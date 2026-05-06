Die 12 meistverkauften PS5-Spiele: Die besten Must-haves des Jahres 2025

Wenn du dich mit den meistverkauften PS5-Spielen vertraut machst, bekommst du einen sehr guten Anhaltspunkt dafür, für welche Spiele es sich tatsächlich lohnt, Geld auszugeben. Ich meine, die schiere Menge an Neuerscheinungen ist oft überwältigend, und das macht die Auswahl deines nächsten (oder ersten) PS5-Spiels schwierig.

Die einfachste Lösung ist jedoch, sich auf die nüchternen Verkaufszahlen zu stützen, die die breite Anziehungskraft eines Spiels belegen. Deshalb lasse ich den ganzen Hype beiseite und liefere eine Liste von Titeln, die die PS5-Verkaufscharts regelmäßig anführen , damit du direkt in hochwertige, bewährte Spiele einsteigen kannst.

Unsere Favoriten unter den meistverkauften PS5-Spielen

Hier sind die absolut besten PS5-Titel, gemessen an ihrer Gesamtqualität und ihrer Beliebtheit in den Top-Verkaufscharts der PlayStation 5:

Marvels Spider-Man 2 (2023) – ein ausgefeiltes, rasantes Superhelden-Spiel mit einem eine riesige, interaktive offene Welt, atemberaubende akrobatische Kämpfe und eine unterhaltsame, klassische Marvel-Helden-Geschichte. God of War: Ragnarök (2022) – ein filmisches Schwergewicht mit beeindruckende Grafik und hervorragende Nahkämpfe, ergänzt durch eine gut geschriebene Handlung das die moderne God of War die Serie übersichtlich zusammenfassen. Helldivers 2 (2024) – der Koop-Hit, der die PlayStation-Community im Sturm erobert hat, in dem du Führe einen galaktischen Krieg in Echtzeit mit Tausenden von aktiven Spielern.

Falls dir meine Top-Empfehlungen nicht zusagen, scroll einfach weiter nach unten und schau dir die 9 weiteren PS5-Bestseller an, die ich für dich zusammengestellt habe – allesamt erstklassige Titel.

Die 12 meistverkauften PS5-Spiele, die sich weltweit als Hits erwiesen haben

Im Folgenden finden Sie die 12 meistverkauften PS5-Spiele, die bei der überwiegenden Mehrheit der PlayStation-Gaming-Community sehr beliebt sind. Diese wurden anhand der Gesamtqualität ihres Gameplays, ihrer Spielmechanik, ihrer Grafik, ihrer Handlung und des Spieler-Feedbacks bewertet und in eine Rangliste eingeordnet.

1. Marvels Spider-Man 2 [Am besten geeignet für Superhelden-Action in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 10

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Verkaufte Einheiten Über 11 Millionen (Stand: Mai 2024) Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Insomniac Games Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 25 Stunden

Marvel’s Spider-Man 2 ist der Ort, an dem dieSpider-Man Diese Videospielreihe hat ihre beeindruckende Dominanz endgültig gefestigt. Zusammen mit dem Original aus dem Jahr 2018 hat sie die Messlatte dafür, wie sich ein Superhelden-Actionspiel anfühlen sollte, völlig neu gesetzt und ist zum Maßstab geworden, an dem nun alle anderen Comic-Verfilmungen gemessen werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für mich ist das Beste an diesem Spiel zweifellos das Schwingen an Spinnennetzen. Insomniac hat es zu einem absoluten Vergnügen gemacht, als Spider-Man durch Manhattan zu streifen; man könnte Stunden damit verbringen, von Gebäude zu Gebäude zu schwingen, wilde Saltos zu machen und Fotos zu schießen, ohne dass es einem auch nur im Geringsten langweilig wird.

Abgesehen davon, dass es eines der unterhaltsamsten Fortbewegungssysteme in einer Open-World-Umgebung bietet, ist auch das Kampfsystem dieses Spiels einfach spektakulär. Man bekommt jede Menge rasante Gadgets, Web-Fähigkeiten und akrobatische Kampfsportarten, die nahtlos ineinander übergehen, wodurch du diesen großartigen Kampfablauf im Arkham-Stil erlebst.

Dieser Titel und sein Vorgänger haben ihren Platz unter den besten PS5-Spielen verdient, denn sie bieten eine wahrhaft herzerwärmende und zugleich spannende Peter-Parker-Geschichte, die durch spektakuläres Gameplay und Grafik der aktuellen Generation untermauert wird. Was will man mehr?

