Die besten Banken für Sparkonten im Jahr 2026

Marcus von Goldman Sachs führt unsere Liste der besten Banken für Sparkonten an – mit einem bestätigten Jahreszins von 3,40 %, ohne Gebühren und ohne Mindestguthaben. Das ist der höchste Zinssatz unter den fünf Konten, die wir hier vergleichen, noch vor der Alliant Credit Union (3,01 % APY), der Ally Bank, American Express und Capital One (alle 3,00 % APY). Vier der fünf sind Banken; Alliant ist eine Kreditgenossenschaft, die einen etwas niedrigeren Zinssatz gegen Vorteile für Mitglieder eintauscht, die die anderen nicht bieten.

Wir haben diese Übersicht der besten Banken für Sparkonten aus landesweit verfügbaren Konten zusammengestellt, die einen dauerhaften Zinssatz anstelle einer kurzfristigen Werbeaktion bieten und eine angemessene Mindesteinlage erfordern. Deshalb werden Sie hier nicht jedes Konto finden, das mehr als 3,40 % zahlt.

Alle Angaben wurden im August 2026 direkt auf der Seite des Anbieters bestätigt. Betrachten Sie diesen Vergleich der Sparkonten daher als Momentaufnahme der derzeit besten verfügbaren Sparkonten und nicht als dauerhaftes Ranking, und überprüfen Sie den Zinssatz noch einmal, bevor Sie einen Antrag stellen.

Was ist ein Sparkonto?

Ein Sparkonto ist ein Einlagenkonto, auf dem Sie Zinsen erhalten, wenn Sie Ihr Geld dort anlegen, anstatt es auszugeben. Im Gegensatz zu einem Girokonto ist es nicht für alltägliche Ausgaben gedacht: Die meisten Sparkonten begrenzen die Anzahl der Abhebungen pro Monat und verfügen nicht über eine Debitkarte für regelmäßige Einkäufe.

Der Zinssatz wird als APY (Annual Percentage Yield) angegeben, der bereits die Zinseszinsen berücksichtigt und somit widerspiegelt, was Sie tatsächlich in einem Jahr verdienen. Ein hochverzinsliches Sparkonto bietet einfach einen deutlich höheren APY als der nationale Durchschnitt, und vier der fünf besten Sparkonten auf unserer Liste sind reine Online-Konten, die genau auf diesem Kompromiss basieren.

Ein Privatkonto wie die hier vorgestellten ist ebenfalls nicht dafür gedacht, Firmengelder zu verwahren; dafür sollte sich ein Unternehmer stattdessen eines der besten Geschäftskonten für kleine Unternehmen ansehen. Das Verständnis dieses Unterschieds ist der eigentliche Ausgangspunkt für die Auswahl eines Sparkontos, da der höchste Zinssatz erst dann eine Rolle spielt, wenn man weiß, wozu das Konto geeignet ist und wozu nicht – und genau diese Definition legen wir in diesem Leitfaden zu den besten Banken für Sparkonten zugrunde.

Die besten Banken für Sparkonten: Die Top 5 im Vergleich

Hier sehen Sie, wie die Top 5 in unserem Sparkontenvergleich abschneiden – einschließlich des angegebenen APY, des dafür erforderlichen Mindestguthabens und der jeweiligen Eignung der Konten –, sodass Sie in Sekundenschnelle eine Vorauswahl treffen und direkt zur vollständigen Bewertung weiter unten springen können. Diese Tabelle allein gibt den meisten Lesern in weniger als einer Minute die Antwort auf die Frage, wie man ein Sparkonto auswählt, und dient gleichzeitig als kurzer Leitfaden für die besten Online-Sparkonten, bevor Sie sich mit den vollständigen Auswertungen befassen.

Keines dieser Konten wirbt zum Stand August 2026 mit einem Bar-Anmeldebonus für das Sparkonto selbst. Marcus bietet gelegentlich eine Erhöhung des Zinssatzes durch Weiterempfehlung an – zusätzliche 1,00 % APY für drei Monate, wenn ein bestehender Kunde Sie weiterempfiehlt. Prüfen Sie daher vor der Antragstellung, ob dieses Angebot aktuell ist. Dieser Bonus würde die laufenden Sparzinsen in der obigen Tabelle nicht verändern. Vergleichen Sie die Konten daher zunächst anhand der Zinsen – genau so, wie Sie es bei jeder Auswahlliste der besten Banken für Sparkonten tun würden.

