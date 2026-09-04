Las mejores tasas de interés para cuentas de ahorro en 2026

Los tipos de interés de las cuentas de ahorro varían considerablemente de un banco a otro, y la diferencia entre los mejores tipos y el tipo medio es mayor de lo que la mayoría de los ahorradores cree. Forbright Bank ofrece actualmente el tipo de interés más alto de esta comparación: un 4,15 % TAE verificado para nuevos clientes que cumplan los requisitos, compuesto por un tipo básico del 3,85 % más un suplemento promocional garantizado del 0,30 % hasta finales de 2026. Esto supera a Climate First Bank (4,01 % TAE), EverBank y Popular Direct (ambos con un 3,90 %), y BrioDirect (3,75 %).

Hemos comprobado cada una de estas tasas de cuentas de ahorro de alto rendimiento directamente en la página oficial de cada banco el 24 de agosto de 2026, y no en sitios web de comparación que ofrecían cifras contradictorias para las mismas cuentas; precisamente por eso mantenemos actualizada esta lista de las mejores tasas para cuentas de ahorro. Los tipos de interés de las cuentas de ahorro varían rápidamente, por lo que los volvemos a verificar trimestralmente para hacer un seguimiento de los tipos más altos a medida que cambian; confirma siempre los tipos de interés actuales de las cuentas de ahorro en la propia página web del banco antes de solicitarla.

¿Qué es una cuenta de ahorro?

Una cuenta de ahorro es una cuenta de depósito que te paga intereses, expresados como APY (rendimiento porcentual anual), por mantener el dinero depositado en lugar de gastarlo. A diferencia de una cuenta corriente, no está pensada para los gastos diarios: la mayoría de las cuentas de ahorro limitan los retiros mensuales y no incluyen una tarjeta de débito para compras habituales.

El APY ya tiene en cuenta la capitalización, por lo que refleja lo que realmente ganas a lo largo de un año sin necesidad de ningún ajuste adicional. Los mejores tipos de interés de las cuentas de ahorro de alto rendimiento, como las que figuran en esta clasificación, están muy por encima de la media nacional, razón por la cual todas las opciones son cuentas en línea.

[IMAGEN/VÍDEO: Explicación integrada sobre cómo funcionan el APY y la capitalización]

Las mejores tasas de interés para cuentas de ahorro: comparación de las 5 principales

Aquí tienes una comparación rápida de las cinco mejores tasas de interés de las cuentas de ahorro. Si estás buscando la mejor cuenta de ahorro de alto rendimiento, esta tabla te servirá de atajo: cada fila muestra la tasa de rendimiento anual (APY) y a quién se adapta mejor la cuenta, para que puedas hacer una preselección rápida y pasar directamente a la reseña completa que aparece a continuación.

Puesto Banco Ideal para Tasa de interés anual (APY) Tipo de tipo de interés 1 Forbright Bank Tasa más alta de hoy (promocional) 4,15 % Promoción 2 Climate First Bank Tipo más alto actual 4,01 % Estándar 3 EverBank Mínimo de 0 $, reconocido con premios 3,90 % Estándar 4 Popular Direct Fondos nuevos, mínimo reducido de 100 $ 3,90 % Estándar 5 BrioDirect Respaldado por un banco regional consolidado 3,75 % Estándar

Ninguna de estas cuentas ofrece una bonificación en efectivo por alta. Forbright Bank es la única entrada de la categoría «Promoción» en la columna «Tipo de tipo de interés»: su rendimiento adicional proviene de un aumento garantizado del 0,30 % para los nuevos clientes que cumplan los requisitos, además de su tipo de interés estándar variable, y no de una bonificación en efectivo independiente; además, dicho aumento finaliza el 31 de diciembre de 2026. Las otras cuatro ofrecen un tipo de interés estándar sin fecha límite.

Ordenada en primer lugar por el APY, esta lista de las mejores tasas de las cuentas de ahorro también tiene en cuenta las comisiones, los requisitos de acceso y las opiniones independientes más allá de la cifra principal, que es precisamente la razón por la que dos de las cuentas que aparecen a continuación terminan empatadas en cuanto a la tasa, pero ocupando posiciones diferentes en la clasificación.

