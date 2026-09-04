Las mejores tarjetas de crédito empresariales para pequeñas empresas en 2026

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La Chase Ink Business Unlimited encabeza actualmente la lista de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas: cuota anual de 0 dólares, reembolso ilimitado del 1,5 %, un bono de 1.000 dólares y sin categorías que controlar. Supera a American Express Blue Business Cash, la Chase Ink Business Cash, la Capital One Spark Cash Plus y American Express Blue Business Plus en cuanto a la relación entre el esfuerzo y la recompensa, lo que la convierte en la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas con la que empezar si buscas una tarjeta de crédito empresarial sin cuota anual.

Todas las cifras que aparecen a continuación proceden de las propias páginas web de cada emisor, y la elegibilidad de los autónomos se ha confirmado según las directrices de Chase y Capital One. Esta lista de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas refleja las condiciones vigentes, así que confirma los detalles antes de solicitarlas.

¿Qué es una tarjeta de crédito para pequeñas empresas?

Una tarjeta de crédito para pequeñas empresas es una tarjeta emitida a nombre de tu empresa, separada de tus gastos personales. Está diseñada para obtener recompensas por las compras diarias, al tiempo que te ayuda a establecer un historial crediticio para la propia empresa. La mayoría de las tarjetas empresariales siguen exigiendo una garantía personal, por lo que tú te harás responsable personalmente si la empresa no puede pagar, además de que se realiza una consulta de crédito exhaustiva al solicitarla.

No es necesario tener una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) ni un número de identificación fiscal (EIN) para solicitarla. Los autónomos y los trabajadores por cuenta propia suelen poder utilizar su propio número de la Seguridad Social, por lo que incluso los negocios secundarios más ambiciosos pueden cumplir los requisitos, y por eso las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas siguen estando al alcance de los propietarios que acaban de empezar.

Una tarjeta de crédito puede cubrir los gastos diarios de la empresa, mientras que una de las mejores cuentas de ahorro empresariales para pequeñas empresas puede ser una opción más adecuada para las reservas de efectivo que no necesitas de inmediato.

Las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas: comparación de las 5 principales

A continuación te ofrecemos una comparación rápida de las cinco mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas. Cada fila muestra la cuota anual, la bonificación de bienvenida y a quién se adapta mejor la tarjeta, para que puedas hacer una preselección rápida y pasar directamente a la reseña completa que aparece más abajo.

Entre las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, las dos tarjetas Chase Ink ofrecen la misma bonificación de 1.000 dólares tras alcanzar un gasto de 8.000 dólares en cuatro meses y tienen condiciones de TAE idénticas, aunque cuentan con estructuras de recompensas diferentes. La Capital One Spark Cash Plus tiene el requisito de gasto más alto y es la única que cobra cuota anual, pero también ofrece el mayor potencial de bonificación total de esta lista.

Si buscas una tarjeta de crédito empresarial para fundadores de startups, las dos tarjetas sin cuota anual que aparecen en los primeros puestos son la opción más flexible. Elijas la que elijas, las tres figuran entre las mejores opciones de tarjetas de crédito para pequeñas empresas que recomendamos actualmente.

Las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, analizadas

A continuación se muestra el desglose completo de cada tarjeta, con las comisiones, la TAE y las recompensas verificadas, así como a quién va dirigida. El conjunto se divide en tarjetas de tarifa plana sencillas, tarjetas con categorías de bonificación y una tarjeta de crédito para gastos elevados. Empieza por nuestra mejor elección, la Chase Ink Business Unlimited.

