Las mejores tarjetas de crédito para estudiantes en 2026

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La tarjeta de crédito Discover it Student Cash Back encabeza nuestro ranking de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes en este momento, gracias a una cuota anual de 0 $, un 5 % de reembolso en categorías que van rotando cada trimestre, la posibilidad de solicitarla sin necesidad de una puntuación crediticia y un «Cashback Match» ilimitado durante el primer año. Es ideal para un estudiante que está creando su historial crediticio desde cero y que, aun así, quiere recompensas reales; además, ha superado a la tarjeta Capital One Savor Student Cash Rewards, la Discover it Student Chrome, el Bank of America Recompensas en efectivo personalizadas para estudiantes y la tarjeta Bank of America Travel Rewards para estudiantes en cuanto al equilibrio entre recompensas y accesibilidad que subyace a esta búsqueda.

Todas las comisiones, el TAE, la tasa de recompensa y las bonificaciones aquí indicadas se comprobaron directamente en la página oficial de la tarjeta de cada emisor el 29 de julio de 2026, y no se obtuvieron de listados de agregadores, que mostraban una cifra de bonificación errónea para una tarjeta de Bank of America que la propia página del emisor corrigió. Realizamos una nueva verificación cada trimestre y, dado que las tasas y las ofertas cambian con frecuencia, te recomendamos que confirmes los datos actualizados en la página web del emisor antes de solicitar la tarjeta.

¿Qué es una tarjeta de crédito para estudiantes?

Una tarjeta de crédito para estudiantes es una tarjeta sin garantía diseñada para personas que actualmente están matriculadas en la universidad o a punto de empezar. Dado que muchos estudiantes tienen poco o ningún historial crediticio, puede resultar más fácil cumplir los requisitos para obtener estas tarjetas que para las tarjetas de crédito estándar y, a diferencia de las tarjetas garantizadas, no requieren un depósito reembolsable.

Esto las convierte en un punto de partida práctico para construir un historial crediticio. Muchas de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes también incluyen recompensas y requisitos adaptados a los principiantes. Elegir una tarjeta de crédito para estudiantes sin cuota anual puede ayudarte a mantener bajos los costes mientras aprendes cómo funciona el crédito.

Si te estás preguntando cómo conseguir una tarjeta de crédito para estudiantes, empieza por consultar los requisitos de inscripción, ingresos e identificación de la entidad emisora. Ese requisito de ingresos puede ser más fácil de cumplir si tienes algún trabajo flexible a tiempo parcial. Nuestra guía sobre los mejores trabajos extra para estudiantes universitarios recoge opciones que se adaptan al horario universitario.

Las mejores tarjetas de crédito para estudiantes: comparación de las 5 principales

A continuación te ofrecemos una comparación rápida de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes. Cada fila incluye la cuota anual, la oferta de bienvenida y para quién es más adecuada la tarjeta, lo que te facilitará la elección de la mejor tarjeta de crédito para estudiantes en tu caso.

Clasificación Tarjeta Ideal para Cuota anual Oferta de bienvenida Solicitar 1 Discover it Student Cash Back Límite máximo de recompensas 0 Igualación del reembolso durante el primer año Solicítala ahora 2 Capital One Savor Student Categorías de uso diario, sin activación 0 100 $ (gasto de 300 $) Solicitar ahora 3 Discover it Student Chrome Reembolso automático en gasolina y restaurantes 0 Reembolso equivalente al del primer año Solicitar ahora 4 Tarjeta BofA Customized Cash para estudiantes Elige tu propia categoría 0 200 $ (por un gasto de 1.000 $) Solicitar ahora 5 Tarjeta BofA Travel Rewards para estudiantes Estudios en el extranjero, sin comisiones por cambio de divisas 0 25 000 puntos (por cada 1 000 $ gastados) Solicítala ahora

Las cinco opciones seleccionadas se encuentran entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, y todas ellas son tarjetas de crédito para estudiantes sin cuota anual. Capital One y Bank of America ofrecen bonificaciones iniciales en efectivo o en puntos, mientras que las dos tarjetas de Discover cuentan con un programa de «Cashback Match» ilimitado durante el primer año, lo que puede resultar especialmente ventajoso si gastas con regularidad.