Die besten Banken für Sparkonten im Test

Im Folgenden finden Sie eine vollständige Übersicht über jede der besten Banken für Sparkonten auf unserer Liste: den bestätigten Zinssatz, die Gebühren, das Kleingedruckte und für wen das jeweilige Konto geeignet ist. Die Reihenfolge ist nach absteigendem Zinssatz geordnet. Da Ally, American Express und Capital One alle denselben Jahreszins von 3,00 % zahlen, lösen wir diesen Dreiergleichstand anhand unserer übrigen gewichteten Kriterien auf: an erster Stelle stehen Spar-Tools und unabhängige Bewertungen, dann die Eignung des Kontos für eine bestehende Bankbeziehung und schließlich der Zugang zu physischen Filialen. Beginnen wir mit unserer Top-Empfehlung: Marcus von Goldman Sachs.

1. Marcus von Goldman Sachs: Bester Gesamteindruck

„Marcus von Goldman Sachs““ ist insgesamt die beste Bank für ein Sparkonto und eines der besten hochverzinslichen Sparkonten auf dem Markt – dank des höchsten verifizierten Zinssatzes in diesem Vergleich von 3,40 % APY ohne Gebühren und ohne Mindestguthaben.

Kontodetails Informationen APY 3,40 % (bestätigt auf marcus.com, August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag für Eröffnung/Zinsgutschrift 0 $ / 0 $ Zugang Nur online und per App, keine Filialen Versicherung FDIC (Goldman Sachs Bank USA, Filiale Salt Lake City) Am besten geeignet für Sparer, die den besten Zinssatz ohne Mindestguthabenvorschriften wünschen

Der Zinssatz ist das Highlight. Mit 3,40 % APY zahlt Marcus mehr als jedes andere Konto auf dieser Liste, und es gibt keine Mindesteinlage, keinen Mindestkontostand und keine monatliche Kontoführungsgebühr, die Ihre Zinsen schmälern würde. Überweisungen zu und von einer verknüpften externen Bank werden bei Beträgen bis zu 100.000 US-Dollar noch am selben Tag ausgeführt, und der Support per Telefon und Chat ist rund um die Uhr verfügbar.

Laut marcus.com belegte Marcus in der J.D. Power-Studie 2026 zudem den ersten Platz bei der Kundenzufriedenheit mit hochverzinslichen Sparkonten von reinen Online-Banken. Diese unabhängige Anerkennung ist einer der Gründe, warum Marcus in diesem Zyklus unsere Liste der besten Sparkonten anführt.

Der Nachteil ist der eingeschränkte Zugang: keine Filialen, kein Geldautomaten-Netzwerk – daher eignet sich das Konto eher zum Parken von Bargeld als für die täglichen Bankgeschäfte. Dennoch ist es ein fairer Tausch für den besten Online-Sparkontozins in dieser Gruppe und ein klares Beispiel für ein gut gemachtes, hochverzinsliches Sparkonto: Der Zins steht an erster Stelle, ohne Schnickschnack. Anbieter passen die Sparkontozinsen häufig an, daher sollten Sie diesen Kompromiss gegen den Rest dieses Sparkontenvergleichs abwägen, bevor Sie Ihr Geld anlegen.

Höchster Jahresertrag, keine Gebühren Marcus by Goldman Sachs 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,40 % APY ohne Gebühren und ohne Mindestguthaben für die Kontoeröffnung oder den Erhalt von Zinsen – der höchste Zinssatz unter den fünf Konten, die wir hier vergleichen. JETZT BEWERBEN

Sehen Sie sich den unten stehenden Sparkontenvergleich an, um zu erfahren, wie Marcus im Vergleich zur Alliant Credit Union abschneidet.

2. Alliant Credit Union: Beste Kreditgenossenschaft

Unter den besten Sparkonten auf dieser Liste sticht die Alliant Credit Union für Sparer hervor, die die Vorteile einer mitgliedergeführten Kreditgenossenschaft zu einem wettbewerbsfähigen Zinssatz nutzen möchten: 3,01 % APY (eine Dividendenrendite von 2,97 %) auf Guthaben ab 100 $.

