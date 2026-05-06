Los 12 juegos más vendidos para PS5: títulos imprescindibles de primera calidad en 2025

Conocer los juegos más vendidos para PS5 te dará una buena idea de en qué títulos realmente vale la pena invertir tu dinero. Y es que la gran cantidad de novedades suele ser abrumadora, lo que hace que elegir tu próximo (o primer) juego para PS5 resulte complicado.

Sin embargo, la solución más sencilla es basarse en datos de ventas objetivos y concretos, que demuestran el gran éxito de un juego. Por eso voy más allá de todo el bombo publicitario y ofrezco una lista de títulos que han liderado de forma constante las listas de ventas de la PS5 , para que puedas lanzarte directamente a disfrutar de juegos de gran calidad que han demostrado su valía a lo largo del tiempo.

Nuestras recomendaciones entre los juegos más vendidos para PS5

Estos son los mejores títulos para PS5 en cuanto a calidad general y popularidad, según las listas de ventas de PlayStation 5:

Spider-Man 2 de Marvel (2023) – un juego de superhéroes muy pulido y trepidante con un un mundo abierto enorme e interactivo, combates acrobáticos impresionantes y una historia clásica de héroes de Marvel que te hará sentir bien. God of War: Ragnarök (2022) – un fenómeno cinematográfico con unos gráficos increíbles y un combate cuerpo a cuerpo excelente, respaldados por una narrativa bien escrita que une lo moderno God of War serie perfectamente ordenada. Helldivers 2 (2024) – el éxito cooperativo que arrasó en la comunidad de PlayStation, donde puedes lucha en una guerra galáctica en tiempo real con miles de jugadores activos.

Si mis recomendaciones no te convencen, no dudes en seguir bajando y echar un vistazo a los otros nueve juegos más vendidos para PS5 que he seleccionado, todos ellos títulos de primera categoría por derecho propio.

Los 12 juegos más vendidos para PS5 que han triunfado en todo el mundo

A continuación se enumeran los 12 juegos para PS5 más vendidos y más apreciados por la gran mayoría de la comunidad de jugadores de PlayStation. Se han valorado y clasificado en función de la calidad general de su jugabilidad, sus mecánicas, sus gráficos, su historia y las opiniones de los jugadores.

1. Spider-Man 2 de Marvel [Lo mejor para la acción de superhéroes en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 10

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Unidades vendidas Más de 11 millones (a mayo de 2024) Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Insomniac Games Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 25 horas

Spider-Man 2 de Marvel es donde elSpider-Man La serie de videojuegos consolidó definitivamente su impresionante dominio. Esta entrega, junto con la original de 2018, ha redefinido por completo el listón de lo que debe ser un juego de acción de superhéroes y se ha convertido en el referente con el que ahora se miden todas las demás adaptaciones de cómics.

Por qué lo elegimos Para mí, lo mejor de este juego es, sin lugar a dudas, el sistema de balanceo con telarañas. Insomniac ha conseguido que recorrer Manhattan como Spider-Man sea una auténtica delicia; uno podría pasar horas y horas sin aburrirse ni un momento simplemente balanceándose de un edificio a otro, haciendo piruetas alucinantes y sacando fotos.

Además de contar con uno de los sistemas de desplazamiento más divertidos de cualquier mundo abierto, el combate de este juego es igual de espectacular. Tienes un montón de gadgets de última generación, habilidades en la red y acrobacias de artes marciales, todo ello a la perfección, lo que te ofrece ese fantástico ritmo de combate al estilo Arkham.

Este título y su precuela se merecen un lugar entre los mejores juegos de PS5, ya que ofrecen una historia de Peter Parker realmente conmovedora, pero llena de suspense, respaldada por una jugabilidad espectacular y unos gráficos de última generación. ¿Qué más se puede pedir?

