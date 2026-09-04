Las mejores tarjetas de crédito para principiantes en 2026

La Tarjeta de crédito Discover it Secured con devolución en efectivo encabeza nuestra lista de las mejores tarjetas de crédito para principiantes, con un depósito reembolsable de tan solo 49 dólares, sin necesidad de puntuación crediticia para solicitarla y con devolución en efectivo mientras construyes tu historial crediticio. Entre las opciones garantizadas, es nuestra mejor tarjeta de crédito garantizada y una excelente opción para quienes carecen de historial crediticio, mientras que la tarjeta Capital One Quicksilver con garantía, la Chase Freedom Rise, la Petal 2 y la Capital One Platinum ofrecen programas de recompensas más sencillos o alternativas sin depósito.

Tanto si estás eligiendo tu primera tarjeta de crédito, como si buscas la mejor tarjeta de crédito para principiantes o la mejor para construir tu historial crediticio, las cinco opciones que te presentamos a continuación te facilitarán la decisión.

Hemos consultado las condiciones de los emisores el 24 de agosto de 2026. Los tipos de interés, las ofertas y los requisitos de elegibilidad pueden variar, por lo que te recomendamos que confirmes los detalles actualizados antes de solicitarla.

¿Qué es una tarjeta de crédito?

Antes de elegir entre las mejores tarjetas de crédito para principiantes, conviene entender cómo funciona realmente una tarjeta de crédito. Piensa en ella como una línea de crédito reutilizable: gastas hasta tu límite aprobado y luego devuelves lo que debes. Si pagas el saldo íntegro antes de la fecha de vencimiento, normalmente podrás evitar los intereses por compra; si mantienes un saldo pendiente, es posible que se apliquen intereses.

A diferencia de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito también comunica la actividad de tu cuenta a las agencias de crédito, lo que te ayuda a construir un historial crediticio con el tiempo.

Para cualquiera que solicite su primera tarjeta de crédito, la decisión más importante suele ser entre una tarjeta de crédito garantizada y una no garantizada. Las tarjetas garantizadas requieren un depósito reembolsable, mientras que las no garantizadas se basan en factores como el historial crediticio, los ingresos o criterios de evaluación alternativos. Por eso, algunas tarjetas no garantizadas pueden seguir estando disponibles como tarjetas de crédito para personas sin historial crediticio.

Las mejores tarjetas de crédito para principiantes: comparación de las 5 principales

A continuación te ofrecemos una comparación rápida de las mejores tarjetas de crédito para principiantes. Cada fila muestra la cuota anual, la ventaja inicial más destacada y a quién va dirigida la tarjeta, para que puedas hacer una selección rápida y pasar directamente a la reseña completa que aparece a continuación.

Ninguna de estas cinco tarjetas ofrece una bonificación tradicional en efectivo por darse de alta, lo cual es habitual en las tarjetas para principiantes y en las tarjetas garantizadas. Cuando existe una ventaja inicial real, como el «Cashback Match» del primer año de Discover o el crédito de 25 $ en el extracto por domiciliación bancaria de Chase, se indica arriba en lugar de una bonificación.

Las mejores tarjetas de crédito para principiantes, analizadas

A continuación se muestra el desglose completo de cada tarjeta, con la comisión verificada, la TAE, el depósito, los requisitos de crédito y para quién es adecuada. Dos son tarjetas garantizadas que requieren un depósito reembolsable, y tres son tarjetas para principiantes sin garantía que no lo requieren. Empieza por nuestra mejor elección, la Discover it Secured con devolución en efectivo.

1. Tarjeta de crédito Discover it® Secured Cash Back: la mejor en general

La Tarjeta de crédito Discover it Secured con devolución en efectivo es, en general, la mejor tarjeta de crédito para principiantes porque tiene el depósito mínimo más bajo de las dos tarjetas garantizadas que aquí se presentan —tan solo 49 dólares—, no exige una puntuación crediticia para solicitarla y, aun así, ofrece un reembolso en efectivo real mientras construyes tu historial crediticio.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 0 $ TAE 28,24 % variable Fianza Reembolsable, a partir de 49 $ (o 99 $/200 $ según el perfil) Crédito necesario No se requiere para solicitarla Recompensas 5 % en categorías rotativas más un 1 % en todas las compras Ideal para El depósito más bajo y recompensas reales

Discover establece aquí el umbral de acceso más bajo. Tu depósito reembolsable puede ser de tan solo 49 dólares, en lugar de los 200 dólares habituales, dependiendo de tu perfil, y te da acceso a una línea de crédito a partir de 200 dólares. No se requiere puntuación de crédito para solicitarla, aunque Discover señala que puede utilizarla si está disponible.

