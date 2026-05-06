Die 15 meistverkauften Nintendo-Switch-Spiele, die man sich heute nicht entgehen lassen sollte

Der BestsellerUmschalten Es sind diese Spiele, die die Charts neu geschrieben und sich einen Namen gemacht haben. Es sind diese Kassetten, die Rekorde gebrochen, Diskussionen auf dem Schulhof angeheizt und diese Konsole zu einem Phänomen gemacht haben.

Ich habe selbst viele Stunden investiert und bin zwischen Marathon-Sessions im Dock-Modus und nächtlichen Spielrunden mit dem Handheld hin und her gewechselt. Dann habe ich mich durch Verkaufsdaten, Berichte und Nintendodie eigenen Zahlen, um den Hype von den nüchternen, harten Fakten zu trennen.

Das Ergebnis? Ein eine Liste, die tatsächlich widerspiegelt, was die Leute gekauft und gespielt haben .

Hier findest du die Switch’s Bestseller – was macht sie so beliebt und warum haben sie sich an der Spitze gehalten? Werfen wir einen Blick auf die Zahlen und die Legenden.

Unsere Favoriten unter den meistverkauften Switch-Spielen

Ich habe diese Spiele nicht einfach nach der Anzahl der weltweit verkauften Exemplare bewertet. Ich habe mir angesehen, welche davon die Leute immer noch spielen, was die Switch’s Identität, und die tatsächlich halten, was sie versprechen.

Viele digitale Spiele verkauften sich gut und landeten dann in den Schnäppchenkisten. Diese fünf sind diejenigen, die sich nach wie vor gut behaupten:

Mario Kart 8 Deluxe (2017)– DieSwitch’s Ein Dauerbrenner. Es ist Chaos pur – im positiven Sinne –, mit genügend Titeln und Charakteren, um auch Jahre später noch für Abwechslung zu sorgen. Animal Crossing: New Horizons (2020) – Die ultimative digitale Auszeit. Der Aufbau deiner Insel wird zu einer Art leise schwelender Leidenschaft, und die täglichen Rituale sorgen dafür, dass du immer wieder zurückkommst. Super Smash Bros. Ultimate (2018) – Es ist eine Mischung aus Party und Schlägerei. Die Auswahl an Charakteren ist absurd, und jeder Kampf ist irgendwo zwischen wildem Knöpfedrücken und Schach auf höchstem Niveau angesiedelt. The Legend of Zelda: Atem der Wildnis (2017) – Eine offene Welt, die dich nicht an der Hand nimmt. Du gestaltest dein Abenteuer selbst, egal ob du einen Berg besteigst, nur um die Aussicht zu genießen, oder versehentlich mit einem verirrten Pfeil einen Wald in Brand setzt. Super Mario Odyssey (2017) – Mario von seiner kreativsten Seite. Jedes Königreich wirkt wie ein Spielplatz, der nur darauf wartet, erkundet zu werden, und Cappy macht aus jeder Begegnung einen neuen Trick.

Diese fünf haben sich millionenfach verkauft, weil sie einfach so gut sind. Werfen wir einen Blick auf noch mehr Bestseller-Videospiele für Umschalten und finden Sie heraus, warum sie es wert sind, dass Sie sich heute Zeit für sie nehmen.

Die 15 meistverkauften Nintendo Switch-Spiele: Die Top-Liste

Von chaotischen Kartrennen bis hin zu Open-World-Epen – diese Bestseller Umschalten Die Spiele decken die ganze Bandbreite der Nintendo-Magie ab. Jedes einzelne hat sich seinen Platz in den Charts und in den Sammlungen der Spieler durch eine Kombination aus Perfektion, Innovation und jenem Nintendo ein Charme, der einen immer wieder zurückkommen lässt.

Ich habe diese Liste auf meinem Nintendo Switch OLED… und der brillante Bildschirm lässt diese ohnehin schon großartigen Spiele noch besser zur Geltung kommen. Es sind genau diese Titel, die die Plattform geprägt und bewiesen haben, dass das Hybridkonzept funktioniert.

Werfen wir einen Blick auf die Rezensionen und schauen wir uns an, warum sich diese Titel auch lange nach ihrer Veröffentlichung noch gut verkauft haben.

★ Für deine Nintendo Switch-Spiele Nintendo Switch OLED Bei Amazon einkaufen

1. Mario Kart 8 Deluxe [Bestseller unter den Switch-Spielen]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~69 Millionen Exemplare Art des Spiels Arcade-Kart-Rennspiel, Partyspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Am besten geeignet für Fans von chaotischem Spaß mit Freunden oder Herausforderungen für Einzelspieler Was mir gefallen hat Vielfältige Strecken, leicht zugängliche, aber anspruchsvolle Rennen, endloser Wiederspielwert

Hier gibt es keine Geschichte, keine Sagen und keinen Auserwählten. Nur 12 Verrückte in Karts, die versuchen, sich gegenseitig das Leben zu ruinieren. Mario Kart 8 Deluxe nimmt die größten Hits der Serie, packt jeden Track rein, der sich zum Rennen eignet, und schafft es trotzdem, dass man seine Freunde hasst.

Der Reiz liegt in der Unvorhersehbarkeit. In einer Runde reihst du perfekte Drifts aneinander, in der nächsten siehst du zu, wie eine blaue Muschel deinen Vorsprung kurz vor der Ziellinie zunichte macht. Das eine Mischung aus Präzision und purer Boshaftigkeit hält es am Leben. Es funktioniert in jeder Situation – Sticheleien auf der Couch, nächtliche Online-Lobbys oder Solo-Zeitfahren, bei denen man sich schwört, noch eine Sekunde schneller zu sein.

