Fracture Case Knives: Die vollständige Liste für 2026

Fraktur-Fall-Messer sind der Hauptgrund dafür, dass ernsthafte CS2 Die Spieler öffnen eine „Fracture“-Kiste. Falls du dich gefragt hast, welche Messer in der „Fracture“-Kiste enthalten sind: Es handelt sich um vier verschiedene Messermodelle: das Nomadenmesser, derParacord-Messer, derSkelettmesserund dieÜberlebensmesser. Jedes Modell ist in 13 Ausführungen erhältlich, darunter Premium-Mustervarianten wie „Fade“, „Slaughter“, „Crimson Web“ und „Case Hardened“. Alle 52 Messerskins im „Fracture Case“-Messerspool gehören zur Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“ mit einer Drop-Rate von etwa 0,26 %, was bedeutet, dass jede ausgepackte Klinge ein wahrhaft seltenes Ergebnis ist, unabhängig von der Ausführung oder dem Messertyp.

Die Preise für die Messer der Fracture Case-Serie reichen von etwa 51 Dollar für ein preisgünstiges Modell Überlebensmesser Safari Mesh auf über 3.500 Dollar für ein Exemplar in Trophäenqualität Überlebensmesser Crimson Web mit optimaler Netzabdeckung. Diese Streuung wird von vier Faktoren bestimmt: Messermodell, Oberflächenart, Schwimmwert und Musterindex. Dieser Leitfaden behandelt alle 52 „Fracture Case“-Messer, einschließlich Preisangaben und Preis-Leistungs-Empfehlungen für jede Preisklasse.

Unsere Top-Auswahl: Die besten „Fracture Case“-Messer in CS2

Jedes der unten aufgeführten „Fracture Case“-Messer wurde aufgrund seiner Seltenheit, seines Preis-Leistungs-Verhältnisses und seiner optischen Wirkung ausgewählt – und zwar über alle vier Messertypen und alle 13 Oberflächenausführungen hinweg. Alle 52 Messer sind seltene Sonderanfertigungen, deren Preis sich nach Modell, Oberfläche, Float und Muster richtet.

Das sind alle 52 Messer von Fracture Case – von den günstigsten Modellen für 51 Dollar bis hin zu einem Sammlerstück für 3.500 Dollar. Die Premium-Qualität der Skeleton-Messer ist unbestritten, aber eignet sich Fracture Case auch für Käufer mit kleinerem Budget? Auf jeden Fall – das Paracord-Messer and Überlebensmesser Die Pools bieten dieselben 13 Ausführungen zu deutlich günstigeren Einstiegspreisen. Eine vollständige Aufschlüsselung für jede Ausführung finden Sie weiter unten.

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Wahrscheinlichkeiten für den Fall von Bruchstücken und Aufschlüsselung nach Seltenheit

Wie alle Standard- CS2 Wie bei allen Waffenkoffern folgt auch der Fracture Case einer von Valve festgelegten Seltenheitsverteilung. Gegenstände der Messer-Stufe – also alle Messer aus dem Fracture Case über alle vier Modelle hinweg – befinden sich ganz unten in der Wahrscheinlichkeitsverteilung, unterhalb von „Classified“–, „Restricted“- und „Mil-Spec“-Gegenständen. Diese feste Position in der Seltenheitshierarchie unterscheidet ein Messer aus dem Fracture Case von Standard-Waffenskins und erklärt, warum jedes Messer aus dem Fracture Case unabhängig vom spezifischen Modell oder Finish echtes Prestige genießt. Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Seltenheitsaufschlüsselung für das Fracture Case in CS2.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten wurden aus umfangreichen Community-Daten zu Zehntausenden von „Fracture Case“-Öffnungen abgeleitet. Die Messerquote von ca. 0,26 % entspricht im Durchschnitt einem Messer pro 385 Fälle. Wie viel kostet ein „Fracture Case“-Schlüssel? Derzeit etwa 2,50 $, was die erwarteten Kosten pro Messer auf rund 960 $ beläuft – deutlich mehr als der Direktkaufpreis der meisten „Fracture Case“-Messer. Man könnte ein Paracord-Messer Safari Mesh für 51 $ direkt, anstatt etwa 960 $ für die voraussichtlichen Hauptkosten auszugeben. Der Direktkauf ist fast immer die günstigere Option für Spieler, die ein bestimmtes Messer aus dem „Fracture Case“ haben möchten.

Alle Messerscheiden für das „Fracture Case“: Der vollständige Leitfaden

Im Folgenden werden alle Fraktur-Fall-Messer vorgestellt – alle vier Modelle in allen 13 Ausführungen. Die Skeleton-Modelle sind in jeder Preisklasse am teuersten; Paracord und Survival bieten dieselben Ausführungen zu günstigeren Einstiegspreisen. Blue Steel und Stained erfordern lediglich eine Zustandsprüfung; Fade, Slaughter, Case Hardened und Crimson Web lohnen sich für die Erforschung von Seeds.

Produktpreis:153,08–159,60 $ / ca. 130,73–136,30 € / ca. 113,13–118,05 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messer Vanillaist dasder naheliegendste Kauf aus der „Fracture Case“-Messerserie von Nomad – blanker Stahl ohne Lackierung, ohne Variablen bei der Seriennummer und mit einer festen153–160 Dollar Band in „Factory New“. Obwohl es dieselbe Fallrate wie alle Messer der „Fracture Case“-Serie aufweist, bietet es den einfachsten Einstieg in das Nomad-Modell.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Nomad-Messer Vanilla verdient sich seinen Platz als bestes preisgünstiges Fraktur-Fall-Messer aufgrund seiner Einfachheit – keine Mustervariablen, keine Unsicherheit hinsichtlich der Stückzahl und eine enge Preisspanne, die es zum transparentesten Einstiegsmodell unter den Messern macht Counter-Strike 2.

Keine Suche nach Mustern, keine Angst vor Schwankungen – einfach ein Angebot auswählen und kaufen. Für Spieler, die beim Modell „Nomad“ einen sauberen Messereinsatz wünschen, ist dies die beste Wahl unter allen 52 Messern aus dem „Fracture Case“.

★ DAS BESTE PREISGÜNSTIGE NOMADENMESSER Nomad-Messer Vanilla Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:348,07–434,22 $ / ca. 297,25–370,98 € / ca. 257,22–321,09 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad Knife FadeMischungen lila, rosa und gelb über die breite Schafsfußklinge in neuwertigem Zustand und mit minimalen Gebrauchsspuren ((348–434 $). Was die Farbgebung angeht, sticht dieses Messer unter den Fracture Case-Modellen besonders hervor, AusblendenDie Preisgestaltung belohnt „Full-Fade“-Samen – Exemplare mit maximaler violetter Färbung erzielen die höchsten Preise, während „Minimal Wear“ eine nahezu identische Farbe zu einem deutlichen Preisnachlass bietet.

Ein Exemplar mit „Minimal Wear“-Veredelung sieht im Spiel fast genauso aus wie ein „Factory New“ – der preiswerteste Kauf unter den Messern aus dem „Fracture Case“ in dieser Veredelungsstufe. Käufer, die wissen möchten, welche Messer im „Fracture Case“ das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, werden feststellen, dass das Exemplar mit „Minimal Wear“-Veredelung die klügste Wahl ist.

★ DAS BESTE NOMADENMESSER FÜR FARBE Nomad Knife Fade Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:237,37–280,00 $ / ca. 202,72–239,12 € / ca. 175,42–206,92 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad Knife Slaughterist einauffälliges rot-silbernes MusterSpannung des Messers237–280 Dollarunter drei verschiedenen Bedingungen. Sammler, die sich auf Messer der Serie „Fracture Case“ konzentrieren, bevorzugen zentrierte, symmetrische Wirbelmuster in der Ausführung „Factory New“. Bei der breiten Klinge des „Nomad“ kommt die Musterverteilung deutlicher zur Geltung als bei schmaleren Modellen. Mit einem Preis unter 300 Dollar gehört es zu den Premium-Mustermessern mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Kategorie.

Eine „Field-Tested“-Ausführung bietet denselben Charakter zu einem attraktiven Preis – eines der vielseitigsten Messer der „Fracture Case“-Serie in dieser Ausführungsvariante.

