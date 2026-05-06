Los 6 juegos de Deus Ex en orden: cronología y guía de lanzamientos en 2025

The Dios Ex Jugar a los juegos en orden es una experiencia única. Al fin y al cabo, no es por nada que tantos… Mucha gente sigue considerando que la versión original Dios Ex ser el mejor videojuego jamás creado.

Así que, tanto si eres un novato que se encuentra en una situación como esta como si eres un fan de toda la vida con ganas de volver a jugar, lo tenemos todo preparado. Quédate conmigo y, en un momento, te guiaré a través de esta increíble Dios Ex una aventura tal y como siempre se pensó que debía vivirse.

Por qué Deus Ex sigue siendo relevante

Pocas franquicias definen los videojuegos cyberpunk como Dios Ex. Desde su estreno en el año 2000, ha marcado la pauta en cuanto a narrativa y profundidad filosófica. Su esencia se refleja en títulos emblemáticos como Cyberpunk 2077, Mass Effect, yConsecuencias – juegos que no serían lo mismo sin su influencia.

Entre los aficionados hay incluso un dicho: «Cada vez que alguien menciona…» Dios Ex«… alguien vuelve a instalarlo». Así de legendaria sigue siendo esta serie.

Pero con tantos estrenos, precuelas y spin-offs, saber por dónde empezar puede resultar complicado. Esta guía te lo explica cadaDios Ex juego, tanto por orden de lanzamiento como por orden de la historia para que puedas disfrutar como es debido de una de las mejores sagas de ciencia ficción.

Los 6 juegos de Deus Ex por orden de lanzamiento (2000-2016)

Si te encanta el cyberpunk, las tramas de conspiraciones y los juegos de rol de acción en los que las decisiones realmente importan, Dios Ex es la franquicia a la que hay que jugar.

El orden cronológico de esta emblemática franquicia no sigue exactamente el orden en que se lanzaron los títulos. Pero en estos casos, nunca te equivocarás si juegas a los títulos tal y como los concibieron sus creadores. Así pues, aquí tienes todos los Dios Ex juegos ordenados por fecha de lanzamiento:

1. Dios Ex [El clásico original del cyberpunk]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, macOS, PS2 Año de estreno 2000 Creador Ion Storm Duración media de la partida 28 horas

Hoy en día, es posible que la gente esté buscando juegos geniales como Cyberpunk 2077. Sin embargo, allá por 2000, Dios Ex fue allí donde todo empezó, y difícilmente podría haber sido mejor.

Estamos en el año2052, y el mundo es un lugar sombrío y destrozado, plagado de terrorismo, gobiernos en la sombra y una plaga mortal conocida como la «Muerte Gris». Al meterte en la piel de J.C. Denton, un agente nano-aumentado, te verás envuelto en una conspiración mundial que te llevará a vivir una de las aventuras más trepidantes de la historia de los videojuegos.

No eres solo luchar contra los malos con tus increíbles implantes nanotecnológicos. Eresdescubriendo secretos que lo ponen todo en duda: poder, control y libertad. Los gobiernos, las grandes empresas y los Illuminati participan en juegos que manipulan los acontecimientos mundiales en beneficio de sus propios intereses.

A medida que se van desvelando los secretos, empiezas a preguntarte quién mueve realmente los hilos. Por el camino, tú tomar decisiones y hacer elecciones que no solo te afectan a ti, sino al mundo entero.

Mi veredicto: Dios Ex sigue marcando la pauta en la narrativa cyberpunk. Su libertad de elección y sus intrigas en múltiples niveles lo convierten en un juego imprescindible para cualquier amante de la ciencia ficción profunda y basada en las decisiones del jugador.

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, Xbox Año de estreno 2003 Creador Ion Storm Duración media de la partida 14 horas

Tendrá lugar aproximadamente 20 años después de los acontecimientos del juego original, Deus Ex: Guerra Invisible nos transporta a 2072. Tras los acontecimientos de la primera Dios Ex, el mundo ha sufrido un colapso de los sistemas globales, lo que sumió a la humanidad en un periodo de guerra y recesión económica, que pronto recibió el nombre de «El Colapso».

En la actualidad, nuestra civilización ya se está reconstruyendo, pero la estabilidad brilla por su ausencia. Facciones como la OMC, la Iglesia del Orden, Omar y los Caballeros Templarios luchan por hacerse con el control del futuro, y cada una de ellas ofrece su propia visión retorcida de la humanidad.

En medio de todo este caos, te pones en la piel de Alex D, un joven aprendiz con implantes que pronto se convierte en la pieza clave para decidir cómo acabará todo esto. La historia te sumerge rápidamente en decisiones que parecen confusas y personales. No hay un bien o un mal claros: todo es gris, con diferentes matices de manipulación, y eso es lo que lo hace tan realista.

Mi veredicto: Deus Ex: Guerra Invisible se atreve a tomar riesgos audaces con su universo y su sistema moral. Tiene sus defectos, pero es fascinante, ideal para los jugadores a los que les gustan las historias complejas y con matices morales.

