Mejor juego en desarrollo en los Game Awards 2025: todos los nominados

The Mejor serie en curso de 2025 Esta categoría sigue siendo uno de los reconocimientos más significativos para los jugadores que valoran las actualizaciones constantes, el valor a largo plazo y las comunidades activas. En 2025, estos juegos han ido mucho más allá del día de su lanzamiento.

Han evolucionado gracias a importantes actualizaciones de contenido, cambios de equilibrio, la interacción con la comunidad y el firme apoyo de los desarrolladores, que siguen comprometidos con sus jugadores. Da igual si se trata de un juego cooperativo, un MMO, un battle royale o un shooter de héroes, Los juegos en curso constituyen hoy en día el núcleo de la cultura del videojuego. Estos son los cinco nominados a Mejor serie en emisión at Los Premios The Game 2025:

Final Fantasy XIV – Square EnixEl MMORPG de […] sigue marcando la pauta en cuanto a lo que significa el mantenimiento continuo.

Square EnixEl MMORPG de […] sigue marcando la pauta en cuanto a lo que significa el mantenimiento continuo. Fortnite – Epic GamesmantieneFortnite en el centro de la cultura de los videojuegos, con su mapa en constante evolución, sus eventos cruzados y sus modos de juego.

Epic GamesmantieneFortnite en el centro de la cultura de los videojuegos, con su mapa en constante evolución, sus eventos cruzados y sus modos de juego. Helldivers II – Helldivers II se ha consolidado en sus raíces como shooter cooperativo gracias a actualizaciones constantes tras su lanzamiento que amplían su simulación de guerra galáctica. Los desarrolladores han añadido nuevas estrategias, tipos de enemigos y niveles tácticos a través de lanzamientos de contenido periódicos.

Helldivers II se ha consolidado en sus raíces como shooter cooperativo gracias a actualizaciones constantes tras su lanzamiento que amplían su simulación de guerra galáctica. Los desarrolladores han añadido nuevas estrategias, tipos de enemigos y niveles tácticos a través de lanzamientos de contenido periódicos. Marvel Rivals – Marvel Rivals llamó la atención con su modelo de shooter de héroes en servicio continuo, que ofrece un flujo constante de nuevos héroes, mapas y ajustes de equilibrio.

Marvel Rivals llamó la atención con su modelo de shooter de héroes en servicio continuo, que ofrece un flujo constante de nuevos héroes, mapas y ajustes de equilibrio. No Man’s Sky – Años después de su estreno, No Man’s Sky sigue sorprendiendo con importantes ampliaciones de contenido.

A medida que la industria de los videojuegos sigue evolucionando, estos títulos en activo demuestran que las actualizaciones constantes, la participación de los jugadores y el compromiso de los desarrolladores son fundamentales para el éxito a largo plazo. No te lo pierdas, ya que estos juegos siguen marcando el futuro de la cultura de los videojuegos.

¿Qué juegos fueron nominados al premio al mejor cómic en curso en 2025?

The Mejor serie en curso de 2025 La oferta incluye cinco títulos, cada uno de los cuales adopta un enfoque único en cuanto al mantenimiento del servicio en vivo y la fidelización a largo plazo de los jugadores. Desde expansiones a gran escala hasta actualizaciones de temporada, estos juegos han logrado mantenerse al día escuchando a sus comunidades y ofreciendo contenido constante y en constante evolución.

Final Fantasy XIV sigue ganándose un lugar entre los Mejor serie en emisión nominados 2025 gracias a las continuas ampliaciones y a una dedicación sin igual a la satisfacción de los jugadores. En 2025,Square Enix presentó una nueva expansión centrada en la historia, con nuevas zonas, clases y incursiones, que amplía la narrativa del mundo y las posibilidades de juego.

Para más información Da prioridad a completar las ruletas diarias y «Wondrous Tails» para maximizar las recompensas semanales y estar al día de las nuevas rotaciones de equipamiento de la expansión.

Las actualizaciones periódicas aportan mejoras en la calidad de vida, renovaciones de las mazmorras y eventos de temporada que ayudan a mantener un alto nivel de participación.

El dinámico sistema de Compañías Libres del juego, las grupos de comunicación entre mundos y sus completas funciones sociales ofrecen a su fiel comunidad de jugadores muchas razones para seguir conectados año tras año. Pocos juegos en línea pueden igualar su combinación de profundidad narrativa y la solidez de su comunidad a largo plazo.

