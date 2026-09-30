10 juegos parecidos a GTA: las mejores opciones para 2025

Si estás buscando juegos como GTA, estás aquí por la emoción, el caos que genera el crimen, la libertad de un mundo abierto y la acción trepidante. Quizá te encanten las historias del mundo del hampa, la exploración al estilo «sandbox» o la jugabilidad emergente en la que tú eres quien dicta el caos. Esta lista está dirigida a los fans acérrimos de GTA, a los amantes de los mundos abiertos y a los jugadores que buscan más juegos llenos de acción, con o sin elementos de crimen y drama.

¿Qué puedo decir? de GTA Su impacto es incomparable, y cuando lo juegues te quedarás con ganas de más y de algo parecido. Déjame darte mi lista de los diez mejoresal estilo GTAjuegos. Ya había perdido mi inocencia antes, cuando jugaba a escondidas GTA: Vice City De niño, he intentado sin descanso aterrizar a la perfección con una moto robada, me he emocionado muchísimo al descubrir y usar códigos de trucos, y he causado estragos con gran alegría en el papel de Trevor en GTA V.

The Serie Grand Theft Auto proyecta una enorme sombra y es una franquicia de Titan que sigue siendo muy querida y jugada por muchos. Así que, mientras todos esperamos a Grand Theft Auto VIPróximamente. Quédate por aquí para descubrir otros títulos que cumplen con lo prometido.de GTA herencia sin dejar de lado su singularidad. También incluiré enlaces a ofertas de videojuegos a buen precio para mis lectores impacientes que quieran jugar ya mismo.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a GTA

Estos juegos capturan la esencia de GTA. Te infunden ambición criminal y te dan la libertad de sembrar el caos o forjar tu propio imperio. Echa un vistazo a nuestros cinco principales candidatos:

Red Dead Redemption 2 (2018) – La versión del Lejano Oeste de GTA, pero con una trama más profunda y una mejor construcción del mundo. Watch Dogs 2 (2016) – Es como GTA, pero con mucho más hacking. Cyberpunk 2077 (2020) – Al estilo de GTA, pero en una distopía cyberpunk. Mafia II (2010) – Un juego al estilo de GTA, pero con un toque a lo «El Padrino». Sleeping Dogs (2012) – Una mezcla entre GTA y las películas de acción de Hong Kong.

Hay más juegos increíbles como Grand Theft Auto en esta lista, así que lee hasta el final y mantén los ojos bien abiertos para descubrir tu próxima joya y tu próxima obsesión.

Los 10 mejores juegos parecidos a GTA para los amantes de las emociones fuertes

¿Qué es lo que hace que un juego al estilo GTA sea bueno? Para elaborar esta clasificación, he tenido en cuenta varios aspectos. Estos son los principales:

Crimen y libre albedrío del jugador: Juegos que te permiten dar forma a tu imperio o mundo y tomar decisiones importantes

Juegos que te permiten dar forma a tu imperio o mundo y tomar decisiones importantes Libertad y exploración en un mundo abierto: Mundos de juego que reaccionan a tus acciones, te permiten moverte libremente y experimentar a tu antojo

Mundos de juego que reaccionan a tus acciones, te permiten moverte libremente y experimentar a tu antojo Rejugabilidad y caos impulsado por los jugadores: Juegos que fomentan el caos creativo y diferentes estilos de juego

Juegos que fomentan el caos creativo y diferentes estilos de juego Mecánicas de juego: Mecánicas únicas que mejoran la experiencia general

Vamos a ver la lista.

1. Red Dead Redemption 2 [El mejor drama policíaco de mundo abierto]

Plataformas ⭐ PS4, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2018 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Si estás buscando juegos impresionantes de mundo abierto como GTA, pero con un toque western más crudo, Red Dead Redemption 2 es insuperable. Rockstar Games ha tomado la libertad del mundo abierto de Grand Theft Auto y lo trasladó a un vasto y vivo Lejano Oeste. El juego está repleto de crimen y de una narrativa profunda (además de muchas armas y vaqueros). Te pones en la piel de Arthur Morgan. Es un personaje con una moral fantásticamente ambigua y, además, un forajido.

A diferencia de otros juegos, este te obliga a jugar con inteligencia. Tendrás que hacer malabarismos con las relaciones, las decisiones y las consecuencias que se extienden por todo el mundo. De todos modos, lo que lo hace realmente divertido es el nivel de inmersión. La diferencia significativa con respecto a GTA es lo realista y lo pausada que es toda la historia. En un momento estás atracando un tren y, al siguiente, estás cabalgando por montañas envueltas en niebla.

