Los 15 juegos más vendidos para Nintendo Switch que vale la pena jugar hoy mismo

El más vendidoInterruptor Estos son los juegos que revolucionaron las listas de ventas y se convirtieron en nombres muy conocidos. Son los cartuchos que batieron récords, alimentaron las discusiones en los patios de recreo y convirtieron a esta consola en todo un fenómeno.

Yo mismo le he dedicado muchas horas, alternando maratones en modo acoplado con sesiones nocturnas jugando en modo portátil. Después revisé datos de ventas, informes y Nintendosus propias cifras para distinguir el bombo publicitario de los datos objetivos.

¿El resultado? Un una lista que refleje realmente lo que la gente ha comprado y jugado .

Aquí encontrarás el Switch’s Los éxitos de ventas, qué los hace perdurar y por qué han conservado el primer puesto. Repasemos las cifras y las leyendas.

Nuestros favoritos entre los juegos más vendidos para Switch

No me he limitado a clasificarlas por el número de copias vendidas en todo el mundo. He tenido en cuenta cuáles siguen jugando la gente, lo que ha determinado la Switch’s que se ajustan a su identidad y que realmente cumplen lo prometido.

Muchos videojuegos tuvieron un gran éxito de ventas y luego acabaron en las estanterías de ofertas. Estos cinco son los que siguen dando la talla:

Mario Kart 8 Deluxe (2017)– ElSwitch’s un clásico de siempre. Es puro caos en el buen sentido, con suficientes temas y personajes como para que siga resultando fresco incluso años después. Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – La escapada digital definitiva. Construir tu isla se convierte en una obsesión que va creciendo poco a poco, y los rituales diarios te hacen volver una y otra vez. Super Smash Bros. Ultimate (2018) – Es una mezcla de fiesta y pelea. La plantilla es una locura, y cada combate se sitúa a medio camino entre un juego de apretar botones y una partida de ajedrez de alto nivel. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje (2017) – Un mundo abierto que no te lleva de la mano. Tú creas tu propia aventura, ya sea escalando una montaña solo para disfrutar de las vistas o provocando accidentalmente un incendio forestal con una flecha perdida. Super Mario Odyssey (2017) – Mario en su faceta más creativa. Cada reino parece un parque de juegos que invita a ser explorado, y Cappy convierte cada encuentro en un nuevo truco.

Estos cinco han vendido millones porque son sencillamente así de buenos. Vamos a descubrir aún más videojuegos superventas para Interruptor y descubre por qué vale la pena dedicarles un rato hoy mismo.

Los 15 juegos más vendidos para Nintendo Switch: la lista definitiva

Desde carreras de karts trepidantes hasta épicas aventuras en mundos abiertos, estos éxitos de ventas Interruptor Estos juegos abarcan todos los matices de la magia de Nintendo. Cada uno de ellos se ha ganado un lugar en las listas de éxitos y en las colecciones de los jugadores gracias a una combinación de pulido, innovación y ese Nintendo ese encanto que hace que siempre vuelvas.

He estado jugando a los juegos de esta lista en mi Nintendo Switch OLED, y la pantalla de vivos colores hace que estos juegos, que ya de por sí son magníficos, destaquen aún más. Son los títulos que han marcado la plataforma y han demostrado que el concepto híbrido funciona.

Echemos un vistazo a las reseñas y veamos por qué estos títulos siguieron vendiéndose mucho tiempo después de su lanzamiento.

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1. Mario Kart 8 Deluxe [El juego más vendido para Switch]

Nuestra puntuación 10

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Ventas totales unos 69 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de carreras de karts de estilo arcade, juego para fiestas Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Nintendo Duración media de la partida 50-200+ horas Ideal para Aficionados a la diversión desenfrenada con amigos o a los retos en solitario Lo que me gustó Gran variedad de circuitos, carreras accesibles pero con profundidad, y un valor de rejugabilidad infinito

Aquí no hay historia, mitología ni un elegido. Solo 12 locos en karts intentando arruinarse la vida unos a otros. Mario Kart 8 Deluxe reúne los grandes éxitos de la serie, incluye todas las pistas en las que merece la pena correr y, aun así, se las arregla para que acabes odiando a tus amigos.

La magia está en el giro brusco. En una vuelta estás encadenando derrapes perfectos y, en la siguiente, ves cómo un caparazón azul hace esfumarse tu ventaja en la línea de meta. Eso una mezcla de precisión y puro rencor lo mantiene vivo. Funciona en cualquier entorno – las provocaciones en el sofá, las partidas online a altas horas de la noche o las contrarreloj en solitario en las que juras que vas a recortar un segundo más.

Para más información Domina el derrape suave. Mantén el derrape ajustado sin sobrevirar y recargarás los miniturbo más rápido. Ese es el truco que distingue a los pilotos ocasionales de los que persiguen los récords de vuelta.