Pro-Tipp Meistere das sanfte Driften. Halte deinen Drift eng, ohne ins Übersteuern zu geraten, und du lädst die Mini-Turbos schneller auf. Das ist der Trick, der Gelegenheitsfahrer von den Rekordjägern unterscheidet.

Ich habe sie nie gelöscht, habe nie aufgehört, sie einzulegen. Es ist die Standard-Spielkassette. Die Siege verschwimmen miteinander, aber die Niederlagen? Oh, an jede einzelne erinnere ich mich. Nichts ist schlimmer, als auf den letzten Platz verwiesen zu werden in der letzten Kurve. Und genau das macht es zu einem der am bestenNintendo SwitchSpieleda draußen.

Mein Fazit: Mario Kart 8 Deluxe ist Spaß mit Biss. Es verwandelt den Spieleabend in einen blutigen Wettkampf und sorgt für Feindseligkeiten, die weit länger anhalten als das Spiel selbst

★ Das meistverkaufte Switch-Spiel Mario Kart 8 Deluxe Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~48 Millionen Exemplare Art des Spiels Lebenssimulation, soziale Sandbox Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 (Nintendo Switch), 2026 (Nintendo Switch 2) Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 100–500+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach behutsamer Kreativität und täglichen Ritualen sehnen Was mir gefallen hat Unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, Community-Atmosphäre, charmante Dorfbewohner

Animal Crossing: New Horizons Es drängt dich nicht. Es lässt dich auf einer leeren Insel zurück und sagt: „Viel Glück, mach was daraus.“ Diese Freiheit hat Millionen begeistert. Plötzlich stritten wir uns alle über die Preise für Rüben und verglichen die Anordnung der Möbel als ginge es um Leben und Tod.

Was es so besonders macht, ist, wie sehr es einen in seinen Bann zieht. Es geht nicht ums „Gewinnen“. Es geht um kleine Erfolge: Tom Nook einen Kredit nach dem anderen zurückzahlen, diesen einen seltenen Fisch fangen oder endlich die perfekte Tapete für dein Haus finden. Ich loggte mich für fünf Minuten ein und verbrachte am Ende Stunden damit, an den Wegen herumzubasteln oder meinen Stadtplatz neu zu gestalten.

Das neue Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition + Ein kostenloses Update für alle, die das Spiel bereits besitzen, bietet den Spielern noch mehr Gründe zur Freude: bewegungsgesteuerte Dekoration, ein neues Hotelsystem und erweiterte Multiplayer-Funktionen für bis zu 12 Freunde. Das ist der perfekte Anlass, deine Insel wieder zu besuchen und ihr neues Leben einzuhauchen.

Pro-Tipp Iss kein Obst, bevor du auf Felsen schlägst. Bei einem normalen Schlag spucken Felsen Ressourcen wie Eisen, Lehm und Stein aus. Wenn du zuerst Obst isst, zerbrichst du stattdessen den Felsen, wodurch deine tägliche Ausbeute verschwendet wird. Hebe dir die Obstkraft für das Verschieben von Bäumen auf, nicht für das Sammeln von Materialien.

Für mich sind es nicht die perfekten Inselkulissen, die mir in Erinnerung bleiben, sondern die kleinen Alltäglichkeiten. Morgendliche Begrüßungen mit meinen Dorfbewohnern, Nachtangeln-Marathons, derdie seltsame Freude, die Insel eines Freundes zu besuchen… und festzustellen, dass sie Müll horten, anstatt zu dekorieren. Das ist die Definition eines Spiels, in dem man lebt, anstatt es nur zu spielen. Sein Charme macht es zudem zu einem der die besten Familienspiele auf Nintendo Switch.

Mein Fazit: Animal Crossing: New Horizons war genau das Wohlfühlspiel, das die Welt brauchte, und es funktioniert immer noch. Es ist gemütlich, fesselnd und das einzige Spiel, bei dem sich alltägliche Aufgaben wie eine Belohnung anfühlen. In Japan wurde es zu einem Phänomen, und das Inselleben eroberte überall die Wohnzimmer

★ Der ultimative Chill-Simulator Animal Crossing: New Horizons Bei Eneba einkaufen

3. Super Smash Bros. Ultimate [Der König der Party-Kämpfer]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~36 Millionen Exemplare Art des Spiels Plattform-Kampfspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Nintendo, Sora Ltd., Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit 100–500+ Stunden Am besten geeignet für Fans von lockeren Spielrunden und ernsthaftem Wettkampf Was mir gefallen hat Riesige Auswahl an Charakteren, ausgefeilte Spielmechanik, endloser Wiederspielwert

Super Smash Bros. Ultimate ist ein vollwertiges ein Crossover-Event, das als traditionelles Kampfspiel getarnt ist. Die Charakterauswahl ist absurd – von Mario über Cloud bis hin zu diesem verdammten Snake ist einfach jeder dabei. Es ist ein Museum der Spielegeschichte, in dem sich die Ausstellungsstücke gegenseitig von Klippen stoßen.

Das Geniale daran ist, dass es für jeden Spielertyp funktioniert. Ich habe schon erlebt, dass Neulinge wild auf die Tasten hämmern und trotzdem einen spielentscheidenden Smash landen. Ich habe auch schon zehn Runden mit Freunden gespielt, in denen sich jede Ausweichbewegung und jede Combo wie eine Frage von Leben und Tod anfühlte. Es ist Chaos mit gerade noch genug Kontrolle und definitiv eines der top MarioSpiele fürUmschalten.

Pro-Tipp Wechsle in den Trainingsmodus und übe kurze Sprünge (tippe leicht auf den Bildschirm). Das Beherrschen von Luftangriffen nach kurzen Sprüngen macht den Unterschied zwischen wildem Herumfuchteln und der tatsächlichen Kontrolle über den Kampfverlauf aus.

