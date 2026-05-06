21 juegos similares a Red Dead Redemption 2: títulos épicos de mundo abierto en 2025

Encontrar los mejores juegos similares a Red Dead Redemption 2 no es fácil. Pero si te encantó su Si te atraen los paisajes extensos, el peso moral y la narrativa cinematográfica, no estás solo, y no tienes por qué limitarte al mundo de Arthur Morgan.

Todos los juegos que aparecen en esta guía ofrecen mundos abiertos rebosantes de vida. Fronteras inexploradas, ciudades bulliciosas, personajes que recordarás mucho tiempo después de cerrar sesión.

¿Quieres marcar tu propio ritmo, forjar tu propia historia y sumergirte en mundos que parecen reales, interactivos e inolvidables? Aquí tienes 21 juegos con mundos abiertos envolventes y una narrativa rica para Red Dead Redemption 2aficionados.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Red Dead Redemption 2

Algunos mundos abiertos exigen algo más que tu atención: te obligan a vivir en ellos. Estos son los tres juegos más destacados que capturan la envergadura, profundidad narrativa y libertadqueRed Dead Redemption 2lo que los aficionados ansían.

Grand Theft Auto V (2013) – Un extenso parque de atracciones urbano donde se cruzan tres vidas entrelazadas. Desde atracos trepidantes hasta tranquilos paseos nocturnos, Los Santos rebosa de una energía caótica y con un humor negro. Ghost of Tsushima (2020) – El Japón feudal recreado con gran detalle cinematográfico, donde cada choque de espadas, cada emboscada sigilosa y cada paisaje azotado por el viento cobran vida. Elegante, poético y totalmente envolvente. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) – Una épica historia de fantasía legendaria. Montañas marcadas por dragones, mazmorras ocultas e innumerables misiones te permiten forjar tu propia leyenda en un mundo que nunca deja de cambiar.

Todos estos títulos comparten un compromiso con la narración envolvente, la exploración sin límites y los personajes llenos de matices. Sigue leyendo para ver la lista completa de 21 alternativas cuidadosamente seleccionadas que abarcan todas las facetas de la aventura en mundo abierto.

Los 21 mejores juegos similares a «Red Dead Redemption 2» que capturan el espíritu salvaje

Cualquiera que le guste Red Dead Redemption 2 probablemente pasará horas y horas jugando a los mejores juegos como Red Dead Redemption 2. Tómate tu tiempo, lee el artículo con atención y elige bien tu próxima aventura de mundo abierto; pero elijas lo que elijas, te lo pasarás en grande.

1. Grand Theft Auto V [La épica urbana se une a la libertad salvaje]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Creador/es Rockstar North, Rockstar Games Duración media de la partida 50-70 horas (historia principal), más de 200 horas (para quienes quieren completarlo todo) Ideal para Los aficionados a los vastos mundos abiertos, tanto urbanos como rurales Lo que me gustó Cambio fluido entre protagonistas, variedad de atracos, una ciudad y un campo llenos de vida

Grand Theft Auto Ves unun ecosistema extenso y vivo de crimen, caos y humor negro – y uno de loslos juegos de mundo abierto más aclamados de todos los tiempos. Alternarás entre tres protagonistas cuyas vidas se entrecruzan de formas inesperadas, pero cada uno con una personalidad propia que marca el rumbo de cada misión.

Los distintos personajes ofrecen puntos de vista contrastados sobre el crimen y la moral, lo que permite a los jugadores descubrir la ciudad de Los Santos desde múltiples perspectivas.

Desde llevar a cabo elaborados atracos en la ciudad hasta recorrer en bicicleta caminos secundarios polvorientos en una bici robada, el mundo transmite una sensación increíblemente realista: calles, parajes naturales y pueblos repletos de detalles que recompensan la curiosidad. Las calles están repletas de peatones, el tráfico fluye de forma realista y los rincones ocultos recompensan a los exploradores curiosos.

Cada rincón parece estar pensado para fomentar la experimentación y la improvisación. Sinceramente, ¡cosas como dar una vuelta por Vinewood Boulevard o subir al monte Chiliad nunca pasan de moda!

Para más información Cambia de protagonista en plena misión para aprovechar habilidades y perspectivas únicas, convirtiendo simples encuentros en momentos cinematográficos que sentirás como propios.

El mundo abierto se nutre de las opciones y la improvisación. Puedes seguir la historia o lanzarte a vivir aventuras secundarias: cazar, correr carreras, invertir en bolsa, personalizar tu vehículo o simplemente pasear por la ciudad de noche mientras escuchas sus emisoras de radio. El modo online amplía el mundo abierto sin límites, permitiéndote construir tu propio imperio criminal o simplemente pasar el rato con tus amigos.

Mi veredicto: Si te gustaRed Dead Redemption 2 por su naturalidad y detalle, GTA V ofrece la misma sensación de amplitud en un entorno urbano contemporáneo y caótico.