Mein Fazit: Marvel’s Spider-Man 2 ist ein absolutes Muss (10 von 10 Punkten) für alle Marvel-Fans da draußen, die gerne eine mitreißende und ausgefeilte Superhelden-Fantasy mit erstklassigen Bewegungsmechaniken und befriedigenden Kämpfen spielen möchten. Es ist ein fantastischer Einstiegstitel für die PS5, der euch zeigt, was die Konsole zu bieten hat wirklichin der Lage, …

2. God of War: Ragnarök [Ideal für eine epische Vater-Sohn-Geschichte mit Hack-and-Slash-Kämpfen]

Unsere Bewertung 10

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Verkaufte Einheiten Über 15 Millionen (Stand: November 2023) Art des Spiels Action-Abenteuer, Rollenspiel Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Santa Monica Studio Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 43 Stunden

WennGod of War: Ragnarök Als es endlich erschien, brachte es den Druck mit sich, einen der beliebtesten Handlungsstränge in der Geschichte der Videospiele zu vollenden.

Glücklicherweise ist Santa Monica Studio voll ins Schwarze getroffen und hat Kratos und Atreus eine kraftvolle, emotionale Geschichte, die den fulminanten Abschluss der nordischen Saga bildet. Es ist zweifellos eines der besten Story-Spiele, die es für Konsolen gibt, vor allem, wenn man einige der älteren God of WarTitel undGod of War (2018)so wie ich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nicht nur, dassGod of War: Ragnarök Es hat eine der besten Geschichten aller PS5-Einzelspieler-Spiele, aber die Art und Weise, wie dieses Spiel sowohl gewaltige Spektakel als auch ruhige, charakterorientierte Momente umsetzt, ist meisterhaft, und die Weite der neun Welten ist wahrhaft gewaltig.

Ich kann nur sagen, dass man gespannt sein wird, wie sich die Beziehung zwischen Vater und Sohn entwickelt, während die Welt der nordischen Götter auseinanderbricht (typische GOW-Spielereien).

Das Kampfsystem knüpft nahtlos an die Grundlagen von 2018 an, fantastische neue Waffenfertigkeiten hinzuzufügen und Atreus in jedem Kampf eine viel größere, spannendere Rolle zu geben. Der packende Kampf lässt sich perfekt mit einer äußerst lohnenden Erkundung verbinden und bietet dir Dutzende Stunden Spielspaß auf höchstem Niveau.

Und um das Ganze noch zu krönen (falls all meine bisherigen Glasuren noch nicht ausreichen), Die grafische Qualität und die künstlerische Gestaltung dieses Spiels gehören zu den besten, die man auf der PS5 finden kann.

Mein Fazit:Das wird dir gefallen God of War: Ragnarök Wenn du auf epische, filmreife Abenteuer mit außergewöhnlicher, brutaler Action stehst, die das Original God of War für die diese Serie bekannt ist. Wenn du beim Spiel 2018 zu Tränen gerührt warst, leg dir schon mal Taschentücher bereit, denn diese bewegende Geschichte wird dir noch jahrelang in Erinnerung bleiben.

3. Helldivers 2 [Am besten geeignet für herausragenden Sci-Fi-Koop-Modus]

Unsere Bewertung 10

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Verkaufte Einheiten Über 12 Millionen (Stand: Mai 2024) Art des Spiels Third-Person-Shooter Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Arrowhead Game Studios Verlag Sony Interactive Entertainment

Helldivers 2 ist eine der größten Koop-Erfolgsgeschichten auf der PS5, die zudem plattformübergreifendes Spielen mit dem PC.

Dieses Gefühl, verzweifelt zu versuchen, einen Code einzugeben, während ein gepanzerter Käfer auf einen zustürmt, ist einfach unglaublich. Es verbindet rasante Schießaction mit einer unterhaltsamen, übergreifenden Meta-Erzählung, in der Die gesamte Community arbeitet zusammen, um einen galaktischen Krieg in Echtzeit zu gewinnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Helldivers 2 Der Wechsel vom Top-Down-Shooter des ersten Teils zu einem Third-Person-Shooter hat die Reihe in ein urkomisches, chaotisches Erlebnis verwandelt, das man am besten gemeinsam mit Freunden erlebt. Du und bis zu drei Freunde springt auf feindliche Planeten hinab, kämpft gegen riesige außerirdische Insekten und Roboter und bringt Freiheit und Demokratie in die Galaxis – ganz im Stil von „Starship Troopers“.

Gerade wegen seiner Unvorhersehbarkeit ist dies ein unglaubliches TPS-Spiel für alle, die Koop-Spiele lieben. Die Entwickler steuern den gesamten Konflikt in Echtzeit, was bedeutet, dass sich die Lage im Krieg gegen die Terminiden täglich ändert. Jedes Mal, wenn du dich einloggst, gibt es einen neuen Kampf, an dem du teilnehmen kannst, und einen neuen Planeten, den es zu befreien gilt.