Mi veredicto: Spider-Man 2 de Marvel Es una elección imprescindible para todos los fans de Marvel a los que les apetezca disfrutar de una fantasía de superhéroes estimulante y pulida, con mecánicas de desplazamiento de primera categoría y un combate muy satisfactorio. Es una fantástica primera compra para la PS5 que te mostrará de lo que es capaz la consola. de verdadcapaz de.

2. God of War: Ragnarök [Lo mejor para una historia épica entre padre e hijo con combates de acción trepidante]

Nuestra puntuación 10

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Unidades vendidas Más de 15 millones (a noviembre de 2023) Tipo de juego Acción y aventura, RPG Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Santa Monica Studio Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 43 horas

CuandoGod of War: Ragnarök Por fin llegó, y con él vino la presión de completar uno de los arcos argumentales más queridos de la historia de los videojuegos.

Por suerte, Santa Monica Studio ha acertado de pleno, ofreciendo a Kratos y Atreus una historia conmovedora y llena de fuerza que supone el brillante final de la saga nórdica. Sin duda, es uno de los mejores juegos narrativos disponibles para cualquier consola, sobre todo si has jugado a algunos de los títulos más antiguos God of Wartítulos yGod of War (2018)como yo.

Por qué lo elegimos No soloGod of War: Ragnarök tiene una de las mejores historias de todos los juegos para un solo jugador de PS5, pero la forma en que este juego maneja tanto las escenas de gran envergadura como los momentos tranquilos centrados en los personajes es magistral, y la magnitud de los nueve reinos es realmente impresionante.

Lo único que puedo decir es que te enganchará ver cómo evoluciona la relación entre padre e hijo a medida que el mundo de los dioses nórdicos se desmorona (las típicas travesuras de GOW).

El combate se basa perfectamente en los cimientos establecidos en 2018, añadiendo nuevas y fantásticas habilidades con las armas y otorgando a Atreus un papel mucho más importante y emocionante en cada combate. El combate trepidante se combina a la perfección con una exploración muy gratificante, lo que te ofrece decenas de horas de juego de primera categoría.

Y para colmo (por si todo lo que he dicho hasta ahora no fuera suficiente), La calidad visual y la dirección artística de este juego se encuentran entre las mejores que encontrarás en la PS5.

Mi veredicto:Te va a encantar God of War: Ragnarök si te apetece una aventura épica y cinematográfica con una acción excepcional y trepidante que el OG God of War por lo que se conoce a la serie. Si lloraste durante el partido de 2018, prepara los pañuelos, porque esta emotiva historia te la recordarás durante años.

3. Helldivers 2 [Lo mejor para un modo cooperativo de ciencia ficción excepcional]

Nuestra puntuación 10

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Unidades vendidas Más de 12 millones (a mayo de 2024) Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Arrowhead Game Studios Editor Sony Interactive Entertainment

Helldivers 2 es uno de los mayores éxitos cooperativos de la PS5, que además ofrece juego multiplataforma con PC.

Esa sensación de intentar introducir un código a toda costa mientras un insecto blindado te ataca es simplemente increíble. Combina una acción de disparos frenética con una metanarrativa divertida y global en la que toda la comunidad colabora para ganar una guerra galáctica en tiempo real.

Por qué lo elegimos Helldivers 2 El cambio de un shooter con vista cenital, como en el primer juego, a un shooter en tercera persona ha transformado la franquicia en una experiencia divertidísima y caótica que se disfruta más en compañía de amigos. Tú y hasta tres amigos más os lanzáis a planetas hostiles, lucháis contra enormes insectos y robots alienígenas, y lleváis la libertad y la democracia a la galaxia, al más puro estilo de *Starship Troopers*.

Este es un juego de acción en tercera persona increíble para los amantes del modo cooperativo, precisamente por lo impredecible que es. Los desarrolladores gestionan todo el conflicto en tiempo real, lo que significa que la situación de la guerra contra los Terminids cambia a diario. Cada vez que te conectas, hay una nueva batalla a la que unirte y un nuevo planeta que liberar.

