Las mejores tarjetas de crédito con devolución de dinero en 2026

La tarjeta de crédito Discover it Cash Back encabeza nuestra clasificación de las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo en este momento, gracias a su cuota anual de 0 dólares, a la devolución del 5 % en categorías que rotan cada trimestre y a una oferta ilimitada de «Cashback Match» durante el primer año que duplica todo lo que ganes en ese primer año. Es una opción ideal si no te importa activar las categorías cada trimestre, y ha superado a la Citi Double Cash, la cuenta Wells Fargo Active Cash, la Chase Freedom Flex y la Chase Libertad sin límites en cuanto a la relación entre recompensas y esfuerzo.

Para nuestra comparativa de tarjetas de crédito con devolución en efectivo, hemos dado prioridad a las condiciones oficiales de cada emisor y hemos recurrido a fuentes externas fiables solo cuando ha sido necesario. Las tasas, las bonificaciones y las categorías rotativas pueden cambiar con bastante rapidez, por lo que vale la pena consultar la oferta actualizada antes de solicitarla.

¿Qué es una tarjeta de crédito con devolución en efectivo?

Una tarjeta de crédito con devolución de efectivo te permite obtener un porcentaje de devolución en las compras elegibles, que normalmente se puede canjear como crédito en el extracto, ingreso bancario u otra recompensa equivalente al efectivo. A la hora de comparar las mejores tarjetas de crédito con devolución de efectivo, la mayor diferencia radica en cómo se estructuran esas recompensas.

Una tarjeta de reembolso con tasa fija, como la tarjeta Citi Double Cash o la cuenta Wells Fargo Active Cash, simplifica las cosas al aplicar la misma tasa base a las compras generales y no tener que activar categorías. Las tarjetas con categorías de reembolso rotativas, como la Discover it Cash Back o la Chase Freedom Flex, permiten obtener más en determinadas categorías que cambian cada trimestre, pero normalmente es necesario activarlas y mantenerse dentro de un límite de gasto. A la hora de comparar las mejores tarjetas de crédito con reembolso, todo se reduce principalmente a si valoras la simplicidad o un mayor potencial de ganancias.

Las mejores tarjetas de crédito con devolución de dinero: comparación de las 5 principales

A continuación te ofrecemos una comparación rápida de nuestras recomendaciones sobre las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo.

Nuestras cinco mejores opciones abarcan varias formas diferentes de obtener reembolsos, tanto si prefieres categorías de reembolso rotativas, una tarjeta con una tasa fija de reembolso sencilla o categorías de bonificación fijas. Todas las opciones aquí presentadas son tarjetas de crédito con reembolso sin cuota anual, por lo que las principales diferencias radican en las recompensas, las ofertas de bienvenida y el esfuerzo que quieras dedicar a sacarle el máximo partido.

Puesto Tarjeta Ideal para Bonificación de bienvenida Solicitar 1 Discover it Cash Back 5 % rotativo más igualación durante el primer año Equivalencia del reembolso durante el primer año Solicitar ahora 2 Citi Double Cash 2 % fijo, sin categorías 200 $ (por un gasto de 1.500 $) Solicitar ahora 3 Wells Fargo Active Cash 2 % fijo, umbral de bonificación bajo 200 $ (500 $ de gasto) Solicitar ahora 4 Chase Freedom Flex La mayor combinación de categorías de bonificación 200 $ (por un gasto de 500 $) Solicitar ahora 5 Chase Libertad sin límites Categorías integradas, sin activación 200 $ (por un gasto de 500 $) Solicitar ahora

Las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo gestionan las ofertas de bienvenida de forma ligeramente diferente: tres ofrecen 200 dólares tras gastar 500 dólares; Citi Double Cash exige 1.500 dólares en seis meses; y Discover it Cash Back, en cambio, ofrece una «Cashback Match» ilimitada durante el primer año.

Las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo, analizadas

A continuación, analizamos las mejores tarjetas de crédito con devolución de dinero, incluyendo comisiones, TAE, recompensas y a quién se adapta mejor cada tarjeta. Algunas mantienen un sistema de recompensas sencillo, mientras que otras utilizan categorías de devolución de dinero rotativas que permiten ganar más, pero requieren una activación trimestral.