★ DAS BESTE NOMADENMESSER FÜR SAMMLER Nomad Knife Slaughter Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:154,97–553,66 $ / ca. 132,34–472,82 € / ca. 114,52–409,26 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messertasche, gehärtet ist dasDas „Fracture Case“-Messer für den ultimativen Musterjäger– seindurch Wärmebehandlung erzielte blaue, goldene und violette Färbung unterscheidet sich je nach Startwert erheblich, wobei Exemplare mit hohem Blau-Wert €500aus einem€155 „Battle-Scarred“-Basis. Überprüfen Sie den Seed-Index, bevor Sie mehr als 250 $ bezahlen; lesen Sie dazu unseren Leitfaden unter VerkaufCS2 Skins wie sich die Qualität des Musters auf den Wiederverkaufswert auswirkt.

Welche Messer sind im „Fracture Case“ für Musterjäger enthalten? Einsatzgehärtet ist die beste Antwort – der Entdeckungswert von blauen Fliesen, mit dem kein Finish mit festem Muster mithalten kann.

★ DIE BESTE SUCHE NACH NOMADENMESSER-MUSTERN Nomad-Messertasche, gehärtet Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:148,96 $ – 988,50 $ / ca. 127,21 € – 844,38 € / ca. 110,08 £ – 730,50 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messer Crimson Web is eines der auffälligsten Fraktur-Fall-Messer im Nomad-Sortiment – ein dunkelrotes Spinnennetzmuster dessen Kurs je nach Handelsvolumen stark schwankt, von €149 in „Battle-Scarred“ €989 für eine fabrikneue, zentrierte Vollbahn. Praxiserprobte Exemplare im Preisbereich von 200 bis 300 Dollar geben den optischen Charakter der Oberfläche wieder, ohne den Preis einer Trophäe zu haben; die rote Handschuhe inCS2 Dieser Leitfaden enthält Vorschläge für Ausrüstungskombinationen, die zu den Crimson Web„s aggressive, düstere Ästhetik.

Unter den Messern von Fracture Case, Crimson Web Hier zahlt sich die Float-Analyse am meisten aus – ein FN-Wert nahe 0,00 weist auf das dichteste Netz hin.

Produktpreis:142,32–323,19 $ / ca. 121,54–275,97 € / ca. 105,18–238,84 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messer aus blauem Stahlist dasDer einfachste Kauf ohne Schnittmuster im Bereich „Nomad“ der Fraktur-Fall-Messerserie – ein kühle grau-blaue Patinavon€142 in „Battle-Scarred“ €323 in „Factory New“-Zustand, ohne dass eine Seed-Suche erforderlich ist. Exemplare mit minimaler Abnutzung bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: Der optische Unterschied zu „Factory New“ ist im Spiel kaum wahrnehmbar, während der Preisunterschied deutlich ist. Wenn du vergleichen möchtest, wie sich die Oberflächenausführungen auf den Wert verschiedener Klingenmodelle auswirken, findest du in unserem Leitfaden zum Die besten Karambit-Messertaschen ist ein nützlicher Anhaltspunkt.

Welche Messer sind im „Fracture Case“ enthalten, für die keinerlei Recherche erforderlich ist? Blue Steel – Wählen Sie den Zustand aus und kaufen Sie.

★ DIE SAUBERSTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG FÜR NOMADENMESSER Nomad-Messer aus blauem Stahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:123,63–258,26 $ / ca. 105,58–220,55 € / ca. 91,37–190,84 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messer, gebeiztist einwarme Bernsteinfarbe Das „Fracture Case“-Messer ist in allen fünf Ausführungen erhältlich ab €124 to €258. Da keine Mustervarianten vorliegen, bleibt der Kaufprozess unkompliziert, und die „Field-Tested“-Modelle im Preisbereich von 140 bis 160 US-Dollar bieten ein zuverlässiges Messer der Mittelklasse, das deutlich unter den Preisen für die Premium-Ausführungen des Nomad liegt. Um einen Überblick darüber zu erhalten, wie sich die Marktwerte der hochwertigen Musterausführungen im Vergleich zueinander verhalten, bietet die am teuerstenCS2 Messerschalen Dieser Leitfaden behandelt die teuersten Optionen in allen Fällen.

Das „Stained“ trifft genau den richtigen Punkt in der „Nomad“-Reihe der Fraktur-Fall-Messer – es liegt über den Camouflage-Modellen, deutlich unter den Premium-Mustern, und man muss nicht erst nachschlagen, um es zu kaufen. Für Spieler, die sich gerade erst mit den Messern im Fracture Case vertraut machen und etwas Solides suchen, ohne es zu kompliziert zu machen, ist das „Stained“ genau das Richtige.

★ DAS BESTE NOMADENMESSER DER MITTLEREN PREISKLASSE Nomad-Messer, gebeizt Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:94,61–164,92 $ / ca. 80,80–140,84 € / ca. 69,92–121,90 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messer „Scorched“ is eines der preiswertesten gemusterten Fraktur-Fall-Messer im Nomad-Sortiment – ein dunkles, gedämpftes Finish mit dezenter Oberflächenstruktur, erhältlich für alle fünf Außenausführungen ab €95 in „Battle-Scarred“ €165 in neuwertigem Zustand. Trotz des Namens wirkt die „Scorched“-Oberfläche des Nomad keineswegs wie Wüstenbeige – sie erscheint bei praktisch jedem Licht fast schwarz, mit einem klaren, zurückhaltenden Look und ohne auffällige Muster. Falls du dich fragst, ob das Fracture Case für eine dunkle Ästhetik geeignet ist, dann Nomad-Messer „Scorched“ liefert ziemlich überzeugende Argumente.

Wie viel lohnt es sich, für einen „Fracture Case“-Schlüssel auszugeben, im Vergleich zum Direktkauf? Bei einem Preis von 95 $ für einen „Well-Worn Scorched“ ist der Direktkauf immer die bessere Wahl.

Produktpreis:95,40–771,88 $ / ca. 81,47–659,39 € / ca. 70,50–570,52 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad Knife Night Stripe is eines der dunkelste TarnungFraktur-Fall-Messer der Nomad-Serie – fast schwarzer Streifenvon€95, FT, dass110–130 Dollar ist die beste Standardwahl. Die Obergrenze von 772 $ ist ein Ausreißer bei StatTrak; siehe am günstigstenCS2 Messerschalen für Preis-Leistungs-Vergleiche bei Messern.

NachtstreifenDie Qualität verschlechtert sich zwischen den verschiedenen Zuständen nur minimal – das BS ist eine lohnende Anschaffung, wenn du den dunklen Look zum günstigsten Preis haben möchtest. Falls du dich jemals gefragt hast, ob das Fracture Case für Stealth-Setups geeignet ist, ist dieses fast schwarze Messer für 95 $ so ziemlich die Antwort darauf.

★ BESTES NOMAD-MESSER MIT CAMO-DESIGN Nomad Knife Night Stripe Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:88,40–144,74 $ / ca. 75,49–123,61 € / ca. 65,33–106,96 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad-Messer „Boreal Forest“ is einer der beständigsten Fraktur-Fall-Messer unter 150 Dollar – olivgrünes Bio-Camouflagevon€88 to €145 für alle fünf Außenausführungen ohne Mustervarianten. Exemplare von „Minimal Wear“ im Preisbereich von 110 bis 120 Dollar sind die klare Wahl für Preisbewusste: erschwinglicher Preis, natürlicher Camouflage-Look und der Reiz eines seltenen Sonderartikels.

Ist „Fracture Case“ etwas für preisbewusste Käufer? Das Borealwald Bei Preisen zwischen 88 und 120 Dollar sieht man, dass man hier ein Messer deutlich günstiger bekommt als in den meisten anderen Fällen.

★ Das beste Nomadenmesser unter 150 Dollar Nomad-Messer „Boreal Forest“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:87,37 $ – 1.736,91 $ / ca. 74,61 € – 1.483,32 € / ca. 64,57 £ – 1.283,58 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad Knife Forest DDPATist einPixel-Camo-Budget Fraktur-Fall-Messer – Standardausführungen bleiben unten €105 an allen Außenflächen, mit dem €1,737 Obergrenze, die einen einzigen seltenen StatTrak-FN-Ausreißer widerspiegelt. Exemplare mit „Field-Tested“-Status im Preisbereich von 90 bis 105 Dollar sind hier die echte Schnäppchen. Die die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 Dieser Leitfaden zeigt, wie sich die Beliebtheit der DDPAT-Skins bei allen wichtigen Cases im Vergleich darstellt.