Mein Fazit: Das ist perfekt für Freundesgruppen und Koop-Spieler, die auf der Suche nach intensiver, urkomischer und chaotischer Action sind – und dazu noch nach großartigem Crossplay mit dem PC. Schnapp dir deine Truppe und schließe dich dem Kampf um Super Earth an; dein Beitrag beeinflusst tatsächlich die galaxisweite Geschichte des Spiels. Leiste deinen Beitrag!

4. Horizon: Forbidden West [Am besten geeignet für postapokalyptische Open-World-Spiele mit atemberaubender Grafik]

Unsere Bewertung 9.5

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Verkaufte Einheiten Über 8,4 Millionen (Stand: April 2023) Art des Spiels Action-RPG Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Guerrilla Games Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 65 Stunden

Was die reine Optik angeht, Horizon: Forbidden West ist ein atemberaubendes Vorzeigeprojekt für die PS5, das Aloys Reise in eine riesige neue Welt führt, die noch schöner ist als die erste.

Das schiere Spektakel der postapokalyptischen, von Maschinen bevölkerten USA ist etwas, das man sonst nirgendwo findet. Ich erinnere mich, dass ich bei meiner Ankunft gut fünf Minuten lang einfach nur auf die Ruinen von San Francisco gestarrt habe; Die Grafik auf der PS5 ist wirklich atemberaubend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Guerrilla Games und Sony Interactive Entertainment haben offensichtlich keine Kosten gescheut, um dieses Spiel zu einem echten Next-Gen-Spektakel zu machen. Der Kern des Gameplays – das Schleichen, das Aufstellen von Fallen und der Einsatz von Aloys Pfeil- und Speerkampf gegen gigantische Roboter-Dinosaurier – macht zudem absolut süchtig.

Dieser Titel zählt aufgrund seiner […] zweifellos zu den am besten gemachten Open-World-Spielen auf der PS5. eine fesselnde Geschichte und anspruchsvolle strategische Kämpfe. Wenn dir der erste Teil gefallen hat, bietet diese Fortsetzung alles, was du daran mochtest – nur noch größer, gefährlicher und mit viel mehr Entdeckungsfreude.

Mein Fazit: Dieses Abenteuer ist genau das Richtige für dich, wenn du als Einzelspieler auf riesige Welten und äußerst lohnende Kampfmechaniken stehst – ganz zu schweigen von der erstklassigen Grafik, die die beeindruckende visuelle Technologie der PS5 voll ausnutzt.

5. Black Myth: Wukong [Das beste Soulslike-RPG, das auf der chinesischen Mythologie basiert]

Unsere Bewertung 9.5

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Verkaufte Einheiten Über 25 Millionen (Stand: Januar 2025) Art des Spiels Action-RPG (Soulslike) Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Spielwissenschaft Verlag Spielwissenschaft Durchschnittliche Spielzeit ~ 50 Stunden

Trotz seiner umstrittenen Niederlage gegen „Astrobot“ bei der Wahl zum Spiel des Jahres 2024, Black Myth: Wukong gilt zu Recht als eines der beliebtesten Einzelspieler-Spiele der letzten Jahre.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist es außerdem das als das am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten angepriesen wird, das sich in nur drei Tagen über 10 Millionen Mal verkaufte. Der Hype um diesen Titel begann mit einem atemberaubenden Trailer, der eine wunderschöne, aber gnadenlose Interpretation des Epos „Die Reise nach Westen“ versprach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Action-RPG verbindet die aus dem Soulslike-Genre bekannten, knallharten Kämpfe mit einer atemberaubenden Grafik, die auf der chinesischen Mythologie basiert. Du schlüpfst in die Rolle des berühmten Sun Wukong (ja, dass(dem Affenkönig, der als Vorlage für Goku diente), und du kannst verschiedene Kampfhaltungen und mächtige Verwandlungen meistern, um sie gegen gigantische mythologische Bosse einzusetzen.

Ich finde, dieser Titel verdient es mehr als, in der Reihe der Die besten Soulslike-Spielemit seinemein reichhaltiges kulturelles Erbe und atemberaubende Kreaturendesigns. Jeder Kampf fühlt sich wie ein unvergesslicher filmreifer Showdown an, und ich war von der grafischen Detailtreue und den komplexen Bosskämpfen völlig überwältigt.

