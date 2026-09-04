Los mejores bancos para cuentas de ahorro en 2026

Marcus, de Goldman Sachs encabeza nuestra lista de los mejores bancos para cuentas de ahorro, con una tasa de rendimiento anual (APY) verificada del 3,40 %, sin comisiones y sin saldo mínimo. Es la tasa más alta de las cinco cuentas que comparamos aquí, por delante de Alliant Credit Union (3,01 % de rendimiento anual), Ally Bank, American Express y Capital One (todas con un 3,00 % de rendimiento anual). Cuatro de las cinco son bancos; Alliant es una cooperativa de crédito que ofrece una tasa ligeramente inferior a cambio de ventajas exclusivas para sus socios que los demás no ofrecen.

Hemos elaborado este resumen de los mejores bancos para cuentas de ahorro a partir de cuentas disponibles en todo el país, que ofrecen una tasa permanente en lugar de una promoción a corto plazo y con un depósito mínimo razonable. Por eso no verás aquí todas las cuentas que ofrecen más del 3,40 %.

Todas las cifras se confirmaron directamente en la página web de cada entidad en agosto de 2026, así que considera esta comparativa de cuentas de ahorro como una instantánea de las mejores cuentas de ahorro disponibles en este momento, no como una clasificación permanente, y comprueba bien el tipo de interés antes de solicitarla.

¿Qué es una cuenta de ahorro?

Una cuenta de ahorro es una cuenta de depósito que te paga intereses por mantener el dinero depositado en lugar de gastarlo. A diferencia de una cuenta corriente, no está pensada para los gastos diarios: la mayoría de las cuentas de ahorro limitan el número de retiradas que puedes realizar cada mes y no incluyen una tarjeta de débito para compras habituales.

El tipo de interés se expresa como APY (rendimiento porcentual anual), que ya tiene en cuenta la capitalización de intereses, por lo que refleja lo que realmente ganas en un año. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento simplemente ofrece un APY mucho más alto que la media nacional, y cuatro de las cinco mejores cuentas de ahorro de nuestra lista son cuentas que operan principalmente en línea y que se basan precisamente en esa relación.

Una cuenta personal como las que aquí se muestran tampoco está pensada para depositar dinero de la empresa; para eso, el propietario de una empresa debería optar por una de las mejores cuentas de ahorro para pequeñas empresas. Entender esa distinción es el verdadero punto de partida para saber cómo elegir una cuenta de ahorro, ya que el tipo de interés más alto solo importa una vez que sabes lo que la cuenta puede y no puede ofrecer, y esa es la definición práctica que utilizamos a lo largo de esta guía sobre los mejores bancos para cuentas de ahorro.

Los mejores bancos para cuentas de ahorro: comparación de los 5 principales

A continuación te mostramos cómo se sitúan los cinco primeros en nuestra comparativa de cuentas de ahorro, incluyendo la tasa de rendimiento anual (APY) destacada, el saldo mínimo necesario para obtenerla y para qué es más adecuada cada cuenta, de modo que puedas hacer una preselección en segundos y pasar directamente a la reseña completa que aparece más abajo. Esta tabla por sí sola responde a la pregunta de cómo elegir una cuenta de ahorro para la mayoría de los lectores en menos de un minuto, y sirve además como una guía rápida de las mejores cuentas de ahorro online antes de profundizar en los análisis completos.

Ninguna de estas cuentas ofrece una bonificación en efectivo por darse de alta en el producto de ahorro en sí, a fecha de agosto de 2026. Marcus ofrece ocasionalmente un aumento del tipo de interés por recomendación, un 1,00 % adicional de APY durante tres meses cuando un cliente actual te recomienda, así que comprueba si está activo antes de solicitarla. Esa bonificación no modificaría los tipos de interés vigentes de las cuentas de ahorro que figuran en la tabla anterior, así que compara primero las cuentas en función de los tipos de interés, del mismo modo que harías al elaborar cualquier lista de los mejores bancos para cuentas de ahorro.