Tras la activación, obtienes un 5 % de reembolso en categorías que van rotando cada trimestre, hasta el límite trimestral, más un 1 % en el resto de compras; además, la promoción «Cashback Match» de Discover durante el primer año duplica todo el reembolso que ganes en ese primer año, sin límite en la cantidad de la bonificación, lo que supera a todas las tarjetas de tasa fija que aparecen aquí. Como no requiere puntuación crediticia alguna, también resulta ideal como tarjeta de crédito para quienes carecen de historial crediticio.

Discover es ahora una marca de Capital One, y la página del producto así lo refleja. Si se utiliza de forma responsable, Discover devuelve el depósito y traslada a los titulares que cumplan los requisitos a la tarjeta de crédito sin garantía «Discover it Cash Back»». Cuando estés listo para una tarjeta de recompensas sin garantía, compara las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo para encontrar opciones más sólidas a largo plazo.

A fecha de 24 de agosto de 2026, Discover indica una cuota anual de 0 $ y una TAE variable del 28,24 %; confirma las condiciones vigentes antes de solicitarla.

La mejor en general Discover it® Secured Cash Back Credit Card 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza con un depósito reembolsable de tan solo 49 dólares, obtén un 5 % de reembolso en categorías que van rotando cada trimestre tras la activación, más un 1 % en otras compras, y disfruta de un Cashback Match ilimitado durante el primer año. Solicítala ahora

Comprueba cómo se compara la Discover it Secured con devolución en efectivo con la tarjeta Capital One Quicksilver con garantía en la sección de comparación directa que aparece a continuación.

2. Capital One Quicksilver con garantía Cash Rewards: la mejor devolución de efectivo fija

La tarjeta Capital One Quicksilver con garantía es la mejor opción si buscas una tasa de reembolso fija y sencilla, sin complicaciones que llevar a la cuenta, ya que ofrece un 1,5 % ilimitado en cada compra mientras construyes tu historial crediticio.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 0 $ TAE 28,99 % variable Depósito Mínimo de 200 $, reembolsable Crédito necesario Aceptable Recompensas 1,5 % fijo en todas las compras Valoración en la web 4,3/5 (895 opiniones)

Mientras que Discover utiliza categorías rotativas, Quicksilver Secured apuesta por la sencillez: un 1,5 % de reembolso ilimitado en todas las compras, sin activación y sin calendario que seguir. El depósito reembolsable es de 200 dólares, que establece tu línea de crédito, y no hay cuota anual. Capital One clasifica el nivel de crédito objetivo como «Aceptable» y, si haces un uso responsable, revisa tu cuenta para devolverte el depósito y pasarte a una tarjeta sin garantía.

La Quicksilver Secured tiene una TAE variable relativamente alta, del 28,99 %, lo que hace que pagar el saldo íntegro sea especialmente importante si quieres que el 1,5 % de reembolso siga mereciendo la pena.

Las opiniones de los usuarios en la página del producto de Capital One son, en general, positivas: la tarjeta tiene una puntuación de 4,3 sobre 5 en 895 reseñas, y el 85 % de los usuarios afirma que la recomendaría. Esa puntuación se refiere específicamente a la Quicksilver Secured y debe considerarse por separado de las reseñas más generales sobre Capital One como empresa.

El mejor reembolso fijo en efectivo Capital One Quicksilver Secured Cash Rewards 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un reembolso ilimitado del 1,5 % en cada compra, sin cuota anual y con un depósito reembolsable mínimo de 200 dólares, al tiempo que construyes tu historial crediticio mediante un uso responsable. Solicítalo ahora

Descubre cómo se compara la Quicksilver Secured con la Discover it Secured con devolución en efectivo en la sección de comparación directa que aparece a continuación.