Un inconveniente sería que el lento comienzo del juego quizá no sea del agrado de todos. Pero este juego sigue siendo vendió la colosal cifra de 61 millones de ejemplares a nivel mundial. Dejemos que las cifras hablen por sí solas.

Lo que hace que el juego destaque:

Un impresionante y gigantesco juego de mundo abierto con un realismo de otro nivel

Mecánicas de juego policíacas y atracos divertidos y dinámicos

Una historia profunda que te llega al corazón y cuenta con múltiples finales

2. Watch Dogs 2 [El mejor juego de hackers de mundo abierto]

Plataformas ⭐ PS4, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2016 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Este clon de GTA incluye piratería informática, guerra tecnológica y un grupo rebelde de hackers. Watch Dogs 2 básicamente recoge el caos que se encuentra en el Serie Grand Theft Auto y lo sustituye por acción de alta tecnología. Juegas en el papel de un joven hacker que vive en San Francisco: Marcus Holloway (supongo que un hacker se llama así). Tu misión es enfrentarte a las corporaciones corruptas con estilo, así que eres más bien un justiciero y no un delincuente corrupto en toda regla.

En lugar de armas, tendrás que lidiar con cámaras de vigilancia, drones y mucho más. La ciudad es tu patio de recreo. Este fantástico juego parece cobrar vida. Cuenta con un mundo increíblemente detallado, personajes no jugables impredecibles y un sinfín de formas de burlar el sistema. ¿Quieres inculpar a alguien de un delito? ¿Hackear los semáforos y provocar un choque múltiple en toda la ciudad? Todo es posible. El Serie Watch Dogs destaca porque te permite jugar a tu manera.

También es uno de los más juegos cooperativos divertidos podrías probarlo con tus amigos. Y si tengo que mencionar algún inconveniente, es que la física de conducción parece inferior a la de GTA. Pero bueno, este juego sigue siendo ha vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo.

Lo que hace que el juego destaque:

Una experiencia centrada en el hacking en un impresionante juego de mundo abierto

Una trama excelente con temas contestatarios

Un modo cooperativo dinámico y divertido, además de un caos multijugador

3. Cyberpunk 2077 [El mejor caos futurista en un mundo abierto]

Plataformas ⭐ PS5, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2020 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Si pudieras imaginarlo GTA V en una distopía cyberpunk pero con una mecánica de juego similar, entonces acabas de entender de qué se trata Cyberpunk 2077 es. Esta entrada es una al estilo GTA Un juego de piratería informática, mejoras cibernéticas, transhumanismo y crimen neón. Juegas en el papel de V (¿V de Vendetta?). Eres un mercenario sin escrúpulos en Night City. Es un antro futurista repleto de delitos de alto riesgo, corporaciones y bandas.

Este mundo es una locura. Hay un montón de luces de neón, interacciones alucinantes con los NPC y un sinfín de cosas por explorar. La diversión no se acaba nunca, sobre todo gracias a los coches, las armas y la personalización de los personajes, que le dan una rejugabilidad infinita. No es ninguna exageración, Cyberpunk 2077 es probablemente uno de los los mejores juegos de disparos en primera persona por ahí. Pero no te voy a mentir. El lanzamiento de este juego fue un auténtico desastre.

Se le había dado tanto bombo que, cuando salió al mercado y estaba plagado de errores, muchos fans y jugadores se enfadaron y se sintieron decepcionados. Pero, por supuesto, las actualizaciones importantes han solucionado la mayoría de los problemas. Tiene muy buenas valoraciones tras las actualizaciones.

Lo que hace que el juego destaque:

Un precioso mundo abierto en primera persona

Una historia con muchas ramificaciones

Algunas de las mejores escenas de persecuciones en coche y tiroteos del género

4. Mafia II: Definitive Edition [El mejor juego de crímenes con una trama destacada]

Plataformas ⭐ PS4, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2010 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Mafia IIes comoGTA pero con un toque de drama mafioso de los años 50. Te sumerge en la metrópolis plagada de delincuencia de Empire Bay. Una ciudad que rezuma estilo y ambiente vintage. Encarnas a Vito Scaletta (vaya nombres). Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, de alguna manera, acaba enredado con la mafia. La historia es bastante cautivadora, ya que muestra el ascenso y la caída de un hombre atrapado en el mundo del crimen.

The Serie GTA se centra en la diversión desenfrenada, pero Mafia II es más cinematográfico. Tiene una trama más compacta que hace hincapié en decisiones morales difíciles. En lugar de un juego de mundo abierto, ofrece una experiencia narrativa más profunda, como la mayoría de los juegos con una buena historia Si buscas una alternativa más madura, esta obra ha sido elogiada por su excelente narrativa y es una una épica y contundente película policíaca.

