Cuchillos Fracture Case: la lista completa en 2026

Los cuchillos Fracture Case son la principal razón por la que los CS2 Los jugadores abren una caja Fracture. Si te has estado preguntando qué cuchillos contiene la caja Fracture, la respuesta es que hay cuatro modelos distintos de cuchillas: el Cuchillo Nomad, elCuchillo de paracord, elCuchillo esqueleto, y elCuchillo de supervivencia. Cada modelo está disponible en 13 acabados, incluidas variantes de diseño premium como «Fade», «Slaughter», «Crimson Web» y «Case Hardened». Las 52 apariencias de cuchillo del conjunto de cuchillos «Fracture Case» pertenecen a la categoría de «Objetos especiales raros», con una tasa de aparición de aproximadamente el 0,26 %, lo que significa que cada cuchillo obtenido al abrir una caja es un resultado verdaderamente raro, independientemente del acabado o del tipo de cuchillo.

Los precios de la gama de cuchillos Fracture Case oscilan entre unos 51 dólares para un modelo económico Cuchillo de supervivencia Safari Mesh hasta más de 3.500 dólares por un ejemplar digno de trofeo Cuchillo de supervivencia Crimson Web con una cobertura de la banda ideal. Esa variación viene determinada por cuatro factores: el modelo de cuchilla, el tipo de acabado, el valor de flotación y el índice de patrón. Esta guía incluye los 52 cuchillos de la serie Fracture Case, con información sobre precios y recomendaciones de compra en cada nivel.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores cuchillos de Fracture Case en CS2

Cada uno de los cuchillos de la serie Fracture Case que se muestra a continuación ha sido seleccionado por su exclusividad, su relación calidad-precio y su atractivo visual, entre los cuatro tipos de cuchillos y los 13 acabados disponibles. Los 52 cuchillos son artículos especiales exclusivos, y su precio varía en función del modelo, el acabado, el flotante y el patrón.

Son un total de 52 cuchillos Fracture Case: desde los más económicos, a 51 dólares, hasta una edición de colección de 3.500 dólares. La calidad de la funda Skeleton Knife es indudable, pero ¿es la Fracture Case una buena opción para quienes tienen un presupuesto más ajustado? Por supuesto, la Cuchillo de paracord and Cuchillo de supervivencia Las piscinas ofrecen los mismos 13 acabados a precios de salida mucho más bajos. A continuación se detallan todas las opciones para cada revestimiento.

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Probabilidades de obtener objetos al romper un cofre y desglose de su rareza

Al igual que todos los modelos estándar CS2 En las cajas de armas, la caja «Fracture Case» sigue una distribución de rareza fija establecida por Valve. Los objetos de la categoría «Cuchillo» —es decir, todos los cuchillos de la caja «Fracture Case» en sus cuatro modelos— se sitúan en la parte más baja de la escala de probabilidades, por debajo de los objetos «Classified», «Restricted» y «Mil-Spec». Esa posición fija en la jerarquía de rareza es lo que distingue a un cuchillo de la caja Fracture de los aspectos de armas estándar, y la razón por la que cualquier cuchillo de la caja Fracture goza de un prestigio genuino, independientemente del modelo o acabado específico. La tabla siguiente muestra el desglose completo de rareza de la caja Fracture en CS2.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades se han obtenido a partir de datos de la comunidad a gran escala, recopilados a partir de decenas de miles de aperturas de cajas «Fracture Case». La tasa de aparición de cuchillos, de aproximadamente el 0,26 %, supone una media de un cuchillo por cada 385 cajas. ¿Cuánto cuesta una llave de caja «Fracture Case»? Actualmente, unos 2,50 $, lo que hace que el coste estimado de abrir la caja sea de unos 960 $ por cuchillo, una cifra muy superior al precio de compra directa de la mayoría de los cuchillos de las cajas «Fracture Case». Podrías comprar un Cuchillo Paracord Safari Mesh por 51 $ directamente, en lugar de gastar unos 960 $ en los costes clave previstos. Comprar directamente suele ser la opción más rentable para los jugadores que quieren un cuchillo «Fracture Case» concreto.

Todas las carcasas para el Fracture Case Knife: guía completa

A continuación se describen todos los cuchillos de la serie Fracture Case: los cuatro modelos en sus 13 acabados. Los precios de los modelos Skeleton son los más elevados en todas las categorías; los modelos Paracord y Survival ofrecen los mismos acabados a precios más asequibles. Los modelos Blue Steel y Stained solo requieren una comprobación del estado; los modelos Fade, Slaughter, Case Hardened y Crimson Web recompensan la investigación de semillas.

Precio del producto:153,08–159,60 $ / ~130,73–136,30 € / ~113,13–118,05 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Vainillaes ella compra más previsible en la gama de cuchillos Fracture Case Nomad: acero sin tratar, sin pintura, sin variaciones en el diseño y con un ajuste perfecto153–160 dólares banda en Factory New. Aunque tiene la misma probabilidad de aparición que todos los cuchillos de la serie Fracture Case, es la opción más asequible de la gama Nomad.

Por qué lo elegimos The Cuchillo Nomad Vainilla se gana su puesto como el mejor cuchillo Fracture Case económico por su sencillez: sin variables de diseño, sin preocupaciones por la fluctuación de precios y con un rango de precios ajustado que lo convierte en la opción más transparente en Counter-Strike 2.

Sin tener que buscar patrones ni preocuparse por la flotabilidad: elige un anuncio y cómpralo. Para los jugadores que buscan una entrada de cuchillo transparente en el modelo Nomad, esta es la opción más limpia de las 52 navajas de la serie Fracture Case.

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Precio del producto:348,07–434,22 $ / ~297,25–370,98 € / ~257,22–321,09 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Fademezclas morado, rosa y amarillo a lo largo de la amplia hoja de tipo «sheepfoot», en perfecto estado de fábrica y con un desgaste mínimo ((348–434 $). Destaca entre los cuchillos de la serie Fracture Case por su color, Fade Los precios premian las semillas con un degradado completo: las copias con la máxima cobertura púrpura alcanzan los precios más elevados, mientras que las de «desgaste mínimo» ofrecen un color casi idéntico con un descuento considerable.

Una copia con acabado «Minimal Wear» y desvanecimiento total es prácticamente idéntica a una «Factory New» en el juego: la opción más rentable entre los cuchillos de la caja «Fracture Case» en este nivel de acabado. Quienes se pregunten qué cuchillos de la caja «Fracture Case» ofrecen la mejor relación calidad-precio en cuanto al desvanecimiento, descubrirán que la copia con acabado «Minimal Wear» es la elección más acertada.

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Precio del producto:237,37–280,00 $ / ~202,72–239,12 € / ~175,42–206,92 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Nomad Knife: La matanzaes undiseño llamativo en rojo y platatensión de la cuchilla237–280 dólaresen tres aspectos. Los coleccionistas interesados en los cuchillos de la serie «Fracture Case» dan prioridad a los diseños con remolinos centrados y simétricos en estado «Factory New». La hoja ancha del «Nomad» muestra la distribución del patrón de forma más destacada que los modelos más estrechos. Su precio, inferior a 300 dólares, lo convierte en uno de los cuchillos de patrón de gama alta con mejor relación calidad-precio del mercado.

La versión «Field-Tested» ofrece el mismo diseño con un descuento considerable; es uno de los cuchillos Fracture Case más versátiles de esta gama de acabados.

