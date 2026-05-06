Los 11 mejores juegos de Yakuza de 2025: la guía definitiva para los fans

Lo mejorYakuza El juego recoge todo lo que los fans adoran de la serie: acción trepidante, una trama profunda y personajes inolvidables, todo ello ambientado en los bajos fondos de Japón.

Esta guía clasifica los títulos más destacados en función de la historia, la jugabilidad y su impacto duradero, lo que la convierte en un punto de partida ideal para los recién llegados y en un viaje nostálgico para los veteranos.

Cada juego de esta lista tiene su propia energía y un motivo para volver a jugarlo, lo que demuestra cómo la serie ha evolucionado desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un clásico de culto moderno. Sigue leyendo y descubrirás qué títulos definen realmente la Yakuzalegado.

Nuestra selección de los mejores juegos de Yakuza

Entre todos los juegos disponibles que puedes descargar y jugar ahora mismo, hay algunas opciones destacadas que queremos señalar.

Yakuza 0 (2015) – El punto de partida perfecto para cualquiera que se adentre en la serie. Ambientada en el Japón de los años 80, cuenta la historia de Kazuma Kiryu y Goro Majima antes de que se convirtieran en leyendas. Yakuza 0 recoge todo lo que hace que la franquicia sea emblemática: estilo, caos y profundidad emocional. Yakuza Kiwami 2 (2018) – Una nueva versión completa de Yakuza 2, desarrollado con el impresionante motor Dragon Engine. Kiryu se enfrenta a Ryuuji Goda, un feroz rival que aspira a unir a la yakuza bajo una misma bandera. La historia te atrapa de lleno, el combate es más fluido que nunca y las actividades secundarias hacen que sea imposible dejar de jugar. Like a Dragon: Riqueza infinita (2024) – Ichiban Kasuga regresa para vivir su aventura más alocada hasta la fecha, esta vez por Japón y Hawái. El combate por turnos es más complejo, el mundo parece más amplio y el humor no da tregua.

Cada una de estas selecciones demuestra por qué el Yakuza Esta serie destaca por sus historias crudas, su acción trepidante y unos personajes que no olvidarás. Si estás listo para descubrir cómo se comparan el resto de títulos de la serie, sigue leyendo para saber en qué destaca cada juego y cuál se lleva el primer puesto.

Los 11 mejores juegos de Yakuza que todo fan debería jugar

Casi todos los partidos de laSerie Yakuza cuenta la historia de los miembros de la mafia japonesa. Se trata de historias realmente trepidantes que gustan mucho a los jugadores a los que les gustan este tipo de géneros llenos de acción. Te espera una trama compleja, combates intensos y, por encima de todo, historias profundas y emotivas.

1. Yakuza 0 [El mejor juego de Yakuza para principiantes]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2015 (Japón), 2017 (en todo el mundo) Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida ~30 horas

Yakuza 0 es el punto de partida perfecto para los principiantes que aún no han jugado a ningún título de la serie. Este juego narra los antecedentes de los acontecimientos de las entregas anteriores, mostrando a los jóvenes Kiryu y Majima en sus inicios en el mundo del yakuza. Cuenta con una de las historias más apasionantes, llena de intrigas, traiciones y giros inesperados.

La jugabilidad también es bastante variada, con distintos estilos de lucha entre los que puedes alternar durante los combates. Además, cuenta con un mundo muy amplio, con numerosas misiones secundarias e incluso la posibilidad de gestionar tu propio club nocturno.

Gracias a una trama sólida, a unas peleas espectaculares y a una atmósfera increíble de los años 80, Yakuza 0 puede considerarse uno de los mejores juegos de la serie. Es uno de esos juegos en los que cada minuto de juego está pensado para disfrutarse al máximo, y en el que incluso merece la pena completar las misiones secundarias.

Mi veredicto:Yakuza 0 es la mejor forma de iniciarse para cualquiera que sienta curiosidad por la serie. Es atrevida, elegante y rebosa energía: la puerta de entrada perfecta a todo lo que hace que esta franquicia sea inolvidable.

