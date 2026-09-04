El mejor banco para cuentas de ahorro para pequeñas empresas en 2026

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Esta guía tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero. Todas las tasas de rendimiento anual (APY), comisiones y condiciones de elegibilidad se verificaron en la página oficial de cada banco el 29 de julio de 2026 y son variables, por lo que pueden cambiar en cualquier momento. Las tasas de rendimiento anual (APY) especiales de U.S. Bank se aplican únicamente a las nuevas cuentas que cumplan los requisitos y a los siguientes tramos de saldo: 3,98 % de 50 000 $ a 999 999,99 $ y 4,24 % de 1 millón $ a 2,99 millones $. Fuera de estos tramos, se aplican las tasas de rendimiento anual (APY) estándar. El seguro de la FDIC cubre, por lo general, hasta 250 000 dólares por depositante, por banco asegurado y por cada categoría de titularidad. Los servicios opcionales de IntraFi pueden ofrecer cobertura adicional a través de los bancos de la red participantes, sujetos a sus condiciones y requisitos de inscripción.

La cuenta «Platinum Business Money Market» de U.S. Bank es nuestra elección como mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas entre las cinco opciones analizadas. Ofrece un 3,98 % de APY sobre saldos de fondos nuevos que cumplan los requisitos, desde 50 000 hasta 999 999,99 dólares, y hasta un 4,24 % sobre saldos superiores, al tiempo que ofrece acceso a una amplia red de sucursales. Axos es la alternativa online más sencilla, con un 3,60 % de rendimiento anual (APY), mientras que Live Oak ofrece un 2,85 %.

Para encontrar el mejor banco para pequeñas empresas, hemos comparado nuestra primera elección con cuatro alternativas y hemos consultado los últimos tipos de interés directamente en la página web de cada banco. Las cinco opciones de cuentas bancarias para pequeñas empresas las ofrecen bancos asegurados por la FDIC. La tasa de rendimiento anual (APY) más alta de U.S. Bank está sujeta a requisitos de aportaciones nuevas y de tramos de saldo, que desglosamos a continuación. Dado que las tasas pueden variar, comprueba detenidamente las condiciones actuales antes de solicitarla.

¿Qué es una cuenta de ahorro empresarial en un banco?

Una cuenta de ahorro empresarial es una cuenta de depósito, abierta por un banco a nombre de tu empresa, que genera intereses sobre el efectivo que no utilizas para los gastos operativos diarios. No es solo para empresas consolidadas: una cuenta separada también puede ayudar a organizar los ingresos procedentes de actividades secundarias en expansión.

Elegir un banco en concreto, en lugar de una aplicación fintech, suele implicar un seguro directo de la FDIC por parte de una única entidad autorizada, acceso presencial a una sucursal en la mayoría de los casos y una relación ya existente que puedes combinar con servicios de cuenta corriente, préstamos y servicios para comerciantes. Se trata de ventajas e inconvenientes reales que hay que sopesar frente a una elección basada únicamente en la búsqueda de la mejor tasa de interés.

Una cuenta de mercado monetario para empresas, como nuestra primera opción, funciona de manera muy similar, pero puede ofrecer la posibilidad limitada de emitir cheques, mientras que una cuenta de ahorro empresarial de alto rendimiento simplemente busca una tasa de rendimiento anual (APY) muy por encima de la media nacional.

El mejor banco para cuentas de ahorro para pequeñas empresas: nuestra elección y las alternativas

Hemos seleccionado un ganador general y cuatro alternativas sólidas para comparar. Verás los tipos de interés destacados de las cuentas de ahorro para empresas de cada opción, pero ten en cuenta que dos de estas cuentas figuran aquí por su red de sucursales, no porque cumplan los requisitos para considerarse cuentas de ahorro empresariales de alto rendimiento competitivas.