★ EL MEJOR CUCHILLO NÓMADA PARA COLECCIONISTAS Nomad Knife: La matanza Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:154,97–553,66 $ / ~132,34–472,82 € / ~114,52–409,26 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Funda para cuchillos Nomad, de acero cementado es elEl cuchillo «Fracture Case» para el cazador de patrones definitivo– sucolores azul, dorado y morado obtenidos mediante tratamiento térmico varía considerablemente de una semilla a otra, y las copias con un alto contenido de azul superan €500de un€155 Base «Battle-Scarred». Comprueba el índice de semillas antes de pagar más de 250 $; consulta nuestra guía sobre a la ventaCS2 carcasas por cómo la calidad del estampado influye en la reventa.

¿Qué cuchillos incluye el estuche Fracture para los coleccionistas de modelos? Cementado es la respuesta definitiva: el valor de las baldosas azules, que ningún acabado con un patrón fijo puede igualar.

★ BÚSQUEDA DEL MEJOR DISEÑO DE CUCHILLO NÓMADA Funda para cuchillos Nomad, de acero cementado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:148,96–988,50 $ / ~127,21–844,38 € / ~110,08–730,50 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Crimson Web is uno de los más llamativos Caso de fractura de cuchillos en la gama Nomad – un diseño de telaraña en rojo oscuro cuyo precio fluctúa drásticamente en función de la liquidez, desde €149 en «Marcado por la batalla» a €989 para una pieza nueva de fábrica con banda completa y centrada. Las piezas probadas en el campo, con un precio de entre 200 y 300 dólares, conservan el carácter visual del acabado sin el elevado precio de las piezas de colección; las guantes rojos enCS2 Esta guía ofrece sugerencias de combinaciones de equipamiento que se adaptan a las Crimson Web«su estética oscura y agresiva».

Entre los cuchillos de Fracture Case, Crimson Web Es aquí donde la investigación sobre el coeficiente de flotación da sus mejores resultados: un FN cercano a 0,00 indica la red más completa.

★ LA PIEL DE CUCHILLO NÓMADA MÁS EXCLUSIVA Cuchillo Nomad Crimson Web Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:142,32–323,19 $ / ~121,54–275,97 € / ~105,18–238,84 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad de acero azules ella compra más sencilla sin patrón en la sección «Nomad» de la gama de cuchillos Fracture Case – un una bonita pátina gris azuladade€142 en «Marcado por la batalla» a €323 en «Como nuevo de fábrica», sin necesidad de consultar el código de referencia. Las copias con «Desgaste mínimo» ofrecen una relación calidad-precio excepcional: la diferencia visual con respecto a las de «Como nuevo de fábrica» es apenas perceptible en el juego, mientras que la diferencia de precio es considerable. Si quieres comparar cómo influyen los tipos de acabado en el valor de los distintos modelos de espadas, consulta nuestra guía sobre el Las mejores fundas para cuchillos karambit es un punto de referencia útil.

¿Qué cuchillos del caso «Fracture» no requieren investigación alguna? Blue Steel – Elige el estado y compra.

★ EL ACABADO MÁS IMPECABLE PARA CUCHILLOS NOMAD Cuchillo Nomad de acero azul Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:123,63–258,26 $ / ~105,58–220,55 € / ~91,37–190,84 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad teñidoes uncálida pátina ámbar El cuchillo Fracture Case está disponible en las cinco versiones de acabado de €124 to €258. La ausencia de variables en el diseño simplifica el proceso de compra, y los modelos Field-Tested, con un precio de entre 140 y 160 dólares, ofrecen un cuchillo de gama media fiable a un precio muy inferior al de los modelos Nomad con acabados de alta gama. Para contextualizar cómo se comparan los acabados de alta gama en cuanto a valor de mercado, el el más caroCS2 fundas para cuchillos Esta guía recoge las opciones más caras en todos los casos.

El Stained ocupa ese punto ideal dentro de la gama Nomad de cuchillos Fracture Case: por encima de los modelos de camuflaje, pero muy por debajo de los diseños premium, y no hace falta buscar ni un solo modelo para comprarlo. Para los jugadores que acaban de empezar a interesarse por los cuchillos de la gama Fracture Case y buscan algo sólido sin complicaciones, el Stained es exactamente lo que necesitan.

★ LA MEJOR NAVAJA NÓMADA DE GAMA MEDIA Cuchillo Nomad teñido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:94,61–164,92 $ / ~80,80–140,84 € / ~69,92–121,90 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad «Scorched» is uno de los estampados más asequibles Caso de fractura de cuchillos en la gama Nomad – un acabado oscuro y apagado con una sutil textura superficial disponible en los cinco acabados exteriores desde abajo €95 en «Marcado por la batalla» a €165 Como nuevo de fábrica. A pesar de su nombre, el acabado «Scorched» del Nomad no tiene nada que ver con el color «desert tan»: se ve casi negro bajo prácticamente cualquier tipo de iluminación, con un aspecto limpio y discreto, sin ningún tipo de estampado llamativo. Si te preguntas si la funda Fracture Case es adecuada para una estética oscura, la Cuchillo Nomad «Scorched» presenta argumentos bastante convincentes.

¿Cuánto vale la pena gastarse en una llave de Fracture Case en comparación con comprarla directamente? A 95 dólares por una «Well-Worn Scorched», la compra directa sale ganando siempre.

★ EL CUCHILLO NÓMADA MÁS ECONÓMICO Cuchillo Nomad «Scorched» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:95,40–771,88 $ / ~81,47–659,39 € / ~70,50–570,52 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Night Stripe is uno de los camuflaje más oscuroCaso de fractura de cuchillos de la gama Nomad – raya casi negrade€95, según el FT110–130 dólares por ser la mejor opción estándar. El límite máximo de 772 $ es un valor atípico de StatTrak; véase el más baratoCS2 fundas para cuchillos para comparativas de cuchillos de buena relación calidad-precio.

Rayas nocturnasSe desgasta muy poco con el uso: el BS es una compra más que recomendable si buscas un aspecto oscuro al mejor precio. Si alguna vez te has preguntado si la funda Fracture es adecuada para configuraciones discretas, este cuchillo casi negro, a 95 dólares, es sin duda la respuesta.

★ LA MEJOR CARCASA DE CAMUFLAJE PARA EL CUCHILLO NOMAD Cuchillo Nomad Night Stripe Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:88,40–144,74 $ / ~75,49–123,61 € / ~65,33–106,96 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad «Bosque boreal» is uno de los más constantes Cuchillos para casos de fractura por menos de 150 dólares – camuflaje orgánico verde olivade€88 to €145 en los cinco diseños exteriores sin variaciones en el patrón. Las copias de «Minimal Wear» a un precio de entre 110 y 120 dólares son, sin duda, la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio: precio asequible, aspecto de camuflaje natural y el atractivo de ser un artículo especial y exclusivo.

¿Es «Fracture Case» una buena opción para quienes buscan un producto económico? El Bosque boreal Con un precio de entre 88 y 120 dólares, aquí puedes hacerte con un cuchillo mucho más barato que en la mayoría de los demás sitios.

★ EL MEJOR CUCHILLO PARA VIAJEROS POR MENOS DE 150 DÓLARES Cuchillo Nomad «Bosque boreal» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:87,37–1 736,91 $ / ~74,61–1 483,32 € / ~64,57–1 283,58 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Forest DDPATes unpresupuesto pixel-camo Cuchillo Fracture Case: las copias estándar se quedan atrás €105 en todos los exteriores, con el €1,737 El precio máximo se debe a un único ejemplar excepcional de la FN StatTrak. Las unidades «Field-Tested» a un precio de entre 90 y 105 dólares son la verdadera ganga aquí. El los mejores casos para abrir en CS2 Esta guía analiza la popularidad de las skins de DDPAT en todas las fundas principales.