3. Tarjeta de crédito Chase Freedom Rise®: la mejor para estudiantes y personas sin historial crediticio

La Chase Freedom Rise es la mejor tarjeta inicial sin garantía alguna para estudiantes y personas que se inician en el mundo del crédito, y cuenta con la tasa de interés anual (APR) mínima más baja de este grupo.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 0 $ Tasa de interés anual (APR) Entre el 18,24 % y el 27,74 %, variable Depósito Ninguno (sin garantía) Requisitos de crédito Sin historial crediticio o para estudiantes Recompensas 1,5 % fijo en reembolso en efectivo; 3 % total en restaurantes durante los primeros 6 meses, hasta 6.000 $ en gastos de restaurante Ideal para Estudiantes y solicitantes sin historial crediticio

Freedom Rise es la tarjeta de entrada de Chase para quienes solicitan una tarjeta por primera vez, dirigida a personas sin historial crediticio y a estudiantes. No hay depósito de garantía ni cuota anual, y su TAE es variable, entre el 18,24 % y el 27,74 %. Obtienes un 1,5 % de reembolso en compras, además de un 3 % de reembolso total por tiempo limitado en restaurantes, incluyendo comida para llevar y entregas a domicilio que cumplan los requisitos, hasta un máximo de 6.000 $ gastados en los primeros seis meses. También puedes obtener un crédito en el extracto de 25 dólares si te das de alta en el pago automático en los tres primeros meses y mantienes la suscripción durante al menos 90 días.

Chase señala que mantener al menos 250 dólares en una cuenta corriente o de ahorros de Chase vinculada mejora tus posibilidades de aprobación. Los titulares de la tarjeta que realicen todos los pagos a tiempo y utilicen Freedom Rise en un plazo de 12 meses pueden pasar automáticamente a la Chase Freedom Unlimited, la tarjeta de recompensas de Chase, lo que supone una clara vía integrada para dejar atrás una tarjeta para principiantes.

Chase no publica una valoración específica de la tarjeta, y su puntuación en Trustpilot a nivel de empresa es de 1,3 sobre 5, basada en 2.726 opiniones, lo que refleja la imagen general del banco, no la de esta tarjeta en concreto.

Si actualmente estás estudiando, compáralo con nuestras mejores tarjetas de crédito para estudiantes para ver si una tarjeta específica para estudiantes ofrece mejores recompensas.

Ideal para estudiantes y personas que se inician en el mundo del crédito Chase Freedom Rise® Credit Card 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un 1,5 % de reembolso en tus compras, además de un 3 % de reembolso por tiempo limitado en restaurantes durante los primeros 6 meses, hasta un máximo de 6.000 dólares en gastos de restaurante, y un crédito de 25 dólares en el extracto por darte de alta en el pago automático que cumpla los requisitos. Solicítala ahora

4. Petal® 2 «Cash Back, No Fees» Visa®: la mejor opción de preaprobación sin depósito

Petal 2 es una tarjeta sin garantía que no requiere depósito de seguridad y cuyo proceso de preaprobación no afecta a tu puntuación crediticia; si decides presentar la solicitud completa, Petal realiza una consulta de crédito exhaustiva.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 0 TAE Entre el 28,24 % y el 30,24 %, variable (a fecha de 5 de enero de 2026) Depósito Ninguno (sin garantía) Requisitos de crédito Preaprobación con consulta de crédito blanda; consulta de crédito formal tras la solicitud completa Recompensas Del 1 % al 1,5 %, hasta un 10 % en comercios seleccionados Ideal para Sin depósito y con preaprobación mediante consulta de crédito blanda

Petal 2 te permite comprobar si estás preaprobado mediante una consulta de crédito blanda y sin depósito de garantía. Si estás preaprobado y presentas una solicitud completa, Petal realiza una consulta de crédito formal, y la aprobación sigue dependiendo de la solvencia crediticia y otros criterios de elegibilidad. Es posible que a los solicitantes que cumplan los requisitos se les pida que vinculen una cuenta bancaria para que Petal pueda evaluar los datos de flujo de caja. La tarjeta no tiene cuota anual y ofrece un reembolso del 1 % al 1,5 % en compras cotidianas que cumplan los requisitos, con ofertas adicionales disponibles en comercios seleccionados.