Clasificación Banco Ideal para Tasa de rendimiento anual (APY) Cuota mensual Abrir cuenta 1 Cuenta de mercado monetario Platinum Business de U.S. Bank Tasa de rendimiento anual (APY) promocional más acceso a la sucursal 3,98 % para saldos de entre 50 000 y 999 999,99 dólares; 4,24 % para saldos de entre 1 millón y 2,99 millones de dólares 15 $; exención con un saldo mínimo diario de 10 000 Solicitar ahora 2 Cuenta de ahorro Business Premium de Axos Bank Tasa de rendimiento anual (APY) en línea uniforme en todos los tramos publicados 3,60 % por debajo de 5 millones de dólares 0 $ Solicitar ahora 3 Cuenta de ahorro empresarial de Live Oak Bank Ahorro sencillo con tipo de interés fijo 2,85 % para saldos de 0,01 $ o más 0 Solicitar ahora 4 Cuenta de ahorro Business Advantage de Bank of America Cliente actual de Bank of America 0,01 % estándar; hasta un 0,04 % con Preferred Rewards 10 $; varias opciones de exención Solicitar ahora 5 Cuenta de ahorro Chase Business Premier Cliente actual de Chase 0,01 % estándar; 0,02 % de tipo de interés por relación bancaria según la hoja de tipos revisada 20 $; varias opciones de exención Solicitar ahora

Entre las cinco opciones seleccionadas como mejores bancos para cuentas de ahorro de pequeñas empresas, Axos es el único que ofrece actualmente una bonificación en efectivo, que proporciona a los nuevos clientes que cumplan los requisitos hasta 600 $ al abrir su paquete de cuenta corriente y de ahorro con el código SBB600. El tipo de interés de U.S. Bank es una oferta especial para nuevos depósitos, mientras que Bank of America y Chase se incluyen principalmente por su red de sucursales y su servicio de banca de relación, ya que sus tipos de interés de ahorro son cercanos a cero.

El mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas: análisis

A continuación, analizamos en detalle nuestra elección del mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas, seguida de cuatro alternativas con diferentes tipos de interés, comisiones y requisitos. U.S. Bank encabeza esta comparación de cinco bancos, mientras que Bank of America y Chase se adaptan mejor a las empresas que buscan una relación con una sucursal ya existente más que una tasa de rendimiento anual (APY) competitiva. Veamos cuál podría ser el mejor banco para las necesidades de las pequeñas empresas.

1. U.S. Bank Platinum Business Money Market: la mejor opción en general

De entre las cinco cuentas analizadas, la cuenta «Platinum Business Money Market» de U.S. Bank es nuestra elección como mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas. Combina tasas de rendimiento anual (APY) promocionales competitivas con acceso a más de 2.000 sucursales repartidas por 26 estados, lo que la convierte en una opción muy adecuada para empresas con al menos 50.000 dólares en efectivo de reserva.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,98 % para saldos entre 50 000 y 999 999,99 dólares; 4,24 % para saldos entre 1 millón y 2,99 millones de dólares Tipo de tipo de interés Tipo especial variable con tramos de saldo Cuota mensual 15 $, exenta si se mantiene un saldo diario mínimo de 10 000 $ Importe mínimo para abrir la cuenta 25 $ Seguro Asegurada por la FDIC a través de U.S. Bank, N.A. Acceso Sucursales, por internet y móvil Requisitos para la tasa especial Abrir una cuenta que cumpla los requisitos, ingresar al menos 50 000 dólares en fondos nuevos que cumplan los requisitos en un plazo de 30 días y mantener el saldo diario exigido

Esta cuenta de mercado monetario para empresas ofrece un 3,98 % de APY sobre saldos que cumplan los requisitos, desde 50 000 $ hasta 999 999,99 $, y un 4,24 % desde 1 millón de $ hasta 2,99 millones de $. Para poder optar a ello, debe abrir una cuenta que cumpla los requisitos, ingresar al menos 50.000 dólares en fondos nuevos en un plazo de 30 días y mantener un saldo mínimo de 50.000 dólares. Los fondos que ya se tengan en U.S. Bank no cuentan a efectos de esta promoción, y se aplican los tipos de interés escalonados habituales fuera de los rangos de saldo promocionales.

La apertura de la cuenta cuesta 25 dólares y tiene una cuota mensual de 15 dólares, que no se aplica si se mantiene un saldo diario mínimo de 10 000 dólares. Las primeras 25 operaciones de ingreso por ciclo de extracto no tienen comisión, y a partir de ahí se aplica un cargo de 0,25 dólares por operación. En general, se trata de una cuenta bancaria práctica para pequeñas empresas que cuenten con al menos 50 000 dólares en efectivo de reserva y que valoren el acceso a las sucursales, aunque con saldos más reducidos es posible obtener una mayor rentabilidad en otras entidades.