Nunca lo he borrado, nunca he dejado de cargarlo. Es el cartucho predeterminado. Las victorias se me mezclan en la memoria, ¿pero las derrotas? Oh, las recuerdo todas y cada una de ellas. No hay nada más doloroso que acabar en última posición en la última curva. Y eso es lo que la convierte en una de las el mejorNintendo Switchjuegospor ahí.

Mi veredicto: Mario Kart 8 Deluxe es diversión a lo grande. Convierte la noche de juegos en un deporte sangriento y garantiza rencores que duran mucho más que la partida

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2. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El simulador definitivo de la relajación]

Nuestra puntuación 9.9

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Ventas totales unos 48 millones de ejemplares Tipo de juego Simulador de vida, juego de mundo abierto social Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 (Nintendo Switch), 2026 (Nintendo Switch 2) Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 100 y más de 500 horas Ideal para Jugadores que buscan una creatividad que se desarrolla poco a poco y rituales diarios Lo que me gustó Personalización sin límites, ambiente de comunidad, encantadores habitantes del pueblo

Animal Crossing: Nuevos Horizontes No te mete prisa. Te deja en una isla desierta y te dice: «Buena suerte, haz algo con ella». Esa libertad cautivó a millones de personas. De repente, todos estábamos discutiendo sobre los precios de los nabos y comparando la distribución de los muebles como si fuera una cuestión de vida o muerte.

Lo que lo hace especial es cómo te llega al corazón. No se trata de «ganar». Se trata de pequeñas victorias: pagar a Tom Nook un préstamo tras otro, pescar ese pez tan raro o encontrar por fin el papel pintado perfecto para tu casa. Me conectaba solo cinco minutos y acababa pasando horas retocando los caminos o reorganizando la plaza del pueblo.

El nuevo Animal Crossing: Nuevos Horizontes Edición Switch 2 + La actualización gratuita para quienes ya tienen el juego ofrece a los jugadores aún más motivos para disfrutarlo, con decoración basada en movimientos, un nuevo sistema de hoteles y un modo multijugador ampliado para hasta 12 amigos. Es la excusa perfecta para volver a visitar tu isla y darle un nuevo aire.

Para más información No comas fruta antes de golpear las rocas. Con un golpe normal, las rocas sueltan recursos como hierro, arcilla y piedra. Si comes fruta primero, acabarás rompiendo la roca, lo que desperdiciará tu botín diario. Guarda el poder de la fruta para mover árboles, no para obtener materiales.

Para mí, los mejores recuerdos no son los paisajes isleños perfectos, sino las pequeñas rutinas. Las charlas matutinas con los vecinos de mi pueblo, maratones de pesca nocturna, elesa extraña alegría que se siente al visitar la isla de un amigo, y darse cuenta de que acumulan basura en lugar de decorar. Es la definición misma de un juego en el que uno vive, en lugar de simplemente jugar. Su encanto también lo convierte en uno de los los mejores juegos para toda la familia en Nintendo Switch.

Mi veredicto: Animal Crossing: Nuevos Horizontes era el consuelo que el mundo necesitaba, y sigue siéndolo. Es acogedor, adictivo y el único juego que hace que las tareas cotidianas parezcan una recompensa. En Japón se convirtió en todo un fenómeno, y la vida isleña se apoderó de los salones de todo el país

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3. Super Smash Bros. Ultimate [El rey de los juegos de lucha para fiestas]

Nuestra puntuación 9.8

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Ventas totales unos 36 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Nintendo, Sora Ltd., Bandai Namco Duración media de la partida Entre 100 y más de 500 horas Ideal para Los aficionados al caos desenfadado y al juego competitivo serio Lo que me gustó Una plantilla enorme, una mecánica muy pulida y un valor de rejugabilidad infinito

Super Smash Bros. Ultimate es un auténtico un evento crossover disfrazado de juego de lucha tradicional. El elenco es una locura, repleto de personajes que van desde Mario hasta Cloud, pasando por el mismísimo Snake. Es como un museo de la historia de los videojuegos donde los personajes se empujan unos a otros por un precipicio.

Lo mejor es que funciona para todo tipo de jugadores. He visto a principiantes apretar botones al azar y aun así conseguir un Smash decisivo. También he disputado diez asaltos con amigos en los que cada esquiva y cada combo parecían una cuestión de vida o muerte. Es un caos con el control justo y, sin duda, uno de los top Mariojuegos paraInterruptor.

Para más información Entra en el modo Entrenamiento y practica los saltos cortos (dale un golpecito a la pantalla para saltar). Dominar los ataques aéreos con saltos cortos marca la diferencia entre dar palos de ciego y controlar realmente el ritmo de un combate.

Para mí, los mejores momentos llegaron en partidas de todos contra todos para cuatro jugadores. Objetos volando por todas partes, el escenario derrumbándose, el Smash Final de alguien arrasando con la mitad de la pantalla. Es un caos en el mejor sentido de la palabra. Y cuando se disipa el polvo, siempre hay una revancha inmediata porque nadie quiere salir perdiendo.

