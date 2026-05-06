Los 20 juegos más infravalorados que descubrir en 2025

Algunos de los juegos más infravalorados permanecen ocultos a plena vista, ofreciendo discretamente historias y mecánicas únicas que eclipsan a los grandes lanzamientos. Estas joyas olvidadas combinan creatividad, emoción y rejugabilidad de formas que sorprenden incluso a los jugadores más experimentados.

He recopilado una lista de títulos que merecen ser destacados este año. Muchos de ellos merecen un mayor reconocimiento por traspasar los límites que los grandes estudios suelen pasar por alto.

Estos juegos poco populares ofrecen aventuras personales que desafían las expectativas, con acción trepidante, historias ricas y mundos vibrantes que demuestran Las mejores experiencias no siempre son aquellas de las que todo el mundo habla .

Nuestra selección de los mejores juegos infravalorados

Antes de pasar a la lista completa, vamos a destacar algunos títulos que realmente sobresalen: ese tipo de juegos que redefinen el verdadero significado de «infravalorado». Son aquellos que hay que vivir, no solo jugar.

Spec Ops: The Line (2012) – Una brutal deconstrucción de los videojuegos de disparos bélicos modernos que convierte cada tiroteo en un duro golpe moral y te obliga a enfrentarte al precio de tus propias decisiones. Vampiro (2018) – Sumérgete en el Londres de 1918 en la piel del Dr. Reid, dividido entre salvar vidas y alimentarse de ellas, en esta inquietante mezcla de historia, combate y tensión moral. Sleeping Dogs (2012) – Un elegante juego de lucha de mundo abierto que combina el cine de acción de Hong Kong con una narrativa cruda y un combate tan fluido que deja en evidencia a la mayoría de los juegos actuales.

Estos tres títulos por sí solos demuestran lo profundo que es el mundo de los videojuegos infravalorados. Hay universos repletos de diseños atrevidos, narrativas audaces y momentos que me han recordado por qué me encantan los videojuegos. Y lo mejor de todo es que esto no ha hecho más que empezar. Sigue leyendo para descubrir aún más tesoros ocultos que desearás haber jugado antes.

Los 20 juegos más infravalorados que merecen tu atención

Hay juegos que pasan desapercibidos, pero que, una vez que los descubres, te dejan una huella imborrable. Estas joyas ocultas son la prueba de que la grandeza no necesita estar en el punto de mira. ¿A cuántos de estos juegos infravalorados has jugado?

1. Spec Ops: The Line [La desconstrucción implacable del tirador]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona Plataformas PC, PS3, Xbox 360, OS X, Linux Año de estreno 2012 Creador/es Yager Development (desarrollador), 2K Games (editor) Características únicas Jugabilidad centrada en la narrativa; decisiones moralmente ambiguas; elementos de terror psicológico Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de disparos que les haga pensar Lo que me gustó La profundidad narrativa y el impacto emocional del juego lo diferencian de los típicos shooters militares

A primera vista, Spec Ops: The Line Parece el típico shooter militar, pero no lo es. Es un juego visualmente genérico que se cuela una de las historias psicológicas más oscuras e intensas que encontrarás en el mundo de los videojuegos. Juegas en el papel del capitán Martin Walker, enviado a un Dubái cubierto de arena para encontrar a un batallón desaparecido.

Lo que empieza como una misión cualquiera se convierte rápidamente en una espiral de locura y colapso moral. Corres y disparas, claro, pero también se trata de tomar decisiones. Tiroteos con cobertura, órdenes a la escuadra y tormentas de arena que pueden matarte con la misma facilidad que las balas. Cada encuentro te mantiene en vilo. Cada decisión parece importante… porque lo es.

No esperes paisajes espectaculares. Pero hay belleza en las ruinas. Calles llenas de polvo, edificios derruidos, inquietantes tormentas de arena. Es sutil, pero te atrapa, marca el tono y hace que el mundo parezca vivo y aterrador.

Para más información Usa Cover Smart. No te precipites. Cada decisión deja huella.

Spec Ops: The Line cuenta una historia diferente: una que da un giro a la típica narrativa bélica para convertirla en un descenso psicológico. No se trata tanto de heroísmo como de las consecuencias, lo que la distingue incluso entre las los mejores juegos de TPS por su inquietante profundidad y su trasfondo moral.

Veredicto final:Spec Ops: The Line Se erige como una auténtica joya oculta del mundo de los videojuegos, combinando un combate trepidante e implacable con una visión inquietante del precio de la guerra. Es una historia que te acompaña mucho tiempo después de que terminen los créditos.

2.Vampiro [La carga moral de los no muertos]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Dontnod Entertainment (desarrollador), Focus Home Interactive (editor) Características únicas Las decisiones éticas en cuanto a la alimentación tienen un impacto permanente en los barrios de la ciudad y en la historia; los diálogos y las relaciones dan forma a la jugabilidad; los poderes vampíricos se entrelazan con el combate y la exploración Ideal para Jugadores que buscan una historia con peso, ambigüedad moral y la profundidad atmosférica de los juegos de rol Lo que me gustó La tensión emocional entre la curación y la caza cala hondo, y el mundo reacciona ante cada uno de tus movimientos

JugandoVampiro Es como manejar un bisturí y un colmillo al mismo tiempo. Eres el Dr. Jonathan Reid, un médico de guerra convertido en vampiro en el Londres de 1918. La ciudad se ahoga en la gripe, y tú eres su depredador a regañadientes.

A RPG de acción con una historiadondeCada decisión —es decir, a quién perdonar y a quién devorar— cambia para siempre el destino y la dificultad de la ciudad. Curar o cazar. Salvar o morir de hambre. Sea como sea, alguien acabará sangrando. Recorrerás barrios envueltos en niebla, charlando con los ciudadanos, curando a los enfermos y luchando contra monstruos.

El combate es rápido y duro. Todo gira en torno a espadas, armas de fuego y brutales poderes vampíricos. Aliméntate de inocentes y hazte más fuerte, pero su ausencia distorsiona el mundo que te rodea. Si te contienes, las batallas se vuelven más duras. Cada decisión tiene sus consecuencias.

Londres tiene un aire inquietante. Las farolas de gas brillan a través de la niebla, los callejones de ladrillo rezuman desesperación y la banda sonora resuena con la angustia de un latido agonizante. El ambiente es la combinación perfecta de belleza gótica y decadente que te invita a explorar cada rincón.