Los mejores bancos para cuentas de ahorro, analizados

A continuación se muestra el desglose completo de cada uno de los mejores bancos para cuentas de ahorro de nuestra lista: el tipo de interés verificado, las comisiones, la letra pequeña y a quién se adapta cada cuenta. El orden va de mayor a menor según el tipo de interés y, dado que Ally, American Express y Capital One ofrecen el mismo 3,00 % de rendimiento anual (APY), desempatamos estos tres bancos utilizando el resto de nuestros criterios ponderados: en primer lugar, las herramientas de ahorro y las valoraciones independientes; a continuación, en qué medida la cuenta se adapta a una relación bancaria ya existente; y, por último, el acceso a sucursales físicas. Empecemos por nuestra primera elección, Marcus, de Goldman Sachs.

1. Marcus, de Goldman Sachs: la mejor en general

Marcus, de Goldman Sachs es, en general, el mejor banco para una cuenta de ahorro y una de las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento del mercado, gracias a la tasa más alta verificada en esta comparación: un 3,40 % de rendimiento anual (APY), sin comisiones y sin saldo mínimo.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,40 % (confirmado en marcus.com, agosto de 2026) Comisión mensual 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta / obtener intereses 0 $ / 0 $ Acceso Solo en línea y a través de la aplicación, sin sucursales Seguro FDIC (Goldman Sachs Bank USA, sucursal de Salt Lake City) Ideal para Ahorradores que buscan la mejor tasa de interés sin requisitos de saldo

La tasa de interés es lo más destacado. Con un 3,40 % de rendimiento anual (APY), Marcus ofrece más que cualquier otra cuenta de esta lista, y no hay depósito mínimo, ni saldo mínimo, ni comisión de mantenimiento mensual que reduzca tus intereses. Las transferencias desde y hacia un banco externo vinculado se realizan el mismo día para importes de hasta 100 000 dólares, y la atención al cliente por teléfono y chat está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Marcus también ocupó el primer puesto en satisfacción del cliente con cuentas de ahorro de alto rendimiento de bancos exclusivamente online en el estudio de J.D. Power de 2026, según marcus.com. Ese tipo de reconocimiento independiente es una de las razones por las que encabeza nuestra lista de las mejores cuentas de ahorro de este ciclo.

La contrapartida es el acceso: no hay sucursales ni red de cajeros automáticos, por lo que resulta más adecuado para guardar dinero que para las operaciones bancarias diarias. Aun así, es un intercambio justo a cambio del mejor tipo de interés de las cuentas de ahorro online de este grupo, y una cuenta de ahorro de alto rendimiento sencilla y bien gestionada: el tipo de interés es lo primero, sin extras. Los proveedores ajustan con frecuencia los tipos de interés de las cuentas de ahorro, así que sopesa esta ventaja frente al resto de esta comparativa de cuentas de ahorro antes de comprometer tu dinero.

La mayor tasa de rendimiento anual (APY), sin comisiones Marcus by Goldman Sachs 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un 3,40 % de rendimiento anual (APY), sin comisiones y sin saldo mínimo para abrir la cuenta ni para devengar intereses; es el tipo de interés más alto de las cinco cuentas que comparamos aquí. SOLICITAR AHORA

Echa un vistazo a la comparativa de cuentas de ahorro que aparece a continuación para ver cómo se compara Marcus con Alliant Credit Union.

2. Alliant Credit Union: la mejor cooperativa de crédito

Entre las mejores cuentas de ahorro de esta lista, Alliant Credit Union destaca para los ahorradores que buscan las ventajas de una cooperativa de crédito de propiedad de sus socios a un tipo competitivo: un 3,01 % de rendimiento anual (APY) (un tipo de dividendo del 2,97 %) para saldos de 100 dólares o más.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,01 % (tasa de dividendo del 2,97 %, a 7 de agosto de 2026) Cuota mensual 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta y obtener beneficios 25 $ de tu parte más 5 $ de regalo de Alliant (30 $ en total) para abrir la cuenta / saldo medio diario de 100 $ para obtener intereses Acceso Por internet y a través de la aplicación, más de 80 000 cajeros automáticos sin comisiones Seguro NCUA (no FDIC; Alliant es una cooperativa de crédito) Ideal para Ventajas como «Early Payday» y subcuentas por objetivos

Alliant es la única cooperativa de crédito de esta comparativa, por lo que los depósitos están asegurados por la NCUA en lugar de por la FDIC. El tipo de interés es muy competitivo, con un 3,01 % TAE, y los socios disfrutan de ventajas que los bancos aquí no ofrecen: depósitos de «Early Payday» hasta dos días antes, hasta 19 subcuentas de ahorro gratuitas basadas en objetivos y más de 80 000 cajeros automáticos sin comisiones. Incluso hay una cuenta de ahorro infantil con el mismo tipo de interés para socios de hasta 12 años, que merece la pena consultar junto con nuestro resumen de las mejores cuentas de ahorro para niños si estás pensando en abrir una para un hijo.