Kontoinformationen Informationen APY 3,01 % (2,97 % Dividendensatz, Stand: 7. August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag für die Kontoeröffnung / zum Erhalt von Zinsen 25 $ von Ihnen plus 5 $ gratis von Alliant (insgesamt 30 $) zur Kontoeröffnung / durchschnittliches Tagesguthaben von 100 $ für die Gutschrift Zugriff Online und per App, über 80.000 gebührenfreie Geldautomaten Versicherung NCUA (nicht FDIC, Alliant ist eine Kreditgenossenschaft) Am besten geeignet für Vorteile wie „Early Payday“ und Ziel-Unterkonten

Alliant ist die einzige Kreditgenossenschaft in diesem Vergleich, daher sind Einlagen durch die NCUA statt durch die FDIC versichert. Der Zinssatz liegt bei attraktiven 3,01 % p. a., und Mitglieder erhalten Vorteile, die die hier aufgeführten Banken nicht bieten: „Early Payday“-Einzahlungen bis zu zwei Tage im Voraus, bis zu 19 kostenlose Ziel-Sparkonten und mehr als 80.000 gebührenfreie Geldautomaten. Es gibt sogar ein Kindersparkonto mit dem gleichen Zinssatz für Mitglieder bis 12 Jahre, das einen Blick wert ist – zusammen mit unserer Übersicht über die besten Sparkonten für Kinder, falls Sie ein solches für ein Kind einrichten möchten.

Auch ohne den Spitzenzinssatz gehört diese Kreditgenossenschaft zweifellos zu den besten Sparkonten für alle, die ein mitgliedergeführtes Institut bevorzugen. Vorteile wie diese sind ein wichtiger Grund dafür, dass sie trotz eines niedrigeren Nominalzinssatzes weiterhin einen Platz unter den besten Banken für Sparkonten einnimmt.

Bevor du ein Konto eröffnest, solltest du zwei Voraussetzungen beachten. Du benötigst ein durchschnittliches Tagesguthaben von 100 $, um die Dividende zu erhalten, während die Eröffnungszahlung insgesamt 30 $ beträgt: 25 $ von dir und 5 $ von Alliant. Die Mitgliedschaft kann über einen Arbeitgeber, einen Partner einer Organisation oder ein Familienmitglied erfolgen; andernfalls übernimmt Alliant einen Beitrag von 5 $ an die Stiftung.

Diese zusätzlichen Schritte können bei der Auswahl der besten Banken für Sparkonten eine Rolle spielen. Es lohnt sich auch, sie gegen die aktuellen Zinssätze für Sparkonten abzuwägen.

Die besten Vorteile einer Kreditgenossenschaft Alliant Credit Union 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,01 % APY plus „Early Payday“, 19 kostenlose Unterkonten für Sparziele und über 80.000 gebührenfreie Geldautomaten für Mitglieder, die ein Guthaben von 100 $ auf dem Konto vorhalten. JETZT BEANTRAGEN

Sehen Sie sich den folgenden Vergleich zwischen Alliant Credit Union und Marcus an, um zwei der besten Sparkonten genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Ally Bank eignet sich am besten für Sparer, die neben einem wettbewerbsfähigen Zinssatz auch leistungsstarke Automatisierungstools wünschen. Sie bietet 3,00 % APY auf alle Kontostände ohne Gebühren oder Mindestguthaben und ist damit eine von drei gleichrangigen Empfehlungen unter den besten Banken für Sparkonten, die wir hier vergleichen.

Kontodetails Informationen APY 3,00 % (bestätigt auf ally.com, 21. August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag für die Kontoeröffnung / den Ertrag 0 $ / 0 $ Zugang Nur online und per App Versicherung FDIC Am besten geeignet für Automatisierte Spar-Tools (Buckets und Boosters)

Ally liegt mit einem Jahreszins von 3,00 % auf dem Marktniveau, ohne Mindesteinlage, ohne Mindestguthaben und ohne monatliche Kontoführungsgebühr. Was Ally auszeichnet, sind die Tools. Mit „Buckets“ können Sie ein Konto in separate Sparziele unterteilen, und „Boosters“ automatisieren das Sparen selbst durch wiederkehrende Überweisungen, Aufrundungen bei Ausgaben und eine Überraschungs-Sparfunktion, die überschüssiges Geld vom Girokonto umschichtet, wenn Ihr Kontostand dies zulässt. Die Zinsen werden täglich verzinst.

