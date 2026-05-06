Los 20 mejores juegos de «looter shooter» de 2025 para disfrutar de combates caóticos y recompensas sin fin

Si estás buscando los mejores juegos de «looter shooter», probablemente te interese la acción trepidante, un sistema de progresión adictivo y un equipamiento tan bueno que te haga volver a jugar «solo una partida más». En 2026, el género está repleto de caos cooperativo, sistemas de personalización muy completos, habilidades únicas y mundos creados en torno a la emoción del botín. Algunos de estos juegos han marcado el género, mientras que otros aportan nuevas ideas de combate y actualizaciones constantes. Cada uno de ellos aporta ese factor adictivo de saqueo y rejugabilidad del que los fans no se cansan este año.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de «looter shooter»

Hay algunos juegos de «looter shooter» que simplemente te enganchan más que el resto, ya sea por su humor caótico, su profundidad táctica o su modo cooperativo online, que te mantienen pegado a la pantalla. Gran parte de ese atractivo reside en esa conexión instantánea que sientes con el estilo del juego, su progresión y todo ese equipo tan chulo que has conseguido.

Estas son las tres propuestas más destacadas que dominan el género de diferentes maneras:

Borderlands 3 (2019) — Un humor descabellado, un mundo alocado y un modo cooperativo exagerado a más no poder hacen que cada partida resulte novedosa. Destiny 2 (2017) — Con clases muy completas, un mundo de ciencia ficción muy rico y un flujo constante de botín de temporada, Destiny 2 sigue siendo el rey indiscutible. The Division 2 (2019) — Si prefieres los tiroteos tácticos al caos, te encanta el combate realista y el botín vinculado a la estrategia, The División 2 es la opción más acertada.

Cada título destaca por un motivo diferente, ya sea por su humor, su profundidad o su diseño centrado en los desarrolladores, pero hay algo que todos tienen en común: los tres clavan a la perfección ese sistema de progresión de botín que hace que el género sea tan adictivo. Y si buscas más opciones, la lista completa que encontrarás a continuación desglosa todos los tipos de «looter shooter» para que puedas elegir en cuál vas a perder el tiempo.

Los 20 mejores juegos de «looter shooter» clasificados en 2025 para todos los estilos de juego

Si te gusta la ciencia ficción caótica, los tiroteos realistas o algo a medio camino entre ambos, estos juegos te ofrecen las mejores experiencias de «looter shooter» a las que puedes jugar ahora mismo. A ver a cuántos de ellos has dedicado horas y horas.

1. Borderlands 3 [El mejor shooter cooperativo exagerado]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de disparos cooperativo centrado en el botín Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Gearbox Software | 2K Games Duración media de la partida / Características únicas Entre 50 y 70 horas, armas alocadas, cuatro cazadores de la Bóveda, caos cooperativo Ideal para Aficionados a los shooters cooperativos, cazadores de botín. Lo que me gustó Humor, una variedad infinita de armas, acción cinematográfica.

Borderlands 3 No pierde ni un segundo en sumergirte de lleno en el caos. Eliges entre cuatro Cazadores del Arca, cada uno con sus propios árboles de habilidades y estilos de juego, y te lanzas a una búsqueda de botín a escala galáctica que es en parte comedia, en parte carnicería y pura diversión cooperativa. Es uno de los mejores juegos de mundo abierto del género «looter shooter», y lo que realmente lo distingue es el encanto caótico y la actitud que impregnan cada momento. sw

Los gemelos Calypso, Troy y Tyreen, dirigen una secta llamada «Los Hijos de la Bóveda», y básicamente quieren convertirse en dioses. Tu misión es detenerlos con el arsenal más ridículo jamás creado. Estamos hablando de armas con patas, armas que gritan insultos y lanzadores que disparan hojas de sierra o hamburguesas. Cada combate parece una oportunidad para hacerse con algo aún más extraño (y más potente) que antes.

Por qué lo elegimos Mantiene elBorderlands sin perder su esencia. Ofrece humor, caos cooperativo y armas absurdas, al tiempo que amplía el universo, el contenido de final de juego y la rejugabilidad de la mejor manera posible.

La aventura por distintos mundos alcanza realmente un nuevo nivel cuando pasas de Pandora a pantanos, ciudades futuristas, monasterios y mucho más. Las misiones secundarias traen consigo personajes igual de desquiciados, PNJ sarcásticos y momentos narrativos sorprendentemente buenos. Si a eso le sumamos los modos de final de juego, como los niveles «Mayhem» y «Proving Grounds», siempre hay un motivo para seguir superando retos y volver a sumergirse en la aventura.

Mi veredicto: Si eres de esos jugadores a los que les encanta el humor absurdo, la acción trepidante y las cacerías de botín en modo cooperativo que nunca pasan de moda, Borderlands 3 sigue estando en lo más alto del género.

2. Destiny 2 [El mejor shooter multijugador online con botín]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego multijugador online de disparos y saqueo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Bungie Duración media de la partida / Características únicas Más de 100 horas, incursiones, asaltos, arenas de PvP, misiones cooperativas Ideal para Aficionados a los shooters MMO, coleccionistas de equipamiento Lo que me gustó Mundos de ciencia ficción, clases personalizables y variedad en las fases finales del juego.