Für mich waren die schönsten Momente Vier-Spieler-Kämpfe. Überall fliegen Gegenstände herum, die Bühne stürzt ein, jemandes Final Smash verdeckt die Hälfte des Bildschirms. Es ist chaotisch – aber genau so, wie es sein soll. Und wenn sich der Staub gelegt hat, Es gibt immer sofort eine Revanche denn niemand will mit einem Verlust aussteigen.

Mein Fazit: Smash Ultimate ist pures Spektakel, gestützt auf eine grundsolide Spielmechanik. Es ist das einzige Spiel, das einen ganzen Raum innerhalb von nur zehn Minuten zum Jubeln, Toben und zur Forderung nach „noch einer Runde“ bringen kann.

★ Der König der Party-Kämpfer Super Smash Bros. Ultimate Bei Eneba einkaufen

4. The Legend of Zelda: Atem der Wildnis [Der Wegbereiter für Open-World-Spiele]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~32 Millionen Exemplare Art des Spiels Action-Adventure, Open-World Plattformen Nintendo Switch, Wii U Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden Am besten geeignet für Entdecker, die Freiheit, Abenteuer und Gefahr suchen Was mir gefallen hat Eine riesige Welt, große Spielfreiheit, unvergessliche physikbasierte Momente

Breath of the Wildwirft dasZelda gibt dir das Regelwerk und einen Gleiter. Das war’s – los geht’s. Von Anfang an, Du kannst jeden Berg besteigen, jedes Lager überfallen oder einfach losziehen und von einem Lynel fertiggemacht zu werden, der dir völlig überlegen ist. Das ist Freiheit ohne Stützräder, und es ist einfach großartig.

Das Ausmaß ist gewaltig, aber ich habe auch all die Überraschungen genossen. Gewitter, die meine Metallausrüstung in den Boden stampften, ein verirrter Pfeil, der einen halben Wald in Flammen setzte, Kochversuche, die auf urkomische Weise schiefgingen. Die Das Physiksystem hält die Welt am Leben auf eine Weise, wie es vorgefertigte Quests niemals könnten. Jede Spielsitzung fühlt sich an wie eine Geschichte, die man selbst geschrieben hat, was es zu dem am bestenZeldaSpiel fürUmschaltenMeiner Meinung nach.

Pro-Tipp Trage immer Waffen und Schilde aus Holz bei dir. Wenn ein Sturm aufzieht, lege deine Metallausrüstung ab, sonst ziehst du buchstäblich Blitze an. Du kannst sie auch nutzen, um Feinde in die Falle zu locken, damit sie vom Blitz getroffen werden.

Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal mit unzureichender Ausrüstung zum Schloss Hyrule aufmarschierte und dachte, ich hätte eine Chance. Hatte ich nicht. Ich wurde vernichtend geschlagen, aber es war meine Entscheidung, es überhaupt zu versuchen. Das ist der Zauber – Du bestimmst das Tempo, und das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Der Sieg fühlt sich verdient an, weil das Scheitern immer auf der Lauer liegt.

Mein Fazit: Breath of the Wild hat offene Welten neu definiert, indem es den Spielern zutraute, ihr eigenes Chaos zu verursachen. Es ist gefährlich, einfallsreich und nach wie vor der beste Grund, sich ein Umschalten.

★ Der Wegbereiter für Open-World-Spiele The Legend of Zelda: Atem der Wildnis Bei Eneba einkaufen

5. Super Mario Odyssey [Der Gipfel des Plattformspiels]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~29 Millionen Exemplare Art des Spiels 3D-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 20–60+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach grenzenloser Kreativität und Entdeckungslust sehnen Was mir gefallen hat Kreative Welten, Cappy-Mechaniken, ständige Überraschungen

Super Mario Odysseyist dasein fantastisches Plattformspiel Das wirkt, als würde Nintendo hier nur angeben. Jedes Königreich strotzt nur so vor Ideen. Manche halten ein ganzes Level lang an, andere nur ein paar Minuten, aber keiner von ihnen bleibt zu lange. In einem Moment springst du noch durch eine Stadt voller Wolkenkratzer, im nächsten Du hast einen T-Rex mit Hut. Es ist absurd, und es funktioniert.

Cappy ist der Clou, der das Ganze erst richtig zur Geltung bringt. Wenn man ihn herumwirft, verwandeln sich Gegner und Objekte in Hilfsmittel, was das Plattformspiel unvorhersehbar macht. Ich habe ständig herumexperimentiert. Kann ich das hier nutzen? Was passiert, wenn ich das versuche? Der halbe Spaß bestand darin, zu sehen, wie weit Nintendo diese Spielmechanik ausreizt. Spoiler: verdammt weit.

Pro-Tipp Sprich in New Donk City vor dem Festival mit dem Bürgermeister und schließe die Nebenquest „Der Musiker“ ab. Die Belohnung ist eine der besten Sequenzen in Mario Geschichte, und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Die Momente, an die ich mich am besten erinnere, waren nicht die großen Bosskämpfe, sondern die seltsame Umwege. Man springt in Retro-2D-Abschnitte, die in Wänden versteckt sind, rast auf Karten um die Wette mit Koopas und stößt an den unerwartetsten Orten auf geheime Monde. Es ist verspielt, einfallsreich und man muss beim Spielen einfach lächeln.

Mein Fazit: Super Mario Odyssey ist pure Freude in einer Patrone. Es ist clever, farbenfroh und der Beweis dafür, dass Mario kann auch nach Jahrzehnten im Geschäft noch überraschen.