Dos observaciones. La propia página web de Petal indica que el rango de TAE variable, del 28,24 % al 30,24 %, es válido a fecha de 5 de enero de 2026, y esa era la cifra que seguía apareciendo cuando lo comprobamos directamente el 24 de agosto de 2026. Además, es posible que encuentres reseñas antiguas en las que se mencione una cuota mensual de 8 $ introducida tras la adquisición de Petal por parte de Empower; la página actual del producto no indica ninguna cuota para los nuevos solicitantes, así que no des por hecho que esa antigua queja se corresponde con un coste actual sin comprobarlo antes. Petal muestra testimonios seleccionados en lugar de una valoración global con estrellas.

La mejor opción de preaprobación sin depósito Petal® 2 “Cash Back, No Fees” Visa® 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No pagues cuota anual ni depósito de garantía y obtén entre un 1 % y un 1,5 % de reembolso en compras cotidianas que cumplan los requisitos. Consultar la preaprobación no afecta a tu puntuación crediticia; presentar la solicitud completa sí que da lugar a una consulta de crédito. Solicítalo ahora

5. Tarjeta de crédito Capital One Platinum: la mejor opción sin complicaciones para la aprobación

La Capital One Platinum es la mejor opción como tarjeta sin garantía más sencilla posible para un historial crediticio aceptable o limitado, sin necesidad de depósito y con la puntuación más alta de este conjunto en nuestra web.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 0 TAE 28,99 % variable Depósito Ninguno (sin garantía) Puntuación de crédito necesaria Aceptable Recompensas Ninguna Valoración en la web 4,5/5 (9.562 opiniones)

La Platinum es la tarjeta más sencilla de todas, y esa es precisamente la idea. No hay depósito, ni cuota anual, ni programa de recompensas que gestionar, solo una tarjeta sin garantía sencilla dirigida al nivel de crédito «Fair» que informa a las agencias de crédito y revisa tu cuenta para aumentar la línea de crédito si la utilizas de forma responsable. Su TAE variable del 28,99 % coincide con la de la Quicksilver Secured.

En cuanto a la confianza, destaca: una puntuación de 4,5 sobre 5 basada en 9.562 opiniones en la propia página del producto de Capital One, con un 91 % de los usuarios que la recomiendan, la puntuación más alta en la propia web entre las tarjetas de esta comparativa. El estudio de satisfacción con las tarjetas de crédito en EE. UU. de J.D. Power de 2025 también situó a la Capital One Platinum en primer lugar en satisfacción del cliente entre las tarjetas bancarias sin recompensas ni cuota anual, por segundo año consecutivo.

Hay que tener en cuenta que la puntuación de 4,5 corresponde al widget de la propia página del producto de Capital One, no a una valoración independiente realizada por terceros, y es independiente de la puntuación global de la empresa, que es de 1,3 sobre 5 en Trustpilot.

La mejor opción sin florituras para un historial crediticio aceptable Capital One Platinum Credit Card 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una tarjeta no garantizada, sin recompensas y con una cuota anual de 0 $, destinada a personas con un historial crediticio aceptable, que permite solicitar automáticamente un aumento del límite de crédito en tan solo 6 meses. Solicítala ahora

Discover it Secured con devolución en efectivo frente a Capital One Quicksilver con garantía

Estas dos tarjetas garantizadas constituyen la comparación más útil para un principiante que esté decidiendo cómo realizar el depósito inicial. La tarjeta Discover it Secured con devolución de dinero supera a la tarjeta Capital One Quicksilver con garantía para la mayoría de los principiantes en cuanto al importe del depósito y al valor de las recompensas, principalmente por su depósito mínimo de 49 dólares frente a los 200 dólares, y por una oferta de «Cashback Match» durante el primer año que puede duplicar lo que gane el nuevo titular de la tarjeta.

La «Quicksilver Secured» sigue ganando en simplicidad, con un reembolso fijo del 1,5 % sin categorías rotativas que seguir y una valoración en la página web claramente indicada de 4,3 sobre 5, por lo que es la mejor opción si prefieres no activar categorías de bonificación trimestrales.

Características Discover it Secured con devolución en efectivo Capital One Quicksilver con garantía Depósito mínimo 49 $ 200 Cuota anual 0 0 Recompensas 5 % rotativo más 1 % 1,5 % fijo Ventaja del primer año Reembolso equivalente Ninguna Crédito necesario Ninguno para solicitarlo Aceptable Valoración en la página web No se muestra 4,3/5 (895 opiniones)

Elige la tarjeta «Quicksilver Secured» si quieres una cuota fija sin necesidad de activarla, y la «Discover it Secured con devolución en efectivo» si buscas el depósito más bajo y el mayor número de recompensas.