El estuche para el cuchillo Skeleton Knife DDPAT tiene un precio a partir de 123 $; la versión Nomad, a 87 $, es la opción más económica para conseguir este acabado clásico.

★ EL MEJOR CUCHILLO NÓMADA PARA LA PIEL DEL BOSQUE Cuchillo Nomad Forest DDPAT Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:86,95 $–241,57 $ / ~74,25 €–206,30 € / ~64,26 £–178,52 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Safari Mesh es la opción pintada de menor calidad de la sección Nomad de la gama de cuchillos Fracture Case – una textura de malla verde oliva oscurodesde debajo€87 en «Battle-Scarred», sin complejidad en el patrón. A menos de 90 dólares Con esta copia obtienes un cuchillo auténtico a un precio que compite con los aspectos de armas de «Classified» de otros lotes.

¿Cuánto vale abrir una llave de Fracture Case en este caso? A 87 dólares de compra directa frente a unos 960 dólares que se espera que cueste el unboxing, comprar sale mucho más a cuenta.

★ EL MEJOR CUCHILLO NÓMADA PARA PRINCIPIANTES Cuchillo Nomad Safari Mesh Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:96,25–227,47 $ / ~82,20–194,26 € / ~71,15–168,10 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Nomad Urban Maskedes uncamuflaje gris Cuchillo Fracture Case de €96 to €227 en los cinco modelos. Los ejemplares probados en la práctica, a un precio de entre 110 y 120 dólares, son la opción más sensata: el acabado de enmascaramiento urbano combina muy bien con el gris y los tonos oscuros CS2 equipamientos. Explorar guantes morados en CS2 para ver las opciones de combinación de guantes.

El precio del Urban Masked se mantiene al mismo nivel que el de un cuchillo Fracture Case: la preferencia de la comunidad por acabados más llamativos hace que el precio mínimo sea asequible.

★ EL MEJOR CUCHILLO NOMAD CON FUNDAS URBANAS Cuchillo Nomad Urban Masked Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:61,74–73,59 $ / ~52,73–62,85 € / ~45,63–54,39 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Paracord Vainilla es el cuchillo más barato de la gama de cuchillos Fracture Case – 62–74 dólaresNota: Se entrega sin pintura y sin opciones de diseño, así que lo que ves es exactamente lo que obtienes. Si lo que buscas es una forma sencilla y sin sorpresas de iniciarte en los cuchillos Fracture Case, este es, sin duda, el punto de partida más eficaz de los cuatro modelos.

¿Qué cuchillos hay en la selección «Fracture Case» por menos de 75 dólares? Solo este: el Paracord Vainilla es el único cuchillo de la selección que cuesta menos de 75 dólares.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD ECONÓMICO Cuchillo Paracord Vainilla Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:171,23–288,20 $ / ~146,23–246,12 € / ~126,54–213,00 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Paracord Fade is uno de los más llamativos Caso de fractura de cuchillos de la gama Paracord: un un degradado suave que va del morado oscuro al rosa y termina en dorado a lo largo de la hoja delgada, disponible en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo» a partir de €171 to €288.

La hoja estrecha hace que el degradado resulte más intenso, lo que le da un aspecto diferente al de la hoja ancha Nomad Fade por el doble de precio, y se encuentran entre los cuchillos con mejor relación calidad-precio de Fracture Case para quienes buscan modelos de colores. Así que, si te has estado preguntando qué cuchillos hay en la gama Fracture Case sin el precio de los Skeleton, el Paracord Fade esa es tu respuesta.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD POR SU COLOR Cuchillo Paracord Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:140,75–221,47 $ / ~120,20–189,14 € / ~104,02–163,65 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Slaughter con cordón paracordofrece un un llamativo diseño de tonos carmesí intenso y rojos más claros a lo largo de La esbelta hoja de paracord: una navaja de la serie Fracture Case cuyo precio es inferior al de su equivalente de la serie Nomad (221 $ frente a 280 $), lo que convierte a las réplicas de FN con un remolino centrado, por debajo de los 220 $, en una de las mejores opciones de compra para coleccionistas del mercado.

Entre los cuchillos de la serie Fracture Case con acabado Slaughter, el Paracord es el modelo más asequible, ideal para coleccionistas que valoran el diseño por encima del prestigio.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD PARA COLECCIONISTAS Cuchillo Slaughter con cordón paracord Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:100,64–333,81 $ / ~85,95–285,07 € / ~74,37–246,69 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Funda para cuchillo de paracord, endurecida destaca entre los cuchillos Fracture Case de gama económica – €101 Entrada de BS, €334 Techo azul en la parte superior. El acabado tratado térmicamente produce una mezcla de tonos dorados y verdes con toques azul-púrpura que varían notablemente de una pieza a otra, lo que significa que no hay dos ejemplares exactamente iguales. El índice de los patrones determina el valor; consulta nuestra guía sobre el el mejorCS2 puntos de recogida de envases para conocer el contexto del mercado.

Para los jugadores que se inician en la búsqueda de patrones en Case Hardened, este es el punto de partida ideal: la mecánica es idéntica a la de los modelos más caros, pero su menor coste hace que el riesgo económico sea asumible.

★ BÚSQUEDA DEL MEJOR DISEÑO DE CUCHILLO DE PARACORD Funda para cuchillo de paracord, endurecida Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:99,12 $–3 333,33 $ / ~84,65 €–2 846,67 € / ~73,27 £–2 463,33 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de paracord Crimson Webtiene eltecho más alto de paracord en la selección de cuchillos de Fracture Case – €3,333 ONU vs €99 Entrada BS. El acabado recubre la hoja con rojo intenso con un diseño de telaraña oscura superpuesta sobre ella: cuanto menor sea el flotante, más completa y centrada parecerá la página web. Busca flotantes por encima de 300 $; ver el mejorCS2 sitios de comerciopara plataformas.

¿Es «Fracture Case» una buena opción para los coleccionistas? El Paracord Crimson Web lo demuestra: una entrada de 99 dólares y un premio máximo de 3.333 dólares en el mismo grupo final.

★ LA FUNDA DE CUERO PARA CUCHILLO DE PARACORD MÁS EXCLUSIVA Cuchillo de paracord Crimson Web Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:83,51–316,78 $ / ~71,28–270,55 € / ~61,71–234,10 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Paracord de acero azul es un cuchillo Fracture Case sin patrón de €84BS – eluna bonita pátina metalizada en tonos azul grisáceo oscuro que se lee con claridad y discreción en cualquier estado de conservación. Los ejemplares en buen estado y en perfecto estado ofrecen una excelente relación calidad-precio; la pátina se conserva bien incluso en los ejemplares en peor estado.

Blue Steel También es una excelente alternativa a la funda del Skeleton Knife, cuyo precio de salida es de 233 dólares: los jugadores que busquen ese acabado en un modelo de menor prestigio obtienen, en esencia, el mismo aspecto con la funda Paracord por una fracción del precio del Skeleton.

★ EL ACABADO MÁS IMPECABLE PARA CUCHILLOS DE PARACORD Cuchillo Paracord de acero azul Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:65,47–475,00 $ / ~55,91–405,65 € / ~48,38–351,03 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de paracord teñido es un cuchillo cuyo aspecto varía según su estado: el «Factory New» presenta un un tono marrón-ámbar más cálido, mientras que el desgaste mínimo o inferior presenta un un tono oliva más oscuro y apagado como se ve aquí. Se venden ejemplares estándarEntre 65 y 100 dólares; el€475 El techo es un valor atípico de StatTrak.