Lo que hace que el juego destaque:

Una historia policíaca apasionante

Escenas cinemáticas y un profundo desarrollo de los personajes

Creación de un mundo auténtico

5. Sleeping Dogs [Mejor juego de mundo abierto de artes marciales]

Plataformas ⭐ PS4, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2012 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Si los juegos de GTA tuvieran un combate cuerpo a cuerpo más detallado y sofisticado, serían un un juego de rol genial igualSleeping Dogs. Sigues los pasos de Wei Shen, un policía encubierto que se ha infiltrado en el brutal mundo de las tríadas de Hong Kong. El juego ofrece crimen, peleas callejeras, persecuciones de coches y traiciones de alto riesgo (al igual que el GTA (franquicia). Pero, a diferencia de la mayoría al estilo GTA En cuanto a los juegos, este se centra en combates brutales de artes marciales. Así que, si te apetece pelear, PUEDES HACERLO.

En general, el mundo abierto es bastante dinámico. Cuenta con mercadillos, callejuelas iluminadas con neones, persecuciones policiales y mucho más. La historia te mantiene enganchado y es una excelente alternativa de RPG a Genial, gracias. ¿El inconveniente? Las misiones secundarias son repetitivas. Aun así, El sistema de combate único del juego lo convierte en un éxito infravalorado.

Lo que hace que el juego destaque:

Un sistema de combate cuerpo a cuerpo brutal

Un entorno de mundo abierto en Hong Kong que mola

Una historia de un policía infiltrado

6. Saints Row 2 [El mejor clon exagerado de GTA]

Plataformas ⭐ PS3, Xbox 360, PC Fecha de lanzamiento 2008 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Si quieres unGTA una versión que se lleva el caos al extremo, Saints Row 2 es un juego imprescindible. A diferencia de su predecesor, más crudo, este un juego de TPS excepcional La serie Saints Row saca a relucir su lado más alocado sin dejar de ofrecer una historia sólida y un mundo abierto y profundo repleto de diversión. Tienes total libertad para construir tu propio imperio criminal, embarcarte en misiones secundarias absurdas y jugar en un entorno abierto que invita a la destrucción.

¿Qué es lo que hace queSaints Row 2 Lo mejor del juego es, sin duda, su estilo. Personajes personalizables, armas absurdas y una jugabilidad que ofrece al jugador un nivel de libertad incluso GTA no lo hacía en aquel momento. A partir de ahí, el orden cronológico de la serie cambia y se inclina más hacia la parodia, pero sigue ofreciendo el equilibrio perfecto entre diversión caótica y un drama policíaco cautivador. Un inconveniente es que el juego tiene unos gráficos anticuados y unos controles poco precisos. Aun así, es un juego divertido y vendió más de 6 millones de ejemplaresen todo el mundo.

Lo que hace que el juego destaque:

Un sinfín de opciones de personalización para personajes y vehículos

Caos criminal hilarante y exagerado

Una potente mezcla de humor y drama policíaco

7. Saints Row: The Third [Mejor juego de acción exagerada]

Plataformas ⭐ PlayStation 3, Xbox 360, PC, Switch Fecha de lanzamiento 2011 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Cuando la gente habla de juegos como el Serie GTA, Saints Row: The Third siempre sale a colación. Aquí es donde el Serie Saints Row se ha convertido en una parodia total. Podrás disfrutar de acción desmesurada con un humor absurdo, acrobacias alocadas y algunas de las armas más ridículas que se hayan visto jamás. Sigue manteniendo la temática criminal de la serie GTA, pero le da un giro satírico al género.

Puedes lanzarte en paracaídas en medio de tiroteos, dar una paliza a la gente con armas gigantescas o simplemente dar una vuelta por la ciudad en coches tuneados. Carece del realismo criminal de GTA, pero si te apetece un caos total, no hay nada mejor. Un posible inconveniente podría ser que el humor no guste a todos los jugadores. Aun así, este fantástico juego es uno de los favoritos de los fans con un Una valoración de «Muy positiva» en Steam y una excelente puntuación de 84 en Metacritic.

Lo que hace que estos juegos destaquen:

Travesuras divertidas y absurdas

Un divertido juego cooperativo de crímenes

Un montón de opciones de personalización y libertad para el jugador

8. Yakuza: Like A Dragon [El mejor juego de rol de crímenes por turnos]

Plataformas ⭐ PS4, PS5, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2020 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Esto fantásticoYakuza juego es otro clon de GTA que merece la pena destacar y que no te puedes perder. Adéntrate en otro mundo lleno de crimen, caos e intensos combates de rol. Este magnífico juego sustituye la acción en tiempo real por combates por turnos, lo que lo convierte en un título único dentro de esta lista de Grand Theft Auto-estilo. Sigue habiendo cartas, misiones y un mundo abierto repleto de actividades secundarias.

