So schmieren Sie Tastaturschalter für ein angenehmeres Tippgefühl

Wenn man lernt, wie man Tastaturschalter schmiert, verwandelt sich die mechanische Tastatur von einer kratzigen und lauten in eine butterweiche. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass selbst teure Tastaturen ab Werk mit ungeschmierten oder nur unzureichend geschmierten Schaltern ausgeliefert werden. Hier bietet sich ein enormes Verbesserungspotenzial, das mit nur wenigen Stunden Arbeit zu erreichen ist.

Diese Anleitung führt Sie durch jeden Schritt des Vorgangs, von der Auswahl des richtigen Schmiermittels bis hin zum Zusammenbau Ihrer Taster. Der Vorgang mag zunächst einschüchternd wirken, ist aber überraschend einfach, sobald man die Grundlagen verstanden hat. Selbst wenn Sie noch nie einen Taster geöffnet haben, können Sie die Anleitung problemlos befolgen und professionelle Ergebnisse erzielen.

Warum Sie wissen sollten, wie man Tastaturschalter schmiert

Wenn man einen ungeschmierten Schalter betätigt, reibt der Schaltstift bei jedem Tastendruck an den Gehäusewänden. Diese Reibung sorgt für ein kratziges Gefühl und erzeugt einen höheren, hohlen Klang, den viele als unangenehm empfinden. Durch das Schmieren der Tastaturschalter wird diese Reibung beseitigt. Das Schmiermittel bildet eine mikroskopisch dünne Schicht zwischen den beweglichen Teilen, sodass der Schaltstift sanft auf und ab gleiten kann. Das Ergebnis ist ein leiser, ein noch angenehmeres Tipperlebnis.

Ich habe die Verbesserung sofort bemerkt, nachdem ich meine erste Tastatur geschmiert hatte. Tasten, die sich zuvor sandig anfühlten, ließen sich nun mühelos drücken. Das federnde „Klick“ verschwand vollständig und wurde durch ein tieferes, befriedigenderes „Klack“-Geräusch ersetzt. Die meisten Hersteller verzichten bei der Produktion auf eine ordnungsgemäße Schmierung. Entweder lassen sie die Schalter komplett trocken oder tragen nur eine so dünne Schicht auf, dass diese innerhalb weniger Wochen abnutzt. Deshalb profitieren sogar Premium-Tastaturen von einer manuellen Schmierung.

Bevor Sie beginnen, legen Sie alles bereit, was Sie benötigen. Mit dem richtigen Werkzeug geht die Arbeit deutlich schneller von der Hand und Sie vermeiden Beschädigungen an den empfindlichen Schalterkomponenten.

Du brauchst ein Schalteröffner um das obere und untere Gehäuse voneinander zu trennen. Metallöffner funktionieren besser als solche aus Kunststoff, da sie stabiler sind und sich nicht so schnell abnutzen.

Besorgen Sie sich einen Pinsel mit feiner Spitze zum Auftragen des Schmiermittels. Ein Pinsel der Größe 00 oder 000 eignet sich hierfür perfekt. Dank der feinen Borsten können Sie dünne, gleichmäßige Schichten auftragen, ohne zu viel Schmiermittel zu verwenden.

Zum Entfernen von Schaltern, ein Schalterabzieher ist unerlässlich, wenn Ihre Tastatur im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann. Falls bei Ihrer Tastatur Lötstellen entfernt werden müssen, benötigen Sie außerdem einen Lötkolben und einen Lötkolbenabsauger. Hot-Swap-fähige Designs werden immer beliebter, und Sie finden sie in unserem Leitfaden zu den Die besten kabellosen Gaming-Tastaturen für eine einfache Anpassung der Schalter.

Besorgen Sie sich ein paar kleine Behälter, um die Teile des Schalters beim Auseinanderbauen zu sortieren. Ich verwende Silikonmatten mit Fächern, um Federn, Schaltstangen und Gehäuse getrennt aufzubewahren.

Am wichtigsten ist es, die richtige Wahl zu treffen Tastaturschmiermittel. Krytox 205g0 ist aufgrund seiner perfekten Gleichmäßigkeit der Industriestandard für lineare Schalter. Bei taktilen Schaltern Tribosys 3203 bietet eine dünnere Beschichtung, bei der die taktile Erhebung erhalten bleibt.