2. Ghost of Tsushima [Una combinación cinematográfica de combate y exploración]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC (en su versión Director’s Cut), PS4, PS5 Año de estreno 2020 Creador/es Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 40-60 horas (historia principal), más de 80 horas (para quienes quieren completarlo todo) Ideal para Jugadores que buscan paisajes cinematográficos y combates precisos Lo que me gustó Combates fluidos con espadas, un mundo envolvente y una narrativa elegante

Ghost of Tsushima convierte el Japón feudal en un mundo vivo y envolvente, desde bosques envueltos en niebla y campos de arroz dorados hasta costas escarpadas y azotadas por el viento. Te pondrás en la piel de Jin Sakai, un samurái atrapado entre la tradición y la necesidad mientras los invasores mongoles arrasan Tsushima, lo que le obliga a cuestionarse qué significa realmente honrar su código.

El combate es a la vez elegante y exigente. El manejo de la espada requiere sincronización y precisión, mientras que el sigilo y la estrategia permiten enfoques creativos para cada enfrentamiento. Cada duelo, emboscada y escaramuza es una danza de riesgo y recompensa, en la que se premia la paciencia y el pensamiento táctico por encima de la mera agresividad.

Para más información Aprovecha la mecánica del viento guía para explorar sin romper la inmersión: te indica los objetivos de forma sutil, lo que te permite sumergirte en el mundo en lugar de limitarte a seguir un mapa.

Más allá de la historia principal, cada sendero de montaña, cada santuario escondido y cada aldea remota esconden secretos por descubrir. Las guaridas de bandidos, los espíritus errantes y los zorros que conducen a santuarios sagrados crean pequeñas historias interconectadas que hacen que la isla parezca un lugar lleno de vida. Las actividades secundarias y los encuentros fortuitos no son meros rellenos; enriquecen la narrativa y aportan profundidad al mundo, haciendo que cada momento sea memorable.

Mi veredicto:La combinación de la historia, el escenario y el combate hace que recorrer las islas sea una experiencia que no olvidarás.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Una aventura fantástica emblemática]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida 50–200 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol a los que les encanta una historia rica y la exploración Lo que me gustó Un mundo inmenso, misiones apasionantes y la libertad de jugar a tu manera

Skyrimes uno de loslos mejores juegos de rol de acción jamás creado. Los jugadores se adentran en la provincia helada y escarpada de Tamriel, una tierra repleta de dragones, intrigas políticas y aventuras sin fin. Creas a tu propio héroe —eligiendo raza, habilidades y alineación— y luego te sumerges en un mundo abierto enorme y dinámico, donde cada montaña, cueva y aldea esconde historias por descubrir.

Para más información Dedica tiempo al sistema de Gritos; desbloquear y encadenar los gritos de dragón convierte los encuentros en escenas cinematográficas, lo que te permite sentirte como una leyenda en tu propia historia.

El combate combina el manejo de la espada, la magia y el tiro con arco, lo que te ofrece la flexibilidad necesaria para crear un estilo de juego a tu medida. El mundo reacciona sutilmente a tus decisiones: los habitantes del pueblo cotillean, las facciones cambian y los rumores se extienden por todo el país.

Mi veredicto:Skyrim ofrece una exploración sin límites y una narrativa épica, en la que cada viaje se siente como propio.

4. Days Gone [Un mundo abierto centrado en la supervivencia y con alma]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de acción y supervivencia en un mundo abierto Plataformas PC, PS5, PS4 Año de estreno 2019 Creador/es Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Los aficionados a los juegos postapocalípticos con una trama destacada Lo que me gustó Una historia emotiva, un mundo dinámico y recorridos en moto

Days Gonese encuentra entre loslos mejores juegos del género de terror y supervivencia. Te encontrarás en un desolado noroeste del Pacífico, donde la civilización se ha derrumbado bajo el peso de un brote viral. Encarnas a Deacon St. John, un motero vagabundo atormentado por la pérdida, que recorre el mundo abierto mientras se enfrenta a hordas de impredecibles «Freakers» y a humanos hostiles.

El juego destaca por su dinámica construcción del mundo – Las condiciones meteorológicas y los ciclos de día y noche influyen en la visibilidad y el comportamiento del enemigo, mientras que las hordas que deambulan por el terreno parecen cobrar vida, lo que obliga a elaborar estrategias y a planificar cuidadosamente.

Para más información Usa tu moto para atraer a las hordas hacia las trampas; la movilidad, combinada con los peligros del entorno, convierte las batallas abrumadoras en huidas dignas de una película.

Conducir tu moto es a la vez una cuestión de supervivencia y un espectáculo, en el que la gestión del combustible, la personalización y las mejoras aportan un plus a cada viaje. Las misiones secundarias y los encuentros se viven de forma personal, revelando la humanidad fracturada de una sociedad al borde del abismo.

Mi veredicto:Los aficionados aRed Dead Redemption 2Los paisajes envolventes y las tramas cargadas de emoción encontrarán un eco similar en Days Gone, donde la libertad, el peligro y la profundidad narrativa se entrelazan en un mundo vivo.