1. Tarjeta de crédito Chase Ink Business Unlimited®: la mejor en general

La tarjeta de crédito Chase Ink Business Unlimited es la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas en general, ya que combina el premio de NerdWallet a la «Mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas de 2026» con un reembolso ilimitado del 1,5 % y ninguna categoría que haya que controlar. Entre las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, destaca para aquellos propietarios que buscan recompensas sencillas y predecibles sin tener que gestionar categorías rotativas o específicas por gasto.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 $ Tasa de interés anual (APR) 0 % durante los primeros 12 meses; después, entre el 16,74 % y el 24,74 % (variable) Recompensas Reembolso ilimitado del 1,5 % en todas las compras Bonificación de bienvenida 1.000 $ tras gastar 8.000 $ en 4 meses Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para Tarifa plana sencilla y sin límites

Ink Business Unlimited te lo pone fácil: un reembolso fijo del 1,5 % sin límite en cada compra, sin categorías y sin límite anual. No hay cuota anual, tiene un tipo de interés inicial (APR) del 0 % durante 12 meses, seguido de un tipo variable del 16,74 % al 24,74 %, y ofrece una bonificación de 1.000 dólares tras gastar 8.000 dólares en cuatro meses. Se trata de la mejor oferta pública que Chase ha hecho nunca para esta tarjeta, superior a los 750 $ habituales, así que confirma que sigue vigente antes de solicitarla. NerdWallet la nombró la mejor tarjeta de crédito empresarial para pequeñas empresas en sus premios «Best-of Awards» de 2026, publicados en la propia página web de Chase.

En cuanto a los requisitos, se trata de una tarjeta que los propietarios de empresas unipersonales pueden solicitar con un número de la Seguridad Social en lugar de un EIN, según las indicaciones de Chase. Hay que tener en cuenta que se exigirá una garantía personal y se realizará una consulta de crédito al solicitarla, aunque la actividad habitual solo se comunica a las agencias de crédito empresariales, a menos que la cuenta entre en mora grave.

Entre las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, es la opción sin cuota anual más sencilla de conseguir, con recompensas ilimitadas y sin necesidad de activarla.

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Consulta nuestra comparación directa entre la Chase Ink Business Unlimited y American Express Blue Business Cash, dos de las mejores tarjetas de crédito empresariales para pequeñas empresas.

2. Tarjeta American Express Blue Business Cash™: la mejor tarifa plana para ingresos inferiores a 50 000 $ al año

La tarjeta American Express Blue Business Cash ocupa el segundo puesto en nuestra clasificación de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, gracias en gran medida a su sólida estructura de reembolso fijo en efectivo. Es la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas de esta lista para aquellas que gastan menos de 50 000 dólares al año, ya que ofrece un 2 % de reembolso en efectivo sobre los primeros 50 000 dólares en compras elegibles cada año natural, y un 1 % a partir de ahí.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 TAE 0 % durante los primeros 12 meses; a continuación, entre el 16,74 % y el 28,49 % (variable) Recompensas 2 % sobre los primeros 50 000 $ al año; a partir de ahí, 1 % Bonificación de bienvenida 250 $ tras gastar 3.000 $ en 3 meses Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para Tasa fija del 2 % para un gasto anual inferior a 50 000 $

La tarjeta Blue Business Cash ofrece automáticamente un 2 % de reembolso en efectivo sobre los primeros 50 000 dólares de compras elegibles cada año natural, y un 1 % a partir de ahí, lo que la hace más rentable que una tarjeta con un 1,5 % fijo siempre que el gasto anual se mantenga por debajo de ese límite. No tiene cuota anual, ofrece un tipo de interés inicial del 0 % durante 12 meses, seguido de un tipo variable del 16,74 % al 28,49 %, y un crédito en el extracto de 250 dólares tras gastar 3.000 dólares en tres meses. La función «Expanded Buying Power» te permite gastar por encima de tu límite de crédito cuando cumples los requisitos, lo cual resulta útil para una tarjeta de crédito empresarial destinada a propietarios de startups con facturas mensuales irregulares.

Amex ofrece una comprobación de precalificación sin impacto, pero la solicitud real conlleva una consulta de crédito formal y una garantía personal. Se trata de otra tarjeta de crédito empresarial que, por lo general, pueden obtener los solicitantes que sean autónomos o sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con un solo socio, con un número de la Seguridad Social (SSN), y que informa a las agencias de crédito sobre la actividad normal. Al ser una tarjeta de crédito empresarial sin cuota anual y con la tasa fija más competitiva de las aquí presentadas, es una opción sólida entre las mejores tarjetas de crédito empresariales para propietarios de pequeñas empresas cuyo gasto se mantiene moderado.