Entre los cuchillos económicos de Fracture Case, Paracord teñido ocupa un lugar propio: es el único modelo con acabado pátina en tonos cálidos en este rango de precios, lo que lo convierte en la elección natural para los usuarios que buscan algo diferente a los cuchillos Fracture Case con estampado de camuflaje, como el Scorched y el DDPAT.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD DE GAMA MEDIA Cuchillo de paracord teñido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:53,55–128,53 $ / ~45,73–109,77 € / ~39,57–94,98 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de paracord con acabado quemado is entre los pintados más baratos Caso de fractura de cuchillos en la piscina – desde €54 en «Battle-Scarred» sin variables de patrón. A pesar del nombre, el acabado se lee como casi negro, con una superficie sutilmente texturizada, especialmente en los artículos con un desgaste mínimo o inferior.

¿Sale más a cuenta comprar la funda Fracture Case que abrir cajas? A 54 $ comprándola directamente frente a los aproximadamente 960 $ que costaría abrir cajas, comprar este cuchillo con funda Fracture Case directamente resulta mucho más rentable.

★ EL CUCHILLO DE PARACORD MÁS ECONÓMICO Cuchillo de paracord con acabado quemado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:58,74–237,05 $ / ~50,16–202,44 € / ~43,41–175,18 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo con cordón de paracord y rayas nocturnases elcamuflaje más oscuro de la gama de cuchillos Paracord Fracture Case – casi negrode€59BS, FT que70–80 dólares el valor más destacado. Véase guantes verdes en CS2 para ver más opciones de guantes para equipamientos oscuros.

Entre los cuchillos de la colección Fracture Case de Paracord, Rayas nocturnas supera con creces lo que cabría esperar por su precio: las bandas de color casi negro le dan un aspecto mucho más lujoso de lo que costaría entre 59 y 80 dólares. Entonces, ¿es la funda Fracture Case una buena opción para quienes buscan un diseño de camuflaje a buen precio? La Rayas nocturnas Eso es prácticamente la respuesta.

★ LA MEJOR FUNDA DE PARACORD PARA CUCHILLO EN ESTILO CAMUFLAJE Cuchillo con cordón de paracord y rayas nocturnas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,74–352,78 $ / ~45,04–301,27 € / ~38,98–260,71 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo con cordón de paracord «Bosque boreal» is camuflaje verde oliva de€53 BS en la selección de cuchillos «Fracture Case»: las copias estándar se sitúan sistemáticamente por debajo €75.

La funda para el cuchillo Skeleton «Boreal Forest» cuesta a partir de 123 $; la versión con paracord ofrece el mismo acabado por 53 $: la mitad de precio por el mismo aspecto.

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Precio del producto:52,17–289,48 $ / ~44,55–247,22 € / ~38,55–213,95 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Paracord Forest DDPAT es un cuchillo Fracture Case con diseño de camuflaje pixelado a partir de 52 $ en BS – un diseño de camuflaje en bloques de color verde y marrón compuesto por baldosas cuadradas diferenciadas, con un precio similar al de «Boreal Forest», pero con un aspecto más geométrico y digital.

El DDPAT es uno de los cuchillos de Fracture Case con la mejor relación calidad-precio: todo un clásico CS2 se sitúan entre los más económicos.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD PARA EL BOSQUE Cuchillo Paracord Forest DDPAT Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:51,14 $–1 337,00 $ / ~43,67 €–1 141,80 € / ~37,79 £–988,04 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Paracord Safari Mesh tiene el precio de Paracord más bajo de todos los cuchillos Fracture Case – €51 Tonterías. El acabado es un verde oliva oscuro con una textura de malla fina, lo que le confiere un aspecto discreto y sobrio en cualquier circunstancia. El €1,337 El techo es un caso atípico de StatTrak; las copias estándar son sencillas y baratas.

¿Cuánto vale la pena gastarse aquí en una Fracture Case? A 51 $ en compra directa frente a los aproximadamente 960 $ que se espera que cueste en una venta de segunda mano, la compra directa sale claramente ganando en el caso de este cuchillo Fracture Case.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD PARA PRINCIPIANTES Cuchillo Paracord Safari Mesh Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:57,59 $–300,00 $ / ~49,18 €–256,20 € / ~42,56 £–221,70 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Paracord Urban Masked completa la gama de cuchillos Paracord Fracture Case con camuflaje urbano grisde€58BS – WW enEntre 65 y 75 dólareses la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio.

Enmascarado urbanoes un cuchillo de Fracture Case cuyo precio se mantiene siempre razonable: la preferencia por los diseños llamativos hace que la demanda se mantenga estable y que el suministro sea constante.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE PARACORD CON FUNDAS URBANAS Cuchillo Paracord Urban Masked Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:284,30–286,18 $ / ~242,79–244,40 € / ~210,10–211,49 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton de vainilla es la versión básica de acero del modelo más codiciado de la gama de cuchillos Fracture Case –284–286 dólares, casi cinco veces más que el Paracord Vainilla. No hay descuentos; la demanda mantiene el precio mínimo firme.

¿Qué cuchillos incluye la caja «Fracture» por 284 dólares? Solo el Skeleton Vanilla: su prestigio como modelo justifica por sí solo el precio mínimo de esta oferta.

★ El mejor cuchillo esquelético en relación calidad-precio Cuchillo Skeleton de vainilla Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:619,89–681,81 $ / ~529,39–582,26 € / ~458,10–503,86 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo esquelético Fade is el más caro entre los cuchillos de la gama Fracture Case – €620–€682 en FN y MW. El un degradado que va del morado oscuro al rojo desde la columna vertebral hasta dorado cálidoen la punta, donde la hoja angulosa del Skeleton hace que la transición de color resulte especialmente llamativa. Las semillas con degradado completo son las más codiciadas por los coleccionistas; véase el mejor lugar para vender CS2 carcasas para tener una idea de los precios de los cuchillos de alta gama.

¿Es «Fracture Case» una buena opción para los coleccionistas de artículos de lujo? Los más de 620 dólares Desvanecimiento esqueléticoUn caso típico responde a eso de forma definitiva.

★ EL MEJOR cuchillo esqueleto EN CUANTO A COLOR Cuchillo esquelético Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:415,80–514,00 $ / ~355,09–438,96 € / ~307,28–379,85 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Masacre con el cuchillo esquelético es un cuchillo Fracture Case de gran valor para coleccionistas, disponible en €416–€514 en tres condiciones: la pala cuenta con un fondo rojo intenso con rayas diagonales de color carmesí más oscuro que le confieren un aspecto agresivo y llamativo al amplio perfil del Skeleton. Los modelos FN centrados son los más codiciados por los coleccionistas; ofrecen una excelente relación calidad-precio frente al Fade, cuyo precio supera los 620 $.

Entre los cuchillos del «Fracture Case» del «Skeleton», Matanzaes la mejor opción de plan por debajo del precio de Fade: tres condiciones que ofrecen a los compradores una flexibilidad real.

★ EL MEJOR cuchillo esquelético PARA COLECCIONISTAS Masacre con el cuchillo esquelético Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:222,01–851,70 $ / ~189,60–727,35 € / ~164,04–629,41 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Funda para cuchillo Skeleton con acabado endurecido es el modelo de cuchillo Fracture Case más extendido de la gama Skeleton: el modelo básico €222, semillas de color azul claro en €852. La hoja ancha permite cobertura azulespecialmente llamativo en comparación con los modelos más estrechos.

El ancho de la hoja de la navaja Skeleton Knife hace que las piezas con endurecimiento superficial azul resalten más que en los modelos más estrechos; las copias con la parte superior azul alcanzan los precios más elevados en esta categoría.