Destiny 2 te sumerge en un universo de ciencia ficción vivo, donde cada misión parece formar parte de una guerra en constante evolución. Puedes elegir entre tres clases principales: Titán, Cazador o Brujo. Cada una de ellas ofrece opciones de personalización a través de subclases, habilidades y módulos de equipamiento, lo que te permite adaptar tu estilo de juego, tanto si te decantas por un DPS agresivo, como por roles de apoyo o por el control de masas.

La mecánica principal del juego gira en torno a acabar con facciones alienígenas, conseguir equipamiento y enfrentarse a todo tipo de retos, desde misiones de campaña y eventos de temporada hasta arenas de PvP y incursiones de final de juego. Las incursiones y las mazmorras son perfectas para sesiones cooperativas rápidas, mientras que las incursiones de seis jugadores son donde el desarrollador realmente pone de manifiesto la profundidad táctica y mecánica del juego.

Por qué lo elegimos Impresionantes batallas de ciencia ficción, una personalización profunda de las clases y una búsqueda incesante de botín en mundos en constante evolución.

Con una seguridad en línea fluida que permite las incursiones cooperativas, Destiny 2 destaca por sus paisajes planetarios de aspecto cinematográfico, sus ciudades bañadas en luces de neón, sus lunas heladas, sus ruinas azotadas por la arena y sus exuberantes selvas alienígenas. En este shooter de mundo compartido, encarnas a Guardian, un guerrero espacial impulsado por la Luz.

Mi veredicto: Si estás buscando un juego de acción y saqueo con la profundidad de un MMO, combates emocionantes y un universo que no deja de crecer, Destiny 2 es una opción fácil y divertida.

3. The Division 2 [El mejor shooter táctico de botín]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en tercera persona con botín Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Massive Entertainment | Ubisoft Duración media de la partida / Características únicas 60-80 horas; combate con cobertura, Zonas Oscuras, especialización en el final del juego Ideal para Jugadores de juegos de disparos tácticos y en modo cooperativo Lo que me gustó Entornos urbanos realistas, personalización del equipamiento, modo cooperativo estratégico

The División 2 te sumerge en un Washington D. C. en ruinas, siete meses después de que un virus mortal dejara a la sociedad por los suelos. El virus ha acabado con la mayor parte de la sociedad, las facciones luchan por el control y tú eres uno de los últimos agentes que intentan evitar que la ciudad caiga en el colapso total.

La mayoría de los jugadores reparten su tiempo entre la campaña, las misiones cooperativas y los modos multijugador como «Conflicto» y «Escaramuza». Y luego están las Zonas Oscuras, esas zonas llenas de tensión en las que luchas contra enemigos controlados por la IA, pero también tienes que vigilar tus espaldas porque otros jugadores pueden volverse traidores en cualquier momento, lo que hace que la seguridad y la alerta formen parte de la experiencia principal.

Por qué lo elegimos Ofrece combates urbanos realistas y estrategia por equipos, sin dejar de lado esa gratificante dinámica de botín y una progresión constante.

La personalización del equipo es una parte fundamental de este divertido juego. Dispones de un montón de armas, piezas de armadura y habilidades para dar forma a tu personaje, y puedes adaptarlo para que se especialice en drones, torretas, minas autoguiadas o en un apoyo médico completo. Una vez que llegas al final del juego, las posibilidades se amplían con especializaciones, botín exótico y desafíos más difíciles que mantienen el interés.

Mi veredicto – Si te gustan los tiroteos tácticos, la planificación en modo cooperativo y un diseño de mundo realista, «The Division 2» te ofrece justo lo que buscas.

4. Los marginados[El mejor juego de rol y disparos en tercera persona]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de rol y disparos con botín y habilidades de clase Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es People Can Fly | Square Enix Duración media de la partida / Características únicas 40-60 horas; cuatro clases, combinaciones de habilidades, campaña con una historia. Ideal para Aficionados a los juegos de rol y disparos, jugadores en modo cooperativo. Lo que me gustó Habilidades poderosas, gran variedad de botín, historia cinematográfica

Los marginados te sumerge en un mundo destrozado donde la última esperanza de la Tierra es el planeta Enoch, y las cosas se tuercen rápidamente. Despertarás como un «Alterado», un superviviente dotado —o quizá maldito— con peligrosos poderes tras haber estado expuesto a la Anomalía. A partir de ahí, te sumergirás en un brutal bucle de RPG y shooter en tercera persona en el que tendrás que luchar, saquear y desarrollar configuraciones, y donde tu seguridad dependerá de lo bien que te adaptes y sobrevivas a cada desafío.

Combinarás el manejo de las armas con habilidades, como invocar lava, manipular el tiempo o desplegar torretas de apoyo, para acabar con oleadas de monstruos y facciones humanas. A medida que aumenta la dificultad, tus configuraciones cobran aún más importancia, y tendrás que ajustar al milímetro las sinergias entre las modificaciones de las armas, los tiempos de recarga de las habilidades y las estadísticas del equipo para ascender en la clasificación en los niveles más difíciles.

Por qué lo elegimos «Outriders» destaca por sus combates trepidantes, impulsados por habilidades devastadoras, al tiempo que entreteje una oscura historia de ciencia ficción; da la sensación de ser un shooter de fantasía crudo que respeta tu tiempo y tu ansia de poder.

