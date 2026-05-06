21 Spiele wie „Red Dead Redemption 2“ – epische Open-World-Titel im Jahr 2025

Die besten Spiele finden, die ähnlich sind wie Red Dead Redemption 2 ist nicht einfach. Aber wenn dir das Weite Landschaften, moralische Tiefe und filmisches Storytelling – damit bist du nicht allein – und du musst dich nicht auf Arthur Morgans Welt beschränken.

Die in diesem Leitfaden vorgestellten Spiele bieten allesamt offene Welten, in denen es vor Leben nur so wimmelt. Ungezähmte Weiten, pulsierende Städte, Charaktere, an die du dich noch lange nach dem Ausloggen erinnern wirst.

Möchtest du dein eigenes Tempo bestimmen, deine eigene Geschichte schreiben und in Welten eintauchen, die lebendig, reaktiv und unvergesslich wirken? Hier sind 21 Spiele mit fesselnden offenen Welten und einer facettenreichen Erzählung für Red Dead Redemption 2Fans.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Red Dead Redemption 2“

Manche offene Welten verlangen mehr als nur deine Aufmerksamkeit – sie verlangen, dass du in ihnen lebst. Hier sind die drei herausragenden Spiele, die das Umfang, erzählerische Tiefe und FreiheitdassRed Dead Redemption 2wonach sich die Fans sehnen.

Grand Theft Auto V (2013) – Ein weitläufiger urbaner Spielplatz, auf dem drei miteinander verflochtene Lebenswege aufeinanderprallen. Von actiongeladenen Raubüberfällen bis hin zu ruhigen Nachtfahrten – Los Santos pulsiert vor chaotischer, düster-komischer Energie. Ghost of Tsushima (2020) – Das feudale Japan wird in filmischer Detailtreue dargestellt, wobei jeder Schwertkampf, jeder heimliche Hinterhalt und jede windumtoste Landschaft lebendig wirkt. Elegant, poetisch und absolut fesselnd. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) – Ein legendäres Fantasy-Epos. Von Drachen gezeichnete Berge, verborgene Verliese und unzählige Quests lassen dich deine eigene Legende in einer Welt schmieden, die niemals stillsteht.

All diese Titel zeichnen sich durch fesselndes Storytelling, uneingeschränkte Erkundungsmöglichkeiten und facettenreiche Charaktere aus. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der 21 sorgfältig ausgewählten Alternativen zu sehen, die alle Facetten des Open-World-Abenteuers abdecken.

Die 21 besten Spiele im Stil von „Red Dead Redemption 2“, die den Geist der Wildnis einfangen

Jeder, der Red Dead Redemption 2 wird wahrscheinlich endlose Stunden damit verbringen, die besten Spiele wie Red Dead Redemption 2. Nimm dir Zeit, lies den Artikel aufmerksam durch und wähle dein nächstes Open-World-Abenteuer mit Bedacht aus – aber egal, wofür du dich entscheidest, du wirst jede Menge Spaß haben.

1. Grand Theft Auto V [Großstadt-Epos trifft auf wilde Freiheit]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 Urheber Rockstar North, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden (Hauptstory), über 200 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Fans weitläufiger offener Welten in der Stadt und auf dem Land Was mir gefallen hat Nahtloser Wechsel zwischen den Protagonisten, abwechslungsreiche Raubzüge, lebendige Stadt- und Landschaften

Grand Theft Auto Vist einein weitläufiges, lebendiges Ökosystem aus Verbrechen, Chaos und schwarzem Humor – und einer derdie meistgelobten Open-World-Spiele aller Zeiten. Du wechselst zwischen drei Protagonisten, deren Wege sich auf unerwartete Weise kreuzen, die jedoch alle ihre ganz eigene Persönlichkeit haben, die jede Mission prägt.

Die verschiedenen Charaktere bieten gegensätzliche Sichtweisen auf Kriminalität und Moral, sodass die Spieler die Stadt Los Santos aus verschiedenen Blickwinkeln erleben können.

Von aufwendigen Raubüberfällen in der Stadt bis hin zu Radtouren auf staubigen Nebenstraßen mit einem gestohlenen Fahrrad – die Welt wirkt unglaublich lebendig: Straßen, Wildnis und Städte stecken voller Details, die neugierige Spieler belohnen. Die Straßen wimmeln von Fußgängern, der Verkehr fließt realistisch, und versteckte Ecken belohnen neugierige Entdecker.

Jeder Winkel scheint darauf ausgelegt zu sein, zum Experimentieren und zur Improvisation anzuregen. Ganz ehrlich: Dinge wie eine Spritztour auf dem Vinewood Boulevard oder eine Wanderung auf den Mount Chiliad werden einfach nie langweilig!

Pro-Tipp Wechsle mitten in der Mission die Protagonisten, um ihre einzigartigen Fähigkeiten und Perspektiven zu nutzen, und verwandle so einfache Begegnungen in filmreife Momente, die sich wirklich wie deine eigenen anfühlen.

Die offene Welt lebt von Auswahlmöglichkeiten und Improvisation. Du kannst der Handlung folgen oder Nebenabenteuern nachgehen – jagen, Rennen fahren, an der Börse investieren, dein Fahrzeug aufmotzen oder einfach nachts durch die Stadt streifen und dabei den Radiosendern lauschen. Der Online-Modus erweitert die Sandbox-Welt ins Unendliche und ermöglicht es dir, dein eigenes kriminelles Imperium aufzubauen oder einfach nur mit Freunden herumzualbern.

Mein Fazit: Wenn duRed Dead Redemption 2 wegen seiner Freiheit und Detailtreue, GTA V vermittelt dasselbe Gefühl von Weite in einer modernen, chaotischen städtischen Umgebung.