5. Assassin’s Creed Odyssey [RPG de acción basado en la mitología]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Ubisoft Quebec, Ubisoft Duración media de la partida 60–120 horas Ideal para Jugadores que buscan épicas historias históricas en las que las decisiones marcan la diferencia Lo que me gustó Narrativas ramificadas, exploración naval, entornos exuberantes

Assassin’s Creed Odyssey sumerge a los jugadores en la antigua Grecia en el apogeo de su civilización, combinando mitología, historia y vastos paisajes. Puedes elegir jugar como Alexios o Kassandra, y dar forma a su aventura a través de historias que dependen de tus decisiones y múltiples finales.

El combate es fluido y estratégico, y combina ataques cuerpo a cuerpo, a distancia y habilidades especiales, mientras que la exploración naval aporta grandeza y espectacularidad a tus viajes. Las misiones secundarias y las interacciones entre personajes tienen mucha profundidad, y recompensan la curiosidad con historias ocultas y encuentros únicos.

Para más información Mejora tu barco y tu tripulación desde el principio para convertir las batallas navales en auténticos campos de juego tácticos, lo que te proporcionará tanto ventajas estratégicas como momentos espectaculares en alta mar.

El mar Egeo rebosa de actividad comercial, conflictos y descubrimientos, y cada región cuenta con un estilo visual propio y una narrativa ambiental característica. Odisearefleja la tensión entre la libertad y las consecuencias: cada decisión tiene repercusiones en todo el mundo.

Mi veredicto:Una obra maestra en cuanto a envergadura y narrativa, Odiseaconsolida su lugar entre los Los mejores juegos de Assassin’s Creed por su profundidad, su belleza y su narrativa impulsada por los jugadores.

6. Far Cry 5 [Caos desenfrenado en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego FPS de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto, Ubisoft Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Jugadores ávidos de caos espontáneo y exploración Lo que me gustó Acontecimientos dinámicos en el mundo, una historia con un toque de culto y un sistema de combate versátil

Far Cry 5 está ambientado en la Montana rural, bajo el yugo de una secta apocalíptica, y combina acción trepidante con la libertad de un juego de mundo abierto. Las misiones rara vez son lineales: puedes abordar los objetivos de forma sigilosa, a tiros o provocando que el mundo se vuelva contra sí mismo.

El mapa está repleto de fauna salvaje, búnkeres ocultos y acontecimientos imprevistos que hacen que el entorno resulte vivo e impredecible. La gama de vehículos y armamento abarca desde camionetas todoterreno hasta helicópteros, lo que permite a los jugadores abordar las situaciones de forma creativa.

Para más información Recluta y mejora a Fang, tu compañero canino, desde el principio: no solo es un aliado en combate, sino también un explorador nato, capaz de revelar las posiciones enemigas y decantar los combates a tu favor.

Las misiones secundarias y el amplio mundo abierto invitan a la exploración, mientras que las condiciones meteorológicas dinámicas y los ciclos de día y noche influyen tanto en el combate como en la atmósfera. Es una mezcla de… la mejor acción de los juegos de disparos en primera persona y la narración de historias ambientales, en las que el humor y la tensión conviven en medio del caos.

Mi veredicto:Far Cry 5 es el equilibrio perfecto entre la narrativa y la acción trepidante en un mundo que reacciona a tus decisiones.

7. Mafia III [Una saga policíaca alternativa al Salvaje Oeste]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2016 Creador/es Hangar 13, 2K Games Duración media de la partida 35-50 horas Ideal para Los aficionados a las sagas de venganza con un fuerte componente narrativo Lo que me gustó Ambientada en la Nueva Orleans de los años 60, con combates dinámicos y una historia rica

Mafia III sumerge a los jugadores en el New Bordeaux de 1968, una versión reimaginada de Nueva Orleans, rebosante de jazz, letreros de neón y tensiones raciales latentes. Te pondrás en la piel de Lincoln Clay, un veterano de Vietnam decidido a desmantelar la mafia que lo traicionó, pero aquí la venganza no se limita a los tiroteos. El mundo reacciona a tus decisiones, y cada barrio tiene su propio carácter, repleto de tramas, misiones secundarias y detalles culturales..

El combate combina sigilo, estrategia y caos total, mientras que el detallado diseño de la ciudad invita a la exploración, desde tranquilos callejones hasta animados muelles. La personalización de vehículos y armas aporta variedad táctica, y la banda sonora, compuesta por éxitos de la época, infunde una energía cinematográfica a cada persecución o tiroteo.

Para más información Da prioridad a reclutar pronto a lugartenientes leales; sus habilidades pueden cambiar radicalmente tu forma de abordar las misiones, desde incursiones con gran potencia de fuego hasta operaciones de asalto silenciosas.

A diferencia de los juegos de acción más sencillos, Mafia III hace que el mundo vibre con cada decisión, permitiendo que las elecciones morales tengan repercusiones en todo tu imperio criminal. Es uno de los Los mejores juegos de la Mafia de la serie.