2. Yakuza Kiwami 2 [El mejor remake de Yakuza]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2018 Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida Unas 18 horas

Yo, personalmente, no he jugado Yakuza Kiwami 2, pero mis amigos me han hablado mucho de él; según la información que he recibido y los vídeos en streaming Lo he visto y me parece que es uno de los remakes más impactantes y cautivadores de toda la serie.

On Xbox y otras plataformas modernas, el juego tiene un aspecto impresionante gracias a laMotor Dragon. A diferencia de los juegos anteriores, aquí se aprecia un mayor toque cinematográfico: las escenas cinemáticas son fluidas, el sistema de combate es más dinámico y las peleas se desarrollan sin pantallas de carga.

Los jugadores dicen que es uno de los juegos con el mejor sistema de combate, y es cierto: se han añadido espectaculares movimientos finales y el entorno puede quedar destruido tras los ataques más potentes.

En cuanto a la historia, vuelve a centrarse en Kiryu, pero esta vez se enfrenta a uno de los antagonistas más carismáticos de la serie: Ryuji Ishioda. Este enfrentamiento hace que la historia resulte aún más interesante.

Mi veredicto: Yakuza Kiwami 2 se erige como el remake definitivo. Es cinematográfica, brutal y llena de emoción; es la que demuestra hasta qué punto ha evolucionado la serie sin perder su esencia.

3. Like a Dragon: Riqueza infinita [El mejor juego de Yakuza para explorar un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2024 Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida ~57 horas

Like a Dragon: Riqueza infinita es el juego más reciente de la Serie Dragón. Esta entrega continúa la aventura de Ichiban Kasuga, a quien conocimos en «Yakuza: Like a Dragon», pero ahora el protagonista se enfrenta a una aventura aún más épica. Los desarrolladores se han centrado en el combate por turnos, que ahora es más táctico y exige tomar decisiones meditadas antes de cada ataque.

El juego es como un soplo de aire fresco entre todos los lanzamientos anteriores. Tiene todo lo que les encanta a los fans de la serie: una historia fantástica, giros argumentales inesperados, nuevos personajes memorables y un montón de misiones secundarias. Además, los fans estarán encantados de ver caras conocidas, ya que el propio Kiryu hace una aparición en el juego.

Esta es una de las entregas más ambiciosas de la serie y podría ser un excelente punto de partida para los nuevos jugadores. A pesar de todas las novedades, el desarrollador sigue tratando con mucho respeto el legado de toda la serie.

Mi veredicto: Like a Dragon: Riqueza infinita alcanza el máximo nivel de caos y encanto en un mundo abierto. Es la aventura de Yakuza más ambiciosa y gratificante hasta la fecha, pensada para aquellos jugadores que buscan mundos enormes y momentos emotivos.

4. Yakuza: Like a Dragon [El mejor juego de Yakuza para el combate por turnos]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2020 Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida unas 45 horas

Yakuza: Like a Dragon No es solo otro juego más de la serie, sino una auténtica revolución. A diferencia de otros juegos que utilizaban un sistema de combate en tiempo real, aquí se ofrece un estilo de combate por turnos. Ichiban Kasuga, el nuevo protagonista, llama la atención por su carisma y su complejo trasfondo, que te engancha desde el primer momento.

Como un dragón Además, cuenta con muchos personajes nuevos, así como con una mecánica totalmente única: en lugar de los estilos de lucha habituales, cada personaje puede utilizar «clases» especiales, al igual que en los juegos de rol, lo que añade un elemento estratégico a la jugabilidad.

La ciudad de Isezuki, donde tienen lugar todos los acontecimientos, está repleta de minijuegos y actividades secundarias. Si buscas un juego con una historia profunda, este es el ideal para ti. Este juego es perfecto para los jugadores que quieran vivir una de las los mejores juegos de rol en el universo del juego Dragon.

Mi veredicto:Yakuza: Like a Dragon Es un cambio radical que realmente funciona; un renacimiento sincero del género RPG que mantiene vivo el espíritu de la serie. Perfecto para cualquiera que disfrute por igual de la estrategia y la historia.

