Los 14 mejores juegos parecidos a Doom para mantener tu dedo en el gatillo en 2025

Los mejores juegos similares a Niño No te limites a copiar el movimiento de la escopeta y a correr a toda velocidad. Siguen el mismo ritmo. Armas rápidas, arenas implacables, música que te sacude el pecho. Crecí con los shooters de los 90 y sigo buscando ese ritmo, así que he vuelto a repasar tanto los clásicos como las nuevas propuestas para ver cuáles siguen siendo lo más.

Después de un montón de disparos a la cabeza y recargas, he hecho una lista selecta. Algunos se centran en la historia, otros se ciñen a la pura agresividad de los shooters clásicos. Todos ellos aportan la velocidad y la intensidad que hacen que Niño Canta. Catorce temas. Sin relleno. Vamos a por ello.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Doom

Hay algunos juegos de disparos que siguen logrando capturar ese ritmo de «Doom»: velocidad, agresividad y combates que premian los movimientos precisos y la puntería certera. Estos tres títulos canalizan esa energía sin dejar de aportar su propio toque personal.

Presa (2017) – Un juego inteligente de terror y ciencia ficción ambientado en Talos I. Paranoia imitativa, la creatividad del cañón GLOO y un conjunto de herramientas que te permite resolver problemas con ingenio o con la fuerza bruta. Sistemas bien diseñados con recompensas reales. Wolfenstein: The New Order (2014) – Acciones de disparos trepidantes con tiroteos a dos manos, opciones de juego sigiloso o de asalto, desbloqueo de habilidades y una campaña de historia alternativa basada en escenas impactantes y momentos dramáticos de gran intensidad. Painkiller (2025) – Pura carnicería en la arena. Velocidad a saltitos, el golpe seco perfecto de la pistola de estacas y combates contra jefes diseñados para el movimiento y el control. Sin relleno, solo fluidez.

Si ese trío te gusta, sigue leyendo. Mi lista completa de los mejores juegos similares a Niño nos ofrece otras once canciones que mantienen el mismo ritmo y energía, cada una con su propio estilo.

Los 14 mejores juegos parecidos a Doom para saciar tu sed de acción

Los he elegido por su velocidad, su sensación de disparo brutal y sus escenarios que invitan a correr a toda velocidad. Algunos se centran en la historia, otros son puros shooters al estilo «boomer», pero todos dan en el clavo. Niño ritmo. A continuación, explico por qué funciona cada uno, en qué aspectos destaca y cuál es mejor tocar primero cuando se necesita un impulso puro y arrollador.

1. Presa [El mejor juego de disparos de ciencia ficción y terror]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulador inmersivo, juego de disparos en primera persona con elementos de terror de supervivencia Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2017 Creadores Arkane Austin, Bethesda Softworks Duración media de la partida Unas 16 horas para la historia principal, más de 25 para los que quieren completarlo todo Lo que me gustó Habilidades creativas, diseño de niveles evocador y libertad para abordar los acertijos de combate

De ArkanePresareinterpreta elNiño una fórmula que combina el suspense con la ciencia ficción. Te despiertas en una estación espacial invadida por misteriosos alienígenas, con total libertad para explorar a tu propio ritmo. La mecánica principal combina los tiroteos con elementos de simulación inmersiva: puedes imitar objetos, piratear terminales o usar pistolas de pegamento para crear caminos.

Esta flexibilidad fomenta la experimentación y hace que cada combate sea una experiencia nueva. El diseño visual se decanta por el retrofuturismo, y la inquietante banda sonora te mantiene en vilo. En mi última partida, Me encantaba usar el cañón GLOO para crear plataformas improvisadas y descubrir zonas ocultas.

Por qué lo elegimos Me encantóDe Prey capacidad para combinar el terror de desarrollo lento con trepidantes tiroteos. El innovador sistema de energía potencia la libertad del jugador sin sacrificar la tensión. Mis partidas también demostraron que no hay dos combates iguales. Es, sin duda, uno de los los juegos más infravalorados for Niño los aficionados que buscan un giro intelectual.