2. Ghost of Tsushima [Eine filmreife Mischung aus Kampf und Erkundung]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PC (als Director’s Cut), PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden (Hauptstory), über 80 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Spieler, die sich nach filmreifen Landschaften und präzisen Kämpfen sehnen Was mir gefallen hat Flüssige Schwertkämpfe, fesselnde Spielwelt, elegante Erzählweise

Ghost of Tsushima verwandelt das feudale Japan in eine lebendige, fesselnde Welt – von nebelverhangenen Wäldern und goldenen Reisfeldern bis hin zu zerklüfteten, windgepeitschten Küsten. Du schlüpfst in die Rolle von Jin Sakai, einem Samurai, der zwischen Tradition und Notwendigkeit hin- und hergerissen ist, während mongolische Invasoren über Tsushima hereinbrechen und ihn dazu zwingen, sich zu fragen, was es wirklich bedeutet, seinem Kodex treu zu bleiben.

Die Kämpfe sind elegant und anspruchsvoll zugleich. Das Schwertkampfspiel erfordert Timing und Präzision, während Heimlichkeit und Strategie kreative Herangehensweisen an jede Begegnung ermöglichen. Jedes Duell, jeder Hinterhalt und jedes Gefecht ist ein Spiel mit Risiko und Belohnung, bei dem Geduld und taktisches Denken gegenüber purer Aggression belohnt werden.

Pro-Tipp Nutze die Mechanik des Leitwindes, um die Welt zu erkunden, ohne aus dem Spielgeschehen herausgerissen zu werden – sie weist dir auf subtile Weise den Weg zu den Zielen und lässt dich in die Welt eintauchen, anstatt nur einer Karte zu folgen.

Abgesehen von der Hauptgeschichte birgt jeder Bergpfad, jeder versteckte Schrein und jedes abgelegene Dorf Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Banditenverstecke, umherirrende Geister und Füchse, die zu heiligen Schreinen führen – all das schafft kleine, miteinander verwobene Geschichten, die der Insel ein lebendiges Gefühl verleihen. Nebenaktivitäten und zufällige Begegnungen sind nicht nur Füllmaterial; sie vertiefen die Erzählung und verleihen der Welt Tiefe, sodass jeder Moment unvergesslich wird.

Mein Fazit:Die Kombination aus Handlung, Kulisse und Kämpfen macht das Erkunden der Inseln zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Open-World-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 50–200 Stunden Am besten geeignet für RPG-Fans, die sich für eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und das Erkunden der Spielwelt begeistern Was mir gefallen hat Eine riesige Welt, abwechslungsreiche Quests, die Freiheit, das Spiel ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten

Skyrimist eines derDie besten Action-RPGs das je geschaffen wurde. Die Spieler erleben die eisige, raue Provinz Tamriel, ein Land voller Drachen, politischer Intrigen und endloser Abenteuer. Du erschaffst deinen eigenen Helden – wählst Rasse, Fähigkeiten und Gesinnung – und betrittst dann eine riesige, reaktive offene Welt, in der jeder Berg, jede Höhle und jedes Dorf Geschichten zu erzählen hat.

Pro-Tipp Investiere Zeit in das Drachenruf-System; das Freischalten und Verketten von Drachenrufen verwandelt Kämpfe in filmreife Szenen, in denen du dich wie eine Legende in deiner eigenen Geschichte fühlen kannst.

Der Kampf vereint Schwertkampf, Magie und Bogenschießen und bietet dir so die Flexibilität, einen Spielstil zu entwickeln, der ganz deinem Geschmack entspricht. Die Welt reagiert auf subtile Weise auf deine Entscheidungen – die Stadtbewohner tratschen, Fraktionen wechseln die Seiten, und Gerüchte verbreiten sich im ganzen Land.

Mein Fazit:Skyrim bietet grenzenlose Erkundungsmöglichkeiten und epische Geschichten, bei denen sich jede Reise wie deine eigene anfühlt.

4. Days Gone [Eine von Überlebensinstinkt geprägte offene Welt mit Herz]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Open-World-Survival-Action Plattformen PC, PS5, PS4 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Fans von storylastigen postapokalyptischen Spielen Was mir gefallen hat Eine bewegende Geschichte, eine dynamische Welt, Fahrten mit dem Motorrad

Days Gonegehört zu denDie besten Spiele im Survival-Horror-Genre. Du findest dich in einem trostlosen Pazifischen Nordwesten wieder, wo die Zivilisation unter der Last einer Viruspandemie zusammengebrochen ist. Du spielst Deacon St. John, einen von Verlust gequälten Biker-Vagabunden, der die offene Welt durchstreift und dabei Schwärmen unberechenbarer Freaker und feindseliger Menschen gegenübersteht.

Das Spiel besticht durch seine dynamische Weltgestaltung – Wetter und Tag-Nacht-Wechsel beeinflussen die Sichtverhältnisse und das Verhalten der Gegner, während umherstreifende Horden sehr lebendig wirken und strategisches Vorgehen und Planung erfordern.

Pro-Tipp Locke mit deinem Motorrad ganze Horden in Fallen; dank deiner Beweglichkeit und der Gefahren der Umgebung verwandeln sich aussichtslose Kämpfe in spektakuläre Fluchtmanöver.

Das Motorradfahren ist zugleich Überlebenskampf und Spektakel, wobei Kraftstoffmanagement, Individualisierung und Upgrades jeder Fahrt zusätzliche Bedeutung verleihen. Nebenmissionen und Begegnungen wirken sehr persönlich und offenbaren die zerrissene Menschlichkeit einer Gesellschaft am Abgrund.

Mein Fazit:Fans vonRed Dead Redemption 2Die fesselnden Landschaften und emotionalen Handlungsstränge werden in Days Gone, wo Freiheit, Gefahr und erzählerische Tiefe in einer lebendigen Welt aufeinandertreffen.