No es de extrañarLos marginados se encuentra entre los los mejores juegos de ciencia ficción, que combina una ciencia ficción cruda con zonas de guerra brutales. Los paisajes van desde desiertos abrasados hasta retorcidos bosques alienígenas. El ambiente es oscuro y opresivo, y no es un mundo bonito, pero eso forma parte del encanto de este juego. El trasfondo es rico y la historia tiene un gran impacto emocional, aunque algunos jugadores opinan que recurre en exceso a los tópicos clásicos de la ciencia ficción.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de disparos en tercera persona que te permiten combinar habilidades con potencia de fuego y ajustar tu configuración sobre la marcha, Los marginados ofrece una combinación perfecta.

5. Warframe [El mejor shooter cooperativo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de disparos cooperativo de ciencia ficción gratuito Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Creador/es Digital Extremes Duración media de la partida / Características únicas Más de 200 horas, combates, Warframes personalizables y armas Ideal para Aficionados a los juegos de disparos de ciencia ficción y a las aventuras cooperativas Lo que me gustó Combate fluido, personalización ilimitada, actualizaciones constantes

Warframe te pone en la piel de un guerrero espacial llamado Tenno, un antiguo combatiente que despierta de su criosueño para enfrentarse a las facciones beligerantes del Sistema Origin. Es un juego rápido, elegante y diseñado para el modo cooperativo, en el que tú y tu escuadrón os abrís paso por las misiones con acrobacias, poder y un arsenal en constante crecimiento.

Te pasas la mayor parte del tiempo acabando con enemigos y personalizando tu Warframe, y equiparte con objetos de granja a través de misiones, zonas de mundo abierto y combates contra jefes, mientras superas desafíos y consigues acceso a nuevas habilidades, zonas y equipamiento. Este no es un juego normal de correr y disparar, ya que te pasarás el tiempo saltando por los mapas, corriendo por las paredes, planeando a cámara lenta y utilizando poderes que van desde la invisibilidad hasta las tormentas eléctricas.

Por qué lo elegimos Los movimientos son increíblemente fluidos, las opciones de personalización son muy amplias y la cantidad de contenido sigue aumentando incluso años después.

Además, hay cientos de armas que puedes coleccionar y mejorar. Hay desde lanzallamas y rifles hasta katanas y pistolas láser, y cada una de ellas se puede personalizar con modificaciones para adaptarla a tu estilo de juego. Las zonas de mundo abierto aportan aún más variedad con actividades como la pesca submarina, los hoverboards, la minería y la exploración más allá de las misiones principales, lo que convierte a Warframe en uno de los Los mejores juegos de MMORPG para los jugadores a los que les encanta la progresión cooperativa.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos cooperativos con un montón de opciones de personalización y actualizaciones constantes, Warframe es una mina de oro. Es el tipo de juego en el que puedes pasar horas y horas sin quedarte sin cosas que hacer.

6. Remnant: De las cenizas [El mejor juego de disparos y saqueo centrado en los jefes]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego multijugador online de disparos y saqueo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Bungie Duración media de la partida / Características únicas Más de 100 horas, incursiones, asaltos, arenas de PvP, misiones cooperativas Ideal para Aficionados a los shooters MMO, coleccionistas de equipamiento Lo que me gustó Mundos de ciencia ficción, clases personalizables y variedad en las fases finales del juego.

Si alguna vez has deseado que Dark Souls tuviera armas de fuego y modo cooperativo, Remnant: De las cenizas es precisamente esa energía. El mundo ha sido devastado por una amenaza interdimensional llamada «la Raíz», y la civilización humana pende de un hilo.

La jugabilidad gira en torno a los tiroteos en tercera persona, el combate basado en las esquivas y el trabajo en equipo. Puedes jugar en solitario, pero Remnant realmente destaca en el modo cooperativo con hasta otros dos jugadores. Cada mundo al que te adentras se genera proceduralmente, lo que significa que las cosas cambian en cada partida, como los mapas, los enemigos, los eventos, el botín e incluso los jefes finales, a los que con el tiempo aprenderás a anticiparte y a plantarles cara con estrategias mientras superas los desafíos.

Por qué lo elegimos Remnant ofrece una combinación poco habitual de desafío, rejugabilidad e intensidad en el modo cooperativo. Las batallas contra jefes y los mundos generados proceduralmente hacen que cada partida resulte impredecible y gratificante, algo que la mayoría de los shooters de saqueo ni siquiera intentan igualar.

El estilo visual del juego combina entornos terrestres en ruinas con inquietantes paisajes alienígenas, jefes monstruosos y zonas sombrías y evocadoras que se perciben como hostiles desde el momento en que entras en ellas. Sin embargo, lo que realmente engancha es el diseño de los jefes, ya que estas criaturas simplemente absorben el daño y te obligan a planificar, moverte y adaptarte…

Mi veredicto: Si te encantan las duras batallas contra jefes, la supervivencia en modo cooperativo y el botín que realmente te hace sentir que te lo has ganado, Remnant: De las cenizas es el juego ideal para ti. Es una mezcla genial de estrategia y acción que hace que cada partida sea emocionante.