1. Tarjeta de crédito Discover it® Cash Back: la mejor en general

La tarjeta de crédito Discover it Cash Back es nuestra primera elección entre las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo, gracias a sus categorías rotativas de devolución en efectivo del 5 %, su cuota anual de 0 dólares y la igualación ilimitada de la devolución en efectivo durante el primer año sobre todo el importe acumulado que cumpla los requisitos.

Detalles de la tarjeta Información Cuota anual 0 TAE 0 % durante los primeros 15 meses; después, entre el 17,49 % y el 26,49 % (variable) Recompensas 5 % rotativo (hasta 1 500 $ por trimestre), 1 % sobre el resto Oferta de bienvenida Reembolso equivalente al gasto durante el primer año (sin límite) Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Valoración del sitio 4,7/5 (34 075 opiniones)

Discover es una tarjeta de crédito con un generoso 5 % de reembolso si no te importa estar al día de las categorías de reembolso que van rotando. No tiene cuota anual y obtienes un 5 % en compras de hasta 1.500 dólares en las categorías activadas cada trimestre, además de un 1 % en el resto de compras. Los nuevos titulares de la tarjeta también obtienen una igualación ilimitada del reembolso al final del primer año. Hay un tipo de interés anual (APR) de lanzamiento del 0 % durante 15 meses en compras y transferencias de saldo, seguido de un APR variable del 17,49 % al 26,49 %.

La propia página web de Discover muestra una sólida puntuación de 4,7 sobre 5 basada en 34 075 opiniones, una puntuación específica de la tarjeta que difiere del 1,5 sobre 5 que tiene Discover Financial Services en Trustpilot, que refleja las quejas sobre toda la empresa. Las categorías del tercer trimestre de 2026 que aparecen en los principales sitios web financieros son gasolineras y recarga de vehículos eléctricos, transporte y farmacias, pero compruébalas en el calendario de Discover antes de solicitarla, ya que cambian cada trimestre. Discover es ahora una marca de Capital One.

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Echa un vistazo a nuestra comparación directa entre la Discover it Cash Back y la Citi Double Cash para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades entre las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo.

2. Tarjeta Citi Double Cash®: la mejor tasa fija del 2 %

La tarjeta Citi Double Cash es una de las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo para cualquiera que prefiera recompensas sencillas y predecibles. Es una tarjeta con devolución en efectivo a un tipo fijo del 2 % y sin categorías de devolución rotativas, pero la comisión del 3 % por transacciones en el extranjero la convierte en una opción menos recomendable para los gastos internacionales.

Detalles de la tarjeta Información Cuota anual 0 $ Tasa de interés anual (APR) Entre el 17,49 % y el 27,49 %, variable (tasa de lanzamiento solo para transferencias) Recompensas 2 % fijo (1 % en compras, 1 % en pagos), más un 5 % en Citi Travel Bonificación de bienvenida 200 $ tras gastar 1 500 $ en 6 meses Comisión por transacciones en el extranjero 3 % Ideal para Tarifa plana «configurar y olvidarse»

Double Cash es la tarjeta de tarifa plana de referencia con la que se comparan el resto de tarjetas. Ganas un 2 % en todo: un 1 % al comprar y otro 1 % al saldar la deuda, sin límites máximos y sin necesidad de activarla, además de un 5 % en hoteles, alquiler de coches y atracciones reservadas a través del portal Citi Travel. La bonificación de bienvenida es de 200 dólares tras gastar 1.500 dólares en seis meses, el umbral de gasto más alto de las cinco aquí presentadas. No hay cuota anual.

Hay dos aspectos que destacar. La tarjeta Citi Double Cash cobra una comisión del 3 % por transacciones en el extranjero, por lo que no es una buena opción para viajar al extranjero. Además, su TAE inicial del 0 % solo se aplica a las transferencias de saldo, no a las compras, a diferencia de las ofertas iniciales para compras de Discover, Wells Fargo y las dos tarjetas de Chase. Todas las cifras que aparecen aquí, incluida la comisión por transacciones en el extranjero, se indican claramente en la propia página web de Citi.

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Compara la Discover it Cash Back con la Citi Double Cash para ver en qué se diferencian dos de las mejores tarjetas de crédito con devolución de dinero.