Mi veredicto: Es perfecto para grupos de amigos y jugadores que disfrutan del modo cooperativo y buscan acción intensa, caótica y llena de risas, además de una excelente compatibilidad con PC. Reúne a tu equipo y únete a la guerra por Super Earth; tu contribución influye de verdad en la historia galáctica del juego. ¡Aporta tu granito de arena!

4. Horizon: El Oeste Prohibido [Lo mejor en juegos de mundo abierto postapocalípticos con gráficos espectaculares]

Nuestra puntuación 9.5

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Unidades vendidas Más de 8,4 millones (a abril de 2023) Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Guerrilla Games Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 65 horas

En cuanto al aspecto visual, Horizon: El Oeste Prohibido es una impresionante demostración de las capacidades de la PS5, que lleva el viaje de Aloy a un nuevo mundo gigantesco aún más hermoso que el primero.

El espectáculo que ofrece ese Estados Unidos postapocalíptico y repleto de máquinas es algo que no encontrarás en ningún otro sitio. Recuerdo que me quedé mirando las ruinas de San Francisco durante unos cinco minutos la primera vez que llegué; Los gráficos son realmente impresionantes en la PS5.

Por qué lo elegimos Es evidente que Guerrilla Games y Sony Interactive Entertainment no han escatimado en gastos para que este juego resulte un auténtico espectáculo de nueva generación. La mecánica de juego principal, basada en el sigilo, la colocación de trampas y el uso del arco y la lanza de Aloy para luchar contra gigantescos dinosaurios robóticos, resulta además totalmente adictiva.

Este título se sitúa sin duda entre los juegos de mundo abierto mejor elaborados de la PS5 gracias a su una historia apasionante y un combate estratégico lleno de retos. Si te encantó el primer juego, esta secuela recoge todo lo que te gustó y lo hace más grande, más peligroso y mucho más gratificante de explorar.

Mi veredicto: Esta aventura es la opción ideal si eres un jugador solitario al que le apasionan los mundos enormes y los combates mecánicos muy satisfactorios, por no hablar de unos gráficos de primera categoría que sacan el máximo partido a la impresionante tecnología visual de última generación de la PS5.

5. Black Myth: Wukong [El mejor juego de rol tipo Souls basado en la mitología china]

Nuestra puntuación 9.5

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Unidades vendidas Más de 25 millones (a fecha de enero de 2025) Tipo de juego RPG de acción (tipo Souls) Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Ciencia de los videojuegos Editor Ciencia de los videojuegos Duración media de la partida ~ 50 horas

A pesar de su polémica derrota frente a Astrobot en la elección del Juego del Año de 2024, Black Myth: Wukong se erige con orgullo como uno de los juegos para un solo jugador más queridos de los últimos años.

En el momento de escribir estas líneas, también es presentado como el videojuego más vendido de todos los tiempos, con más de 10 millones de copias vendidas en solo tres días. El revuelo en torno a este título comenzó con un impresionante tráiler que prometía una versión espectacular y exigente de la epopeya «El viaje al Oeste».

Por qué lo elegimos Este RPG de acción toma el característico y exigente sistema de combate del género «soulslike» y lo envuelve en un impresionante envoltorio visual basado en la mitología china. Juegas en el papel del famoso Sun Wukong (sí, que(el Rey Mono, en quien se inspiró el personaje de Goku), y podrás dominar múltiples posturas y poderosas transformaciones para enfrentarte a colosales jefes mitológicos.

Creo que este título merece sin duda figurar entre los los mejores juegos del estilo Soulsjunto con suuna rica tradición cultural y un diseño de criaturas impresionante. Cada combate parece un enfrentamiento cinematográfico inolvidable, y me quedé totalmente impresionado por el nivel de detalle gráfico y la complejidad de los combates contra los jefes.

Cada enemigo parece sacado directamente de un cuadro clásico o de un manuscrito antiguo. Es un logro espectacular que consolida su lugar en el panteón de los juegos de acción más exigentes. Los desarrolladores de Game Science se merecen realmente un gran reconocimiento por haber creado algo así una aventura pulida y visualmente impactante.