Jeder Gegner wirkt, als stamme er direkt aus einem klassischen Gemälde oder einer alten Handschrift. Das ist eine spektakuläre Leistung, die den Platz des Spiels im Pantheon der anspruchsvollen Action-Spiele festigt. Die Entwickler von Game Science verdienen wirklich großes Lob dafür, dass sie ein solches ein ausgefeiltes und visuell beeindruckendes Abenteuer.

Mein Fazit: Wenn du dir vorstellen kannst, ein Soulslike-Spiel mit stärkerer Story zu genießen, das dennoch den für das Genre typischen „Kick“ durch den hohen Schwierigkeitsgrad bietet, dann wirst du an diesem Titel auf deiner PS5 garantiert jede Menge Spaß haben.

6. Final Fantasy XVI [Ideal für cineastische Dark-Fantasy mit spektakulären, rasanten Kämpfen]

Unsere Bewertung 9.5

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Verkaufte Einheiten Über 3,5 Millionen (Stand: März 2025) Art des Spiels Action-RPG Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, GeForce Now Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Square Enix Verlag Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ~ 59 Stunden

Final Fantasy XVIvollständighat die Spielregeln der Serie neu definiert, indem es den traditionellen rundenbasierten Kampf zugunsten von purer, adrenalingeladener Echtzeit-Action abgeschafft hat. Du schlüpfst in die Rolle von Clive Rosfield, einem von Rache getriebenen Mann in einer düsteren Fantasy-Welt namens Valisthea.

Dieses Spiel scheut sich nicht davor, düster und reif zu sein, schwerwiegende Themen wie Krieg, Politik und Schicksal mit atemberaubender filmischer Qualität behandelt. Die rasanten Kämpfe fühlen sich eher an wie Devil May Cryals ein KlassikerFinal Fantasy ein Abenteuer, eine Veränderung, die ich persönlich begrüßt habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was mich an diesem Spiel wirklich beeindruckt hat, sind die Eikon-Kämpfe: gigantische Monsterkämpfe, die echtes Kino sind. Die Entwickler haben uns im Grunde einen interaktiven Anime-Film beschert, in dem sich kolossale Götter gegenseitig die Köpfe einschlagen, und wir können entweder zuschauen oder selbst mitmischen.

Abgesehen von den coolen Monsterkämpfen hat sich dieses Spiel allein schon wegen der schieren Vielfalt seiner Kampfmechaniken millionenfach verkauft. Clive kann auf die unglaublichen Kräfte der Eikons zurückgreifen, wie Shivas Eis oder Garudas Wind, und diese mitten im Kampf wechseln, um wahrhaft vernichtende Kombos zu erzielen.

Wenn du das Spiel im PlayStation Store herunterladen kannst, mach dich bereit für Dutzende Stunden spannungsgeladener, emotionaler Erzählkunst. Die politischen Intrigen und die phänomenale Sprachausgabe heben das Spiel deutlich von fast allen anderen Titeln auf der Konsole ab. Allein schon wegen seines filmischen Anspruchs und der atemberaubenden Grafik halte ich es für ein Ein absoluter Knaller unter den PS5-RPGs die du dir unbedingt sofort besorgen solltest.

Mein Fazit: Final Fantasy XVI zeigt zudem, dass Square Enix endlich bereit ist, mit dem Klassiker zu experimentieren Final Fantasy Formel, und ich bin voll und ganz davon überzeugt. Diese moderne Interpretation der Kultserie wird dir gefallen, wenn du eine reifere, düstere Fantasy-Geschichte mit intensiven, rasanten Kämpfen suchst.

7. Ratchet & Clank: Rift Apart [Am besten geeignet für äußerst ausgefeilte Fortbewegung und Kämpfe]

Unsere Bewertung 9

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Verkaufte Einheiten Über 3,9 Millionen (Stand: Juni 2023) Art des Spiels Plattformspiel, Shooter Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Insomniac Games Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 15 Stunden

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein weiterer PlayStation-Titel der Spitzenklasse und wohl das prägende PS5-Spiel der nächsten Generation. Insomniac Games hat die ultraschnelle SSD der Konsole zu einem zentralen Spielmechanismus gemacht, der es dir ermöglicht, sofort zwischen den Dimensionen hin- und herspringen.

Dieses Springen zwischen den Dimensionen ist eine aufregende neue Art, Levels zu durchqueren und Horden von Feinden zu entkommen. Das gesamte Spiel sieht aus und fühlt sich an, als würde man einen Pixar-Film spielen, und die Bilder sind so hell und scharf, dass sie in Kombination mit einem hochwertiger Gaming-Monitor, wie zum Beispiel ein hochauflösender ASUS ROG Swift 32-Zoll-4K-Gaming-Monitor oder ein ultrabreiter LG 45GR65DC-B UltraGear 45-Zoll-Monitor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die schiere Vielfalt an Gadgets und Waffen ist eines der herausragendsten Merkmale dieses Spiels; man kann Gegner mit dem „Cold Snap“ einfrieren oder mit dem „Topiary Sprinkler“ empfindungsfähige Pflanzen entstehen lassen. Hier ist das Sammeln und Aufrüsten jeder noch so skurrilen Waffe, auf die man stößt, schon für sich genommen ein großartiges Erlebnis.