Mi veredicto:Mafia III ofrece una experiencia de mundo abierto de gran envergadura, impulsada por la venganza y basada en la autenticidad histórica.

8. Horizon Zero Dawn [Supervivencia en la naturaleza futurista]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2017 Creador/es Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a la exploración y a los mundos ricamente construidos Lo que me gustó Fauna robótica, un universo rico en detalles, combates dinámicos

Horizon Zero Dawn sumerge a los jugadores en un mundo postapocalíptico dominado por criaturas robóticas, donde la naturaleza se ha apoderado de las ruinas de la civilización humana. Acompañarás a Aloy, una cazadora ingeniosa con un pasado misterioso, a través de vastos paisajes que van desde frondosos bosques hasta áridos desiertos.

El juego combina una narrativa cinematográfica con la exploración de un mundo abierto, lo que te permite trepar, escabullirte y abrirte paso luchando a través de entornos ricamente detallados.

El combate es táctico y gratificante: aprovecha las debilidades del enemigo, fabrica munición especializada y coordina ataques contra gigantescas máquinas. Las misiones secundarias, los objetos coleccionables relacionados con la historia y los campamentos ocultos refuerzan la sensación de estar en un mundo vivo y realista.

Para más información Invierte desde el principio en fabricar trampas y flechas elementales; la combinación de efectos de fuego, descarga eléctrica y congelación convierte incluso a las máquinas más poderosas en presas manejables.

Los gráficos son impresionantes, con condiciones meteorológicas dinámicas y ciclos de día y noche que influyen tanto en la estrategia como en la atmósfera. Al mismo tiempo, la narrativa entrelaza temas como el descubrimiento, la identidad y la supervivencia con la jugabilidad, lo que anima a los jugadores a aventurarse fuera de los caminos trillados.

A diferencia de otros títulos de mundo abierto más lineales, cada enfrentamiento —desde pequeñas escaramuzas entre robots hasta batallas a gran escala— resulta realista y tiene consecuencias.

Mi veredicto:For Red Dead Redemption 2 los aficionados que buscan una exploración extensa, una historia rica y un combate con múltiples niveles, Horizon Zero Dawn ofrece un paisaje salvaje y futurista rebosante de vida, peligro e historia.

9. Red Dead Redemption [Clásico original del Lejano Oeste]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción y aventura, mundo abierto Plataformas PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, Windows / PC Año de estreno 2010 Creador/es Rockstar San Diego, Rockstar Games Duración media de la partida 35-50 horas Ideal para Los aficionados a las historias del western cinematográfico Lo que me gustó Un mundo inmersivo, personajes no jugables dinámicos, decisiones morales

Red Dead Redemption es la precuela de Red Dead Redemption 2, que retrata los últimos días del Salvaje Oeste con crudeza y solemnidad. Te metes en la piel de John Marston, un antiguo forajido que se ve arrastrado de nuevo a una vida que creía haber dejado atrás.

El juego combina una narrativa cinematográfica con la libertad de un mundo abierto, lo que te permite cabalgar por desiertos, montañas y bulliciosas ciudades mientras cazas, te enfrentas en duelos y tomas decisiones moralmente complejas.

Para más información Utiliza «Ojo de águila» con frecuencia para rastrear animales salvajes y objetivos; convierte la caza y el combate en una experiencia estratégica y cinematográfica.

Las actividades secundarias —desde el póquer hasta la caza de recompensas— resultan muy naturales, y la meteorología dinámica y los ciclos de día y noche influyen tanto en la estrategia como en la inmersión. La historia es más concisa que Red Dead Redemption 2pero rebosante de un drama centrado en los personajes, que ofrece momentos emotivos que perduran mucho después de que aparezcan los créditos.

Mi veredicto:Para los aficionados que buscan el auténtico ambiente del Oeste con una trama profunda, Red Dead Redemption sigue siendo un referente atemporal entre los juegos de mundo abierto centrados en la historia.

10. Metal Gear Solid V: El dolor fantasma [El sigilo táctico reinventado]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Acción de sigilo en un mundo abierto Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Kojima Productions, Konami Duración media de la partida 50-70 horas Ideal para Aficionados a la libertad táctica y a la jugabilidad emergente Lo que me gustó Misiones de desarrollo libre, gestión de bases, IA adaptativa

Metal Gear Solid V: El dolor fantasma te sumerge en un extenso y desolado paisaje que abarca desde Afganistán hasta el desierto africano, donde el sigilo se valora tanto como la acción audaz. Te pones en la piel de Venom Snake y diriges misiones con una libertad poco habitual en un título AAA: acércate a los objetivos desde el aire, por tierra o desde las sombras.

Para más información Personaliza tu equipamiento antes de cada misión; cambiar de equipo y de compañeros transforma cada estrategia, lo que hace que tanto las eliminaciones sigilosas como los asaltos a gran escala resulten siempre novedosos.