Para más información Tómate tu tiempo con la gente. Cuanto más aprendas sobre ellos, más poder y culpa sentirás cuando finalmente decidas alimentarte.

Lo que realmente me impacta es lo personal que se siente. No hay personajes secundarios de relleno. Cada rostro cuenta, cada muerte resuena, y esa es una de las características que hace que merezca la pena jugar.

Veredicto final:Vampiro No es perfecto, pero es atrevido, evocador e inolvidable: una auténtica joya infravalorada para los jugadores que buscan decisiones de peso y mundos oscuros.

3. Sleeping Dogs [La épica de artes marciales de mundo abierto que no se valora lo suficiente]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, macOS Año de estreno 2012 Creador/es United Front Games (desarrollador), Square Enix (editor) Características únicas Combates fluidos de artes marciales combinados con parkour y tiroteos. Un Hong Kong denso e iluminado por luces de neón, repleto de historias secundarias. La identidad de policía encubierto añade tensión a la trama. Ideal para Jugadores que buscan acción, combates cuerpo a cuerpo y calles envolventes que explorar Lo que me gustó Cada puñetazo y cada persecución parecían cobrar vida; los combates son trepidantes y la vida en la ciudad rebosa energía

Sleeping Dogs Es uno de esos juegos que me gustaría que hubiera jugado más gente. Este juego es para todos los que os guste explorar mundos abiertos con kung fu. Encarnas a Wei Shen, un policía encubierto que ha regresado a Hong Kong con la misión de infiltrarse en la tríada Sun On Yee.

Tienes que compaginar dos vidas: mantener contentos a los policías y ascender en las filas de la banda. Es una cuestión de lealtad y traición. La tensión se palpa en cada misión. Aplastarás a los delincuentes con tus propias manos.

Golpes. Patadas. Contraataques. Lanza a los malos contra los obstáculos de la calle: cabinas telefónicas, rejillas de ventilación, cualquier objeto que encuentres. Hay tiroteos, pero son más bien secundarios. Haz parkour por los callejones, persigue a tus enemigos por los mercados. Conduce coches, monta en bici, líate a puñetazos a pie. Realiza misiones secundarias: carreras callejeras, apuestas e incluso karaoke.

Visualmente, la ciudad destaca. Rótulos de neón, calles resbaladizas por la lluvia, reflejos que bailan sobre el asfalto mojado. Cada barrio tiene su propio carácter. Hong Kong está llena de vida: pasarás de rascacielos de lujo a callejuelas estrechas. Las mejoras de la Definitive Edition ofrecen texturas más nítidas, mejor iluminación y más detalles por todas partes.

Para más información Domina primero los contraataques. No te limites a lanzar ataques sin más. Saber cuándo esquivar y castigar convierte los combates de una lucha pesada en una experiencia fluida.

¿Qué es lo que hace queSleeping Dogs Lo que más destaca es lo bien que se siente el combate. Tiene ese ritmo fluido quizá te suene de Arkham, pero congolpes más contundentes y un toque de lucha callejera. Los enemigos se defienden y el mundo cobra vida con cada golpe. Es uno de los los mejores juegos de mundo abierto que hay por ahí y, sinceramente, es un juego muy bueno en general.

Veredicto final:Sleeping Dogs Es imprescindible para quienes buscan un juego infravalorado que tenga más garra y parezca más vivo. Sin duda, es crudo y divertido, y al terminarlo tendrás la sensación de haber descubierto algo especial.

4. Lost Odyssey [El auténtico sucesor del clásico Final Fantasy]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego JRPG (por turnos) Plataformas Xbox 360 (compatible con versiones anteriores en Xbox One / Series) Año de estreno 2008 Creador/es Mistwalker y Feelplus (desarrolladores), Microsoft Game Studios (editor) Características únicas «Mil años de sueños»: relatos breves y conmovedores sobre la larga vida del protagonista. Combate tradicional al estilo «turnos por turnos» en un escenario de revolución industrial mágica. Un enorme mapa del mundo con barcos y exploración sobre el terreno. Ideal para Los jugadores que echan de menos los JRPG clásicos, con historias emotivas, combates al estilo de antaño y tramas de personajes que se desarrollan poco a poco Lo que me gustó La historia me ha llegado al corazón: la pérdida, el arrepentimiento y el amor entretejidos en los recuerdos hacen que esta sea inolvidable

Para todos los veteranos de los juegos de rol, esto va por vosotros. En Lost Odyssey, te pones en la piel de Kaim Argonar, un soldado inmortal que carga con mil años de recuerdos olvidados. El mundo se balancea entre la magia y la maquinaria, y mientras Kaim lucha por recuperar su pasado, tú descubres historias de pérdida, amor y sentido.

Esto es unjuego clásico de rol japonés configuración con datos reales carga emocional. La jugabilidad parece sacada directamente de la época dorada. Combates por turnos, estrategia de grupo y combinación de habilidades entre mortales e inmortales. Explorarás pueblos, mazmorras y amplios campos, consiguiendo equipo y hechizos a la antigua usanza. Es un auténtico placer para los fans de los «Final Fantasy» de los 90.

Lo que realmente destaca Lost Odyssey son los «Mil años de sueños», breves relatos escritos que revelan fragmentos de la vida de Kaim. Están magníficamente escritas, son silenciosamente conmovedoras y te recuerdan por qué este increíble juego sigue calando hondo mucho después de haberlo terminado.

Para más información No te pierdas los «Dreams»: ahí es donde reside el alma del juego.

Puede que los gráficos se noten un poco anticuados, pero la banda sonora de Nobuo Uematsu transmite cada matiz emocional, desde la tranquila reflexión hasta el desgarro más profundo.

Veredicto final:Lost Odyssey es un sincero recordatorio de por qué los juegos de rol por turnos fueron tan importantes en su momento. Sus principales características son una narrativa rica, una gran profundidad emocional y un mundo que no solo se juega, sino que se siente.