Incluso sin ofrecer el tipo de interés más alto, esta cooperativa de crédito es, sin duda, una de las mejores cuentas de ahorro para cualquiera que busque una entidad propiedad de sus socios. Ventajas como estas son una de las principales razones por las que sigue ocupando un lugar entre los mejores bancos para cuentas de ahorro, a pesar de ofrecer un tipo de interés nominal más bajo.

Antes de abrirla, ten en cuenta dos requisitos. Necesitas un saldo medio diario de 100 dólares para obtener el dividendo, mientras que el depósito inicial es de 30 dólares en total: 25 dólares tuyos y 5 dólares de Alliant. La afiliación puede realizarse a través de un empleador, una organización asociada o un familiar; de lo contrario, Alliant se hace cargo de una contribución de 5 dólares a la Fundación.

Estos pasos adicionales pueden ser importantes a la hora de elegir entre los mejores bancos para cuentas de ahorro. También merece la pena sopesarlos frente a los tipos de interés actuales de las cuentas de ahorro.

Las mejores ventajas de las cooperativas de crédito Alliant Credit Union 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 3,01 % de rendimiento anual (APY), además de «Early Payday», 19 subcuentas de objetivos gratuitas y más de 80 000 cajeros automáticos sin comisiones para los socios que mantengan 100 dólares en la cuenta. SOLICÍTALO AHORA

Echa un vistazo a la comparación directa entre Alliant Credit Union y Marcus que aparece a continuación para conocer más a fondo dos de las mejores cuentas de ahorro.

Ally Bank es la mejor opción para los ahorradores que buscan potentes herramientas de automatización junto con un tipo de interés competitivo, ya que ofrece un 3,00 % de rendimiento anual (APY) en todos los tramos de saldo, sin comisiones ni importes mínimos; es una de las tres entidades empatadas entre los mejores bancos para cuentas de ahorro que comparamos aquí.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,00 % (confirmado en ally.com, 21 de agosto de 2026) Cuota mensual 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta / obtener intereses 0 $ / 0 $ Acceso Solo en línea y a través de la aplicación Seguro FDIC Ideal para Herramientas de ahorro automatizadas («Buckets» y «Boosters»)

Ally está a la altura del resto del sector con un 3,00 % de rendimiento anual (APY), sin depósito mínimo, sin saldo mínimo y sin comisión de mantenimiento mensual. Donde destaca es en sus herramientas. Los «Buckets» te permiten dividir una cuenta en distintos objetivos de ahorro, y los «Boosters» automatizan el ahorro mediante transferencias periódicas, redondeos de los gastos y una función de ahorro sorpresa que transfiere el dinero sobrante de la cuenta corriente cuando el saldo lo permite. Los intereses se capitalizan diariamente.

Las valoraciones de Ally presentan un panorama mixto: Bankrate otorga a su cuenta de ahorro una puntuación de 4,4/5, mientras que Trustpilot le da solo un 1,4/5, debido en gran parte a las quejas sobre el servicio de atención al cliente y los ingresos a través de la app móvil. Además, existe un límite estándar de 10 retiradas por ciclo de extracto.

Aun así, Ally se gana un puesto entre los mejores bancos para cuentas de ahorro gracias a sus potentes herramientas de automatización. Esas características también la convierten en una de las mejores opciones de cuentas de ahorro online para quienes prefieren no tener que ocuparse de ellas. Los tipos de interés de su cuenta de ahorro han bajado del 3,30 % en enero al 3,00 % desde el 3 de junio, por lo que no está garantizado que el APY actual se mantenga.