3. Tarjeta Wells Fargo Active Cash®: la mejor tasa fija con un umbral de bonificación bajo

Para quienes busquen una tarjeta con reembolso fijo y sencillo, la cuenta Wells Fargo Active Cash es una de las mejores tarjetas de crédito con reembolso, ya que combina un 2 % de reembolso con un bono de bienvenida de 200 dólares fácil de conseguir.

Detalles de la tarjeta Información Cuota anual 0 TAE 0 % durante los primeros 12 meses; después, 18,49 % / 24,49 % / 28,49 % variable Recompensas 2 % fijo en todas las compras Bonificación de bienvenida 200 $ tras gastar 500 $ en 3 meses Comisión por transacciones en el extranjero 3 % Ideal para 2 % fijo con una bonificación fácil de conseguir

Active Cash iguala la tasa del 2 % de Citi, pero hace que la bonificación de bienvenida sea mucho más fácil de conseguir: 200 $ tras gastar 500 $ en tres meses, en comparación con el requisito de 1 500 $ de Citi. Esta tarjeta de reembolso con tasa fija no tiene cuota anual ni categorías que activar, además de ofrecer un APR de lanzamiento del 0 % durante 12 meses. Tras ese periodo, el APR variable es del 18,49 %, 24,49 % o 28,49 %, dependiendo de tu solvencia crediticia.

Hay un par de inconvenientes que hay que tener en cuenta. Active Cash cobra una comisión del 3 % por transacciones en el extranjero, por lo que no es la mejor opción para gastar fuera del país. Aun así, sus sencillas recompensas del 2 % y su bonificación de bienvenida, fácil de conseguir, la convierten en una opción muy válida para el día a día. NerdWallet la ha nombrado ganadora de la categoría «Best-Of» en la categoría de reembolso sencillo cada año desde 2022 hasta 2026, por lo que Active Cash cuenta con un sólido historial entre las mejores tarjetas de crédito con reembolso, especialmente si no quieres pagar cuota anual.

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4. Tarjeta de crédito Chase Freedom Flex®: la mejor combinación de categorías de bonificación

La Chase Freedom Flex es una de las mejores tarjetas de crédito para obtener reembolsos en efectivo si no te supone un problema estar al tanto de las categorías de reembolso que van rotando, con un 5 % en categorías trimestrales, además de un 5 % fijo en Chase Travel y un 3 % en restaurantes y farmacias.

Detalles de la tarjeta Información Cuota anual 0 $ TAE 0 % de interés durante los primeros 15 meses; después, entre el 18,24 % y el 27,74 % (variable) Recompensas 5 % rotativo más 5 % en viajes, 3 % en restaurantes, 3 % en farmacias y 1 % básico Bonificación de bienvenida 200 $ tras gastar 500 $ en 3 meses Comisión por transacciones en el extranjero 3 % Ideal para La mayor variedad de categorías

Si buscas una tarjeta de crédito con un 5 % de reembolso, Freedom Flex te ofrece numerosas formas de ganar más que la tasa base del 1 %. Las categorías activadas trimestralmente te permiten obtener un 5 % en compras combinadas de hasta 1.500 $, mientras que Chase Travel también te ofrece un 5 % y los restaurantes y farmacias, un 3 %. La tarjeta no tiene cuota anual y, actualmente, ofrece un bono de 200 dólares tras realizar compras por valor de 500 dólares en un plazo de tres meses.

Para el tercer trimestre de 2026, las categorías rotativas de reembolso en efectivo son gasolineras, recarga de vehículos eléctricos, transporte público, determinados espectáculos en directo y donaciones a United Way. Ofrecen un 5 % desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, hasta el límite trimestral compartido de 1.500 dólares, siempre que las actives antes del 14 de septiembre. Chase también aplica la bonificación de forma retroactiva a las compras elegibles realizadas anteriormente en el trimestre si la activas después del 1 de julio, por lo que no tienes por qué salir perdiendo si la activas un poco más tarde.