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See full details: Ingresa al menos 50.000 dólares en fondos nuevos que cumplan los requisitos en un plazo de 30 días desde la apertura.

Mantén al menos 50 000 dólares en la cuenta para seguir dentro del rango de tipos promocionales.

Los fondos que ya se encuentren en U.S. Bank —o que se hayan retirado en los 30 días anteriores— no se consideran fondos nuevos.

Las primeras 25 operaciones de ingreso por ciclo de extracto están exentas de comisiones; las operaciones adicionales tienen un coste de 0,25 dólares cada una. Mostrar detalles

2. Cuenta de ahorro Business Premium de Axos Bank: el mejor tipo de interés incondicional

La cuenta de ahorro «Business Premium» de Axos Bank es una excelente opción como mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas si buscas un tipo de interés competitivo sin necesidad de un gran depósito inicial ni de comisiones de mantenimiento mensuales. Ofrece el mismo 3,60 % de rendimiento anual (APY) anunciado en todos los tramos de saldo publicados por debajo de los 5 millones de dólares.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,60 % en todos los tramos de saldo publicados por debajo de 5 millones de dólares Tipo de tipo de interés Tasa de rendimiento anual (APY) variable y fija en los tramos publicados Cuota mensual 0 $ Importe mínimo para la apertura 0 Seguro Asegurado por la FDIC a través de Axos Bank; cobertura opcional de IntraFi disponible Acceso Solo en línea y a través de la aplicación móvil

Axos lo hace todo bastante sencillo. Aunque los tipos de interés de las cuentas de ahorro para empresas pueden cambiar en cualquier momento, su TAE actual del 3,60 % se aplica a todos los tramos publicados, desde 0 $ hasta 4 999 999,99 $. No hay ningún requisito de depósito mínimo de apertura ni de saldo medio diario, lo que lo hace más accesible que la oferta promocional de U.S. Bank. La principal contrapartida es que Axos es un banco digital, por lo que no tendrás acceso presencial a una sucursal.

Los nuevos clientes también pueden ganar hasta 600 dólares al abrir conjuntamente la cuenta de ahorro «Business Premium Savings» y la cuenta corriente «Basic Business Checking» con el código promocional SBB600. Sin embargo, para obtener el importe completo se requieren seis meses de depósitos que cumplan los requisitos, compras con tarjeta de débito y saldos mínimos en ambas cuentas. En general, esta cuenta bancaria para pequeñas empresas es ideal para aquellas empresas que gestionan sus operaciones por Internet y desean obtener una tasa de rendimiento anual (APY) sólida sin tener que mantener un saldo específico solo para evitar una comisión mensual.

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See full details: Las primeras 20 transacciones de cada mes son gratuitas; las transacciones adicionales cuestan 0,30 $ cada una.

Las transferencias entrantes nacionales e internacionales son gratuitas.

La cuenta es compatible con la integración con QuickBooks.

Los saldos de 5 millones de dólares o más requieren una cotización de tipos personalizada. Mostrar detalles

3. Cuenta de ahorro empresarial de Live Oak Bank: la mejor tasa fija

La cuenta de ahorro empresarial de Live Oak Bank es una opción sencilla en línea para empresas que desean un rendimiento anual (APY) fijo del 2,85 % sin tramos de saldo. Puede que no sea el mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas si solo se tiene en cuenta el tipo de interés, pero sus condiciones sencillas facilitan su gestión.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 2,85 % Tipo de tipo de interés Tasa fija variable Cuota mensual 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta 0 Seguro Asegurado por la FDIC a través de Live Oak Bank; cobertura opcional de IntraFi disponible Acceso Solo en línea y a través del móvil Importe mínimo para obtener la tasa de rendimiento anual (APY) 0,01 $

Live Oak apuesta por la sencillez: se aplica el mismo 2,85 % de rendimiento anual (APY) a todos los saldos que generan intereses, sin tramos que haya que tener en cuenta. Al igual que otros tipos de interés de las cuentas de ahorro para empresas, es variable y puede cambiar en cualquier momento. Esta cuenta de ahorro empresarial de alto rendimiento se gestiona en línea y admite ingresos mediante ACH, cheque, ingreso móvil o transferencia bancaria, pero no en efectivo.