TheSerie Yakuza Siempre ha destacado por su narrativa profunda, pero este juego da un giro radical al género. Combina el drama policíaco con mecánicas de los juegos de rol. ¿Algún inconveniente? El combate por turnos no es del agrado de todos. Aun así, tiene un Valoración «abrumadoramente positiva» (94 %) en Steam.

Lo que hace que el juego destaque:

Una audaz reinvención del género policíaco

Una de las historias de RPG más cautivadoras

Juego de mundo abierto a gran escala

9. Just Cause 3 [El mejor caos de mundo abierto a toda velocidad]

Plataformas ⭐ PS4, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2015 Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano No

If Vice City trataba sobre el crimen con estilo, Just Cause 3 trata sobre la destrucción pura y simple. Esto impresionante modo para un jugador El juego se basa enSerie Grand Theft Auto fórmula, pero lleva el caos a otro nivel (algo que no creía posible). Juegas como Rico Rodríguez, un ejército de un solo hombre que derriba una dictadura. ¿Ganchos de agarre, explosiones y acrobacias alucinantes? Sí. A diferencia de la mayoría de al estilo GTA En los videojuegos, lo que importa es la acción.

La franquicia es conocida por su increíble libertad, que te permite jugar con la física del juego. ¿Quieres acoplar un coche a un avión y ver qué pasa? Adelante. El mundo es enorme, la historia cumple su función y el estilo es el de una auténtica superproducción de Hollywood. Un inconveniente es que la historia parece un elemento secundario. Aun así, el juego ganó Mejor juego de acción en los Premios Game Critics de 2015.

Lo que hace que el juego destaque:

Un enorme mundo abierto lleno de posibilidades

Una de las mejores mecánicas de desplazamiento de CUALQUIER juego

Perfecto para los amantes del caos y la acción extremos

10. Yakuza 4 [El mejor drama policíaco centrado en los personajes]

Plataformas ⭐ PS3, PS4, Xbox, PC Fecha de lanzamiento 2010 (Japón), 2011 (Mundo) Exploración en un mundo abierto Yes Tema: Crimen y caos urbano Yes

Hazme un hueco,Los mejores juegos de GTA, ya que elTítulos de Yakuza van por su propio carril. Yakuza 4 es sin duda uno de los juegos de crímenes más infravalorados que hay. Te ofrece un increíble drama criminal en un mundo abierto con una trama apasionante y bien desarrollada. Además, cuenta con divertidos combates cuerpo a cuerpo. A diferencia de GTA, que se centra principalmente en el caos urbano a gran escala, el Serie Yakuzatiende a crear historias complejas en una ciudad más pequeña y llena de detalles.

Prepárate para personajes con profundidad y más interacciones en un mundo abierto. Si te gustan los videojuegos que ofrecen experiencias policíacas centradas en la historia, este es uno de los mejores. ¿El inconveniente? El mundo abierto es más pequeño en comparación con GTA, pero aun así mantiene una puntuación de 85 en Metacritic y es muy querido por su comunidad.

Lo que hace que el juego destaque:

Un drama policíaco de gran profundidad y 4 personajes jugables

Combates divertidos y emocionantes

Repleto de minijuegos, actividades secundarias y detalles ocultos

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el juego más parecido a GTA?

Red Dead Redemption 2. También lo ha desarrollado Rockstar Games. Te permite sumergirte en un mundo abierto repleto de temas relacionados con el crimen. Además, tienes total libertad de acción, igual que en Grand Theft Auto, pero ambientado en el Oeste.

¿Qué juego se parece a GTA pero con superpoderes?

Saints Row IV. En este juego te pones en la piel del presidente de los Estados Unidos, dotado de superpoderes. Podrás divertirte corriendo a toda velocidad y saltando por encima de edificios.

¿Qué es mejor, Cyberpunk o GTA 5?

Depende.Cyberpunk 2077 te ofrece la profundidad de un juego de rol y el caos futurista, mientras que Grand Theft Auto Vofrece una libertad sin igual en un mundo abierto y temas centrados en el crimen. Ambos son geniales a su manera.

¿Se inspiró GTA en Saints Row?

No, simplemente porque GTA se lanzó por primera vez en 1997. Saints Row se estrenó en 2006 como una parodia. Saints Row ha ido evolucionando poco a poco hasta llegar a ser más exagerado que el La franquicia Grand Theft Auto.