Mi veredicto: Super Smash Bros. Ultimate Es puro espectáculo respaldado por una mecánica sólida como una roca. Es el único juego capaz de hacer que toda una sala se anime, se enfurezca y pida «una partida más» en tan solo diez minutos.

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4. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje [El juego que ha revolucionado el género de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.7

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Ventas totales unos 32 millones de ejemplares Tipo de juego Acción y aventura, mundo abierto Plataformas Nintendo Switch, Wii U Año de estreno 2017 Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 80 y 200 horas o más Ideal para Exploradores que buscan libertad, descubrimientos y aventura Lo que me gustó Un mundo enorme, libertad para el jugador, momentos memorables basados en la física

Breath of the Wilddescarta elZelda te da el reglamento y te entrega un planeador. Y ya está: ¡allá vas! Desde el principio, puedes escalar cualquier montaña, asaltar cualquier campamento o irte a dar una vuelta y acabar siendo aplastado por un Lynel que te supera con creces. Es libertad sin ayudas, y es maravilloso.

La escala es enorme, pero también disfruté de todas las sorpresas. Tormentas eléctricas que fundían mis engranajes metálicos, una flecha perdida que prendía fuego a medio bosque, experimentos culinarios que salían terriblemente mal. El El sistema físico da vida al mundo de una forma que las misiones predefinidas nunca podrían. Cada sesión parece una historia que tú mismo has escrito, lo que la convierte en la el mejorZeldajuego paraInterruptoren mi opinión.

Para más información Lleva siempre contigo armas y escudos de madera. Cuando se desate una tormenta, quítate el equipo metálico, o atraerás literalmente los rayos. También puedes utilizarlo para atraer a los enemigos y que se quemen.

Nunca olvidaré la primera vez que me acerqué al Castillo de Hyrule sin el equipo adecuado, creyendo que tenía alguna posibilidad. No la tenía. Me dieron una paliza, pero fue decisión mía siquiera intentarlo. Esa es la magia: Tú marcas el ritmo, y el juego no te lleva de la mano. La victoria se siente merecida porque el fracaso siempre está al acecho.

Mi veredicto: Breath of the Wild ha redefinido los mundos abiertos al confiar en que los jugadores generen su propio caos. Es peligroso, ingenioso y sigue siendo la mejor razón para tener un Interruptor.

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5. Super Mario Odyssey [Lo mejor de los juegos de plataformas]

Nuestra puntuación 9.6

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Ventas totales unos 29 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de plataformas en 3D Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 20 y más de 60 horas Ideal para Jugadores que buscan creatividad y exploración sin límites Lo que me gustó Mundos creativos, la mecánica de Cappy, sorpresas constantes

Super Mario Odysseyes elun juego de plataformas increíble Parece que Nintendo está presumiendo. Cada reino está repleto de ideas. Algunos duran todo un nivel, otros solo unos minutos, pero ninguno se alarga más de la cuenta. En un momento estás saltando por una ciudad de rascacielos, y al siguiente Estás controlando a un tiranosaurio rex con un sombrero. Es absurdo, pero funciona.

Cappy es el toque que lo hace todo brillar. Al lanzarlo, los enemigos y los objetos se convierten en herramientas, lo que hace que el juego de plataformas sea impredecible. Me encontré experimentando constantemente. ¿Puedo controlar esto? ¿Qué pasa si pruebo aquello? La mitad de la diversión consistía en ver hasta dónde llevaba Nintendo ese recurso. Spoiler: muy lejos.

Para más información En New Donk City, habla con el alcalde y completa la misión secundaria del músico antes del festival. La recompensa es una de las mejores secuencias de Mario historia, y no te lo puedes perder.

Los momentos que más recuerdo no fueron las grandes batallas contra los jefes, sino los desvíos extraños. Saltar a secciones retro en 2D escondidas en las paredes, correr junto a los Koopas por los mapas, toparse con lunas secretas en los lugares más insospechados. Es divertido, ingenioso y es imposible no sonreír mientras se juega.

Mi veredicto: Super Mario Odyssey es pura alegría embotellada en un cartucho. Es ingenioso, colorido y la prueba de que Mario sigue siendo capaz de sorprender incluso tras décadas de carrera.

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6. Pokémon Escarlata y Violeta [El experimento de Pokémon en mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

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Ventas totales unos 26 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de rol con mundo abierto y colección de monstruos Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creadores Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Ideal para Los aficionados que buscan un Pokémon con auténtica libertad de mundo abierto Lo que me gustó Tres tramas, un amplio elenco de personajes, exploración libre

Escarlata y Violetaprometió queel primer mundo abierto auténtico Pokémonexperiencia, y cumple con las expectativas (bueno, más o menos). Puedes enfrentarte a los gimnasios en el orden que quieras, dar caza a titanes o unirte a la trama de la rivalidad entre estudiantes. La región de Paldea es enorme, está repleta de nuevas criaturas y viejas conocidas, y te ofrece la libertad de vagar por donde te apetezca.