Para solicitarla, deberás facilitar los datos personales de los firmantes autorizados, la información de la empresa y una cuenta bancaria externa para la ingresación de fondos. Live Oak verifica la información electrónicamente y, en función de la estructura de la empresa, es posible que se soliciten documentos adicionales. Los depósitos se mantienen directamente en Live Oak Bank, con acceso opcional a una cobertura ampliada de la FDIC a través de los bancos de la red IntraFi.

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See full details: Los intereses se capitalizan diariamente y se abonan el último día laborable de cada mes.

Las transferencias ACH suelen tardar entre uno y dos días laborables en procesarse.

Los nuevos depósitos iniciados a través de Live Oak pueden retenerse durante cinco días laborables.

No se aceptan efectivo, cheques de bancos extranjeros ni cheques de terceros. Mostrar detalles

4. Cuenta Cuenta de ahorro «Business Advantage» de Bank of America: la mejor opción para quienes prefieren una relación con una sucursal

La cuenta Cuenta de ahorro «Business Advantage» de Bank of America puede ser la mejor opción para las cuentas de ahorro de pequeñas empresas si ya eres cliente del banco y quieres tenerlo todo en un mismo sitio. No es una opción muy recomendable en cuanto a rentabilidad, pero sus centros financieros, cajeros automáticos, herramientas digitales y amplia gama de servicios empresariales la convierten en una cuenta práctica para mantener una relación con el banco.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 0,01 % estándar; hasta un 0,04 % con el programa «Preferred Rewards for Business» Tipo de tipo de interés Niveles variables en función de la relación con el cliente Cuota mensual 10 $, con varias opciones de exención Importe mínimo para la apertura 100 $ Seguro Asegurada por la FDIC a través de Bank of America, N.A. Acceso Sucursales, internet y móvil Requisitos para obtener la máxima tasa de interés Ser miembro de Platinum Honors y tener un saldo empresarial combinado elegible de al menos 100.000 dólares

La tasa de rendimiento anual (APY) estándar es de solo el 0,01 %, y aumenta al 0,02 % en el nivel Gold, al 0,03 % en el nivel Platinum y al 0,04 % en el nivel Platinum Honors. Para acceder a esos tipos de interés más altos en las cuentas de ahorro empresariales, es necesario ser miembro de «Preferred Rewards for Business», tener una cuenta corriente empresarial activa que cumpla los requisitos y saldos combinados que cumplan los requisitos de al menos 20.000, 50.000 o 100.000 dólares. Por lo tanto, esta cuenta resulta más interesante por su comodidad que por los intereses que genera.

La comisión mensual de 10 dólares es bastante fácil de evitar, y la cuenta se integra con los servicios de cuentas corrientes, préstamos, comerciantes y gestión de tesorería de Bank of America. Además, tienes acceso a centros financieros, cajeros automáticos, depósitos de cheques a través del móvil y herramientas de gestión de tesorería en línea. No es el mejor banco para los propietarios de pequeñas empresas que buscan la mayor tasa de rendimiento anual (APY), pero puede ser una buena opción si ya gestionas las finanzas de tu empresa con Bank of America.

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See full details: Para poder optar al programa Preferred Rewards se tienen en cuenta los saldos combinados de los depósitos empresariales de Bank of America y de las inversiones empresariales de Merrill que cumplan los requisitos, y no solo esta cuenta de ahorro.

Para adherirse al programa «Preferred Rewards for Business» es necesario disponer de una cuenta corriente empresarial de Bank of America activa y que cumpla los requisitos.

Los tipos de interés son variables y pueden cambiar una vez abierta la cuenta.

Las solicitudes pueden requerir documentación adicional en función de la estructura de la empresa.