Si lo que más te interesa es la devolución en efectivo y no necesitas específicamente una tarjeta de empresa, también puedes comparar las mejores tarjetas de crédito con devolución en efectivo.

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Para conocer más a fondo dos de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, compara a continuación American Express Blue Business Cash con la Chase Ink Business Unlimited.

3. Tarjeta de crédito Chase Ink Business Cash®: las mejores categorías de bonificación

La Chase Ink Business Cash ocupa el tercer puesto en nuestra lista de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas y destaca como la mejor opción para aquellos propietarios cuyos gastos se enmarquen en sus categorías con bonificación. Si realizas gastos de forma habitual en material de oficina, Internet, servicios telefónicos, gasolina o restaurantes, sus tasas más elevadas por categoría pueden superar a las de una tarjeta más sencilla con tarifa plana.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 $ TAE 0 % durante los primeros 12 meses; a continuación, entre el 16,74 % y el 24,74 % (tasa variable) Recompensas 5 % y 2 % en determinadas categorías (con límite), 1 % de base Bonificación de bienvenida 1.000 $ tras gastar 8.000 $ en 4 meses Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para Recompensas por categorías

Ink Business Cash es la tarjeta de la misma categoría que Ink Business Unlimited. Ofrece un 5 % de reembolso en efectivo sobre los primeros 25 000 $ gastados en compras combinadas en tiendas de material de oficina y en servicios de Internet, televisión por cable y telefonía cada año de vigencia de la cuenta, un 2 % sobre los primeros 25 000 $ combinados en gasolineras y restaurantes cada año de vigencia de la cuenta, y un 1 % en todo lo demás sin límite máximo.

La cuota, la TAE y el bono de bienvenida de 1.000 dólares son idénticos a los de Ink Business Unlimited, ya que ambas tarjetas comparten las mismas condiciones. Esto la convierte en una de las pocas tarjetas de crédito empresariales sin cuota anual que puede superar a una tarjeta con un 2 % fijo si se combina adecuadamente el gasto.

Los requisitos de elegibilidad coinciden exactamente con los de la Ink Business Unlimited: se trata de una tarjeta de crédito empresarial que los propietarios de empresas unipersonales pueden utilizar con un número de la Seguridad Social (SSN) en lugar de un número de identificación fiscal (EIN); se aplica una garantía personal y una consulta de crédito en el momento de la solicitud, y se envía información periódica a las agencias de crédito empresarial, a menos que la cuenta acumule un retraso grave en los pagos. Si tus facturas mensuales se centran en gran medida en esas categorías de bonificación, es una de las mejores tarjetas de crédito empresariales para propietarios de pequeñas empresas que buscan recompensas basadas en categorías.

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4. Capital One Spark Cash Plus: la mejor para gastos elevados y la mayor bonificación

La tarjeta Capital One Spark Cash Plus es la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas con un gasto elevado que puedan pagar el importe íntegro y quieran obtener la bonificación más alta de las cinco, en una tarjeta sin límite de gasto preestablecido.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 150 $ (reembolsable al alcanzar un gasto anual de 150 000 $) Tipo de tarjeta Tarjeta de crédito, sin límite preestablecido, pago íntegro Recompensas Reembolso ilimitado del 2 %; 5 % en viajes con Capital One Bonificación de bienvenida 2.000 $ tras gastar 30.000 $ en 3 meses (repetible), más un crédito de viaje de 500 $ Requisitos de crédito Excelente (tal y como se indica en la página) Ideal para Empresas con un elevado volumen de gasto

Spark Cash Plus es la excepción en este grupo y la más ventajosa para el tipo de empresa adecuado. Se trata de una tarjeta de crédito sin límite de gasto preestablecido, diseñada para pagarse en su totalidad, que ofrece un reembolso fijo e ilimitado del 2 % en todos los gastos, más un 5 % en hoteles, alquileres vacacionales y coches de alquiler reservados a través de Capital One Viajes de negocios.