★ Der Gipfel des Plattformspiels Super Mario Odyssey Bei Eneba einkaufen

6. Pokémon Scarlet und Violet [Das Open-World-Pokémon-Experiment]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~26 Millionen Exemplare Art des Spiels RPG, Monster-Sammelspiel in einer offenen Welt Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans, die sich Pokémon mit echter Open-World-Freiheit wünschen Was mir gefallen hat Drei Handlungsstränge, riesiger Charakterpool, freie Erkundung

Scharlachrot und Violettversprochen, dassdie erste echte Open-World PokémonErfahrung, und es hält, was es verspricht (naja, meistens jedenfalls). Du kannst die Arenen in beliebiger Reihenfolge in Angriff nehmen, Titanen jagen oder dich der Rivalitätsgeschichte zwischen den Schülern anschließen. Die Region Paldea ist riesig, voller neuer Kreaturen, alter Bekannter und bietet die Freiheit, zu wandern, wohin du willst.

Das Beste daran? Es ist dasPokémon noch mehr Fantasie. Zu sehen, wie Monster durch die Wildnis streifen, anstatt sich in irgendwelchen Grasbüscheln zu verstecken, fühlt sich erfrischend an, und Koop-Multiplayer lässt dich endlich gemeinsam mit Freunden auf Entdeckungsreise gehen. Das neue Terastalisierender Trick verleiht den Kämpfen eine zusätzliche Dimension, ohne dabei aufgesetzt zu wirken.

Pro-Tipp Jagt Dondozo und Tatsugiri gleich zu Beginn der Multiplayer-Raids. Sie sind ein starkes Duo, das Wasser- und Drachen-Typen abdeckt, und helfen euch durch schwierigere Kämpfe, während ihr euer Traumteam aufbaut.

Aber seien wir ehrlich, das Die Leistung ist mangelhaft. Ruckler, Glitches und Texturen, die aussehen, als stammten sie aus einem anderen Jahrzehnt. Ich habe mich aber trotzdem durchgekämpft, denn hinter diesem Durcheinander verbirgt sich das ehrgeizigstesPokémonnoch kein Spiel (und ich habe alle PokémonSpiele fürUmschaltender Reihe nach). Meine schönste Erinnerung? Mich in Gebiete zu schleichen, die weit über meinem Level lagen, dort vernichtend geschlagen zu werden und später zurückzukommen, um süße Rache zu nehmen. Das ist echtes Open-World-Design.

Mein Fazit: Scharlachrot und Violett ist chaotisch, aber fesselnd. Es hat zwar seine Schwächen, aber sobald man die technischen Macken hinter sich gelassen hat, ist es das Aufregendste, was es gibt Pokémon seit Jahren nicht mehr gespürt hat.

★ Für deine Gaming-Bedürfnisse und vieles mehr Nintendo eShop-Gutschein Bei Eneba einkaufen

7. Pokémon Schwert und Schild [Das erste Pokémon-Hauptspiel für die Switch]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~26 Millionen Exemplare Art des Spiels Rollenspiel, Monster sammeln Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit 35–120+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ein modernes, aber vertrautes PokémonReise Was mir gefallen hat Erkundung der Wild Area, Dynamax-Kämpfe, Wettkampfszene

Schwert und SchildMarktPokémon’sWeiter zuUmschalten, und damals kam mir das riesig vor. Die neue Galar-Region verbindet vom Vereinigten Königreich inspirierte Städte mit weitläufigen Landschaften und verleiht der Serie ihren ein erster Vorgeschmack auf die halb-offene Erkundung. Die Wild Area ist ein Ort, an dem man sich frei bewegen, Pokémon fangen und in Echtzeit gegen sie kämpfen kann.

Die Kernschleife ist klassisch Pokémon: sammeln, kämpfen, Arenen erobern. Doch Dynamax hat alles auf den Kopf gestellt und Kämpfe zu Spektakeln in Kaiju-Größe gemacht. Es ist zwar übertrieben, aber es funktioniert – vor allem bei Raids, bei denen man gemeinsam mit drei anderen Spielern gegen ein riesiges Boss-Pokémon antritt. Ich habe viel zu viele Stunden damit verbracht, diese zu farmen, nur um die perfekte Ausrüstung zu finden.

Pro-Tipp Verbringe frühzeitig Zeit in der Wild Area. Das Wetter bestimmt, welche Pokémon dort erscheinen, und wechselnde Raids sind der schnellste Weg, um starke Monster zu fangen, bevor es in den Arenen richtig losgeht

Was mich persönlich gestört hat? Die Kürzungen beim Pokédex haben wehgetan. Nicht jedes Monster hat den Sprung geschafft, und die Fans haben (zu Recht) lautstark darauf hingewiesen. Dennoch blühte die Wettkampfszene auf, und Galar bescherte uns einige der besten Charakterdesigns seit Jahren. Ich werde nie vergessen, wie ich mich durch einen Sturm in der Wildnis kämpfte und plötzlich ein riesiges Onix über mir auftauchte. Diese erste Begegnung machte die Umschalten Das Upgrade lohnt sich.

Mein Fazit: Schwert und Schild war zwar nicht perfekt, aber es bereitete den Boden für Pokémon on Umschalten. Hier wirkte die Serie endlich größer, wilder und wie für eine moderne Konsole gemacht.

★ Für deine Gaming-Bedürfnisse und vieles mehr Nintendo eShop-Gutschein Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~21,55 Millionen Exemplare Art des Spiels Action-Adventure, Open-World Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 100–250+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich die ultimative Freiheit beim Bauen, Erkunden und Experimentieren wünschen Was mir gefallen hat Neue Bau-Mechaniken, Himmelsinseln, grenzenlose Kreativität

Tränen des Königreichs hätte auf Nummer sicher gehen und sich auf seinen Lorbeeren ausruhen können „Breath of the Wild“ Erbe. Stattdessen, Es wurde größer, seltsamer und weitaus experimenteller. Du erkundest nicht nur Hyrule, sondern gleitest zwischen Himmelsinseln hin und her, tauchst in unterirdische Abgründe ein und schmiedest Waffen und Fahrzeuge wie ein verrückter Wissenschaftler. Es steht auf unserer Liste der beste Open-World UmschaltenSpieleaus gutem Grund.