Las funciones digitales incluyen el ingreso de cheques a través del móvil, el «Cash Flow Monitor» y la protección contra sobregiros «Balance Connect» opcional. Mostrar detalles

5. Cuenta de ahorro Chase Business Premier: la mejor opción si ya eres cliente de Chase

La cuenta de ahorro Cuenta de ahorro Chase Business Premier no es nuestra elección como mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas en función de la rentabilidad. No obstante, puede ser una opción conveniente si ya utilizas Chase y deseas mantener tus ahorros, cuentas corrientes, pagos y préstamos empresariales en un solo lugar.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) Variable; los tipos de interés estándar y por fidelidad dependen de la ubicación Tipo de tipo de interés Tasa variable basada en la relación con el cliente Cuota mensual 20 $, con opciones de exención en función del saldo y de cuentas vinculadas Importe mínimo para la apertura Consulta la información específica para tu código postal Seguro Asegurada por la FDIC a través de JPMorgan Chase Bank, N.A. Acceso Sucursales, en línea y a través de la aplicación móvil Requisitos para obtener la tasa de interés por relación bancaria Vincular una cuenta corriente empresarial de Chase activa que cumpla los requisitos

Chase ofrece tipos de interés estándar y por relación bancaria, pero debes introducir tu código postal para ver la tasa de rendimiento anual (APY) actual en tu zona. La tasa de fidelidad requiere tener vinculada una cuenta corriente empresarial «Chase Performance», «Chase Platinum» o «Análisis de la persecución»». La cuenta vinculada también debe estar activa, lo que significa que debe tener al menos cinco transacciones iniciadas por el cliente por periodo de extracto. No se trata de una cuenta de ahorro empresarial de alto rendimiento, por lo que las empresas que busquen rentabilidad deberían buscar otras opciones.

La cuenta tiene una comisión mensual de 20 dólares, que no se aplica si se mantiene un saldo medio en cuenta de 25 000 dólares o si se vincula una cuenta corriente que cumpla los requisitos. Chase puede seguir siendo el mejor banco para los propietarios de pequeñas empresas que ya utilizan sus servicios bancarios más amplios y valoran la comodidad del acceso en sucursal, en línea y a través del móvil. Los depósitos se mantienen directamente en JPMorgan Chase Bank, N.A., miembro de la FDIC.

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See full details: Se incluyen los primeros 30 recibos depositados al mes; los recibos adicionales tienen un coste de 0,50 $ cada uno.

El efectivo depositado en los cajeros automáticos de Chase no conlleva ninguna comisión de Chase.

Se incluyen hasta 10 000 $ en otros depósitos en efectivo por periodo de extracto antes de que se aplique una comisión del 0,30 % al importe que supere dicho límite.

Las cuentas nuevas y las convertidas están exentas de las dos primeras comisiones de servicio mensuales o se les reembolsan dichas comisiones. Mostrar detalles

Cuenta «Platinum Business Money Market» de U.S. Bank frente a la cuenta «Business Premium Savings» de Axos Bank

U.S. Bank y Axos ofrecen las dos tasas de rendimiento anual (APY) más altas de esta comparación entre cinco bancos, pero se adaptan a diferentes tipos de empresas. La cuenta de mercado monetario empresarial de U.S. Bank ofrece un 3,98 % de APY sobre saldos que cumplan los requisitos, desde 50 000 $ hasta 999 999,99 $, y un 4,24 % desde 1 millón de $ hasta 2,99 millones de $. Axos ofrece un 3,60 % de APY en todos sus tramos publicados por debajo de los 5 millones de dólares, sin depósito mínimo de apertura, sin cuota mensual ni requisito de aportación de fondos nuevos. Esto convierte a U.S. Bank en la opción más rentable para los saldos que cumplen los requisitos, mientras que Axos es la opción más sencilla.

Detalles de la cuenta Cuenta de ahorro empresarial Platinum de U.S. Bank Cuenta de ahorro Axos Business Premium Tasa de rendimiento anual (APY) 3,98 % para saldos entre 50 000 y 999 999,99 dólares; 4,24 % para saldos entre 1 millón y 2,99 millones de dólares 3,60 % en todos los tramos publicados por debajo de 5 millones de dólares Tipo de tipo de interés Tipo especial variable con requisitos de saldo y aportaciones nuevas Tasa de rendimiento anual (APY) fija variable en los tramos publicados Cuota mensual 15 dólares (exenta a partir de 10 000 dólares) 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta 25 $ 0 Sucursales Sí, en todo el país No, solo por internet Seguro FDIC Direct FDIC directo más IntraFi opcional

U.S. Bank puede ser el mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas si cumples sus requisitos promocionales y quieres asistencia en sucursal. Axos puede ser el mejor banco para propietarios de pequeñas empresas que prefieran menos restricciones de saldo y sin cuota mensual.