★ LO MEJOR: BÚSQUEDA DE DISEÑOS DE CUCHILLOS ESQUELETOS Funda para cuchillo Skeleton con acabado endurecido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:256,96 $ – 1 527,88 $ / ~219,44 € – 1 304,83 € / ~189,90 £ – 1 129,11 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton Crimson Web es uno de los cuchillos Fracture Case más caros – €257 to €1,528. Elhoja de color rojo intenso se superpone con un diseño de telaraña en negro intenso que se vuelve más completa y equilibrada cuanto menor es la flotabilidad, y la silueta de la Skeleton, con su mango ancho y abierto, hace que los modelos de gama alta resulten especialmente espectaculares. Probada en la práctica, con un precio de entre 300 y 400 dólares, ofrece el carácter visual sin el precio de un artículo de lujo.

Infórmate bien sobre la flotabilidad y la colocación en la red antes de gastarte más de 500 $ en este cuchillo Fracture Case: la hoja ancha del Skeleton acentúa tanto los mejores como los peores resultados de la Red Carmesí.

★ SKIN del cuchillo esquelético MÁS EXCLUSIVA Cuchillo Skeleton Crimson Web Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:233,32–571,72 $ / ~199,26–488,25 € / ~172,42–422,60 £

Rareza: Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton de acero azules ella opción más limpia sin patrón de la gama de cuchillos Skeleton Fracture Case – un pátina metálica de color azul grisáceo intenso que destaca por su elegancia frente a la silueta de asas abiertas del Skeleton. A partir de €233 en estado «Battle-Scarred», con ejemplares con un desgaste mínimo a 280–320 dólares que ofrece la mejor relación calidad-precio de la gama.

Sin buscar patrones ni consultar catálogos: solo tienes que elegir tu estilo y comprar. Para los jugadores que quieran crear un equipo completo en torno a los tonos azul grisáceos del Skeleton, la guía sobre CS2 guantes azules ofrece excelentes opciones de maridaje.

★ Acabado impecable del cuchillo Skeleton Cuchillo Skeleton de acero azul Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:186,32–374,59 $ / ~159,12–319,90 € / ~137,73–276,82 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo esquelético teñidoes el el cuchillo «Skeleton Fracture Case» pintado más asequible debajo de€400 – €186 Entrada BS. El acabado adquiere un tono azul grisáceo oscuro y moteado en condiciones de menor intensidad, con un aspecto más cálido que el ámbar que sugiere su nombre. FT o MW a Entre 200 y 250 dólareses la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio; no presenta ninguna complejidad en el patrón.

El «Stained on the Skeleton» es uno de los cuchillos de la colección «Fracture Case» que demuestra que no hace falta gastarse más de 600 dólares: por 186 dólares en BS puedes hacerte con el mismo modelo con un acabado auténtico.

★ El mejor cuchillo esquelético de gama media Cuchillo esquelético teñido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:128,35–525,00 $ / ~109,61–448,35 € / ~94,85–388,00 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo «Skeleton» «Scorched»es ella opción de esqueleto pintado más asequible de la gama de cuchillos Fracture Case – Battle-Scarred de €128. Aunque las versiones de StatTrak pueden alcanzar picos de hasta €525… se trata de casos excepcionales, más que de la norma. Por un precio de entrada relativamente bajo, sigues disfrutando de la silueta icónica y la presencia general del Skeleton sin tener que pagar por uno de los acabados de gama alta.

¿Cuánto vale abrir una llave de la caja «Fracture» para conseguir un Skeleton? Se espera obtener unos 960 $ frente a los 128 $ que cuesta directamente; comprar este cuchillo de la caja «Fracture» directamente es mucho más rentable.

★ El cuchillo esqueleto MÁS ECONÓMICO Cuchillo «Skeleton» «Scorched» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:150,00 $–368,87 $ / ~128,10 €–315,00 € / ~110,85 £–272,60 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton Night Stripetraecamuflaje oscuro con rayas verticales al modelo Skeleton de la gama de cuchillos Fracture Case – de €150 en «Battle-Scarred». Ejemplares probados en el campo en 175–200 dólaresSu objetivo es ofrecer una hoja ancha de aspecto llamativo y oscuro a un precio muy inferior al de los modelos equivalentes de acero azul y acero teñido.

El «Night Stripe on the Skeleton» es uno de los cuchillos más infravalorados de Fracture Case: las rayas oscuras de su amplia hoja rivalizan visualmente con acabados más caros, a una fracción del precio.

★ El mejor cuchillo Skeleton con diseño de camuflaje Cuchillo Skeleton Night Stripe Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:122,50–254,74 $ / ~104,61–217,55 € / ~90,53–188,25 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton «Bosque boreal»es elEl esqueleto pintado más barato en la gama de cuchillos Fracture Case – BS desde $122.50, camuflaje verde oliva a un precio asequible.

Entre las opciones de fundas para el cuchillo Skeleton, Bosque boreales el único Skeleton pintado por menos de 125 dólares: la opción definitiva para quien busca la inversión más baja posible.

★ El mejor cuchillo esquelético por menos de 150 $ Cuchillo Skeleton «Bosque boreal» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:123,00 $–449,99 $ / ~105,04 €–384,29 € / ~90,90 £–332,49 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton Forest DDPAT coincide con el bosque boreal en €123 BS: el cuchillo Skeleton Fracture Case pintado más barato del mercado. Elige DDPAT si cuadros de píxeles El atractivo del camuflaje orgánico.

El DDPAT del modelo de navaja Skeleton Knife logra ese equilibrio perfecto entre estilo retro y prestigio. Al igual que todas las navajas de Fracture Case, se trata de un objeto especial raro, aunque su precio suele estar a la altura del de los aspectos clasificados de gama alta.

★ El mejor cuchillo esquelético FOREST SKIN Cuchillo Skeleton Forest DDPAT Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:119,98 $–380,00 $ / ~102,46 €–324,52 € / ~88,67 £–280,98 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton Safari Meshtiene el La participación de Skeleton con el coste más bajo en la selección de cuchillos de Fracture Case, por debajo de €120 – a diseño de malla hexagonal en verde oliva oscuro, sin necesidad de patrones complejos.

¿Qué cuchillos se incluyen en el estuche «Fracture» del modelo «Skeleton» al precio más bajo? El «Safari Mesh» por menos de 120 dólares: el precio mínimo para un cuchillo «Skeleton» pintado.

★ El mejor cuchillo Skeleton para principiantes Cuchillo Skeleton Safari Mesh Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:136,79–358,07 $ / ~116,82–305,79 € / ~101,09–264,62 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo Skeleton Urban Masked completa la gama de cuchillos Skeleton Fracture Case con camuflaje urbano grisde€137– MW que160–180 dólares es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio.

Enmascarado urbano no se le da el valor que merece en el modelo Skeleton Knife: los tonos grises mantienen la silueta del Skeleton como protagonista sin restarle protagonismo.

★ El mejor cuchillo Skeleton con diseño URBAN SKIN Cuchillo Skeleton Urban Masked Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:60,88–69,87 $ / ~51,99–59,67 € / ~44,99–51,65 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Vanilla es uno de los dos cuchillos más baratos de la selección de cuchillos de Fracture Case – 61–70 $ Nota: Sin pintura, sin motivos: solo acero pulido y sin lugar a dudas. E incluso a este precio de entrada, sigue siendo un «artículo especial raro», lo que significa que es mucho más escaso que el típico skin de Covert que se puede conseguir.

¿Qué cuchillos hay en la selección «Fracture Case» por menos de 75 dólares? Solo los Cuchillo de supervivencia Vanilla and Cuchillo Paracord Vainilla – las dos opciones de cuchillos más baratas de la selección.