¿Lo bueno? Es elPokémon la fantasía por las nubes. Ver a los monstruos vagar por la naturaleza en lugar de esconderse en matas de hierba al azar resulta refrescante, y modo multijugador cooperativo por fin te permite explorar con tus amigos. El nuevo Truco de Terastalización añade una nueva dimensión a los combates sin que parezca algo añadido a la fuerza.

Para más información Busca a Dondozo y Tatsugiri desde el principio en las incursiones multijugador. Son una combinación muy potente para cubrir los elementos de agua y dragón, y te ayudarán a superar las batallas más difíciles mientras formas tu equipo ideal.

Pero seamos sinceros, el el rendimiento es irregular. Caídas de fotogramas, fallos técnicos y texturas que parecen sacadas de hace una década. Aun así, seguí adelante, porque bajo todo ese desorden se esconde el el más ambiciosoPokémontodavía no (y me he jugado todos los Pokémonjuegos paraInterruptorpor orden). ¿Mi mejor recuerdo? Colarme en zonas muy por encima de mi nivel, que me dieran una paliza y volver más tarde para vengarme. Eso sí que es un diseño de mundo abierto de verdad.

Mi veredicto: Escarlata y Violeta es un poco desordenado, pero tiene un gran atractivo. Tiene sus defectos, claro, pero una vez que superas los pequeños problemas técnicos, es lo más emocionante Pokémon que ha sentido en años.

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7. Pokémon Espada y Escudo [El primer juego principal de Pokémon para Switch]

Nuestra puntuación 9.4

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Ventas totales unos 26 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de rol, colección de monstruos Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Duración media de la partida 35-120+ horas Ideal para Los jugadores que busquen un estilo moderno pero familiar Pokémonviaje Lo que me gustó Exploración de la Zona Silvestre, combates Dynamax, circuito competitivo

Espada y EscudomercadoDe Pokémonir a laInterruptor, y en aquel momento me pareció algo grandioso. La nueva región de Galar combina ciudades de inspiración británica con paisajes inmensos, y aporta a la serie su primera toma de contacto con la exploración semiabierta. La Zona Silvestre es un lugar donde puedes recorrer libremente, capturar y luchar con Pokémon en tiempo real.

El bucle principal es el clásico Pokémon: coleccionar, luchar, conquistar gimnasios. Pero el Dynamax lo cambió todo, convirtiendo los combates en espectáculos a escala de kaiju. Es exagerado, pero funciona, sobre todo en las incursiones, donde tú y otros tres jugadores os enfrentáis juntos a un Pokémon jefe gigante. Me pasé demasiadas horas repitiéndolas solo para conseguir la combinación perfecta.

Para más información Pasa tiempo en la Zona Silvestre desde el principio. El tiempo influye en la aparición de Pokémon, y las incursiones rotativas son la forma más rápida de conseguir monstruos fuertes antes de que los gimnasios empiecen a llenarse.

¿Mi única queja? Me dolieron los recortes en la Pokédex. No todos los monstruos dieron el salto, y los fans se quejaron (con razón) a voz en grito. Aun así, la escena competitiva siguió en auge, y Galar nos regaló algunos de los mejores diseños de personajes de los últimos años. Nunca olvidaré cuando avanzaba con dificultad en medio de una tormenta en la Zona Silvestre y, de repente, vi a un Onix gigantesco que se cernía sobre mí. Ese primer encuentro hizo que el Interruptor merece la pena actualizar.

Mi veredicto: Espada y Escudo no fue perfecto, pero sentó las bases para Pokémon on Interruptor. Es ahí donde la serie por fin se percibió como algo más grandioso, más desenfrenado y diseñado para una consola moderna.

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Nuestra puntuación 9.3

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Ventas totales ~21,55 millones de ejemplares Tipo de juego Acción y aventura, mundo abierto Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 100 y 250 horas o más Ideal para Jugadores que buscan la máxima libertad para construir, explorar y experimentar Lo que me gustó Nuevas mecánicas de construcción, islas en el cielo, creatividad sin límites

Lágrimas del Reino podría haber ido a lo seguro y haberse dejado llevar De «Breath of the Wild» legado. En cambio, se volvió más grandioso, más extraño y mucho más experimental. No solo exploras Hyrule, sino que te deslizas entre islas flotantes, te sumerges en abismos subterráneos y ensamblas armas y vehículos como un científico loco. Está en nuestra lista de los el mejor mundo abierto Interruptorjuegospor una razón.