Las mejores herramientas de ahorro Ally Bank 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 3,00 % de rendimiento anual (APY) con «Buckets» y «Boosters» para automatizar tus ahorros, además de sin comisiones y sin saldo mínimo. SOLICÍTALO AHORA

4. Cuenta de ahorro de alto rendimiento de American Express: la mejor para clientes de Amex

La cuenta de ahorro de alto rendimiento de American Express es la mejor opción para los titulares actuales de tarjetas Amex que desean un único acceso para sus tarjetas y operaciones bancarias, con un 3,00 % de APY sin comisiones ni depósito mínimo, lo que la convierte en otra de las tres opciones empatadas entre los mejores bancos para cuentas de ahorro de esta lista.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,00 % (confirmado en americanexpress.com, 24 de agosto de 2026) Cuota mensual 0 $ Mínimo para abrir la cuenta / obtener beneficios 0 $ / 0 $ Acceso Solo en línea y a través de la aplicación Seguro FDIC (American Express Banco Nacional) Ideal para Clientes actuales de American Express

Si ya tienes una tarjeta American Express, esta cuenta te permite gestionar todo con un solo inicio de sesión, lo cual es la razón principal para elegirla frente a los bancos online casi idénticos que aparecen aquí. El tipo de interés es del 3,00 % TAE, sin depósito mínimo ni comisiones mensuales; los intereses se capitalizan diariamente y se abonan mensualmente, y el servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sigue siendo una de las mejores opciones de cuentas de ahorro de alto rendimiento, incluso sin las herramientas adicionales de Ally. Los depósitos están asegurados por la FDIC a través del American Express National Bank.

Es una cuenta sin florituras. No hay sucursales, ni acceso a cajeros automáticos para la cuenta de ahorro, ni herramientas orientadas a objetivos como las que ofrece Ally. Si estás pensando en cómo elegir una cuenta de ahorro, la comodidad de tener tus tarjetas y tus ahorros bajo un mismo inicio de sesión de Amex puede seguir siendo un factor decisivo. Esa simplicidad la mantiene competitiva, aunque en cuanto a prestaciones se sitúe justo por detrás de Ally. Sigue siendo una de las mejores opciones de cuentas de ahorro online para los clientes actuales de Amex.

Ideal para clientes de Amex American Express High Yield Savings 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 3,00 % de rendimiento anual (APY) sin comisiones ni depósito mínimo, todo ello con el mismo nombre de usuario que el de tu tarjeta Amex. SOLICÍTALO AHORA

5. Capital One Ahorros en el rendimiento de 360: la mejor opción para acceder a sucursales

Para cualquiera que esté sopesando cómo elegir una cuenta de ahorro teniendo en cuenta la atención presencial, Capital One Ahorros en el rendimiento de 360 es la mejor opción: un 3,00 % de rendimiento anual (APY) junto con acceso a las sucursales y locales «Cafe» de Capital One.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,00 % (confirmado por organismos independientes de seguimiento de tipos de interés, agosto de 2026) Cuota mensual 0 $ Mínimo para abrir la cuenta / obtener intereses 0 $ / 0 $ Acceso Online, a través de la aplicación, además de en sucursales y Cafés Seguro FDIC (Capital One, N.A.) Ideal para Acceso opcional a sucursales físicas

La cuenta de ahorro Capital One 360 Performance es la única opción de esta lista que cuenta con presencia física. Ofrece un 3,00 % de rendimiento anual (APY) sin importe mínimo para abrirla o mantenerla y sin comisiones mensuales, además de la opción de acudir a una sucursal o un «Café» de Capital One si necesitas ayuda en persona. La aplicación móvil cuenta con buenas valoraciones: un 4,8 sobre 5 en la App Store y un 4,5 sobre 5 en Google Play a fecha de julio de 2026, situándose ambas entre el 10 % de las mejores aplicaciones financieras según capitalone.com. Se trata de valoraciones de las tiendas de aplicaciones, no de una medida de la satisfacción con la cuenta de ahorro.

Hay un detalle que merece la pena destacar: después de que Capital One adquiriera el negocio bancario de Discover, la antigua cuenta de ahorro online de Discover empezó a redirigir a los usuarios a la cuenta Capital One Ahorros en el rendimiento de 360. Los depósitos están asegurados por la FDIC a través de Capital One, N.A. El acceso a las sucursales es lo que la diferencia de las demás mejores cuentas de ahorro online seleccionadas aquí y explica su quinto puesto en nuestro desempate basado en herramientas y reseñas.