Los desarrolladores lograron equilibrar el ritmo mezclando el terror con la fantasía de superpoderes; Una vez que desbloqueas los poderes alienígenas, el combate se amplía de formas muy gratificantes. El rendimiento es sólido en todas las plataformas, y la versión para PC ofrece altas velocidades de fotogramas incluso con un hardware modesto. A los que les guste completar el juego al 100 % les encantará la narrativa ambiental y las numerosas misiones secundarias que enriquecen la historia.

Mi veredicto: Presa sigue siendo uno de los más sólidos Niño‑gracias a su rica narrativa y a su sistema de combate basado en la libertad de elección. Es ideal para los jugadores que buscan un juego de acción con un buen ambiente.

2. Wolfenstein: The New Order [El mejor shooter cinematográfico]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona con una historia central Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creadores MachineGames, Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas para la historia principal Lo que me gustó Una narrativa magnífica, tiroteos trepidantes y opciones de sigilo muy satisfactorias

MachineGames ha resucitado el Wolfenstein una franquicia con una apasionante campaña de historia alternativa. En El Nuevo Orden, lucharás contra un régimen tecnológicamente avanzado en grandes batallas campales.

Los tiroteos son trepidantes y trepidantes, y la mecánica de empuñar dos armas a la vez te permite acabar con los enemigos como el Doomslayer. El sigilo también es una opción válida, y el equilibrio entre el sigilo y la acción trepidante hace que la jugabilidad sea variada. Está en nuestra lista de los los mejores juegos de disparos en primera persona de Xboxpor una razón.

Por qué lo elegimos He elegidoEl Nuevo Orden por su combinación de combates trepidantes y una historia conmovedora. Durante mis partidas, me di cuenta de que me importaban de verdad los personajes, algo poco habitual en un género dominado por los tiroteos. El juego logra un equilibrio perfecto entre la narrativa cinematográfica y la diversión pura de los shooters.

Lo que llama la atención es la narración: Los personajes son memorables, y la historia aborda temas como la resistencia y el sacrificio sin idealizar en exceso la guerra. En PC y consolas modernas, el juego funciona con fluidez a altas resoluciones, aunque las versiones de la generación anterior pueden sufrir caídas ocasionales en el número de fotogramas. La rejugabilidad se debe a objetos de colección y opciones narrativas alternativas.

Mi veredicto: Con una mecánica de disparo sólida y una historia inesperadamente conmovedora, Wolfenstein: The New Order es la opción perfecta para los jugadores que buscan un Niñoun juego de disparos al estilo de… con una narrativa sólida como eje central.

3. Painkiller [El mejor reboot al estilo «Doom» de un clásico de culto]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego FPS de arena, acción y terror Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Anshar Studios, 3D Realms Duración media de la partida Unas 10 horas para la historia principal, entre el 30 % y el 100 % Lo que me gustó Movimientos de agarre y carrera, un modo cooperativo que realmente potencia la dinámica de la arena, configuraciones de tarot, una sensación modernizada del Stakegun y el modo «Rogue Angel» para partidas repetidas

El 2025Analgésico es una reinterpretación, no una pieza de museo. Cuando pienso, juegos geniales con armas, siempre está entre los mejores. Vuelves al Purgatorio: salas góticas, jefes titánicos y una misión clara: acabar con el ejército de Azazel y ganarte una oportunidad de redención. La diferencia está en la jugabilidad. Ahora los movimientos incluyen saltos, carreras rápidas y un gancho que te permite lanzarte por las arenas y mantenerte en el aire mientras apuntas tus disparos.

La clásica curva de poder vuelve a través de las cartas del tarot, solo que ahora están pensados para aprovechar las sinergias del modo cooperativo y para combates cortos y de alta intensidad en arenas. Y sí, la Stakegun sigue impactando con ese característico golpe sordo, acompañada de escopetas, cohetes y el Electrodriver: efectos modernizados sin perder ese característico sonido metálico.