Las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, analizadas

A continuación, analizamos las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, incluyendo comisiones, tasas de interés anual (APR), recompensas y para quién es más adecuada cada tarjeta. Todas las opciones son tarjetas de crédito para estudiantes sin cuota anual, con opciones que van desde el reembolso rotativo hasta sencillas recompensas por categorías fijas. Si buscas la mejor tarjeta de crédito para estudiantes universitarios en general, empieza por nuestra primera elección: la Discover it Student Cash Back.

1. Tarjeta de crédito Discover it® Student Cash Back: la mejor en general

La tarjeta de crédito Discover it Student Cash Back es la mejor tarjeta de crédito para estudiantes en general, ya que ofrece un reembolso real en categorías rotativas sin necesidad de puntuación crediticia para solicitarla, que se duplica durante el primer año gracias a una bonificación ilimitada por reembolso (Cashback Match).

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 $ TAE 0 % durante los primeros 6 meses; después, entre el 16,49 % y el 25,49 %, variable Recompensas 5 % en categorías rotativas (activar; hasta 1 500 $ por trimestre), 1 % en el resto Oferta de bienvenida Reembolso equivalente al gasto durante el primer año (sin límite) Requisitos de crédito No se requiere puntuación crediticia para solicitarla Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna

No es necesario tener un historial crediticio para solicitarla. No hay cuota anual, ofrece un tipo de interés anual (APR) inicial del 0 % durante seis meses en compras, seguido de un tipo variable del 16,49 % al 25,49 % y, lo que es más importante, no se requiere historial crediticio para solicitarla, lo que la convierte en una opción realista como primera tarjeta. Obtienes un 5 % de reembolso en categorías que rotan trimestralmente tras la activación, hasta un máximo de 1.500 dólares en compras por trimestre, además de un 1 % en el resto de compras.

Actualmente, Discover no muestra una valoración global de los clientes para la tarjeta «Student Cash Back». Discover Financial Services tiene una puntuación de 1,5 sobre 5 en Trustpilot, pero esa puntuación se refiere a la empresa en general, no a esta tarjeta en concreto. No obstante, es un dato útil a la hora de comparar las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, sobre todo si la atención al cliente es importante para ti.

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Compara dos de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes —Discover it Student Cash Back y Capital One Savor Student— en la sección siguiente.

2. Capital One Savor Student Cash Rewards: las mejores categorías para el día a día

La tarjeta Capital One Savor Student podría ser la mejor tarjeta de crédito para estudiantes universitarios que gastan mucho en categorías cotidianas, gracias al 3 % de reembolso ilimitado en alimentación, restaurantes, ocio y servicios de streaming populares.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 Tasa de interés anual (APR) Entre el 18,49 % y el 28,49 %, variable Recompensas 3 % en comestibles, restaurantes, ocio y servicios de streaming; 1 % base Bonificación de bienvenida 100 $ tras gastar 300 $ en 3 meses Inscripción Se requiere prueba de inscripción Valoración en la web 4,5/5 (715 opiniones)

La tarjeta Savor Student cubre las categorías en las que los estudiantes realmente gastan: un 3 % de reembolso ilimitado en restaurantes, ocio, servicios populares de streaming y tiendas de alimentación —aunque no en grandes superficies como Walmart y Target—, además de un 1 % en todo lo demás. No hay cuota anual ni comisión por transacciones en el extranjero, y ofrece un bono en efectivo de 100 $ por tiempo limitado tras gastar tan solo 300 $ en tres meses, el umbral de bonificación más fácil de alcanzar de todas las opciones aquí presentadas. Las categorías con el 3 % se aplican automáticamente, sin necesidad de activación trimestral.