Fortnite

Fortnite sigue redefiniendo lo que puede ser un juego de servicio continuo, que combina una jugabilidad competitiva con la cultura pop y mecánicas en constante evolución. En 2025,Epic Games introdujo múltiples actualizaciones de temporada que renovaron el mapa, añadieron nuevos sistemas de juego y lanzaron colaboraciones de gran repercusión en los ámbitos de los videojuegos, el cine y la música.

Para más información Explora las zonas del mapa recién añadidas al comienzo de cada temporada; suelen contener botín de alto nivel y están relacionadas con los desafíos del Pase de batalla, lo que te permite avanzar más rápido.

El Pase de batalla del juego sigue siendo uno de sus principales atractivos, que ofrece a los jugadores nuevos objetos cosméticos, misiones y contenido basado en la historia cada pocos meses. Su Modo creativo y los eventos comunitarios aportan un plus de participación que va más allá de los partidos habituales.

Como uno de los más visibles Juegos en desarrollo: Juego del Año 2025, Fortniteclasificaciones mantiene una enorme y activa comunidad de jugadores gracias a su constante renovación y a su presencia cultural a nivel mundial.

Helldivers II destaca por su una combinación única de juego cooperativo en directo y una narrativa en constante evolución. A lo largo del año, los desarrolladores han lanzado actualizaciones periódicas que introducen nuevas facciones enemigas, estrategias, tipos de misiones y ampliaciones de biomas.

Para más información Consulta a diario el Tablero de Guerra Galáctico para seleccionar misiones de gran impacto que ofrezcan recompensas dobles y decanten la campaña global a favor de tu facción.

Su sistema de foro comunitario impulsa una campaña dinámica, donde las aportaciones en tiempo real determinan el estado del universo y fomentar la inversión a largo plazo.

Los ajustes periódicos del equilibrio, la corrección de errores y los rápidos ciclos de retroalimentación ponen de manifiesto un sólido apoyo al desarrollo, mientras que el diseño del juego, basado en el trabajo en equipo, sigue fomentando una comunidad de jugadores comprometida y cooperativa. Pocos juegos de 2025 ofrecen una estructura de servicio en directo tan receptiva y centrada en el jugador.

Marvel Rivals

Marvel Rivals causó una gran impresión en 2025 con su fórmula de shooter de héroes en rápido crecimiento, lo que pone de manifiesto el gran impulso que ha adquirido el juego. Los lanzamientos de contenido de temporada traen nuevos héroes, modos de juego por tiempo limitado y eventos basados en la historia que amplían el Marvel el universo de formas significativas.

Para más información Utiliza el campo de entrenamiento para probar a los nuevos héroes cada temporada antes de las partidas competitivas, sobre todo tras las actualizaciones de equilibrio que modifican la viabilidad de los niveles.

La respuesta de los desarrolladores ante los problemas de equilibrio ha sido rápida, lo que ha permitido que el juego competitivo siga siendo justo y atractivo.

Con fuertes vínculos con Marvel comunidad de fans, compatibilidad multiplataforma y una hoja de ruta de contenidos activa, Rival de Marvelclasificaciones sigue creciendo tanto en tamaño como en fidelidad de la comunidad. Su combinación de espectáculo, estructura y actualizaciones constantes le garantiza un lugar destacado entre las series en curso.

No Man’s Sky se ha transformado con el paso de los años en uno de los juegos de servicio continuo más sólidos y centrados en la comunidad, y en 2025 seguirá evolucionando sin perder impulso.

Hola, juegos ha lanzado importantes actualizaciones que introdujo nuevos formatos de expedición, amplió los sistemas de construcción de naves y bases, y añadió espacios sociales compartidos que fomentan los encuentros multijugador espontáneos.

Para más información Únete a las expediciones en cuanto se lancen: ofrecen recompensas por tiempo limitado, te guían en tu progreso con objetivos claros y, a menudo, introducen nuevos sistemas de juego antes de las actualizaciones generales.

A pesar de no contar con un modelo de suscripción, el juego mantiene un ritmo de lanzamientos constante que rivaliza con el de los grandes estudios. Su compromiso con el soporte a largo plazo, la transparencia y los lanzamientos sorpresa de contenido mantiene el interés tanto de los jugadores habituales como de los nuevos. Pocos títulos demuestran un crecimiento tras su lanzamiento y se ganan el respeto de los jugadores tan bien como No Man’s Sky.