Mi veredicto: Si te apetece disfrutar de un juego tipo «soulslike» con una trama más elaborada, pero que siga ofreciendo ese «retazo» de alta dificultad característico del género, te garantizo que este te va a encantar en tu PS5.

6. Final Fantasy XVI [Lo mejor en fantasía oscura cinematográfica con combates trepidantes y espectaculares]

Nuestra puntuación 9.5

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Unidades vendidas Más de 3,5 millones (a marzo de 2025) Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, GeForce Now Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Square Enix Editor Square Enix Duración media de la partida ~ 59 horas

Final Fantasy XVIpor completoredefinió las reglas del género al descartar el combate tradicional por turnos en favor de una acción trepidante en tiempo real. Juegas en el papel de Clive Rosfield, un hombre consumido por la venganza en un mundo de fantasía oscura llamado Valisthea.

Este juego no tiene miedo de mostrarse crudo y maduro, aborda temas profundos como la guerra, la política y el destino con una calidad cinematográfica impresionante. Las trepidantes batallas se parecen más a Devil May Cryque un clásicoFinal Fantasy una aventura, un cambio que, personalmente, acogí con agrado.

Por qué lo elegimos Lo que realmente me llamó la atención de este juego son las batallas Eikon: combates entre monstruos gigantes que son puro cine. Los desarrolladores nos han regalado, en esencia, una película de anime interactiva en la que dioses colosales se dan de leches entre ellos, y nosotros podemos elegir entre verlos o unirme a la refriega.

Dejando a un lado las espectaculares batallas contra monstruos, este juego ha vendido millones gracias a la enorme variedad de sus mecánicas de combate. Clive puede acceder a los increíbles poderes de los Eikons, como el hielo de Shiva o el viento de Garuda, y alternarlos en plena batalla para crear combos verdaderamente devastadores.

Si puedes conseguirlo en la PlayStation Store, prepárate para decenas de horas de narración emocionante y llena de suspense. La intriga política y la fenomenal interpretación de voz lo sitúan claramente por encima de casi cualquier otro título para la consola. Solo por su ambición cinematográfica y sus impresionantes efectos visuales, creo que es un un RPG para PS5 que es una auténtica pasada que deberías hacerte con ellos ahora mismo.

Mi veredicto: Final Fantasy XVI demuestra además que Square Enix por fin está dispuesta a experimentar con el clásico Final Fantasy fórmula, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Disfrutarás de esta versión moderna de esta serie emblemática si buscas una historia de fantasía oscura y más madura, con combates intensos y trepidantes.

7. Ratchet & Clank: Rift Apart [Lo mejor para un desplazamiento y un combate extremadamente pulidos]

Nuestra puntuación 9

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Unidades vendidas Más de 3,9 millones (a junio de 2023) Tipo de juego Juego de plataformas, juego de disparos Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Insomniac Games Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 15 horas

Ratchet & Clank: Rift Apart es otro título de primer nivel para PlayStation y, posiblemente, el juego de PS5 de nueva generación que mejor define a su generación. Insomniac Games ha convertido el SSD ultrarrápido de la consola en una mecánica de juego fundamental, lo que te permite saltar al instante de una dimensión a otra.

Este salto entre dimensiones es una nueva y emocionante forma de recorrer los niveles y escapar de las hordas de enemigos. Todo el juego parece y da la sensación de estar viviendo una película de Pixar, y las imágenes son tan nítidas y brillantes que realmente resaltan cuando se combinan con un monitor para videojuegos de alta calidad, como un monitor para juegos ASUS ROG Swift de 32 pulgadas y 4K de alta resolución o un LG UltraGear 45GR65DC-B ultrapanorámico de 45 pulgadas.

Por qué lo elegimos La enorme variedad de artilugios y armas es una de las características más destacadas de este juego; puedes congelar a los enemigos con el «Cold Snap» o hacer brotar plantas vivientes con el «Topiary Sprinkler». En este juego, coleccionar y mejorar todas las armas extravagantes con las que te topas es una experiencia muy gratificante en sí misma.