Das Skeleton Knife-Etui DDPAT ist ab 123 $ erhältlich; die Nomad-Version für 87 $ ist die preisgünstigere Variante dieses Klassikers.

★ DAS BESTE NOMADENMESSER FÜR DEN WALD Nomad Knife Forest DDPAT Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:86,95 $ – 241,57 $ / ca. 74,25 € – 206,30 € / ca. 64,26 £ – 178,52 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad Knife Safari Mesh ist die Variante mit der geringsten Lackierung im Nomad-Bereich des Fraktur-Fall-Messersortiments – ein dunkelolivgrüne Netzstrukturvon unter€87 in „Battle-Scarred“ ohne komplexe Muster. A unter 90 Dollar Mit dieser Kopie erhältst du ein echtes Messer zu einem Preis, der mit den Waffen-Skins aus anderen Pools konkurrieren kann.

Wie viel ist es wert, dafür einen „Fracture Case“-Schlüssel zu öffnen? Bei einem Direktpreis von 87 $ gegenüber erwarteten Unboxing-Kosten von ca. 960 $ ist der Kauf die eindeutig bessere Wahl.

★ DAS BESTE NOMAD-MESSER FÜR EINSTIEGER Nomad Knife Safari Mesh Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:96,25–227,47 $ / ca. 82,20–194,26 € / ca. 71,15–168,10 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Nomad Knife Urban Maskedist einGrau-Tarnmuster Bruchfall Messer von €96 to €227 für alle fünf Außenausführungen. Praxiserprobte Exemplare für 110–120 Dollar sind die beste Wahl – die urbanes Mattfinish passt hervorragend zu Grau und dunklen Tönen CS2 Ausrüstungen. Durchsuchen lila Handschuhe in CS2 für verschiedene Möglichkeiten der Handschuhkoordination.

Das Urban Masked bleibt preislich auf dem Niveau eines Fraktur-Fall-Messers – dank der Vorliebe der Community für auffälligere Oberflächen bleibt der Einstiegspreis erschwinglich.

★ BEST NOMAD KNIFE URBAN SKIN Nomad Knife Urban Masked Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:61,74–73,59 $ / ca. 52,73–62,85 € / ca. 45,63–54,39 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer Vanilla ist das günstigste Messer im Sortiment der „Fracture Case“-Messer – 62–74 DollarAnmerkung: Es gibt dieses Modell weder in verschiedenen Farben noch mit unterschiedlichen Mustern – was du siehst, ist also genau das, was du bekommst. Wenn du einfach nur einen unkomplizierten Einstieg in die Fraktur-Fall-Messer ohne Überraschungen suchst, ist dies zweifellos der beste Ausgangspunkt unter allen vier Modellen.

Welche Messer gibt es im „Fracture Case“ unter 75 Dollar? Nur dieses eine – das Paracord Vanille ist das einzige Messer in dieser Auswahl, das weniger als 75 Dollar kostet.

★ DAS BESTE PARACORD-MESSER FÜR KLEINES BUDGET Paracord-Messer Vanilla Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:171,23–288,20 $ / ca. 146,23–246,12 € / ca. 126,54–213,00 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer Fade is eines der auffälligsten Fraktur-Fall-Messer aus dem Paracord-Sortiment – ein ein sanfter Farbverlauf, der von tiefem Violett über Rosa bis hin zu Gold verläuft über die schlanke Klinge, erhältlich in den Zuständen „Neuwertig“ und „Minimale Gebrauchsspuren“ bei €171 to €288.

Durch die schmale Klinge wirkt der Farbverlauf intensiver – ein ganz anderer Look als bei der breiten Nomad Fade zum doppelten Preis und gehört zu den preiswertesten Messern von Fracture Case für Farbkäufer. Wenn Sie sich also gefragt haben, welche Messer es bei Fracture Case gibt, die nicht den Preis der Skeleton-Modelle haben, dann ist das Paracord Fade ist deine Antwort.

★ DAS BESTE PARACORD-MESSER IN BEZUG AUF DIE FARBE Paracord-Messer Fade Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:140,75–221,47 $ / ca. 120,20–189,14 € / ca. 104,02–163,65 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer „Slaughter“bringt ein ein auffälliges Muster aus tiefem Purpur und helleren Rottönen über Die schlanke Paracord-Klinge – ein Messer von Fracture Case, das preislich unter dem Nomad-Modell liegt (221 $ gegenüber 280 $), was FN-Nachbildungen mit einem zentrierten Wirbelmuster unter 220 $ zu einem der attraktivsten Sammlerobjekte auf dem Markt macht.

Unter den Messern aus der „Fracture Case“-Serie mit „Slaughter“-Finish ist das Paracord ist das preisgünstigste Modell – ideal für Sammler, denen das Design wichtiger ist als der Prestigefaktor.

Produktpreis:100,64–333,81 $ / ca. 85,95–285,07 € / ca. 74,37–246,69 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messertasche, gehärtet ist ein Highlight unter den preisgünstigen Fraktur-Fall-Messern – €101 Eintrag in der BS, €334 Decke in Top-Blau. Die wärmebehandelte Oberfläche erzeugt eine Mischung aus goldenen und grünen Farbtönen mit blau-violetten Akzenten, die von Stein zu Stein stark variieren, sodass kein Exemplar dem anderen gleicht. Das Muster bestimmt den Wert; lesen Sie dazu unseren Leitfaden auf der am bestenCS2 Standorte für die Fallbearbeitung zum Marktkontext.

Für Spieler, die noch keine Erfahrung mit der „Case Hardened“-Musterjagd haben, ist dies der ideale Einstieg – die Spielmechanik ist identisch mit der teurerer Modelle, doch dank des niedrigeren Preisniveaus bleibt das finanzielle Risiko überschaubar.

★ DIE BESTE SUCHE NACH PARACORD-MESSERMUSTERN Paracord-Messertasche, gehärtet Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:99,12 $ – 3.333,33 $ / ca. 84,65 € – 2.846,67 € / ca. 73,27 £ – 2.463,33 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer Crimson Webhat diemaximale Paracord-Länge im „Fracture Case“-Messerpool – €3,333 UN vs €99 BS-Eintrag. Die Beschichtung überzieht die Klinge mit tiefrot mit einem dunklen Spinnennetz-Muster darüber gelegt – je niedriger der Float, desto vollständiger und zentrierter wirkt die Webseite. Float bei über 300 $; siehe am bestenCS2 Handelsplattformenfür Plattformen.

Ist „Fracture Case“ etwas für Sammler? Das Paracord Crimson Web Das beweist es – ein Startgeld von 99 Dollar bei einem Preispool von bis zu 3.333 Dollar.

Produktpreis:83,51–316,78 $ / ca. 71,28–270,55 € / ca. 61,71–234,10 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer aus blauem Stahl ist ein Fraktur-Fall-Messer ohne Muster von €84BS – dascoole, dunkelblau-graue Metallic-Patina die in jedem Zustand ein klares und zurückhaltendes Erscheinungsbild bietet. Exemplare in den Zuständen „BS“ und „WW“ bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis; die Patina bleibt auch bei geringerer Erhaltung gut erhalten.

Blue Steel passt zudem hervorragend zum „Skeleton Knife“-Etui, das ebenfalls bei 233 $ startet – Spieler, die diese Oberfläche bei einem Modell mit geringerem Prestige suchen, erhalten beim „Paracord“ im Grunde denselben Look zu einem Bruchteil des Preises des „Skeleton“.

★ DAS SAUBERSTE PARACORD-MESSER-FINISH Paracord-Messer aus blauem Stahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:65,47–475,00 $ / ca. 55,91–405,65 € / ca. 48,38–351,03 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer, gebeizt ist ein Messer, dessen Aussehen sich je nach Zustand verändert – „Factory New“ weist eine wärmerer Braun-Bernsteinton, während „Minimaler Verschleiß“ und darunter eine ein dunklerer, gedämpfterer Olivton wie hier zu sehen ist. Standardausgaben werden gehandelt65–100 Dollar; die€475 Die Obergrenze ist ein Ausreißer bei StatTrak.