Verwenden Sie niemals Produkte auf Erdölbasis wie Vaseline. Diese zersetzen Kunststoff mit der Zeit und beschädigen Ihre Schalter dauerhaft.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So schmieren Sie Tastaturschalter

Beginnen Sie mitden Stecker ziehenIhre Tastatur vollständig. Bei der Arbeit mit Elektronik gilt: Sicherheit geht vor, auch wenn es sich hier nicht um Hochspannung handelt. Entferne alle Tastenkappen Verwenden Sie dazu einen Tastenkappenabzieher. Gehen Sie dabei langsam vor und ziehen Sie die Kappen gerade nach oben, um ein Verbiegen der Stiele zu vermeiden. Legen Sie die Tastenkappen an einen sicheren Ort, wo sie nicht verstauben.

Wenn Sie eine im laufenden Betrieb austauschbare Tastatur haben, verwenden Sie Ihre Schalterabzieher to Jeden Schalter entfernen. Fassen Sie den Schalter an beiden Seiten fest an und ziehen Sie ihn mit gleichmäßigem Druck gerade nach oben. Bei gelöteten Platinen müssen Sie jeden Schalter von der Leiterplatte ablöten.

Setzen Sie Ihren ersten Schalter in den Öffner ein und drücken Sie den Schaft nach unten. Das obere Gehäuse sollte sich mit einem deutlichen Klicken lösen. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie noch einmal, ob Sie den Öffner für Ihren Schaltertyp richtig verwenden. Trennen Sie die Teile vorsichtig voneinander. Sie sollten nun vier Teile haben: Oberteil, Stimme, springenundUnterteil. Halte sie gut sortiert, damit du die Schalter nicht verwechselst.

Schmiermittel auf das untere Gehäuse auftragen

Das untere Gehäuse ist der größten Reibung ausgesetzt, daher macht eine ordnungsgemäße Schmierung hier den größten Unterschied. Tauchen Sie den Pinsel leicht in das Schmiermittel und streichen Sie überschüssiges Material am Rand des Behälters ab. Tragen Sie eine dünne Schicht auf die beiden Schienen auf, an denen der Schaft aufliegt. Diese vertikalen Schienen führen den Schaft bei seiner Bewegung, daher müssen sie gleichmäßig beschichtet werden. Streichen Sie mit sanften, gleichmäßigen Strichen, bis ein kaum wahrnehmbarer Glanz zu sehen ist.

Schmieren Sie die zylindrische Kammer, in der die Feder sitzt. Dies verringert das „Klicken“ der Feder und sorgt für ein gleichmäßigeres Klangprofil bei allen Ihren Schaltern. Vermeiden Sie dabei die Metalllamelle am Boden des Gehäuses. Wenn Schmiermittel auf diese Kontaktstellen gelangt, kann dies zu Fehlfunktionen oder einer Unempfindlichkeit der Schalter führen. Sollten Sie diese versehentlich berühren, reinigen Sie sie sofort mit Isopropylalkohol. Eine regelmäßige Wartung wie diese lässt sich gut mit den richtigen Reinigungsroutinen kombinieren, die in unserem So reinigt man eine TastaturLeitfaden.

Schmieren des Schafts und der Feder

Der Schaft erfordert Fingerspitzengefühl. Zu viel Schmiermittel führt dazu, dass sich die Tasten schwammig anfühlen und das angenehme Feedback verloren geht, das mechanische Tastaturen so besonders macht.

Trage Schmiermittel auf alle vier Schienen auf an der Außenseite des Schafts. Da diese Flächen am Gehäuse entlanggleiten, ist eine Schmierung von Vorteil. Tragen Sie mit dem Pinsel eine gleichmäßige, dünne Schicht auf.

Auch an der Stelle, an der der Schaft auf die Feder trifft, ist eine kleine Menge erforderlich. Nur eindünne Schicht Dies verhindert ein Knirschen der Feder, wenn der Schalter den Anschlag erreicht.

Bei Tastschaltern, Vermeiden Sie es, die Vorbaubeine zu schmieren. Diese sorgen für die taktile Erhebung, und das Schmiermittel dämpft dieses Gefühl. Bei linearen Schaltern tritt dieses Problem nicht auf, da sie für einen gleichmäßigen Hub ausgelegt sind.

