de arcade más ingeniosos de principios de los 80. El juego situaba a los jugadores en una colorida pirámide isométrica en la que controlaban al personaje naranja de nariz larga Q*bert, saltando en diagonal de cubo en cubo. Cada salto cambiaba el color del cubo, y el objetivo era convertir toda la pirámide en el color deseado mientras se evitaba a enemigos como Coily la serpiente o las traviesas criaturas verdes que te hicieron retroceder.

Para más información Salta a los discos giratorios que hay a los lados de la pirámide para escapar del peligro. Te llevarán hasta la cima y te salvarán de la persecución mortal de Coily.

Los controles sencillos – simplemente un joystick diagonal de cuatro direcciones – ocultaba un desafío engañosamente complicado. Los jugadores tenían que pensar con rapidez, planificar sus movimientos y reaccionar ante los patrones impredecibles de los enemigos, todo ello mientras se mantenían en equilibrio sobre una cuadrícula 3D visualmente distintiva que parecía adelantarse en años a su tiempo. Los brillantes gráficos geométricos, mezclado conDe Q*bert efectos de sonido emblemáticos y burbujas de «palabrotas» extravagantes, le dio al juego su encanto inconfundible.

Mi veredicto: A los aficionados a los numerosos juegos clásicos de arcade les encantará Q*bert por su combinación de precisión, sincronización y personalidad. Sigue siendo uno de los juegos clásicos más singulares e imaginativos que se han creado jamás.

Todo lo que necesitas saber sobre los juegos de recreativos

Los juegos de arcade marcaron a generaciones de jugadores. Fueron el campo de pruebas para los reflejos, la memoria y la destreza. Esta guía te ayudará a elegir las mejores máquinas, a comprender qué es lo que convierte a una máquina recreativa en un clásico y a descubrir cómo estos clásicos siguen vivos en esta era dorada a través de adaptaciones y emulaciones.

El impacto de los juegos de recreativos en la cultura del videojuego

Las salas recreativas eran mucho más que simples salas llenas de máquinas: fueron el lugar donde realmente comenzó el juego social. Las puntuaciones más altas se convirtieron en motivo de orgullo. Se forjaron leyendas locales en máquinas como Pac-Man, Donkey Kong, yStreet Fighter II.

Estos juegos no solo fueron populares, sino que dieron lugar a fenómenos mundiales. NBA Jam dio vida al deporte con un estilo exagerado. Tetris and Missile Command elevaron los rompecabezas y la estrategia a la categoría de formas de arte. Juntos, dieron forma a todo, desde los videojuegos competitivos hasta nuestra propia concepción del diseño de videojuegos.

Las máquinas recreativas más emblemáticas de todos los tiempos

Cada armario de esta lista se ha ganado su puesto por una razón. Street Fighter II estableció el estándar de referencia en los videojuegos de lucha. Cuídate and Asteroides ofrecía una experiencia adictiva en la que se buscaba batir el récord. Las Tortugas Ninja and El juego arcade de Los Simpson convirtió franquicias conocidas en memorables enfrentamientos multijugador.

Un momentoQ*bert destacaba por su peculiar pirámide isométrica y su mecánica de juego con cambios de color. Estas máquinas no eran solo juegos: eran el centro de atención de las salas recreativas, muy queridas por su diseño, sus controles y sus inolvidables bandas sonoras.

Las mejores adaptaciones y emulaciones de juegos de arcade para consolas domésticas

Gracias a las adaptaciones modernas y a la emulación, estos juegos siguen vivos mucho más allá de las salas recreativas. Tetris se ha lanzado en casi todas las plataformas imaginables. Donkey Kong and Space Invaders mantener su legado a través de las consolas de Nintendo y las recopilaciones retro. Mortal Kombat se ha convertido en una franquicia mundial sin dejar de rendir homenaje a sus orígenes en las salas recreativas.

Y títulos como Señor and Pac-Man Ahora están al alcance de las nuevas generaciones en consolas portátiles, teléfonos móviles y minicabinas recreativas. Estas adaptaciones ayudan a conservar la esencia de los salones recreativos —una jugabilidad rápida, basada en la habilidad e inolvidable— sin necesidad de fichas ni de estar rodeado de gente.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de arcade

La historia de los salones recreativos está repleta de experiencias emblemáticas, pero el punto de partida ideal para cada jugador depende de su estilo de juego. Si lo tuyo son las manos rápidas y los reflejos ágiles, empieza por Ciempiésor Cuídate. Para los aficionados a los enfrentamientos competitivos y al caos multijugador, Street Fighter II, NBA Jam, oLas Tortugas Ninja proporcionan una energía sin igual.

Los amantes de los rompecabezas sabrán apreciar la genialidad de Tetris o la estrategia isométrica en Q*bert, mientras que los jugadores a los que les gusta la trama quizá se inclinen por Donkey Kong or El juego arcade de Los Simpson por el encanto que les aportan sus personajes. Si lo que buscas es pura nostalgia e historia, Pac-Man and Señorson donde todo empezó. En definitiva, estos 15 títulos tienen algo que ofrecer a todo tipo de aficionados a los juegos de arcade.

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