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5. Tarjeta de crédito Chase Libertad sin límites®: la mejor tarjeta de Chase sin cuota de activación

La Chase Libertad sin límites es una excelente tarjeta de crédito con devolución en efectivo y sin cuota anual, ideal para quienes buscan recompensas sencillas sin necesidad de activarlas trimestralmente. Puede que sea la mejor tarjeta de crédito con devolución en efectivo para los usuarios de Chase que prefieran una tasa base del 1,5 %, además de recompensas fijas más elevadas en restaurantes, farmacias y Chase Travel.

Detalles de la tarjeta Información Cuota anual 0 $ Tasa de interés anual (APR) 0 % durante los primeros 15 meses; a continuación, entre el 18,24 % y el 27,74 % (variable) Recompensas 1,5 % básico más un 5 % en viajes, un 3 % en restaurantes y un 3 % en farmacias Bonificación de bienvenida 200 $ tras gastar 500 $ en 3 meses Comisión por transacciones en el extranjero 3 % Ideal para Categorías integradas, sin activación

Libertad sin límites es la tarjeta «configurar y olvidarse» equivalente a Freedom Flex. Ofrece un 1,5 % fijo en todos los gastos, además de un 5 % permanente en Chase Travel, un 3 % en restaurantes y un 3 % en farmacias, sin categorías rotativas y sin necesidad de activación. La cuota, el TAE y la bonificación son idénticos a los de Freedom Flex: sin cuota anual, un TAE inicial del 0 % durante 15 meses y, a continuación, un TAE variable del 18,24 % al 27,74 %, y 200 dólares tras gastar 500 dólares en tres meses, ya que ambas tarjetas comparten el mismo contrato de titular de la tarjeta Chase Freedom.

Las tarjetas Freedom Flex y Libertad sin límites se diferencian principalmente en lo que respecta a las categorías rotativas de reembolso. La Flex te permite obtener un 5 % en categorías trimestrales tras la activación, pero baja al 1 % en compras generales. La Unlimited no tiene categorías rotativas y, en su lugar, ofrece un 1,5 % en compras generales. Opta por la Unlimited si prefieres una configuración que requiera menos gestión.

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Discover it Cash Back frente a Citi Double Cash

Esta comparación entre tarjetas de crédito con devolución en efectivo se reduce a una cuestión de recompensas frente a simplicidad. La tarjeta Discover it Cash Back es una de las mejores tarjetas de crédito para obtener devolución en efectivo si no te importa activar categorías rotativas de devolución, con un 5 % de recompensas en las categorías trimestrales elegibles, además de una bonificación ilimitada por devolución en efectivo durante el primer año. La tarjeta Citi Double Cash es la tarjeta de reembolso de tasa fija más sencilla, ya que te ofrece un 2 % de reembolso ilimitado —un 1 % al comprar y otro 1 % al pagar— sin necesidad de estar pendiente de ninguna categoría. Solo ten en cuenta su comisión del 3 % por transacciones en el extranjero.

Características Discover it Cash Back Citi Double Cash Recompensas 5 % rotativo más 1 % base 2 % fijo (1 % + 1 %) Activación Trimestral Ninguna Ventaja del primer año Reembolso ilimitado Bonificación de 200 $ (por un gasto de 1.500 $) Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna 3 % Valoración en la web 4,7/5 (34 075 opiniones) No se muestra

Si estás comparando las mejores tarjetas de crédito con devolución de efectivo, la tarjeta Citi Double Cash es una tarjeta sólida con una tasa fija de devolución de efectivo que ofrece recompensas sencillas, mientras que la Discover it Cash Back es la mejor tarjeta de crédito con devolución de efectivo si no te importa estar al tanto de las categorías de devolución de efectivo que van rotando y quieres beneficiarte de la oferta «Cashback Match» durante el primer año.

Selección del editor

Selección del editor: Tarjeta de crédito Discover it® Cash Back. Destaca entre las mejores tarjetas de crédito con devolución de efectivo gracias a su cuota anual de 0 $, una valoración de 4,7/5 en la página web del emisor basada en más de 34 000 opiniones y una bonificación ilimitada durante el primer año por el 100 % del efectivo devuelto acumulado. Es una tarjeta de crédito con un generoso 5 % de reembolso si no te importa activar las categorías de reembolso rotativas cada trimestre. Si prefieres evitar ese esfuerzo, la tarjeta Citi Double Cash o la cuenta Wells Fargo Active Cash son opciones más sencillas.