Federn können einzeln geschmiert oder zur Zeitersparnis im Beutel geschmiert werden. Das einzelne Schmieren liefert bessere Ergebnisse, dauert aber deutlich länger. Für das Schmieren im Beutel gibst du alle Federn in einen Zip-Beutel, gibst ein paar Tropfen Schmiermittel hinzu und schüttelst den Beutel kräftig durch.

Fertigstellung des oberen Gehäuses

Das obere Gehäuse lässt sich am schnellsten schmieren. Tragen Sie Schmiermittel nur dort auf, wo die Schienen des Vorbaus die Gehäusewände berühren. Es ist nicht notwendig, den gesamten Innenraum zu beschichten. Konzentrieren Sie sich auf die vier Flächen, die beim Auf- und Abbewegen des Vorbaus Kontakt haben. Eine dünne Schicht auf jeder Seite reicht aus.

Manche Tastatur-Enthusiasten verzichten ganz darauf, das obere Gehäuse zu schmieren. Ich habe festgestellt, dass es durchaus einen Unterschied macht, wenn auch nicht so deutlich wie beim unteren Gehäuse und dem Schaft. Die Entscheidung liegt ganz bei dir, je nachdem, wie viel Zeit du investieren möchtest. Hochwertige Optionen wie die in unserem am bestenKeychron Tastaturen Roundup-Produkte sind oft bereits werkseitig besser geschmiert, doch das Auftragen von Hand sorgt dennoch für ein besseres Ergebnis.

Zusammenbau und Testen Ihrer Schalter

Setzen Sie die Feder wieder ein zuerst in das untere Gehäuse. Dann den Stiel einstecken, wobei darauf zu achten ist, dass die Stiele in Richtung des Metallblatts zeigen. Der Stiel sollte ganz natürlich in der Feder sitzen, ohne dass man ihn hineinzwängen muss. Den Deckel aufsetzen Setzen Sie das Gehäuse vorsichtig wieder auf. Sie hören ein Klicken, wenn es richtig sitzt. Den Schalter prüfen indem Sie den Schaft ein paar Mal drücken. Er sollte sich leichtgängig und ohne zu klemmen bewegen lassen.

Wenn sich der Schalter schwammig anfühlt oder nicht richtig auslöst, haben Sie zu viel Schmiermittel aufgetragen. Bauen Sie ihn erneut auseinander und entfernen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einer sauberen Bürste oder einem Wattestäbchen. Setzen Sie die geschmierten Schalter wieder in Ihre Tastatur ein. Bei Hot-Swap-fähigen Platinen drücken Sie diese fest in die Sockel, bis sie hörbar einrasten. Bei gelöteten Platinen muss jeder Schalter erneut auf die Leiterplatte gelötet werden.

Nachdem alle Schalter installiert wurden, Jede Taste testenbevor Sie die Tastenkappen wieder aufsetzen. Ich nutze Online-Tastaturtester, um zu überprüfen, ob jeder Schalter einwandfrei funktioniert. Wenn Sie Probleme jetzt erkennen, ersparen Sie sich später das komplette Auseinanderbauen.

So schmieren Sie Schalter, ohne sie zu entlöten

Nicht jeder verfügt über Lötgeräte oder möchte das Risiko eingehen, seine Leiterplatte zu beschädigen. Die Push-Stem-Methode bietet einen Kompromiss, der bei deutlich geringerem Aufwand etwa 70 % der Vorteile bietet. Nimm die Tastenkappen abwie immer.Schneide einen dünnen Plastikstreifen ab aus einem Trinkhalm, etwa 7,5 cm lang und 0,6 cm breit. Trage eine kleine Menge Gleitmittel auf an einem Ende des Streifens.

Drücken Sie den Schalterstift nach unten, um einen Spalt zwischen ihm und dem Gehäuse zu schaffen. Schieben Sie den geschmierten Kunststoffstreifen in diesen Spalt und führen Sie ihn an allen vier Seiten des Stifts entlang. Drücken Sie den Stift mehrmals, um das Schmiermittel zu verteilen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Schalter Ihrer Tastatur. Diese Methode funktioniert am besten bei linearen Schaltern und sorgt für spürbar mehr Laufruhe.