La gestión de la base y los sistemas de compañeros aportan una estrategia en varios niveles, lo que hace que el mundo abierto cobre vida incluso cuando no estás en una misión. Las tramas narrativas son oscuras, cinematográficas y, a menudo, inquietantes, mientras que las misiones secundarias dan lugar a historias espontáneas que parecen personales, en lugar de guionizadas.

Los efectos visuales y el diseño de sonido intensifican la tensión, convirtiendo cada infiltración en una experiencia cinematográfica que te mantendrá en vilo.

Mi veredicto:El dolor fantasma es una auténtica obra maestra del sigilo en un mundo abierto. Es el juego de mundo abierto perfecto para los jugadores más astutos.

11. Just Cause 4 [Caos explosivo en el sandbox]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Acción y aventura / mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Avalanche Studios, Square Enix Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la destrucción a lo grande y la libertad Lo que me gustó Física extrema, desplazamientos versátiles, jugabilidad caótica de mundo abierto

Just Cause 4es puro,un caos desenfrenado envuelto en un paisaje sudamericano abrasado por el sol. Rico Rodríguez regresa con su gancho de agarre, su traje aéreo y su paracaídas, herramientas que convierten el desplazamiento en un campo de juego creativo. Todos los edificios, vehículos y objetos se pueden destruir, lo que te permite inventar tus propias acrobacias cinematográficas.

Para más información Experimentad juntos con los artilugios y los vehículos; al combinar el gancho de agarre con barriles explosivos o helicópteros se consiguen acrobacias dignas del caos que resultan tremendamente satisfactorias.

Las misiones de la historia están vagamente relacionadas con la trama del juego, pero lo divertido es experimentar: ¡volar bases militares, lanzar vehículos por los aires o provocar reacciones en cadena solo por el espectáculo!

Mi veredicto:Quienes busquen libertad, amplitud y diversión al estilo de un parque de atracciones encontrarán De «Just Cause 4» un mundo destructible, una escapada emocionante.

12. Watch Dogs 2 [Un mundo abierto urbano con un toque de piratería informática]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Ubisoft Montreal, Ubisoft Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la libertad y la creatividad que ofrece la tecnología Lo que me gustó Mecánicas de piratería, una ciudad llena de vida, enfoques flexibles para las misiones

In Watch Dogs 2, explorarás un San Francisco lleno de vida y bañado por el sol, donde cada dispositivo es una herramienta en potencia. Juegas en el papel de Marcus Holloway, un brillante hacker de DedSec, combinando el sigilo, la tecnología y el parkour para desarticular los sistemas corruptos. Las misiones premian la creatividad: manipula el tráfico, los drones, las cámaras o los teléfonos para burlar a los enemigos sin disparar ni un solo tiro.

Para más información Aprovecha los elementos del entorno para crear distracciones o reacciones en cadena; no solo es divertido, sino que a menudo resulta más eficaz que el combate directo.

Las historias combinan el humor con comentarios sociopolíticos, lo que sitúa la experiencia en un entorno moderno y cercano. Las actividades secundarias van desde carreras hasta retos cooperativos, lo que mantiene a los jugadores interesados mucho después de que haya concluido la trama principal.

Mi veredicto:Watch Dogs 2 ofrece un mundo abierto vibrante y dinámico, lleno de libertad, narrativa y mecánicas ingeniosas.

13. Tomb Raider [Aventura con un toque narrativo]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Acción y aventura, con un enfoque narrativo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Crystal Dynamics, Square Enix Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Los aficionados a la exploración cinematográfica y a los juegos centrados en la historia Lo que me gustó Rompecabezas atractivos, mecánicas de supervivencia, un protagonista carismático

El relanzamiento de 2013 de Tomb Raider sumergirá a los jugadores en la historia de los orígenes de Lara Croft – Joven, ingenioso y decidido. Abandonado en una isla misteriosa, la supervivencia se convierte en el eje central del juego: la creación de objetos, el combate y la orientación en el entorno se perciben como algo inmediato y tenso.

Desde escalar acantilados escarpados hasta escabullirse entre enemigos hostiles, el viaje de Lara combina la acción con la exploración de una forma que resulta muy realista.

Para más información Explora cada rincón; las tumbas ocultas suelen contener mejoras que hacen que el equipo de supervivencia de Lara sea mucho más versátil.

La historia es personal e íntima, y se centra en el crecimiento, el miedo y la resiliencia, con secuencias cinematográficas perfectamente integradas en la jugabilidad.

El combate es fluido, lo que permite a los jugadores combinar el sigilo, el tiro con arco y las armas improvisadas para afrontar los retos de forma creativa. El diseño visual y sonoro potencia la inmersión: cada golpe de las olas, cada susurro del follaje o cada crujido de una cuerda contribuye a crear la sensación de estar en un lugar real.

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan una exploración intensa, una narrativa envolvente y una aventura cinematográfica, Tomb Raider logra un equilibrio perfecto entre tensión y recompensa.