Las mejores tasas de interés para cuentas de ahorro, analizadas

A continuación se muestra el desglose completo de cada opción, con la tasa verificada, las comisiones, la letra pequeña y a quién se adapta cada cuenta.

El orden va de mayor a menor, con una excepción que conviene señalar desde el principio: EverBank y Popular Direct están empatadas con un 3,90 % de APY. Dado que nuestra metodología tiene en cuenta las comisiones, los requisitos de acceso y las reseñas independientes, además del valor del tipo de interés (véase «Cómo valoramos las cuentas de ahorro» más abajo), EverBank supera a Popular Direct en esos factores secundarios, aunque sus tipos de interés principales para las cuentas de ahorro sean iguales.

Empecemos por la entidad que ofrece la mayor rentabilidad: Forbright Bank.

1. Forbright Bank: la tasa más alta disponible en la actualidad

Forbright Bank ofrece la tasa más alta para una cuenta de ahorro en esta comparativa, con un 4,15 % APY, siempre y cuando seas un nuevo cliente que cumpla los requisitos y pueda respetar el breve plazo de depósito necesario para obtener la bonificación promocional.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 4,15 % en total (3,85 % de tipo de interés estándar variable + 0,30 % de promoción garantizada, a 24 de agosto de 2026) Cuota mensual 0 $ Requisito Saldo de 1.000 $ antes del 31 de agosto de 2026 para obtener el aumento Fin de la promoción El aumento garantizado del 0,30 % finaliza el 31 de diciembre de 2026 Seguro FDIC Ideal para El mayor rendimiento individual en la actualidad

El 4,15 % de rendimiento anual (APY) consiste en un aumento promocional garantizado del 0,30 % que se suma al tipo de interés base variable del 3,85 % de Forbright, y está limitado a los nuevos clientes que cumplan los requisitos, lo que significa que no debes haber tenido una cuenta Plan de ahorro «Forbright Growth Savings» o un certificado de depósito «Growth CD», como titular principal o cotitular, antes del 15 de junio de 2026. Además, para poder beneficiarte de ella, debes alcanzar un saldo de 1.000 dólares antes del 31 de agosto de 2026, y el propio suplemento finaliza el 31 de diciembre de 2026, tras lo cual volverás a la tasa estándar de Forbright.

No hay comisiones mensuales y los depósitos están asegurados por la FDIC. Considera el 4,15 % como la mejor tasa combinada actual entre las mejores tasas para cuentas de ahorro de esta lista, no como una cifra que puedas fijar de forma permanente.

Trustpilot valora actualmente a Forbright Bank con un 3,1 sobre 5 en 19 opiniones: una mezcla de elogios por el tipo de interés y la aplicación, junto con comentarios sobre solicitudes rechazadas, así que comprueba la valoración independiente actual antes de comprometerte. También es posible que veas aparecer una cifra del 5,30 % para Forbright Bank en sitios web comparativos; eso se remonta a una promoción de lanzamiento de 2024 ya caducada, por lo que el 4,15 % para los nuevos clientes que cumplan los requisitos es la cifra que importa hoy en día. Entre los tipos de interés más altos de las cuentas de ahorro que seguimos, esta cifra combinada es la que deben superar todas las demás opciones de esta lista.

La tasa más alta de esta comparativa Forbright Bank 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 4,15 % de rendimiento anual (APY) para los nuevos clientes que cumplan los requisitos y alcancen un saldo de 1.000 dólares antes del 31 de agosto de 2026: un aumento garantizado del 0,30 % sobre el tipo estándar del 3,85 %, sin comisiones mensuales. Solicítalo ahora

Compara Forbright Bank con Climate First Bank en la sección de comparación directa que aparece a continuación para ver cómo se comparan dos de las mejores tasas de las cuentas de ahorro.