7. Tom Clancy’s The Division [Mejor juego de disparos táctico original]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en tercera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Massive Entertainment | Ubisoft Duración media de la partida / Características únicas 50-60 horas; combate basado en la cobertura, elementos de RPG, modo cooperativo online Ideal para Aficionados a los juegos de disparos tácticos Lo que me gustó Un entorno envolvente ambientado en Washington D. C., combinaciones de habilidades y flexibilidad en el modo cooperativo.

Tom Clancy’s The Division te sumerge en un Nueva York poscrisis donde un virus mortal ha hundido a la sociedad de la noche a la mañana. Entras en la piel de un agente durmiente de la División Estratégica Nacional, activado para restablecer el orden, ayudar a los civiles y descubrir la verdad que se esconde tras el brote.

En el juego, tendrás que compaginar misiones de la historia, operaciones secundarias y zonas de PvP como la Zona Oscura, donde otros jugadores pueden robarte el botín. Tendrás que reaccionar con rapidez ante las amenazas, adaptar tus tácticas e idear diferentes estrategias para sobrevivir a intensos tiroteos. El estilo visual es crudo y realista; calles abandonadas, rascacielos en ruinas y el deterioro urbano sirven de escenario para cada tiroteo.

Por qué lo elegimos El juego revolucionó el género con su combate realista, su evocador escenario neoyorquino y un botín que realmente importa, todo ello basado en el trabajo en equipo y la estrategia.

¿Qué distingueTom Clancy’s The Division Lo que lo distingue es lo realista que resulta. Lo que realmente importa en el combate es el momento oportuno y las decisiones acertadas, como cuándo avanzar, cuándo tomar el control y cuándo atacar con el equipamiento adecuado. El botín tiene sentido; cada mejora influye en tus estadísticas y en tu supervivencia.

Mi veredicto: Si buscas un shooter crudo y estratégico con grandes recompensas y combates inteligentes, Tom Clancy’s The Division es una elección atemporal.

8. Himno [El mejor juego de acción y saqueo con trajes exoesqueléticos]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de acción y saqueo en tercera persona con trajes voladores Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es BioWare | Electronic Arts Duración media de la partida / Características únicas 40-60 horas; trajes Javelin, combate aéreo, misiones cooperativas Ideal para Jugadores a los que les gusta el combate aéreo y el botín Lo que me gustó Personalización de trajes, jugabilidad vertical

Himno te sumerge en un mundo alienígena donde la supervivencia humana depende de murallas fortificadas, mientras que los Freelancers, los pilotos de élite, se enfrentan a los peligros que acechan más allá. Te equipas con exotrajes Javelin personalizables, cada uno de los cuales funciona como una clase diferente con sus propias habilidades, estilo de juego y forma de desplazarse.

Pasarás la mayor parte del tiempo participando en misiones cooperativas, explorando libremente en busca de botín y luchando contra criaturas gigantes o facciones enemigas. El mundo es exuberante y está lleno de vida, con impresionantes cascadas, cañones selváticos y cielos abiertos que hacen que volar en un Javelin sea una experiencia increíble.

Lo mejor es que puedes personalizar tu Javelin, ya que puedes ajustar las armas, las habilidades y el aspecto para que se adapten a tu estilo de juego y a tu personalidad. Además, el mundo va evolucionando con eventos, nuevas amenazas y desafíos que van rotando, lo que hace que las misiones nunca se vuelvan aburridas y que completar los objetivos resulte gratificante y tenga un gran impacto.

Por qué lo elegimos Ningún otro juego de «looter shooter» logra plasmar tan bien el combate aéreo y la fantasía de poder que ofrece el exotraje como Anthem. Su sistema Javelin y el diseño del mundo hacen que incluso las partidas ocasionales parezcan una película.

Mi veredicto: Si te encanta lanzarte a la batalla con un traje mecha totalmente personalizable y formar equipo para librar espectaculares combates cooperativos, Himnoofrece esa experiencia de juego en la que uno se siente todopoderoso, algo que pocos juegos pueden igualar.

9. Borderlands 2 [El mejor shooter clásico de saqueo]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de disparos y saqueo en primera persona Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2012 Creador/es Gearbox Software | 2K Games Duración media de la partida / Características únicas 40-60 horas, cazadores de la Cámara, diálogos divertidísimos, botín sin fin Ideal para Aficionados a los juegos de disparos en primera persona clásicos con botín Lo que me gustó Humor emblemático, armas únicas, personajes memorables

Borderlands 2 te lleva de vuelta a Pandora, pero esta vez la situación está aún más descontrolada. Handsome Jack se ha apoderado de la Corporación Hyperion, se ha autoproclamado gobernante y se ha atribuido todo el mérito de los logros de los Cazadores de la Bóveda originales. Juegas como uno de los cuatro nuevos Cazadores de la Bóveda con la misión de acabar con él y restablecer algo de orden, o al menos ir volando cosas por los aires por el camino.

Desde el primer momento, el juego no te deja perder ni un solo segundo. Tu viaje en tren hacia el Refugio es en realidad una trampa; acabas siendo lanzado al Páramo Ártico, y Claptrap es lo primero que ves al despertar. Y a partir de ahí, todo son armas, chistes, explosiones y encuentros con personajes conocidos como Lilith, Roland y Brick, que ahora desempeñan papeles importantes como PNJ.