5. Yakuza Kiwami [Lo mejor para los fans de la serie clásica de Yakuza]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2016 (Japón), 2017 (en todo el mundo) Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida Unas 18 horas

Yakuza Kiwami es una nueva versión del juego original, en la que los desarrolladores han actualizado los gráficos, han mejorado la jugabilidad y han añadido algunas escenas adicionales para lograr una mayor inmersión en la historia. Revive los acontecimientos del primer juego, pero con un enfoque más moderno. Descubre todos los momentos de la legendaria historia de Kiryu.

Una de las características principales es la introducción de la Sistema Majima Everywhere, lo que permite a Majima atacar a Kiryu en cualquier momento. Esto mantiene a los jugadores en vilo, ya que deben estar siempre atentos al combate y adaptarse a lo que ocurre en pantalla.

Si te gustan las historias impactantes, los personajes carismáticos y las peleas espectaculares, Yakuza Kiwami es una opción fantástica.

Mi veredicto: Yakuza Kiwami recoge el espíritu auténtico del original con un toque moderno. Es ideal para los jugadores que buscan la experiencia clásica de un drama policíaco en su forma más pura.

6. Yakuza 6: La canción de la vida [El mejor juego de Yakuza para un final satisfactorio]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2016 (Japón), 2018 (en todo el mundo) Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida Unas 18 horas

Yakuza 6: La canción de la vida es uno de los juegos más emotivos de la serie. Aquí, la historia de Kiryu alcanza su punto álgido, y su pasado choca con el presente. Se trata de un drama policíaco auténtico, apasionante y emotivo. El juego se puede clasificar fácilmente como uno de los los mejores juegos con una buena historia. La trama gira en torno a su hija adoptiva, Haruka, y esta vez hay mucho en juego.

La jugabilidad es aún más fluida gracias a la Motor Dragon, los combates son más espectaculares, con una física mejorada y realista, y se puede interactuar con el entorno. También se han añadido varias mecánicas inesperadas, como la opción de contratar a una banda de luchadores para participar en peleas callejeras a gran escala con los rivales.

Kamurocho y la nueva ciudad de Hiroshima están representadas con gran detalle. Si te interesa conocer la historia completa de Kiryu, te resultará imposible saltarte este capítulo.

Mi veredicto: Yakuza 6 es un final impactante y emotivo para la saga de Kiryu. Se trata de una despedida madura y sincera que recompensa a todos los jugadores que han estado ahí desde el principio.

7. Yakuza 5 [El mejor juego de la serie Yakuza con una narrativa a gran escala]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS3, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2012 (Japón), 2015 (en todo el mundo) Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida ~36 horas

Una de las partes más ambiciosas de la serie a las que he jugado. Lo más destacado es el recorrido por cinco ciudades japonesas, cada una con sus propias características culturales y su ambiente particular. El juego también cuenta con una trama que se narra desde la perspectiva de varios personajes, cada uno con su propia historia y sus motivos para actuar.

Los personajes también se diferencian en sus mecánicas de combate: cada héroe tiene un estilo único al que los jugadores deben adaptarse.

El juego es la auténtica esencia de lo que hay entre las entregas derivadas y las de la serie principal. Ofrece una jugabilidad potente con elementos de mundo abierto, un montón de minijuegos, estilos de lucha únicos para cada personaje y una cantidad increíble de contenido. No es solo un juego, sino todo un mundo que merece la pena explorar.

Mi veredicto: Yakuza 5 es un auténtico caos en el mejor sentido de la palabra: de una escala impresionante, con una gran riqueza de personajes y repleto de historias que merece la pena descubrir en cada ciudad.

8. Yakuza 4 [El mejor juego de Yakuza con varios personajes jugables]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS3, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2010 (Japón), 2011 (en todo el mundo) Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida Unas 20 horas

Yakuza 4 Es uno de los juegos más interesantes de la serie, tanto en mi opinión como según otras personas que ya han tenido la oportunidad de jugarlo. A diferencia de las entregas anteriores, aquí se te ofrece por primera vez la posibilidad de controlar a cuatro personajes completamente diferentes.