Unter den preisgünstigen Messern von Fracture Case, Paracord, gefärbt ist eine Klasse für sich – die einzige Ausführung mit warmer Patina in dieser Preisklasse, was es zur ersten Wahl für Spieler macht, die sich etwas wünschen, das sich von den Camouflage-Messern der Fracture-Reihe wie „Scorched“ und „DDPAT“ abhebt.

★ DAS BESTE PARACORD-MESSER DER MITTLEREN PREISKLASSE Paracord-Messer, gebeizt Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:53,55–128,53 $ / ca. 45,73–109,77 € / ca. 39,57–94,98 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer, gebrannt is zu den günstigsten lackierten Fraktur-Fall-Messer im Schwimmbad – von €54 in „Battle-Scarred“ ohne Mustervariablen. Trotz des Namens lautet die Beschreibung wie folgt: fast schwarz mit einer dezent strukturierten Oberfläche, insbesondere bei „Minimal Wear“ und darunter.

Ist das Fracture Case im Vergleich zum Öffnen von Sammlerboxen preiswert? Bei einem Direktpreis von 54 $ gegenüber erwarteten Kosten von ca. 960 $ für das Öffnen von Sammlerboxen ist der direkte Kauf dieses Fraktur-Fall-Messers weitaus kostengünstiger.

Produktpreis:58,74 $ – 237,05 $ / ca. 50,16 € – 202,44 € / ca. 43,41 £ – 175,18 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer „Night Stripe“ist dasdunkelste Tarnung aus der Messerserie „Paracord Fracture Case“ – fast schwarzvon€59BS, FT, dass70–80 Dollar das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Siehe grüne Handschuhe in CS2 für weitere Optionen bei Handschuhen für dunkle Ausrüstung.

Unter den Messern von Fracture Case am Paracord, Nachtstreifen übertrifft seine Preisklasse bei weitem – die fast schwarzen Streifen wirken viel teurer als 59–80 Dollar. Ist das „Fracture Case“ also eine gute Wahl für preisbewusste Camouflage-Fans? Das Nachtstreifen Das allein ist so ziemlich die Antwort.

Produktpreis:52,74–352,78 $ / ca. 45,04–301,27 € / ca. 38,98–260,71 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer „Boreal Forest“ is olivgrüne Tarnung von€53 BS im „Fracture Case“-Messerpool – Standardausgaben durchweg unter €75.

Das Skeleton Knife-Etui „Boreal Forest“ ist ab 123 $ erhältlich; die Paracord-Version bietet die gleiche Ausführung für 53 $ – die Hälfte des Preises für denselben Look.

Produktpreis:52,17 $ – 289,48 $ / ca. 44,55 € – 247,22 € / ca. 38,55 £ – 213,95 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

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The Paracord-Messer Forest DDPAT ist ein „Pixel-Camo“-Fracture-Case-Messer ab 52 $ bei BS – ein großflächiges grün-braunes Tarnmuster besteht aus einzelnen quadratischen Fliesen, die preislich mit „Boreal Forest“ vergleichbar sind, jedoch einen eher geometrischen, digitalen Look aufweisen.

Das DDPAT ist eines der Messer von Fracture Case mit dem besten Verhältnis von Tradition und Preis – ein Klassiker CS2 zu einem der günstigsten Preise erhältlich sein.

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Produktpreis:51,14 $ – 1.337,00 $ / ca. 43,67 € – 1.141,80 € / ca. 37,79 £ – 988,04 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

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The Paracord-Messer Safari Mesh hat den niedrigsten Paracord-Preis unter allen Fraktur-Fall-Messern – €51 Quatsch. Das Ergebnis ist ein dunkles Olivgrün mit feiner Netzstruktur, wodurch es unter allen Bedingungen einen unauffälligen, zurückhaltenden Look erhält. Das €1,337 Die Deckenversion ist ein StatTrak-Ausreißer; die Standardausführungen sind schlicht und günstig.

Wie viel lohnt es sich, hier für einen „Fracture Case“-Schlüssel auszugeben? Bei einem Direktpreis von 51 $ gegenüber einem erwarteten Preis von ca. 960 $ beim Kauf im Einzelhandel ist der Direktkauf bei diesem „Fracture Case“-Messer eindeutig die bessere Wahl.

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Produktpreis:57,59 $–300,00 $ / ca. 49,18 €–256,20 € / ca. 42,56 £–221,70 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

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The Paracord-Messer Urban Masked rundet die Messerserie „Paracord Fracture Case“ ab mit graues Stadt-Camouflagevon€58BS – WW bei65–75 Dollarist der Wertetipp.

Urban Masked ist ein stets preisgünstiges „Fracture Case“-Messer – die Vorliebe für auffällige Muster sorgt für eine stabile Nachfrage und ein gesundes Angebot.

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Produktpreis:284,30–286,18 $ / ca. 242,79–244,40 € / ca. 210,10–211,49 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

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The Skelettmesser Vanille ist die Basisversion des begehrtesten Modells aus der Fraktur-Fall-Messerserie –284–286 Dollar, fast das Fünffache des Preises für Paracord Vanille. Es gibt keine Rabatte; die Nachfrage sorgt für eine stabile Preisbasis.

Welche Messer sind im „Fracture Case“ für 284 Dollar enthalten? Nur das „Skeleton Vanilla“ – allein schon das Prestige dieses Modells rechtfertigt den Mindestpreis.

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Produktpreis:619,89–681,81 $ / ca. 529,39–582,26 € / ca. 458,10–503,86 £

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The Skelettmesser Fade is das Teuerste unter den Messern der Serie „Fracture Case“ – €620–€682 in FN und MW. Die Farbverläufe von tiefem Violett bis Rot an der Wirbelsäule bis hin zu warmes Goldan der Spitze, wobei die kantige Klinge des Skeletts den Farbverlauf besonders dramatisch erscheinen lässt. Vollfarbige Exemplare sind bei Sammlern besonders begehrt; siehe der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins um einen Überblick über die Preisgestaltung bei Messern der Spitzenklasse zu erhalten.

Ist „Fracture Case“ etwas für Sammler von Premium-Artikeln? Der Preis liegt bei über 620 Dollar Skeleton-FadeEin Standardfall gibt darauf eine eindeutige Antwort.

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Produktpreis:415,80–514,00 $ / ca. 355,09–438,96 € / ca. 307,28–379,85 £

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The Skelettmesser-Massaker ist ein hochwertiges Sammlermesser von Fracture Case bei €416–€514 unter drei Bedingungen – die Klinge verfügt über eine tiefrote Grundfarbe mit dunkleren, purpurroten diagonalen Streifen die dem Skeleton auf seinem breiten Profil ein aggressives, markantes Aussehen verleihen. Zentrierte FN-Muster sind bei Sammlern besonders begehrt; ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Fade für über 620 $.

Unter den Messern aus dem „Fracture Case“ auf dem Skeleton, Schlachtungist die beste Preisoption unterhalb des Fade-Preises – drei Bedingungen bieten Käufern echte Flexibilität.

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Produktpreis:222,01–851,70 $ / ca. 189,60–727,35 € / ca. 164,04–629,41 £

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The Skeleton-Messer, einsatzgehärtet ist das am weitesten verbreitete „Fracture Case“-Messer im Skeleton-Sortiment – Einstiegsmodell €222, top-blue-Samen bei €852. Die breite Klinge sorgt dafür, dass blaue Abdeckungbesonders auffällig im Vergleich zu schmaleren Modellen.

Durch die Klingenbreite des Skeleton Knife fallen die blau einsatzgehärteten Klingen stärker ins Auge als bei schmaleren Modellen – Exemplare mit besonders intensiver blauer Färbung erzielen in dieser Preisklasse die höchsten Aufschläge.

Produktpreis:256,96 $ – 1.527,88 $ / ca. 219,44 € – 1.304,83 € / ca. 189,90 £ – 1.129,11 £

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The Skelettmesser Crimson Web gehört zu den teuersten Messern der Serie „Fracture Case“ – €257 to €1,528. Dietiefrote Klinge wird überlagert mit einem dunkelschwarzes Spinnennetz-Muster Je tiefer der Schwimmkörper liegt, desto harmonischer und ausgewogener wirkt das Gesamtbild, wobei die Silhouette des Skeleton mit ihren weit ausgestreckten Griffen besonders bei den Spitzenmodellen für einen dramatischen Effekt sorgt. Die im Praxistest bewährten Modelle im Preisbereich von 300 bis 400 Dollar bieten den gleichen optischen Charakter, ohne dass man dafür einen Preis in der Trophäenklasse zahlen muss.