Die Geschichte stellt Rivet vor, eine neue Lombax-Heldin aus einer anderen Dimension, die schnell zu einer meiner Lieblingsfiguren wurde. Das liegt vor allem daran, dass ihre Beziehung zu dem entzückenden Roboter im Taschenformat, Kit, der ohnehin schon bezaubernden Erzählung eine Menge Herz verleiht.

Das ist ein fantastisches Abenteuer, das jeder PlayStation-Besitzer erleben sollte, vor allem dank des haptischen Feedbacks des DualSense-Controllers, durch das sich jeder Schuss aus deinem riesigen Waffenarsenal ganz eigenartig anfühlt – sei es die leichte Vibration einer einfachen Pistole oder das kräftige Rumpeln eines Raketenwerfers.

Mein Fazit: Ratchet & Clank: Rift Apart bietet all die charmanten Charaktere und die übertriebenen, einfallsreichen Waffen, die man sich nur wünschen kann – was es zu einem absoluten Muss für Familien und Einzelspieler macht, die auf der Suche nach einem atemberaubenden, visuell beeindruckenden Abenteuer sind, das die unglaubliche Ladegeschwindigkeit der PS5 voll zur Geltung bringt.

8. Astro Bot [Am besten geeignet für innovative Plattform-Mechaniken]

Unsere Bewertung 9

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Verkaufte Einheiten Über 2,3 Millionen (Stand: März 2025) Art des Spiels 3D-Plattformspiel Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Team Asobi Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 16 Stunden

Astrobot ist ein brillantes, mit dem GOTY-Award ausgezeichnetes, immersives Erlebnis für die PS5. Wenn Sie sich an das berauschende Gefühl erinnern, von einer neuen Konsole völlig in den Bann gezogen zu werden, dann ist es genau dieses Gefühl, das Team Asobi eingefangen und auf Ihren Bildschirm gebracht hat, wenn Sie dieses Spiel zum ersten Mal spielen.

Der kleine Roboterheld befindet sich auf einer gewaltigen, intergalaktischen Rettungsmission und saust durch 80 einzigartige Level, die sich über sechs riesige Galaxien erstrecken. Ganz ehrlich, das fantasievolle Design jeder einzelnen Welt ist einfach der Wahnsinn. Ich konnte die ganze Zeit über nicht aufhören zu grinsen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Genau wie inRatchet & Clank: Rift Apart, die haptischen Eigenschaften sind in Astrobot. Jedes Rumpeln, jeder adaptive Druck auf den Abzug und jede Neigung geben dir das Gefühl, Teil von Astros Welt zu sein. Du spürst den Widerstand beim Erklimmen einer riesigen Feder oder das Knirschen des Schnees unter deinen Füßen.

Es ist ein interaktiver, fröhlicher Spielplatz voller Fan-Service, der zwei Jahrzehnte PlayStation-Spiele feiert. Es ist jedes Mal wieder eine Freude, in der Kulisse versteckte Roboter-Cameos von Kratos oder Aloy zu entdecken. Dank seiner makellosen Umsetzung, seines unendlichen Charmes und seiner Hommage an das Plattformspiel-Genre ist dies zweifellos eines der Die besten Plattformspieleauf der PS5.

Mein Fazit: Astrobot sollte zu den Top 10 der Spiele gehören, die jeder PS5-Besitzer unbedingt haben muss, unabhängig vom Alter, da es speziell für unbeschwerten Spaß und zwangloses Spielen entwickelt wurde. Wenn du ein einfallsreiches Abenteuer suchst, das nicht allzu anspruchsvoll ist, dich aber dennoch immer wieder mit brillantem Leveldesign überrascht, dann ist dies DEIN Spiel.

9. Stellar Blade [Am besten geeignet für herausragendes Charakterdesign und rasante Action]

Unsere Bewertung 9

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Verkaufte Einheiten Über 3 Millionen (Stand: Juni 2025) Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Hochschalten Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 39 Stunden

Sternklinge is ein absolut großartiges Science-Fiction-Erlebnis auf der PS5… und dazu noch einige der gewagtesten, aber dennoch hervorragend gestalteten Charaktere. Der Hype um dieses Spiel war so groß, weil die Demo einfach fantastisch war – umso mehr, als es schließlich für den PC erschien.