¿Qué hace que un juego en desarrollo sea digno de un premio?

The Mejor serie en emisión Esta categoría gira en torno al compromiso a largo plazo. Los juegos que obtienen nominaciones en esta categoría han demostrado su capacidad para evolucionar de forma significativa, al tiempo que mantienen a sus comunidades activas y comprometidas. Estas son las características clave que definen a los títulos en activo merecedores de un premio en 2025:

Actualizaciones periódicas y publicaciones de contenido – Las expansiones frecuentes, los eventos de temporada o las nuevas funciones de juego mantienen la experiencia siempre renovada y evitan que se vuelva monótona con el tiempo.

– Las expansiones frecuentes, los eventos de temporada o las nuevas funciones de juego mantienen la experiencia siempre renovada y evitan que se vuelva monótona con el tiempo. Fuerte implicación de la comunidad – Los sistemas sociales activos, los foros, los eventos dentro del juego y la comunicación con los desarrolladores contribuyen a mantener unas comunidades de jugadores dinámicas.

– Los sistemas sociales activos, los foros, los eventos dentro del juego y la comunicación con los desarrolladores contribuyen a mantener unas comunidades de jugadores dinámicas. Durabilidad y estabilidad – Unos servidores fiables, un funcionamiento fluido y la confianza en el soporte técnico continuo del desarrollador generan una confianza duradera entre los jugadores.

– Unos servidores fiables, un funcionamiento fluido y la confianza en el soporte técnico continuo del desarrollador generan una confianza duradera entre los jugadores. Rejugabilidad y variedad – Los juegos que ofrecen múltiples modos, metajuegos en constante evolución o contenido generativo dan a los jugadores más motivos para volver a jugar con regularidad.

– Los juegos que ofrecen múltiples modos, metajuegos en constante evolución o contenido generativo dan a los jugadores más motivos para volver a jugar con regularidad. Relación calidad-precio/accesibilidad – Una monetización justa o el acceso gratuito hacen que el juego resulte accesible para los nuevos jugadores, al tiempo que recompensa a los veteranos.

– Una monetización justa o el acceso gratuito hacen que el juego resulte accesible para los nuevos jugadores, al tiempo que recompensa a los veteranos. Asistencia al desarrollador y capacidad de respuesta – La corrección constante de errores, las mejoras en la experiencia de juego y la atención prestada a los comentarios de los jugadores garantizan que el juego evolucione en la dirección correcta.

Varios de los de este año Mejor serie en emisión Los nominados comparten sorprendentes similitudes con los títulos que aparecen en el Juego del año la oferta de juegos, incluida la profundidad de los combates rejugables que se aprecia en Hades II and Helldivers II, y el diseño basado en la exploración de Hollow Knight: Silksong and No Man’s Sky.

Cómo votar en los Los Premios The Game 2025

Votar porLos Premios The Game 2025 está abierto al público y solo lleva unos minutos. Los aficionados pueden visitar la página web oficial en thegameawards.com, donde encontrarán todos los nominados en todas las categorías, entre otrosMejor serie en emisión.

Una vez que hayan iniciado sesión, los usuarios podrán emitir su voto una vez por categoría y modificarlo en cualquier momento antes de que finalice el plazo. El voto es gratuito, y los participantes pueden compartir sus elecciones en las redes sociales para apoyar a sus títulos favoritos. Los votos de la comunidad cuentan para los resultados finales junto con los votos del jurado, compuesto por medios de comunicación especializados en videojuegos de todo el mundo, lo que hace que cada la opinión del jugador influye en el resultado.

Mi veredicto

Cada uno de los Mejor serie en emisión Los nominados de 2025 ofrecen un enfoque diferenciado para el éxito de los servicios en directo, respaldado por un sólido apoyo al desarrollo y unas comunidades comprometidas. De De Final Fantasy XIV una narrativa amplia que De Fortnite un alcance cultural sin igual, La oferta refleja lo variados y maduros que se han vuelto los juegos actuales.

Helldivers II and Marvel Rivals muestran cómo los títulos más recientes pueden competir gracias a su impulso y a la claridad de su diseño, mientras que No Man’s Sky sigue demostrando el poder de la reinvención a largo plazo. Si la coherencia y el valor definen la fortaleza en esta categoría, Final Fantasy XIV destaca por ser la experiencia más completa, estable y impulsada por la comunidad de todas ellas.