La historia nos presenta a Rivet, una nueva heroína lombax procedente de otra dimensión, que enseguida se convirtió en una de mis favoritas. Esto se debe principalmente a que su relación con el adorable robot de bolsillo, Kit, aporta un toque muy emotivo a una narrativa que ya de por sí es encantadora.

Esto es una aventura fantástica que todo propietario de una PlayStation debería vivir, sobre todo gracias a la retroalimentación háptica del mando DualSense, que hace que cada disparo de tu enorme arsenal se sienta de forma distinta, ya sea la ligera vibración de una pistola básica o el fuerte retumbar de un lanzacohetes.

Mi veredicto: Ratchet & Clank: Rift Apart cuenta con todos los personajes entrañables y las armas extravagantes e ingeniosas que uno pueda desear, lo que lo convierte en una apuesta segura para familias y jugadores en solitario que busquen una aventura impresionante y visualmente rica que realmente ponga de manifiesto la increíble velocidad de carga de la PS5.

8. Astro Bot [Lo mejor en mecánicas innovadoras de plataformas]

Nuestra puntuación 9

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Unidades vendidas Más de 2,3 millones (a marzo de 2025) Tipo de juego Juego de plataformas en 3D Plataformas PlayStation 5 Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Equipo Asobi Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 16 horas

Astrobot es una experiencia sensorial brillante, galardonada con el premio al Juego del Año, para la PS5. Si recuerdas esa emoción embriagadora de sentirte totalmente cautivado por una nueva consola, esa es precisamente la sensación que Team Asobi ha sabido capturar y plasmar en tu pantalla cuando juegas a este título por primera vez.

El pequeño robot héroe se embarca en una gigantesca misión de rescate intergaláctica, recorriendo a toda velocidad 80 niveles únicos repartidos por seis enormes galaxias. Sinceramente, el imaginativo diseño de cada mundo es una auténtica locura. No pude dejar de sonreír en ningún momento.

Por qué lo elegimos ​Al igual que enRatchet & Clank: Rift Apart, la respuesta táctil es realmente excepcional en Astrobot. Cada vibración, cada pulsación adaptativa del gatillo y cada movimiento te harán sentir como si formaras parte del mundo de Astro. Notarás la resistencia al trepar por un muelle gigante o el crujir de la nieve bajo tus pies.

Es un parque de atracciones interactivo y divertido, repleto de guiños a los fans que rinde homenaje a dos décadas de juegos de PlayStation. Encontrar cameos robóticos de Kratos o Aloy escondidos en el decorado es siempre una delicia. Por su impecable ejecución, su encanto infinito y su homenaje al género de los juegos de plataformas, este es sin duda uno de los los mejores juegos de plataformasen la PS5.

Mi veredicto: Astrobot Debería figurar entre los 10 juegos imprescindibles para cualquier poseedor de una PS5, independientemente de su edad, ya que está diseñado específicamente para ofrecer diversión desenfadada y partidas casuales. Si buscas una aventura original que no sea demasiado exigente, pero que te sorprenda constantemente con un diseño de niveles brillante, este es TU juego.

9. Stellar Blade [Lo mejor en cuanto a diseño de personajes y acción trepidante]

Nuestra puntuación 9

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Unidades vendidas Más de 3 millones (a junio de 2025) Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Subir de marcha Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 39 horas

Stellar Blade is una experiencia de ciencia ficción absolutamente espectacular en la PS5, además de contar con algunos de los personajes más atrevidos, pero a la vez muy bien diseñados. El revuelo que causó este juego fue enorme porque la demo era increíble, y más aún cuando por fin llegó a PC.

Juegas en el papel de Eve, miembro del 7.º Escuadrón Aerotransportado enviado desde la órbita para recuperar una Tierra devastada de manos de los aterradores y monstruosos Naytiba. El mundo postapocalíptico y semiderruido de Xion es visualmente espectacular, lo que te ofrece el escenario melancólico perfecto para unas auténticas intensos combates con espadas a toda velocidad.