5. Xenogears [La narrativa más ambiciosa y filosófica de los JRPG]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego JRPG (por turnos + combate con mechas) Plataformas PlayStation Año de estreno 1998 Creador/es Square (desarrollador y editor) Características únicas Sistemas de combate duales: combos a pie y épicas batallas de Gear. Una historia profunda que entrelaza psicología, religión y misterio existencial. Una estética anime espectacular y banda sonora de Mitsuda. Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias épicas, las batallas de mechas y los toques filosóficos en sus juegos Lo que me gustó Cada vez que aparecía un Gear y la banda sonora se intensificaba, se me ponía la piel de gallina (y todavía me pasa)

Si alguna vez has querido un JRPG que lleve la narrativa hasta sus límites absolutos, Xenogears Es el juego perfecto. Es denso, brillante y roza la locura, en el mejor sentido posible. Encarnas a Fei Fong Wong, un hombre con un pasado misterioso atrapado en una guerra librada con gigantescos mechas llamados Gears.

Lo que comienza como una rebelión se convierte rápidamente en una historia cósmica sobre la identidad, la fe y el ciclo de la existencia humana. El combate combina los clásicos comandos por turnos con un sistema de combos que parece adelantarse a su tiempo, lo que te permite encadenar ataques como si fueran movimientos de artes marciales.

Para más información No te precipites; este es un juego para saborearlo, no para devorarlo de un tirón.

Luego está el combate con los Gear: mechas gigantes que lanzan puñetazos y ráfagas de energía que siguen resultando impactantes y espectaculares incluso décadas después. Pero ¿dónde Xenogears lo que realmente lo distingue es su ambición. Está repleto de filosofía, religión, psicología y suficiente tradición popular como para llenar varios libros. Como es bien sabido, la segunda parte se apoya en la narración debido a las limitaciones de tiempo, pero, de alguna manera, eso no hace sino aumentar su misterio.

Veredicto final:Xenogears es un JRPG completo con una historia ambiciosa y que invita a la reflexión, además de batallas de mechas inolvidables. Todo ello se combina en una experiencia impresionante que sigue superando a muchos juegos actuales.

6. Resonancia del destino [Elegante, gratificante, tácticas de «gun-fu»]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Híbrido de RPG de acción y JRPG táctico Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, edición 4K/HD para PS4 y PC Año de estreno 2010 (original), 2018 (remasterización en 4K/HD) Creador/es tri-Ace (desarrollador), Sega (editor original) Características únicas Acción trepidante y estratégica con acrobacias; combates basados en puntos de acción y ataques cargados. Un mundo steampunk ambientado en Basilea y basado en mecánicas de destino. Los gráficos en alta resolución de la versión remasterizada realzan su estilo y su magnitud. Ideal para Jugadores a los que les apasionan la profundidad táctica, los combates elegantes y los sistemas complejos Lo que me gustó Esquivar balas en pleno vuelo y encadenar movimientos era como una coreografía

Resonancia del destino Es uno de esos juegos que te hacen sentir genial con solo jugarlo. Tiene mucho estilo y es un poco raro, pero también es descaradamente difícil, al igual que los títulos de mi los mejores juegos rarosresumen.

Este juego es para todos aquellos a los que les encanta trastear con sistemas de combate complejos. Controlas a un trío de mercenarios que sobreviven en una imponente ciudad mecánica llamada Basilea, donde cada misión combina estrategia e imprevisibilidad.

Olvídate de espadas y hechizos, esto es puro gun-fuy unun juego de rol táctico bastante divertido. Controlas a los equipos, esquivando a los enemigos con volteretas, deslizamientos y precisos ataques encadenados. A diferencia de otros juegos, cada tiro y cada movimiento cuentan, lo que te obliga a adivinar el ritmo perfecto para conseguir el máximo efecto.

Para más información No te rindas enseguida. En cuanto le cojas el truco al combate, no querrás volver nunca más a las batallas típicas de los JRPG.

Visualmente, rebosa estilo steampunk. El mundo es un poco anticuado, pero elegante; los personajes se mueven con determinación, y cada zambullida a cámara lenta parece sacada directamente de una película de acción.

Veredicto final:Resonancia del destino es una auténtica obra maestra del diseño mecánico y el estilo. Es cierto que cuesta aprender a jugar, pero una vez que lo consigues, es como descubrir un lenguaje secreto que solo los auténticos jugadores entienden.

7. The Last Remnant: Remasterizado [Combate táctico a gran escala perfeccionado]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego JRPG (estrategia por turnos) Plataformas PC, Xbox 360, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2008 (original), 2018 (remasterización) Creador/es Square Enix (desarrollador y editor) Características únicas Un sistema de combate único en el que los jugadores dirigen múltiples grupos de personajes. Un mundo ricamente construido con una historia muy elaborada que gira en torno a unos poderosos artefactos llamados «Remnants». Gráficos y rendimiento mejorados en la versión remasterizada. Ideal para Los aficionados a los JRPG tradicionales que busquen un sistema de combate complejo y una narrativa envolvente Lo que me gustó La profundidad estratégica que supone dirigir a las unidades en combate me mantuvo absorto durante horas

The Last Remnant: Remasterizadoparece queEl experimento táctico más ambicioso de Square Enix por fin recibe el reconocimiento que se merece. Es un juego enorme y, sorprendentemente, elegante una vez que le coges el ritmo. Este juego va más allá del simple control de unos pocos héroes: en realidad, diriges unidades enteras de soldados, dando órdenes que convierten cada batalla en una frenética mezcla de estrategia y suerte.

El sistema simula la guerra a gran escala como ningún otro JRPG. La posición de los equipos, la moral y la sincronización son más importantes que la potencia bruta. Ver cómo las unidades se enfrentan, se curan y flanquean de forma coordinada supone una ventaja real. Al principio resulta intimidante, pero dominarlo hace que el juego sea muy divertido.

Para más información No te precipites en las primeras batallas; aprovéchalas para probar diferentes formaciones y el flujo de órdenes. Más adelante te resultará muy útil.

La remasterización suaviza las imperfecciones del juego original, ofreciendo tiempos de carga más rápidos, gráficos más nítidos y una interfaz mucho más limpia. El mundo de inspiración steampunk sigue teniendo un aspecto fantástico, lleno de grandes ciudades y ruinas evocadoras que crea el ambiente perfecto para su épica historia.

Veredicto final:Al principio, The Last Remnant: Remasterizado Pone a prueba la forma en que un videojuego aborda las batallas a gran escala, convirtiendo lo que sobre el papel parece un error en un espectáculo estratégico. No es el típico JRPG, sino el sueño de cualquier comandante de campo de batalla envuelto en un estilo cinematográfico. Es un juego que va ganando poco a poco, pero que, vaya si merece la pena.