The nueva mecánica de Ultrahand Lo cambia todo. He construido puentes que funcionan, he improvisado máquinas de guerra y, sin querer, me he lanzado al río con artilugios que no había probado bien. Esa libertad hace que cada partida sea impredecible. No se trata de seguir un indicador de misión, sino de preguntarse «¿y si pego este ventilador a ese vagón de mina?» y ver qué pasa.

Para más información Al principio, une una piedra a cualquier arma débil. Aumenta enormemente la resistencia y el daño, lo que permite que incluso los palos de un solo uso causen un daño muy superior al que cabría esperar. Es perfecto para despejar las primeras cuevas sin desperdiciar armas raras.

Para mí, elLo más destacado fue adentrarme en las Profundidades por primera vez. Una oscuridad total, enemigos aterradores y esa inquietante sensación de peligro. Nintendo, básicamente, se las arregló para colar un juego de terror y supervivencia en Zelda. Entre el cielo, la superficie y las profundidades, parece como si fueran tres juegos en uno.

Mi veredicto: Lágrimas del Reino es un auténtico caos impulsado por los jugadores. Se trata de De «Breath of the Wild» te ofrece libertad y te proporciona las herramientas para revolucionar el mundo de la forma más entretenida posible.

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9. Super Mario Party [El mayor enemigo de la amistad]

Nuestra puntuación 9

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Ventas totales ~21,1 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de mesa para fiestas, colección de minijuegos Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Nintendo, The Cube Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Ideal para Grupos que buscan el caos, las risas y las alianzas rotas Lo que me gustó Gran variedad de tableros, minijuegos creativos, ideal para jugar en modo local

Super Mario Party devolvió la serie a sus orígenes: tiradas de dados, tableros y un montón de minijuegos diseñado para arruinar amistades. Parece bastante inocente, con tableros de colores y animaciones simpáticas, pero pasa una noche jugando y verás cómo se desmoronan las alianzas cuando alguien te robe la estrella en el último turno. Cuando pienso en el el mejorNintendo Switchjuegos de fiesta… este es el primer título que me viene a la mente.

The las tablas se notan más rígidas que en los modelos anteriores, lo que hace que cada tirada cuente. ¿Los minijuegos? Una mezcla de genialidad y ridículo. En un momento me estoy devanando los sesos con controles de movimiento precisos y, al siguiente, me estoy partiendo de risa ante el caos absurdo de cuatro jugadores agitando los brazos sin control. Es Nintendo sacando partido a la tensión de las fiestas de la mejor manera posible.

Para más información Comprueba siempre los dados específicos de cada personaje. Algunos son arriesgados (como los de Bowser), pero saber cuándo usarlos puede dar un giro total a la partida. A veces, arriesgarse a sacar una tirada alta es la única forma de recuperar terreno.

¿Mi momento más memorable? Perder tres estrellas en tan solo dos turnos, todo por culpa de una mala tirada de dados y de un «amigo» sin piedad. Ese disgusto me duró mucho más que cualquier victoria, y esa es la clave. Mario Party no se trata tanto de ganar como del drama que se vive a lo largo del camino.

Mi veredicto: Super Mario Party no es justo, ni imparcial, ni siquiera educado, y por eso funciona. Es un juego en el que los gritos, las risas y que alguien se marche enfadado están garantizados.

★ El mayor enemigo de la amistad Super Mario Party Compra en Eneba

10. New Super Mario Bros. U Deluxe [El paquete definitivo de Mario en 2D]

Nuestra puntuación 8.9

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Ventas totales unos 18 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de plataformas en 2D Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 (original de 2012 para Wii U) Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 15 y más de 60 horas Ideal para Los aficionados que buscan un Mario al estilo clásico con un toque moderno Lo que me gustó Juego de plataformas con gran precisión, modo cooperativo para cuatro jugadores y gran cantidad de contenido

Esto es lo que hace Nintendo al recuperar un Wii U un juego que la mayoría de la gente se perdió. Es 2D Mario en su forma más básica: correr, saltar, conseguir potenciadores y completar el nivel. Nada del otro mundo, solo un juego clásico de plataformas que sigue funcionando tan bien hoy como lo hacía hace décadas. Es un genialInterruptorjuego para niños, si quieres enseñarles dónde empezó todo sin esos gráficos cutres.

The El paquete Deluxe incluye más contenido, entre otrosNew Super Luigi U. Esa campaña secundaria es más difícil, más trepidante y cambia por completo la dinámica del juego gracias a los saltos flotantes de Luigi. Me encantó que cada nivel fuera corto pero desafiante, lo que hace que volver a intentarlo resulte adictivo en lugar de frustrante.

Para más información Si te cuesta pasar un nivel, usa a Nabbit en el modo Luigi U. Es inmune al daño de los enemigos, lo que lo convierte en la forma más fácil de superar sin problemas los niveles más complicados.