Informieren Sie sich über Float und Web-Platzierung, bevor Sie über 500 $ für dieses „Fracture Case“-Messer ausgeben – die breite Klinge des Skeletons verstärkt sowohl die besten als auch die schlechtesten Crimson-Web-Ergebnisse.

Produktpreis:233,32–571,72 $ / ca. 199,26–488,25 € / ca. 172,42–422,60 £

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The Skelettmesser aus blauem Stahlist dasdie sauberste Option ohne Muster aus der Messerserie „Skeleton Fracture Case“ – ein tiefes Blaugrau mit metallischer Patina das vor dem Hintergrund der Silhouette der Skeleton mit offenem Zifferblatt besonders elegant wirkt. Ausgehend von €233 in „Battle-Scarred“, mit Exemplaren in minimalem Gebrauchszustand bei 280–320 Dollar das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Sortiment bietet.

Keine Musterrecherche, kein Suchen nach Samen – wähle einfach deine Ausrüstung aus und kaufe sie. Für Spieler, die ihr gesamtes Outfit auf die blaugrauen Farbtöne des Skeletts abstimmen möchten, bietet der Leitfaden auf CS2 blaue Handschuhe bietet umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten.

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Produktpreis:186,32–374,59 $ / ca. 159,12–319,90 € / ca. 137,73–276,82 £

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The Skelettmesser, gebeiztist das das günstigste bemalte Skeleton-Fracture-Case-Messer unter€400 – €186 BS-Eintrag. Das Finish nimmt eine dunkler, fleckiger blaugrauer Farbton bei kühleren Temperaturen wirkt er taktischer als das warme Bernstein, das der Name vermuten lässt. FT oder MW bei 200–250 Dollarbietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis; keine komplizierten Muster.

Das „Stained on the Skeleton“ ist eines der Messer aus der „Fracture“-Serie, das beweist, dass man nicht mehr als 600 Dollar ausgeben muss – für 186 Dollar bekommt man das gleiche Modell mit einer echten Oberfläche.

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Produktpreis:128,35–525,00 $ / ca. 109,61–448,35 € / ca. 94,85–388,00 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Skelettmesser „Scorched“ist dasdie günstigste Variante des bemalten Skeletts aus der „Fracture Case“-Messerserie – „Battle-Scarred“ von €128. Während die StatTrak-Werte bis zu €525… das sind jedoch eher seltene Ausnahmen als die Regel. Für einen relativ günstigen Einstiegspreis erhält man dennoch die ikonische Silhouette und die allgemeine Ausstrahlung der Skeleton, ohne für eine der Premium-Ausführungen bezahlen zu müssen.

Wie viel ist ein Schlüssel zum Öffnen eines „Fracture Case“-Koffers für ein Skeleton wert? ~960 $ erwartet gegenüber 128 $ beim Direktkauf – der direkte Kauf dieses „Fracture Case“-Messers ist weitaus günstiger.

Produktpreis:150,00–368,87 $ / ca. 128,10–315,00 € / ca. 110,85–272,60 £

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The Skeleton-Messer „Night Stripe“bringtdunkles Tarnmuster mit vertikalen Streifen zum Modell „Skeleton“ aus der „Fracture Case“-Messerserie – von €150 in „Battle-Scarred“. Praxiserprobte Exemplare bei 175–200 DollarDas Ziel: ein markantes, dunkles Erscheinungsbild der breiten Klinge des Skeleton zu einem Preis, der deutlich unter dem von Blue-Steel- und Stained-Modellen liegt.

Das „Night Stripe on the Skeleton“ ist eines der am meisten unterschätzten Messer von Fracture Case – die dunklen Streifen auf der breiten Klinge können optisch mit teureren Ausführungen mithalten, kosten aber nur einen Bruchteil davon.

Produktpreis:122,50–254,74 $ / ca. 104,61–217,55 € / ca. 90,53–188,25 £

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The Skelettmesser „Boreal Forest“ist dasdas günstigste bemalte Skelett aus der Fraktur-Fall-Messerserie – ab BS $122.50, olivgrüne Tarnung zu einem erschwinglichen Preis.

Zu den Optionen für Skeleton-Messeretuis gehören Borealwaldist das einzige bemalte Skelett unter 125 Dollar – die erste Wahl für den geringstmöglichen Preis.

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Produktpreis:123,00 $ – 449,99 $ / ca. 105,04 € – 384,29 € / ca. 90,90 £ – 332,49 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Skeleton-Messer „Forest“ DDPAT entspricht dem borealen Wald in €123 BS – eines der günstigsten lackierten „Skeleton Fracture Case“-Messer. Wählen Sie DDPAT, wenn Pixelkacheln Reiz des Bio-Camouflage-Musters.

Das DDPAT-Modell des Skeleton Knife-Koffers trifft genau die richtige Balance zwischen Retro-Charme und Prestige. Wie alle Messer von Fracture Case handelt es sich um einen seltenen Spezialgegenstand, doch sein Preis liegt oft im Bereich der hochwertigen Classified-Skins.

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Produktpreis:119,98 $ – 380,00 $ / ca. 102,46 € – 324,52 € / ca. 88,67 £ – 280,98 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Skeleton-Messer Safari Meshhat die der Beitrag mit dem am wenigsten bemalten Skelett im „Fracture Case“-Messersortiment unter €120 – a dunkelolivgrünes sechseckiges Netzmuster, ohne dass dabei komplexe Muster erforderlich sind.

Welche Messer sind im „Fracture Case“ zum günstigsten Preis für Skeleton-Messer enthalten? „Safari Mesh“ für unter 120 Dollar – das ist der Mindestpreis für ein bemaltes Skeleton-Messer.

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Produktpreis:136,79–358,07 $ / ca. 116,82–305,79 € / ca. 101,09–264,62 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Skeleton-Messer Urban Masked rundet die Messerserie „Skeleton Fracture Case“ ab mit graues Stadt-Camouflagevon€137– MW, dass160–180 Dollar ist der Wertetipp.

Urban Masked wird beim Modell „Skeleton Knife“ unterschätzt – Grautöne rücken die Silhouette des Skeleton in den Vordergrund, ohne mit ihr zu konkurrieren.

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Produktpreis:60,88–69,87 $ / ca. 51,99–59,67 € / ca. 44,99–51,65 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Vanilla ist eines der beiden günstigsten Messer im Messerpool des „Fracture Case“ – 61–70 Dollar FN. Keine Farbe, kein Muster – nur blanker Stahl und keinerlei Spekulationen. Und selbst zu diesem Einstiegspreis handelt es sich immer noch um einen seltenen Spezialgegenstand, was bedeutet, dass er weitaus seltener ist als ein typischer „Covert“-Skin-Drop.

Welche Messer sind im „Fracture Case“ für unter 75 Dollar enthalten? Nur die Überlebensmesser Vanilla and Paracord-Messer Vanilla – die beiden günstigsten Messer im Angebot.

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Produktpreis:157,27–268,07 $ / ca. 134,31–228,93 € / ca. 116,23–198,10 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Fadeist dasgünstigster Fade in der Fraktur-Fall-MesserSeite– a ein lebhafter Farbverlauf, der von tiefem Violett und Blau über Rot bis hin zu warmem Gold reicht, erhältlich in den Zuständen „Neuwertig“ und „Minimale Gebrauchsspuren“ bei €157. Es ist fast 20 Dollar günstiger als das Nomad Fade und €460 unterhalb der Skeleton-Version.

Für Spieler, die den Fade-Farbverlauf ohne die Preise von Skeleton oder Nomad möchten, ist das Survival-Modell der direkteste Weg – gleiche Ausführung, gleiche Seltenheit, deutlich niedrigerer Einstiegspreis.