La tarjeta Capital One Savor Student es una tarjeta de crédito sólida para estudiantes universitarios que estén actualmente matriculados o admitidos en una universidad acreditada y tengan previsto matricularse en un plazo de tres meses. La tarjeta cuenta actualmente con una valoración de 4,5 sobre 5 en la página web de Capital One, aunque el número de reseñas varía con el tiempo. Para ponerlo en contexto, Capital One tiene una puntuación en Trustpilot mucho más baja a nivel de toda la empresa, pero esa puntuación se refiere a la empresa en su conjunto y no a esta tarjeta en concreto.

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¿Quieres ver cómo se comparan dos de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes? Echa un vistazo a la comparación entre la Discover it Student Cash Back y la Capital One Savor Student que encontrarás a continuación.

3. Tarjeta de crédito Discover it® Student Chrome: la mejor para reembolsos automáticos en gasolina y restaurantes

Para los estudiantes que prefieren recompensas sencillas, la Discover it Student Chrome es una opción muy recomendable entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, con reembolso automático en gasolina y restaurantes y sin categorías que tener que controlar.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 $ Tasa de interés anual (TAE) 0 % durante los primeros 6 meses; después, entre el 16,49 % y el 25,49 %, variable Recompensas 2 % en gasolina y restaurantes (hasta 1.000 $ por trimestre), 1 % de base Oferta de bienvenida Reembolso equivalente al gasto durante el primer año (sin límite) Requisitos de crédito No se requiere puntuación crediticia para solicitarla Valoración en la web 4,8/5 (1.112 opiniones)

Chrome cambia el límite máximo más alto de Cash Back por una cuota anual de cero. Ofrece un 2 % de reembolso en gasolineras y restaurantes combinados, hasta un máximo de 1.000 dólares en compras por trimestre, de forma automática y sin necesidad de activar categorías, además de un 1 % en el resto de compras. Las comisiones y la TAE coinciden exactamente con las de la tarjeta Cash Back: sin cuota anual, una TAE inicial del 0 % durante seis meses, seguida de una variable del 16,49 % al 25,49 %, y no se requiere puntuación crediticia para solicitarla. La promoción «Cashback Match» del primer año también duplica aquí las recompensas del primer año.

Lo que distingue a Chrome es su señal de confianza: es la única tarjeta de este grupo que cuenta con una valoración global claramente indicada en su propia página, un 4,8 sobre 5 a partir de 1.112 opiniones, la puntuación verificada más alta de todas. Como siempre, esto contrasta con la valoración global de Discover en Trustpilot, que es de 1,5 sobre 5.

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4. Bank of America® Recompensas en efectivo personalizadas para estudiantes: la mejor opción para elegir tu propia categoría

Si la flexibilidad es importante, la tarjeta «Recompensas en efectivo personalizadas para estudiantes» de Bank of America es una firme candidata a mejor tarjeta de crédito para estudiantes, ya que ofrece un 6 % de reembolso en la categoría que elijas durante el primer año.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 $ Tasa de interés anual (APR) 0 % durante los primeros 15 ciclos, después entre el 17,49 % y el 27,49 % (tasa variable) Recompensas 6 % en la categoría elegida durante el primer año, 2 % en alimentación y clubes, 1 % de base Bonificación de bienvenida 200 $ tras gastar 1.000 $ en 90 días Inscripción No se indica en la página del emisor (a confirmar) Comisión por transacciones en el extranjero No se detalla (confirmar)

Esta tarjeta te permite elegir las recompensas. Obtienes un 6 % de reembolso en efectivo durante el primer año —un 3 % básico más un 3 % de bonificación durante el primer año— en una categoría que elijas entre gasolina y recarga de vehículos eléctricos, compras online, restaurantes, viajes, farmacias o bricolaje, además de un 2 % en supermercados y clubes mayoristas. Ambas opciones tienen un límite máximo de los primeros 2.500 $ en compras trimestrales combinadas, con un 1 % en el resto de gastos. Tras el primer año, la categoría elegida pasa a tener un 3 %. No hay cuota anual, el tipo de interés anual (APR) inicial es del 0 % durante 15 ciclos de facturación, y después varía entre el 17,49 % y el 27,49 %, además de una bonificación de 200 dólares tras gastar 1.000 dólares en 90 días.