En la práctica, elige U.S. Bank por su mayor TAE (tasa de rendimiento anual) y Axos por la facilidad de sus cuentas de ahorro online.

Selección del editor

Selección del editor: Cuenta de mercado monetario «Platinum Business» de U.S. Bank. Para las empresas que buscan el mejor banco para cuentas de ahorro para pymes, U.S. Bank es nuestra primera opción entre los cinco analizados. Ofrece un 3,98 % de rendimiento anual (APY) sobre saldos de fondos nuevos que cumplan los requisitos, de entre 50 000 y 999 999,99 dólares, y un 4,24 % de entre 1 millón y 2,99 millones de dólares; además, cuenta con una amplia red de sucursales. Axos puede ser la mejor cuenta bancaria para pequeñas empresas si no quieres pagar comisiones mensuales ni cumplir requisitos de saldo promocionales.

¿Cuánto puede ganar tu empresa con una cuenta de ahorro?

Así es como se traduce la tasa de interés de U.S. Bank en cifras reales. Un saldo de 50 000 dólares con un 3,98 % de rendimiento anual (APY) generaría unos 1 990 dólares en un año, mientras que 100 000 dólares generarían aproximadamente 3 980 dólares, suponiendo que el tipo de interés y el saldo se mantuvieran constantes.

Esto ayuda a explicar por qué U.S. Bank lidera esta comparativa para los lectores que buscan el mejor banco para cuentas de ahorro de pequeñas empresas, aunque una cuenta de ahorro empresarial de alto rendimiento con menos condiciones podría adaptarse mejor a saldos más reducidos.

Saldo Ganancias aproximadas en 1 año al 3,98 % de rendimiento anual (APY) 50 000 dólares ~1.990 100.000 ~3.980 $ 250 000 $ ~9.950 $

La APY ya incluye el efecto de la capitalización, por lo que estas estimaciones reflejan la rentabilidad anual aproximada sin retiradas ni comisiones. El tipo del 3,98 % se aplica únicamente a los saldos de fondos nuevos que cumplan los requisitos, comprendidos entre 50 000 y 999 999,99 dólares, y puede variar en cualquier momento. Antes de elegir el mejor banco para los ahorros de una pequeña empresa, consulta la APY actual y asegúrate de que cumples los requisitos promocionales de la cuenta.

Cómo solicitar una cuenta de ahorro para empresas

Solicitar una cuenta de mercado monetario para empresas, como la de U.S. Bank, lleva entre 10 y 15 minutos por Internet; el proceso puede alargarse si tu entidad necesita documentación adicional de constitución o si realizas la ingresión mediante transferencia bancaria.

Reúne tu EIN (o tu SSN, si eres un empresario individual), tus estatutos sociales o de constitución, o un documento de constitución, y un documento de identidad con fotografía expedido por las autoridades. Rellene la solicitud en línea y complete la verificación de identidad, que puede ser instantánea o tardar unos días laborables. Ingresa fondos en la cuenta, depositando al menos 50 000 dólares en fondos nuevos en un plazo de 30 días desde la apertura si deseas beneficiarte del tipo de interés especial. Empieza a devengar intereses tan pronto como se contabilice la transferencia de fondos; estos se abonan mensualmente.

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Cómo elegir el mejor banco para tu empresa

A la hora de comparar los mejores bancos para cuentas de ahorro de pequeñas empresas, empieza por los tipos de interés de las cuentas de ahorro empresariales, pero no te quedes ahí. Comprueba las normas sobre saldos, las comisiones mensuales y por transacción, el acceso a la cuenta y si el banco se adapta a tu estructura actual.

Cada idea de pequeña empresa conlleva unas necesidades bancarias diferentes. Un negocio local con gran volumen de efectivo puede valorar las sucursales y los servicios de ingreso de efectivo, mientras que un negocio online puede dar más importancia a la tasa de rendimiento anual (APY), las comisiones bajas y el acceso digital.