14. Mad Max [Un mundo de supervivencia en un desierto postapocalíptico]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Combate con vehículos en un mundo abierto, acción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Avalanche Studios, Warner Bros. Interactive Duración media de la partida 25-35 horas Ideal para Amantes del caos al volante y de las aventuras por el desierto Lo que me gustó Vehículos personalizables, combates intensos, un mundo lleno de atmósfera

Mad Maxes unun páramo abrasado por el sol e implacable donde la supervivencia se mide en caballos de potencia. Los jugadores controlan a Max, un vagabundo solitario, mientras buscan recursos, mejoran sus vehículos y se enfrentan a bandas hostiles a lo largo de extensos desiertos.

El combate con vehículos es el alma de la experiencia: las persecuciones, los embestidas y los derribos explosivos resultan realistas y emocionantes, y cada enfrentamiento es una mezcla de estrategia y caos.

Para más información Céntrate primero en mejorar el Magnum Opus; esto transformará tanto los desplazamientos como el combate, convirtiendo un vehículo frágil en una máquina de muerte capaz de dominar el desierto.

El mundo en sí mismo es un personaje: las dunas azotadas por el viento, los asentamientos oxidados y las carreteras abandonadas transmiten a la vez belleza y peligro. La banda sonora y los efectos meteorológicos intensifican la tensión, haciendo que cada viaje por el páramo resulte cinematográfico.

Mi veredicto:Para los aficionados a los juegos de supervivencia caóticos de mundo abierto con consecuencias tangibles, Mad Max ofrece acción trepidante y una experiencia inmersiva en el desierto.

15. The Division 2 [Juego de disparos táctico con la profundidad de un mundo abierto]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de rol de acción en línea / shooter en tercera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Massive Entertainment, Ubisoft Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Juegos de disparos tácticos y estratégicos Lo que me gustó Juego cooperativo, eventos dinámicos en el mundo del juego, variedad de equipamiento

The Division 2 presenta a los jugadores como agentes de élite que se mueven por un Washington D. C. pospandémico, donde El colapso social ha dado lugar a un mundo abierto tenso e impredecible. La exploración combina la profundidad de los juegos de rol con algunos de los mejor TPS Mecánicas y combate táctico: la personalización de armas, las mecánicas de cobertura y la coordinación en equipo marcan la diferencia en los enfrentamientos.

Los modos multijugador hacen hincapié en la cooperación sin imponerla, lo que permite a los jugadores que juegan en solitario disfrutar de la historia al tiempo que ofrecen una experiencia gratificante para el juego en grupo.

Para más información Da prioridad a mejorar tu base de operaciones desde el principio; esto desbloquea habilidades y la posibilidad de fabricar equipo, lo que hace que tanto el juego en solitario como en grupo resulten mucho más llevaderos.

Las misiones secundarias y los objetos coleccionables enriquecen la narrativa, haciendo que el mundo resulte denso y dinámico, en lugar de vacío. Los gráficos y el sonido refuerzan la tensión de una ciudad al borde del abismo, mientras que la progresión en el botín hace que la jugabilidad sea adictiva sin resultar repetitiva.

Mi veredicto:The Division 2 ofrece una experiencia de exploración y combate trepidante y gratificante. Perfecto para los amantes de los shooters estratégicos de mundo abierto.

16. Far Cry 4 [Una experiencia de acción exótica en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona de mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Ubisoft Montreal, Ubisoft Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Exploración y acción frenética Lo que me gustó Gran variedad de vehículos, jugabilidad innovadora, modo cooperativo

Far Cry 4es uno de losLos mejores juegos de Far Cry. La historia se desarrolla en Kyrat, una región ficticia del Himalaya gobernada por un rey despótico. El mundo es vibrante y se extiende a lo alto: picos nevados, selvas frondosas y pueblos rebosantes de vida.

Los jugadores participan en misiones, liberan puestos avanzados y exploran a su propio ritmo, con un amplio arsenal y vehículos que permiten enfoques creativos.

Los eventos dinámicos, los encuentros con la fauna salvaje y las patrullas enemigas impredecibles hacen que el mundo cobre vida. El modo cooperativo mejora la exploración, permitiendo a los amigos unirse a los tiroteos o a las misiones secundarias sin ningún problema.

Para más información Céntrate en conquistar las torres de campanas y los puestos avanzados desde el principio: te permiten descubrir zonas del mapa, desbloquean puntos de desplazamiento rápido y facilitan mucho la exploración de Kyrat, además de darte acceso a mejores armas y recursos.

La verticalidad aporta tensión: escalar acantilados o lanzarse en paracaídas sobre los campamentos enemigos recompensa las decisiones audaces. Las misiones secundarias, la caza y los objetos coleccionables ofrecen momentos de respiro entre los momentos clave de la historia principal, equilibrando el caos con la exploración tranquila.

Mi veredicto:Para los aficionados que buscan la libertad de un mundo abierto con un toque de caos, Far Cry 4 ofrece aventura, espectáculo y diversión espontánea.