Du spielst als Eve, ein Mitglied der 7. Luftlandetruppe, die aus dem Orbit entsandt wurde, um die verwüstete Erde von den furchterregenden, monströsen Naytiba zurückzuerobern. Die halb zerstörte, postapokalyptische Welt von Xion ist visuell phänomenal und bietet dir die perfekte, melancholische Kulisse für einige wahrhaft heftige, blitzschnelle Schwertkämpfe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ausweichen und Parieren in Sternklingesind großartig, aber noch befriedigender ist es, Eves B-Fähigkeiten aneinanderzureihen. Das sind deine mächtigen, stilvollen Finishing-Moves, die jede Begegnung wie einen brillanten Tanz wirken lassen – zumindest, wenn man sie richtig einsetzt.

Abgesehen vom ausgiebigen Einsatz von Fan-Service, der bei einigen Spielekritikern Stirnrunzeln hervorrief, ist das Kampfsystem dieses Titels eine seiner größten Stärken, das sich stark an den spannenden Action-Titeln aus Japan und Korea orientiert.

Shift Up hat hier etwas ganz Besonderes geschaffen. Der ständige Fluss von Anspruchsvolle Kämpfe gegen Gegner, kombiniert mit Erkundungselementen und einer wirklich fesselnden Krimihandlung, sorgen dafür, dass man nicht mehr aufhören kann zu spielen.

Es ist ein spektakuläres, ehemals exklusives Spiel, und aufgrund seiner beeindruckenden filmischen Qualität und der flüssigen Schwertkämpfe zählt es zweifellos zu den Die besten Hack-and-Slash-Spiele nicht nur auf der PS5, sondern auch auf PCs, auf die es kürzlich ebenfalls portiert wurde.

Mein Fazit: Du solltest das kaufen, wenn du total begeistert bist von stilvoll Charaktere, anspruchsvolle Action-Kämpfe und atemberaubende Grafik, die an hochwertige Charakter-Action-Spiele erinnert.

10. Final Fantasy VII Rebirth [Am besten geeignet für kultige Charaktere und fesselnde Kampfmechaniken]

Unsere Bewertung 8.5

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Verkaufte Einheiten Über 2 Millionen (Stand: April 2024) Art des Spiels Action-RPG Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Square Enix Verlag Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ~ 91 Stunden

Als Cloud und die Truppe schließlich aus Midgar davonflogen, Final Fantasy VII: Rebirth… haben uns die Entwickler die ganze Welt erschlossen.

Es war das Spiel, das viele von uns Final Fantasy Darauf haben Fans ihr ganzes Spielerleben lang gewartet, und die schiere Größe dieser offenen Welt ist atemberaubend. Endlich können wir auf Chocobos über wunderschöne Graslandschaften reiten, winzige versteckte Buchten erkunden und die Weite des zweiten Akts des Originals wirklich spüren.

Beim Chocobo-Rennen, den Klavier-Minispielen und den verschiedenen Kampfherausforderungen habe ich völlig die Zeit vergessen. Glaubt mir, die machen echt süchtig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kämpfe in diesem Spiel sind genauso fesselnd wie in den Vorgängern, doch erst das erweiterte Party-System macht sie zu einem wahrhaft spektakulären Erlebnis. Die neuen Synergie-Fähigkeiten, bei denen zwei Charaktere sich zu einem mächtigen, filmreifen Angriff zusammenschließen, sorgen für eine fantastische zusätzliche Ebene an Strategie und visueller Wirkung.

Es fühlt sich an, als würde sich direkt vor deinen Augen ständig eine große, spektakuläre Anime-Kampfszene abspielen. Es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, zu lernen, diese Moves perfekt auf einen gigantischen Gegner abzustimmen.

Genau wie andere Kultklassiker Final Fantasy Wie die Klassiker von früher besticht auch dieses Spiel durch unglaublichen Ehrgeiz, unvergessliche Nebenquests und einen starken emotionalen Kern. Es ist ein Gesamtpaket aus Nostalgie und Innovation, das beweist, warum Final Fantasy Spiele gehören nach wie vor zu den erstklassige JRPGs ab heute erhältlich.

Mein Fazit: Spieler, die sich ein großartiges Spieluniversum, tiefgehende Charakterbeziehungen und komplexe Action-RPG-Kämpfe wünschen, sollten sich dieses Spiel so schnell wie möglich zulegen. Das gilt besonders, wenn du ein langjähriger Final Fantasy Fan, denn ich bin mir sicher, dass dich diese atemberaubende, detailreiche Neuinterpretation einer klassischen Reise umhauen wird.