2. Climate First Bank: la tasa de interés más alta

Climate First Bank es la mejor opción entre las cuentas de ahorro con mejores tipos de interés si lo que buscas es un tipo alto que no requiera una atención constante, ya que ofrece un rendimiento anual (APY) fijo del 4,01 % con un mínimo de tan solo 50 dólares y sin fecha límite promocional que debas tener en cuenta.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 4,01 % (tipo de interés del 3,93 %) Cuota mensual 0 $ con extractos electrónicos (5 $ en papel) Importe mínimo para abrir la cuenta 50 $ Saldo mínimo para obtener intereses Ninguno Seguro FDIC Ideal para Tipo de interés fijo elevado, sin promociones

La cuenta de ahorro «Super Duper» de Climate First Bank ofrece un 4,01 % de rendimiento anual (APY) (tipo de interés del 3,93 %) como tipo fijo, no como promoción temporal, lo que la convierte en la mejor opción si prefieres no tener que estar pendiente de una fecha límite. Solo se necesitan 50 dólares para abrirla, no hay saldo mínimo para devengar intereses y la única comisión mensual es un cargo de 5 dólares que se aplica únicamente si eliges recibir extractos en papel. Entre los tipos de interés de las cuentas de ahorro de alto rendimiento que prescinden por completo de una fecha límite promocional, este 4,01 % permanente es uno de los más fáciles de planificar en esta lista de los mejores tipos de interés para cuentas de ahorro. Climate First también anuncia retiradas ilimitadas en lugar del antiguo límite de seis al mes, por lo que no tendrás restricciones a la hora de acceder a tu dinero.

Hay dos matizaciones que conviene señalar. En el momento de redactar este artículo, la propia página web del banco indicaba su tipo de interés a fecha de 25 de febrero de 2026, una fecha anterior a la de nuestras otras comprobaciones, por lo que conviene volver a confirmar la cifra actual antes de abrir la cuenta. Además, Climate First Bank cuenta con muy pocas opiniones independientes —solo tres en Trustpilot, además de una puntuación global de 4,0 sobre 5 en NerdWallet—, así que ten en cuenta esta escasa muestra a la hora de valorar la entidad; una de las pocas opiniones de Trustpilot planteaba una preocupación en materia de seguridad al indicar que se le pidió verificar su identidad en el dispositivo de otra persona, algo que conviene saber antes de solicitar la cuenta.

Tipo de interés fijo, sin plazo límite Climate First Bank 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se anuncia una tasa de rendimiento anual (APY) del 4,01 % como tipo fijo, con un mínimo de solo 50 dólares para abrir la cuenta, sin requisitos de saldo mínimo y con retiradas ilimitadas. Solicítalo ahora

Comprueba cómo se sitúan Climate First Bank y Forbright Bank entre las mejores tasas de las cuentas de ahorro en la sección de comparación que aparece a continuación.

3. EverBank: la mejor cuenta sin mínimo de 0 $ y reconocida con premios

EverBank es la mejor opción entre las mejores tasas de las cuentas de ahorro para aquellos ahorradores que buscan una cuenta online sin saldo mínimo ni comisiones, respaldada por un sólido historial de premios de terceros, que ofrece un 3,90 % de APY en las cuentas nuevas.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,90 % (cuentas nuevas) Cuota mensual 0 $ Mínimo 0 Seguro FDIC Reconocimientos GoBankingRates Gold 2026, BauerFinancial 5 estrellas, Kiplinger’s 2025 Ideal para Sin mínimo de saldo, galardonado

EverBank ofrece una tasa de rendimiento anual (APY) del 3,90 % sin importe mínimo ni cuota mensual, y cuenta con el respaldo de reconocimientos de terceros de prestigio: el premio «GoBankingRates Gold 2026», una calificación de 5 estrellas de BauerFinancial, la selección de Kiplinger como uno de los «Mejores bancos por Internet de 2025» y una puntuación de 4,5 sobre 5 de Bankrate. Los depósitos están asegurados por la FDIC hasta un máximo de 250.000 dólares por depositante, por banco asegurado por la FDIC y por categoría de titularidad. No se encuentra entre los tipos de interés más altos de las cuentas de ahorro de esta lista, pero se acerca bastante, y su estructura de comisiones es tan sencilla como la de las mejores cuentas de ahorro.

La opinión de los clientes es más variada de lo que sugiere la lista de premios. La puntuación de EverBank en Trustpilot es de 1,7 sobre 5 en 84 opiniones, con quejas sobre las dificultades para abrir una cuenta, las bajadas de los tipos de interés tras la apertura y los cambios en los límites de retirada.

Sopesa los premios y los tipos de interés actuales de las cuentas de ahorro junto con esas opiniones, en lugar de fijarte solo en la parte halagadora: esta es la opción de nuestra lista de las mejores cuentas de ahorro que menos te exige desde el principio, si un mínimo de 0 dólares te importa más que buscar la mejor cuenta de ahorro de alto rendimiento basándote únicamente en el tipo de interés.