17. L.A. Noire [Misterio noir con un toque de juego abierto]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Detective / mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2011 Creador/es Team Bondi, Rockstar Games Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Juegos basados en la resolución de misterios y con una narrativa central Lo que me gustó Análisis de la expresión facial, ciudad atmosférica

L.A. Noire El juego pone al jugador en la piel del detective Cole Phelps, que se mueve por el Los Ángeles de los años 40. Sus calles rebosan de vida: coches, peatones y callejones iluminados por luces de neón. Los jugadores investigan delitos, interrogan a sospechosos y recogen pruebas, combinando la exploración clásica de un mundo abierto con una investigación en profundidad.

La tecnología de animación facial hace que las entrevistas sean tensas: los gestos sutiles pueden revelar la verdad o las mentiras. Las misiones van desde tiroteos brutales hasta la minuciosa recogida de pruebas, combinando la acción con la deducción. Los gráficos fieles a la época, las emisiones de radio y el auténtico jazz aumentan la inmersión, transportando por completo a los jugadores al Los Ángeles de la posguerra.

Para más información Presta atención a los gestos y las expresiones faciales durante los interrogatorios; detectar las mentiras a tiempo facilita la resolución de los casos y puede influir en el resultado.

La libertad del mundo abierto permite abordar casos secundarios, realizar controles de tráfico y explorar entre los momentos clave de la historia principal. La combinación de la fuerza narrativa, el realismo del mundo y las mecánicas de investigación hace que cada caso parezca un cortometraje en sí mismo, y el juego es uno de los los mejores juegos de detectivesdisponible.

Mi veredicto:L.A. Noire es perfecto para quienes buscan un mundo abierto de investigación en el que la observación y la deducción sean tan emocionantes como los tiroteos.

18. Sleeping Dogs: Edición Definitiva [La mejor epopeya policíaca renovada]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Acción y artes marciales en un mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es United Front Games, Square Enix Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Una narrativa basada en el combate y la exploración Lo que me gustó Artes marciales fluidas, un mundo de Hong Kong que te sumerge por completo

Sleeping Dogs: Edición Definitiva El juego sumerge a los jugadores en un Hong Kong vibrante y bañado en luces de neón, en la piel del policía encubierto Wei Shen. Las calles rebosan de vida: mercados, tráfico y personajes no jugables que reaccionan de forma dinámica. El combate combina artes marciales, tiroteos e interacciones con el entorno para crear peleas espectaculares y cinematográficas.

El juego combina los momentos clave de la historia principal con la libertad de un mundo abierto: conduce, explora o embárcate en misiones secundarias. Las investigaciones, las misiones de las tríadas y el trabajo de infiltrado enriquecen la narrativa, creando un tenso dilema moral entre el deber y el código personal.

Para más información Utiliza los objetos del entorno durante los combates para encadenar espectaculares combos; no solo le da un toque cinematográfico, sino que también te ayuda a mantener a raya a los enemigos.

La ciudad es un personaje en sí misma: su rico entorno, con actividades como carreras callejeras, peleas y objetos coleccionables, recompensa la exploración al tiempo que conserva ese ambiente crudo y auténtico. Los momentos en los que hay que tomar decisiones y las misiones con múltiples ramificaciones aumentan la rejugabilidad, manteniendo el mundo vivo más allá de la historia principal.

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan una épica aventura policíaca envolvente con combates trepidantes y una ciudad llena de vida, Sleeping Dogs: Edición Definitiva cumple con todas las expectativas.

19. Fallout: New Vegas [El mejor juego de rol basado en las decisiones y con complejidad moral]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego RPG de mundo abierto / postapocalíptico Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Juego de rol profundo, decisiones morales, exploración Lo que me gustó Tramas con ramificaciones, mecánicas de facciones, libertad de mundo abierto

Fallout: New Vegas te sumerge en un Mojave postapocalíptico y abrasado por el sol, donde las facciones se enfrentan y cada decisión cuenta. El mundo abierto está repleto de lugares secretos, misiones secundarias y decisiones moralmente ambiguas, lo que proporciona una sensación de libertad poco habitual incluso en los juegos de rol modernos.

Las habilidades, las ventajas y las alianzas de tu personaje no solo dan forma a la historia, sino también al propio entorno.

Para más información Alíate con diferentes facciones a lo largo del juego; esto desbloquea misiones ocultas y cambia la forma en que los PNJ te tratan, lo que aumenta la rejugabilidad.

El combate combina tiroteos, sigilo y el sistema táctico de puntería V.A.T.S., lo que premia la preparación y la planificación. Desde tensos enfrentamientos en ruinas irradiadas hasta el intercambio de mercancías con excéntricos supervivientes en pueblos iluminados por luces de neón, el juego combina la exploración con una jugabilidad estratégica.

El guion y el humor del juego le dan personalidad: compañeros sarcásticos, personajes no jugables extravagantes y acontecimientos impredecibles hacen que recorrer el Mojave resulte siempre fascinante. Los mods amplían aún más el mundo, lo que aumenta la rejugabilidad y ofrece opciones de personalización para los exploradores más entusiastas.