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Produktpreis:136,60–187,36 $ / ca. 116,66–159,99 € / ca. 100,97–138,46 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Slaughterhat diedie niedrigste Obergrenze für Slaughter Unter allen Messern der Fracture Case-Serie – 187 $ für das FN-Modell gegenüber 280 $ für das Nomad-Modell und 514 $ für das Skeleton-Modell. Die Klinge verfügt über eine auffällige tiefrote Lackierung mit dunkleren, purpurroten, gezackten Markierungen die ihm auf dem Clip-Point-Profil des „Survival“ einen aggressiven Look verleihen. Das günstigste Schlachtermesser auf dem Markt.

Unter den Messern aus dem Fracture Case mit Slaughter-Finish ist das Survival für 187 $ FN das günstigste – über 90 $ günstiger als das Nomad und 320 $ günstiger als die Skeleton-Version. Wenn Sie herausfinden möchten, welche Messer im Fracture Case zum niedrigsten Slaughter-Preis erhältlich sind, sollten Sie hier ansetzen.

★ DAS BESTE ÜBERLEBENSMESSER FÜR SAMMLER Überlebensmesser Slaughter Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:98,34 $ – 266,63 $ / ca. 83,98 € – 227,70 € / ca. 72,68 £ – 197,04 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser, einsatzgehärtethat die niedrigste Obergrenze für die Einsatzhärtung im „Fracture Case“-Messerpool – €98Eintrag in der BS,€267 Deckenscheibe in Blau. Die wärmebehandelte Oberfläche sorgt für eine eine Mischung aus Gold-, Grün- und Blaugrüntönen das schwankt stark je nach Sorte. Der Musterindex treibt den Wert über den Basiswert hinaus.

The Survival Case Hardened ist das ideale Einsteigermodell der Fraktur-Fall-Messerserie, um das Blue-Tile-System kennenzulernen – mit einem Einstiegspreis von 98 $ und einem Höchstpreis von 267 $ bei identischer Funktionsweise wie die teureren Modelle.

★ Die Suche nach dem besten Überlebensmesser Überlebensmesser, einsatzgehärtet Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:96,82 $ – 3.500,00 $ / ca. 82,68 € – 2.989,00 € / ca. 71,55 £ – 2.586,50 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Crimson Webhat diehöchste Deckenhöhe unter den Messern der Serie „Fracture Case“ – €3,500 FN, €97BS-Eintrag. Derleuchtend rote Klinge wird überlagert mit einem dunkelschwarzes Spinnennetz ein Muster, das umso vollständiger und zentrierter wird, je tiefer der Schwimmer liegt. Zu beobachten bei namhaften Counter-Strike Sport Aktien; FT bei 150–250 $ ist der sinnvolle Einstiegskurs.

Mit einem Preis von 97 Dollar in der Ausführung „Battle-Scarred“ ist es eines der erschwinglichsten Einstiegsmodelle im Sortiment der Fraktur-Fall-Messer – doch mit 3.500 Dollar für ein Top-Modell in neuwertigem Zustand ist es auch das teuerste Modell. Nur wenige Messer aus irgendeinem Standard CS2 Fälle, die diesen Bereich abdecken.

★ SELTENSES SKIN FÜR DAS ÜBERLEBENSMESSER Überlebensmesser Crimson Web Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:73,89 $ – 362,14 $ / ca. 63,10 € – 309,27 € / ca. 54,62 £ – 267,66 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Überlebensmesser aus blauem Stahlist ein Sauberes Messer ohne Muster, für Bruchfälle von€74BS – dasdunkelblau-graue Metallic-Patina die fast schwarz wirkt und einen dezenten kühlen Schimmer aufweist, was beim Clip-Point-Profil des Survival besonders elegant zur Geltung kommt. WW/FT für 80–100 $ bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis; die Patina bleibt auch bei geringerer Pflege gut erhalten.

Die gleiche „Blue Steel“-Oberfläche kostet bei Paracord 84 Dollar, beim Skeleton-Knife-Modell hingegen 233 Dollar – identische Oberfläche, reiner Prestigeunterschied beim Modell.

★ DIE SAUBERSTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG FÜR ÜBERLEBENSMESSER Überlebensmesser aus blauem Stahl Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:67,25–143,03 $ / ca. 57,43–122,15 € / ca. 49,70–105,70 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser, gebeizt ist ein „Fracture Case“-Messer von €67BS mit einem€143 Decke – in „Factory New“ wird eine warmer Braun-Bernsteinton, aber bei minimaler Abnutzung und darunter nimmt es eine dunkleres, gedämpftes Blaugrau Qualität, wie hier zu sehen. Einfacher, zustandsbasierter Kauf, keine komplexen Muster.

Unter den Messern von Fracture Case unter 100 Dollar ist das „Survival Stained“ die günstigste Variante mit warmer Patina – es konkurriert mit dem „Night Stripe“ und dem „Boreal Forest“ in der Preisklasse unter 70 Dollar.

★ DAS BESTE SURVIVAL-MESSER DER MITTLEREN PREISKLASSE Überlebensmesser, gebeizt Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:54,09 $ – 462,15 $ / ca. 46,19 € – 394,68 € / ca. 39,97 £ – 341,53 £

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The Überlebensmesser „Scorched“ is zu den günstigsten lackierten Fraktur-Fall-Messer – Bachelor of Science von€54. Wie bei allen Scorched-Varianten lautet die Beschriftungfast schwarz mit einer dezenten Oberflächenstruktur. Die €462 Die Obergrenze ist ein Ausreißer bei StatTrak.

Für Spieler, die zwischen dem Öffnen von Kisten und dem direkten Kauf schwanken, macht dieses „Fracture Case“-Messer die Entscheidung leicht: 54 $ auf dem Marktplatz stehen durchschnittlich etwa 960 $ an Schlüsseln gegenüber, die man ausgeben muss, um überhaupt ein Messer zu erhalten.

Produktpreis:58,15–128,44 $ / ca. 49,66–109,69 € / ca. 42,97–94,92 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Night Stripeist einBudget-Tarnmuster Bruchfall Messer – fast schwarze Streifen von€58 BS, €128 Obergrenze, starker Charakter unter widrigen Bedingungen.

Das „Survival Night Stripe“ hat die niedrigste Preisobergrenze aller Messer von Fracture Case – 128 $ FN bedeutet, dass man unter keinen Umständen zu viel bezahlt.

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Produktpreis:53,85 $ – 640,97 $ / ca. 45,99 € – 547,39 € / ca. 39,80 £ – 473,68 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser „Boreal Forest“ist einleuchtendes, mehrfarbiges Grün in Camouflage-Optik Bruchfall Messer von €54BS – eigenständighell- und dunkelgrüne Flecken die weitaus lebendiger wirken, als der Einstiegspreis vermuten lässt. Entscheide dich für dieses Modell statt für „Scorched“, wenn deine Ausrüstung eher in Grün als in Wüstensand gehalten ist.

„Boreal Forest“ und „Scorched“ liegen preislich auf dem gleichen Niveau – Messer aus dem „Fracture Case“ dieser Stufe sind in ihrer Seltenheit austauschbar, sodass letztlich die ästhetische Vorliebe den Ausschlag gibt.

★ Das beste Überlebensmesser unter 60 Dollar Überlebensmesser „Boreal Forest“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:52,51–700,00 $ / ca. 44,84–597,90 € / ca. 38,80–517,30 £

Seltenheit: Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Forest DDPAT is Pixel-Tarnmusterab 53 $ BS –eckige grüne und hellbraune quadratische Fliesen die die Clip-Point-Klinge des „Survival“ sauber verdecken. Es ist eines der günstigsten „Fracture Case“-Messer und mit dem „Boreal Forest“ austauschbar. Entscheide dich je nach Vorliebe für Pixel- oder organische Tarnung.

Mit einem Preis von 53 US-Dollar ist dieses Messer von Fracture Case das zweitgünstigste im Survival-Sortiment – nur das Safari Mesh ist mit 51 US-Dollar noch günstiger unter den Messern von Fracture Case im Survival-Modell.

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Produktpreis:51,00 $ – 85,94 $ / ca. 43,55 € – 73,39 € / ca. 37,69 £ – 63,51 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

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The Überlebensmesser Safari Meshist das das günstigste bemalte Messer im Fraktur-Fall-Messer Seite –€51Guten Morgen€86 Anm. Die Oberfläche ist eine olivgrün mit feiner Netzstruktur, wobei die Clip-Point-Silhouette des Survival klar und schlicht gehalten wurde, ohne komplexe Muster.