Hay otras novedades también: un sistema narrativo totalmente renovado y un nuevo sistema de combate. Los desarrolladores han logrado unir con éxito cuatro historias únicas en una trama global llena de giros y matices.

Si quieres ver cómo se desarrolla la historia de la mafia japonesa desde diferentes puntos de vista y sumergirte en un drama policíaco con varios protagonistas, Yakuza 4 será una excelente opción.

Mi veredicto: Yakuza 4 sorprende con múltiples perspectivas y tramas entrelazadas. Es un juego imprescindible para los aficionados a las historias profundas y a los arcos narrativos de los personajes con múltiples facetas.

9. Yakuza 3: Remasterizado [El mejor juego de Yakuza por su emotiva narrativa]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2019 (remasterización), 2009 (original) Creador/es Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida Unas 20 horas

Cuando empecéYakuza 3: Remasterizado, me sentí como si volviera al principio de la historia de Kiryu. Esta entrega destaca respecto a otros juegos de Yakuza porque no solo ofrece los habituales conflictos entre bandas criminales de la yakuza, sino también el viaje personal y emocional de Kiryu.

Con el objetivo de dejar atrás su pasado, dirige un orfanato en Okinawa. Pero escapar de su pasado delictivo no es tan fácil como podría parecer a primera vista.

Desde el punto de vista de la jugabilidad, el juego parece un poco anticuado en comparación con los títulos más recientes de la serie Dragon, pero sigue siendo bastante adictivo. El mundo está repleto de misiones secundarias y cuenta con personajes que regresan de otros juegos de la serie, lo que lo convierte en una sólida incorporación a la los mejores juegos de mundo abiertode todos los tiempos.

Si te interesa sumergirte en toda la serie siguiendo un orden cronológico, esta versión remasterizada es una opción estupenda.

Mi veredicto: Yakuza 3: Remasterizado es la calma que precede a la tormenta; una visión más pausada y personal de la vida de Kiryu que llega hondo a nivel emocional.

10. Yakuza: Like a Dragon: Gaiden: El hombre que borró su nombre [El mejor regreso al combate clásico de Yakuza]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2023 Creador/es Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida unas 12 horas

Yakuza: Like a Dragon: Gaiden es una interesante incorporación al universo de Yakuza, centrada en el regreso de un personaje de entregas anteriores – Kazuma Kiryu. A diferencia de la principal Como un dragón, este juego nos devuelve al estilo de combate tradicional mediante un sistema en tiempo real. En definitiva, se trata de un juego clásico, pero con gráficos modernos.

Una de las características de este juego es su combinación única de elementos antiguos y nuevos. Los estilos de lucha también están presentes aquí, pero ahora se han adaptado a la nueva historia y a los nuevos retos.

Yakuza: Like a Dragon: Gaiden recrea a la perfección el ambiente clásico de la serie, combinándolo con nuevos personajes y una trama apasionante. A los seguidores de la serie sin duda también les encantará esta entrega.

Mi veredicto: Like a Dragon: Gaiden es un homenaje a lo clásico Yakuza Combate con un toque moderno. Es breve, trepidante y perfecto para los fans que echaban de menos los puños de Kiryu.

11. Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái [El mejor juego derivado de Yakuza]

Nuestra puntuación 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, Xbox X/S, PC Año de estreno 2025 Creador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida ~17 horas

Cuando empecé a jugar al último título de la serie Yakuza: Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái, Me pareció un viaje totalmente inesperado. Esto Un juego de piratas increíble destaca respecto a otros juegos de Yakuza porque ofrece batallas navales, una de las mejores mecánicas de juego pirata que existen, y el caótico viaje personal de Majima.

Tras naufragar en una isla misteriosa y sufrir amnesia, se convierte en capitán pirata y surca las aguas que rodean Hawái. Pero escapar de su pasado nunca es tan sencillo como parece.