Mi veredicto:Para los aficionados a los juegos de rol que buscan tramas con ramificaciones, dilemas morales y un mundo abierto interactivo, Fallout: New Vegas sigue siendo una obra maestra.

20. Cyberpunk 2077 [El mejor juego de rol futurista de mundo abierto]

Nuestra puntuación 7.1

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Tipo de juego RPG de mundo abierto / futurista Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Una narrativa basada en las decisiones del jugador, un mundo envolvente y la profundidad de un juego de rol Lo que me gustó Narrativa ramificada, un mundo urbano muy detallado, misiones secundarias

Cyberpunk 2077 te sumerge en Night City, una metrópolis bañada en luces de neón que rebosa peligro y oportunidades. Juegas en el papel de V, un mercenario que se mueve entre las luchas entre bandas, las intrigas corporativas y la ambición personal. Las decisiones tienen repercusiones en todo el mundo, influyendo en las tramas, los personajes no jugables y la propia ciudad, lo que transmite una sensación tangible de control que recuerda a Red Dead Redemption 2su profundidad moral.

La exploración es muy rica: los tejados, los callejones y los barrios ocultos recompensan la curiosidad. El combate es fluido y combina armas de fuego, lucha cuerpo a cuerpo y habilidades cibernéticas. Las misiones secundarias son cinematográficas y, a menudo, cuentan historias íntimas que parecen reales, en lugar de ser meros rellenos.

Para más información Experimenta con el ciberware y los estilos de combate; la combinación de sigilo, piratería informática y potencia de fuego abre nuevas vías creativas para abordar las misiones.

El diálogo y la toma de decisiones son fundamentales: las alianzas, los romances y las rivalidades dependen de las elecciones del jugador. Los detalles más sutiles, desde las conversaciones en la calle hasta las oportunidades de piratear sistemas, hacen que Night City cobre vida con gran realismo.

Mi veredicto:Cyberpunk 2077 ofrece un toque cinematográfico y una aventura urbana inolvidable.

21. Kingdom Come: Deliverance [El mejor juego de rol medieval realista]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Juego de rol histórico / mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Warhorse Studios Duración media de la partida 50-80 horas Ideal para Un RPG histórico envolvente, con combates realistas y una narrativa que se desarrolla poco a poco Lo que me gustó Precisión histórica, mecánicas de supervivencia, decisiones morales

Kingdom Come: Deliverance es una Bohemia del siglo XV detallada: un mundo sin magia, solo espadas, política y supervivencia. Juegas en el papel de Henry, el hijo de un herrero atrapado en una tierra devastada por la guerra. Cada elección cuenta: las decisiones influyen en las tramas, la reputación y la forma en que reaccionan los personajes no jugables, lo que le da un peso moral realista que los aficionados a Red Dead Redemption 2 te lo agradecerás.

El combate es implacable y se basa más en la sincronización, el tipo de arma y la destreza que en estadísticas llamativas. La exploración recompensa la paciencia: las aldeas, los bosques y los castillos están repletos de detalles históricos.

Para más información Entrena con todos los tipos de armas desde el principio y gestiona bien tu resistencia; la supervivencia depende de la preparación y de las decisiones tácticas.

El mundo se comporta de forma realista: el hambre, la falta de sueño y las lesiones afectan al rendimiento, y el ritmo pausado fomenta el pensamiento estratégico. Las rutinas de los PNJ y los acontecimientos dinámicos dan vida a una sociedad medieval viva y realista.

Mi veredicto: Kingdom Come: Deliverance ofrece una aventura medieval densa, meticulosa y llena de valores morales.

Mi veredicto general

Para los jugadores a los que les gusta la narrativa y buscan mundos extensos e historias profundas, no faltan opciones más allá de Red Dead Redemption 2.

Para los recién llegados → Ghost of Tsushima

Una aventura de mundo abierto accesible y a la vez cinematográfica que combina elegancia, exploración y combate de una forma que resulta a la vez tranquila y emocionante.

Para los aficionados a los juegos de rol → The Elder Scrolls V: Skyrim

Un clásico atemporal en el que tus decisiones, tus habilidades y tu imaginación dan forma a una epopeya fantástica que puedes volver a jugar una y otra vez.

Para los jugadores que buscan historias conmovedoras → Days Gone

Una historia de supervivencia cruda y conmovedora en la que cada viaje, cada tormenta y cada pérdida se viven con auténtico peso.

Para los amantes de la acción → Grand Theft Auto V

Un juego de mundo abierto caótico y lleno de energía, rebosante de humor, detalles y momentos cinematográficos que rivalizan con Red Dead Redemption 2El alcance es el mismo: basta con cambiar los caballos por helicópteros.

Para los amantes de la historia → Assassin’s Creed Odyssey

Una inmersión total en la antigua Grecia, donde las decisiones, las batallas y los misterios mitológicos te mantendrán explorando durante cientos de horas.

Cada uno de estos títulos ofrece libertad, matices morales y una narrativa envolvente Red Dead Redemption 2que tanto gusta a los jugadores, ya que te permite elegir tu entorno de mundo abierto ideal.

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