Selección del editor

Selección del editor: Tarjeta de crédito Discover it® Secured Cash Back. Elegida por tener el depósito mínimo más bajo entre las tarjetas aseguradas de este grupo, tan solo 49 dólares frente a los 200 dólares de la Quicksilver Secured; no se requiere puntuación de crédito para solicitarla y ofrece una bonificación por reembolso ilimitada durante el primer año.

No la elijas si quieres evitar las categorías de bonificación rotativas o no quieres hacer ningún depósito; en ese caso, la tarjeta Capital One Quicksilver con garantía o la Petal 2 son mejores opciones.

¿Cuánto te puede costar mantener un saldo pendiente?

Esta es la cifra más importante para un principiante. Mantener un saldo de tan solo 200 dólares en una tarjeta para principiantes con un TAE variable de aproximadamente el 28 % —el punto medio aproximado de las cinco tasas confirmadas aquí— cuesta unos 56 dólares en intereses al año, lo que más que anula un año de reembolso en efectivo a tipo fijo para alguien con un gasto moderado. La tabla muestra esta cifra para tres saldos diferentes.

Saldo pendiente durante un año Intereses aproximados a una TAE de ~28 % 200 $ ~56 dólares 500 unos 140 dólares 1.000 ~280 $

Pagar el saldo completo del extracto cada mes evita por completo esos intereses, al tiempo que se sigue registrando el mismo historial de pagos puntuales en las agencias de crédito, que es lo que realmente influye en la puntuación crediticia de alguien que está empezando. Estos son ejemplos sencillos con una TAE fija del 28 %; la TAE real de cada entidad emisora varía entre el 18,24 % y el 30,24 %, así que utiliza el tipo de interés de tu tarjeta tal y como aparece en la página de la entidad emisora.

Cómo solicitar tu primera tarjeta de crédito

Solicitar una tarjeta de crédito para principiantes, como la Discover it Secured con devolución en efectivo, lleva entre 5 y 10 minutos por Internet, y las tarjetas garantizadas no suelen exigir una puntuación crediticia previa.

Rellena la solicitud en línea con tus datos básicos de identificación y tu número de la Seguridad Social (SSN) o número de identificación fiscal (ITIN). En el caso de una tarjeta garantizada, abona el depósito reembolsable (a partir de 49 $ para la Discover it Secured y de 200 $ para la Quicksilver Secured) para establecer tu línea de crédito; las opciones no garantizadas, como la Chase Freedom Rise, la Petal 2 y la Capital One Platinum, omiten este paso. Recibe una respuesta, que suele ser inmediata, aunque a veces puede tardar unos días laborables si se realiza una revisión manual. Activa la tarjeta, realiza una primera compra y configura el pago automático desde el primer día para evitar cualquier impago.

Nuestra mejor elección Discover it® Secured Cash Back Credit Card 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No se requiere puntuación crediticia para solicitarla, y el depósito reembolsable puede ser de tan solo 49 dólares para una línea de crédito inicial de al menos 200 dólares. Solicítala ahora

Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito para ti

El factor más importante a la hora de encontrar la mejor tarjeta de crédito para mejorar tu historial crediticio es si puedes aportar un depósito y, a continuación, cuánto quieres ganar al hacerlo. Si aún tienes dudas entre una tarjeta de crédito garantizada o no garantizada, empieza por el depósito, ya que eso determina cuál de las cinco opciones que te presentamos a continuación se ajusta a tu caso.

Si no tienes historial crediticio y quieres el depósito más bajo: Discover it Secured con devolución en efectivo, con un mínimo de 49 dólares y sin necesidad de puntuación crediticia.

Discover it Secured con devolución en efectivo, con un mínimo de 49 dólares y sin necesidad de puntuación crediticia. Si prefieres no realizar ningún depósito y quieres comprobar si cumples los requisitos sin que ello afecte a tu puntuación: Petal 2, que utiliza una consulta blanda para la preaprobación; una solicitud completa activa una consulta dura.