Los tipos de interés de su cuenta de ahorro bajaron del 3,30 % a principios de 2026 al 3,00 %, por lo que el acceso físico es su principal punto fuerte. Para algunos ahorradores, eso es más importante a la hora de decidir qué cuenta de ahorro elegir.

Ideal para acceder a las sucursales Capital One 360 Performance Savings 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 3,00 % de rendimiento anual (APY) sin comisiones ni importe mínimo, además de la opción de acudir a una sucursal o a un «Café» de Capital One. SOLICÍTALO AHORA

Marcus, de Goldman Sachs frente a Alliant Credit Union

Marcus y Alliant son las dos opciones con los tipos de interés más altos entre los mejores bancos para cuentas de ahorro de esta lista, lo que las convierte en la comparación más útil de esta lista de cuentas de ahorro.

Marcus supera a Alliant Credit Union para los ahorradores que buscan la tasa más alta sin requisitos de saldo mínimo, principalmente en cuanto a la tasa de rendimiento anual (APY) (3,40 % frente a 3,01 %) y un mínimo real de 0 $ para obtener intereses. Alliant sigue ganando en ventajas propias de una cooperativa de crédito, como «Early Payday» y hasta 19 subcuentas gratuitas basadas en objetivos, por lo que es la mejor opción si buscas las ventajas de una cooperativa de crédito y no te importa mantener 100 dólares en la cuenta; en realidad, esa es la clave para elegir una cuenta de ahorro entre estas dos.

La protección de los depósitos es idéntica: Marcus está asegurada por la FDIC, Alliant por la NCUA, y ambas cubren 250 000 dólares por depositante. Esa única diferencia es el dato más claro en esta comparación de cuentas de ahorro entre las dos opciones con mayor tipo de interés que aquí se presentan.

Características Marcus, de Goldman Sachs Alliant Credit Union Tasa de rendimiento anual (APY) 3,40 % 3,01 % (tasa de dividendo del 2,97 %) Importe mínimo para obtener intereses 0 Saldo medio diario de 100 $ Cuota mensual 0 0 Afiliación No se requiere Se requiere ser socio de una cooperativa de crédito Ventaja destacada La tasa más alta, transferencias en el mismo día Pago anticipado, 19 subcuentas de objetivos Seguro FDIC NCUA

Elige Alliant si las ventajas de las cooperativas de crédito y la opción de ahorro para niños te importan más que sacar hasta el último 0,39 % de rendimiento. En cualquier caso, ambos siguen siendo dos de los mejores bancos para cuentas de ahorro de esta lista, y constituyen opciones sólidas a la hora de elegir una cuenta de ahorro, tanto si la afiliación a una cooperativa de crédito es una prioridad para ti como si no lo es.

Selección del editor

Selección del editor: Marcus, de Goldman Sachs. Nuestra primera elección entre los mejores bancos para cuentas de ahorro en este ciclo, seleccionada por ofrecer la tasa de rendimiento anual (APY) verificada más alta de este grupo, un 3,40 %, sin comisiones y sin saldo mínimo para abrir la cuenta ni para devengar intereses. Es la forma más sencilla de obtener la tasa más alta de esta comparativa y una firme candidata a la mejor cuenta de ahorro online en general, ya que la ausencia de requisitos mínimos significa que cada dólar empieza a generar intereses de inmediato.

No lo elijas si prefieres la banca presencial o ventajas propias de las cooperativas de crédito, como «Early Payday», en cuyo caso Alliant Credit Union sería la mejor opción. Cualquiera de las dos opciones te mantiene dentro del mejor nivel de cuentas de ahorro de alto rendimiento que hemos verificado en este ciclo, por lo que, elijas el que elijas de entre los mejores bancos para cuentas de ahorro que te presentamos aquí, apenas perderás en cuanto a la tasa de interés.

¿Cuánto puedes ganar con una cuenta de ahorro?

Así es como se traduce en cifras reales el tipo de interés más alto entre los mejores bancos para cuentas de ahorro. 5.000 dólares en la cuenta de Marcus, con un 3,40 % de APY, generan unos 170 dólares al año. Si depositas 25.000 dólares, esa cantidad se convierte en unos 850 dólares, suponiendo que el tipo de interés se mantenga durante los 12 meses completos.

