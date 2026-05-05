Las mejores cartas negras de MTG para 2026: controla el tablero, domina el cementerio

Las mejores cartas negras de MTG no ganan de forma limpia: ganan intercambiando recursos y sacando hasta la última gota de valor del cementerio. Las negras eliminan lo que importa, desmontan las manos y preparan exactamente lo que necesitan cuando la partida se complica.

Aquí, la vida no es más que un recurso más. La gastas para jugar cartas, reanimar o ganar tempo. En las manos adecuadas, ese intercambio se convierte en algo inevitable.

A continuación, voy a analizar los hechizos negros y las cartas básicas que controlan el tablero, impulsan la dinámica del juego y deciden partidas reñidas en Commander y otros formatos sin rotación.

Las mejores cartas negras de MTG: mis 15 favoritas que reducen las partidas a cenizas

Las mejores tarjetas Black en MTG son las que siempre te gusta dibujar. Esta selección de 15 incluye algunas de las top MTG tarjetas para la eliminación, la recursividad y la eficiencia pura: ese tipo de hechizos que pueden decidir el rumbo de una partida en el instante en que se resuelven.

1. Tutor demoníaco [El tutor más emblemático jamás impreso]

Elemento Detalles Mana Cost 1B Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Tutor

Tutor demoníaco es la respuesta más clara, con un coste de dos manás, a la pregunta «¿qué necesito ahora mismo?». Lo encuentra todo. Combinación, limpieza del tablero, jugada de terreno, remate: sin pago de vidas, sin retrasos ni complicaciones. Es una de las productos básicos de Top Commander por una buena razón.

Por qué lo elegimos Cada vez que he lanzado esta carta, el juego ha dado un giro. ¿Te faltaba un hechizo de eliminación? Ya está. ¿Necesitas una condición de victoria? Ya la tienes. Elimina la variabilidad de una forma que pocos hechizos negros MTG que se haya impreso jamás. Esa eficacia es precisamente la razón por la que sigue siendo una de las mejores cartas negras en MTG.

Los Wizards aprendieron rápido. Los tutores modernos son más caros, imponen restricciones o te hacen esperar tu turno. Tutor demoníaco No lo hace. Simplemente te da la carta y te deja seguir a partir de ahí. A día de hoy, sigue siendo uno de mis hechizos negros favoritos en MTG.

★ El manual más emblemático jamás publicado Tutor demoníaco Visita TCGplayer

2. Tutor vampírico [Tutor de velocidad instantánea por un maná]

Elemento Detalles Mana Cost B Tipo de tarjeta Al instante Función principal Tutor instantáneo

Tutor vampírico así es como se ve la eficiencia en los hechizos negros en MTG. 1 maná, velocidad de instantáneo, cualquier carta. Pierdes dos puntos de vida, la colocas en la parte superior del mazo y robas exactamente lo que necesitas en tu turno. En los formatos de una sola copia, ese nivel de precisión es la razón por la que la juegas, pase lo que pase MTG combinaciones de colores el que lleves puesto (siempre que incluya el negro).

Por qué lo elegimos Jugar «Tutor» al final de tu turno es brutal. Te quedas sin girar, reaccionas si es necesario y pasas a la fase de robo con la respuesta ya en la mano. No te da la carta inmediatamente como Tutor demoníaco, pero el momento en que se produce suele hacer que sea más intenso.

It se vuelve aún más potente con el control de la cubierta superior. La peonza adivinatoria del sensei te permite robar la carta de tutoría inmediatamente, mientras que Necropotencia convierte esa precisión en una inevitabilidad absoluta. Esa sinergia es una de las principales razones por las que sigue siendo una de las mejores cartas negras en MTG para mazos basados en una secuencia de jugadas precisa y el control de recursos.