3. Deus Ex: Revolución humana [El retorno a la modernidad]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Windows, macOS X, PS3, Xbox 360, Wii U Año de estreno 2011 Creador Eidos-Montreal Duración media de la partida 31 horas

El próximo juego de la franquicia, Deus Ex: Revolución humana, nos hizo retroceder varias décadas y nos teletransportó a 2027, sin duda uno de los los mejores juegos de rol de acción que se haya hecho jamás. Sin embargo, aunque aún falte medio siglo para «El colapso», parece que el futuro ya se está desmoronando.

Juegas en el papel de Adam Jensen, un antiguo policía convertido en jefe de seguridad de Sarif Industries, una empresa biotecnológica situada en el centro del auge de la mejora humana. Tras un brutal ataque que lo deja al borde de la muerte, Adam se ve obligado a convertirse en aquello que se le había encargado proteger: un arma humana altamente mejorada.

La historia estodo gira en torno al control, la ética y el poder. Aunque sí que podemos disfrutar de bonitos implantes cibernéticos que aún no se integran a la perfección tal y como aparece la nanotecnología en la película original Dios ExAdemás, el juego plantea algunas cuestiones filosóficas, como quién decide qué nos hace humanos y cómo se puede sobrevivir en un mundo que está en tu contra.

Además, el DLC, El eslabón perdido, llena un vacío narrativo fundamental y da más peso a las decisiones de Adam. En combinación con el juego base, Este es un lugar tan perfecto para comenzar tu viaje como lo es el original Dios Ex.

Mi veredicto: Deus Ex: Revolución humana combina acción y filosofía, lo que la convierte en la mejor opción para los jugadores actuales que buscan un diseño inteligente y centrado en la narrativa.

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Android, iOS Año de estreno 2013 Creador N-Fusion Interactive[ Duración media de la partida 6 horas

Deus Ex: The Falltiene lugar en2027, más o menos en la misma época que la historia de Adam Jensen en Revolución humana. La historia gira en torno a Ben Saxon, un exmercenario que intenta desentrañar una conspiración mundial, y que también es el protagonista de la El efecto Ícaro novela, cuya acción se desarrolla justo antes del partido.

Este título comenzó como un juego para móviles, lo que, sinceramente, hizo que mucha gente lo subestimara. Es una pena, porque este juego era bastante diferente al resto, y eso es precisamente lo que lo hacía tan interesante. Se centró en los rincones más oscuros de la Dios Ex el mundo de la droga. No los grandes laboratorios ni los directores ejecutivos, sino el mercado negro, las guerras entre bandas de narcotraficantes y el caos de la calle.

Lo peor de todo es que, debido a la mala acogida inicial, el juego nunca tuvo la secuela que se merecía y es muy probable que se quede para siempre con ese final abierto que tiene ahora. Sin embargo, a pesar de todo eso, sigue mereciendo mucho la pena darle una oportunidad.

Mi veredicto: Deus Ex: The Fall destaca como un experimento infravalorado. Es más modesto, pero tiene garra, ideal para los aficionados que quieran explorar los rincones más oscuros del universo de Deus Ex.

5. Deus Ex: La humanidad dividida [La última incorporación a la línea principal]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador Eidos-Montreal Duración media de la partida 31 horas

Deus Ex: La humanidad divididacontinúa en2029, dos años después de Revolución humana. El mundo se desmorona a medida que las personas aumentadas son objeto de temor y segregación tras el «Incidente Aug». La tensión no deja de aumentar.

Vuelves a meterte en la piel de Adam Jensen, más poderoso pero más aislado, trabajando de incógnito para sacar a la luz la corrupción que impera en este mundo destrozado. La historia vuelve a abordar temas como el poder, el miedo y la identidad. El juego es de menor envergadura, pero también mucho más profundo y personal, mientras que el ambiente de Praga es sencillamente incomparable.

Además, hay dos contenidos descargables: System Rift, en la que te reencuentras con Pritchard, y Un pasado delictivo, una misión de infiltración en una prisión al estilo de una precuela. Ambas son incorporaciones muy sólidas que cubren algunas lagunas y aportan peso a la Dios yx universo.

Si has jugadoRevolución humana, La división de la humanidadEl d es imprescindible. Es la secuela directa, parte del mismo universo. Puede que no sea perfecto, pero sigue siendo un juego realmente genial y, sin duda, se merece más reconocimiento.

Mi veredicto: Deus Ex: La humanidad dividida lleva la narrativa emotiva y la jugabilidad refinada más allá que nunca. Una secuela pulida y llena de atmósfera para los aficionados al sigilo inmersivo y a la creación de mundos.

6. God Ex GO [El juego de puzles por turnos para móviles]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, Android, iOS, Windows 10 Mobile Año de estreno 2016 Creador Square Enix Montreal Duración media de la partida 5 horas

La última entrega de la serie, God Ex GO, es un elegante juego para móviles que reinterpreta el Dios Ex el universo como una elegante experiencia de puzles por turnos. Lanzado en 2016, está protagonizado por Adam Jensen y guarda una relación indirecta con los acontecimientos de La humanidad dividida.