Mínimo de 0 $, galardonado EverBank 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 3,90 % de rendimiento anual (APY) sin saldo mínimo ni cuota mensual, avalado por GoBankingRates, BauerFinancial y Kiplinger. Solicitar ahora

4. Popular Direct: la mejor opción para dinero nuevo con un mínimo bajo

Popular Direct es la mejor opción entre las cuentas de ahorro con mejores tipos de interés para quienes desean ingresar dinero realmente nuevo con un mínimo bajo, ya que ofrece un 3,90 % de APY en su cuenta «Ofertas exclusivas» con un depósito inicial de 100 dólares.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,90 % (a partir del 13 de julio de 2026) Cuota mensual 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta 100 $ (solo para nuevos depósitos) Comisión por cierre anticipado 25 $ en los primeros 180 días desde la apertura Seguro FDIC (Banco Popular) Ideal para Dinero nuevo, mínimo de apertura bajo

La cuenta de ahorro exclusiva de Popular Direct ofrece un 3,90 % de rendimiento anual (APY), requiere un depósito inicial de 100 dólares y exige que el dinero sea nuevo en Popular Direct o en Popular Bank, en lugar de fondos que ya estén depositados. Es una opción clara entre las cuentas de ahorro de alto rendimiento, sin comisión de mantenimiento mensual, y los depósitos están asegurados por la FDIC a través de Popular Bank hasta un máximo de 250.000 dólares por depositante, por banco asegurado por la FDIC y por categoría de titularidad.

Lee las condiciones de las comisiones antes de dar por sentado que esta cuenta es totalmente gratuita: la Guía de productos oficial de Popular Bank indica exactamente un coste adicional a la cuenta en sí, una comisión de 25 dólares si la cierras en los 180 días siguientes a su apertura (las antiguas afirmaciones sobre comisiones por saldo bajo o inactividad ya no se aplican).

Bankrate otorga actualmente a Popular Direct una puntuación global de 4,4 sobre 5, y su APY se ha mantenido en el 3,90 % al menos desde el 1 de julio de 2026, sin cambios hasta finales de agosto, lo que la convierte en una de las tasas de interés de las cuentas de ahorro más estables de esta lista de las mejores tasas de cuentas de ahorro, incluso sin un impulso promocional.

Mínimo bajo, dinero nuevo Popular Direct 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un 3,90 % de rendimiento anual (APY) en la cuenta de ahorro «Exclusive Savings» con un depósito inicial de tan solo 100 dólares, siempre que los fondos sean nuevos en Popular Direct o en Popular Bank. Solicitar ahora

5. BrioDirect: la mejor opción por contar con el respaldo de un banco consolidado

BrioDirect es la mejor opción entre las cuentas de ahorro con mejores tipos de interés para aquellos ahorradores que desean contar con el respaldo de un banco consolidado y pueden cumplir con un mínimo de apertura más elevado; ofrece un 3,75 % de rendimiento anual (APY) con un depósito inicial de 5.000 dólares.

Detalles de la cuenta Información Tasa de rendimiento anual (APY) 3,75 % (a fecha del 24 de agosto de 2026) Cuota mensual 0 $ Importe mínimo para abrir la cuenta 5.000 $ (saldo mínimo de 25 $ para seguir devengando intereses) Seguro FDIC (emitido por Webster Bank, N.A.) Ideal para El respaldo de un banco consolidado

BrioDirect ofrece un 3,75 % de rendimiento anual (APY), la tasa de entrada entre estas cuentas de ahorro de alto rendimiento, pero cuenta con el respaldo de una gran entidad consolidada. Los productos de depósito los ofrece ahora Santander Bank, N.A., una entidad asegurada por la FDIC: Webster Bank opera como una división de Santander, y BrioDirect es simplemente el nombre comercial que Webster utiliza para este producto de ahorro online. Sigue siendo necesario un depósito inicial de 5.000 dólares para abrirla y, a partir de ahí, solo 25 dólares para seguir devengando el interés, sin cuota mensual.

Si ya tienes otras cuentas en Webster Bank, suma esos saldos a tus ahorros de BrioDirect a la hora de comprobar tu cobertura total de la FDIC, ya que ahora están agrupados bajo Santander Bank, N.A.