Es divertido crear cada personaje, y la combinación de habilidades de acción, mejoras de botín y enemigos absurdos hace que el combate se mantenga fresco durante horas. Y, por supuesto, el botín es un auténtico caos: hay escopetas que gritan, pistolas que se lanzan como granadas, tecnología alienígena y equipamiento de fabricantes con diseños extravagantes y artilugios.

Por qué lo elegimos Elegimos Borderlands 2 por sus personajes emblemáticos, su diversión cooperativa sin fin y un sistema de botín que marcó un hito en el género.

Mi veredicto: Si te gusta el humor peculiar y los combates trepidantes, Borderlands 2 sigue siendo uno de los juegos de disparos más entretenidos que se han creado jamás.

10. Gocaída [El mejor RPG de combate cuerpo a cuerpo y saqueo]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de rol de combate cuerpo a cuerpo en tercera persona con botín Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2020 Creador/es Counterplay Games | Gearbox Publishing Duración media de la partida / Características únicas Entre 30 y 40 horas, combos cuerpo a cuerpo, farmear botín Ideal para Los aficionados a los juegos de rol centrados en el combate cuerpo a cuerpo Lo que me gustó Combates fluidos, habilidades espectaculares, gran variedad de botín

Godfall se desarrolla en un mundo de alta fantasía donde se entrecruzan guerreros con armadura, magia ancestral y poderes divinos. Juegas como uno de los últimos caballeros valorianos, unos luchadores capaces de vestir los legendarios conjuntos de armadura Valorplate, que te otorgan la fuerza necesaria para enfrentarte a amenazas cósmicas y salvar tu reino de la destrucción. Si en algún momento te sientes perdido entre los espectaculares combates o el enorme botín, el juego hace un excelente trabajo a la hora de explicar con claridad las mecánicas, las habilidades y la progresión.

En lugar de armas de fuego, este juego se centra en el combate cuerpo a cuerpo. Cortarás, aplastarás y girarás entre los enemigos con espadas, armas de asta, martillos de guerra y espadas dobles, todo ello mientras desbloqueas botines que mejoran tanto tus habilidades como tu armadura. Cada golpe te hará sentir su peso, dejándote satisfecho.

Por qué lo elegimos Godfalls ofrece exactamente lo que buscan los aficionados a los juegos de saqueo centrados en el combate cuerpo a cuerpo: combos espectaculares, botines muy satisfactorios y un mundo que parece pintado en alta definición.

Mi veredicto: Si lo tuyo es el combate con estilo y coleccionar equipo potente mientras te ves como un tipo duro de leyenda, Godfall da en el blanco. Sobre todo si eres de los que prefieren blandir espadas en lugar de disparar armas de fuego.

11. Destiny: El Rey de los Arrebatados [Mejor expansión de shooter con botín]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de disparos con elementos de RPG Plataformas PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2015 Creador/es Bungie | Activision Duración media de la partida / Características únicas Entre 30 y 50 horas, nuevas incursiones, mecánicas de botín y una historia ampliada Ideal para Los jugadores de Destiny buscan más contenido Lo que me gustó Botín mejorado, nuevas subclases y contenido de incursiones inolvidable

Destiny: El Rey de los Tomados trae una nueva campaña de la historia en la que te enfrentas a Oryx, el vengativo padre de Crota, e introduce nuevas subclases, incursiones y una incursión muy querida por los fans de la que los jugadores siguen hablando hoy en día.

¿Qué distingueEl Rey de los TomadosLo que la distingue es cómo renovó el sistema de botín. Los objetos que se obtenían eran más valiosos, la progresión resultaba más fluida y las recompensas de las incursiones realmente merecían la pena. Muchos jugadores veteranos atribuyen a esta expansión el mérito de haber salvado Destino y marcando la pauta para los contenidos futuros.

Por qué lo elegimos «The Taken King» mejoró la experiencia básica de Destiny con un botín mejor, incursiones más inteligentes y una campaña mucho más sólida.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos de disparos cooperativos con una progresión gratificante y combates épicos contra jefes finales, esta es la expansión que ha marcado la diferencia Destino inolvidable.

12. Dying Light 2 [El mejor juego de parkour, combate y saqueo]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de supervivencia y saqueo con parkour en un mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Techland Duración media de la partida / Características únicas Entre 50 y 70 horas, ciclo de día y noche, combate de parkour, mundo basado en las decisiones del jugador Ideal para Aficionados al parkour y a la supervivencia Lo que me gustó Movimientos fluidos, exploración de un mundo abierto, combate creativo.

Dying Light 2 te sumerge en un mundo postapocalíptico en el que la sociedad se ha desmoronado y los infectados campan a sus anchas. Encarcas el papel de Aiden Caldwell, un poderoso superviviente experto en parkour, que intenta abrirse camino entre múltiples facciones y reconstruir un mundo destrozado partiendo de cero a través de tus decisiones.

Si alguna vez te sientes perdido en esta ciudad tan extensa, la mecánica del juego y el mapa te ayudan a mantener el equilibrio entre el desplazamiento y el combate, para que puedas afrontar los retos sin frustrarte. A medida que avanzas por las misiones y las zonas, cada decisión que tomas tiene su importancia y va dando forma al mundo que te rodea.