Desde el punto de vista de la jugabilidad, la mecánica pirata resulta totalmente novedosa. El mundo está repleto de misiones secundarias únicas, batallas navales e interacciones inesperadas entre los personajes, lo que lo convierte en una incorporación muy bienvenida a laComo un dragónuniverso. La posibilidad de reclutar tripulantes y mejorar tu nave aporta profundidad al tradicional Yakuza fórmula.

Si te interesa la última y más extravagante entrega de la serie, ¡esta aventura pirata no te decepcionará!

Mi veredicto: Como un dragón: Yakuza pirata en Hawái Es un auténtico caos en el mar: salvaje, elegante y extrañamente brillante. Se trata de un atrevido experimento que demuestra que esta serie sigue sabiendo cómo sorprender.

¿En qué orden se deben jugar los juegos de Yakuza?

Si te estás lanzando al Yakuza Si es la primera vez que te adentras en esta serie de videojuegos, lo más recomendable es jugar en orden cronológico si eres nuevo en la franquicia. Así podrás seguir todas las tramas de los personajes y las referencias sin sentirte perdido.

Si quieres disfrutar de la serie como un fan de toda la vida, seguir el orden de lanzamiento también es divertido porque así puedes ver cómo Yakuza ha ido evolucionando en cuanto a jugabilidad y argumento a lo largo de los años. Sea como sea, te espera una aventura trepidante por Kamurocho.

No. Orden cronológico Por fecha de lanzamiento 1 Yakuza 0 Yakuza 3 (2009) 2 Yakuza Kiwami (remake del primer juego) Yakuza 4 (2010) 3 Yakuza Kiwami 2 (remake del segundo juego) Yakuza 5 (2012) 4 Yakuza 3 Yakuza 0 (2015) 5 Yakuza 4 Yakuza Kiwami (2016) 6 Yakuza 5 Yakuza 6: La canción de la vida (2016) 7 Yakuza 6: La canción de la vida Yakuza Kiwami 2 (2017) 8 Yakuza: Like a Dragon Yakuza: Like a Dragon (2020) 9 Like a Dragon: Gaiden Like a Dragon: Gaiden (2023) 10 Like a Dragon: Riqueza infinita Like a Dragon: Riqueza infinita (2024)

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Yakuza

CadaYakuza Este juego tiene un toque diferente, y eso es lo que hace que esta serie sea legendaria. Algunas entregas destacan por su emotiva narrativa, mientras que otras te atrapan con peleas trepidantes o mecánicas innovadoras. Seas el tipo de jugador que seas, hay un punto de partida perfecto en el caos neón de Kamurocho:

Para los recién llegados que quieran conocer la verdadera historia de los orígenes → Yakuza 0 . Es el punto de partida ideal, lleno de emoción, drama y la mejor combinación de acción y humor que ha tenido la serie hasta ahora.

. Es el punto de partida ideal, lleno de emoción, drama y la mejor combinación de acción y humor que ha tenido la serie hasta ahora. Para los aficionados que anhelan un regreso al estilo clásico → Like a Dragon: Gaiden . Es el puente moderno entre épocas, que combina el clásico combate en tiempo real con una presentación elegante y una narrativa centrada en Kiryu.

. Es el puente moderno entre épocas, que combina el clásico combate en tiempo real con una presentación elegante y una narrativa centrada en Kiryu. Para los amantes de las historias centradas en los personajes y llenas de emociones auténticas → Yakuza 3 . Esto ralentiza el ritmo, lo que te permite conocer más a fondo y de forma más personal el lado más sensible de Kiryu mientras intenta dejar atrás el mundo del crimen.

. Esto ralentiza el ritmo, lo que te permite conocer más a fondo y de forma más personal el lado más sensible de Kiryu mientras intenta dejar atrás el mundo del crimen. Para los jugadores a los que les gusta la historia y buscan un final satisfactorio y una experiencia de gran envergadura → Yakuza 6: La canción de la vida. Es un final conmovedor que resume años de lealtad, familia y sacrificio.

La lista delos mejores juegos similares aSleeping Dogs ofrecen emociones, drama, intensidad, humor y sentimiento, todo ello Yakuza lo que los juegos ofrecen a sus jugadores.

Preguntas frecuentes