La bonificación es la mayor de este grupo: 2.000 dólares tras gastar 30.000 dólares en tres meses, repetible con 2.000 dólares por cada 500.000 dólares adicionales gastados durante el primer año, además de un crédito de viaje de 500 dólares al alcanzar el mismo umbral. Es la única tarjeta de este grupo que tiene una cuota anual, de 150 dólares, aunque Capital One la reembolsa cada año en que se gasten 150 000 dólares o más.

También es la única tarjeta que indica en la propia página su nivel de crédito, «Excelente», lo que la convierte en la menos accesible de las cinco para una empresa de reciente creación. Las propias indicaciones de Capital One confirman que se trata de una tarjeta de crédito empresarial que los propietarios de empresas unipersonales pueden solicitar con un número de la Seguridad Social (SSN). La tarjeta está diseñada para pagarse en su totalidad, pero ofrece una opción de «Pago a plazos» para parte del saldo, con una TAE variable de alrededor del 25,74 %, según las condiciones actuales de Capital One.

Si lo que buscas específicamente es una tarjeta de crédito empresarial sin garantía personal, esta no es la adecuada, ya que aquí se aplica una garantía, al igual que en todas las demás tarjetas de esta lista. Sin embargo, para una empresa con un volumen de gasto elevado, ofrece las mejores recompensas de las cinco tarjetas de crédito empresariales.

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5. Tarjeta de crédito American Express Blue Business Plus®: la mejor para acumular puntos flexibles

La tarjeta American Express Blue Business Plus es la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas dirigida a aquellos propietarios que prefieren acumular puntos Membership Rewards flexibles en lugar de un crédito directo en efectivo en el extracto.

Características de la tarjeta Detalles Cuota anual 0 $ (incluidas las tarjetas de empleados) TAE 0 % durante los primeros 12 meses; a continuación, entre el 16,74 % y el 28,49 %, variable Recompensas El doble de puntos en los primeros 50 000 $ al año; a partir de ahí, un punto por cada dólar Bonificación de bienvenida 15 000 puntos tras gastar 3 000 $ en 3 meses Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para Puntos Membership Rewards flexibles

La Blue Business Plus es la versión de la Blue Business Cash que permite acumular puntos. Ofrece el doble de puntos Membership Rewards en los primeros 50 000 $ de compras elegibles al año, y 1 punto por cada dólar a partir de ahí, además de un bono de bienvenida de 15 000 puntos tras gastar 3 000 $ en tres meses.

La cuota y la TAE coinciden con las de la Blue Business Cash: sin cuota anual, ni siquiera en las tarjetas de empleados, una TAE inicial del 0 % durante 12 meses y, a partir de entonces, una TAE variable del 16,74 % al 28,49 %, ya que ambas tarjetas comparten el mismo acuerdo comercial de Amex. Esa combinación de una tarjeta de crédito empresarial sin cuota anual y puntos transferibles es poco habitual en este nivel.

La única diferencia real es lo que obtienes. Los puntos Membership Rewards se pueden canjear por viajes o tarjetas regalo, o transferir a las aerolíneas y hoteles asociados a Amex, donde su valor puede superar una tasa fija en efectivo; por lo tanto, esta es la mejor opción si valoras la flexibilidad por encima de la simplicidad. Los requisitos de acceso y la presentación de informes coinciden con los de la Blue Business Cash: se trata de una tarjeta de crédito empresarial que los autónomos pueden solicitar con un número de la Seguridad Social (SSN), y en el momento de la solicitud se exige una garantía personal y se realiza una consulta de crédito. Para una tarjeta de crédito empresarial destinada a propietarios de startups que viajan con frecuencia, los puntos pueden superar claramente al dinero en efectivo, razón por la cual se ha ganado un puesto entre las mejores tarjetas de crédito empresariales para pequeñas empresas.