Wie viel ist ein „Fracture Case“-Schlüssel im Vergleich zum Direktkauf wert? Bei einem Preis von 51 $ im Direktkauf gegenüber einem erwarteten Preis von ca. 960 $ beim „Unboxing“ ist dieses „Fracture Case“-Messer das eindeutigste Beispiel dafür, dass sich der Direktkauf lohnt.

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Produktpreis:57,99 $ – 342,50 $ / ca. 49,52 € – 292,50 € / ca. 42,87 £ – 253,11 £

Seltenheit:Seltener Spezialgegenstand

Quelle:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Fallschlüssel:Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Überlebensmesser Urban Masked rundet die Fraktur-Fall-Messerserie ab mit einem graue Stadt-Tarnungvon€58 in „Battle-Scarred“ – Standardausgaben werden gehandelt 58–120 Dollar bei allen fünf Außenausführungen, wobei die €342.50 Obergrenze, die von StatTrak festgelegt wird. Die lockeres graues Muster passt zum praktischen Clip-Point-Design des Survival und lässt sich gut mit neutralen Farben kombinieren CS2 Ausrüstungen

Ein gebrauchtes Exemplar für 65 bis 75 Dollar bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Fraktur-Fall-Messer – erschwinglich, schlicht und vielseitig kombinierbar. Ganz gleich, ob Sie hier bei 58 Dollar einsteigen oder sich bis zum 3.500 Dollar teuren „Überlebensmesser Crimson Web“ hocharbeiten – die Fraktur-Fall-Messerserie deckt jedes Budget ab.

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Das beste Messer für Notfälle: Ein umfassender Vergleich

Die folgende Tabelle enthält alle 52 „Fracture Case“-Messer mit Produktname, Seltenheitsgrad, Preisklasse und einer kurzen Preisbeschreibung.

Preise gültig ab April 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Nomad-Messer Vanilla Seltener Spezialgegenstand 153–160 Dollar Keine Lackierung; enge Preisspanne ohne Variablen bei den Mustern. Nomad Knife Fade Seltener Spezialgegenstand 348–434 Dollar Abgestufte Qualität; Samen mit vollständiger Verblassung erzielen einen Aufschlag gegenüber dem Medianpreis. Nomad Knife Slaughter Seltener Spezialgegenstand 237–280 Dollar Rotes Wirbelmuster; Sammler haben die zentral angeordneten FN-Verteilungen im Visier. Nomad-Messertasche, gehärtet Seltener Spezialgegenstand 155–554 Dollar Muster mit blauen Kacheln führen zu extremen Abweichungen; Grundlagenforschung ist unerlässlich. Nomad-Messer Crimson Web Seltener Spezialgegenstand 149–989 Dollar Mit Schwimmstützvorrichtung hergestellte Papierbahn; Exemplare mit FN-Zentrierung sind selten. Nomad-Messer aus blauem Stahl Seltener Spezialgegenstand 142–323 Dollar Dezente Stahlpatina; Preisgestaltung ausschließlich nach Zustand, keine Suche nach bestimmten Mustern. Nomad-Messer, gebeizt Seltener Spezialgegenstand 124–258 Dollar Warme, bernsteinfarbene Patina; mittlerer Bereich, keine komplexe Musterung. Nomad-Messer „Scorched“ Seltener Spezialgegenstand 95–165 Dollar Nahezu schwarze, gedeckte Oberfläche in allen Ausführungen; keine Mustervarianten, niedrigste Nomad-Preisklasse. Nomad Knife Night Stripe Seltener Spezialgegenstand 95–772 Dollar Tarnmuster mit dunklen Streifen; hohe Deckenhöhe aufgrund seltener StatTrak-FN-Exemplare. Nomad-Messer „Boreal Forest“ Seltener Spezialgegenstand 88–145 Dollar Olivgrüne Tarnoptik; eine Option, die stets unter 150 Dollar kostet. Nomad Knife Forest DDPAT Seltener Spezialgegenstand 87–1.737 Dollar Pixel-Tarnmuster; die Basis ist preisgünstig; ST-Ausreißer treiben die Obergrenze in die Höhe. Nomad Knife Safari Mesh Seltener Spezialgegenstand 87–242 Dollar Dunkelolivgrüne Netzstruktur; eines der günstigsten Modelle der Nomad-Reihe. Nomad Knife Urban Masked Seltener Spezialgegenstand 96–227 Dollar Graues Stadt-Camouflage-Muster; seitlicher Einstieg bei allen Modellen. Paracord-Messer Vanilla Seltener Spezialgegenstand 62–74 Dollar Das günstigste Messer im Angebot; nur FN, keine Mustervariablen. Paracord-Messer Fade Seltener Spezialgegenstand 171–288 Dollar Abfallende Klinge; nur FN und MW. Paracord-Messer „Slaughter“ Seltener Spezialgegenstand 141–221 Dollar Rotes Muster; niedrigere Deckenhöhe als beim Nomad Slaughter. Paracord-Messertasche, gehärtet Seltener Spezialgegenstand 101–334 Dollar Eine Auswahl an Mustern mit blauen Fliesen zu einem erschwinglichen Preis. Paracord-Messer Crimson Web Seltener Spezialgegenstand 99–3.333 Dollar Höchste Paracord-Obergrenze; die obersten Webs sind Trophäen. Paracord-Messer aus blauem Stahl Seltener Spezialgegenstand 84–317 Dollar Sauberes Stahlfinish; Preis richtet sich nach dem Zustand. Paracord-Messer, gebeizt Seltener Spezialgegenstand 65–475 Dollar Warme Patina; ST-Ausreißer treiben den Höchstwert in die Höhe. Paracord-Messer, gebrannt Seltener Spezialgegenstand 54–129 Dollar Fast schwarze, gedeckte Oberfläche; keine Mustervarianten, das preisgünstigste Paracord mit Oberflächenbehandlung. Paracord-Messer „Night Stripe“ Seltener Spezialgegenstand 59–237 Dollar Dunkle Tarnung zum kleinen Preis. Paracord-Messer „Boreal Forest“ Seltener Spezialgegenstand 53–353 Dollar Einstieg unter 55 $; ST-Ausreißer treiben die Obergrenze nach oben. Paracord-Messer Forest DDPAT Seltener Spezialgegenstand 52–289 Dollar Pixel-Tarnmuster auf Paracord-Grundlage zum günstigsten Preis. Paracord-Messer Safari Mesh Seltener Spezialgegenstand 51–1.337 Dollar Das günstigste Standardmodell; 1.337 Dollar sind ein seltener Ausreißer bei den ST-Modellen. Paracord-Messer Urban Masked Seltener Spezialgegenstand 58–300 Dollar Graues Stadt-Camouflage; ST fährt an die Decke. Skelettmesser Vanille Seltener Spezialgegenstand 284–286 Dollar Premium-Modell; der Preis spiegelt allein die Beliebtheit von Skeleton-Modellen wider. Skelettmesser Fade Seltener Spezialgegenstand 620–682 Dollar Das teuerste Messer im Pool; nur FN und MW. Skelettmesser-Massaker Seltener Spezialgegenstand 416–514 Dollar Ein Sammlerliebling; geringer Preisunterschied zwischen FN und FT. Skeleton-Messer, einsatzgehärtet Seltener Spezialgegenstand 222–852 Dollar Größte Skeleton-Verbreitung; Samen der Sorte „High-Blue“ sind von Investitionsqualität. Skelettmesser Crimson Web Seltener Spezialgegenstand 257–1.528 Dollar Selten und optisch beeindruckend; Exemplare mit Spitzengewebe erzielen hohe Preise. Skelettmesser aus blauem Stahl Seltener Spezialgegenstand 233–572 Dollar Selbst für Blue Steel ist der Preis aufgrund der hohen Nachfrage nach Skeleton-Modellen hoch. Skelettmesser, gebeizt Seltener Spezialgegenstand 186–375 Dollar Ausführung der mittleren Preisklasse; erschwinglicher Einstieg in die Skeleton-Reihe. Skelettmesser „Scorched“ Seltener Spezialgegenstand 128–525 Dollar Fast schwarze, gedeckte Lackierung; der tiefste lackierte Skeleton-Boden, die ST-Decke ist ein Sonderfall. Skeleton-Messer „Night Stripe“ Seltener Spezialgegenstand 150–369 $ Dunkles Camouflage; Exemplare von WW und BS bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Skelettmesser „Boreal Forest“ Seltener Spezialgegenstand 123–255 Dollar Der günstigste Einstieg in ein bemaltes Skelettmesser. Skeleton-Messer „Forest“ DDPAT Seltener Spezialgegenstand 123–450 Dollar Pixel-Tarnmuster; vergleichbar mit „Boreal Forest“. Skeleton-Messer Safari Mesh Seltener Spezialgegenstand 120–380 Dollar Preis unter 120 Dollar; alle Außenausführungen erhältlich. Skeleton-Messer Urban Masked Seltener Spezialgegenstand 137–358 Dollar Urban Grey Camo; ST-Kopien treiben die Preise im oberen Segment in die Höhe. Überlebensmesser Vanilla Seltener Spezialgegenstand 61–70 Dollar Ein seltener Sonderartikel im Budget-Segment, neben „Paracord Vanille“. Überlebensmesser Fade Seltener Spezialgegenstand 157–268 Dollar Das günstigste Fade-Messer im Sortiment; nur FN und MW. Überlebensmesser Slaughter Seltener Spezialgegenstand 137–187 Dollar Die niedrigste Obergrenze für „Slaughter“ bei allen vier Modellen. Überlebensmesser, einsatzgehärtet Seltener Spezialgegenstand 98–267 Dollar Musterjagd an der untersten, gehärteten Decke. Überlebensmesser Crimson Web Seltener Spezialgegenstand 97–3.500 Dollar Höchste Punktzahl im Pool; die besten FN-Webs sind begehrte Trophäen. Überlebensmesser aus blauem Stahl Seltener Spezialgegenstand 74–362 Dollar Solide Stahlausführung; ein preisgünstiges Einsteigermodell für unter 100 Dollar. Überlebensmesser, gebeizt Seltener Spezialgegenstand 67–143 Dollar Mittleres Preisniveau; dank des begrenzten Preisrahmens erschwinglich. Überlebensmesser „Scorched“ Seltener Spezialgegenstand 54–462 Dollar Eines der günstigsten lackierten Messer; ST Ceiling ist ein Sonderfall. Überlebensmesser Night Stripe Seltener Spezialgegenstand 58–128 Dollar Preisgünstige dunkle Tarnoptik; die niedrigste Gesamthöhe in der Survival-Reihe. Überlebensmesser „Boreal Forest“ Seltener Spezialgegenstand 54–641 $ Waldtarnung; Basisausführungen sind erschwinglich, ST-Modelle liegen am oberen Ende der Preisskala. Überlebensmesser Forest DDPAT Seltener Spezialgegenstand 53–700 Dollar Pixel-Tarnmuster; Einstiegspreis 53 $, Standardausführungen sehr erschwinglich. Überlebensmesser Safari Mesh Seltener Spezialgegenstand 51–86 Dollar Das insgesamt günstigste bemalte Messer; enge Preisspanne. Überlebensmesser Urban Masked Seltener Spezialgegenstand 58–343 Dollar Urbanes Design; die ST-Version hebt sich von der Basisversion ab.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preise für die größten Fraktur-Fall-Messer ergeben sich aus einer Kombination aus Seltenheit,MessermodellundAbschlussstufe. Ist der „Fracture“-Koffer also empfehlenswert? Ja, vor allem für Spieler, die mit einem einzigen Koffer Zugang zu vier Messertypen in 13 verschiedenen Ausführungen erhalten möchten. Der Skelettmesser erreicht bei allen Ausführungen den höchsten Preis, während gemusterte Ausführungen wie „Crimson Web“ bei besonders begehrten Exemplaren bis zu 3.500 Dollar kosten können.