Una de las razones por las que esta puede ser la mejor tarjeta de crédito para estudiantes universitarios que desean un mayor control sobre las recompensas es la flexibilidad de cambiar la categoría elegida una vez al mes, a medida que varían tus gastos. Además, las recompensas en efectivo no caducan mientras la cuenta permanezca abierta. Solo hay que tener en cuenta que Bank of America tiene una puntuación global de 1,3/5 en Trustpilot, aunque esa valoración refleja la imagen del banco en su conjunto y no la de esta tarjeta para estudiantes en concreto.

Algunos estudiantes también obtienen ingresos trabajando por cuenta propia o gestionando un pequeño negocio como actividad complementaria. Si ese es tu caso, mantener una cuenta de ahorro empresarial separada puede facilitarte las cosas, y nuestra guía sobre los mejores bancos para cuentas de ahorro de pequeñas empresas compara las principales opciones.

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5. Bank of America® Travel Rewards for Students: la mejor opción para estudiar en el extranjero

La tarjeta «Bank of America «Recompensas de viaje para estudiantes» es una de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes que viajan a menudo, ya que no aplica comisiones por transacciones en el extranjero, ofrece 1,5 veces más puntos sin límite en las compras diarias y 3 veces más puntos en los viajes que cumplan los requisitos y se reserven a través del Bank of America Centro de viajes.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 Tasa de interés anual (APR) 0 % durante los primeros 15 ciclos, después entre el 17,49 % y el 27,49 % (variable) Recompensas 1,5 puntos por cada dólar gastado en todas las compras; 3 puntos por cada dólar gastado en reservas elegibles realizadas a través del BofA Travel Center Bonificación de bienvenida 25 000 puntos (aprox. 250 $) tras gastar 1 000 $ en 90 días Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Inscripción No se indica en la página del emisor (a confirmar)

Para un estudiante que se va al extranjero, la característica más destacada es la ausencia de comisiones por transacciones en el extranjero, por lo que las compras fuera del país no conllevan el recargo de aproximadamente el 3 % que aplican la mayoría de las tarjetas habituales. Acumula 1,5 puntos por cada dólar gastado en todas las compras, sin límite, sin categorías que controlar y sin caducidad mientras la cuenta esté abierta, y no tiene cuota anual. La bonificación de bienvenida es de 25.000 puntos, con un valor aproximado de 250 dólares para viajes y restaurantes, tras gastar 1.000 dólares en un plazo de 90 días. La TAE es del 0 % durante los primeros 15 ciclos de facturación, y posteriormente varía entre el 17,49 % y el 27,49 %.

Además, la tarjeta es bastante sencilla de gestionar, lo que puede ser importante para los estudiantes que solicitan su primera tarjeta de recompensas. No hay que recordar categorías trimestrales, lo que la convierte en una opción sencilla entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes. Sin embargo, la página web de Bank of America no es muy clara en cuanto a la documentación necesaria para la inscripción de estudiantes, por lo que conviene confirmar los requisitos de elegibilidad actuales antes de solicitarla.

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Discover it Student Cash Back frente a Capital One Savor Student

Ambas tarjetas se encuentran entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, pero la mejor opción depende del esfuerzo que quieras dedicar a conseguir recompensas. La tarjeta Discover it Student Cash Back ofrece un 5 % de reembolso en categorías que van rotando cada trimestre tras la activación, además de un 1 % en otras compras y un «Cashback Match» ilimitado durante el primer año. Su rango de TAE también es más bajo que el de la estudiante de Savor. Esto la convierte en una excelente opción de tarjeta de crédito para estudiantes sin historial crediticio, ideal para quienes aún no tienen puntuación crediticia.