Los entornos son detallados y dinámicos, repletos de calles agrietadas, zonas urbanas cubiertas de maleza y una iluminación que reacciona al clima y a la hora del día. El ciclo dinámico de día y noche, el combate cuerpo a cuerpo creativo y la exploración del mundo basada en las decisiones del jugador definen la experiencia, lo que convierte a Dying Light 2 en uno de los los mejores juegos de mundo abierto para los jugadores a los que les encanta la libertad y el desplazamiento vertical.

Por qué lo elegimos Combina movimientos ágiles, combates cuerpo a cuerpo letales y consecuencias reales derivadas de las decisiones del jugador de una forma que pocos juegos de disparos y saqueo se atreven siquiera a intentar.

Mi veredicto:Si te apetece un juego en el que te sientas ágil, vulnerable y poderoso a la vez, y en el que nuestras decisiones realmente importen, Dying Light 2 Es un juego imprescindible.

13. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt [El mejor juego de batalla real con botín]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego de disparos tipo «battle royale» con temática de vampiros Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Sharkmob Duración media de la partida / Características únicas Entre 20 y 40 horas, poderes de vampiro, combate vertical, saqueo táctico Ideal para Aficionados al battle royale, PvP trepidante Lo que me gustó Movilidad vertical, habilidades de vampiro, partidos reñidos

Vampiro: La Mascarada – Caza de sangre traslada la fantasía vampírica a un «battle royale», ambientando la acción en Praga durante una violenta guerra civil entre sectas de vampiros. Juegas en el papel de un vampiro, combinando el sigilo, los poderes sobrenaturales y el saqueo táctico, mientras luchas tanto contra tus rivales como contra una entidad que intenta exterminar a todos los vampiros.

Escalarás tejados, te deslizarás por callejones y utilizarás poderes vampíricos como la invisibilidad, los impulsos de velocidad o la ralentización del tiempo para ganar ventaja. El diseño del mapa se basa en gran medida en el desplazamiento vertical, como cornisas, chimeneas y edificios abandonados, lo que hace que la arquitectura de Praga resulte interesante. A medida que domines la mecánica del juego, podrás ver finalmente cómo tu progreso se refleja en victorias y mejoras de tu botín.

Por qué lo elegimos El trepidante combate vertical, que combina los poderes de los vampiros con el saqueo táctico, confiere a Bloodhunt un toque único dentro del género battle royale.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos que combinan agilidad, estrategia y la posibilidad de jugar como un depredador sobrenatural con herramientas y armas, Caza sangrientase encuentra sin duda entre los los mejores juegos de battle royale.

14. Warhammer: Vermintide 2 [El mejor juego de acción y saqueo cooperativo]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego cooperativo de acción y saqueo, con combates cuerpo a cuerpo y a distancia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Fatshark Duración media de la partida / Características únicas Entre 50 y 100 horas, combate cuerpo a cuerpo intenso, subclases de héroes, supervivencia en hordas Ideal para Los aficionados a los equipos cooperativos y al combate cuerpo a cuerpo Lo que me gustó Variedad de clases, combates trepidantes, misiones rejugables.

Si te gusta enfrentarte a hordas de enemigos junto a tus amigos, Warhammer: Vermintide 2 da vida a ese caos de la mejor y más sangrienta manera posible. Está ambientado en el universo fantástico de Warhammer, donde tú y tu escuadrón os enfrentáis a las fuerzas de los Skaven y del Caos en mapas oscuros y devastados por la guerra, llenos de peligros a cada paso, el tipo de atmósfera que tanto gusta a los fans en el los mejores juegos de exploración de mazmorras.

La mecánica del juego se basa en el trabajo en equipo: lanzarse al combate cuerpo a cuerpo, lanzar ataques a distancia, rescatar a compañeros y hacer frente a oleadas incesantes de enemigos. Cada héroe cuenta con diferentes subclases y estilos de juego, por lo que nunca te cansarás de probar nuevas armas y habilidades.

Por qué lo elegimos El brutal combate cooperativo, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, en el sombrío universo de fantasía de Warhammer convierte a este juego en una de las experiencias de saqueo en equipo más satisfactorias que existen.

El juego apuesta por una estética medieval cruda, con pueblos en ruinas, paisajes desolados y enemigos implacables. El combate es muy satisfactorio, y cada partida se desarrolla de forma diferente según tu equipo.

Mi veredicto: Si te gusta la emoción de sobrevivir a oleadas de enemigos con un equipo y dominar diferentes clases, Warhammer: Vermintide 2 ofrece acción sin descanso y un gran valor de rejugabilidad.

15. Remnant 2 [La mejor secuela con un montón de botín]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego de acción y saqueo en tercera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games | Publicado por Gearbox Duración media de la partida / Características únicas Entre 50 y 70 horas, mundos generados proceduralmente, combinaciones de clases, jefes en modo cooperativo Ideal para Jugadores a los que les encantan los jefes finales y la rejugabilidad Lo que me gustó Modificaciones de armas, sinergia entre clases, variedad del mundo

Si te gustan los juegos de disparos cooperativos o simplemente te encantó el primero Resto, esta segunda versión, Remnant 2, apuesta por hacer que todo sea más grande, más intenso y con mayor rejugabilidad. Como uno de los los mejores juegos de TPS Con elementos de RPG y modo cooperativo, tú y todo tu equipo exploraréis mundos extraños y peligrosos llenos de monstruos, jefes finales y secretos.