Por qué lo elegimos Esquivar y parar en Stellar Blade son increíbles, pero lo que resulta aún más satisfactorio es encadenar las habilidades B de Eve. Se trata de unos poderosos y espectaculares golpes finales que hacen que cada enfrentamiento parezca una danza brillante, al menos cuando se usan correctamente.

Aparte del abundante «fan service», que ha llamado la atención de algunos críticos de videojuegos, el sistema de combate de este título es uno de sus puntos fuertes, ya que se inspira en gran medida en los emocionantes juegos de acción que llegan de Japón y Corea.

Shift Up ha creado aquí algo realmente especial. El flujo constante de Los enfrentamientos contra enemigos exigentes, combinados con la exploración y una trama de misterio realmente cautivadora, te mantendrán enganchado.

Es un título que antes era exclusivo y que resulta espectacular; por su gran calidad cinematográfica y sus combates con espadas tan dinámicos, se puede considerar sin duda uno de los los mejores juegos de hack and slash no solo en la PS5, sino también en PC, donde se ha adaptado recientemente.

Mi veredicto: Deberías comprarlo si te apasiona elegante personajes, combates de acción exigentes y unos gráficos impresionantes que recuerdan a los mejores juegos de acción y personajes.

10. Final Fantasy VII Rebirth [Lo mejor por sus personajes emblemáticos y su mecánica de combate envolvente]

Nuestra puntuación 8.5

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Unidades vendidas Más de 2 millones (a abril de 2024) Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Square Enix Editor Square Enix Duración media de la partida ~ 91 horas

Cuando Cloud y el equipo finalmente salieron a toda velocidad de Midgar en Final Fantasy VII: Rebirth, los desarrolladores nos trajeron el mundo entero.

Era el partido que muchos de nosotros… Final Fantasy Los fans llevamos toda nuestra vida de jugadores esperando esto, y la magnitud de este entorno abierto es impresionante. Por fin podemos montar en chocobos por hermosas praderas, explorar pequeñas calas escondidas y sentir de verdad la envergadura del segundo acto del juego original.

He perdido la noción del tiempo jugando a las carreras de chocobos, a los minijuegos de piano y a los distintos desafíos de combate. Créeme, son realmente adictivos.

Por qué lo elegimos El combate de este juego es tan apasionante como en los títulos anteriores, pero es el sistema de grupo ampliado lo que lo hace realmente espectacular. Las nuevas «Habilidades de sinergia», que permiten a dos personajes unir fuerzas para lanzar un ataque poderoso y espectacular, aportan una fantástica dimensión estratégica y visual.

Da la sensación de que siempre hay una secuencia de lucha de anime espectacular y a lo grande desarrollándose justo delante de ti. Aprender a sincronizar esos movimientos a la perfección contra un enemigo colosal resulta profundamente satisfactorio.

Al igual que otros icónicos Final Fantasy A diferencia de los títulos de antaño, este juego tiene una ambición increíble, misiones secundarias inolvidables y un núcleo emocional muy potente. Es una combinación perfecta de nostalgia e innovación, lo que demuestra por qué Final Fantasy los videojuegos siguen estando entre los los mejores juegos de rol japoneses disponible a partir de hoy.

Mi veredicto: Los jugadores que busquen una historia de gran envergadura, relaciones profundas entre los personajes y combates complejos de rol y acción deberían hacerse con este juego cuanto antes. Sobre todo si eres un veterano Final Fantasy fan, porque estoy seguro de que te va a dejar boquiabierto esta impresionante y minuciosa reinterpretación de un viaje clásico.

11. Demon’s Souls [Lo mejor por su dificultad y atmósfera típicas del género Soulslike]

Nuestra puntuación 8

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Unidades vendidas Más de 1,8 millones (a fecha de febrero de 2022) Tipo de juego RPG de acción al estilo Souls Plataformas PlayStation 5 Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Bluepoint Games Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~ 32 horas

Prepárate para disfrutar de las impresionantes imágenes en 4K de Boletaria, porque este remake del título original de estilo «soulslike» es simplemente precioso.