En cuanto a las valoraciones, hay que interpretar las cifras con cautela. La reseña editorial de LendEDU otorga a BrioDirect una puntuación de 4,2 sobre 5, una puntuación de los editores más que una media de los clientes, y la aplicación móvil de Webster Bank obtiene una puntuación de 4,7 en la App Store y de 4,3 en Google Play, pero esas valoraciones se refieren a la aplicación bancaria, no a esta cuenta en concreto. BrioDirect no tiene un perfil independiente en Trustpilot ni en BBB, separado del de su banco matriz. No es la mejor cuenta de ahorro de alto rendimiento de esta lista en cuanto a tipo de interés, pero el tamaño de la entidad que la respalda compensa el mayor mínimo de 5.000 dólares.

Respaldo de un banco consolidado BrioDirect 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Tasa de rendimiento anual (APY) del 3,75 % avalada por Santander Bank, N.A. (empresa matriz de Webster Bank), con un depósito inicial de 5.000 dólares y tan solo 25 dólares para seguir disfrutando de dicha tasa. Solicitar ahora

Forbright Bank frente a Climate First Bank

Forbright Bank y Climate First Bank ofrecen los dos tipos de interés más altos entre las mejores ofertas para cuentas de ahorro que aquí se recogen, lo que los convierte en la comparación directa más obvia para cualquiera que tenga que decidirse entre las dos primeras opciones de esta lista.

Forbright Bank ofrece una tasa de rendimiento anual (APY) nominal más alta, del 4,15 %, frente al 4,01 % de Climate First Bank, pero esa ventaja se debe a un aumento promocional garantizado del 0,30 % para los nuevos clientes que cumplan los requisitos, que se suma a una tasa base variable, y no a una cifra permanente.

Climate First Bank gana en simplicidad: su 4,01 % es una tasa fija con un mínimo de apertura de solo 50 dólares, sin requisitos de saldo mínimo y con retiradas ilimitadas, por lo que se adapta a los ahorradores que no quieren estar pendientes de una fecha límite de la promoción ni de una norma de elegibilidad. Vuelve a confirmar el tipo de interés publicado por Climate First Bank antes de abrir la cuenta, ya que su página web mostraba una fecha anterior en el momento de redactar este artículo.

Características Forbright Bank Climate First Bank Tasa de rendimiento anual (APY) 4,15 % (3,85 % de base variable + 0,30 % de promoción garantizada) 4,01 % (permanente) Tipo de tipo de interés Promocional, garantizada hasta el 31 de diciembre de 2026, para nuevos clientes que cumplan los requisitos Tipo de interés habitual Requisitos Solo para nuevos clientes (que no hayan tenido ninguna cuenta de ahorro «Growth» ni de depósito a plazo fijo «Growth» antes del 15 de junio de 2026) Abierta a todos Importe mínimo de apertura 0 $; 1.000 $ para obtener la bonificación 50 Saldo necesario para obtener 1.000 $ antes del 31 de agosto de 2026 Ninguna Cuota mensual 0 0 $ con extractos electrónicos Seguro Asegurado por la FDIC Asegurado por la FDIC

Elige Climate First Bank si quieres un tipo de interés que no tengas que volver a revisar, y Forbright Bank si eres un nuevo cliente que cumple los requisitos y estás dispuesto a mover activamente tu dinero antes de que caduque la bonificación. En cualquier caso, ambos figuran entre los mejores tipos de interés para cuentas de ahorro que hemos comprobado en este ciclo.

Elección de la redacción

Elección del editor: Forbright Bank. Elegido por ofrecer la tasa más alta verificada entre las mejores tasas para cuentas de ahorro que hemos analizado en este ciclo, con un 4,15 % de rendimiento anual (APY) confirmado en tiempo real el día de nuestra verificación, sin comisiones mensuales. No la elijas si no eres un nuevo cliente que cumpla los requisitos, si no puedes alcanzar el saldo de 1.000 dólares necesario antes del 31 de agosto de 2026 para obtener la bonificación, o si prefieres un tipo de interés fijo sin fecha de caducidad, en cuyo caso Climate First Bank, con un 4,01 %, es la mejor opción.

¿Cuánto puedes ganar con una cuenta de ahorro?