5. Assassin’s Creed Odyssey [Ein von Mythen inspiriertes Action-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ubisoft Quebec, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach entscheidungsorientierten historischen Epen sehnen Was mir gefallen hat Verzweigte Handlungsstränge, Seefahrt, üppige Landschaften

Assassin’s Creed Odyssey Das Spiel versetzt die Spieler in das antike Griechenland auf dem Höhepunkt seiner Blütezeit und verbindet Mythos, Geschichte und weitläufige Landschaften. Du entscheidest dich, ob du als Alexios oder Kassandra spielen möchtest, und gestaltest ihre Reise durch entscheidungsgesteuerte Erzählstränge und mehrere mögliche Enden.

Die Kämpfe sind flüssig und strategisch und verbinden Nahkampf, Fernangriffe und Spezialfähigkeiten, während die Erkundung der Meere deinen Reisen Größe und Spektakel verleiht. Nebenquests und Interaktionen mit Charakteren sind vielschichtig und belohnen Neugier mit versteckten Geschichten und einzigartigen Begegnungen.

Pro-Tipp Rüste dein Schiff und deine Crew frühzeitig auf, um Seeschlachten in taktische Spielwiesen zu verwandeln, die dir sowohl strategische Vorteile als auch filmreife Momente auf den Wellen bescheren.

Die Ägäis ist geprägt von Handel, Konflikten und Entdeckungen, und jede Region besticht durch ihr ganz eigenes visuelles Flair und ihre einzigartige Geschichte. Odysseefängt die Spannung zwischen Freiheit und den daraus resultierenden Konsequenzen ein – jede Entscheidung hat Auswirkungen auf die ganze Welt.

Mein Fazit:Ein Meisterwerk in Bezug auf Umfang und Erzählkunst, Odysseefestigt seinen Platz unter den Die besten Assassin’s Creed-Spiele mit seiner Tiefe, seiner Schönheit und seiner von den Spielern bestimmten Handlung.

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Open-World-Ego-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach spontanem Chaos und Erkundung sehnen Was mir gefallen hat Dynamische Ereignisse in der Spielwelt, eine von Kultfiguren geprägte Geschichte, vielseitige Kämpfe

Far Cry 5 spielt im ländlichen Montana, das unter dem Einfluss einer Weltuntergangssekte steht, und verbindet rasante Action mit der Freiheit eines Sandbox-Spiels. Missionen verlaufen selten geradlinig – du kannst Ziele heimlich, mit gezückter Waffe oder indem du die Welt gegeneinander aufbringst, angehen.

Die Karte ist gespickt mit Wildtieren, versteckten Bunkern und spontanen Ereignissen, die die Umgebung lebendig und unvorhersehbar wirken lassen. Die Auswahl an Fahrzeugen und Waffen reicht von Geländewagen bis hin zu Hubschraubern und ermöglicht es den Spielern, Situationen kreativ anzugehen.

Pro-Tipp Hol dir deinen vierbeinigen Begleiter Fang schon früh ins Team und verbessere ihn – er ist nicht nur ein Verbündeter im Kampf, sondern auch ein geborener Späher, der feindliche Stellungen aufdeckt und Kämpfe zu deinen Gunsten entscheidet.

Nebenmissionen und die weitläufige offene Welt laden zum Erkunden ein, während dynamische Wetterbedingungen und Tag-Nacht-Wechsel sowohl die Kämpfe als auch die Atmosphäre beeinflussen. Es ist eine Mischung aus dem beste FPS-Action und das Erzählen von Geschichten über die Umwelt, wobei Humor und Spannung inmitten des Chaos nebeneinander bestehen.

Mein Fazit:Far Cry 5 bietet die perfekte Balance zwischen fesselnder Erzählung und rasanten Actionsequenzen in einer Welt, die auf deine Entscheidungen reagiert.

7. Mafia III [Krimisaga – Eine Alternative zum Wilden Westen]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Urheber Hangar 13, 2K Games Durchschnittliche Spielzeit 35–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von erzählungsorientierten Rache-Sagas Was mir gefallen hat Handlungsort: New Orleans der 1960er Jahre, dynamische Kämpfe, fesselnde Handlung

Mafia III versetzt die Spieler ins New Bordeaux des Jahres 1968, ein neu interpretiertes New Orleans, das von Jazz, Leuchtreklamen und schwelenden rassistischen Spannungen geprägt ist. Du schlüpfst in die Rolle von Lincoln Clay, einem Vietnam-Veteranen, der entschlossen ist, die Mafia zu zerschlagen, die ihn verraten hat – doch Rache bedeutet hier nicht nur Schießereien. Die Welt reagiert auf deine Entscheidungen, und jedes Viertel hat seinen ganz eigenen Charakter, voller Handlungsstränge, Nebenmissionen und kultureller Details.

Die Kämpfe verbinden Heimlichkeit, Strategie und totales Chaos, während das detailreiche Stadtdesign zum Erkunden einlädt – von ruhigen Hintergassen bis hin zu pulsierenden Uferpromenaden. Fahrzeuge und die individuelle Anpassung der Waffen sorgen für taktische Abwechslung, und der Soundtrack mit Hits aus der damaligen Zeit verleiht jeder Verfolgungsjagd und jedem Feuergefecht filmreife Energie.

Pro-Tipp Sorge dafür, frühzeitig treue Mitstreiter zu rekrutieren; ihre Fähigkeiten können deine Herangehensweise an Missionen grundlegend verändern – von feuerkraftintensiven Überfällen bis hin zu heimlichen Ausschaltaktionen.