★ LA MEJOR NAVAJA DE SUPERVIVENCIA ECONÓMICA Cuchillo de supervivencia Vanilla Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:157,27–268,07 $ / ~134,31–228,93 € / ~116,23–198,10 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Fadees elel Fade más asequible en el Caso de fractura de cuchilloslado– a un degradado intenso que va del morado oscuro y el azul, pasando por el rojo, hasta llegar a un cálido dorado, disponible en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo» en €157. Cuesta casi 20 dólares menos que el Nomad Fade y €460 debajo de la versión Skeleton.

Para los jugadores que quieran el degradado Fade sin tener que pagar el precio del Skeleton o el Nomad, el modelo Survival es la opción más directa: mismo acabado, misma rareza y un precio de salida considerablemente más bajo.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA POR SU COLOR Cuchillo de supervivencia Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:136,60–187,36 $ / ~116,66–159,99 € / ~100,97–138,46 £

Rareza: Objeto especial raro

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Slaughtertiene elel límite máximo más estricto de Slaughter entre todos los cuchillos de la serie Fracture Case: 187 $ el FN frente a los 280 $ del Nomad y los 514 $ del Skeleton. La hoja cuenta con una acabado en un llamativo rojo intenso con marcas dentadas de color carmesí más oscuro que le dan un aspecto agresivo gracias al perfil clip-point del Survival. El cuchillo Slaughter más barato del mercado.

Entre los cuchillos del estuche Fracture Case con acabado Slaughter, el Survival, a 187 $ FN, es el más barato: cuesta más de 90 $ menos que el Nomad y 320 $ menos que la versión Skeleton. Si estás buscando saber qué cuchillos incluye el estuche Fracture Case al precio más bajo de la gama Slaughter, este es el punto de partida.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA PARA COLECCIONISTAS Cuchillo de supervivencia Slaughter Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:98,34–266,63 $ / ~83,98–227,70 € / ~72,68–197,04 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia con filo cementadotiene el Límite inferior del techo de endurecimiento superficial en la selección de cuchillos de Fracture Case – €98Entrada de BS,€267 Techo azul claro. El acabado tratado térmicamente produce un mezcla de tonos dorados, verdes y azul verdosos que varía considerablemente entre las distintas variedades. El índice de patrones impulsa el valor por encima del nivel básico.

The Maletín de supervivencia endurecido Es el cuchillo Fracture Case ideal para iniciarse en el sistema Blue-Tile: cuesta 98 $ y tiene un precio máximo de 267 $, con una mecánica idéntica a la de los modelos más caros.

★ BÚSQUEDA DEL MEJOR MODELO DE CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA Cuchillo de supervivencia con filo cementado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:96,82 $–3.500,00 $ / ~82,68 €–2.989,00 € / ~71,55 £–2.586,50 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Crimson Webtiene eltecho más alto entre los cuchillos de la gama Fracture Case – €3,500 FN, €97Entrada de BS. Elhoja de color rojo intenso se superpone con un telaraña de color negro oscuro patrón que se vuelve más completo y centrado cuanto menor es la flotación. Se observa en casos destacados Counter-Strike deportes inventarios; a un precio de entre 150 y 250 dólares es una buena oportunidad de compra.

Con un precio de 97 dólares en la versión «Battle-Scarred», es una de las opciones más asequibles dentro de la gama de cuchillos Fracture Case, pero con un precio de 3.500 dólares por un modelo «Factory New» de gama alta, también representa el límite máximo más elevado. Pocos cuchillos de cualquier gama estándar CS2 los casos abarcan ese tipo de rango.

★ EL SKIN DE CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA MÁS EXCLUSIVO Cuchillo de supervivencia Crimson Web Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:73,89 $–362,14 $ / ~63,10 €–309,27 € / ~54,62 £–267,66 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia de acero azules un Cuchillo «Fracture Case» sin estampado de€74BS – elpátina metalizada de color azul grisáceo oscuro que tiene un aspecto casi negro con un sutil brillo frío, lo que le da un aspecto especialmente elegante al perfil clip-point del Survival. La mejor relación calidad-precio se encuentra en el rango de 80-100 $; la pátina se mantiene bien en condiciones de menor calidad.

El mismo acabado «Blue Steel» cuesta 84 dólares en el modelo Paracord, frente a los 233 dólares del modelo Skeleton Knife: el acabado es idéntico, la diferencia radica únicamente en el prestigio del modelo.

★ EL ACABADO MÁS IMPECABLE PARA UN CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA Cuchillo de supervivencia de acero azul Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:67,25–143,03 $ / ~57,43–122,15 € / ~49,70–105,70 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia teñido es un cuchillo de la serie Fracture de €67Licenciatura en€143 techo – en «Factory New» se muestra un tono cálido marrón-ámbar, pero en el estado «Mínimo desgaste» y en los estados inferiores adquiere un azul grisáceo más oscuro y apagado calidad como se ve aquí. Una compra sencilla basada en condiciones, sin patrones complejos.

Entre los cuchillos de la serie Fracture Case por debajo de los 100 dólares, el Survival Stained es la opción más económica con pátina de tonos cálidos, y compite con el Night Stripe y el Boreal Forest en la gama de precios por debajo de los 70 dólares.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA DE GAMA MEDIA Cuchillo de supervivencia teñido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:54,09 $–462,15 $ / ~46,19 €–394,68 € / ~39,97 £–341,53 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia «Scorched» is entre los pintados más baratos Caso de fractura de cuchillos – Licenciatura en€54. Al igual que todas las variantes de Scorched, el acabado se lee comocasi negro con una textura superficial sutil. El €462 El techo es un valor atípico de StatTrak.

Para los jugadores que dudan entre abrir cajas o comprar directamente, este cuchillo de la caja «Fracture» deja la respuesta clara: 54 $ en el mercado frente a una media de unos 960 $ en llaves para conseguir cualquier cuchillo.

★ EL CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA MÁS ECONÓMICO Cuchillo de supervivencia «Scorched» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:58,15–128,44 $ / ~49,66–109,69 € / ~42,97–94,92 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Night Stripees uncamuflaje oscuro económico Caso de la fractura de Cuchillo – rayas casi negras de€58 BS, €128 límite máximo, gran resistencia en condiciones adversas.

El Survival Night Stripe tiene el precio más bajo de todos los cuchillos de Fracture Case: 128 $ en FN, lo que garantiza que no se pagará de más en ningún caso.

★ LA MEJOR CARÁCTERA DE CAMUFLAJE PARA CUCHILLOS DE SUPERVIVENCIA Cuchillo de supervivencia Night Stripe Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:53,85–640,97 $ / ~45,99–547,39 € / ~39,80–473,68 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia «Boreal Forest»es uncamuflaje verde brillante en varios tonos Cuchillo Fracture Case de €54Licenciatura – título universitariomanchas de color verde claro y verde oscuro que tienen un aspecto mucho más llamativo de lo que sugiere su precio de salida. Elígelo en lugar del «Scorched» si tu equipamiento tiende más al verde que al beige desértico.

«Boreal Forest» y «Scorched» compiten en el mismo rango de precios; los cuchillos de la caja «Fracture Case» de este nivel son intercambiables en cuanto a rareza, por lo que la elección depende de las preferencias estéticas.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA POR MENOS DE 60 DÓLARES Cuchillo de supervivencia «Boreal Forest» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,51–700,00 $ / ~44,84–597,90 € / ~38,80–517,30 £

Rareza: Objeto especial raro

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Forest DDPAT is pixel-camo desde 53 $ BS –azulejos cuadrados de color verde y beige, de aspecto rugoso que cubren perfectamente la hoja con punta en forma de clip del Survival. Es uno de los cuchillos Fracture Case más económicos, intercambiable con el Boreal Forest. Elige según si prefieres un camuflaje pixelado o orgánico.