A continuación te mostramos cómo se traduce la mejor tasa actual entre las mejores tasas para cuentas de ahorro en cifras anuales hipotéticas; no se trata de una previsión de lo que ganarás realmente.

5.000 dólares en la cuenta de ahorro de Forbright Bank, con su APY actual del 4,15 %, generarían unos 208 dólares a lo largo de un año completo , pero se trata de una ilustración anualizada a un tipo fijo, no de un resultado esperado, ya que el tipo combinado del 4,15 % no estará disponible durante los 12 meses completos.

La parte correspondiente al aumento del 0,30 % finaliza el 31 de diciembre de 2026, fecha de vencimiento de la promoción, y el tipo básico subyacente del 3,85 % es variable y podría cambiar incluso antes. Si ingresas 25 000 dólares, el mismo cálculo hipotético asciende a unos 1 038 dólares; la tabla siguiente muestra el ejemplo para tres saldos diferentes, para que puedas ver cómo las tasas más altas de las cuentas de ahorro de esta lista se traducen en dólares reales con distintos saldos.

Saldo Ganancias aproximadas en 1 año al 4,15 % TAE 1.000 $ ~42 5.000 ~208 $ 25 000 $ ~1.038

Se trata de estimaciones hipotéticas anualizadas a un tipo de interés anual (APY) fijo del 4,15 %, sin retiradas de fondos, y no constituyen ganancias garantizadas. La tasa APY ya incluye la capitalización. Se trata de la tasa combinada actual de Forbright Bank para nuevos clientes que cumplan los requisitos, verificada el 25 de agosto de 2026, pero el aumento del 0,30 % finaliza el 31 de diciembre de 2026 y la tasa estándar variable de Forbright puede cambiar antes.

Tu rentabilidad depende de los tipos de interés vigentes de las cuentas de ahorro mientras tu dinero esté depositado, así que compara estas cifras con otros tipos de interés actuales de cuentas de ahorro a la hora de valorar cuáles son las mejores ofertas. Si buscas otra forma de aumentar tu saldo, consulta nuestra guía sobre las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo.

Cómo solicitar una cuenta de ahorro con tipo de interés elevado

Solicitar una cuenta de ahorro online con tipo de interés alto, como la de Forbright Bank, lleva entre 5 y 10 minutos, sin comprobación de solvencia crediticia.

Rellena la solicitud en línea con tus datos básicos de identificación y tu número de la Seguridad Social (SSN) o tu número de identificación fiscal individual (ITIN). Verifica tu identidad; este proceso suele ser instantáneo, pero puede tardar entre 1 y 2 días laborables. Ingresa fondos en la cuenta mediante transferencia bancaria, depósito de cheques a través del móvil o transferencia electrónica, y ten en cuenta cualquier importe mínimo específico del banco (BrioDirect requiere 5.000 dólares para abrir la cuenta, y Forbright Bank exige un saldo de 1.000 dólares antes del 31 de agosto de 2026 para obtener su bonificación promocional). Empieza a devengar intereses tan pronto como se contabilice la transferencia de fondos.

Mejor rendimiento anual (APY) promocional Forbright Bank 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue hasta un 4,15 % de rendimiento anual (APY), incluido un aumento promocional del 0,30 % hasta el 31 de diciembre de 2026. Solicítalo ahora

Cómo elegir la mejor cuenta de ahorro para ti

El factor más importante es la tasa de rendimiento anual (APY) anunciada, que hay que sopesar con cualquier plazo de depósito o requisito de saldo asociado a ella, y si esa cifra incluye un aumento temporal o refleja un tipo de interés permanente.

Si quieres la tasa más alta hoy y puedes cumplir el plazo de depósito de 1.000 dólares: Forbright Bank, con un 4,15 % de APY (un aumento garantizado del 0,30 % hasta el 31 de diciembre de 2026, además de su tasa base variable).

Forbright Bank, con un 4,15 % de APY (un aumento garantizado del 0,30 % hasta el 31 de diciembre de 2026, además de su tasa base variable). Si quieres una tasa alta sin plazos que cumplir: Climate First Bank, con un 4,01 % de rendimiento anual (APY) y un mínimo de 50 dólares.

Climate First Bank, con un 4,01 % rendimiento anual (APY) y un mínimo de 50 dólares. Si quieres una cuenta sin mínimo ni comisiones y con un gran reconocimiento por parte de terceros: EverBank.