Die Bewertungen von Ally zeigen ein gemischtes Bild: Bankrate bewertet das Sparkonto mit 4,4/5, während Trustpilot nur 1,4/5 vergibt, was vor allem auf Beschwerden über den Kundenservice und die mobile Einzahlung zurückzuführen ist. Außerdem gilt eine Standardbeschränkung von 10 Abhebungen pro Abrechnungszeitraum.

Dennoch hat sich Ally dank seiner leistungsstarken Automatisierungstools einen Platz unter den besten Banken für Sparkonten gesichert. Diese Funktionen machen es zudem zu einer der besten Online-Sparkontenoptionen für Sparer, die sich nicht aktiv um ihre Finanzen kümmern möchten. Die Zinsen für das Sparkonto sind seit dem 3. Juni von 3,30 % im Januar auf 3,00 % gesunken, sodass nicht garantiert ist, dass der aktuelle effektive Jahreszins (APY) bestehen bleibt.

Die besten Sparhilfen Ally Bank 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,00 % APY mit „Buckets“ und „Boosters“ zur Automatisierung Ihres Sparens, dazu keine Gebühren und kein Mindestguthaben. JETZT BEANTRAGEN

4. American Express Hochverzinsliches Sparkonto: Am besten für Amex-Kunden

Das „American Express „Hochverzinsliches Sparkonto“ ist die beste Wahl für bestehende Amex-Karteninhaber, die sich einen einzigen Login für Karten und Bankgeschäfte wünschen. Mit einem APY von 3,00 % ohne Gebühren oder Mindesteinlage ist es eine weitere der drei gleichrangigen Empfehlungen unter den besten Banken für Sparkonten auf dieser Liste.

Kontodetails Informationen APY 3,00 % (bestätigt auf americanexpress.com, 24. August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag für die Eröffnung / zum Erhalten von Zinsen 0 $ / 0 $ Zugang Nur online und per App Versicherung FDIC (American Express Nationalbank) Am besten geeignet für Bestehende American-Express-Kunden

Wenn Sie bereits eine American-Express-Karte besitzen, können Sie mit diesem Konto alles über einen einzigen Login verwalten – das ist der Hauptgrund, warum es sich gegenüber den hier vorgestellten, nahezu identischen Online-Banken empfiehlt. Der Zinssatz beträgt 3,00 % p. a. (APY) ohne Mindesteinlage und ohne monatliche Gebühren; die Zinsen werden täglich verzinst und monatlich gutgeschrieben, und der Kundensupport ist rund um die Uhr verfügbar – auch ohne die zusätzlichen Tools von Ally ist dies nach wie vor eine solide Wahl für ein hochverzinsliches Sparkonto. Einlagen sind über die American Express National Bank FDIC-versichert.

Es handelt sich um ein Konto ohne Schnickschnack. Es gibt keine Filialen, keinen Geldautomatenzugang für Sparguthaben und keine zielorientierten Tools, wie sie Ally anbietet. Wenn Sie gerade überlegen, wie Sie ein Sparkonto auswählen sollen, könnte die Bequemlichkeit, Ihre Karten und Ersparnisse unter einem einzigen Amex-Login zu verwalten, dennoch ein entscheidender Faktor sein. Diese Einfachheit sorgt dafür, dass es wettbewerbsfähig bleibt, auch wenn es in puncto Funktionen knapp hinter Ally rangiert. Es ist nach wie vor eine der besten Optionen für Online-Sparkonten für bestehende Amex-Kunden.

Am besten geeignet für Amex-Kunden American Express High Yield Savings 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,00 % APY ohne Gebühren und ohne Mindesteinlage, alles unter demselben Login wie bei Ihrer Amex-Karte. JETZT BEANTRAGEN

5. Capital One 360 Performance-Sparkonto: Am besten für den Zugang zu Filialen

Für alle, die bei der Auswahl eines Sparkontos Wert auf persönliche Betreuung legen, ist das Capital One 360-Leistungsersparnis die richtige Wahl: ein Jahreszins von 3,00 % gepaart mit Zugang zu Capital One-Filialen und Cafe-Standorten.