La estudiante de Savor es más fácil de gestionar en el día a día, ya que ofrece un 3 % automático en comestibles, restaurantes, ocio y servicios de streaming populares, además de un 1 % en el resto de compras. Si buscas una tarjeta de crédito para estudiantes universitarios con buenas recompensas diarias y que no requiera activación, la Savor es la opción más sencilla.

Características Discover it Student Cash Back Capital One Savor Student Recompensas 5 % rotativo más 1 % básico 3 % en categorías de uso diario + 1 % básico Activación Trimestral Ninguna Tasa de interés anual mínima 16,49 % 18,49 % Oferta de bienvenida Reembolso del primer año 100 $ (por un gasto de 300 $) Justificante de alta Obligatorio Obligatorio Valoración del sitio web No publicada 4,5/5 (715 opiniones)

Savor Student es una opción sencilla que no requiere activación y ofrece un 3 % de reembolso en varias categorías de gasto diario. Discover it Student Cash Back puede ser la mejor tarjeta de crédito para estudiantes si buscas un mayor potencial de recompensas a través de categorías rotativas con un 5 % de reembolso y el programa Cashback Match. Ambas figuran entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes. Si además quieres aumentar tu presupuesto más allá de las recompensas de las tarjetas de crédito, echa un vistazo a nuestra guía de las mejores aplicaciones para ganar dinero y descubre formas flexibles de obtener ingresos extra.

Selección del editor

Selección del editor: Tarjeta de crédito Discover it® Student Cash Back. Entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes de esta selección, Discover ofrece uno de los mayores potenciales de recompensas durante el primer año, con un 5 % de reembolso en categorías rotativas tras la activación y un Cashback Match ilimitado al final del primer año. Además, no es necesario tener un historial crediticio consolidado para solicitarla, lo que la convierte en una opción atractiva como primera tarjeta. La contrapartida es que tendrás que activar y hacer un seguimiento de las categorías de bonificación cada trimestre. Si prefieres una tarjeta de crédito para estudiantes universitarios con recompensas automáticas en categorías cotidianas, la tarjeta Capital One Savor Student es la opción más sencilla.

¿Cuánto reembolso en efectivo puede ganar realmente un estudiante?

Para ver lo que se puede ganar en la práctica con las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, tomemos como ejemplo 300 dólares en gasto mensual elegible. Con la tarjeta Capital One Savor Student, el 3 % de reembolso en alimentación, restaurantes, ocio o servicios de streaming elegibles supone unos 9 dólares al mes, o 108 dólares al año, sin contar su bonificación de bienvenida de 100 dólares. Con la Discover it Student Cash Back, 300 dólares gastados en una categoría activada con un 5 % de reembolso suponen unos 15 dólares, y Discover iguala el reembolso obtenido durante el primer año. Ambas son tarjetas de crédito para estudiantes sin cuota anual, por lo que esas recompensas no se ven contrarrestadas por ningún cargo anual.

Gasto mensual en la categoría principal Estudiante de Savor (3 %) Discover Cash Back (categoría del 5 %) 150 $ ~4,50 $/mes ~7,50 $/mes 300 ~9 $ al mes ~15 $/mes 500 ~15 $/mes ~25 $ al mes

Ten en cuenta que estas cifras parten de la base de que todos tus gastos se clasifican en la categoría de mayor recompensa de cada tarjeta y se mantienen dentro de los límites máximos aplicables, por lo que las ganancias reales suelen variar. La tarjeta Discover it Student Cash Back ofrece un 5 % de reembolso en compras de hasta 1.500 dólares en categorías rotativas activadas cada trimestre, y un 1 % a partir de esa cantidad. Por eso, para comparar las mejores tarjetas de crédito para estudiantes no basta con fijarse únicamente en la tasa más alta anunciada.