Im Gegensatz zu einfacheren Action-Spielen, Mafia III lässt die Welt vor Konsequenz pulsieren und sorgt dafür, dass moralische Entscheidungen Wellen in deinem kriminellen Imperium schlagen. Es ist eines der Die besten Mafia-Spiele in der Serie.

Mein Fazit:Mafia III bietet ein weitläufiges, von Rachegedanken geprägtes Open-World-Erlebnis, das auf historischer Authentizität basiert.

8. Horizon Zero Dawn [Überleben in der futuristischen Wildnis]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Erkundung und detailreicher Weltgestaltung Was mir gefallen hat Roboter-Wildtiere, tiefgründige Hintergrundgeschichte, dynamische Kämpfe

Horizon Zero Dawn versetzt die Spieler in eine postapokalyptische Welt, die von Roboterwesen beherrscht wird, wo die Natur die Ruinen der menschlichen Zivilisation zurückerobert hat. Du begleitest Aloy, eine findige Jägerin mit geheimnisvoller Vergangenheit, durch weitläufige Landschaften, die von üppigen Wäldern bis hin zu kargen Wüsten reichen.

Das Spiel verbindet filmisches Storytelling mit der Erkundung einer offenen Welt und ermöglicht es dir, dich durch detailreiche Umgebungen zu klettern, zu schleichen und zu kämpfen.

Der Kampf ist taktisch und lohnend – nutze die Schwächen der Gegner aus, stelle Spezialmunition her und koordiniere Angriffe gegen riesige Maschinen. Nebenquests, sammelbare Hintergrundinformationen und versteckte Lager verstärken das Gefühl einer lebendigen, pulsierenden Welt.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in die Herstellung von Fallen und Elementarpfeilen; durch die Kombination von Feuer-, Schock- und Frosteffekten werden selbst übermächtige Maschinen zu einer beherrschbaren Beute.

Die Grafik ist atemberaubend, mit dynamischen Wetter- und Tag-Nacht-Zyklen, die sowohl die Strategie als auch die Atmosphäre beeinflussen. Gleichzeitig verwebt die Erzählung Themen wie Entdeckung, Identität und Überleben mit dem Gameplay und gibt den Spielern einen Grund, sich abseits der ausgetretenen Pfade aufzuhalten.

Im Gegensatz zu eher linearen Open-World-Titeln wirkt jede Begegnung – von kleinen Robotergefechten bis hin zu gewaltigen Schlachten – lebendig und von Bedeutung.

Mein Fazit:For Red Dead Redemption 2 Fans, die sich nach ausgedehnten Erkundungen, einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und vielschichtigen Kämpfen sehnen, Horizon Zero Dawn entführt in eine futuristische Wildnis voller Leben, Gefahren und Geschichten.

9. Red Dead Redemption [Ein echter Wild-West-Klassiker]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-Adventure, offene Welt Plattformen PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, Windows / PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber Rockstar San Diego, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 35–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Westernfilmen Was mir gefallen hat Eine fesselnde Spielwelt, dynamische NPCs, moralische Entscheidungen

Red Dead Redemption ist die Vorgeschichte zu Red Dead Redemption 2, das die letzten Tage des Wilden Westens mit Realismus und Ernsthaftigkeit einfängt. Du spielst John Marston, einen ehemaligen Gesetzlosen, der in ein Leben zurückgerissen wird, das er hinter sich gelassen glaubte.

Das Spiel verbindet filmische Erzählkunst mit der Freiheit einer offenen Welt und ermöglicht es dir, durch Wüsten, Berge und geschäftige Städte zu reiten, während du auf der Jagd bist, Duelle austrägst und moralisch komplexe Entscheidungen triffst.

Pro-Tipp Nutze „Eagle Eye“ regelmäßig, um Wildtiere und Ziele aufzuspüren; es verwandelt die Jagd und den Kampf in ein strategisches, filmreifes Erlebnis.

Nebenaktivitäten – von Poker bis hin zur Kopfgeldjagd – fügen sich nahtlos ein, und das dynamische Wetter sowie der Tag-Nacht-Wechsel beeinflussen sowohl die Strategie als auch das Eintauchen in die Spielwelt. Die Handlung ist schlanker als Red Dead Redemption 2aber voller charakterbasierter Dramatik, die emotionale Momente bietet, die noch lange nach dem Abspann nachwirken.

Mein Fazit:Für Fans, die sich nach dem authentischen Wilden Westen mit erzählerischer Tiefe sehnen, Red Dead Redemption bleibt ein zeitloser Maßstab für storybasierte Open-World-Spiele.

10. Metal Gear Solid V: Der Phantomschmerz [Taktische Tarnung neu definiert]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Open-World-Stealth-Action Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Kojima Productions, Konami Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischer Freiheit und spontanem Spielverlauf Was mir gefallen hat Offene Missionen, Basisverwaltung, adaptive KI

Metal Gear Solid V: Der Phantomschmerz versetzt dich in die weiten, sonnenverbrannten Landschaften Afghanistans und der afrikanischen Wüste, wo sich sowohl heimliches Vorgehen als auch mutiges Handeln auszahlen. Du schlüpfst in die Rolle von Venom Snake und gestaltest Missionen mit einer Freiheit, wie man sie bei einem AAA-Titel selten findet – nähere dich deinen Zielen aus der Luft, vom Boden aus oder aus dem Schatten heraus.

Pro-Tipp Stelle deine Ausrüstung vor jeder Mission individuell zusammen; durch den Austausch von Ausrüstung und Begleitern verändert sich die Herangehensweise, sodass sich sowohl heimliche Ausschaltungen als auch massive Angriffe immer wieder neu anfühlen.