★ Tutor de velocidad instantánea por un maná Tutor vampírico Visita TCGplayer

3. Necropotencia [El motor de ventaja de cartas más potente del negro]

Elemento Detalles Mana Cost BBB Tipo de tarjeta Encanto Función principal Mecanismo de ventaja de cartas

Necropotencia sustituye tu fase de robo y te permite activar una habilidadquemerece la pena reservar cartas para tu fase final. Ese intercambio convierte la vida en pura velocidad. En mazos capaces de estabilizarse o recuperar vida, esta se convierte en una de las fuentes de poder más eficientes jamás impresas entre las cartas negras de MTG.

Por qué lo elegimos Si resuelves esto desde el principio, la dinámica del juego cambia. Dejas de jugar al azar y empiezas a planificar. Cinco cartas extra es lo habitual. Diez tampoco es raro. Los mazos de combo consiguen la victoria más rápido, y los mazos de desgaste abruman a los oponentes por su gran volumen.

Pocos hechizos negros en MTG recompensa una planificación metódica como esta. Exige una gestión cuidadosa de la vida, pero si se organiza adecuadamente en torno a ella, Necropotencia hace lo que mejor sabe hacer: convertir el riesgo en control.

★ El mecanismo de ventaja de cartas más potente del negro Necropotencia Visita TCGplayer

4. La voluntad de Yawgmoth [El cementerio como carta de segunda mano]

Elemento Detalles Mana Cost 2B Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Recursión del cementerio/Combo

La voluntad de Yawgmothte ofreceun turno para lanzar todas las cartas de tu cementerio. Tierras, rituales, tutores, hechizos de robo de cartas… todos vuelven a la vida y luego se exilian. Sí, puedes volver a jugar las tierras y usar sus habilidades de manáotra vez.La voluntad de Yawgmoth es una detonación controlada que te permite salir disparado en un turno.

Por qué lo elegimos Esta carta no se desgasta. Es una de esas MTG cartas negras que simplemente ponen fin a la partida. Encadenas rituales, vuelves a lanzar buscadores, recuperas tus recursos y conviertes esa avalancha de hechizos en una victoria antes de que nadie pueda enderezar sus cartas.

Pocos hechizos negros en MTG Esta carta la convierte en una auténtica bomba. Requiere preparación y una buena secuencia de jugadas, pero cuando la lanzas con un cementerio bien surtido, no estás buscando estabilizar la partida, sino sentenciarla.

★ La carta «El cementerio» de segunda mano La voluntad de Yawgmoth Visita TCGplayer

5. Thoughtseize [El referente en la desestabilización de la mano]

Elemento Detalles Mana Cost B Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Interrupción manual

Lectura mental es la forma más clara de interacción proactiva que tiene el negro. Un maná, información completa de la mano y la capacidad de descartar cualquier carta que no sea de terreno antes de que llegue a la pila. Es el tipo de protección que buscas en mazos liderados por el los mejores comandantes zombis o los caparazones negros que requieren que su motor se adhiera.

Por qué lo elegimos Esta carta cambia el curso de los siguientes turnos. Es cierto que eliminas una amenaza, pero también descubres todo su plan. Esa información te permite actuar en el orden adecuado, guardar las respuestas correctas o lanzarte a la acción con seguridad sin meterte en un lío.

The dos vidas no son nada. Cambiarlo por algo seguro es justo el tipo de intercambio que me interesa, y hay pocos hechizos oscuros en MTG generar un apalancamiento tan grande desde el principio.

★ El referente en cuanto a la interrupción manual Lectura mental Visita TCGplayer

6. Ritual oscuro [Aceleración explosiva de maná]

Elemento Detalles Mana Cost B Tipo de tarjeta Al instante Función principal Ráfaga de maná

Ritual oscuro es el ejemplo más puro de sacrificar la estabilidad a cambio de la velocidad. Un maná se convierte inmediatamente en tres, lo que te permite adelantarte varios turnos. Es el tipo de aceleración que utilizan las estrategias agresivas y los mazos construidos en torno a los mejores comandantes vampiros para lanzar motores o ejercer presión antes de que la mesa esté preparada.