Fiel al género, el combate exige una enorme paciencia y precisión, así que olvídate de apretar botones sin más. Tienes que leer los patrones de los enemigos, gestionar tu resistencia a la perfección y concentrarte en cada golpe de tu arma. Si te precipitas, acabarás muriendo enseguida, pero aprender de esos fracasos espectaculares es precisamente de donde surge esa profunda sensación de satisfacción.

Por qué lo elegimos ​Demon’s Souls fue todo un éxito para la consola nada más salir al mercado, ya que te sumergía en un mundo de fantasía medieval oscuro, inquietante y en el que todo el mundo parece querer matarte. En definitiva, la experiencia «soulslike» en toda regla. La atmósfera es densa y hace que cada paso que das se sienta como un auténtico riesgo, y ese es precisamente el objetivo.

Huelga decir que esto es un juego difícil en el que prima la planificación y la estrategia por encima de la fuerza bruta mientras te adentras en cinco mundos distintos.

Cualquiera que se atreva a jugar a este título debe estar preparado para una curva de aprendizaje bastante pronunciada, pero, como aficionado a los juegos tipo Souls, puedo asegurarles que el alto El simple hecho de disfrutar derrotando a los jefes más difíciles tras innumerables intentos, aunque sea en solitario, ya hace que este juego merezca la pena.

Mi veredicto:El originalDemon’s Souls Puede que no haya sido el título más vendido del género, pero esta nueva versión ha permitido que toda una nueva generación disfrute de su brillante diseño. Si te gustan los retos y sabes apreciar un diseño de niveles de primera categoría y unos gráficos cautivadores, no te puedes perder este mundo de fantasía oscura.

12. Forza Horizon 5 [El mejor juego de carreras arcade de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8

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Unidades vendidas Más de 9,5 millones (a fecha de julio de 2025) Tipo de juego Carreras, mundo abierto Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Juegos infantiles Editor Xbox Game Studios Duración media de la partida ~ 42 horas

Forza Horizon 5 te sumerge de lleno en una de las representaciones más bellas de México que se han plasmado jamás en un videojuego. Podrás atravesar ruinas antiguas, cruzar a toda velocidad desiertos polvorientos y sentir el rocío del mar al llegar a toda velocidad a una playa de arena.

Es el mejor juego de carreras arcade en el que puedes diviértete a tu propio ritmo y corre todo lo que quieras. Además, hay cientos de coches que puedes coleccionar y personalizar hasta convertirlos en auténticas obras maestras de arte urbano de neón o en máquinas de carreras hiperpotentes.

Aquí nunca te quedarás sin cosas que hacer. Pruébalo si quieres batir un nuevo récord mundial de velocidad o participar en las alocadas pruebas de «Forza Link» con otros jugadores.

Por qué lo elegimos Como probablemente ya te habrás dado cuenta, Forza Horizon 5 no es un simulador de carreras abiertamente «serio», como Assetto Corsa or iRacing, y ahí reside su encanto. Está pensado sobre todo para jugar de forma distendida, permitiéndote competir contra trenes, aviones de combate e incluso enormes globos aerostáticos. La gran variedad de retos y entornos te mantendrá entretenido durante meses y meses.

Aunque este épico juego de carreras no es, técnicamente, un título exclusivo para PS5, pone el listón muy alto en cuanto al diseño de mapas y la libertad del mundo abierto que merece un lugar en el debate sobre el Los mejores juegos de mundo abierto para PS5 por su gran calidad.

Mi veredicto: Forza Horizon 5 Es EL juego ideal tanto para aficionados ocasionales como para los más apasionados de las carreras que buscan un mundo abierto enorme por el que conducir, una impresionante gama de coches y carreras arcade sin fin. Juega en PS5, Xbox o un PC para juegos; da igual, ya que este juego ofrece una experiencia absolutamente fluida y divertida independientemente de la plataforma en la que se juegue.