Das Basismanagement und das Buddy-System sorgen für vielschichtige Strategien und lassen die offene Welt lebendig wirken, selbst wenn man gerade keine Missionen absolviert. Die Handlungsstränge sind düster, filmisch und oft beunruhigend, während Nebenmissionen Raum für spontane Geschichten bieten, die sich eher persönlich als vorhersehbar anfühlen.

Bildsprache und Sounddesign steigern die Spannung und machen jede Infiltration zu einem filmreifen Erlebnis, bei dem man mitfiebert.

Mein Fazit:Der Phantomschmerz ist ein Meisterwerk des Open-World-Stealth-Genres. Es ist die perfekte weitläufige Sandbox für findige Spieler.

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action-Adventure / Sandbox Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Avalanche Studios, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die übertriebene Zerstörung und Freiheit lieben Was mir gefallen hat Extreme Physik, vielseitige Fortbewegung, chaotisches Sandbox-Gameplay

Just Cause 4ist rein,ein wahnsinniges Chaos, eingebettet in eine sonnenverbrannte südamerikanische Landschaft. Rico Rodriguez kehrt mit seinem Enterhaken, seinem Wingsuit und seinem Fallschirm zurück – Ausrüstung, die das Fortbewegen zu einem kreativen Spielfeld macht. Jedes Gebäude, jedes Fahrzeug und jedes Objekt kann zerstört werden, sodass du deine eigenen filmreifen Stunts erfinden kannst.

Pro-Tipp Probiert gemeinsam verschiedene Gadgets und Fahrzeuge aus; die Kombination des Enterhakens mit Sprengstofffässern oder Hubschraubern sorgt für chaotische Stunts, die unglaublich befriedigend sind.

Die Story-Missionen knüpfen lose an die Handlung des Spiels an, doch der eigentliche Spaß liegt im Experimentieren – Militärstützpunkte in die Luft jagen, Fahrzeuge in die Luft schleudern oder Kettenreaktionen auslösen, nur um ein Spektakel zu bieten!

Mein Fazit:Wer auf der Suche nach Freiheit, Weite und Spielplatz-Spaß ist, wird hier fündig Just Cause 4 eine zerstörbare Welt – ein spannendes Abenteuer.

12. Watch Dogs 2 [Urbanes Open-World-Spiel mit Hacking-Elementen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ubisoft Montreal, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die technische Freiheit und Kreativität lieben Was mir gefallen hat Hacking-Mechaniken, pulsierende Stadt, flexible Missionsansätze

In Watch Dogs 2, erkundest du ein sonnenverwöhntes, lebendiges San Francisco, in dem jedes Gerät ein potenzielles Werkzeug ist. Du schlüpfst in die Rolle von Marcus Holloway, einem brillanten Hacker bei DedSec, indem sie Tarnung, Technik und Parkour miteinander verbinden, um korrupte Systeme zu zerschlagen. In den Missionen wird Kreativität belohnt – manipulieren Sie den Verkehr, Drohnen, Kameras oder Handys, um Ihre Gegner zu überlisten, ohne auch nur einen Schuss abzugeben.

Pro-Tipp Nutze Gegenstände in der Umgebung, um Ablenkungen oder Kettenreaktionen auszulösen; das macht nicht nur Spaß, sondern ist oft auch effektiver als ein direkter Kampf.

Die Handlungsstränge verbinden Humor mit gesellschaftspolitischen Kommentaren und verankern das Spielerlebnis in einem modernen, nachvollziehbaren Umfeld. Die Nebenaktivitäten reichen von Rennen bis hin zu kooperativen Herausforderungen und sorgen dafür, dass die Spieler auch lange nach Abschluss der Hauptgeschichte noch begeistert dabei bleiben.

Mein Fazit:Watch Dogs 2 bietet eine lebendige, reaktive offene Welt voller Freiheit, Geschichte und raffinierter Spielmechaniken.

13. Tomb Raider [Abenteuer mit erzählerischem Tiefgang]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-Adventure, storybasiert Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Crystal Dynamics, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von filmischer Erkundung und storybasiertem Gameplay Was mir gefallen hat Fesselnde Rätsel, Überlebensmechaniken, eine starke Hauptfigur

Die Neuauflage von 2013 Tomb Raider versetzt die Spieler in Lara Crofts Entstehungsgeschichte – jung, einfallsreich und entschlossen. Auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet, steht das Überleben im Mittelpunkt des Spiels: Handwerk, Kämpfe und die Orientierung in der Umgebung fühlen sich unmittelbar und spannend an.

Von der Besteigung steiler Klippen bis hin zum heimlichen Vorankommen an feindlichen Gegnern – Laras Abenteuer verbindet Action und Erkundung auf eine Weise, die sich authentisch anfühlt.

Pro-Tipp Erkunde jeden Winkel; in versteckten Gräbern findest du oft Ausrüstungsgegenstände, die Laras Überlebensausrüstung deutlich vielseitiger machen.

Die Erzählung ist persönlich und intim und dreht sich um Reifeprozesse, Ängste und Widerstandsfähigkeit, wobei filmische Zwischensequenzen nahtlos in das Gameplay eingebunden sind.

Der Kampf verläuft flüssig und ermöglicht es den Spielern, Heimlichkeit, Bogenschießen und improvisierte Waffen zu kombinieren, um Herausforderungen kreativ zu meistern. Das visuelle und akustische Design verstärkt das Eintauchen in die Spielwelt – jedes Rauschen der Wellen, jedes Rascheln im Laub oder jedes Knarren eines Seils trägt dazu bei, dass man das Gefühl hat, an einem realen Ort zu sein.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich nach intensiven Erkundungen, fesselnden Geschichten und filmreifen Abenteuern sehnen, Tomb Raider trifft genau die richtige Balance zwischen Spannung und Belohnung.