Por qué lo elegimos Cumple un añoRitual convertirla en una carta de tres manás cambia por completo el ritmo de la partida. Ya sea una carta temprana Necropotencia, una configuración de combo rápida, o Enterrar into Reanimar, ese pico de maná obliga a los oponentes a reaccionar de inmediato. Muchos jugadores comparan estas ráfagas de velocidad con la forma en que las tarjetas rojas más destacadasMTG proporcionar un impulso similar en las primeras fases de la partida gracias a un maná rápido y a rituales agresivos.

Aunque es una de las mejores cartas negras de MTG, Ritual oscuro No genera una ventaja a largo plazo. Acorta el tiempo. En las estrategias de combo y tormenta, ese único estallido suele ser el turno en el que todo sucede.

★ Aceleración explosiva de maná Ritual oscuro Visita TCGplayer

7. Diluvio tóxico [La mejor forma escalable de limpiar el tablero en Negro]

Elemento Detalles Mana Cost 2B Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Barredora adaptable

Lluvia tóxicada negrocontrol preciso sobre el tablero. Por tres de maná, tú decides cuántos puntos de vida quieres sacrificar y reduces el tamaño de todas las criaturas en consecuencia. Esa flexibilidad la convierte en una de las más fiables MTG cartas negras para despejar el tablero cuando hay mucha gente, sobre todo contra mazos liderados por comandantes de fichas populares.

Comprender las estrategias explosivas que hay detrás de la los mejores comandantes de fichas MTG te demostrará rápidamente por qué es imprescindible contar con esta barredora escalable para sobrevivir.

Por qué lo elegimos Algunas cartas de barrido destruyen. Esta reajusta el tablero. No importan la indestructibilidad ni las protecciones. No importan las estadísticas espectaculares. Si estás dispuesto a pagar vidas, todo muere.

Pocos hechizos negros en MTG se enfrenta con tanta eficacia tanto a las jugadas de enjambre iniciales como a los monstruos de las últimas fases de la partida. Esto se ve recompensado una buena gestión de la vida y una planificación inteligente, y rara vez resulta inútil cuando las criaturas dominan el tablero.

★ El mejor paño para limpiar tablas, escalable, en color negro Lluvia tóxica Visita TCGplayer

8. Sheoldred, el Apocalipsis [Robada de cartas punitiva con control total]

Elemento Detalles Mana Cost 2BB Tipo de tarjeta Criatura legendaria – Pretor pirexiano Función principal Jugada de robo de cartas: castigadora/rematadora

Sheoldred convierte cada fase de robo en una fuente de presión. Los oponentes pierden vidas por cada carta que roban, mientras que tú ganas vidas por las tuyas. Esa habilidad disparada se acumula rápidamente, sobre todo contra mazos que se basan en robar cartas adicionales. Dos puntos negros no son ningún problema con tantos excelentes tierras duales corriendo de un lado a otro.

Por qué lo elegimos No necesita atacar para hacerse con el control de la partida. Si la juegas en el momento adecuado, de repente cada carta de búsqueda, cada «wheel» o cada pieza del motor te hace daño. Mientras tanto, tu vida se dispara hasta quedar fuera de tu alcance.

Entre las últimasMTG Las cartas negras: pocas partidas tan reñidas se resuelven de forma tan limpia sin llegar al combate. Sheoldred estabiliza, castiga la codicia y exige respuestas inmediatas, que es precisamente lo que hacen las mejores criaturas negras MTG lo que se supone que deben hacer los jugadores.

★ Robar cartas de forma contundente con un control absoluto Sheoldred, el Apocalipsis Visita TCGplayer

9. Arqueros orcos [El castigador definitivo del robo de cartas]

Elemento Detalles Mana Cost 1B Tipo de tarjeta Criatura – Arquero orco Función principal Jugar a Punisher/Control del tablero

Arqueros orcos castiga el robo adicional con daño inmediato y presencia en el tablero. Cada vez que un adversario robe una carta fuera de su fase de robo habitual, inflige daño a cualquier objetivo y aumenta un Ejército de orcos. En un formato repleto de hechizos menores, ruedas y motores de valor, eso la convierte en una de las cartas más disruptivas MTG tarjetas negras impresas a lo largo de los años.