Kontoinformationen Informationen APY 3,00 % (bestätigt durch unabhängige Zinsvergleichsdienste, August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag für die Kontoeröffnung / zum Erhalt der Verzinsung 0 $ / 0 $ Zugang Online, per App sowie in Filialen und Cafés Versicherung FDIC (Capital One, N.A.) Am besten geeignet für Optionaler persönlicher Zugang in Filialen

Capital One 360 Performance-Sparkonto ist hier die einzige Option mit einer physischen Präsenz. Sie erhalten einen Jahreszins von 3,00 % ohne Mindestbetrag für die Eröffnung oder Führung des Kontos und ohne monatliche Gebühren sowie die Möglichkeit, eine Capital One-Filiale oder ein Café aufzusuchen, wenn Sie persönliche Hilfe wünschen. Die mobile App erhält gute Bewertungen: 4,8 von 5 im App Store und 4,5 von 5 bei Google Play (Stand: Juli 2026); laut capitalone.com rangieren beide Bewertungen unter den besten 10 % der Finanz-Apps. Dabei handelt es sich jedoch um App-Store-Bewertungen und nicht um ein Maß für die Zufriedenheit mit dem Sparkonto.

Ein Punkt, der erwähnenswert ist: Nachdem Capital One das Bankgeschäft von Discover übernommen hatte, wurden Nutzer des alten Online-Sparkontos von Discover auf das „Capital One „360-Leistungsersparnis“ weitergeleitet. Einlagen sind über Capital One, N.A. FDIC-versichert . Der Zugang zu Filialen unterscheidet dieses Konto von den anderen hier vorgestellten besten Online-Sparkonten und erklärt seinen fünften Platz in unserer Stichwahl anhand von Tools und Bewertungen.

Die Zinssätze für dieses Sparkonto sanken von 3,30 % Anfang 2026 auf 3,00 %, sodass der physische Zugang das stärkere Verkaufsargument darstellt. Für manche Sparer spielt dies bei der Entscheidung für ein Sparkonto eine größere Rolle.

Am besten geeignet für den Zugang zu Filialen Capital One 360 Performance Savings 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,00 % APY ohne Gebühren oder Mindestguthaben, dazu die Möglichkeit, eine Capital One-Filiale oder ein Capital One-Café aufzusuchen. JETZT BEANTRAGEN

Marcus von Goldman Sachs gegen Alliant Credit Union

Marcus und Alliant sind die beiden Anbieter mit den höchsten Zinsen unter den besten Banken für Sparkonten auf dieser Liste, was sie zum interessantesten direkten Vergleich in diesem Sparkonten-Vergleich macht.

Marcus schlägt die Alliant Credit Union für Sparer, die den höchsten Einzelzinssatz ohne Mindestguthabenanforderungen wünschen – vor allem beim APY (3,40 % gegenüber 3,01 %) und einem echten Mindestguthaben von 0 $, um Zinsen zu erhalten. Alliant punktet jedoch weiterhin mit Vorteilen für Mitglieder wie „Early Payday“ und bis zu 19 kostenlosen, zielorientierten Unterkonten. Daher ist es die bessere Wahl, wenn Sie die Vorteile einer Kreditgenossenschaft nutzen möchten und nichts dagegen haben, 100 $ auf dem Konto zu belassen – und genau darauf läuft die Entscheidung zwischen diesen beiden Sparkonten letztendlich hinaus.

Bei der Einlagensicherung gibt es keinen Unterschied: Marcus ist FDIC-versichert, Alliant ist NCUA-versichert, und beide decken 250.000 $ pro Einleger ab. Dieser einzige Unterschied ist der deutlichste Punkt in diesem Vergleich der Sparkonten zwischen den beiden hier vorgestellten Angeboten mit den höchsten Zinsen.