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Fahrzeugkämpfe in einer offenen Welt, Action Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Avalanche Studios, Warner Bros. Interactive Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Fans von Verkehrschaos und Wüstenerkundungen Was mir gefallen hat Anpassbare Fahrzeuge, intensive Kämpfe, eine stimmungsvolle Welt

Mad Maxist einsonnenverbrannte, gnadenlose Einöde, in der das Überleben an der PS-Leistung gemessen wird. Die Spieler steuern Max, einen einsamen Wanderer, während sie in weitläufigen Wüsten nach Ressourcen suchen, Fahrzeuge aufrüsten und sich feindlichen Banden stellen.

Fahrzeugkämpfe sind das Herzstück des Spielerlebnisses – Verfolgungsjagden, Rammmanöver und explosive Ausschaltmanöver wirken realistisch und spannend, und jede Begegnung ist eine Mischung aus Strategie und Chaos.

Pro-Tipp Konzentriere dich zunächst darauf, das Fahrzeug „Magnum Opus“ aufzurüsten; das verändert sowohl die Fortbewegung als auch den Kampf und verwandelt ein zerbrechliches Fahrzeug in eine Todesmaschine, die die Wüste beherrschen kann.

Die Welt selbst ist eine Figur: vom Wind gepeitschte Dünen, verfallene Siedlungen und verlassene Autobahnen strahlen sowohl Schönheit als auch Gefahr aus. Der Soundtrack und die Wettereffekte verstärken die Spannung und verleihen jeder Reise durch das Ödland einen filmischen Charakter.

Mein Fazit:Für Fans von chaotischen Open-World-Survival-Spielen mit spürbaren Konsequenzen, Mad Max bietet nonstop Action und ein intensives Wüstenerlebnis.

15. The Division 2 [Taktischer Shooter mit Open-World-Tiefe]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Online-Action-RPG / Third-Person-Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Massive Entertainment, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Taktische, strategische Shooter Was mir gefallen hat Kooperatives Spiel, dynamische Weltereignisse, vielfältige Ausrüstung

The Division 2 versetzt die Spieler in die Rolle von Eliteagenten, die sich in einem Washington D.C. nach der Pandemie zurechtfinden müssen, wo Der Zusammenbruch der Gesellschaft hat eine angespannte, unberechenbare offene Welt geschaffen. Das Erkunden verbindet die Tiefe eines Rollenspiels mit einigen der beste TPS Mechanik und taktischer Kampf – Waffenanpassung, Deckungsmechanik und Teamkoordination prägen die Gefechte.

Die Mehrspieler-Modi legen Wert auf Zusammenarbeit, ohne diese jedoch aufzuzwingen, sodass Einzelspieler die Geschichte genießen können, während gleichzeitig ein lohnendes Gruppenerlebnis geboten wird.

Pro-Tipp Rüste deine Operationsbasis möglichst früh auf; dadurch schaltest du Fähigkeiten und die Herstellung von Ausrüstung frei, die sowohl das Solospiel als auch das Gruppenspiel deutlich einfacher machen.

Nebenmissionen und Sammelobjekte bereichern die Handlung und verleihen der Welt eine dichte, lebendige Atmosphäre, statt sie hohl wirken zu lassen. Grafik und Sound unterstreichen die Spannung einer Stadt, die am Abgrund steht, während das Sammeln von Beute das Gameplay fesselnd macht, ohne sich wie mühsames Grinden anzufühlen.

Mein Fazit:The Division 2 bietet spannende, lohnende Erkundungen und Kämpfe. Perfekt für alle, die strategische Open-World-Shooter lieben.

16. Far Cry 4 [Ein exotisches Open-World-Action-Erlebnis]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Open-World-Ego-Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Ubisoft Montreal, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Erkundung und rasante Action Was mir gefallen hat Vielfältige Fahrzeuge, innovatives Gameplay, Koop-Modus

Far Cry 4ist eines derDie besten Far Cry-Spiele. Die Handlung spielt in Kyrat, einer fiktiven Region im Himalaya, die von einem despotischen König beherrscht wird. Die Welt ist lebendig und abwechslungsreich – schneebedeckte Gipfel, dichte Dschungel und Dörfer voller Leben.

Die Spieler absolvieren Missionen, erobern Außenposten zurück und erkunden die Welt in ihrem eigenen Tempo, wobei ihnen ein umfangreiches Waffenarsenal und Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die kreative Herangehensweisen ermöglichen.

Dynamische Ereignisse, Begegnungen mit Wildtieren und unvorhersehbare feindliche Patrouillen lassen die Welt lebendig wirken. Der Koop-Modus bereichert das Erkundungserlebnis, da Freunde sich nahtlos an Feuergefechten oder Nebenquests beteiligen können.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Glockentürme und Außenposten frühzeitig zu erobern – sie legen Kartenbereiche frei, schalten Schnellreisepunkte frei und erleichtern die Erkundung von Kyrat erheblich, während sie dir Zugang zu besseren Waffen und Ressourcen verschaffen.

Vertikalität sorgt für Spannung – das Erklimmen von Klippen oder das Abseilen in feindliche Lager belohnt mutige Entscheidungen. Nebenmissionen, die Jagd und Sammelobjekte bieten eine willkommene Abwechslung zwischen den Höhepunkten der Hauptgeschichte und sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Chaos und ruhiger Erkundung.

Mein Fazit:Für Fans, die sich nach der Freiheit einer offenen Welt mit einem Hauch von Chaos sehnen, Far Cry 4 bietet Abenteuer, Spektakel und spontanen Spielspaß.