Por qué lo elegimos Conserva el espíritu de *Painkiller* con escenarios trepidantes, armas desmesuradas y jefes grotescos, al tiempo que incorpora una movilidad moderna, una gran profundidad en la personalización de personajes y un modo cooperativo de partidas cortas que realmente se adapta al ritmo del combate. Es el primer reinicio que parece diseñado para 2025 sin restarle intensidad a la serie.

La estructura se divide en un campaña de la historia y «Rogue Angel», una variante roguelike cooperativa basada en arenas generadas aleatoriamente y diseñadas a mano. Ofrece partidas online para tres jugadores (con compatibilidad multiplataforma), reinicios rápidos y opciones de equipamiento que potencian diferentes composiciones de equipo: protección para el luchador, daño explosivo para el rematador y resistencia para las fases de jefe.

En comparación con el juego de 2004, Este juego elimina los momentos de silencio y apuesta por combates dinámicos y rejugables, con un sistema de desplazamiento que te mantiene en movimiento en lugar de limitarte a moverte en círculos sin avanzar.. En las primeras versiones, las críticas ponían en duda la calidad de los bots y la sensación de impacto, pero los ajustes realizados para el lanzamiento prometen reacciones más precisas ante los golpes y colisiones más nítidas.

Mi veredicto: Esta nueva versión ofrece Analgésico su revancha. Los movimientos de embestida y agarre, las configuraciones de tarot y los escenarios breves y claros mantienen el interés en cada combate. La Stakegun vuelve a ser letal, los jefes golpean más fuerte y el modo cooperativo de Rogue Angel aporta un verdadero valor de rejugabilidad. La historia es sencilla y la experiencia en solitario pierde algo de fuerza, pero la mecánica de combate es lo que destaca. Me lo voy a dejar instalado.

4. Serious Sam 4 [El mejor shooter de hordas al estilo Doom]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de disparos trepidante, juego de disparos contra hordas Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creadores Croteam, Devolver Digital Duración media de la partida Unas 10 horas para la campaña principal; entre 15 y 20 horas para completarla al 100 %. Lo que me gustó Gran cantidad de enemigos, amplio arsenal de armas, modo cooperativo

Serious Sam 4 es descaradamente grandilocuente. Te lanza oleada tras oleada de monstruos, lo que te obliga a esquivar los proyectiles mientras disparas a toda máquina. Los niveles son amplios y abiertos, por lo que tendrás mucho espacio para moverte en círculos mientras disparas y esquivas a los enemigos.

El juego destaca en el modo cooperativo, donde combinar potenciadores y armas pesadas ofrece una diversión caótica. Cada vez que jugaba a la campaña, no podía quitarme la sonrisa de la cara mientras arrasaba con cientos de enemigos.

Por qué lo elegimos ElegíSerious Sam 4 por su magnitud. Pocos juegos pueden igualar la enorme cantidad de enemigos que aparecen en pantalla. Durante mis pruebas, me encantó la descarga de adrenalina que suponía esquivar a los kamikazes sin cabeza mientras manejaba varias armas a la vez.

En cuanto al aspecto gráfico, el La versión para PC alcanza altas velocidades de fotogramas si se dispone del hardware adecuado; el rendimiento en consolas es aceptable, pero puede bajar en los momentos de mayor actividad. Los jugadores que busquen una historia profunda deberían buscar otra cosa; este juego se basa en los reflejos y el caos. Si eso es lo tuyo, Serious Sam 4es tu terreno.

Mi veredicto: Si lo que buscas es pura diversión disparando a hordas, Serious Sam 4 Es difícil de superar. Es perfecto cuando necesitas desahogarte con un poco de caos digital.

5. Terremoto [El mejor juego de disparos en primera persona retro al estilo de Doom]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego FPS clásico, juego de disparos en arena Plataformas Originalmente para MS-DOS/Windows/Mac OS; las versiones modernas incluyen Nintendo 64, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S Año de estreno 1996 Creadores id Software, GT Interactive Duración media de la partida Unas 5 horas para la historia principal, más de 8 si se incluye el contenido adicional Lo que me gustó Motor 3D revolucionario, banda sonora envolvente, movimientos ultrarrápidos

Terremoto definió el género de los shooters de arena y estableció muchas mecánicas que Niño en las que se basan las secuelas. Sus niveles totalmente en 3D fueron revolucionarios en 1996, y la mecánica de juego basada en los saltos con cohete y las carreras en diagonal sigue resultando satisfactoria hoy en día.