8. Deus Ex: La humanidad dividida [Libertad sin límites para el sigilo]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego RPG de acción (simulador inmersivo) Plataformas PC, PS4, Xbox One, Linux, macOS Año de estreno 2016 Creador/es Eidos-Montreal (desarrollador), Square Enix (editor) Características únicas Las decisiones narrativas profundas influyen en el mundo y la historia del juego. Una mezcla de sigilo, combate y elementos de rol. Doblaje de gran calidad y un desarrollo de personajes muy logrado. Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias complejas y la libertad a la hora de abordar el juego Lo que me gustó La libertad de abordar las misiones de múltiples formas hacía que cada partida fuera única

Deus Ex: La humanidad dividida es lo que ocurre cuando un juego de sigilo te permite pensar como un hacker, un luchador y un fantasma, todo a la vez. Eres Adam Jensen, un agente aumentado que se adentra en una ciudad que se desgarra a sí misma por la discriminación cibernética.

Cada misión te da la libertad de abordarla a tu manera. Me arrastré por los conductos de ventilación, pirateé torretas y eliminé a los guardias sin dejar rastro. Después volví a jugar la partida, esta vez a lo grande, solo para ver cómo cambiaba el desarrollo de los acontecimientos.

Para más información Céntrate desde el principio en las habilidades de sigilo y piratería. Te permiten acceder a rutas, botines y fragmentos de la historia que, de otro modo, te perderías.

El diseño de los niveles capta a la perfección la esencia de un simulador inmersivo. Cada habitación esconde un pasadizo secreto o un dispositivo que se puede manipular y que cambia el curso de los acontecimientos. Recorrer Praga es una experiencia increíble, entre luces de neón, callejuelas sombrías e interiores repletos de detalles. El mundo reacciona a tus acciones, y nunca da la sensación de ser artificial o forzado.

Veredicto final:La humanidad dividida Ofrece a los jugadores una libertad que pocos juegos pueden igualar. Es ingenioso, elegante y tiene un gran valor de rejugabilidad. Si te gusta la creatividad táctica y la tensión cyberpunk, este juego se merece un hueco en tu colección.

9.El saboteador [Un juego de acción y mundo abierto ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con un diseño elegante y codificado por colores]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Pandemic Studios (desarrollador), Electronic Arts (editor) Características únicas Estilo artístico de inspiración noir que pasa del blanco y negro al color a medida que los jugadores liberan zonas. Emocionantes combates en un mundo abierto y misiones de sabotaje. Una narrativa sólida ambientada durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada por los nazis. Ideal para Jugadores que disfrutan de una mezcla de sigilo, acción y narraciones históricas Lo que me gustó La evolución del estilo visual a medida que liberaba París aportó un toque único a la experiencia

El saboteador te sumerge en el París ocupado por los nazis en la piel de Sean Devlin, un piloto de carreras irlandés convertido en miembro de la Resistencia. La transformación es palpable: Devolver la esperanza y derrotar a los nazis devuelve, literalmente, el color a la ciudad en blanco y negro. Los distritos liberados rebosan de vida, lo que hace que cada misión resulte significativa y satisfactoria.

La experiencia combina sigilo, parkour y acción trepidante. Puedes trepar por tejados, escabullirte entre los guardias o lanzarte a un asalto frontal. Las armas, los vehículos y las trampas del entorno te ofrecen múltiples formas de abordar cada objetivo. En todo momento, te adentras en la historia, esquivas las patrullas o llevas a cabo impresionantes misiones de sabotaje.

Para más información Aprovecha los tejados y el sigilo para tomar las fortalezas sin hacer ruido. Así ahorras munición y mantienes el impulso de la ciudad.

El mundo parece cobrar vida. Las misiones secundarias, los objetos coleccionables ocultos y los encuentros aleatorios son el tesoro de la exploración. La historia es brillante, Sean es un protagonista carismático y la banda sonora transmite a la perfección el ambiente noir de la Segunda Guerra Mundial. Ver cómo la ciudad cobra vida a medida que vas expulsando a los invasores es realmente impresionante.

Veredicto final:El saboteador combina la libertad de un mundo abierto, un combate espectacular y una ciudad visualmente impresionante que reacciona a tus acciones. Reconquistar París es una descarga de adrenalina sin igual.

10. The Elder Scrolls III: Morrowind [Una construcción del mundo rigurosa y llena de trasfondo]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, Xbox Año de estreno 2002 Creador/es Bethesda Game Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Características únicas Un mundo abierto inmenso y de atmósfera extraña ambientado en Vvardenfell; sistemas de facciones y trasfondo muy elaborados; progresión basada en las habilidades sin marcadores de misiones; gran énfasis en la exploración y el descubrimiento por parte del jugador Ideal para Jugadores a los que les encanta la exploración pura, una historia rica en detalles y el juego de rol espontáneo Lo que me gustó El mundo me resulta extraño, pero en el buen sentido; cada viaje fuera de los circuitos habituales me ha regalado momentos inolvidables y auténticos descubrimientos

Morrowind te sumerge en el mundo extraño de Vvardenfell y no te lleva de la mano. Creas tu personaje, eliges tus habilidades y, a partir de ahí, el juego básicamente te dice: «Buena suerte». No hay marcadores de misiones ni tutoriales que te indiquen exactamente adónde ir. Todo hay que ganárselo. Exploras, hablas con los personajes no jugables, lees libros y vas descifrando el mundo por ti mismo. Ahí es donde surge la magia.

Cada rincón de Vvardenfell parece cobrar vida. Como secuela de la saga, Se basa en el juego anterior, con ciudades, política y facciones más elaboradas. Las zonas salvajes esconden monstruos, tesoros y tradiciones interesantes. El combate se basa en las habilidades, por lo que incluso las peleas con cangrejos de barro resultan tensas si no estás bien preparado.

Para más información Habla con todo el mundo y lee todo lo que encuentres. Morrowind esconde sus recompensas en los detalles.

El trasfondo es una locura. Cada personaje, libro y carta aporta nuevas dimensiones al mundo.. Enseguida te das cuenta de que aquí el conocimiento es poder: conocer la facción, el artefacto o el pasadizo secreto adecuados puede marcar la diferencia.