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Detektivspiel / Open-World Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Team Bondi, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Rätsellösen und erzählorientiertes Spielen Was mir gefallen hat Analyse der Gesichtsanimationen, stimmungsvolle Stadt

L.A. Noire Der Spieler schlüpft in die Rolle des Detectives Cole Phelps, der sich durch das Los Angeles der 1940er Jahre bewegt. Die Straßen pulsieren vor Leben – Autos, Fußgänger und neonbeleuchtete Gassen. Der Spieler untersucht Verbrechen, verhört Verdächtige und sammelt Beweise, wobei klassische Open-World-Erkundung mit tiefgehender Ermittlungsarbeit kombiniert wird.

Gesichtsanimationstechnologie sorgt für Spannung bei Vorstellungsgesprächen: Selbst kleinste Verräter können die Wahrheit oder Lügen offenbaren. Die Missionen reichen von brutalen Schießereien bis hin zur sorgfältigen Spurensicherung und verbinden Action mit Detektivarbeit. Zeitgetreue Grafik, Radiosendungen und authentischer Jazz verstärken das Eintauchen in die Spielwelt und versetzen die Spieler vollständig ins Los Angeles der Nachkriegszeit.

Pro-Tipp Achten Sie bei Verhören auf Gesten und Mimik; das frühzeitige Erkennen von Lügen erleichtert die Aufklärung von Fällen und kann deren Ausgang beeinflussen.

Die Freiheit der offenen Welt ermöglicht Nebenfälle, Verkehrskontrollen und Erkundungen zwischen den Höhepunkten der Hauptgeschichte. Durch die Kombination aus erzählerischer Tiefe, realistischem Spielweltdesign und Ermittlungsmechaniken wirkt jeder Fall wie ein eigener Kurzfilm, und das Spiel gehört zu den Die besten Detektivspieleverfügbar.

Mein Fazit:L.A. Noire ist ideal für alle, die sich nach einer Open-World-Erfahrung sehnen, in der Beobachtung und Schlussfolgerungen genauso spannend sind wie Schießereien.

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Open-World-Action / Kampfsport Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber United Front Games, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Kampfbasierte Handlung und Erkundung Was mir gefallen hat Flüssige Kampfkunst, eine fesselnde Hongkong-Welt

Sleeping Dogs: Definitive Edition Das Spiel versetzt die Spieler als Undercover-Polizist Wei Shen in ein pulsierendes, neonbeleuchtetes Hongkong. Die Straßen sind voller Leben – Märkte, Verkehr und NPCs, die dynamisch reagieren. Die Kämpfe verbinden Kampfsport, Schusswechsel und Interaktionen mit der Umgebung zu filmreifen, spektakulären Schlägereien.

Das Spiel verbindet die Höhepunkte der Hauptgeschichte mit der Freiheit einer offenen Welt: Fahre herum, erkunde die Umgebung oder nimm Nebenmissionen in Angriff. Ermittlungen, Triaden-Missionen und Undercover-Einsätze vertiefen die Handlung und sorgen für einen spannungsgeladenen moralischen Konflikt zwischen Pflicht und persönlichem Kodex.

Pro-Tipp Nutze während der Kämpfe Gegenstände in der Umgebung, um spektakuläre Kombos zu reihen; das sieht nicht nur filmreif aus, sondern sorgt auch dafür, dass die Gegner im Griff bleiben.

Die Stadt selbst ist eine facettenreiche Kulisse – Aktivitäten wie Straßenrennen, Kämpfe und Sammelobjekte lohnen das Erkunden und bewahren gleichzeitig die raue, authentische Atmosphäre. Durch Entscheidungen geprägte Momente und verzweigte Missionsverläufe sorgen für hohen Wiederspielwert und lassen die Welt auch nach Abschluss der Hauptgeschichte lebendig bleiben.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich nach einem fesselnden Krimi-Epos mit packenden Kämpfen und einer lebendigen Stadt sehnen, Sleeping Dogs: Definitive Edition hält, was es verspricht.

19. Fallout: New Vegas [Das beste entscheidungsorientierte Rollenspiel mit moralischer Komplexität]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Open-World-RPG / postapokalyptisch Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Intensives Rollenspiel, moralische Entscheidungen, Erkundung Was mir gefallen hat Verzweigte Handlungsstränge, Fraktionsmechaniken, die Freiheit einer offenen Welt

Fallout: New Vegas versetzt dich in eine sonnenverbrannte, postapokalyptische Mojave-Wüste, in der Fraktionen aufeinanderprallen und jede Entscheidung zählt. Die offene Welt wimmelt nur so von geheimen Orten, Nebenquests und moralisch zweideutigen Entscheidungen, was ein Gefühl von Freiheit vermittelt, das selbst in modernen Rollenspielen selten ist.

Die Fähigkeiten, Talente und Bündnisse deines Charakters beeinflussen nicht nur die Geschichte, sondern auch die Umgebung selbst.

Pro-Tipp Schließe dich nach und nach verschiedenen Fraktionen an; dadurch werden versteckte Questreihen freigeschaltet und die Reaktionen der NPCs auf dich ändern sich, was den Wiederspielwert erhöht.

Der Kampf verbindet Schusswechsel, Stealth-Elemente und taktisches V.A.T.S.-Zielsystem und belohnt so gute Vorbereitung und Planung. Von spannungsgeladenen Begegnungen in verstrahlten Ruinen bis hin zum Handel mit exzentrischen Überlebenden in neonbeleuchteten Städten – das Spiel schafft einen guten Ausgleich zwischen Erkundung und strategischem Gameplay.

Die Handlung und der Humor des Spiels verleihen ihm Charakter – sarkastische Begleiter, skurrile NPCs und unvorhersehbare Ereignisse sorgen dafür, dass das Erkunden der Mojave stets spannend bleibt. Mods erweitern die Welt noch weiter und bieten engagierten Entdeckern zusätzlichen Wiederspielwert und Anpassungsmöglichkeiten.