Con un precio de 53 dólares, este cuchillo de Fracture Case es el segundo más barato de la gama Survival; solo el Safari Mesh, a 51 dólares, es más barato entre los cuchillos de Fracture Case del modelo Survival.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA PARA EL BOSQUE Cuchillo de supervivencia Forest DDPAT Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:51,00 $–85,94 $ / ~43,55 €–73,39 € / ~37,69 £–63,51 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Safari Meshes el el cuchillo pintado más barato del Caso de fractura de cuchillos parte –€51Buenos días€86 FN. El acabado es un verde oliva con una textura de malla fina, manteniendo la silueta con punta en forma de pinza del Survival limpia y discreta, sin complicaciones en el diseño.

¿Cuánto vale una clave de Fracture Case en comparación con la compra directa? A 51 $ en la compra directa frente a los aproximadamente 960 $ que se espera que cueste en un sorteo, este cuchillo de Fracture Case es el ejemplo más claro de por qué conviene comprarlo directamente.

★ EL MEJOR CUCHILLO DE SUPERVIVENCIA PARA PRINCIPIANTES Cuchillo de supervivencia Safari Mesh Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:57,99 $–342,50 $ / ~49,52 €–292,50 € / ~42,87 £–253,11 £

Rareza:Artículo especial y poco común

Fuente:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave del caso:Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Urban Masked completa la gama de cuchillos Fracture Case con un camuflaje urbano grisde€58 en «Battle-Scarred»: intercambio de ejemplares estándar 58–120 dólares en las cinco carrocerías, con el €342.50 límite máximo establecido por StatTrak. El diseño gris difuso combina a la perfección con el práctico diseño de punta en forma de pinza del Survival y combina a la perfección con tonos neutros CS2 equipamientos

Un ejemplar de segunda mano por entre 65 y 75 dólares es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio dentro de la gama de cuchillos Fracture Case: asequible, de aspecto impecable y fácil de combinar. Tanto si empiezas por este modelo de 58 dólares como si te decantas por el cuchillo de supervivencia Crimson Web de 3.500 dólares, la gama de cuchillos Fracture Case se adapta a todos los presupuestos.

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El mejor cuchillo de bolsillo para casos de fractura: comparación completa

La siguiente tabla recoge los 52 cuchillos de la serie «Fracture Case», con el nombre del producto, su rareza, el rango de precios y una breve descripción de los precios.

Precios actualizados a abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Cuchillo Nomad Vainilla Artículo especial y poco común 153–160 dólares Sin pintura; rango de precios reducido sin variables de diseño. Cuchillo Nomad Fade Artículo especial y poco común 348–434 dólares Acabado degradado; las semillas con degradado completo alcanzan un precio superior a la media. Nomad Knife: La matanza Artículo especial y poco común 237–280 dólares Diseño con remolinos rojos; los coleccionistas buscan ejemplares de FN con el diseño centrado. Funda para cuchillos Nomad, de acero cementado Artículo especial y poco común 155–554 dólares Los patrones de los azulejos azules generan una variabilidad extrema; la investigación sobre las variedades de base es fundamental. Cuchillo Nomad Crimson Web Artículo especial y poco común 149–989 dólares Cobertura de la página web basada en flotantes; los diseños centrados en el FN son poco frecuentes. Cuchillo Nomad de acero azul Artículo especial y poco común 142–323 dólares Pátina de acero mate; precio basado únicamente en el estado, sin búsqueda de motivos. Cuchillo Nomad teñido Artículo especial y poco común 124–258 dólares Pátina cálida de color ámbar; gama media, sin complejidad en el patrón. Cuchillo Nomad «Scorched» Artículo especial y poco común 95–165 dólares Acabado mate casi negro en todas las condiciones; sin variaciones en el diseño, la gama de precios más baja de Nomad. Cuchillo Nomad Night Stripe Artículo especial y poco común 95–772 dólares Camuflaje de rayas oscuras; techo alto de las raras copias de la FN StatTrak. Cuchillo Nomad «Bosque boreal» Artículo especial y poco común 88–145 dólares Camuflaje verde oliva; una opción que siempre cuesta menos de 150 dólares. Cuchillo Nomad Forest DDPAT Artículo especial y poco común 87–1.737 dólares Camuflaje de píxeles; la base es asequible; los valores atípicos de ST elevan el límite máximo. Cuchillo Nomad Safari Mesh Artículo especial y poco común 87–242 dólares Textura de malla verde oliva oscuro; uno de los modelos Nomad más económicos. Cuchillo Nomad Urban Masked Artículo especial y poco común 96–227 dólares Camuflaje urbano gris; entrada central en todas las partes exteriores. Cuchillo Paracord Vainilla Artículo especial y poco común 62–74 dólares El cuchillo más barato de la selección; solo FN, sin variables de patrón. Cuchillo Paracord Fade Artículo especial y poco común 171–288 dólares Gradiente en la hoja estrecha; solo para FN y MW. Cuchillo Slaughter con cordón paracord Artículo especial y poco común 141–221 dólares Patrón rojo; techo más bajo que el del Nomad Slaughter. Funda para cuchillo de paracord, endurecida Artículo especial y poco común 101–334 dólares Una selección de diseños con azulejos azules a un precio asequible. Cuchillo de paracord Crimson Web Artículo especial y poco común 99–3.333 dólares El techo de paracord más alto; las redes superiores son objetos de colección. Cuchillo Paracord de acero azul Artículo especial y poco común 84–317 dólares Acabado de acero impecable; precio acorde con el estado. Cuchillo de paracord teñido Artículo especial y poco común 65–475 dólares Pátina cálida; los valores atípicos de ST elevan el techo. Cuchillo de paracord con acabado quemado Artículo especial y poco común 54–129 dólares Acabado mate casi negro; sin opciones de diseño; el paracord con acabado más asequible. Cuchillo con cordón de paracord y rayas nocturnas Artículo especial y poco común 59–237 dólares Camuflaje oscuro a buen precio. Cuchillo con cordón de paracord «Bosque boreal» Artículo especial y poco común 53–353 dólares Entrada por debajo de 55 dólares; los valores atípicos de ST elevan el techo. Cuchillo Paracord Forest DDPAT Artículo especial y poco común 52–289 dólares Camuflaje de píxeles con base de paracord al precio más bajo. Cuchillo Paracord Safari Mesh Artículo especial y poco común 51–1.337 dólares La opción básica más barata; 1.337 dólares es un caso excepcional poco habitual. Cuchillo Paracord Urban Masked Artículo especial y poco común 58–300 dólares Camuflaje urbano gris; ST se adentra en el techo. Cuchillo Skeleton de vainilla Artículo especial y poco común 284–286 dólares Modelo de gama alta; el precio se debe únicamente a la popularidad del modelo Skeleton. Cuchillo esquelético Fade Artículo especial y poco común 620–682 dólares El cuchillo más caro del grupo; solo para FN y MW. Masacre con el cuchillo esquelético Artículo especial y poco común 416–514 dólares Un clásico entre los coleccionistas; diferencia mínima entre el FN y el FT. Funda para cuchillo Skeleton con acabado endurecido Artículo especial y poco común 222–852 dólares La variedad Skeleton más extendida; las semillas de color azul intenso son de calidad superior. Cuchillo Skeleton Crimson Web Artículo especial y poco común 257–1.528 dólares Raras y de gran impacto visual; las telas de mayor calidad alcanzan precios muy elevados. Cuchillo Skeleton de acero azul Artículo especial y poco común 233–572 dólares Precios elevados incluso para el acero azul debido a la demanda de modelos Skeleton. Cuchillo esquelético teñido Artículo especial y poco común 186–375 dólares Acabado de gama media; modelo Skeleton asequible. Cuchillo «Skeleton» «Scorched» Artículo especial y poco común 128–525 dólares Acabado mate casi negro; el suelo Skeleton pintado en el tono más oscuro y el techo ST son casos atípicos. Cuchillo Skeleton Night Stripe Artículo especial y poco común 150–369 dólares Camuflaje oscuro; las copias de WW y BS ofrecen una buena relación calidad-precio. Cuchillo Skeleton «Bosque boreal» Artículo especial y poco común 123–255 dólares La forma más económica de hacerse con un cuchillo Skeleton pintado. Cuchillo Skeleton Forest DDPAT Artículo especial y poco común 123–450 dólares Camuflaje de píxeles; similar al de «Boreal Forest». Cuchillo Skeleton Safari Mesh Artículo especial y poco común 120–380 dólares Precio de salida inferior a 120 $; todas las versiones con carrocería exterior disponibles. Cuchillo Skeleton Urban Masked Artículo especial y poco común 137–358 dólares Camuflaje urbano gris; las imitaciones de ST encarecen el segmento de gama alta. Cuchillo de supervivencia Vanilla Artículo especial y poco común 61–70 $ Oferta especial de Budget Rare junto con Paracord Vainilla. Cuchillo de supervivencia Fade Artículo especial y poco común 157–268 dólares El cuchillo Fade más asequible de la gama; solo para FN y MW. Cuchillo de supervivencia Slaughter Artículo especial y poco común 137–187 dólares El límite máximo de matanza más estricto de los cuatro modelos. Cuchillo de supervivencia con filo cementado Artículo especial y poco común 98–267 dólares Búsqueda de patrones en el techo más bajo de Case Hardened. Cuchillo de supervivencia Crimson Web Artículo especial y poco común 97–3.500 dólares El techo más alto de la piscina; las redes FN de primera calidad son objetos de colección. Cuchillo de supervivencia de acero azul Artículo especial y poco común 74–362 dólares Acabado en acero macizo; modelo «Battle-Scarred» por menos de 100 dólares. Cuchillo de supervivencia teñido Artículo especial y poco común 67–143 dólares Un acabado de gama media; su precio asequible lo hace accesible. Cuchillo de supervivencia «Scorched» Artículo especial y poco común 54–462 dólares Uno de los cuchillos pintados más baratos; el ST Ceiling es una excepción. Cuchillo de supervivencia Night Stripe Artículo especial y poco común 58–128 dólares Camuflaje oscuro económico; el techo más bajo de toda la línea Survival. Cuchillo de supervivencia «Boreal Forest» Artículo especial y poco común 54–641 dólares Camuflaje forestal; las versiones básicas son asequibles, mientras que las ST alcanzan el máximo. Cuchillo de supervivencia Forest DDPAT Artículo especial y poco común 53–700 dólares Pixel camo; precio de salida de 53 $; las copias estándar son muy asequibles. Cuchillo de supervivencia Safari Mesh Artículo especial y poco común 51–86 dólares El cuchillo pintado más barato en general; rango de precios reducido. Cuchillo de supervivencia Urban Masked Artículo especial y poco común 58–343 dólares Acabado urbano; techo de la versión ST, la base se inspira en el modelo básico.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios más altos de los cuchillos Fracture Case se deben a una combinación de rareza,modelo de cuchillo, ynivel final. Entonces, ¿merece la pena la caja «Fracture»? Sí, sobre todo para los jugadores que quieran acceder a cuatro tipos de cuchillos con 13 acabados diferentes en una sola caja. La Cuchillo esqueleto alcanza el precio más alto en todas las variantes de acabado, mientras que los acabados con motivos, como el «Crimson Web», pueden llegar a alcanzar los 3.500 dólares en ejemplares de colección.