Besonderheit Marcus von Goldman Sachs Alliant Credit Union APY 3,40 % 3,01 % (2,97 % Dividendenrendite) Mindestbetrag für die Gutschrift 0 Durchschnittlicher Tagesguthaben von 100 $ Monatliche Gebühr 0 0 Mitgliedschaft Nicht erforderlich Mitgliedschaft in einer Kreditgenossenschaft erforderlich Besonderer Vorteil Höchster Zinssatz, Überweisungen noch am selben Tag „Early Payday“, 19 Unterkonten mit Zielen Versicherung FDIC NCUA

Entscheiden Sie sich stattdessen für Alliant, wenn Ihnen die Vorteile einer Kreditgenossenschaft und die Sparoption für Kinder wichtiger sind, als die letzten 0,39 % Rendite herauszuholen. So oder so gehören beide weiterhin zu den besten Banken für Sparkonten auf dieser Liste und sind eine solide Wahl, wenn es darum geht, ein Sparkonto auszuwählen – unabhängig davon, ob eine Mitgliedschaft in einer Kreditgenossenschaft für Sie Priorität hat oder nicht.

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion: Marcus von Goldman Sachs. Unsere erste Wahl unter den besten Banken für Sparkonten in diesem Vergleich, ausgewählt aufgrund des höchsten verifizierten effektiven Jahreszinses (APY) in dieser Gruppe von 3,40 %, ohne Gebühren und ohne Mindestguthaben für die Kontoeröffnung oder den Erhalt von Zinsen. Es ist der einfachste Weg, den höchsten Zinssatz in diesem Vergleich zu erzielen, und ein starker Anwärter auf den Titel des besten Online-Sparkontos insgesamt, da dank fehlender Mindestbeträge jeder Dollar sofort für Sie arbeitet.

Lassen Sie es sein, wenn Sie Bankgeschäfte in der Filiale oder Vorteile einer Kreditgenossenschaft wie „Early Payday“ wünschen – in diesem Fall ist die Alliant Credit Union die bessere Wahl. Mit beiden Optionen gehören Sie zu den besten hochverzinslichen Sparkonten, die wir in diesem Vergleichszyklus geprüft haben, sodass Sie in beiden Fällen kaum auf Zinsen verzichten müssen, egal für welche der hier vorgestellten besten Banken für Sparkonten Sie sich entscheiden.

Wie viel können Sie mit einem Sparkonto verdienen?

So sieht der Spitzenzinssatz unter den besten Banken für Sparkonten in konkreten Zahlen aus: 5.000 $ auf dem Marcus-Konto bei 3,40 % APY bringen in einem Jahr etwa 170 $ ein. Legen Sie 25.000 $ an, so wächst dieser Betrag auf rund 850 $ an, vorausgesetzt, der Zinssatz bleibt über die gesamten 12 Monate unverändert.

Die folgende Tabelle zeigt das Beispiel für drei verschiedene Guthabenbeträge. Diese Zahlen ändern sich, sobald sich die Zinssätze für Sparkonten bewegen; betrachten Sie sie daher eher als Momentaufnahme denn als Versprechen.

Ausgangssaldo Ungefährer Ertrag in einem Jahr bei 3,40 % APY 1.000 $ ~34 $ 5.000 $ ~170 $ 25.000 $ ca. 850 $

Dies sind einfache, veranschaulichende Schätzungen bei einem pauschalen Jahreszins (APY) von 3,40 % ohne Abhebungen. Der Jahreszins (APY) berücksichtigt bereits den Zinseszinseffekt, sodass dieser Wert durch eine tägliche Verzinsung nicht weiter steigen würde.

Der Zinssatz ist variabel und nur bis August 2026 bestätigt, daher hängt Ihre tatsächliche Rendite vom jeweiligen APY und davon ab, wie lange Ihr Guthaben auf dem Konto verbleibt. Genau aus diesem Grund erstellen wir diesen Sparkontenvergleich jedes Quartal neu und überprüfen jedes einzelne der hier aufgeführten besten Sparkonten, anstatt alte Zahlen beizubehalten.

So eröffnen Sie ein Sparkonto

Die Eröffnung des besten Online-Sparkontos, wie beispielsweise das von Marcus, dauert in der Regel etwa 5 bis 10 Minuten. Keiner dieser fünf Anbieter führt eine strenge Bonitätsprüfung durch, wie es ein Kreditkartenaussteller tun würde, aber die meisten Banken überprüfen neue Einlagenkonten über ChexSystems oder einen ähnlichen Verbraucherauskunftsdienst, der eher Ihre Bankhistorie als Ihre Bonität berücksichtigt.