Todavía se me pone la piel de gallina cuando salto con el cohete para cruzar huecos y esquivo proyectiles. La edición remasterizada incluye una iluminación mejorada, contenido nuevo y modo cooperativo online, lo que la hace más accesible para los jugadores de hoy en día.

Por qué lo elegimos No podía dejar de mencionar el juego que marcó un hito en el género. Al volver a jugarlo, la velocidad y la fluidez de Terremoto aún así me impresionó. Su legado y su remasterización moderna lo convierten en un juego imprescindible para cualquiera que se adentre en De Doomraíces.

Aunque la campaña es corta para los estándares actuales, los fans más fieles han creado innumerables mapas y conversiones totales que amplían la rejugabilidad. El La versión remasterizada funciona a la perfección en los equipos actuales e incorpora el juego multiplataforma, para que puedas jugar a la campaña con tus amigos independientemente de la plataforma.

Mi veredicto: Un juego de disparos atemporal que ha inspirado a innumerables títulos. Si nunca lo has probado Terremoto, la versión remasterizada es la mejor forma de descubrir los orígenes del diseño de los FPS modernos. Es especialmente divertido cuando empiezas a probar los innumerables modos que la comunidad ha creado a lo largo de los años.

6. Guerrero de las Sombras [La mejor combinación de espadas y armas de fuego]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona con combate cuerpo a cuerpo Plataformas Originalmente para DOS; versiones modernas para PC y PS4 Año de estreno 1997 Creadores 3D Realms, Westlake Technologies Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas para la campaña principal, entre 36 y 50 para completar el 100 % o conseguir el Platino Lo que me gustó Combate con katana, humor irónico, sistema de mejoras

Esta nueva versión combina trepidantes tiroteos con elegantes combates con espadas. Juegas en el papel de Lo Wang, y en un momento estás cortando demonios con una katana y al siguiente los estás volando por los aires. El sistema de combate fomenta los combos espectaculares y el movimiento constante. El humor desempeña un papel importante; el protagonista suelta comentarios ingeniosos a lo largo de la campaña para restarle seriedad a la violencia.

Por qué lo elegimos Conjuntos de mecánicas de juego de espadas y armas de fuegoGuerrero de las Sombras por separado. Me encantó dominar las paradas con la katana y luego pasar sin problemas a la escopeta. La segunda entrega incluso llegó a formar parte de nuestra lista de los los mejores juegos de samuráis, precisamente. Puede que el humor no sea del agrado de todos, pero la variedad de los combates le ha valido un puesto en mi lista.

The El sistema de mejora del juego te permite adaptar las habilidades a tu estilo de juego, desde aumentar el daño de las balas hasta desbloquear poderes mágicos. Los gráficos siguen luciendo bien en los ordenadores y consolas actuales, y hay una edición remasterizada con texturas mejoradas. Si te gusta el combate cuerpo a cuerpo mezclado con el caos, este juego es para ti.

Mi veredicto: Guerrero de las Sombras ofrece combates espectaculares y un tono irónico. Es ideal para los jugadores a los que les gusta Niño clones con un toque de samurái.

7. ATARDECER [Mejor homenaje a la vieja escuela]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de inspiración retro Plataformas PC, PS4, Switch Año de estreno 2018 Creadores David Szymanski, New Blood Interactive Duración media de la partida Unas 5 horas para la historia principal, más de 10 para descubrir todos los secretos Lo que me gustó Gráficos retro fieles al original, movimientos precisos, secretos y niveles ocultos

ATARDECER recoge el espíritu de los primeros tiempos Terremoto and Niño con texturas pixeladas, música heavy metal y movimientos rápidos. Es uno de los los mejores juegos de «correr y disparar» si quieres revivir ese momento en el que encendiste el ordenador por primera vez Hijo en todo su esplendor pixelado. El juego es considerado por muchos como uno de los los mejores tiradores de la generación del baby boom por su capacidad para modernizar esas mecánicas clásicas sin perder su encanto original.