Los juegos más vendidos de todos los tiempos en las plataformas PlayStation

Aquí he recopilado los mayores éxitos de ventas, desde la PlayStation 1 original hasta la PlayStation 5, para ofrecerte una lista legendaria de auténticas joyas de los videojuegos.

Estos gigantes, que encabezaron las listas de ventas, marcaron toda una generación de consolas y dieron origen a las enormes y apasionadas comunidades de jugadores online que tenemos hoy en día.

Nombre del juego Año de lanzamiento Editor Grand Theft Auto V 2013 Rockstar Games Minería, artesanía 2011 Mojang Studios / Xbox Game Studios Red Dead Redemption 2 2018 Rockstar Games Call of Duty: Modern Warfare 2019 Activision Spider-Man de Marvel 2018 Sony Interactive Entertainment Call of Duty: Black Ops III 2015 Activision Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Rockstar Games Call of Duty: Black Ops: Cold War 2020 Activision Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Activision Grand Theft Auto: Vice City 2002 Rockstar Games

Creo que la lista anterior refleja cómo la marca PlayStation en su conjunto ha dado forma a la propia cultura de los videojuegos modernos. Desde la PS1 original, la plataforma ha apostado siempre por la calidad y la innovación, y ha servido como el medio perfecto para disfrutar de una amplia variedad de juegos de primera calidad, como se ha visto anteriormente, desde hace décadas.

Lo cierto es que PlayStation contribuyó a que los videojuegos de alta fidelidad se popularizaran, impulsó el auge del juego online a gran escala y sentó las bases de lo que hoy en día se espera de los títulos exclusivos para consolas, superproducciones centradas en la trama, influyendo en todas las principales tendencias del mundo de los videojuegos que hemos visto en los últimos años.

Mi veredicto general

Para los jugadores que se están pasando a la PS5 ahora mismo, el reto consiste en decidir qué potencia de última generación probar primero de entre la gama de superventas actual.

Teniendo en cuenta tus preferencias específicas, aquí tienes algunas de las los mejores puntos de partida entre los títulos más vendidos actualmente de la PS5 Te recomiendo que lo pruebes cuanto antes:

Para los aficionados al cine de acción → God of War: Ragnarök . El juego ofrece una espectacular saga nórdica con una fidelidad visual excepcional y una conmovedora historia familiar.

El juego ofrece una espectacular saga nórdica con una fidelidad visual excepcional y una conmovedora historia familiar. Para los fanáticos del multijugador → Helldivers 2. Una de laslos mejores juegos de TPS en este momento, con un modo cooperativo de alta intensidad y una rejugabilidad infinita para disfrutar con los amigos.

Una de laslos mejores juegos de TPS en este momento, con un modo cooperativo de alta intensidad y una rejugabilidad infinita para disfrutar con los amigos. Para los amantes de los RPG clásicos → Final Fantasy VII Rebirth. Este título ofrece una experiencia de JRPG amplia y moderna que se basa en un mundo emblemático, con combates fluidos y un profundo desarrollo de los personajes.

Este título ofrece una experiencia de JRPG amplia y moderna que se basa en un mundo emblemático, con combates fluidos y un profundo desarrollo de los personajes. Para los aficionados al género de superhéroes y a Marvel → Spider-Man de Marvel . Vive la emoción de lanzarte por las calles de una Nueva York magníficamente recreada, con combates de superhéroes elegantes y trepidantes y un desplazamiento muy satisfactorio.

Vive la emoción de lanzarte por las calles de una Nueva York magníficamente recreada, con combates de superhéroes elegantes y trepidantes y un desplazamiento muy satisfactorio. Para quienes buscan un desafío al estilo «soulslike» → Demon’s Souls. Este título supone el origen del género «Soulslike» y ofrece un mundo medieval de gran atmósfera y una dificultad exigente para los jugadores experimentados.

Preguntas frecuentes