11. Demon’s Souls [Am besten geeignet für den typischen Soulslike-Schwierigkeitsgrad und die typische Atmosphäre]

Unsere Bewertung 8

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Verkaufte Einheiten Über 1,8 Millionen (Stand: Februar 2022) Art des Spiels Action-RPG im Stil von „Dark Souls“ Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Bluepoint Games Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 32 Stunden

Machen Sie sich bereit für die atemberaubende 4K-Grafik von Boletaria, denn dieses Remake des ursprünglichen Soulslike-Titels ist einfach bezaubernd.

Ganz im Stil des Genres… der Kampf erfordert enorme Geduld und PräzisionAlso vergiss das wilde Knöpfedrücken. Du musst die Bewegungsmuster der Gegner erkennen, deine Ausdauer perfekt einteilen und jeden Schwung deiner Waffe mit vollem Einsatz ausführen. Wenn du überstürzt handelst, bist du schnell dem Tod geweiht, aber gerade aus diesen spektakulären Fehlschlägen zu lernen, ist es, was dieses tiefe Gefühl der Zufriedenheit ausmacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben ​Demon’s Souls war schon bei der Veröffentlichung ein Hit für die Konsole und bot eine mittelalterliche Fantasiewelt, die düster und bedrohlich ist und ständig versucht, dich umzubringen. Im Grunde genommen das volle „Soulslike“-Erlebnis. Die Atmosphäre ist beklemmend und lässt jeden einzelnen Schritt wie ein echtes Risiko anmuten – und genau darum geht es.

Das versteht sich von selbst, das ist ein anspruchsvolles Spiel, bei dem Planung und Strategie mehr zählen als rohe Gewalt während du dich durch fünf einzigartige Welten wagst.

Wer sich an dieses Spiel wagt, sollte sich auf jeden Fall auf eine steile Lernkurve einstellen, aber ich kann euch versichern – als jemand, der selbst gerne Soulslike-Spiele spielt –, dass das hoch Allein schon das befriedigende Gefühl, die härtesten Bosse nach unzähligen Versuchen zu besiegen, macht dieses Spiel lohnenswert.

Mein Fazit:Das OriginalDemon’s Souls Es war vielleicht nicht der meistverkaufte Titel des Genres, doch dieses Remake hat sein brillantes Design einer ganz neuen Generation zugänglich gemacht. Wenn du eine Herausforderung suchst und erstklassiges Leveldesign sowie eindringliche Grafik schätzt, solltest du dir diese düstere Fantasiewelt auf keinen Fall entgehen lassen.

12. Forza Horizon 5 [Das beste Open-World-Arcade-Rennspiel]

Unsere Bewertung 8

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Verkaufte Einheiten Über 9,5 Millionen (Stand: Juli 2025) Art des Spiels Rennspiele, Open-World Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Spielplatzspiele Verlag Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 42 Stunden

Forza Horizon 5 versetzt dich direkt in eine der schönsten Darstellungen Mexikos, die je in einem Videospiel umgesetzt wurden. Du kannst durch uralte Ruinen rasen, über staubige Wüsten flitzen und die Gischt des Meeres spüren, wenn du mit quietschenden Reifen auf einen Sandstrand fährst.

Es ist das ultimative Arcade-Rennspiel, in dem du Hab Spaß in deinem eigenen Tempo und fahre so viele Rennen, wie du willst. Außerdem gibt es Hunderte von Autos, die du sammeln und so lange anpassen kannst, bis sie wie neonfarbene Street-Art-Meisterwerke oder extrem getunte Rennmaschinen aussehen.

Hier wird es dir nie an Aktivitäten mangeln. Probier es doch mal aus, wenn du einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord aufstellen oder an verrückten „Forza Link“-Events mit anderen Spielern teilnehmen möchtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, Forza Horizon 5 ist keine ausgesprochen „ernsthafte“ Rennsimulation, wie Assetto Corsa or iRacing, und genau darin liegt der Reiz des Spiels. Es ist vor allem für den Gelegenheitsspieler gedacht und lässt dich gegen Züge, Kampfjets und sogar riesige Heißluftballons antreten. Die schiere Vielfalt an Herausforderungen und Umgebungen wird dich monatelang unterhalten.

Auch wenn dieses epische Rennspiel streng genommen kein PS5-Exklusivtitel ist, ist es legt die Messlatte für das Kartendesign und die Freiheit in der offenen Welt so hoch dass es einen Platz in der Diskussion über das Die besten Open-World-Spiele für die PS5 wegen seiner schieren Qualität.