Por qué lo elegimos Para mí, lo que realmente marca la diferencia es el Flash. Esperas a que llegue el hechizo clave, lo lanzas en mitad de la resolución y dejas que se acumulen los disparadores. De repente, las criaturas pequeñas desaparecen, los planeswalkers pierden lealtad y los puntos de vida se reducen.

Entre los hechizos negros modernos en MTG, pocas cartas influyen en el ritmo de juego con tanta eficacia por solo dos manás. Castiga la avaricia, se adapta a los hábitos de uso de la mesa, y enseguida se gana un lugar entre las mejores criaturas negras MTG en los que confían los jugadores para un control proactivo.

★ El castigador definitivo del robo de cartas Arqueros orcos Visita TCGplayer

10. Yawgmoth, médico de Thran [Mecanismo de sacrificio, eliminación y robo de cartas]

Elemento Detalles Mana Cost 2BB Tipo de tarjeta Criatura legendaria – Clérigo humano Función principal Mecanismo de sacrificio/Ventaja de cartas

Yawgmoth, médico de Thran convierte a las criaturas en cartas, efectos de eliminación y recursos para combos. A cambio de un punto de vida y un sacrificio, robas una carta y colocas un marcador de -1/-1 en cualquier lugar. Esa interacción por sí sola cambia el panorama del juego, pero su verdadero poder reside en cómo se combina con las estructuras de «aristócrata» y las criaturas inmortales.

Por qué lo elegimos Yawgmoth no juega limpio. Es una criatura de sacrificio, un motor de eliminación y un hechizo para robar cartas, todo en una sola carta. Con las criaturas con «inmortalidad», el contador -1/-1 anula el contador +1/+1 al volver al campo de batalla, creando bucles repetibles. Añade cartas como El caldero del alma de Agatha or Grist, la marea del hambre, y esos bucles se convierten en máquinas letales.

Entre los modernosMTG cartas negras: pocas criaturas aportan tanto valor sin atacar. En mazos con muchas fichas, cada persona se convierte en un recurso. En las estrategias combinadas, cada sacrificio te acerca más a una victoria segura. Esa flexibilidad es la razón por la que sigue siendo una de las mejores criaturas negras MTG los jugadores construyen sus mazos en Commander y en otros formatos.

★ Motor de sacrificio, eliminación y robo de cartas Yawgmoth, médico de Thran Visita TCGplayer

11. Griselbrand [Robada absurda de cartas en un cuerpo legendario]

Elemento Detalles Mana Cost Póquer Tipo de tarjeta Criatura legendaria – Demonio Función principal Jugada decisiva de robo de cartas/reanimación

Griselbrand convierte la vida en pura velocidad a un ritmo vertiginoso. Paga siete puntos de vida, roba siete cartas, y la habilidad «vínculo vital» hace que ese intercambio sea sostenible en cuanto se activa. En las estrategias de reanimación, resolver esto al principio suele significar robar entre 7 y 14 cartas de inmediato y reunir todos los hechizos negros que haya en MTG Tienes que cerrar el juego.

Por qué lo elegimos Reanímalo, actívalo una vez y ya vas por delante. Actívalo dos veces y es probable que la partida haya terminado. Esa avalancha de cartas encuentra protección, buscadores, maná rápido u otro hechizo de reanimación para mantener la cadena en marcha.

Mientras que el negro se especializa en intercambiar vidas por cartas, el azul domina la pila con contramágicas y hechizos tradicionales de robo de cartas. Los jugadores suelen buscar tarjetas azules de primer nivel en MTG para encontrar la coraza protectora perfecta contra estas enormes amenazas legendarias.