Petal 2, que utiliza una consulta blanda para la preaprobación; una solicitud completa activa una consulta dura. Si eres estudiante o eres totalmente nuevo en el mundo del crédito: Chase Freedom Rise, diseñada precisamente para eso.

Chase Freedom Rise, diseñada precisamente para eso. Si quieres la tasa de reembolso fija más sencilla mientras construyes tu historial crediticio: Capital One Quicksilver con garantía, al 1,5 % con un depósito de 200 dólares.

Capital One Quicksilver con garantía, al 1,5 % con un depósito de 200 dólares. Si solo quieres la aprobación más sencilla sin nada que gestionar: Capital One Platinum, sin garantía, dirigida a personas con un historial crediticio «aceptable».

Los requisitos de elegibilidad varían según la entidad emisora. Discover it Secured exige que los solicitantes tengan al menos 18 años y dispongan de un número de la Seguridad Social, una dirección en EE. UU. y una cuenta bancaria en EE. UU. Chase Freedom Rise solicita datos de identificación, como un número de la Seguridad Social (SSN) o un número de identificación fiscal para extranjeros (ITIN) y una dirección postal, mientras que Capital One indica que las tarjetas Quicksilver Secured y Platinum pueden estar disponibles para solicitantes que utilicen un ITIN. Petal aplica sus propios requisitos de dirección en EE. UU., identidad y solvencia crediticia. Consulta los requisitos de solicitud vigentes de cada emisor antes de presentar la solicitud.

Cómo valoramos las tarjetas de crédito

Calificamos cada tarjeta de crédito en función de cuatro aspectos, y la relación entre comisiones y recompensas es el que más peso tiene, ya que encontrar la mejor tarjeta de crédito para mejorar el historial crediticio implica sopesar lo que cuesta un depósito o una comisión frente a lo que se obtiene a cambio. La clasificación no es arbitraria: obtenemos cada comisión, TAE y depósito directamente de la página oficial de la entidad emisora y, a continuación, ponderamos las tarjetas según los criterios que se indican a continuación.

Relación entre comisiones y recompensas (40 %): lo que un depósito y unas comisiones bajos o nulos aportan en términos de recompensas reales y capacidad para mejorar el historial crediticio.

lo que un depósito y unas comisiones bajos o nulos aportan en términos de recompensas reales y capacidad para mejorar el historial crediticio. Comisiones y transparencia (25 %): rango de la TAE, condiciones del depósito y claridad con la que se divulgan.

rango de la TAE, condiciones del depósito y claridad con la que se divulgan. Requisitos de acceso (20 %): la facilidad con la que se puede obtener la tarjeta para personas con un historial crediticio escaso o inexistente.

la facilidad con la que se puede obtener la tarjeta para personas con un historial crediticio escaso o inexistente. Asistencia y valoraciones (15 %): la asistencia del emisor y las valoraciones independientes, como las de Trustpilot.

Revisamos trimestralmente todas las comisiones, la TAE y los depósitos, y antes si se producen cambios en la página web del emisor.

Veredicto final

Para la mayoría de quienes solicitan una tarjeta por primera vez, la Tarjeta de crédito Discover it Secured con devolución en efectivo es, en estos momentos, la mejor opción para principiantes. Exige el depósito mínimo más bajo de entre las opciones garantizadas que aquí se recogen —tan solo 49 dólares—, no requiere puntuación crediticia para solicitarla y su programa «Cashback Match» del primer año supera en beneficios a todas las tarjetas de tasa fija de esta lista mientras vas construyendo tu historial crediticio.

La tarjeta Capital One Quicksilver con garantía ocupa el segundo puesto por su sencilla tarifa plana; la Chase Freedom Rise es ideal para estudiantes y para quienes se inician en el mundo del crédito; la Petal 2 prescinde tanto del depósito como de la verificación de solvencia; y la Capital One Platinum es la que ofrece la aprobación más sencilla y sin complicaciones. Consulta las comisiones y la TAE actualizadas en la página web de la entidad emisora antes de solicitarla y, a continuación, configura el pago automático desde el primer día.

Nuestra mejor elección Discover it® Secured Cash Back Credit Card 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza con un depósito reembolsable de tan solo 49 dólares, sin cuota anual, un 5 % de reembolso en categorías rotativas tras la activación y un «Cashback Match» ilimitado durante el primer año. Solicítala ahora

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