Veredicto final:Morrowind Es la forma más pura de The Elder Scrolls. Te pone a prueba, te recompensa y te cautiva. Explora, experimenta, sobrevive. Es un mundo que hay que ganarse, y cada paso vale la pena.

11. Los pilares de la eternidad [La obra maestra del CRPG, pura y moderna]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador isométrico (en tiempo real con pausa) Plataformas PC, OS X, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Obsidian Entertainment (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Características únicas Una fiel recreación del estilo «Infinity Engine» con tácticas basadas en grupos; diálogos y misiones con mucho texto y muy interactivos; y unos sistemas muy completos de construcción del mundo y de personalización de personajes Ideal para Los aficionados a los juegos de rol clásicos, tácticos y con una rica historia, así como los jugadores a los que les encanta sumergirse en el mundo a través de la lectura Lo que me gustó La narrativa y el combate táctico se combinan para crear esa emoción clásica de los juegos de rol para ordenador: una mezcla de planificación, sufrimiento y triunfo

Los pilares de la eternidad te atrapa desde el primer momento y no te suelta. Te adentras en el mundo de Eora, un lugar repleto de misterios, facciones y peligros ocultos. Cada decisión tiene su importancia, cada camino cuenta y lo que está en juego sigue siendo crucial.

El sistema de combate táctico en tiempo real con pausa exige una planificación y una estrategia minuciosas, lo que hace que cada combate resulte tenso y satisfactorio. Una buena elección de la posición, las combinaciones de habilidades y la sinergia del grupo pueden cambiar por completo el rumbo de los enfrentamientos más difíciles.

La creación de personajes es muy completa y flexible. Puedes personalizar las habilidades, la clase y el trasfondo de tu héroe para que se adapten a tu estilo de juego, y el juego te reta a tomar decisiones importantes. La exploración y la interacción con el mundo son fundamentales; necesitarás curiosidad y ingenio para salir adelante.

Para más información Tómate tu tiempo para leer la historia del juego e interactuar con los personajes no jugables. La riqueza del mundo reside en los detalles.

Con sus complicados mapas, sus tesoros ocultos y sus intensos combates en los que se puede pausar y reanudar el juego, este título puede recordarte a juegos de exploración de mazmorras increíbles, lo que hace que cada encuentro se sienta como una aventura de alto riesgo en la que realmente te apetece sumergirte.

Veredicto final:Los pilares de la eternidad es un auténtico éxito del diseño de los juegos de rol para ordenador modernos. Sus historias profundas, sus tácticas complejas y un mundo que reacciona a tus acciones hacen que este videojuego resulte interesante en todos los sentidos, manteniéndote enganchado y con ganas de explorar cada rincón y tomar cada decisión.

12. Vanquish [El shooter en tercera persona más dinámico y con más estilo]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Juego de acción y disparos en tercera persona Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One (remasterizada) Año de estreno 2010 (original) Creador/es PlatinumGames (desarrollador), Sega (editor) Características únicas Mecánica de deslizamiento y impulso con cohetes que da lugar a combates ultrarrápidos; ritmo de juego al estilo «beat ’em up» combinado con la intensidad de los juegos «bullet hell»; combates contra jefes finales espectaculares y secuencias de acción trepidantes Ideal para Jugadores que buscan velocidad pura al estilo arcade y combates de disparos con estilo Lo que me gustó Lanzarme en picado hacia un tiroteo nunca dejó de parecerme lo más genial que había hecho en toda la semana

Vanquishes unun trepidante juego de disparos en tercera persona de ciencia ficción que redefine la velocidad y el estilo. La mecánica del «rocket-slide» te permite lanzarte hacia un refugio a una velocidad de vértigo, lo que hace que este videojuego sea muy divertido de jugar en solitario, esquivando balas de formas que parecen casi imposibles.

Controla a Sam Gideon con su impresionante traje de reacción aumentada y desplázate a toda velocidad gracias a sus reflejos de vértigo. El sistema de cobertura dinámica aumenta la dificultad, y un solo error puede acabar contigo en un santiamén. Cada combate es intenso, lo que convierte a este videojuego en una aventura trepidante y sin pausas que anima a los jugadores a mantenerse en movimiento.

Para más información Dominar la mecánica del deslizamiento cohete es clave para el éxito. Úsala para moverte por el campo de batalla con rapidez y de forma estratégica.

El combate es intenso y fluido, y combina los disparos tradicionales en tercera persona con elementos de los juegos de lucha. Puedes utilizar una gran variedad de armas y granadas, cada una con características únicas y ataques cuerpo a cuerpo. El ritmo del juego es trepidante, con secuencias que te llenan de adrenalina y desafiantes combates contra jefes finales.

Veredicto final:Vanquish es una auténtica obra maestra de la acción trepidante y con estilo. Su innovadora mecánica de juego y su ritmo implacable lo convierten en un título destacado para los amantes de los shooters de alta intensidad.

13. Binary Domain [Confianza en el equipo y acciones motivadoras]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC Año de estreno 2012 Creador/es Ryu Ga Gotoku Studio (desarrollador), Sega (editor) Características únicas Juego de disparos por equipos centrado en las reacciones de los compañeros de equipo controladas por IA, ambientado en un Tokio robótico inundado, con enemigos adaptativos y una narrativa centrada en la lucha entre humanos y máquinas Ideal para Jugadores que buscan un shooter centrado en la narrativa, con dinámica de escuadrón y un tono poco habitual Lo que me gustó Las bromas y las interacciones entre los miembros del equipo dotaban a los tiroteos de un interés real; era como una novela de ciencia ficción cruda en la que te podías meter

Binary Domain te sumerge en un Un Tokio del futuro cercano invadido por robots rebeldes. Juegas en el papel de Dan Marshall, un soldado de carácter brusco que investiga a una empresa que fabrica en secreto androides con aspecto humano llamados «Hollow Children».

Lo más destacado del juego es el sistema de confianza: Cada decisión, cada orden e incluso tu forma de luchar influyen en la confianza que tu escuadrón tiene en ti. Y esa confianza lo cambia todo: el trabajo en equipo, el diálogo e incluso el final.