EverBank. Si vas a ingresar dinero realmente nuevo con un mínimo bajo: Popular Direct.

Popular Direct. Si buscas el respaldo de un banco regional consolidado y puedes abrir la cuenta con 5.000 dólares: BrioDirect.

Requisitos mínimos: las cinco exigen tener 18 años o más, una dirección postal en EE. UU. y un número de la Seguridad Social (SSN) o un número de identificación fiscal para extranjeros (ITIN) válido; además, ninguna realiza una verificación de crédito. Empieza por la cifra y luego comprueba las condiciones, ya que así es como se comparan realmente las tasas más altas de las cuentas de ahorro una vez que se tienen en cuenta las letras pequeñas.

Si la mayor parte de tu saldo pertenece en realidad a una empresa y no a ti personalmente, una cuenta personal no siempre es la opción más adecuada; merece la pena comparar las opciones de nuestra guía de las mejores cuentas de ahorro para pequeñas empresas antes de decidir dónde depositar el dinero.

Cómo valoramos las cuentas de ahorro

A continuación te explicamos exactamente cómo evaluamos los mejores tipos de interés de las cuentas de ahorro y cómo elaboramos esta clasificación a partir de los mejores tipos. Evaluamos cada cuenta en función de cuatro aspectos, y el valor del tipo de interés es el que tiene mayor peso. La clasificación no es arbitraria: extraemos cada dato de la página web oficial del banco y, a continuación, ponderamos las cuentas según los criterios que se indican a continuación.

Valor del tipo de interés (40 %): el APY que realmente se obtiene, una vez aplicadas las condiciones promocionales o las normas de saldo.

el APY que realmente se obtiene, una vez aplicadas las condiciones promocionales o las normas de saldo. Comisiones y transparencia (25 %): comisiones mensuales y condicionales, y la claridad con la que se informan.

comisiones mensuales y condicionales, y la claridad con la que se informan. Requisitos de acceso (20 %): la facilidad para abrir la cuenta y quién cumple los requisitos.

la facilidad para abrir la cuenta y quién cumple los requisitos. Atención al cliente y valoraciones (15 %): opciones de atención al cliente y valoraciones independientes, como las de Trustpilot.

Revisamos estos tipos de interés de las cuentas de ahorro trimestralmente, y señalamos la fecha de vencimiento de la promoción de Forbright Bank, el 31 de diciembre de 2026, para realizar una revisión obligatoria anticipada, ya que su tipo básico también puede variar por sí solo antes de esa fecha.

Veredicto final

Para los ahorradores que se centran exclusivamente en la rentabilidad y que cumplen los requisitos como nuevos clientes, Forbright Bank ofrece actualmente la mejor tasa para una cuenta de ahorro, con un 4,15 % de rendimiento anual (APY), aunque esa cifra incluye un aumento promocional garantizado del 0,30 % hasta el 31 de diciembre de 2026, que se suma a una tasa base variable, y requiere un saldo de 1 000 dólares antes del 31 de agosto de 2026 para poder beneficiarse de ella.

Climate First Bank ocupa el segundo puesto y es la opción más acertada si buscas un tipo de interés fijo del 4,01 % sin plazo límite ni requisitos de elegibilidad que cumplir, mientras que EverBank, Popular Direct y BrioDirect completan esta lista de las mejores tasas de cuentas de ahorro, que oscilan entre el 3,90 % y el 3,75 %, para los ahorradores que valoran los mínimos de 0 dólares, las cuentas para nuevos depósitos o el respaldo de un banco consolidado.

Los tipos de interés de este grupo varían rápidamente, así que confirma los tipos de interés actuales de las cuentas de ahorro antes de abrir una. ¿Estás listo para abrir una de las cuentas de ahorro con mejores tipos de interés de esta lista? Compara los cinco tipos de interés de las cuentas de ahorro de alto rendimiento que figuran más arriba y solicita una hoy mismo.

La mejor opción para obtener el máximo rendimiento Forbright Bank 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Forbright Bank encabeza nuestra comparativa de cinco cuentas con una tasa de rendimiento anual (APY) combinada del 4,15 % para los nuevos clientes que cumplan los requisitos. Solicítalo ahora

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