¿Cuánto puede valer el reembolso de tasa fija frente al de categorías rotativas?

Para esta comparación de tarjetas de crédito con reembolso, utilicemos un gasto anual de 24 000 dólares, es decir, 2 000 dólares al mes. Una tarjeta con reembolso de tasa fija del 2 %, como la tarjeta Citi Double Cash o la cuenta Wells Fargo Active Cash, generaría unos 480 dólares al año sin necesidad de llevar un control de las categorías. La tarjeta Discover it Cash Back también puede alcanzar unos 480 dólares si se aprovecha al máximo cada categoría trimestral del 5 %, pero su oferta «Cashback Match» del primer año puede duplicar esa cantidad hasta unos 960 dólares. Ese valor adicional durante el primer año la ayuda a destacar entre las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo.

Tarjeta y año Reembolso aproximado sobre 24 000 $ al año Tarjeta con 2 % fijo (cualquier año) ~480 $ Discover it Cash Back (primer año, con bonificación) ~960 $ Discover it Cash Back (años siguientes) ~480 $

Si parte de ese dinero extra se destina a los ahorros de tu hijo, echa un vistazo a nuestra guía sobre las mejores cuentas de ahorro para niños para ver qué cuentas vale la pena tener en cuenta.

Esta es una estimación en el mejor de los casos, que parte de la base de que activas la oferta cada trimestre y agotas el límite de 1.500 dólares de la categoría. Tus recompensas reales pueden variar, así que tenlo en cuenta a la hora de comparar las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo. Las tasas y las condiciones de la oferta de «Cashback Match» también pueden cambiar.

El reembolso en efectivo puede ayudarte a estirar tu presupuesto, pero si buscas ganar más cada mes, echa un vistazo a nuestra guía sobre los mejores trabajos extra online.

Cómo solicitar una tarjeta de crédito con devolución en efectivo

¿Has encontrado la mejor tarjeta de crédito con devolución en efectivo para tus necesidades? El siguiente paso suele ser sencillo. Muchas de las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo, como la Discover it Cash Back y la tarjeta Citi Double Cash, cuentan con un rápido proceso de solicitud en línea, y es posible que recibas una respuesta inmediata si cumples los requisitos.

Rellena la solicitud en línea con tus datos básicos de identificación, ingresos y número de la Seguridad Social (SSN) o número de identificación de contribuyente (ITIN). Recibe una respuesta, que suele ser inmediata, aunque en ocasiones puede tardar unos días laborables si se realiza una revisión manual. Si se aprueba, activa la tarjeta en cuanto la recibas y, en el caso de tarjetas con categorías rotativas como Discover it Cash Back o Chase Freedom Flex, activa de inmediato las categorías con bonificación de ese trimestre. Si puedes pagar el importe total, configura el pago automático para que se abone el saldo del extracto, de modo que los intereses por las compras no anulen tus ganancias por reembolso en efectivo. Y si tus ingresos varían de un mes a otro, nuestros consejos para autónomos también pueden ayudarte a planificar tus gastos y a mantener los pagos de la tarjeta de crédito bajo control.

Con una configuración adecuada, las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo pueden convertir los gastos diarios en recompensas fáciles sin suponer mucho trabajo adicional.

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Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito con devolución de efectivo para ti

No existe un único sistema de recompensas que sirva para todo el mundo. A la hora de comparar las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo, ten en cuenta si te gusta hacer un seguimiento y activar las categorías rotativas o si prefieres recompensas que funcionen automáticamente. Ese equilibrio entre el potencial de ganancias y la comodidad es uno de los aspectos más útiles a tener en cuenta al comparar tarjetas de crédito con devolución en efectivo.

A continuación te explicamos cómo elegir la mejor tarjeta de crédito con devolución en efectivo según tu forma de gastar:

Si vas a activar las categorías y quieres obtener las mejores recompensas durante el primer año: Discover it Cash Back, con un 5 % rotativo más una bonificación ilimitada por reembolso durante el primer año.

Discover it Cash Back, con un 5 % rotativo más una bonificación ilimitada por reembolso durante el primer año. Si prefieres configurarla y olvidarte de ella: Citi Double Cash, un 2 % fijo, aunque conlleva una comisión del 3 % por transacciones en el extranjero.