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Chase Ink Business Unlimited frente a American Express Blue Business Cash

Estas son las dos mejores tarjetas de tasa fija de la lista, por lo que su comparación directa resulta de gran utilidad.

En cuanto a las recompensas continuas, American Express Blue Business Cash sale ganando para la mayoría de las pequeñas empresas, ya que su tasa del 2 % supera al 1,5 % de la Chase Ink Business Unlimited hasta que el gasto anual supera los 100.000 dólares. Ese es el verdadero punto de inflexión, no los 50.000 dólares: la Blue Business Cash ofrece un 2 % sobre los primeros 50.000 dólares y un 1 % a partir de ahí, mientras que la Ink Business Unlimited ofrece un 1,5 % sin límite máximo. A partir de los 100 000 dólares al año, ambas ofrecen un rendimiento de 1 500 dólares; por debajo de esa cifra, la Blue Business Cash genera más beneficios, y solo una vez superada esa cifra la Ink Business Unlimited se sitúa por delante.

Entonces, ¿por qué Ink Business Unlimited sigue encabezando la lista de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas? Porque las recompensas de las tarjetas de crédito empresariales no son el único factor. Cuenta con el premio de NerdWallet a la «Mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas de 2026» y ofrece un bono de bienvenida mucho mayor, de 1.000 dólares, frente a los 250 dólares de la Blue Business Cash, lo que inclina claramente la balanza a favor de Chase durante el primer año para cualquiera que pueda alcanzar el gasto mínimo de 8.000 dólares. Para una empresa con un gasto menor que nunca se acercaría a ese umbral, la Blue Business Cash es la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas.

Característica Chase Ink Business Unlimited Amex Blue Business Cash Recompensas Ilimitadas: 1,5 % 2 % hasta 50 000 $ al año, después 1 % Límite anual Ninguno 50 000 $ para la tasa del 2 % Bonificación de bienvenida 1.000 $ (8.000 $ de gasto) 250 $ (por un gasto de 3.000 $) Premio Mejor tarjeta para pequeñas empresas de NerdWallet 2026 Ninguno en la página Tasa de interés inicial (APR) 0 % durante 12 meses 0 % durante 12 meses

Entre las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, la Blue Business Cash es una opción muy recomendable si gastas menos de 100.000 dólares al año, mientras que la Ink Business Unlimited puede ser la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas con un gasto más elevado y una bonificación mayor.

Selección del editor

Elección del editor: Tarjeta de crédito Chase Ink Business Unlimited®. Galardonada con el premio «Mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas de 2026» de NerdWallet, cuenta con una cuota anual de 0 $ y ofrece un reembolso ilimitado del 1,5 %, sin necesidad de activar ninguna categoría. Sin trámites administrativos, sin categorías que controlar, solo recompensas sencillas de tarjeta de crédito empresarial por todo lo que gastes. Esa simplicidad es precisamente la razón por la que se encuentra entre las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas.

Solo deberías descartarla si tu gasto anual es inferior a 100 000 dólares y prefieres obtener una tasa de reembolso diaria más alta, en cuyo caso American Express Blue Business Cash, con un 2 %, es la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas.

¿Cuánto puede ganar tu empresa con un gasto mensual de 3.000 dólares?

Así es como se distribuyen las recompensas de estas tarjetas de crédito empresariales con un gasto mensual de 3.000 dólares, o 36.000 dólares al año. La tarjeta American Express Blue Business Cash, con su 2 % fijo, es la que ofrece mayores beneficios continuos, unos 720 dólares al año, ya que el importe total se encuentra por debajo de su límite de 50.000 dólares y no hay que llevar un control de categorías. La Chase Ink Business Cash genera unos 636 dólares al año con una combinación típica de gastos, suponiendo 500 dólares al mes en material de oficina, Internet, televisión por cable y teléfono (al 5 %) y 300 dólares al mes en gasolina y restaurantes (al 2 %). La tasa fija del 1,5 % de la Chase Ink Business Unlimited genera unos 540 dólares al año.