Mein Fazit: Forza Horizon 5 ist DAS Spiel für Gelegenheitsspieler und Hardcore-Rennsportfans gleichermaßen, die sich eine riesige offene Welt zum Fahren, eine beeindruckend große Fahrzeugauswahl und nonstop Arcade-Rennspaß wünschen. Ob auf der PS5, der Xbox oder einem Gaming-PC – das spielt keine Rolle, denn dieses Spiel bietet auf jeder Plattform ein absolut flüssiges und unterhaltsames Erlebnis.

Die meistverkauften Spiele aller Zeiten auf PlayStation-Plattformen

Hier habe ich die größten Verkaufsschlager von der ursprünglichen PlayStation 1 bis hin zur PlayStation 5 zusammengestellt und präsentiere euch eine legendäre Liste mit wahren Gaming-Perlen.

Diese Chartstürmer prägten ganze Konsolengenerationen und waren der Auslöser für die riesigen, begeisterten Online-Gaming-Communities, die wir heute kennen.

Name des Spiels Erscheinungsjahr Verlag Grand Theft Auto V 2013 Rockstar Games Bergbau, Handwerk 2011 Mojang Studios / Xbox Game Studios Red Dead Redemption 2 2018 Rockstar Games Call of Duty: Modern Warfare 2019 Activision Marvels Spider-Man 2018 Sony Interactive Entertainment Call of Duty: Black Ops III 2015 Activision Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Rockstar Games Call of Duty: Black Ops: Cold War 2020 Activision Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Activision Grand Theft Auto: Vice City 2002 Rockstar Games

Ich glaube, die obige Liste spiegelt wider, wie die gesamte PlayStation-Marke die moderne Spielekultur geprägt hat. Angefangen mit der ursprünglichen PS1 hat die Plattform stets für Qualität und Innovation gesorgt und dient seitdem als perfektes Medium, um eine breite Palette an Spiele von höchster Qualität, wie oben zu sehen ist, seit Jahrzehnten.

Tatsache ist, dass PlayStation dazu beigetragen hat, Gaming in hoher Qualität einem breiten Publikum zugänglich zu machen, den Aufstieg des groß angelegten Online-Spielens gefördert und die heutige Erwartung an Konsolen-Exklusivtitel etabliert hat, handlungsorientierte Blockbusterund hat jeden wichtigen Gaming-Trend der letzten Jahre geprägt.

Mein Fazit

Für Spieler, die erst jetzt auf die PS5 umsteigen, besteht die Herausforderung darin, herauszufinden, welches der aktuellen Bestseller-Spiele sie als Erstes ausprobieren sollen.

Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vorlieben finden Sie hier einige der Die besten Einstiegstitel aus den aktuellen Bestsellern der PS5 Ich empfehle dir, es so schnell wie möglich auszuprobieren:

Für Fans von Actionfilmen → God of War Ragnarök . Das Spiel bietet eine spektakuläre nordische Saga mit herausragender grafischer Qualität und einer tief bewegenden Familiengeschichte.

Das Spiel bietet eine spektakuläre nordische Saga mit herausragender grafischer Qualität und einer tief bewegenden Familiengeschichte. Für Multiplayer-Fans → Helldivers 2. Einer derDie beliebtesten TPS-Spiele derzeit erhältlich und bietet spannendes Koop-Gameplay sowie endlosen Spielspaß mit Freunden.

Einer derDie beliebtesten TPS-Spiele derzeit erhältlich und bietet spannendes Koop-Gameplay sowie endlosen Spielspaß mit Freunden. Für Fans klassischer Rollenspiele → Final Fantasy VII Rebirth. Dieses Spiel bietet ein umfangreiches, modernes JRPG-Erlebnis, das auf einer legendären Welt mit flüssigen Kämpfen und einer tiefgehenden Charakterentwicklung aufbaut.

Dieses Spiel bietet ein umfangreiches, modernes JRPG-Erlebnis, das auf einer legendären Welt mit flüssigen Kämpfen und einer tiefgehenden Charakterentwicklung aufbaut. Für Fans des Superhelden-Genres/von Marvel → Marvels Spider-Man . Erlebe den Nervenkitzel des Netzschwingens in einem wunderschön gestalteten New York City, mit stilvollen, rasanten Superheldenkämpfen und einem befriedigenden Bewegungserlebnis.

Erlebe den Nervenkitzel des Netzschwingens in einem wunderschön gestalteten New York City, mit stilvollen, rasanten Superheldenkämpfen und einem befriedigenden Bewegungserlebnis. Für alle, die eine Herausforderung im Stil von „Souls“-Spielen suchen → Demon’s Souls. Dieser Titel gilt als Begründer des „Soulslike“-Genres und bietet eine atmosphärisch dichte mittelalterliche Welt sowie einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieler.

Häufig gestellte Fragen