Mein Fazit:Für RPG-Fans, die sich nach verzweigten Handlungssträngen, moralischen Dilemmata und einer interaktiven offenen Welt sehnen, Fallout: New Vegas bleibt ein Meisterwerk.

20. Cyberpunk 2077 [Das beste futuristische Open-World-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 7.1

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Art des Spiels Open-World-RPG / futuristisch Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Entscheidungsbasiertes Storytelling, fesselnde Spielwelt, RPG-Tiefe Was mir gefallen hat Verzweigte Handlung, detailreiche Stadtwelt, Nebenquests

Cyberpunk 2077 entführt dich in Night City, eine neonbeleuchtete Metropole, in der Gefahr und Chancen auf jeden Schritt und Tritt lauern. Du schlüpfst in die Rolle von V, einer Söldnerin, die sich zwischen Bandenkriegen, Unternehmensintrigen und persönlichem Ehrgeiz zurechtfinden muss. Entscheidungen wirken sich auf die gesamte Welt aus, beeinflussen Handlungsstränge, NPCs und die Stadt selbst und vermitteln ein greifbares Gefühl der Selbstbestimmung, das an Red Dead Redemption 2seine moralische Tiefe.

Die Erkundung ist abwechslungsreich – Dächer, Gassen und versteckte Viertel belohnen Neugier. Die Kämpfe sind flüssig und verbinden Schusswaffen, Nahkampf und kybernetische Fähigkeiten. Nebenquests sind filmisch inszeniert und erzählen oft persönliche Geschichten, die lebendig wirken und nicht wie bloßer Lückenfüller.

Pro-Tipp Experimentiere mit Cyberware und Kampfstilen; die Kombination aus Tarnung, Hacking und Feuerkraft eröffnet dir kreative Möglichkeiten, Missionen zu meistern.

Dialog und Entscheidungsfindung sind entscheidend – Bündnisse, Liebesbeziehungen und Rivalitäten hängen alle von den Entscheidungen der Spieler ab. Feine Details, vom Straßenlärm bis hin zu Hacking-Möglichkeiten, lassen Night City vor Realismus pulsieren.

Mein Fazit:Cyberpunk 2077 bietet cineastisches Flair und ein unvergessliches urbanes Abenteuer.

21. Kingdom Come: Deliverance [Das beste realistische Mittelalter-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Historisches Rollenspiel / Open-World Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Warhorse Studios Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Ein fesselndes historisches Rollenspiel mit realistischen Kämpfen und einer sich langsam entfaltenden Handlung Was mir gefallen hat Historische Genauigkeit, Überlebensmechanismen, moralische Entscheidungen

Kingdom Come: Deliverance ist ein detailreiches Böhmen des 15. Jahrhunderts – eine Welt ohne Magie, nur mit Schwertern, Politik und dem Kampf ums Überleben. Du spielst Henry, den Sohn eines Schmieds, der in einem vom Krieg zerrütteten Land gefangen ist. Jede Entscheidung zählt: Sie beeinflussen die Handlungsstränge, den Ruf und die Reaktionen der NPCs und verleihen dem Spiel eine realistische moralische Tiefe, die Fans von Red Dead Redemption 2 werden es zu schätzen wissen.

Der Kampf ist gnadenlos und legt mehr Wert auf Timing, Waffenart und Geschicklichkeit als auf auffällige Werte. Das Erkunden belohnt Geduld – Dörfer, Wälder und Burgen stecken voller historischer Details.

Pro-Tipp Übe dich frühzeitig im Umgang mit allen Waffentypen und gehe sparsam mit deiner Ausdauer um; das Überleben hängt von der Vorbereitung und taktischen Entscheidungen ab.

Die Welt reagiert realistisch – Hunger, Schlafmangel und Verletzungen beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit, und das gemächliche Tempo fördert strategisches Denken. NPC-Routinen und dynamische Ereignisse schaffen eine lebendige, atmende mittelalterliche Gesellschaft.

Mein Fazit: Kingdom Come: Deliverance bietet ein dichtes, detailreiches und moralisch vielschichtiges mittelalterliches Abenteuer.

Mein Fazit

Für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen und sich nach weitläufigen Welten und tiefgründigen Geschichten sehnen, gibt es jenseits von Red Dead Redemption 2.

Für Neulinge → Ghost of Tsushima

Ein zugängliches und zugleich filmisches Open-World-Abenteuer, das Eleganz, Erkundung und Kampf auf eine Weise verbindet, die sich zugleich friedlich und spannend anfühlt.

Für RPG-Fans → The Elder Scrolls V: Skyrim

Ein zeitloser Klassiker, in dem deine Entscheidungen, Fähigkeiten und Fantasie ein Fantasy-Epos prägen, das man immer wieder spielen kann.

Für Spieler, die sich nach einer emotionalen Geschichte sehnen → Days Gone

Eine raue, herzergreifende Überlebensgeschichte, in der jede Fahrt, jeder Sturm und jeder Verlust mit echter Wucht wirkt.

Für Abenteuerlustige → Grand Theft Auto V

Ein chaotisches, energiegeladenes Sandbox-Spiel voller Humor, Details und filmreifer Momente, die es mit Red Dead Redemption 2– nur dass hier Hubschrauber anstelle von Pferden zum Einsatz kommen.

Für Geschichtsinteressierte → Assassin’s Creed Odyssey

Ein fesselnder Sprung ins antike Griechenland, wo Entscheidungen, Schlachten und mythologische Geheimnisse dich Hunderte von Stunden lang auf Entdeckungsreise schicken.

Jeder dieser Titel bietet Freiheit, moralische Nuancen und eine fesselnde Erzählung Red Dead Redemption 2die Spieler lieben – so kannst du dir deinen idealen Open-World-Spielplatz aussuchen.

Häufig gestellte Fragen