El panorama cambia por completo al añadir la bonificación de bienvenida. Dado que ambas tarjetas Chase Ink ofrecen ahora una bonificación de 1.000 dólares, la Ink Business Cash supera en realidad el valor del primer año con unos 1.636 dólares, por delante de la Ink Business Unlimited, con unos 1.540 dólares, mientras que la Blue Business Cash se sitúa en unos 970 dólares gracias a su bonificación más reducida de 250 dólares. Así pues, la mejor tarjeta de crédito para pequeñas empresas en cuanto a la tasa de reembolso fija a este nivel de gasto es la Blue Business Cash, pero el mejor valor durante el primer año lo ofrece la Ink Business Cash.

Tarjeta Tasa permanente con 36 000 $ al año Primer año con bonificación Chase Ink Business Unlimited ~540 $ (1,5 %) ~1.540 $ Amex Blue Business Cash ~720 $ (2 %) ~970 $ Chase Ink Business Cash ~636 $ (combinación de categorías) ~1.636 $

Estas cifras parten de la base de que tu gasto real se ajusta a las categorías utilizadas y se mantiene dentro de cada límite, algo que rara vez ocurre exactamente así en la práctica, por lo que debes considerarlas como un ejemplo en el mejor de los casos. Confirma la bonificación y el tipo de interés vigentes de cada tarjeta antes de solicitarla, ya que las ofertas promocionales de las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas pueden cambiar sin previo aviso.

Cómo solicitar una tarjeta de crédito para empresas

Una vez que hayas comparado las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas y hayas elegido la que mejor se adapte a tus necesidades, el proceso de solicitud suele ser sencillo. Tarjetas como la Chase Ink Business Unlimited y American Express Blue Business Cash suelen poder solicitarse por Internet en unos 10 o 15 minutos, y los autónomos pueden utilizar, por lo general, su número de la Seguridad Social en lugar de un EIN.

Reúne el nombre de tu empresa, el sector de actividad, una estimación de los ingresos anuales y, si eres autónomo, tu número de la Seguridad Social (SSN) o tu número de identificación fiscal (EIN). Rellena la solicitud en línea, que a menudo se aprueba al instante, aunque algunas requieren unos días laborables de revisión manual. Si se aprueba, activa la tarjeta en cuanto la recibas y configura las tarjetas para empleados que necesites. Configura el pago automático para evitar intereses y mantener una buena situación crediticia de cara a las revisiones de la línea de crédito por parte del emisor.

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Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito empresarial para tu negocio

El factor más importante es tu nivel de gasto anual y si prefieres la simplicidad de una tarifa plana o las recompensas por categorías. A continuación te explicamos cómo se clasifican las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas según cada situación:

Si eres un empresario individual o un autónomo sin sociedad de responsabilidad limitada (LLC) ni número de identificación fiscal (EIN): Chase Ink Business Unlimited o American Express Blue Business Cash, ya que ambas tarjetas admiten el número de la Seguridad Social (SSN) en lugar del número de identificación fiscal.

Chase Ink Business Unlimited o American Express Blue Business Cash, ya que ambas tarjetas admiten el número de la Seguridad Social (SSN) en lugar del número de identificación fiscal. Si tienes una empresa nueva con un gasto reducido y buscas simplicidad: el 1,5 % sin límite de Chase Ink Business Unlimited, o el 2 % de Blue Business Cash si tu gasto no supera los 50 000 dólares al año.

el 1,5 % sin límite de Chase Ink Business Unlimited, o el 2 % de Blue Business Cash si tu gasto no supera los 50 000 dólares al año. Si tienes una empresa consolidada con gastos fijos en oficina, Internet, teléfono o restaurantes: las categorías del 5 % y el 2 % de la Chase Ink Business Cash pueden ofrecer mejores beneficios que cualquiera de las tarjetas de tasa fija.

las categorías del 5 % y el 2 % de la Chase Ink Business Cash pueden ofrecer mejores beneficios que cualquiera de las tarjetas de tasa fija. Si tienes una empresa con un gasto elevado, puedes pagar el saldo íntegro y quieres la bonificación más alta: Capital One Spark Cash Plus, aunque su cuota de 150 dólares y el requisito de tener un crédito «excelente» la convierten en la menos accesible de todas.