Der Ablauf ist bei allen Anbietern der besten Online-Sparkonten auf dieser Liste nahezu identisch, sodass die folgenden Schritte pauschal gelten; die Eröffnung eines zweiten Kontos später in dieser Übersicht der besten Banken für Sparkonten nimmt sogar noch weniger Zeit in Anspruch.

Füllen Sie den Online-Antrag mit Ihren grundlegenden Identitätsdaten und Ihrer Sozialversicherungsnummer (SSN) oder Ihrer individuellen Steueridentifikationsnummer (ITIN) aus. Bestätigen Sie Ihre Identität – dies geschieht oft sofort, kann aber auch 1 bis 2 Werktage dauern. Laden Sie das Konto per Banküberweisung, mobiler Scheckeinzahlung oder Überweisung auf. Sobald die Einzahlung verbucht ist, erhalten Sie Zinsen.

Höchster Jahreszins, keine Gebühren Marcus by Goldman Sachs 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eröffnen Sie in etwa 5 bis 10 Minuten das bestbewertete Angebot unter den besten Banken für Sparkonten auf unserer Liste – eine Bonitätsprüfung ist nicht erforderlich. BEWERBUNG STARTEN

So wählen Sie das beste Sparkonto für sich aus

Um das richtige Sparkonto auszuwählen, sollten Sie zunächst die realistisch erzielbare jährliche Rendite (APY) vergleichen – aber auch Funktionen und der Zugang zu Bankdienstleistungen spielen eine wichtige Rolle. Die folgenden Aufzählungspunkte ordnen jedes Profil direkt einer der besten Banken für Sparkonten auf unserer Liste zu.

Wenn Sie den höchsten Zinssatz ohne Bedingungen wünschen: Entscheiden Sie sich für „Marcus von Goldman Sachs““ mit 3,40 % APY und 0 $ Mindestbetrag für die Kontoeröffnung oder den Zinsertrag.

Entscheiden Sie sich für „Marcus von Goldman Sachs““ mit 3,40 % APY und 0 $ Mindestbetrag für die Kontoeröffnung oder den Zinsertrag. Wenn Sie eine genossenschaftliche Kreditgenossenschaft bevorzugen und 100 $ auf dem Konto belassen können: Dann ist die Alliant Credit Union die bessere Wahl.

ist die Alliant Credit Union die bessere Wahl. Wenn Sie neben einem Online-Zinssatz auch persönliche Betreuung wünschen: Capital One 360-Leistungsersparnis bietet Zugang zu Filialen und „Cafés“.

Capital One 360-Leistungsersparnis bietet Zugang zu Filialen und „Cafés“. Wenn Sie bereits Kunde bei Ally oder Amex sind und sich nur einmal anmelden möchten: Mit der Ally Bank oder dem American Express Hochverzinsliches Sparkonto haben Sie alles an einem Ort.

Die Mindestvoraussetzungen sind durchweg ähnlich: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über eine gültige Sozialversicherungsnummer (SSN) oder eine ITIN verfügen; bei vier der fünf Anbieter ist zudem eine Postanschrift in den USA erforderlich. Alliant bildet hier eine Ausnahme hinsichtlich des Wohnsitzes: Dort heißt es, dass Antragsteller, die außerhalb der USA leben, dennoch mit einer Sozialversicherungsnummer oder einer gültigen ITIN beitreten können.

Alliant fügt zudem einen Schritt hinzu, den die anderen vier überspringen: die Mitgliedschaft in einer Kreditgenossenschaft bei der Anmeldung. Keines der fünf Angebote führt eine harte Bonitätsprüfung durch, obwohl die meisten neue Konten eher über ChexSystems als anhand einer Bonitätsbewertung prüfen.

So wählt man ein Sparkonto richtig aus: Passen Sie das Konto an Ihre Bankgewohnheiten an und vergleichen Sie dann die Zinssätze der besten Banken für Sparkonten, die für Sie in Frage kommen.