El juego en solitario es fluido y preciso, pero la diversión empieza de verdad cuando estás con amigos. Tener a cuatro jugadores en una sola pantalla es un lío, un caos y, a menudo, muy divertido. A veces colaboráis, otras os empujáis unos a otros por los precipicios a propósito. Sea como sea, no dejáis de reír.

Mi veredicto: New Super Mario Bros. U Deluxe No aporta nada nuevo. Simplemente ofrece lo clásico Mario, pulido y completo, con mucho para mantenerte ocupado.

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11. Super Mario Bros. Wonder [Mario vuelve a ponerse raro]

Nuestra puntuación 8.8

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Ventas totales unos 15 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de plataformas en 2D Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 15 y más de 50 horas Ideal para Jugadores que buscan nuevas variantes de los clásicos Mario Lo que me gustó Efectos sorprendentes, niveles ingeniosos, diseño divertido

Super Mario Bros. Wonder toma la fórmula segura de las dos dimensiones y la lleva al extremo. Cada nivel tiene una semilla milagrosa eso lo cambia todo: las tuberías se deslizan como serpientes, Mario se convierte en un elefante, la pantalla se deforma y cambia de formas que nunca habías visto antes. Da la sensación de ser experimental, pero nunca resulta cutre.

The la creatividad no se detiene. Me metía en un nivel esperando encontrarme con un juego de plataformas normal y corriente, y acababa esquivando estampidas o flotando en medio de un caos psicodélico. Cada efecto «Wonder» se desarrolla de forma diferente, y esa sorpresa es lo que hace que funcione. Nunca se sabe lo que te espera en el siguiente nivel. Todos los niveles más raros también se ven genial en una monitor para juegos de gran calidad.

Para más información Consigue semillas mágicas de más, aunque todavía no las necesites. Más adelante desbloquean niveles ocultos, y esos son algunos de los niveles más alocados del juego.

Me encantó el ambiente que se respiraba aquí. Mario y sus amigos por fin tienen animaciones expresivas, los niveles están repletos de detalles divertidos, y el juego parece cobrar vida de alguna manera New Super Mario Nunca lo hizo. Sigue siendo un juego de plataformas clásico y bien pulido, pero no tiene miedo de ser divertido y extravagante.

Mi veredicto: Super Mario Bros. Wonder es atrevido, ingenioso y está lleno de sorpresas. Demuestra que el 2D Mario puede seguir pareciendo actual sin perder la magia que lo ha convertido en un clásico atemporal.

★ Mario vuelve a las andadas Super Mario Bros. Wonder Compra en Eneba

12. Nintendo Switch Sports [Controles de movimiento, segunda ronda]

Nuestra puntuación 8.6

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Ventas totales unos 15 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de mesa deportivo Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 10 y 40 horas o más Ideal para Jugadores ocasionales, familias y partidas multijugador locales Lo que me gustó Controles sencillos, gran variedad de deportes divertidos, ideal para jugar con amigos

Nintendo Switch Sports intenta recuperar el Wii Sports magia, y en general, funciona. Vuelve el boliche y sigue siendo el mejor de todos, mientras que las nuevas incorporaciones como bádminton and voleibol da la sensación de ser rápido y sorprendentemente competitivo. Es el diseño «coge y juega» en su versión más accesible.

Me gustó lo fácil que es conseguir que cualquiera participe. El los controles de movimiento son intuitivos, así que incluso quienes nunca han tocado un mando pueden ponerse a jugar sin más. No es un juego muy complejo, pero tampoco hace falta que lo sea. Se trata de partidas rápidas, bromas entre amigos y un juego al que echar una partida cuando viene gente a casa.

Para más información En los bolos, inclina ligeramente la muñeca al soltar la bola para darle efecto. Ese es el truco para conseguir strikes de forma constante, en lugar de depender de lanzamientos rectos.

Dicho esto,es un paquete más ligero. La oferta deportiva es limitada en comparación con la Wii días, y verás que los mismos juegos se repiten a menudo. Aun así, me he dado cuenta de que vuelvo a él para jugar de vez en cuando. Es el tipo de juego que no exige mucho, pero que siempre hace que la gente se mueva y se ría.

Mi veredicto: Nintendo Switch Sports No es un juego que haga vender consolas, pero cumple a la perfección con lo que se propone. Es divertido, sencillo y seguro que encantará a todo el mundo cuando tengas amigos o familiares de visita.

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13. Ring Fit Adventure [Fitness disfrazado de juego de rol]

Nuestra puntuación 8.4

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Ventas totales unos 15 millones de ejemplares Tipo de juego RPG de fitness Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores Nintendo Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Ideal para Jugadores que buscan entrenamientos que no parezcan entrenamientos Lo que me gustó Mecánicas de ejercicio creativas, progresión adictiva, sudor de verdad

Ring Fit Adventure recurre a un ingenioso truco: esconde un entrenamiento dentro de un juego de rol por turnos. Exploras niveles, luchas contra monstruos y recoges equipo, pero cada ataque se alimenta de ejercicios del mundo real. Sentadillas, press, planchas… Si te relajas, tu héroe también lo hace. No es el el mayorInterruptorJuego de rol, pero convierte el ejercicio físico en un juego de una forma realmente ingeniosa.