The neue Ultrahand-Mechanik Das verändert alles. Ich habe funktionierende Brücken gebaut, Kriegsmaschinen zusammengebastelt und mich versehentlich mit Konstruktionen, die ich nicht richtig getestet hatte, in Flüsse katapultiert. Diese Freiheit macht jede Spielsitzung unvorhersehbar. Es geht nicht darum, einem Questmarker zu folgen, sondern sich zu fragen: „Was passiert wohl, wenn ich diesen Ventilator an diesen Loren befestige?“, und dann zu sehen, was passiert.

Pro-Tipp Rüste eine Waffe schon früh mit einem Stein aus. Das erhöht die Haltbarkeit und den Schaden enorm, sodass selbst einfache Einwegwaffen weit über ihre Klasse hinaus schlagen. Ideal, um frühe Höhlen zu räumen, ohne seltene Waffen zu verschwenden.

Für mich ist dasDas Highlight war, zum ersten Mal in die Tiefen hinabzusteigen. Pechschwarze Dunkelheit, furchterregende Gegner und dieses schleichende Gefühl der Gefahr. Nintendo hat im Grunde genommen ein Survival-Horror-Spiel in Zelda. Zwischen Himmel, Oberfläche und Tiefen Es fühlt sich an, als wären drei Spiele in einem zusammengefasst.

Mein Fazit: Tränen des Königreichs ist pures, von den Spielern ausgelöstes Chaos. Es braucht „Breath of the Wild“ Freiheit und gibt dir die Mittel an die Hand, die Welt auf die unterhaltsamste Art und Weise zu verändern.

★ Die Fortsetzung von „The Sandbox“ The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs Bei Eneba einkaufen

9. Super Mario Party [Der ultimative Freundschaftskiller]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~21,1 Millionen Exemplare Art des Spiels Gesellschaftsspiel, Minispielsammlung Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Nintendo, der Cube Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden Am besten geeignet für Gruppen, die Chaos, Spaß und zerbrochene Bündnisse wollen Was mir gefallen hat Vielfältige Spielbretter, kreative Minispiele, ideal für den lokalen Spielspaß

Super Mario Party hat die Serie wieder auf das Wesentliche zurückgeführt: Würfelwürfe, Spielbretter und eine ganze Reihe von Minispielen Entwickelt, um Freundschaften zu ruinieren. Mit seinen bunten Spielfeldern und niedlichen Animationen sieht es harmlos genug aus, aber verbringe nur eine Nacht damit und sieh zu, wie Allianzen zerbrechen, wenn dir jemand in der letzten Runde deinen Stern stiehlt. Wenn ich an das am bestenNintendo SwitchGesellschaftsspiele… das ist der erste Titel, der mir in den Sinn kommt.

The Die Boards fühlen sich straffer an als bei früheren Modellen, wodurch jeder Wurf zählt. Die Minispiele? Eine Mischung aus Genialem und Absurdem. In einem Moment schwitze ich noch bei der präzisen Bewegungssteuerung, und im nächsten lache ich über das alberne Chaos, wenn vier Spieler wild um sich schlagen. Nintendo nutzt die Spannung bei Partyspielen auf die beste Art und Weise.

Pro-Tipp Prüfe immer die charakteristischen Würfel. Manche sind riskant (wie die von Bowser), aber wenn man lernt, wann man sie einsetzt, kann das den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellen. Manchmal ist das Risiko eines hohen Würfelwurfs die einzige Möglichkeit, aufzuholen.

Mein unvergesslichster Moment? Innerhalb von zwei Spielrunden drei Sterne zu verlieren – alles wegen eines schlechten Würfelwurfs und eines „Freundes“ ohne Gnade. Dieser Schlag hat viel länger nachgewirkt als jeder Sieg, und genau darum geht es. Mario Party geht es weniger ums Gewinnen als vielmehr um die Dramatik auf dem Weg dorthin.

Mein Fazit: Super Mario Party ist weder fair noch ausgewogen oder gar höflich, und genau deshalb funktioniert es. Es ist ein Spiel, bei dem Geschrei, Gelächter und jemand, der wütend davonstürmt, vorprogrammiert sind.

★ Der ultimative Freundschaftskiller Super Mario Party Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~18 Millionen Exemplare Art des Spiels 2D-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 (ursprünglich 2012 für Wii U) Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–60+ Stunden Am besten geeignet für Fans, die sich einen Mario im Old-School-Stil mit modernem Schliff wünschen Was mir gefallen hat Präzise Plattform-Action, Koop-Modus für vier Spieler, jede Menge Inhalte

Nintendo bringt hier eine Wii U ein Spiel, das die meisten Leute verpasst haben. Es ist 2D Mario ganz klassisch: laufen, springen, Power-Ups sammeln, die Etappe abschließen. Nichts Besonderes, einfach klassisches Plattformspiel, das heute noch genauso gut funktioniert wie vor Jahrzehnten. Es ist ein tollUmschaltenSpiel für Kinder, wenn du ihnen zeigen willst, wo alles angefangen hat – ohne die klobige Grafik.

The Das Deluxe-Paket bietet zusätzliche Inhalte, einschließlichNew Super Luigi U. Diese Nebenkampagne ist anspruchsvoller, schneller und verändert das Spielgefühl durch Luigis schwebende Sprünge völlig. Mir hat besonders gefallen, dass jede Etappe kurz, aber herausfordernd ist, was das erneute Versuchen eher süchtig macht, statt frustrierend zu sein.