Diese Methode schmiert die Feder oder das Gehäuse zwar nicht so gründlich wie eine vollständige Demontage. Sie eignet sich jedoch perfekt für alle, die eine bessere Leistung erzielen möchten, ohne den Zeitaufwand einer vollständigen Demontage des Schalters auf sich nehmen zu wollen.

Häufige Fehler beim Schmieren von Tastaturschaltern

Der häufigste Fehler ist, zu viel Schmiermittel aufzutragen. Bei Schalterschmiermittel gilt: Mehr ist nicht besser. Ein dünner, kaum sichtbarer Film ist immer besser als dicke Kleckse. Wenn man Schalter übermettet, fühlen sich die Tasten schwergängig an und verlieren ihren charakteristischen mechanischen Charakter. Sie fangen an, sich wie Folientastaturen anzufühlen, was den ganzen Sinn einer mechanischen Tastatur zunichte macht.

Ein weiterer Fehler ist das Schmieren von Klick-Schaltern. Der Klickmechanismus beruht auf einem präzisen Kontakt zwischen Kunststoffteilen. Schmiermittel dämpft diese Wechselwirkung und verwandelt Klick-Schalter in schwammige taktile Schalter. Manche Leute schmieren die Kontaktflächen im unteren Gehäuse. Dies führt zu zeitweiligen Tastaturausfällen, da das Schmiermittel die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigt. Vermeiden Sie stets den Kontakt mit diesen Metallkomponenten.

Wenn man den Vorgang überstürzt, führt das zu uneinheitlichen Ergebnissen. Manche Schalter sind am Ende perfekt geschmiert, während sich andere völlig anders anfühlen. Nimm dir für jeden Schalter Zeit, um eine einheitliche Leistung auf der gesamten Tastatur zu gewährleisten. Wenn du dein Setup aufrüstest, schau dir die Optionen in unserem die besten mechanischen Tastaturen Dieser Leitfaden hilft dir dabei, Boards zu finden, bei denen sich das Einfetten lohnt.

Die Wahl der richtigen Tastatur für eine einfache Wartung

Tastaturen mit Hot-Swap-Funktion erleichtern den Einbau erheblich. Sie können die Schalter innerhalb von Sekunden austauschen, ohne über Lötkenntnisse verfügen zu müssen.

Viele moderne mechanische Tastaturen verfügen über diese Funktion. Bei kompakten Layouts ist der Zeitaufwand für das Schmieren geringer, da sie weniger Schalter haben. Die Die besten 60-Prozent-Tastaturen bieten diesen Vorteil bei voller Funktionalität in einer platzsparenden Bauweise.

Premium-Marken wie Keychron haben in ihrem gesamten Sortiment auf Hot-Swap-fähige Designs gesetzt. Diese Platinen verbinden hervorragende Verarbeitungsqualität mit benutzerfreundlichen Wartungsmöglichkeiten, die den Austausch von Schaltern zum Kinderspiel machen.

Bring dein Gaming-Setup auf die nächste Stufe

Jetzt, da Sie wissen, wie man Tastaturschalter schmiert, wird Ihnen Ihre mechanische Tastatur jahrelang einen sanften, angenehmen Anschlag bieten. Der verbesserte Klang und das verbesserte Tastgefühl machen jede Gaming-Session zu einem noch größeren Vergnügen.

Apropos Gaming: Die richtigen Spiele machen den entscheidenden Unterschied in deinem Setup aus. Stöbere durch Enebás umfangreiche Spielebibliothek um die neuesten Veröffentlichungen und Klassiker zu unschlagbaren Preisen zu finden. Egal, ob du auf kompetitive Shooter stehst, bei denen sich deine frisch geschmierte Tastatur bezahlt macht, oder auf fesselnde Rollenspiele – hier findest du Angebote für Tausende von Titeln.

Vergiss nicht, deine Tastatur regelmäßig zu pflegen. Reinige sie alle paar Monate und denke darüber nach, sie erneut zu schmieren, wenn sich die Tasten wieder etwas schwergängig anfühlen. Bei richtiger Pflege wird deine geschmierte Tastatur noch viele Jahre lang wie neu funktionieren.

Häufig gestellte Fragen