Los niveles se diseñan teniendo en cuenta la verticalidad; realizarás maniobras de desplazamiento en círculo, darás saltitos y encontrarás llaves ocultas mientras luchas contra sectarios ocultistas y criaturas retorcidas. El juego incluye tres episodios, cada uno de los cuales culmina en memorables combates contra jefes finales. Durante mi partida, me encantó buscar las pastillas de jabón ocultas para desbloquear niveles extra.

Por qué lo elegimos En mi partida, ATARDECER demostró ser algo más que un simple reclamo nostálgico. Su fluidez de movimiento y su ingenioso diseño de niveles se sostienen por sí mismos. También me gustó mucho la gran cantidad de secretos que recompensan la exploración.

Su rendimiento es impecable incluso en equipos de gama baja, y el desarrollador ha añadido modos de supervivencia sin fin y multijugador para que lo vuelvas a jugar una y otra vez. Si buscas un shooter retro en toda regla creado con un toque moderno, ATARDECERes fundamental.

Mi veredicto: ATARDECER es el shooter moderno por excelencia de la generación del baby boom. Es perfecto para los jugadores que buscan un juego que rinda un fiel homenaje al pasado sin parecer anticuado.

8. Proyecto Warlock [El mejor shooter de hechizos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona con elementos de rol Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creadores Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Duración media de la partida Unas 6,5 horas para la historia principal; hasta 14 horas para completarla al 100 %. Lo que me gustó 60 niveles compactos, sistema de mejoras, una mezcla de magia y armas

Proyecto Warlockpaquetes60 niveles breves repartidos en cinco episodios, cada uno con su propia estética y sus propios enemigos. El combate combina las armas de fuego con los hechizos mágicos, lo que te permite pasar de las escopetas a las bolas de fuego sobre la marcha.

Me gustó poder alternar entre armas de fuego y rayos en pleno combate, porque le daba variedad y me obligaba a estar siempre alerta. El Sistema de progresión al estilo de los juegos de rol te permite mejorar tus estadísticas y desbloquear ventajas, lo que aporta al juego una sensación de progresión.

Por qué lo elegimos Me impresionó mucho cómo Proyecto Warlock consigue resultar novedoso a pesar de sus raíces retro. La combinación de hechizos y armas de fuego le aporta profundidad estratégica. Los niveles cortos lo hacen perfecto para partidas rápidas.

The El estilo pixel art es nítido y colorido, y la banda sonora evoca el ambiente de los shooters de los 90. A algunos jugadores les pueden parecer los niveles demasiado cortos, pero la variedad constante evita que el juego resulte monótono. Los controles son precisos tanto en PC como en consolas, aunque apuntar con el ratón es lo que mejor se siente.

Mi veredicto: Esta joya indie ofrece un enfoque creativo del clásico juego de disparos. Si te gusta personalizar a tu héroe y experimentar con hechizos, Proyecto Warlock merece un hueco en tu lista de reproducción.

9. En medio del mal [El mejor shooter de fantasía]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de fantasía oscura Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Indefatigable, New Blood Interactive Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas para la historia principal; entre 13 y 15 horas para completarla al 100 %. Lo que me gustó Armas mágicas, un diseño de niveles surrealista y una banda sonora épica

En medio del mal cambia las balas por armas encantadas. Empuñas espadas de cristal, bastones tridentes y hachas teledirigidas en una serie de arenas de otro mundo. El combate es rápido y fluido, y cada arma cuenta con un modo alternativo denominado «alma» que desata ataques devastadores.

Los niveles van desde desde castillos flotantes hasta templos cósmicos, y el estilo artístico rebosa color. Me gustó especialmente usar el bastón tridente para atravesar a los enemigos y ver cómo se llenaba el medidor de almas.