Pasarás la mayor parte del tiempo disparando, esquivando, saqueando y probando diferentes arquetipos para crear tu personaje ideal. La estética es una mezcla de fantasía oscura, ruinas de ciencia ficción y paisajes surrealistas, lo que hace que cada nuevo escenario te haga sentir como si hubieras caído en otra dimensión. A medida que avances por cada mundo, te encontrarás con sorpresas que hacen que cada sesión sea novedosa e impredecible.

Por qué lo elegimos Mundos más amplios, enemigos más inteligentes y una gratificante variedad de configuraciones para las aventuras cooperativas hacen de Remnant 2 una secuela destacada que no se anda con rodeos.

Mi veredicto: Si te gusta la acción cooperativa exigente, con un montón de equipamiento que conseguir y configuraciones que dominar, Remnant 2 está repleto de profundidad y variedad.

16. Diablo 4 [El mejor híbrido entre juego de rol de acción y shooter]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción con botín Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida / Características únicas Entre 60 y más de 100 horas; jefes mundiales, progresión de temporada Ideal para Aficionados a los juegos de exploración de mazmorras y a la búsqueda de botín Lo que me gustó Tono oscuro, profundidad de clases, ciclo de botín adictivo

Diablo 4 no se anda con rodeos a la hora de engancharte. El mundo de Santuario es sombrío, sangriento y está plagado de demonios que no piden otra cosa que ser derrotados para conseguir botín. Es fácil entender por qué los jugadores lo consideran uno de los los mejores juegos de rol de acción. Crea a tu héroe, elige una clase y sumérgete en un enorme mundo abierto donde cada mazmorra, evento y encuentro con enemigos te ofrece algo por lo que vale la pena luchar.

Te verás sumergido en el juego, cortando, lanzando hechizos o arrasando con hordas de enemigos, subiendo de nivel tu personaje y buscando el equipo que te haga imparable. Esta secuela vuelve a De Diablo un trasfondo más oscuro, compuesto por ruinas góticas, pueblos malditos, desiertos inquietantes y submundos infernales, todo ello envuelto en esos detalles crudos que los fans llevaban tiempo pidiendo.

Por qué lo elegimos La acción en un mundo abierto y oscuro con botines legendarios es precisamente lo que hace que Diablo 4 destacan, sobre todo para los jugadores a los que les encanta experimentar con configuraciones y sumergirse en el contenido de temporada.

Mi veredicto: Si te gustan los combates de los juegos de rol de acción, la progresión adictiva y un botín que realmente te haga sentir recompensado, Diablo 4 te sigue dando motivos para volver.

17. Fallout 76 [El mejor juego de rol de saqueo de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de rol online de mundo abierto con botín Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Bethesda Game Studios | Bethesda Softworks Duración media de la partida / Características únicas 80-150 horas; construcción de bases, eventos en directo, mecánicas de supervivencia Ideal para Amantes de los mundos abiertos y de la supervivencia Lo que me gustó Ambiente en los Apalaches, desarrollo de la trama, actualizaciones constantes

Fallout 76 te transporta a una Virginia Occidental postapocalíptica nada más salir del refugio, y depende de ti reconstruir el mundo o simplemente sobrevivir. Como uno de los los mejores juegos de rol Con un toque de mundo compartido, explorarás enormes zonas abiertas, recogerás todo lo que puedas cargar, lucharás contra mutantes y te encontrarás con otros jugadores que hacen lo mismo.

El juego va más allá de saquear y disparar, ya que te permite construir bases, fabricar mejor equipamiento y montar campamento donde quieras. El mundo combina un encanto inquietante con una belleza agreste, y cada rincón esconde algo extraño, peligroso o útil. Tendrás que estar siempre alerta, ya que el peligro puede provenir tanto del entorno como de otros jugadores.

Por qué lo elegimos Una experiencia de mundo abierto en un páramo, con un sistema de creación muy completo, construcción de bases y armas únicas, hace que Fallout 76 destaca entre los jugadores a los que les encanta jugar, explorar y crear su propia historia de supervivencia.

Mi veredicto: Si te gustan las aventuras de mundo abierto con montones de botín, creatividad y momentos multijugador, tanto tranquilos como caóticos, Fallout 76 es fácil volverse adicto a ello.

18. Escapar de Tarkov [El mejor juego de saqueo realista y hardcore]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de supervivencia extrema con botín Plataformas PC Año de estreno 2017 Creador/es Battlestate Games Duración media de la partida / Características únicas Más de 100 horas, realismo, jugabilidad de extracción, partidas de botín con muerte permanente Ideal para Amantes de los FPS más intensos y del realismo Lo que me gustó Tensión en el equipo, tiroteos tácticos, sistema de riesgo-recompensa

Escapar de Tarkov Es el tipo de juego que te acelera el corazón incluso antes de oír los pasos. Te lanzas a las incursiones con el equipo que te atreves a llevar, saqueas lo que puedes e intentas escapar antes de que alguien te elimine y te quite todo lo que tenías. Cada enfrentamiento es tenso y, a veces, es la pura suerte la que decide quién sale con vida.