La mejor tarjeta de crédito para estudiantes para ti debe ajustarse a tus gastos reales, así que comprueba los últimos límites por categoría, las recompensas y la TAE antes de solicitarla. Si estás intentando reunir algo de dinero extra para gastos antes de solicitarla, los sitios web de encuestas que pagan dinero real son una opción con poco compromiso que puedes considerar.

Cómo solicitar una tarjeta de crédito para estudiantes

¿Te preguntas cómo conseguir una tarjeta de crédito para estudiantes? En la mayoría de los casos, el proceso de solicitud en línea solo lleva entre 5 y 10 minutos. Muchas de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, incluida la Discover it Student Cash Back, están diseñadas para personas que se inician en el mundo del crédito, por lo que no siempre es necesario tener un historial crediticio extenso. Básicamente, tendrás que tener a mano tus datos personales, de ingresos y académicos.

Rellena la solicitud con tu documento de identidad, información sobre tus ingresos y un número de la Seguridad Social (SSN) u otro número de identificación fiscal aceptado por la entidad emisora. Si tus ingresos actuales son limitados, algunos de los mejores trabajos extra pueden ofrecer a los estudiantes una forma flexible de ganar dinero extra mientras estudian. Aporta un justificante de tu matrícula actual o futura si el emisor lo requiere. La tarjeta Savor Student de Capital One lo exige explícitamente, y Discover requiere un justificante de matrícula o de estudios para sus tarjetas para estudiantes. Recibe una respuesta, que suele ser instantánea, aunque a veces puede tardar unos días laborables si se realiza una revisión manual. Activa la tarjeta y, en el caso de la tarjeta Cash Back de Discover con categorías rotativas, activa las categorías con bonificación del trimestre antes de la fecha límite para obtener la tasa más alta.

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Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito para ti

Las mejores tarjetas de crédito para estudiantes no son necesariamente las que ofrecen las mayores recompensas sobre el papel. En primer lugar, comprueba si la tarjeta es adecuada para alguien con tu perfil crediticio, especialmente si buscas una tarjeta de crédito para estudiantes que no requiera historial crediticio para solicitarla. A continuación, decide si las categorías rotativas merecen el esfuerzo adicional o si te convienen más las recompensas automáticas más sencillas.

Utiliza este breve resumen para encontrar las mejores tarjetas de crédito para estudiantes según tus necesidades:

Si no tienes historial crediticio y quieres el límite máximo de recompensas: Discover it Student Cash Back, sin necesidad de puntuación crediticia para solicitarla y con un 5 % de reembolso rotativo.

Discover it Student Cash Back, sin necesidad de puntuación crediticia para solicitarla y con un 5 % de reembolso rotativo. Si prefieres no tener que llevar un control de las categorías y quieres la cobertura más amplia para el día a día: Capital One Savor Student, con un 3 % automático en comestibles, restaurantes, ocio y servicios populares de streaming.

Capital One Savor Student, con un 3 % automático en comestibles, restaurantes, ocio y servicios populares de streaming. Si estás estudiando en el extranjero o viajas a menudo: Recompensas de viaje de Bank of America para estudiantes, sin comisiones por transacciones en el extranjero y con 1,5 puntos por dólar sin límite.

Recompensas de viaje de Bank of America para estudiantes, sin comisiones por transacciones en el extranjero y con 1,5 puntos por dólar sin límite. Si quieres elegir tu propia categoría de bonificación: Programa «Customized Cash Rewards» de Bank of America para estudiantes, con un 6 % durante el primer año en la categoría que elijas.

Programa «Customized Cash Rewards» de Bank of America para estudiantes, con un 6 % durante el primer año en la categoría que elijas. Si quieres las recompensas automáticas más sencillas sin necesidad de activación: Discover it Student Chrome, con un 2 % en gasolina y restaurantes y la puntuación más alta verificada de 4,8 sobre 5 en esta página.