Capital One Spark Cash Plus, aunque su cuota de 150 dólares y el requisito de tener un crédito «excelente» la convierten en la menos accesible de todas. Si prefieres acumular puntos flexibles en lugar de efectivo: American Express Blue Business Plus.

Para poder optar a ella, debes tener 18 años o más, una dirección postal en EE. UU. y un número de la Seguridad Social (SSN) o un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) válido; los autónomos pueden utilizar su SSN en lugar de un número de identificación fiscal (EIN). La Capital One Spark Cash Plus es la única que especifica un nivel de crédito («Excelente»); las demás se sitúan en el rango de «bueno a excelente».

Ninguna de estas tarjetas ofrece una tarjeta de crédito empresarial sin garantía personal, por lo que, si eso es un factor decisivo para ti, necesitarás una tarjeta corporativa. Para todos los demás, empieza por las mejores tarjetas de crédito empresariales para pequeñas empresas que se adapten a tu gasto y utiliza la bonificación para decidir entre las opciones más reñidas.

Las necesidades en cuanto a tarjetas también varían en función del tipo de negocio que dirijas, así que echa un vistazo a nuestra guía de ideas para pequeñas empresas si aún estás decidiendo qué negocio poner en marcha.

Cómo evaluamos las tarjetas de crédito para empresas

Calificamos cada una de estas mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas en función de cuatro aspectos, y la relación entre comisiones y recompensas es el que tiene mayor peso. La clasificación no es arbitraria: obtenemos cada comisión, TAE y tasa de recompensas directamente de la propia página del emisor y, a continuación, ponderamos las tarjetas según los criterios que se indican a continuación.

Relación entre comisiones y recompensas (40 %): lo que una comisión baja o de 0 dólares aporta a cambio en recompensas reales y utilizables.

lo que una comisión baja o de 0 dólares aporta a cambio en recompensas reales y utilizables. Comisiones y transparencia (25 %): rango de la TAE, posibles comisiones anuales y claridad en la divulgación de las condiciones.

rango de la TAE, posibles comisiones anuales y claridad en la divulgación de las condiciones. Requisitos de acceso (20 %): la facilidad para obtener la tarjeta, incluyendo si los autónomos pueden solicitarla con un número de la Seguridad Social (SSN).

la facilidad para obtener la tarjeta, incluyendo si los autónomos pueden solicitarla con un número de la Seguridad Social (SSN). Asistencia y valoraciones (15 %): la asistencia del emisor y las valoraciones independientes.

Revisamos trimestralmente todas las comisiones, la TAE y las bonificaciones, lo cual es especialmente importante en el caso de la elevada bonificación de bienvenida de 1.000 dólares de Chase, una oferta por tiempo limitado que puede finalizar sin previo aviso.

Veredicto final

La tarjeta de crédito Chase Ink Business Unlimited ocupa el primer puesto entre las mejores tarjetas de crédito para pequeñas empresas, gracias a su cuota de 0 $, su reembolso ilimitado del 1,5 %, su bonificación de 1.000 $ y el premio de NerdWallet de 2026.

No obstante, American Express Blue Business Cash ofrece mayores beneficios si gastas menos de 100 000 dólares al año; la Chase Ink Business Cash es la que mejor recompensa el gasto por categorías; la Capital One Spark Cash Plus es ideal para quienes más gastan; y American Express Blue Business Plus es la mejor opción si buscas flexibilidad en los puntos.

Todas las tarjetas aquí mencionadas requieren una garantía personal, incluso para los autónomos que utilicen un número de la Seguridad Social (SSN), así que confirma las condiciones actuales y elige en función de tus propias prioridades en cuanto a las recompensas de las tarjetas de crédito empresariales.

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Preguntas frecuentes