A continuación te indicamos qué cuenta se adapta mejor a cada tipo de negocio:

Para obtener la tasa de rendimiento anual (APY) más alta, además de acceso a sucursales: la cuenta «Platinum Business Money Market» de U.S. Bank, siempre que cumplas sus requisitos de aportaciones nuevas y saldo mínimo.

cuenta «Platinum Business Money Market» de U.S. Bank, siempre que cumplas sus requisitos de aportaciones nuevas y saldo mínimo. Para obtener una buena tasa de interés en línea sin comisión mensual: Cuenta de ahorro «Business Premium» de Axos Bank.

Cuenta de ahorro «Business Premium» de Axos Bank. Para una cuenta sencilla con tipo de interés fijo: Cuenta de ahorro para empresas de Live Oak Bank.

Cuenta de ahorro para empresas de Live Oak Bank. Si ya tienes una relación con una sucursal: Bank of America o Chase pueden resultar convenientes, pero sus tipos de interés son mucho más bajos.

Los requisitos varían según el banco y la estructura de la empresa. Por ejemplo, si estás investigando cómo poner en marcha un negocio de dropshipping, un empresario individual puede solicitarla con un número de la Seguridad Social (SSN), mientras que una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o una sociedad anónima (corporation) suele necesitar un número de identificación fiscal (EIN), los documentos de constitución e información sobre los propietarios.

Comprueba también detenidamente las condiciones de los tipos de interés: U.S. Bank exige la aportación de fondos nuevos que cumplan los requisitos, mientras que el tipo de interés por relación de Chase requiere una cuenta corriente vinculada que cumpla los requisitos. La mejor opción es aquella que se adapte a tu saldo previsto, tus necesidades de transacciones y tu forma preferida de gestionar tus operaciones bancarias.

Cómo evaluamos a los bancos en cuanto a cuentas de ahorro para empresas

Calificamos a cada banco en función de cuatro aspectos, y la rentabilidad es el que tiene mayor peso. La clasificación no es arbitraria: obtenemos cada dato de la página web oficial del banco y, a continuación, ponderamos las cuentas según los criterios que se indican a continuación.

Rendimiento (40 %): el tipo de interés anual (APY) que se obtiene realmente, una vez cumplidas las condiciones relativas a la aportación de nuevos fondos o al saldo mínimo.

el (APY) que se obtiene realmente, una vez cumplidas las condiciones relativas a la aportación de nuevos fondos o al saldo mínimo. Comisiones y transparencia (25 %): comisiones mensuales y por transacción, y la claridad con la que se informan.

comisiones mensuales y por transacción, y la claridad con la que se informan. Requisitos de acceso (20 %): la facilidad para abrir la cuenta y quién cumple los requisitos.

la facilidad para abrir la cuenta y quién cumple los requisitos. Asistencia y valoraciones (15 %): acceso a sucursales y al servicio de atención al cliente, así como valoraciones independientes como las de Trustpilot.

Revisamos estos tipos de interés de las cuentas de ahorro para empresas trimestralmente, y de forma inmediata cuando no se pueden volver a confirmar las condiciones de un tipo especial o promocional.

Veredicto final

Para las empresas que buscan el mejor banco para cuentas de ahorro para pequeñas empresas, la cuenta «Platinum Business Money Market» de U.S. Bank es nuestra primera elección entre las cinco analizadas, siempre y cuando se cumplan sus requisitos de aportaciones nuevas y de saldo. Sus APY especiales alcanzan el 3,98 % para saldos de entre 50 000 y 999 999,99 dólares, y el 4,24 % para saldos de entre 1 millón y 2,99 millones de dólares.

Axos ofrece una cuenta bancaria para pequeñas empresas más sencilla, con un 3,60 % de rendimiento anual (APY), sin cuota mensual y sin depósito mínimo de apertura. Live Oak es una buena opción para ahorrar de forma sencilla por Internet, mientras que Bank of America y Chase se adaptan principalmente a los clientes actuales. Dado que los tipos de interés de las cuentas de ahorro empresariales pueden variar, consulta las condiciones más recientes antes de solicitarla. ¿Estás listo para elegir el banco de tu empresa? Solicítala hoy mismo.

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