Me gustó la gran variedad de posibilidades que ofrece a partir de una configuración tan sencilla. Un día estaba corriendo por campos cubiertos de hierba y, al día siguiente, ya estaba apretando el Ring-Con para hacer press por encima de la cabeza mientras luchaba contra un jefe gigante con forma de mancuerna. Te motiva sin que nunca resulte una carga, y los elementos de juego de rol te mantienen enganchado más tiempo que cualquier aplicación de entrenamiento.

Para más información Aumenta la dificultad desde el principio. El juego adapta el número de repeticiones a tu nivel físico, y si lo subes, conseguirás entrenamientos más intensos sin que los combates se alarguen demasiado.

Lo que más recuerdo es darme cuenta de lo agotado que estaba después de «solo una etapa más». Te pilla por sorpresa. La historia es un poco cursi, pero el recurso funciona: Haz que tu personaje evolucione, haz que tú mismo evoluciones. Para alguien a quien le dan pánico los gimnasios, esto se convirtió en mi rutina de ejercicio secreta.

Mi veredicto: Ring Fit Adventure is Nintendo en su versión más extraña e ingeniosa. Es el único juego de fitness que realmente funciona, porque te olvidas de que estás haciendo ejercicio hasta que las piernas te tiemblan.

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14. Pokémon: ¡Vamos, Pikachu! y ¡Vamos, Eevee! [Kanto, reimaginada]

Nuestra puntuación 8.3

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Ventas totales unos 15 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de rol, colección de monstruos Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Duración media de la partida Entre 25 y más de 70 horas Ideal para Tanto los recién llegados como los fans nostálgicos de Rojo/Azul/Amarillo Lo que me gustó Captura simplificada, remake de Kanto, sistema de compañeros

Vamoses básicamentePokémon Amarillo rediseñado para los jugadores de hoy en día. Eliges a Pikachu o a Eevee como compañero y recorres Kanto con un aspecto más brillante y unos controles más fluidos. Está pensado para dar la bienvenida a los nuevos jugadores, pero también ofrece suficiente nostalgia a los fans más veteranos como para mantenerles sonrientes.

Me gustó lo sencillo que es el sistema de captura. En lugar de combates frenéticos, solo tienes que lanzar Poké Balls con los controles de movimiento. Se parece más a Pokémon GO, lo que hace que sea fácil empezar a jugar. Ver a Pikachu montado en mi hombro o a Eevee sentado en mi cabeza le daba un encanto especial a todo el juego.

Para más información Atrapa el mismo Pokémon una y otra vez. Al crear una cadena, aumentan las apariciones de Pokémon raros, las posibilidades de encontrar Pokémon brillantes y las estadísticas de los Pokémon. Es la forma más rápida de conseguir lo mejor.

Lo mejor para mí fue volver a visitar lugares que ya conocía. El Bosque Viridiano, el gimnasio de Brock, cacerías de legendarios – todas ellas causan mayor impacto cuando se presentan con un estilo moderno. No es lo más profundo Pokémon juego, pero capta a la perfección ese ambiente de «primera aventura» que me enganchó desde el principio.

Mi veredicto: ¡Vamos, Pikachu! ¡Y Eevee! son sencillas pero eficaces. Son las más agradables Pokémonentradas sobreInterruptor y una forma acogedora de revivir Kanto sin tener que desempolvar el Game Boy.

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15. Pokémon Diamante Brillante y Perla Resplandeciente [Remakes clásicos, con un nuevo aspecto]

Nuestra puntuación 8.3

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Ventas totales unos 15 millones de ejemplares Tipo de juego Juego de rol, colección de monstruos Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 (original de 2006 para DS) Creadores ILCA, Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Duración media de la partida Entre 30 y 90 horas o más Ideal para Los aficionados que desean una nueva versión fiel de la 4.ª generación Lo que me gustó Gráficos renovados, modo Underground, mayor profundidad competitiva

Diamante brillante andPerla resplandeciente are remakes fieles de la DSOriginales. Se ciñen estrictamente a la fórmula y mantienen la misma historia y los mismos gimnasios de la región de Sinnoh. Afortunadamente, son sustituir el pixel art por una presentación más luminosa, al estilo chibi. Algunos jugadores querían más cambios, pero si te encantaron los originales, esta parece una versión fiel a los originales.

Me gustó esa sensación de nostalgia. Correr por rutas que me resultaban familiares, enfrentarme a líderes de gimnasio a los que no había visto en años y volver a visitar el Subterráneo me provocó ese mismo impulso de «solo una hora más» que DS tenían las versiones anteriores. El pequeños ajustes que mejoran la experiencia de juego, como combates más rápidos y menús más modernos, también facilitó el proceso.