Pro-Tipp Wenn du Schwierigkeiten hast, setze Nabbit im Luigi-U-Modus ein. Er ist immun gegen Schaden durch Gegner, was ihn zur einfachsten Möglichkeit macht, knifflige Level mühelos zu meistern.

Das Solospiel ist flüssig und präzise, aber Mit Freunden macht es erst richtig Spaß. Vier Spieler auf einem Bildschirm – das ist chaotisch, durcheinander und oft urkomisch. Mal arbeitet man zusammen, mal stößt man sich gegenseitig absichtlich von Vorsprüngen. So oder so, man kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus.

Mein Fazit: New Super Mario Bros. U Deluxe erfindet nichts neu. Es bietet einfach nur Klassiker Mario, ausgefeilt und vollständig, mit reichlich Stoff, der dich auf Trab hält.

★ Das ultimative 2D-Mario-Paket New Super Mario Bros. U Deluxe Bei Eneba einkaufen

11. Super Mario Bros. Wonder [Mario macht wieder verrückte Sachen]

Unsere Bewertung 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~15 Millionen Exemplare Art des Spiels 2D-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15–50+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich neue Varianten klassischer Spiele wünschen Mario Was mir gefallen hat Beeindruckende Effekte, einfallsreiche Levels, verspieltes Design

Super Mario Bros. Wonder nimmt die bewährte 2D-Formel und treibt sie auf die Spitze. In jedem Level gibt es einen Wundersamen Das verändert alles – Rohre schlängeln sich wie Schlangen, Mario verwandelt sich in einen Elefanten, der Bildschirm verzerrt sich und verschiebt sich auf eine Weise, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Es wirkt experimentell, aber niemals billig.

The Kreativität kennt keine Grenzen. Ich stieg in eine Levelphase ein und erwartete normales Plattformspiel, landete dann aber dabei, Stampeden auszuweichen oder durch psychedelisches Chaos zu schweben. Jeder „Wonder“-Effekt wirkt anders, und genau diese Überraschung macht den Reiz aus. Man weiß nie, was im nächsten Level auf einen wartet. Auch all die schrägen Level sehen auf einem robuster Gaming-Monitor.

Pro-Tipp Sammle zusätzliche Wunder-Samen, auch wenn du sie noch nicht brauchst. Sie schalten später versteckte Level frei, und das sind einige der verrücktesten Abschnitte im Spiel.

Die Atmosphäre hier hat mir sehr gut gefallen. Mario und seine Freunde haben endlich ausdrucksstarke Animationen… die Levels stecken voller skurriler Details, und das Spiel wirkt auf eine gewisse Weise lebendig New Super Mario Das war schon immer so. Es ist nach wie vor ein knackiges, klassisches Plattformspiel, das sich aber nicht scheut, verspielt und schräg zu sein.

Mein Fazit: Super Mario Bros. Wonder ist mutig, einfallsreich und voller Überraschungen. Es zeigt, dass 2D Mario kann sich immer noch frisch anfühlen, ohne dabei den Zauber zu verlieren, der es zeitlos gemacht hat.

★ Mario wird wieder schräg Super Mario Bros. Wonder Bei Eneba einkaufen

12. Nintendo Switch Sports [Bewegungssteuerung, Runde zwei]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~15 Millionen Exemplare Art des Spiels Sport-Gesellschaftsspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 10–40+ Stunden Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, Familien und lokale Multiplayer-Runden Was mir gefallen hat Einfache Steuerung, abwechslungsreiche Sportarten, ideal für Freunde

Nintendo Switch Sports versucht, die Wii Sports Magie, und meistens funktioniert es auch. Bowling ist wieder da und nach wie vor das Beste, was es gibt, während Neuzugänge wie Badminton and Volleyball Es fühlt sich schnell und überraschend wettbewerbsfähig an. Das ist „Pick-up-and-play“-Design in seiner zugänglichsten Form.

Mir hat gefallen, wie einfach es ist, jeden mit einzubeziehen. Das Die Bewegungssteuerung ist intuitiv, sodass auch Leute, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, einfach loslegen und mitspielen können. Es ist kein tiefgründiges Spiel, aber das muss es auch nicht sein. Es geht um schnelle Partien, freundschaftliches Geplänkel und ein Spiel, das man einfach mal auflegen kann, wenn Besuch da ist.

Pro-Tipp Beim Bowling solltest du dein Handgelenk beim Loslassen leicht anheben, um dem Ball Drall zu verleihen. Das ist der Trick, um regelmäßig Strikes zu erzielen, anstatt sich auf gerade Würfe zu verlassen.

AllerdingsEs ist ein leichteres Paket. Das Sportangebot ist im Vergleich zu dem Wii Nach ein paar Tagen werden sich die gleichen Spiele oft wiederholen. Trotzdem habe ich immer wieder darauf zurückgegriffen, um zwischendurch eine Runde zu spielen. Es ist die Art von Spiel, die nicht viel verlangt, aber die Leute immer in Bewegung bringt und zum Lachen bringt.

Mein Fazit: Nintendo Switch Sports Es ist zwar kein System-Seller, erfüllt aber genau seinen Zweck. Es macht Spaß, ist unkompliziert und ein garantierter Publikumsliebling, wenn Freunde oder Familie zu Besuch sind.