Wenn Ihnen Prämien für alltägliche Ausgaben wichtiger sind als das Anlegen von Geld, sollten Sie diese Angebote stattdessen mit den besten Kreditkarten mit Cashback vergleichen. Jede der oben genannten Optionen gehört nach wie vor zu den besten Sparkonten, die Sie vor der Eröffnung eines Kontos in Betracht ziehen sollten.

Wie wir Sparkonten bewerten

Wir bewerten jede der besten Banken für Sparkonten anhand von vier Kriterien, wobei der Wert das größte Gewicht hat. Die Rangfolge in diesem Sparkontenvergleich ist nicht willkürlich: Wir entnehmen jede Zahl der offiziellen Seite des Anbieters und gewichten die Konten anschließend anhand der unten aufgeführten Kriterien.

Zinswert (40 %): Der effektive Jahreszins (APY), den Sie tatsächlich erhalten, nach Erfüllung etwaiger Mindestguthabenanforderungen.

Der (APY), den Sie tatsächlich erhalten, nach Erfüllung etwaiger Mindestguthabenanforderungen. Gebühren und Transparenz (25 %): Monats-, Überweisungs- und Überziehungsgebühren sowie die Klarheit ihrer Offenlegung.

Monats-, Überweisungs- und Überziehungsgebühren sowie die Klarheit ihrer Offenlegung. Zugangsvoraussetzungen (20 %): Wie einfach sich das Konto eröffnen lässt und wer die Voraussetzungen erfüllt – ein Faktor, der bei der Auswahl der besten Sparkonten für Ihre Situation entscheidend ist.

Wie einfach sich das Konto eröffnen lässt und wer die Voraussetzungen erfüllt – ein Faktor, der bei der Auswahl der besten Sparkonten für Ihre Situation entscheidend ist. Kundenservice und Bewertungen (15 %): Kundensupport-Optionen und unabhängige Bewertungen wie auf Trustpilot.

Wenn zwei oder mehr Konten bei der Verzinsung gleichauf liegen, gehen wir diese Liste der Reihe nach durch – zuerst Gebühren, dann Zugangsvoraussetzungen, schließlich Kundensupport und Bewertungen –, um die Gleichheit aufzuheben. Genau so belegen Ally, American Express und Capital One den dritten, vierten und fünften Platz, obwohl sie alle denselben APY von 3,00 % bieten.

Wir überprüfen die Zinssätze vierteljährlich erneut und aktualisieren diese Rangliste. Da die Zinssätze für Sparkonten variabel sind, überprüfen wir vor jeder Aktualisierung erneut den APY des Gewinners. Genau diese Konsequenz sorgt dafür, dass unsere Auswahl der besten hochverzinslichen Sparkonten Quartal für Quartal zuverlässig bleibt.

Fazit

Für die meisten Sparer ist „Marcus von Goldman Sachs““ der klare Favorit unter den besten Banken für Sparkonten, die wir in diesem Vergleichszyklus geprüft haben. Mit 3,40 % APY bietet es den höchsten verifizierten Zinssatz in diesem Vergleich, erhebt keine Gebühren und verlangt kein Mindestguthaben, sodass jeder Dollar vom ersten Tag an Zinsen bringt. Alliant Credit Union liegt auf dem zweiten Platz und ist die richtige Wahl, wenn Sie die Vorteile einer Kreditgenossenschaft und ein Kindersparkonto wünschen, während Ally, American Express und Capital One allesamt solide Optionen mit 3,00 % sind, die vor allem dann Sinn machen, wenn Sie bereits Kunde bei ihnen sind oder persönlichen Service wünschen.

Egal, für welche Option Sie sich entscheiden: Überprüfen Sie zunächst den aktuellen APY auf der Seite des Anbieters, da sich die Zinssätze ändern können. Sind Sie bereit, mehr aus Ihrem Geld zu machen? Eröffnen Sie Ihr Konto und profitieren Sie noch heute vom aktuellen Zinssatz.

Höchster Jahreszins, keine Gebühren Marcus by Goldman Sachs 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sichern Sie sich den höchsten Zinssatz unter den fünf Konten, die wir hier vergleichen – ohne Gebühren und ohne Mindestguthaben. KONTO ERÖFFNEN

Häufig gestellte Fragen