El combate resulta ágil y satisfactorio. Hacer pedazos a los robots es un auténtico caos: los brazos salen volando, los circuitos echan chispas y casi se puede sentir el peso de los disparos. Te agacharás tras las coberturas, darás órdenes a gritos y mejorarás tu equipo entre misión y misión. El sistema de equipos funciona mejor cuando hay mucha confianza. Te atienden mejor, responden más rápido y realmente te escuchan. Pero si la fastidias, te lo harán saber.

Para más información Trata bien a tu equipo. Sálvalos. Habla con ellos. Evita el fuego amigo. La confianza se traduce en enfrentamientos más fluidos y en detalles adicionales de la historia.

Visualmente, es crudo y cinematográfico, y combina las calles cyberpunk de Tokio con ruinas derruidas y laboratorios asépticos. No es el juego más bonito que hay, pero Tiene corazón y mucha más personalidad que la mayoría de los juegos de disparos de su época.

Veredicto final:Binary Domain te mantiene en vilo sobre quién es humano y quién no, y esos momentos de «Hollow Children» son alucinantes. El sistema de confianza hace que cada tiroteo sea algo personal, convirtiendo este shooter de escuadrones en un juego realmente bueno con un corazón sorprendente.

14. Sunset Overdrive [Puro placer de recorrer, sin filtros]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Acción en un mundo abierto Plataformas Xbox One, PC Año de estreno 2014 Creador/es Insomniac Games (desarrollador), Microsoft Studios (editor) Características únicas Lo esencial es el desplazamiento: carreras por las paredes, barandillas, tirolinas y un impulso constante; el medidor de estilo premia las eliminaciones espectaculares; un tono punk vibrante con una jugabilidad irreverente Ideal para Jugadores que buscan el puro placer del movimiento y una acción frenética y llena de colorido Lo que me gustó Deslizarse entre rascacielos mientras acabas con mutantes nunca se había sentido tan emocionante

Sunset Overdrive te hace sentir como un superhéroe del punk-rock que salta de tejado en tejado a una velocidad de locos. Este trepidante juego de disparos de mundo abierto está repleto de elementos interactivos, empujándote a seguir avanzando de formas imposibles para mantener un impulso imparable.

El combate se integra a la perfección en este dinámico sistema de movimiento. Los jugadores pueden disparar mientras se deslizan o saltan, lo que aporta una mayor fluidez a los combates. El juego premia el estilo de juego, con un «medidor de estilo» que aumenta a medida que los jugadores realizan acrobacias y derrotan a los enemigos de formas creativas.

El mundo de Sunset City es vibrante e impredecible, repleto de imágenes coloridas y un sentido del humor peculiar. El diseño sonoro del juego complementa la acción, combinando punk rock, música electrónica y efectos de audio envolventes que se intensifican durante cada secuencia llena de energía en este un juego de plataformas increíble.

Para más información Dominar la mecánica de desplazamiento es clave para el éxito. No dejes de moverte, encadena tus movimientos y verás cómo te deslizas sin esfuerzo por la ciudad.

Veredicto final:Sunset Overdrive es una celebración del movimiento y el estilo. Su innovador sistema de desplazamiento y sus trepidantes combates lo convierten en un título destacado para los aficionados a los juegos de acción trepidantes.

15. Alpha Protocol [El mejor juego de rol de espías sobre decisiones y consecuencias]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego RPG de espías / RPG de acción Plataformas PC, Xbox 360, PlayStation 3 Año de estreno 2010 Creador/es Obsidian Entertainment (desarrollador), Sega (editor) Características únicas Las opciones de diálogo influyen en las misiones, las alianzas y la reputación global; múltiples formas de llevar a cabo la infiltración; juego de rol de espionaje que hace hincapié en las consecuencias y la rejugabilidad Ideal para Jugadores que buscan historias de espionaje con ramificaciones en las que nada está predeterminado Lo que me gustó Cada conversación me dejaba sin aliento; es como si estuviera llevando a cabo una misión de espionaje con todo lo que eso conlleva

Alpha Protocol es un juego de rol de espías en el que te metes de lleno en el papel. Cada misión, cada conversación y cada elección que hagas da forma al mundo que te rodea. Tus decisiones forjan la historia, alteran las alianzas y determinan el destino de los personajes y las naciones. Este juego te reta a pensar, a tomar decisiones y a asumir las consecuencias.

El sistema de diálogo es dinámico y receptivo, lo que te permite abordar las interacciones con diferentes actitudes: profesional, cortés o agresiva. Estas elecciones influyen en la forma en que los personajes te perciben, lo que abre nuevas vías o cierra otras. Ninguna conversación es meramente de relleno; cada una de ellas puede cambiar el rumbo de tu misión o de toda la historia.

Para más información Presta atención a tus decisiones y a sus consecuencias. El juego no te permite deshacer los errores, así que piénsalo bien antes de actuar.

El combate es una mezcla de sigilo, estrategia y acción. Puedes entrar a lo grande, escabullirte entre los enemigos o usar artilugios y piratería informática para burlar a tus adversarios. El juego ofrece múltiples formas de abordar cada situación, lo que fomenta la creatividad y la capacidad de adaptación.

Veredicto final:Alpha Protocol es una auténtica lección magistral sobre las decisiones y sus consecuencias. Si te gustan las tramas complejas y la toma de decisiones tácticas, te enganchará desde la primera misión hasta la última, manteniéndote en vilo en todo momento.

16. Enslaved: Odisea hacia el Oeste [Una aventura sublime centrada en los personajes]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Acción y aventura / Plataformas Plataformas PS3, Xbox 360, PC Año de estreno 2010 Creador/es Ninja Theory (desarrollador), Namco Bandai Games (editor) Características únicas Una sólida mecánica de dos personajes con la sinergia entre Monkey y Trip; plataformas y combates de estilo cinematográfico; una narrativa emotiva centrada en el vínculo entre los personajes Ideal para Jugadores a los que les encanta la acción con una historia conmovedora Lo que me gustó La química entre los personajes convirtió cada combate y cada escena cinemática en algo significativo

Enslaved: Odisea hacia el Oeste es un juego de acción y aventuras lineal y visualmente impresionante, centrado en el vínculo entre sus dos protagonistas. Juegas en el papel de Monkey, ágil y resistente, y ayudas a Trip, una mujer experta en tecnología, a abrirse camino por un mundo en ruinas. La confianza, la supervivencia y el trabajo en equipo marcan cada paso, lo que convierte su relación en el núcleo del juego.