★ Bewegungssteuerung, Runde zwei Nintendo Switch Sports Bei Eneba einkaufen

13. Ring Fit Adventure [Fitness im RPG-Gewand]

Unsere Bewertung 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~15 Millionen Exemplare Art des Spiels Fitness-RPG Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Trainingseinheiten wollen, die sich nicht wie Training anfühlen Was mir gefallen hat Kreative Bewegungsabläufe, fesselnder Spielverlauf, echter Schweiß

Ring Fit Adventure greift zu einem cleveren Trick: Es verbirgt ein Workout in einem rundenbasierten Rollenspiel. Du erkundest Levels, kämpfst gegen Monster und sammelst Ausrüstung, doch jeder Angriff wird durch echte Übungen angetrieben. Kniebeugen, Drücken, Planks – Wenn du nachlässt, tut es dein Held auch. Es ist nicht das größteUmschaltenRPG-Spiel, aber es macht Fitness auf wirklich clevere Weise zu einem Spiel.

Mir hat gefallen, wie viel Abwechslung man aus einem einfachen Setup herausholen kann. An einem Tag joggte ich durch grüne Wiesen, am nächsten drückte ich den Ring-Con bei Überkopfdrücken, während ich gegen einen riesigen, hantelförmigen Endgegner kämpfte. Es spornt dich an, ohne dass es sich jemals wie eine lästige Pflicht anfühlt, und die RPG-Elemente fesseln dich länger als jede andere Fitness-App.

Pro-Tipp Erhöhe den Schwierigkeitsgrad schon früh. Das Spiel passt die Wiederholungszahl an dein Fitnessniveau an, und wenn du den Schwierigkeitsgrad höher einstellst, sorgt das für intensivere Trainingseinheiten, ohne dass sich die Kämpfe endlos hinziehen.

Am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, wie mir bewusst wurde, wie sehr mir alles wehtat, nachdem ich mir gesagt hatte: „Nur noch eine Etappe.“ Das überkommt einen ganz plötzlich. Die Geschichte ist zwar kitschig, aber der Kreislauf funktioniert: Entwickle deinen Charakter weiter, entwickle dich selbst weiter. Für jemanden, der Fitnessstudios hasst, wurde das zu meinem heimlichen Trainingsprogramm.

Mein Fazit: Ring Fit Adventure is Nintendo in seiner schrägsten und cleversten Form. Es ist das einzige Fitnessspiel, das wirklich funktioniert, weil man vergisst, dass man trainiert, bis die Beine wie Pudding sind.

★ für weitere Spieloptionen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft Bei Eneba einkaufen

14. Pokémon: Los geht’s, Pikachu! und Los geht’s, Evoli! [Kanto neu interpretiert]

Unsere Bewertung 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~15 Millionen Exemplare Art des Spiels Rollenspiel, Monster sammeln Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit 25–70+ Stunden Am besten geeignet für Neulinge und Fans, die sich nach Rot/Blau/Gelb sehnen Was mir gefallen hat Vereinfachtes Fangen, Kanto-Remake, Buddy-System

Los geht’sist im Grunde genommenPokémon Gelb für moderne Spieler neu entwickelt. Du wählst Pikachu oder Evoli als Partner und durchstreifst Kanto mit verbesserter Grafik und flüssigerer Steuerung. Das Spiel ist auf Neulinge zugeschnitten, bietet aber auch genug Nostalgie für langjährige Fans, um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Mir hat gefallen, wie einfach das Fangsystem ist. Anstelle von wilden Kämpfen, Man wirft einfach Pokébälle mithilfe der Bewegungssteuerung. Es fühlt sich eher so an, als ob Pokémon GO, wodurch man schnell einsteigen und loslegen kann. Zu sehen, wie Pikachu auf meiner Schulter ritt oder Eevee auf meinem Kopf saß, verlieh dem Ganzen einen ganz besonderen Charme.

Pro-Tipp Fange dasselbe Pokémon immer wieder. Durch das Bilden einer Kette steigen die Wahrscheinlichkeit für seltene Pokémon, die Chance auf Shiny-Pokémon und die Werte der Pokémon. Das ist der schnellste Weg, um an die besten Pokémon zu kommen.

Das Schönste für mich war es, bekannte Orte wiederzusehen. Der Viridian-Wald, Brocks Arena, die Jagd nach Legendären – sie wirken alle viel stärker, wenn sie in einen modernen Stil gehüllt sind. Es ist nicht das Tiefgründigste Pokémon Spiel, aber es trifft genau die Atmosphäre des „ersten Abenteuers“, die mich damals so gefesselt hat.

Mein Fazit: Los geht’s, Pikachu! und Evoli! sind einfach, aber wirkungsvoll. Sie sind die freundlichsten PokémonEinträge zuUmschalten und eine gemütliche Möglichkeit, Kanto noch einmal zu erleben, ohne den Game Boy.

★ Für deine Gaming-Bedürfnisse und vieles mehr Nintendo eShop-Gutschein Bei Eneba einkaufen

15. Pokémon Brillanter Diamant und Shining Pearl [Klassische Neuauflagen, in neuem Gewand]

Unsere Bewertung 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Gesamtumsatz ~15 Millionen Exemplare Art des Spiels Rollenspiel, Monster sammeln Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 (ursprünglich 2006 für DS) Urheber ILCA, Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company Durchschnittliche Spielzeit 30–90+ Stunden Am besten geeignet für Fans, die sich ein originalgetreues Remake der 4. Generation wünschen Was mir gefallen hat Überarbeitete Grafik, Underground, Spieltiefe

Brillanter Diamant andLeuchtende Perle are direkte Neuverfilmungen der DSOriginale. Sie halten sich strikt an die bewährte Formel und behalten die Geschichte sowie die Arenen der Sinnoh-Region bei. Glücklicherweise sind sie Pixelgrafiken durch eine hellere Darstellung im Chibi-Stil ersetzen. Einige Spieler hätten sich mehr Änderungen gewünscht, aber wenn man die Originale mochte, fühlt sich das wie eine originalgetreue Neuauflage an.