Por qué lo elegimos He elegidoEn medio del mal por su escenario imaginativo y sus armas tan satisfactorias. Aunque es más corto que otros títulos de la serie, ofrece diversión a raudales. Los niveles etéreos me daban la sensación de estar jugando dentro de la portada de un álbum de heavy metal.

La banda sonora del juego, compuesta por Andrew Hulshult, realza el ambiente épico con sintetizadores trepidantes y coros. El rendimiento es excelente en PC. Se prevén versiones para consolas, pero aún no han salido al mercado. Si te gustó lo peculiar de De Doom paisajes infernales, esta fantasía cósmica te cautivará.

Mi veredicto: En medio del mal demuestra que la intensidad al estilo de «Doom» puede darse en un universo de fantasía. Es perfecto para los jugadores que quieren cambiar las motosierras por la magia.

10. Wolfenstein: Youngblood [La mejor aventura cooperativa al estilo DOOM]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona cooperativo Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creadores MachineGames y Arkane Studios (desarrolladores), Bethesda Softworks (editora) Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para una sesión típica; entre 25 y 30 horas para alcanzar el 100 % Lo que me gustó Misiones cooperativas, progresión ligera al estilo RPG, disparos fluidos

Ambientada dos décadas después de El Nuevo Orden, este spin-off te pone en la piel de las hijas gemelas de BJ Blazkowicz. Sangre joven destaca el juego cooperativo: puedes formar equipo con un amigo o con un compañero controlado por la IA para eliminar objetivos en un mapa de mundo abierto.

Me encantó recorrer París con mi compañero de modo cooperativo y usar habilidades especiales para flanquear a los jefes. El combate resultará familiar a los veteranos de la serie, con el regreso de las armas modernas y el manejo de dos armas a la vez. Desde luego, no está entre los Los mejores juegos de Wolfenstein, pero tampoco estoy de acuerdo en que sea el peor. Tiene mejor aspecto y funciona mejor que sus predecesores, y la verdad es que lo he disfrutado tal y como es.

Por qué lo elegimos He incluidoSangre joven para los jugadores que quieran Niño‑jugar con un amigo. Durante mis partidas, me resultó muy gratificante coordinar mis movimientos y flanquear a los enemigos. No es perfecto, pero el modo cooperativo le da más rejugabilidad.

Aunque la historia no es tan impactante, las mecánicas cooperativas fomentan el trabajo en equipo y la exploración. El El sistema de progresión de los juegos de rol te permite desbloquear habilidades y personalizar tus equipamientos, lo que le aporta mayor profundidad. El rendimiento es estable en todas las plataformas, aunque algunos jugadores critican la resistencia de las balas enemigas.

Mi veredicto: Wolfenstein: Youngblood No destaca precisamente por su trama, pero brilla en el modo cooperativo. Busca a un amigo y disfruta de un juego de disparos trepidante con progresión de RPG.

11. Sangre: nuevo suministro [Las mejores películas de terror de los 90 remasterizadas]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de terror Plataformas PC Año de estreno 2019 (remasterización del clásico de 1997) Creadores Nightdive Studios y Monolith Productions, Atari Duración media de la partida Entre 9 y 10 horas para la historia principal, entre 18 y 24 horas para completarla al 100 % Lo que me gustó Ambiente misterioso, armas ingeniosas, gráficos mejorados

Sangre: nuevo suministro revive este clásico de culto con todas las comodidades modernas. Juegas en el papel de Caleb, un pistolero que busca venganza contra una secta oscura. Los niveles son inquietantes y están repletos de secretos, y el arsenal incluye paquetes de dinamita, muñecos vudú y pistolas de bengalas.

Por qué lo elegimos He elegidoSangre: nuevo suministro porque conserva una parte de la historia de los videojuegos de disparos en primera persona y, al mismo tiempo, los hace accesibles. El humor negro y la variada gama de armas me parecieron refrescantes después de tantos shooters militares.

The La remasterización incluye el control de la vista con el ratón, compatibilidad con pantallas panorámicas y una mayor fluidez en la velocidad de fotogramas. Queda sorprendentemente bien en un monitor moderno para videojuegos. En mi partida, la pistola de bengalas se convirtió rápidamente en mi arma favorita por ver cómo los enemigos se incendiaban.