La jugabilidad combina plataformas fluidas, combates trepidantes y acertijos ingeniosos. El bastón de Monkey sirve tanto como arma cuerpo a cuerpo como a distancia, mientras que muchos rompecabezas requieren coordinarse con Trip. La sincronización y la estrategia son fundamentales, sobre todo a la hora de combinar sus habilidades únicas para superar los obstáculos.

Para más información Observa la dinámica entre Monkey y Trip. Su relación, que va evolucionando, influye tanto en la historia como en las estrategias de juego.

Los paisajes son impresionantes. Encontrarás paisajes exuberantes que contrastan con los vestigios de la civilización, y cada zona rebosa vida y personalidad. Las animaciones de los personajes, el doblaje y las escenas cinemáticas llenas de expresividad te sumergen aún más en su aventura. El ritmo del juego te mantiene enganchado de principio a fin, que combina a la perfección acción, historia y exploración.

Veredicto final:Enslaved: Odisea hacia el Oeste combina unas imágenes impresionantes con una historia conmovedora y centrada en los personajes. Para quienes, como yo, adoran las historias emotivas y las aventuras llenas de acción, esta me ha cautivado por completo de principio a fin.

17. Prey 2017 [El juego de ciencia ficción de mundo abierto ambientado en una estación espacial]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Simulador inmersivo / FPS Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Arkane Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Características únicas Poderes de doble realidad a través de los neuromods; diseño de naves espaciales en un mundo abierto; jugabilidad emergente que combina sigilo, táctica y habilidades alienígenas Ideal para Jugadores que buscan un juego de mundo abierto de ciencia ficción con sistemas interactivos Lo que me gustó La sensación de que mis poderes transformaban la estación, convirtiendo cada rincón en una oportunidad

Prey 2017 is una clase magistral sobre el diseño de simuladores inmersivos. Ambientado en la extensa estación espacial Talos I, el juego ofrece un entorno rico e interconectado que fomenta la exploración y la resolución creativa de problemas. Los aficionados a los juegos de disparos de ritmo trepidante encontrarán títulos como Presa encajan perfectamente en el Los mejores juegos parecidos a Doomcolección.

El diseño de la estación permite a los jugadores afrontar los retos de infinitas maneras, combinando las habilidades humanas con los poderes de Typhon para encontrar soluciones ingeniosas. Esta libertad permite disfrutar de una experiencia de juego personalizada, en la que cada decisión puede dar lugar a resultados muy diferentes.

Para más información Prueba los distintos Neuromods para adaptar tus habilidades a tu estilo de juego preferido. La combinación de los poderes de los Typhon con las habilidades humanas puede dar lugar a poderosas sinergias.

La historia se desarrolla a través de la narrativa ambiental, los registros de audio y los correos electrónicos, lo que ofrece un trasfondo muy rico que potencia la inmersión del jugador. Los enemigos Typhon, con su capacidad para cambiar de forma, aportan un toque de imprevisibilidad. El ritmo del juego mantiene a los jugadores en vilo, equilibrando momentos de exploración tranquila con secuencias de acción trepidantes.

Veredicto final: Prey 2017 es elun juego de disparos en primera persona interesante que destaca entre los aficionados a los simuladores inmersivos, ya que ofrece un mundo rico y complejo en el que cada decisión cuenta. En mi opinión, su combinación de exploración, combate y profundidad narrativa es lo que garantiza una experiencia cautivadora de principio a fin.

18. Titanfall 2 [La mejor campaña de un juego de disparos en primera persona que te has perdido]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Híbrido entre un juego de disparos en primera persona y un juego de mechas Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Respawn Entertainment (desarrollador), Electronic Arts (editor) Características únicas Transiciones fluidas entre el piloto y el combate con titanes, movilidad con parkour y carrera por las paredes, vínculo narrativo entre el piloto y el mecha, y un diseño de misiones que combina el sigilo a pequeña escala con espectaculares escenas de combate con mechas a gran escala Ideal para Jugadores que buscan un FPS trepidante con una escala épica y una gran carga emocional Lo que me gustó Ese momento en el que BT habla por el sistema de comunicaciones en plena batalla me hizo sentir conectado con mi mech; dejó de ser una simple herramienta y se convirtió en un compañero

Titanfall 2ofrecela campaña de FPS más emocionante que probablemente te hayas perdido. El juego combina magistralmente el parkour a gran velocidad con intensos combates de mechas, lo que ofrece una experiencia de juego dinámica a lo largo de cada nivel de la campaña.

La misión más destacada, «Efecto y causa», muestra mecánicas innovadoras de desplazamiento temporal que redefinen el diseño de los niveles y la interacción del jugador. El vínculo emocional entre el piloto Jack Cooper y su Titán, el BT-7274, se va forjando a lo largo del juego, no solo a través de las escenas cinemáticas. Su camaradería enriquece la narrativa, haciendo que cada misión resulte personal y conmovedora.

Para más información Dominar el arte de correr por las paredes y saber utilizar el gancho de agarre puede mejorar considerablemente tu movilidad y tu eficacia en el combate.

Además, todas las escenas son impresionantes. Las explosiones están repletas de detalles, y los escenarios —desde ciudades calcinadas hasta selvas alienígenas— rebosan de color y movimiento. Los gráficos se adaptan perfectamente al ritmo del juego, así que incluso en los momentos más intensos, todo se mantiene nítido, elegante y es increíblemente divertido de ver en acción.

Veredicto final:Titanfall 2 ofrece adrenalina sin descanso. Lo que más me gustó fue jugar con BT en sus trepidantes misiones con saltos en el tiempo y sus intensos tiroteos; es todo lo que busco en un FPS.

19. Okami [Una obra maestra del arte interactivo]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Acción y aventura / mundo abierto estilizado Plataformas PS2, Wii, PC; versiones en alta definición para PS3, PS4, Xbox One y Nintendo Switch Año de estreno 2006 Creador/es Clover Studio (desarrollador), Capcom (editor) Características únicas La mecánica de «Celestial Brush» fusiona el arte y la jugabilidad, los rompecabezas y el combate, todo ello enmarcado en la estética de la pintura con tinta, la mitología japonesa y un mundo que «se pinta a sí mismo» a medida que lo restauras. Ideal para Jugadores que valoran la belleza, la creatividad y una atmósfera envolvente por encima de las mecánicas llamativas Lo que me gustó Me encantó dibujar una enredadera en pleno combate para salvarme; era como si estuviera haciendo magia con la pintura

Okami es una de esas joyas ocultas que te llega directamente al alma creativa. Juegas en el papel de Amaterasu, la diosa del sol transformada en loba, corriendo, saltando y abriéndote paso a través de un mundo que, literalmente, parece pintado con tinta.