Mir hat das nostalgische Gefühl gefallen. Bekannte Routen zu durchlaufen, gegen Arenaleiter anzutreten, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, und den Untergrund wieder zu besuchen, hat mich dazu verleitet, noch „eine Stunde länger“ zu spielen, genau wie damals DS die früheren Versionen hatten. Die Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, wie schnellere Kämpfe und moderne Menüs… sorgte zudem für einen reibungsloseren Ablauf.

Pro-Tipp Verbringe schon früh Zeit im Grand Underground. Dort tauchen oft Pokémon auf, die oberirdisch selten oder gar nicht zu finden sind, und es ist der schnellste Weg, dein Team mit starken Pokémon zu verstärken.

Allerdingses geht auf Nummer sicher. Erwarte keine so kühne Neugestaltung wie damals in Schwert und Schild oder Legends: Arceus. Das istHausmannskostPokémon. Mein großer Moment kam, als ich mich endlich in den neuen Grand Underground stürzte. Die Jagd nach seltenen Spawns dort unten fühlte sich auch nach Abschluss der Hauptgeschichte noch wie eine neue Erfahrung an.

Mein Fazit: Brillanter Diamant and Leuchtende Perle Sie gehen zwar keine Risiken ein, halten aber genau das, was sie versprechen. Es sind ausgefeilte Neuauflagen, die die DS Klassiker bis hin zu den Umschaltenmit all seinen Macken.

★ für weitere Spieloptionen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu den meistverkauften Switch-Spielen

NintendoDie größten Hits haben sich ihren Platz aus gutem Grund verdient. Diese Spiele sind einfach etwas Besonderes; es sind genau die Titel, zu denen man auch Jahre später immer wieder zurückkehrt. Vom gemütlichen Inselleben über rasante Rennen bis hin zu Open-World-Epen – diese Liste bietet für jeden Spielstil etwas:

Für entspannte Kreative und Social-Media-Fans → Animal Crossing: New Horizons . Das ultimative Wohlfühlspiel. Du baust deine Insel auf, verbringst Zeit mit deinen Dorfbewohnern und lässt deiner Kreativität freien Lauf. Das neue Schalter 2Das Update liefert noch mehr Gründe, wieder einzusteigen.

→ . Das ultimative Wohlfühlspiel. Du baust deine Insel auf, verbringst Zeit mit deinen Dorfbewohnern und lässt deiner Kreativität freien Lauf. Das neue Schalter 2Das Update liefert noch mehr Gründe, wieder einzusteigen. Für Adrenalinjunkies → Mario Kart 8 Deluxe . Nach wie vor der König unter den Party-Rennspielen. Chaotische Power-Ups und Online-Duelle, bei denen man vor lauter Begeisterung den Bildschirm anschreien möchte – das ist von Anfang bis Ende pure Arcade-Energie.

→ . Nach wie vor der König unter den Party-Rennspielen. Chaotische Power-Ups und Online-Duelle, bei denen man vor lauter Begeisterung den Bildschirm anschreien möchte – das ist von Anfang bis Ende pure Arcade-Energie. Für Monster-Sammler → Pokémon Scarlet und Violet . Durchstreife riesige Gebiete, jage nach glänzenden Pokémon und schließe dich mit Freunden im Open-World-Koop-Modus zusammen. Es ist das bisher ambitionierteste Pokémon-Spiel.

→ . Durchstreife riesige Gebiete, jage nach glänzenden Pokémon und schließe dich mit Freunden im Open-World-Koop-Modus zusammen. Es ist das bisher ambitionierteste Pokémon-Spiel. Für Abenteuerlustige → The Legend of Zelda: Atem der Wildnis. Ein absolutes Meisterwerk. Jeder Hügel und jeder Sturm wirkt lebendig, was es zu einem der besten Open-World-Erlebnisse macht, die je geschaffen wurden.

Jedes dieser Spiele definiert, was das Umschalten So legendär: Freiheit, Spaß und dieses Gefühl von „noch eine Stunde“, das nie nachlässt.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das meistverkaufte Switch-Spiel?

Der BestsellerUmschaltenDas Spiel istMario Kart 8 Deluxe. Weltweit wurden fast 70 Millionen Exemplare verkauft. Es ist das Aushängeschild der Konsole – leicht zu erlernen, schwer zu meistern und erzielt auch Jahre nach der Veröffentlichung noch enorme Verkaufszahlen.

Was sind die drei beliebtesten Nintendo-Spiele?

On Umschalten, die drei Spitzenreiter sind Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New HorizonsundSuper Smash Bros. Ultimate. Diese Titel führen die Verkaufscharts an und decken ganz unterschiedliche Spielstile ab (rasantes Rennchaos, gemütliche Lebenssimulation und wilde Schlägereien).

Welches ist das beliebteste Spiel auf der Nintendo Switch?

Spielspaß ist subjektiv, doch gemessen an den Spielstunden und dem kulturellen Einfluss, The Legend of Zelda: Atem der Wildnisholt sich den Sieg. Wenn Sie auf der Suche nach den meistverkauften Spielen sind, Mario Kart 8 Deluxe ist dort der Sieger.

Welches Nintendo-Spiel wurde für 100.000 Dollar verkauft?

Ein versiegeltes Exemplar des NESklassischSuper Mario Bros. wurde einst bei einer Auktion für über 100.000 Dollar verkauft. Seine Seltenheit und sein makelloser Zustand machten es zu einem begehrten Sammlerstück und bewiesen, dass Nostalgiewert von Nintendo viel Geld wert sein kann.

Welches ist das teuerste Nintendo-Spiel, das je verkauft wurde?

Der Rekord geht an Super Mario 64, wobei ein versiegeltes Exemplar für 1,56 Millionen Dollar versteigert wurde. Damit setzte es neue Maßstäbe für Videospiel-Sammlerstücke und zeigte, wie Nintendos größte Ikonen immer weiter an Wert gewinnen.