Los requisitos de elegibilidad no son exactamente los mismos en las cinco tarjetas. En general, deberás tener al menos 18 años, disponer de una dirección postal en EE. UU. y cumplir los requisitos de ingresos, condición de estudiante e identificación que exige la entidad emisora. Discover requiere un número de la Seguridad Social (SSN), mientras que Capital One puede aceptar un número de identificación de contribuyente extranjero (ITIN) si no dispones de uno. Si tienes menos de 21 años, por lo general tendrás que demostrar que puedes hacer frente a los pagos por ti mismo. La tarjeta Capital One Savor Student y las dos tarjetas para estudiantes de Discover también exigen una prueba de tu condición de estudiante, algo que conviene tener en cuenta a la hora de elegir una tarjeta de crédito para estudiantes universitarios.

Si quieres conseguir unos ingresos más estables mientras estudias, nuestra guía sobre los mejores trabajos extra online te ofrece opciones flexibles que puedes compaginar con tus clases.

Cómo valoramos las tarjetas de crédito

Para clasificar las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, tenemos en cuenta cuatro factores principales, entre los que las recompensas por los gastos típicos de los estudiantes son las que más peso tienen. Verificamos las comisiones, las tasas de interés anual (APR) y las tasas de recompensa directamente con cada emisor, y luego comparamos el valor, la accesibilidad y la facilidad de uso general. Esto nos ayuda a encontrar la mejor tarjeta de crédito para estudiantes según los distintos hábitos de gasto, y no solo la tarjeta con la oferta más llamativa.

Valor de las recompensas por el gasto de los estudiantes (40 %): cuánto devuelve una tarjeta sin comisiones en restaurantes, alimentación, gasolina y servicios de streaming.

cuánto devuelve una tarjeta sin comisiones en restaurantes, alimentación, gasolina y servicios de streaming. Comisiones y transparencia (25 %): rango de la TAE, comisiones por transacciones en el extranjero y claridad en la divulgación de las condiciones.

rango de la TAE, comisiones por transacciones en el extranjero y claridad en la divulgación de las condiciones. Requisitos de acceso (20 %): la facilidad con la que un estudiante sin historial crediticio o con un historial limitado puede acceder a la tarjeta.

la facilidad con la que un estudiante sin historial crediticio o con un historial limitado puede acceder a la tarjeta. Asistencia y valoraciones (15 %): la asistencia del emisor y valoraciones independientes como las de Trustpilot.

Las condiciones de las tarjetas de crédito pueden cambiar con bastante rapidez, por lo que revisamos cada trimestre todas las opciones de nuestra clasificación de las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, incluyendo comisiones, TAE, recompensas y bonificaciones.

Veredicto final

Para la mayoría de los estudiantes, la tarjeta de crédito Discover it Student Cash Back es, en estos momentos, la mejor tarjeta de crédito para estudiantes. No se requiere puntuación crediticia para solicitarla, no tiene cuota anual y, gracias a sus categorías rotativas con un 5 % de reembolso, además de una bonificación ilimitada por igualación de reembolsos durante el primer año, ofrece el límite máximo de recompensas más alto de esta lista.

La tarjeta Capital One Savor Student ocupa el segundo puesto entre las mejores tarjetas de crédito para estudiantes, con recompensas automáticas del 3 % en categorías populares de uso diario y un bono de bienvenida de 100 dólares. La Discover it Student Chrome es otra tarjeta de crédito para estudiantes fácil de gestionar y sin cuota anual, con recompensas automáticas en gasolina y restaurantes, mientras que El programa «Customized Cash Rewards» de Bank of America para estudiantes te ofrece más control sobre tu categoría de bonificación. Para viajar o estudiar en el extranjero, la tarjeta Bank of America Travel Rewards para estudiantes es la opción más adecuada.

Consulta las últimas condiciones y requisitos de elegibilidad antes de solicitarla, y plantéate configurar el pago automático desde el primer día para que te resulte más fácil construir tu historial crediticio.

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Preguntas frecuentes