Mustergesteuerte „Fracture“-Case-Messer unterscheiden sich je nach „Seed“ erheblich – „Crimson Web“-Bedeckung, „Case Hardened“-blaue Kacheln und der „Fade“-Farbverlaufsprozentsatz führen alle zu Aufschlägen auf den Grundpreis. „Vanilla“-Messer haben ein einheitliches Preisniveau ohne Mustervariablen. Skins in „Narrow“-Zustand (Vanilla, Fade) weisen engere Preisspannen auf; Skins mit ausschließlich äußeren Mustern bieten einen günstigen Einstieg bei „Battle-Scarred“, aber hohe „Factory New“-Aufschläge für herausragende Muster.

Abschließende Gedanken zu den Messern von Fracture Case

Die Fraktur-Fall-Messerserie gehört zu den besten Messerauswahlen in CS2 – vier verschiedene Messermodelle, jeweils in 13 Ausführungen, und eine Preisspanne von 51 bis 3.500 Dollar. Hier ist die beste Wahl aus jeder Messerserie:

Nomad-Messer – Nomad Knife Fade: das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Nomad-Reihe. Ein Exemplar in „Minimal Wear“ ab 348 $ bietet ein volles Farbverlaufsmuster zu einem Preis, der deutlich unter dem des Skeleton-Modells liegt – das Highlight unter den Fraktur-Fall-Messern für Käufer, die sich beim Nomad-Modell einen farbenfrohen Akzent wünschen.

Nomad Knife Fade: das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Nomad-Reihe. Ein Exemplar in „Minimal Wear“ ab 348 $ bietet ein volles Farbverlaufsmuster zu einem Preis, der deutlich unter dem des Skeleton-Modells liegt – das Highlight unter den Fraktur-Fall-Messern für Käufer, die sich beim Nomad-Modell einen farbenfrohen Akzent wünschen. Paracord-Messer – Paracord-Messer Crimson Web: die begehrteste Paracord-Variante, deren Höchstpreis bei 3.333 US-Dollar für ein fabrikneues, zentriertes Vollgewebe liegt. Der Einstiegspreis beginnt bei 99 US-Dollar für die Ausführung „Battle-Scarred“, wodurch Käufer aller Preisklassen Zugang zur prestigeträchtigsten Ausführung der „Fracture Case“-Messer der Paracord-Serie erhalten.

Paracord-Messer Crimson Web: die begehrteste Paracord-Variante, deren Höchstpreis bei 3.333 US-Dollar für ein fabrikneues, zentriertes Vollgewebe liegt. Der Einstiegspreis beginnt bei 99 US-Dollar für die Ausführung „Battle-Scarred“, wodurch Käufer aller Preisklassen Zugang zur prestigeträchtigsten Ausführung der „Fracture Case“-Messer der Paracord-Serie erhalten. Skelettmesser – Skelettmesser Fade: Mit einem Preis von 620 bis 682 US-Dollar ist es das teuerste und begehrteste Modell unter den „Fracture Case“-Messern. Das „Skeleton Knife“-Etui in Kombination mit dem „Fade“-Farbverlauf bildet die gefragteste Kombination, die das Etui zu bieten hat – die erste Wahl für ernsthafte Sammler.

Skelettmesser Fade: Mit einem Preis von 620 bis 682 US-Dollar ist es das teuerste und begehrteste Modell unter den „Fracture Case“-Messern. Das „Skeleton Knife“-Etui in Kombination mit dem „Fade“-Farbverlauf bildet die gefragteste Kombination, die das Etui zu bieten hat – die erste Wahl für ernsthafte Sammler. Überlebensmesser – Überlebensmesser Crimson Web: hält mit 3.500 $ die höchste jemals verzeichnete Preisobergrenze im „Fracture Case“-Messersortiment, bietet aber dennoch ein „Battle-Scarred“-Modell für unter 100 $ an. Das ist die größte Preisspanne aller Messer in der Kollektion.

Ganz gleich, welches Modell du suchst: Alle „Fracture Case“-Messer fallen in die Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“ – das heißt, sie gehören zu den seltensten Beutegegenständen in CS2. Die Messer der „Fracture Case“-Serie in den Ausführungen „Paracord“ und „Survival“ bieten die gleiche Verarbeitung wie das Modell „Skeleton“ – und das zu einem Bruchteil des Preises. Ist die „Fracture Case“-Serie preiswert? Bei einem Einstiegspreis von 51 Dollar pro Messer spricht die Antwort für sich.

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Häufig gestellte Fragen