El Pincel Celestial te permite, literalmente, abrirte paso a través de los obstáculos, manipular a los enemigos y lanzar ataques espectaculares. Cada encuentro es una oportunidad para crear, y una de las razones por las que Okami destaca como un un juego de rompecabezas interesante.

El combate es rápido, fluido y, curiosamente, elegante. En lugar de limitarte a apretar botones sin más, debes elaborar estrategias, calcular el momento adecuado para tus movimientos y encadenar ataques para mantener el ritmo. Aprovechar el entorno de forma creativa se convierte en parte de la diversión, y siempre hay un momento de satisfacción en el que te das cuenta de que tu destreza con el pincel cambia el rumbo de la partida.

Para más información No tengas miedo de probar todas las técnicas del Pincel Celestial. Algunos de los momentos más divertidos surgen al descubrir combinaciones inesperadas y sorprendentes.

Las imágenes son impresionantes. Los paisajes, los pueblos y los enemigos parecen cuadros cobrando vida, lleno de hermosos colores y vida¿Y la banda sonora? Encaja a la perfección con el mundo del juego, combinando instrumentos tradicionales japoneses con un toque cinematográfico.

Veredicto final:Okami es un viaje inolvidable lleno de arte y acción. Para cualquiera que disfrute de la exploración, la creatividad y la aventura en estado puro, esta aventura, a menudo infravalorada, te acompañará durante mucho tiempo después de terminarla.

20.El medio [El terror único de la doble realidad]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Terror psicológico / exploración de la doble realidad Plataformas PC, Xbox Series X|S, PS5, macOS, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Bloober Team (desarrollador y editor) Características únicas Jugabilidad en dos mundos: exploración simultánea de los reinos real y espiritual, acertijos que abarcan ambas dimensiones y una tensión constante provocada por las realidades cambiantes Ideal para Jugadores que buscan un juego de terror que les haga pensar y les mantenga en vilo en todo momento Lo que me gustó Al explorar dos realidades a la vez, cada sombra y cada sonido parecían intensificarse; es un juego de terror que te deja pensando

El medio es un juego de terror psicológico que se atreve a ser diferente. Juegas en el papel de Marianne, una médium capaz de existir simultáneamente tanto en el mundo real como en el mundo de los espíritus. Esta mecánica de doble realidad es el núcleo de la jugabilidad.

El juego divide la pantalla, lo que te permite navegar y resolver acertijos en ambos mundos a la vez, creando una experiencia única y envolvente. Capta esa inquietante tensión psicológica que los fans de la Los mejores juegos de Silent Hill llevo años deseándolo.

Para más información Es fundamental dominar la mecánica de la doble realidad. Presta atención a cómo las acciones en un mundo afectan al otro para resolver acertijos complejos.

El ambiente está cargado de tensión, realzado por un diseño de sonido evocador creado en colaboración con Akira Yamaoka de Silent Hill fama. Los escenarios están meticulosamente construidos y se inspiran en los clásicos juegos de terror psicológico.

Veredicto final:El medio ofrece una nueva visión del género de terror, combinando una mecánica de juego innovadora con una narrativa cautivadora. Es un juego imprescindible para quienes buscan una experiencia de terror más profunda e intelectual.

Mi veredicto general

En mi opinión, hay algunos juegos para un solo jugador increíbles pensados para los curiosos: esos exploradores que buscan algo diferente a los habituales éxitos de taquilla. Si eres un jugador experimentado cansado del ruido de lo convencional, estas son tus mejores puertas de entrada al mundo de la grandeza infravalorada; y para aquellos que exploran contenidos en línea o funciones bloqueadas por región, un La mejor VPN del Reino Unido puede resultar útil.

Si te gustan las historias de suspense, empieza por Spec Ops: The Line. Este juego de disparos inquietante y cargado de emoción da un giro radical al género y te hace preguntarte por qué lo haces, en lugar de limitarse a hacerte apretar el gatillo.

Si te gustan las mecánicas complejas y la toma de decisiones tácticas, Alpha Protocol ofrece un juego de rol de espías en el que cada opción de diálogo puede cambiar el rumbo de tu misión y tus alianzas. A veces resulta un poco torpe, pero eso forma parte de su encanto: es ambicioso y realmente interactivo.

Para quienes valoran el arte y el ambiente por encima de las modas pasajeras, Okami Se erige como uno de los juegos de acción y aventura más bellos y originales jamás creados, llegando incluso a inspirar una secuela que incorporó a más héroes a su mundo mítico.

Cada uno de estos títulos demuestra que «infravalorado» no significa «sin valor». Sumérgete en ellos y quizá descubras tu próximo favorito de todos los tiempos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el juego más infravalorado?

Spec Ops: The Line suele llevarse la palma. Parece un típico shooter militar, pero esconde una historia oscura y psicológica sobre la moralidad y la guerra que pocos jugadores olvidan.

¿Cuál es el juego menos popular?

«Impopular» puede significar «pasado por alto» en lugar de «malo». Creo que Alpha Protocol encaja a la perfección. Su jugabilidad un poco torpe ocultaba una de las historias de espionaje más dinámicas y basadas en las decisiones del jugador que se han creado jamás.

¿Qué juegos de Switch están infravalorados?

Astral Chain, SteamWorld Dig 2, yBaba Is You encabezan la lista. Cada uno ofrece algo diferente: acción trepidante, exploración ingeniosa y un diseño de puzles brillante. Puede que no cuenten con un gran número de seguidores, pero son algunas de las experiencias más gratificantes de la Switch.

¿Qué juegos de Xbox hay que estén infravalorados?

Sunset Overdrive and Lost Odyssey encabezan la lista. Muestran toda la variedad creativa de Xbox: desde el caos desenfrenado y dinámico de los mundos abiertos hasta la emotiva narrativa de los JRPG clásicos.