Los enemigos siguen siendo un reto, y algunos niveles son un auténtico laberinto, así que prepárate para esos picos de dificultad al estilo clásico. La remasterización también incluye modos cooperativo y deathmatch online, lo que amplía su atractivo. Si te gustan los shooters con toques de terror y con personalidad, este destaca por encima del resto.

Mi veredicto: Una excelente remasterización que conserva intacto el encanto original. Sangre: nuevo suministro es perfecto para los aficionados al terror gótico y a los diseños de niveles exigentes.

12. Dagas del Diablo [El mejor juego de disparos para batir récords]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego FPS de supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2016 Creadores Sorath (desarrollador y editor) Duración media de la partida Sin fin, aunque normalmente se mide en minutos, aunque Lo que me gustó Efectos de sonido nítidos, disparos contundentes que contrastan entre la «ráfaga de escopeta» y el «rayo láser», mecánica de movimiento precisa y repeticiones en la tabla de clasificación

Dagas del Diablo te sumerge en una arena oscura con un solo arma y una horda interminable de demonios. El objetivo es sencillo: sobrevivir el mayor tiempo posible y subir en la clasificación. Los movimientos son fluidos y apuntar con las dagas se convierte en algo instintivo.

Por qué lo elegimos He incluidoDagas del Diablo por su pura brillantez mecánica. Se despoja de todo salvo de la esencia de Niño: velocidad y precisión. Perdí la noción del tiempo intentando subir en la clasificación.

A medida que pasa el tiempo, aparecen enemigos cada vez más grotescos, lo que te obliga a priorizar objetivos y planificar rutas. En cuestión de minutos ya estaba sudando, mientras la arena se llenaba de calaveras y serpientes.

El juego es minimalista a propósito: No hay historia ni mejoras, solo una jugabilidad basada exclusivamente en los reflejos. Las partidas pueden durar unos segundos o unos minutos, dependiendo de la habilidad del jugador, y las tablas de clasificación online animan a mejorar. Si te encanta batir tus propios récords, este juego de disparos es para ti.

Mi veredicto: Dagas del Diablo Es un título de nicho, pero sus controles precisos y su bucle hipnótico lo convierten en un reto apasionante para los jugadores competitivos.

13. WRATH: La era de la ruina [El mejor shooter nuevo para la generación del baby boom]

Nuestra puntuación 7.0

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de estilo retro con mundos centrales Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2024 Creadores KillPixel Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms, Fulqrum Publishing Duración media de la partida Entre 7 y 10 horas para la campaña principal; entre 35 y 40 horas si se recogen todos los secretos, cofres y notas, se visitan todos los santuarios y se obtienen todas las mejoras de artefactos Lo que me gustó Exploración de un mundo central, atmósfera de fantasía oscura, habilidades mejorables

Basado en elTerremotomotor,WRATH: La era de la ruina se inspira en los juegos de disparos de los 90, pero añade toques modernos. En lugar de niveles lineales, cuenta con mundos centrales con múltiples rutas que ofrecen la libertad de abordar las misiones en cualquier orden.

Las armas se notan pesadas, y Recoges unos objetos llamados «Soul Tethers» para guardar tu progreso; este giro único aumenta la tensión. Cuando probé la versión de acceso anticipado, me gustó explorar los centros y valoré la tensión que generaba el número limitado de guardados.

Por qué lo elegimos He incluidoIRA porque explora el Niño fórmula basada en la exploración de centros neurálgicos. Aunque no está tan pulida como los clásicos, me han gustado su ambición y la atmósfera de sus niveles.

El juego sigue evolucionando tras su lanzamiento, con actualizaciones que añaden episodios y mejoran el rendimiento. Si quieres apoyar a los shooters retro modernos y no te importan algunos detalles por pulir, vale la pena tenerlo en cuenta.

Mi veredicto: IRA es un shooter de disparos prometedor, aunque imperfecto. Recomendado para jugadores que busquen contenido nuevo basado en Terremototécnico.