Los cuchillos Case de Fracture con diseños específicos varían considerablemente según el modelo: la cobertura Crimson Web, los azulejos azules Case Hardened y el porcentaje del degradado Fade suponen todos un recargo sobre el precio base. Los cuchillos «Vanilla» tienen un precio fijo, sin variaciones por el diseño. Las pieles de estado «Narrow» (Vanilla, Fade) tienen márgenes más ajustados; las pieles de estado «All-Exterior» ofrecen una opción económica con el estado «Battle-Scarred», pero con importantes recargos en el estado «Factory New» para los diseños más destacados.

Reflexiones finales sobre los cuchillos Fracture Case

La gama de cuchillos Fracture Case es una de las mejores selecciones de cuchillos en CS2 – cuatro modelos de cuchillas distintos, con 13 acabados cada uno, y un rango de precios que va desde los 51 hasta los 3500 dólares. A continuación, te presentamos la mejor opción de cada tipo de cuchillo:

Cuchillo Nomad – Cuchillo Nomad Fade: la mejor relación calidad-precio de la gama Nomad. Una unidad en estado «Minimal Wear» a partir de 348 $ ofrece un degradado completo a un precio muy inferior al del modelo Skeleton equivalente; destaca entre los cuchillos Fracture Case para aquellos compradores que buscan un toque de color en el modelo Nomad.

Cuchillo Nomad Fade: la mejor relación calidad-precio de la gama Nomad. Una unidad en estado «Minimal Wear» a partir de 348 $ ofrece un degradado completo a un precio muy inferior al del modelo Skeleton equivalente; destaca entre los cuchillos Fracture Case para aquellos compradores que buscan un toque de color en el modelo Nomad. Cuchillo de paracord – Cuchillo de paracord Crimson Web: la opción más codiciada de la gama Paracord, con un precio máximo de 3.333 dólares por una hoja «Factory New» con el centro alineado. El precio de salida es de 99 dólares en la versión «Battle-Scarred», lo que permite a los compradores de todos los niveles acceder al acabado más prestigioso de los cuchillos de Fracture Case dentro del modelo Paracord.

Cuchillo de paracord Crimson Web: la opción más codiciada de la gama Paracord, con un precio máximo de 3.333 dólares por una hoja «Factory New» con el centro alineado. El precio de salida es de 99 dólares en la versión «Battle-Scarred», lo que permite a los compradores de todos los niveles acceder al acabado más prestigioso de los cuchillos de Fracture Case dentro del modelo Paracord. Cuchillo esqueleto – Cuchillo esquelético Fade: el más caro y el más codiciado de los cuchillos de la serie Fracture Case, con un precio de entre 620 y 682 dólares. El modelo Skeleton Knife, combinado con el degradado Fade, da lugar a la combinación más solicitada de la serie: la elección estrella para los coleccionistas más exigentes.

Cuchillo esquelético Fade: el más caro y el más codiciado de los cuchillos de la serie Fracture Case, con un precio de entre 620 y 682 dólares. El modelo Skeleton Knife, combinado con el degradado Fade, da lugar a la combinación más solicitada de la serie: la elección estrella para los coleccionistas más exigentes. Cuchillo de supervivencia – Cuchillo de supervivencia Crimson Web: ostenta el precio máximo más alto registrado en el conjunto de cuchillos de Fracture Case, con 3.500 dólares, al tiempo que ofrece una opción de entrada «Battle-Scarred» por menos de 100 dólares. Se trata de la diferencia de precios más marcada de toda la colección.

Independientemente del modelo que busques, todos los cuchillos de la caja «Fracture Case» pertenecen a la categoría de «Objetos especiales raros», lo que significa que se encuentran entre los objetos más difíciles de conseguir en CS2. Los cuchillos de la serie Fracture Case de los modelos Paracord y Survival ofrecen los mismos acabados que el Skeleton a una fracción del precio. ¿Merece la pena la serie Fracture Case? Con un precio de salida de 51 dólares por cuchillo, la respuesta habla por sí sola.

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