Citi Double Cash, un 2 % fijo, aunque conlleva una comisión del 3 % por transacciones en el extranjero. Si quieres un 2 % fijo con un bono de bienvenida sencillo: Wells Fargo Active Cash, 200 $ tras gastar tan solo 500 $.

Wells Fargo Active Cash, 200 $ tras gastar tan solo 500 $. Si quieres la mayor variedad de categorías y no te importa activarlas: Chase Freedom Flex, un 5 % rotativo más categorías fijas del 5 %, 3 % y 3 %.

Chase Freedom Flex, un 5 % rotativo más categorías fijas del 5 %, 3 % y 3 %. Si quieres categorías integradas sin necesidad de activarlas: Chase Libertad sin límites, 1,5 % de base más categorías del 3 %, 3 % y 5 %, siempre activas.

Los requisitos varían según el emisor, pero, por lo general, los solicitantes deben tener al menos 18 años y facilitar datos de identificación, como una dirección en EE. UU. y un número de la Seguridad Social (SSN) o un número de identificación fiscal para extranjeros (ITIN). Ninguna de estas mejores tarjetas de crédito con reembolso publica una puntuación de crédito mínima garantizada, aunque la mayoría está dirigida, en general, a personas con un historial crediticio de bueno a excelente.

Si trabajas por cuenta propia o diriges una pequeña empresa, mantener el efectivo de la empresa separado también puede facilitar la gestión del presupuesto. Nuestra guía sobre los mejores bancos para cuentas de ahorro de pequeñas empresas recoge algunas opciones.

Cómo valoramos las tarjetas de crédito

No clasificamos las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo basándonos únicamente en las tasas de recompensa. Nuestra comparativa de tarjetas de crédito con devolución de dinero tiene en cuenta cuatro aspectos, empezando por el valor que realmente puedes obtener de la tarjeta. Analizamos las comisiones, los tipos de interés anual (APR), las bonificaciones y las recompensas según las condiciones actuales de los emisores y, a continuación, tenemos en cuenta aspectos como los requisitos de acceso y la experiencia del cliente para obtener una visión más completa de cada tarjeta.

Relación entre comisiones y valor de las recompensas (40 %): lo que una comisión de 0 $ te reporta en recompensas en efectivo reales y utilizables.

lo que una comisión de 0 $ te reporta en recompensas en efectivo reales y utilizables. Comisiones y transparencia (25 %): rango de la TAE, comisiones por transacciones en el extranjero y claridad en la divulgación de las condiciones.

rango de la TAE, comisiones por transacciones en el extranjero y claridad en la divulgación de las condiciones. Requisitos de acceso (20 %): el perfil crediticio necesario para poder optar a la tarjeta.

el perfil crediticio necesario para poder optar a la tarjeta. Asistencia y opiniones (15 %): la asistencia del emisor y valoraciones independientes como las de Trustpilot.

Revisamos las comisiones, las TAE y las recompensas cada trimestre para mantener actualizada nuestra selección de las mejores tarjetas de crédito con reembolso en efectivo, sobre todo porque Discover y Chase rotan sus categorías de bonificación trimestralmente.

Veredicto final

La tarjeta Discover it Cash Back es nuestra primera elección entre las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo, especialmente para quienes estén dispuestos a mantenerse al día con las categorías rotativas. No tiene cuota anual, ofrece un 5 % de devolución en las categorías trimestrales activadas hasta el límite de gasto y duplica toda la devolución en efectivo acumulada durante el primer año.

Las tarjetas Citi Double Cash y Wells Fargo Active Cash ocupan el segundo puesto con un 2 % fijo sin cuotas de mantenimiento; el umbral de bonificación de 500 dólares de la Active Cash es el más accesible de los dos, mientras que la Chase Freedom Flex ofrece las categorías con mayor reembolso y la Libertad sin límites las mantiene siempre activas. Las categorías de reembolso rotativas y las ofertas cambian con frecuencia, así que confirma las condiciones vigentes antes de solicitar la tarjeta. ¿Listo para empezar a ganar reembolsos? Solicítala hoy mismo.

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Preguntas frecuentes