GO no hace avanzar la trama como la serie principal Dios Ex juegos, pero sigue conservando ese elegante ambiente cyberpunk que a todos nos encantó, mientras realizas movimientos sigilosos, hackeas nodos y te escabulles entre las torretas. Todo ello se resume en pequeñas dosis de estrategia.

No es la primera entrega de la serie, pero, como juego para móviles, es un título secundario muy bien acabado para los fans que, sinceramente, resulta divertido. Lamentablemente, para aquellos que no han tenido la oportunidad de probarlo, Los servidores de Deus Ex GO se cerraron en 2023, así que lo más probable es que esto ya sea solo parte de la historia.

Mi veredicto: God Ex GO reinterpreta la franquicia en un ingenioso formato de puzles. Se trata de una elegante entrega secundaria que demuestra que, incluso en su versión más simplificada, Deus Ex sigue rebosando estilo cyberpunk e ingenio.

Orden cronológico de los juegos de Deus Ex: explicación de la línea temporal

Aunque personalmente prefiero jugar a estos juegos tal y como se lanzaron, si no te importa volver a los dos primeros después de haber jugado a las precuelas, más modernas y pulidas, entonces lo mejor es seguir el orden cronológico. Sin embargo, para ello, es necesario conocer la línea temporal completa, y así es como se desarrolla:

Título del juego Año (en el juego) Personaje principal Datos clave y notas Deus Ex: Revolución humana 2027 Adam Jensen El reinicio suave de la franquicia y su punto de partida argumental. Se centra en el aumento humano, el poder corporativo y la ética. Contenido descargable El eslabón perdido llena un vacío narrativo durante la desaparición de Jensen. Deus Ex: The Fall 2027 Ben Saxon Una serie derivada para móviles ambientada en un universo paralelo a Revolución humana. Acompaña a Saxon en su lucha contra las conspiraciones contra los implantes y las guerras por el mercado negro de drogas. Aunque a menor escala, se trata de un contexto crucial para la línea temporal. Deus Ex: La humanidad dividida 2029 Adam Jensen Secuela directa de Revolución humana. Aborda temas como la segregación, la corrupción y la vigilancia. Contenidos descargables System Rift and Un pasado delictivo ampliar la trama de Jensen y el trasfondo del mundo. Dios Ex 2052 J.C. Denton El juego original que marcó un hito en el género cyberpunk. J.C. descubre una conspiración mundial en la que están implicados la inteligencia artificial, los Illuminati y potencias mundiales al borde del colapso. Se remonta a los acontecimientos de las precuelas. Deus Ex: Guerra Invisible 2072 Alex D Tiene lugar 20 años después de Dios Ex. La humanidad se reconstruye en medio del caos. Las facciones se enfrentan por el dominio, y la historia principal concluye con múltiples opciones morales y finales.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Deus Ex

Al sumergirse en el Dios ExEn el universo de este juego, el mejor punto de partida depende totalmente del tipo de jugador que seas. Cada título aporta algo especial, así que no hay una forma incorrecta de empezar, solo diferentes formas de disfrutar de la grandeza:

Para los jugadores de hoy en día → Deus Ex: Revolución humana . Es la entrega más accesible y pulida, con mecánicas de sigilo, piratería informática y tiroteos muy satisfactorias que siguen resultando fluidas hoy en día. La historia de Adam Jensen sienta las bases perfectas para el trasfondo más profundo de la serie, combinando dilemas morales con el realismo cyberpunk y un estilo cinematográfico.

. Es la entrega más accesible y pulida, con mecánicas de sigilo, piratería informática y tiroteos muy satisfactorias que siguen resultando fluidas hoy en día. La historia de Adam Jensen sienta las bases perfectas para el trasfondo más profundo de la serie, combinando dilemas morales con el realismo cyberpunk y un estilo cinematográfico. Para los puristas de la historia → el Deus Ex original (2000) . Puede parecer anticuado, pero la libertad que ofrece al jugador, sus ramificaciones argumentales y sus intrincadas tramas siguen siendo legendarias. Sigue siendo el referente indiscutible de los simuladores inmersivos, basado en la toma de decisiones y sus consecuencias, algo que la mayoría de los juegos modernos solo pueden soñar con imitar.

. Puede parecer anticuado, pero la libertad que ofrece al jugador, sus ramificaciones argumentales y sus intrincadas tramas siguen siendo legendarias. Sigue siendo el referente indiscutible de los simuladores inmersivos, basado en la toma de decisiones y sus consecuencias, algo que la mayoría de los juegos modernos solo pueden soñar con imitar. Para los que buscan historias secundarias → Deus Ex: The Fall. Aunque es de menor envergadura, amplía el universo de formas ingeniosas, centrándose en las mejoras del mercado negro y el caos de las calles. Ofrece a los fans una visión del lado más crudo y personal de este universo.

No importa por dónde empieces, cada Dios Ex El juego te invita a cuestionar el poder, la moralidad y lo que significa ser humano; eso es lo que hace que esta serie sea atemporal.

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