Para más información Entra pronto en el Gran Subterráneo. Allí suelen aparecer Pokémon que son raros o que no se encuentran en la superficie, y es la forma más rápida de completar tu equipo con opciones potentes.

Dicho esto,va a lo seguro. No esperes la audaz reinvención que te ofrecieron en Espada y Escudo o Leyendas: Arceus. Esto escomida reconfortantePokémon. Mi gran momento llegó cuando por fin me adentré en el nuevo Grand Underground. Cazar criaturas raras allí abajo me pareció algo nuevo, incluso después de haber terminado la historia principal.

Mi veredicto: Diamante brillante and Perla resplandeciente No se arriesgan, pero cumplen exactamente lo que prometen. Son remakes pulidos que aportan el DS clásicos hasta el Interruptor, con todas sus peculiaridades.

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Mi opinión general sobre los juegos más vendidos para Switch

NintendoLos grandes éxitos de la lista se han ganado su puesto por una razón. Estos juegos son diferentes; son de esos a los que siempre vuelves, incluso años después. Desde la tranquila vida en una isla hasta carreras a toda velocidad y épicas aventuras en mundos abiertos, esta lista tiene algo para cada estilo de juego:

Para creadores relajados y adictos a las redes sociales → Animal Crossing: Nuevos Horizontes . El juego definitivo de la relajación. Construye tu isla, pasa el rato con tus habitantes y da rienda suelta a tu creatividad. El nuevo Interruptor 2Esta actualización ofrece aún más motivos para volver a jugar.

→ . El juego definitivo de la relajación. Construye tu isla, pasa el rato con tus habitantes y da rienda suelta a tu creatividad. El nuevo Interruptor 2Esta actualización ofrece aún más motivos para volver a jugar. Para los amantes de la adrenalina → Mario Kart 8 Deluxe . Sigue siendo el rey de los juegos de carreras multijugador. Objetos caóticos y rivalidades online que te harán gritarle a la pantalla: pura energía arcade de principio a fin.

→ . Sigue siendo el rey de los juegos de carreras multijugador. Objetos caóticos y rivalidades online que te harán gritarle a la pantalla: pura energía arcade de principio a fin. Para los coleccionistas de monstruos → Pokémon Escarlata y Violeta . Recorre vastas regiones, busca Pokémon brillantes y forma equipo con tus amigos en el modo cooperativo de mundo abierto. Es el juego de Pokémon más ambicioso hasta la fecha.

→ . Recorre vastas regiones, busca Pokémon brillantes y forma equipo con tus amigos en el modo cooperativo de mundo abierto. Es el juego de Pokémon más ambicioso hasta la fecha. Para los amantes de la aventura → The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje. Una auténtica obra maestra. Cada colina y cada tormenta parecen cobrar vida, lo que la convierte en una de las mejores experiencias de mundo abierto jamás creadas.

Cada uno de estos juegos define lo que hace que el Interruptor Tan legendario: libertad, diversión y esa sensación de «solo una hora más» que nunca se agota.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el juego más vendido para Switch?

El más vendidoInterruptorel juego esMario Kart 8 Deluxe. Se vendieron casi 70 millones de copias en todo el mundo. Es el juego estrella de la consola: fácil de aprender, difícil de dominar y que sigue registrando cifras de ventas espectaculares años después de su lanzamiento.

¿Cuáles son los tres juegos más populares de Nintendo?

On Interruptor, los tres primeros son Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: Nuevos Horizontes, ySuper Smash Bros. Definitivo. Estos títulos lideran las listas de ventas y abarcan estilos de juego muy diferentes (carreras caóticas, simuladores de vida tranquila y peleas sin cuartel).

¿Cuál es el juego más popular de la Nintendo Switch?

El disfrute es subjetivo, pero si nos fijamos en las horas de juego y el impacto cultural, The Legend of Zelda: El aliento de lo salvajese lleva la victoria. Si buscas los juegos más vendidos, Mario Kart 8 Deluxe ese es el ganador.

¿Qué juego de Nintendo se vendió por 100 000 dólares?

Una copia sellada del NESclásicoSuper Mario Bros. en su día se vendió por más de 100 000 dólares en una subasta. Su rareza y su perfecto estado la convirtieron en una pieza muy codiciada por los coleccionistas, lo que demuestra que la nostalgia por Nintendo puede valer mucho dinero.

¿Cuál es el juego de Nintendo más caro que se ha vendido jamás?

El récord lo ostenta Super Mario 64, cuya copia precintada se subastó por 1,56 millones de dólares. Esto ha puesto el listón muy alto en el ámbito de los objetos de colección de videojuegos y ha demostrado cómo los iconos más emblemáticos de Nintendo no dejan de ganar valor.