14. Duke Nukem 3D: Gira mundial del 20.º aniversario [El mejor viaje al pasado]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona retro remasterizado con contenido nuevo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2016 Creadores Nerve Software y Gearbox Software, Gearbox Publishing Duración media de la partida Unas 8 horas para la campaña principal (incluido el episodio 5, «Alien World Order»), y entre 14 y 15 horas para completar todo al 100 %. Lo que me gustó Nuevo episodio 5 con ocho niveles, el arma «Incinerador», el nuevo enemigo «Firefly», nuevas pistas de Lee Jackson, voces de Duke regrabadas, mapas clásicos, además de comentarios y mejoras de usabilidad

EstoEdición del 20.º aniversario reúne lo clásico Duke Nukem 3D con un nuevo quinto episodio creado por los diseñadores de niveles originales. Seguirás jugando en el papel del sarcástico Duke, acabando con alienígenas en ciudades, bases lunares y platós de cine. El La remasterización incluye iluminación dinámica, modelos actualizados y comentarios de los desarrolladores.

Por qué lo elegimos La nostalgia por sí sola no basta para ganarse un puesto en esta lista; los gráficos mejorados y los niveles totalmente nuevos me han hecho volver al mundo de Duke. Merece la pena jugarlo si quieres ver uno de De DoomClásicos reeditados.

Mientras volvía a jugar, me reí con los chistes malos mientras exploraba el nuevo episodio creado por los diseñadores originales. Me recordó por qué el humor de Duke y sus armas exageradas marcaron toda una época.

Sin embargo, algunos fans se han sentido decepcionados porque no incluye contenido de expansiones anteriores y faltan ciertas mejoras que facilitan la experiencia de juego. El nuevo episodio es divertido, pero el precio de la reedición resulta elevado si se compara con otras colecciones retro.

Mi veredicto: Una remasterización decente que puede gustar a los fans de toda la vida, pero que resulta menos imprescindible que otras opciones. Hazte con ella por el nuevo episodio y las frases ingeniosas de Duke.

Mi opinión sobre los mejores juegos parecidos a Doom

Niño-Hay diferentes tipos de juegos: velocidad, espectáculo, pura carnicería o sistemas inteligentes. Aquí es por donde yo empezaría, dependiendo de cómo te guste recorrer un nivel:

Para los aficionados a los shooters basados en sistemas > Presa . Combate centrado en las herramientas, rutas creativas y habilidades que convierten cada sala en un rompecabezas que puedes resolver a tu antojo.

> . Combate centrado en las herramientas, rutas creativas y habilidades que convierten cada sala en un rompecabezas que puedes resolver a tu antojo. Para los incondicionales de la campaña > Wolfenstein: The New Order . Escenas de acción trepidantes, secuencias de gran impacto y una historia de historia alternativa que realmente se gana esos momentos culminantes.

> . Escenas de acción trepidantes, secuencias de gran impacto y una historia de historia alternativa que realmente se gana esos momentos culminantes. Para los puristas de la arena > Painkiller (2025) . Movimientos de carrera con gancho, una respuesta brutal del arma de estacas, arenas reducidas que premian las jugadas limpias y una selección implacable de objetivos.

> . Movimientos de carrera con gancho, una respuesta brutal del arma de estacas, arenas reducidas que premian las jugadas limpias y una selección implacable de objetivos. Para los Horde Crushers > Serious Sam 4 . Campos de batalla abiertos, grupos de enemigos que obligan a cambiar constantemente de posición y un arsenal diseñado para un control de multitudes desmesurado.

> . Campos de batalla abiertos, grupos de enemigos que obligan a cambiar constantemente de posición y un arsenal diseñado para un control de multitudes desmesurado. Para los que se mueven rápido > Terremoto. Control aéreo, saltos en picado y armas que premian la precisión en el momento oportuno más que el fuego indiscriminado. El modelo de velocidad sin nada superfluo.

Diferentes caminos hacia la misma emoción: decisiones rápidas, recompensas espectaculares y combates que se sienten en las manos. Empieza por la categoría que más te guste y luego prueba el resto.

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