El juego es lento, intenso e increíblemente envolvente. Cada disparo cuenta, la curación es manual e incluso recargar el arma puede costarte la vida si no tienes cuidado. Si te gustan algunos de los los mejores juegos de disparos en primera persona, Tarkov sube el listón con su realismo. Los escenarios parecen reales: hay fábricas, bosques y pueblos abandonados, todos repletos de botín, peligros y otros jugadores al acecho.

Por qué lo elegimos El juego es brutalmente realista. Tarkov es ideal si te gustan la tensión, las jugadas inteligentes y las consecuencias reales.

Mi veredicto: Si eres de los que buscan saques de alto riesgo, combates realistas y una descarga de adrenalina, Escapar de Tarkov ofrece una experiencia sin igual.

19. El País de las Maravillas de Tiny Tina [La mejor secuela de «Chaotic Looter»]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de disparos y saqueo de fantasía Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Gearbox Software | 2K Games Duración media de la partida / Características únicas 30-50 horas; hechizos en lugar de granadas, un toque de D&D, caos cooperativo Ideal para Aficionados a las mezclas entre «Borderlands» y la fantasía Lo que me gustó Combinaciones de clases, humor, mundos llenos de color

El País de las Maravillas de Tiny Tina te sumerge en un alocado mundo de fantasía al estilo D&D, salvo que todo es estridente, ridículo y se mueve a base de armas y magia. Juegas como un héroe personalizado guiado por la propia Tiny Tina, abatiendo a goblins, esqueletos, dragones y cualquier otra cosa que se le ocurra a su caótica mente.

Durante la mayor parte del juego, te dedicarás a saquear mazmorras, lanzar hechizos espectaculares, cambiar de armas absurdamente poderosas y formar equipo con amigos, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos cooperativos por ahí. A diferencia de otros juegos, El País de las Maravillas de Tiny Tina Parece un juego completamente diferente, en el mejor sentido de la palabra.

El mundo parece una mezcla entre la locura de Borderlands y la fantasía de los cuentos de hadas, lleno de colores vivos, castillos retorcidos, bosques de setas y mucho brillo entremezclado con explosiones. A veces, derrotar a un jefe o encontrar un arma rara depende exclusivamente de la suerte. Esto hace que cada partida sea emocionante.

Por qué lo elegimos Lo que lo distingue es su original shooter de fantasía con hechizos, humor exagerado y un caos cooperativo en busca de botín.

Mi veredicto:Si te gustaBorderlands«un juego de saqueo al estilo [nombre], pero con dragones, chistes tontos y hechizos que arrasan salas enteras, El País de las Maravillas de Tiny Tina es pura diversión caótica.

20. Borderlands 4 [El mejor y más reciente shooter de botín exagerado]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de disparos y saqueo cooperativo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Gearbox Software | 2K Duración media de la partida / Características únicas Nuevos cazadores del Arca, planetas ampliados y una revisión del botín Ideal para Aficionados a los juegos de disparos cooperativos caóticos Lo que me gustó Humor, una variedad de armas alucinante y acción cooperativa trepidante.

Borderlands 4 recoge todo lo descabellado y ridículo de la serie y lo lleva aún más lejos. Vuelves a un caótico universo de ciencia ficción repleto de armas que no deberían existir, bandidos que gritan demasiado y misiones que no se toman en serio a sí mismas.

Por qué lo elegimos Elegimos Borderlands 4 por su humor descabellado, sus armas alucinantes y su acción trepidante que te mantiene enganchado.

Pasarás la mayor parte del tiempo consiguiendo armas superpoderosas, acabando con enemigos en modo cooperativo o en solitario y completando misiones, todo ello mientras disfrutas del característico estilo artístico de cómic de la franquicia, ahora mejorado con el detalle y el estilo propios de la nueva generación.

Mi veredicto: Si te gusta el humor absurdo, la acción trepidante y la emoción de encontrar un arma que dispara rayos o hamburguesas, Borderlands 4 es el adecuado para ti.

Mi veredicto general

El mejor «looter shooter» para ti depende, en realidad, de cómo te guste jugar. Cada jugador busca algo diferente, ya sea el caos, el trabajo en equipo, el realismo o la progresión. A continuación te indicamos por dónde empezar según cómo te guste el «looter shooter»;

Para principiantes y amantes de la diversión > Borderlands 3 : Es el lugar más fácil y divertido para empezar. Es caótico en el buen sentido, sin llegar a agobiarte, con armas extravagantes, acción sin fin y sin ningún tipo de barrera de acceso.

Es el lugar más fácil y divertido para empezar. Es caótico en el buen sentido, sin llegar a agobiarte, con armas extravagantes, acción sin fin y sin ningún tipo de barrera de acceso. Para los fans del modo cooperativo > Los Países de las Maravillas de Tiny Tina: Es una mezcla de hechizos, botín y humor lo que hace que el modo cooperativo resulte novedoso y absurdamente divertido.

Es una mezcla de hechizos, botín y humor lo que hace que el modo cooperativo resulte novedoso y absurdamente divertido. Para los amantes del realismo extremo > Escapar de Tarkov: Ofrece una experiencia de alta intensidad en la que cada bala cuenta, en la que puede pasar cualquier cosa en cada incursión y en la que la tensión es mayor que en la mayoría de los juegos de terror.

Hay un juego de «looter shooter» para cada tipo de jugador. La cuestión es que tienes que decidir qué tipo de sufrimiento o satisfacción es el que más te conviene.

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