La tabla siguiente muestra el ejemplo con tres saldos diferentes. Estas cifras varían cada vez que cambian los tipos de interés de las cuentas de ahorro, así que considéralas más bien una instantánea que una promesa.

Saldo inicial Ganancias aproximadas en 1 año con un 3,40 % de rendimiento anual (APY) 1.000 $ ~34 $ 5.000 ~170 $ 25.000 ~850 $

Se trata de estimaciones sencillas y orientativas con una tasa de rendimiento anual (APY) fija del 3,40 % y sin retiradas de fondos. La APY ya refleja el efecto de la capitalización, por lo que esta cifra no aumentaría con una capitalización diaria.

El tipo de interés es variable y solo está confirmado hasta agosto de 2026, por lo que tu rentabilidad real dependerá del APY en ese momento y del tiempo que tu saldo permanezca en la cuenta. Precisamente por eso actualizamos esta comparativa de cuentas de ahorro cada trimestre, revisando todas y cada una de las mejores cuentas de ahorro que figuran aquí, en lugar de dejar las cifras antiguas sin modificar.

Cómo abrir una cuenta de ahorro

Abrir la mejor cuenta de ahorro online, como la de Marcus, suele llevar entre 5 y 10 minutos. Ninguno de estos cinco proveedores realiza una verificación de crédito exhaustiva como lo haría un emisor de tarjetas de crédito, pero la mayoría de los bancos comprueban las nuevas cuentas de depósito a través de ChexSystems o un servicio similar de información sobre el consumidor que analiza tu historial bancario en lugar de tu puntuación crediticia.

El proceso es prácticamente idéntico en todos los mejores proveedores de cuentas de ahorro online de esta lista, por lo que los pasos que se indican a continuación se aplican de forma generalizada, y abrir una segunda cuenta más adelante en este resumen de los mejores bancos para cuentas de ahorro lleva aún menos tiempo.

Rellena la solicitud en línea con tus datos básicos de identificación y tu número de la Seguridad Social (SSN) o número de identificación fiscal (ITIN). Verifica tu identidad; el proceso suele ser instantáneo, pero puede tardar entre 1 y 2 días laborables. Ingresa fondos en la cuenta mediante transferencia bancaria, depósito de cheques desde el móvil o transferencia electrónica. Empieza a devengar intereses tan pronto como se contabilice la transferencia.

La mayor tasa de rendimiento anual (APY), sin comisiones Marcus by Goldman Sachs 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Abre la cuenta de ahorro mejor valorada de nuestra lista de los mejores bancos en unos 5 a 10 minutos, sin necesidad de comprobación de solvencia crediticia. INICIAR SOLICITUD

Cómo elegir la mejor cuenta de ahorro para ti

Para saber cómo elegir una cuenta de ahorro, lo primero es comparar la tasa de rendimiento anual (APY) que puedes obtener de forma realista, pero las prestaciones y la facilidad de acceso a los servicios bancarios también son importantes. Los puntos que figuran a continuación asocian cada perfil directamente con uno de los mejores bancos para cuentas de ahorro de nuestra lista.

Si quieres la tasa más alta sin condiciones: elige Marcus, de Goldman Sachs, con un 3,40 % de rendimiento anual (APY) y sin mínimo de 0 $ para abrir la cuenta o obtener intereses.

elige Marcus, de Goldman Sachs, con un 3,40 % de rendimiento anual (APY) y sin mínimo de 0 $ para abrir la cuenta o obtener intereses. Si prefieres una cooperativa de crédito de titularidad de los socios y puedes mantener 100 dólares en la cuenta: Alliant Credit Union es la mejor opción.

Alliant Credit Union es la mejor opción. Si quieres atención presencial además de una tasa en línea: Capital One Ahorros en el rendimiento de 360 te ofrece acceso a sucursales y a los «Cafés».

Capital One Ahorros en el rendimiento de 360 te ofrece acceso a sucursales y a los «Cafés». Si ya eres cliente de Ally o Amex y quieres un único acceso: Ally Bank o American Express Cuentas de ahorro de alto rendimiento te permiten tenerlo todo en un solo sitio.

Los requisitos mínimos de elegibilidad son similares en todos los casos: debes tener 18 años o más, disponer de un número de la Seguridad Social (SSN) o un ITIN válidos y, en cuatro de los cinco casos, una dirección postal en EE. UU. Alliant es la excepción en cuanto a la residencia: establece que los solicitantes que vivan fuera de EE. UU. pueden afiliarse igualmente con un número de la Seguridad Social o un ITIN válido.

Alliant también añade un paso que los otros cuatro omiten: la afiliación a una cooperativa de crédito al darse de alta; y ninguno de los cinco realiza una verificación exhaustiva del historial crediticio, aunque la mayoría comprueba las nuevas cuentas a través de ChexSystems en lugar de basarse en la puntuación crediticia.

Así es realmente como se elige una cuenta de ahorro: adapta la cuenta a tu forma de gestionar tus finanzas y, a continuación, compara los tipos de interés entre los mejores bancos para las cuentas de ahorro que estés barajando.

Si tu prioridad son las recompensas por los gastos diarios en lugar de dejar el dinero a la espera, compara estas opciones con las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo. Todas las opciones anteriores siguen siendo algunas de las mejores cuentas de ahorro que vale la pena comparar antes de abrir una.

Cómo valoramos las cuentas de ahorro

Calificamos a cada uno de los mejores bancos en cuanto a cuentas de ahorro según cuatro criterios, y la rentabilidad es el que tiene mayor peso. La clasificación de esta comparativa de cuentas de ahorro no es arbitraria: extraemos cada dato de la página oficial del proveedor y, a continuación, ponderamos las cuentas según los criterios que se indican a continuación.

Tasa de rendimiento (40 %): la tasa de rendimiento anual (APY) que realmente obtienes, una vez cumplidos los requisitos de saldo.

la tasa de rendimiento anual (APY) que realmente obtienes, una vez cumplidos los requisitos de saldo. Comisiones y transparencia (25 %): comisiones mensuales, por transferencia y por descubierto, y la claridad con la que se informan.

comisiones mensuales, por transferencia y por descubierto, y la claridad con la que se informan. Requisitos de acceso (20 %): la facilidad para abrir la cuenta y quién cumple los requisitos, un factor que cobra especial importancia a la hora de valorar cuáles son las mejores cuentas de ahorro para tu situación.

la facilidad para abrir la cuenta y quién cumple los requisitos, un factor que cobra especial importancia a la hora de valorar cuáles son las mejores cuentas de ahorro para tu situación. Atención al cliente y opiniones (15 %): opciones de atención al cliente y valoraciones independientes, como las de Trustpilot.

Cuando dos o más cuentas empatan en la tasa de interés, seguimos esta lista por orden: primero las comisiones, luego los requisitos de elegibilidad y, por último, la atención al cliente y las valoraciones, para desempatar. Así es exactamente como Ally, American Express y Capital One ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto, a pesar de compartir la misma tasa de interés anual (APY) del 3,00 %.

Volvemos a verificar los tipos de interés y actualizamos esta clasificación cada trimestre; además, dado que los tipos de las cuentas de ahorro son variables, comprobamos de nuevo la tasa de rendimiento anual (APY) de la cuenta ganadora antes de cada actualización. Esa misma rigurosidad es la que garantiza que nuestra selección de las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento siga siendo fiable trimestre tras trimestre.

Veredicto final

Para la mayoría de los ahorradores, Marcus, de Goldman Sachs destaca entre los mejores bancos para cuentas de ahorro que hemos comparado en este ciclo. Ofrece el tipo de interés más alto verificado en esta comparación, con un 3,40 % de APY, no cobra comisiones y no exige un saldo mínimo, por lo que cada dólar genera intereses desde el primer día. Alliant Credit Union ocupa el segundo puesto y es la opción ideal si buscas las ventajas de una cooperativa de crédito y una opción de ahorro para niños, mientras que Ally, American Express y Capital One son opciones sólidas con un 3,00 % de APY que tienen más sentido si ya eres cliente de ellas o si prefieres el acceso presencial.

Sea cual sea la opción que elijas, comprueba primero la tasa APY actualizada en la página web del proveedor, ya que las tasas varían. ¿Listo para sacar más partido a tu dinero? Abre tu cuenta y empieza a ganar con la tasa de hoy.

La mayor tasa de rendimiento anual (APY), sin comisiones Marcus by Goldman Sachs 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue el tipo de interés más alto de las cinco cuentas que comparamos aquí, sin comisiones ni saldo mínimo. ABRIR CUENTA

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