Few MTG Las cartas negras generan un gran impulso al resolverse. Sus prohibiciones y restricciones en los distintos formatos no son simples curiosidades históricas, sino un reflejo de la rapidez con la que convierten un cementerio repleto en algo inevitable. Entre las mejores criaturas negras MTG ha creado para los mazos de cementerio, Griselbrand sigue siendo el referente.

★ Una combinación absurda de cartas en un cuerpo legendario Griselbrand Visita TCGplayer

12. Ad Nauseam [Activador de combos finales]

Elemento Detalles Mana Cost 3BB Tipo de tarjeta Al instante Función principal Motor combinado

Hasta que te canses de ello cambia la vida por un acceso sin filtros a la velocidad del rayo. Las cartas se van revelando de una en una y se sigue hasta que se decide parar, lo que significa que los mazos de curva baja pueden revelar sin problemas una gran parte de su biblioteca. En las estructuras optimizadas, esta es una de las jugadas más explosivas MTG las cartas negras que se han impreso jamás.

Por qué lo elegimos Paso finalHasta que te canses de ello Incorporar esto a tu turno suele significar que la partida no se prolongará mucho más. Con la construcción adecuada, consigues suficiente maná rápido, cartas de búsqueda y protección como para asegurar una victoria segura de inmediato.

Pocos hechizos negros en MTG premian de forma tan agresiva la construcción disciplinada de mazos. Si tu curva es compacta y gestionas bien tus puntos de vida, Hasta que te canses de ello te ofrece un turno repleto de ventajas.

★ Activador de combos decisivos Hasta que te canses de ello Visita TCGplayer

13. Condenación [Borrado total del tablero, limpio e incondicional]

Elemento Detalles Mana Cost 2BB Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Control de la tabla/Barredora

Condenación is La respuesta contundente de las negras ante tableros repletos de criaturas. Cuatro de maná, destruye todas las criaturas, sin escalado, pago de vidas ni negociación. Entre MTG las cartas negras, sigue siendo uno de los botones de reinicio más fiables cuando la densidad de criaturas se descontrola.

Por qué lo elegimos A veces no te apetece hacer cálculos. No quieres elegir X. Solo quieres que todo desaparezca. Condenación lo hace de forma eficaz y según lo previsto, lo cual es importante en formatos en los que las jugadas de limpieza en el cuarto turno estabilizan las partidas.

A diferencia de los barajitos basados en la resistencia, no requiere vida ni conjeturas. Pocos hechizos negros en MTG ofrecer este nivel de control total en una sola tarjeta. En las estrategias de control basadas en el negro, esa fiabilidad te da el tiempo que necesitan tus motores. Despeja el tablero, endereza tus unidades y empieza a tomar ventaja.

★ Borrado total e incondicional del tablero Condenación Visita TCGplayer

14. Reanimar / Dar vida a los muertos [Los fundamentos de las estrategias de reanimación]

Elemento Detalles Mana Cost B/1B Tipo de tarjeta Hechicería/Encantamiento Función principal Reanimación/Valor de cementerio

Reanimar and Resucitar a los muertos convierte tu cementerio en un atajo. Pagar uno o dos manás por una criatura que debería costar siete u ocho supone un cambio de ritmo enorme. Frases clásicas como Ritual oscuro into Enterrar into ReanimarrecuperarGriselbrand en la primera vuelta, a menudo con el apoyo de Fuerza de voluntad para protegerlo de De las espadas a los arados o el odio hacia los cementerios.

Aunque estos hechizos suelen estar dirigidos a criaturas de gran tamaño, los jugadores más avispados también los utilizan para recuperar cartas de apoyo que mejoran su posición en el tablero. Encontrar el Las mejores aurasMTG Afrontar estas amenazas resurgidas puede convertir una simple recuperación en una ventaja abrumadora.

Por qué lo elegimos Estos hechizos son la columna vertebral de cualquier mazo de reanimador que se precie. Su frecuencia de aparición es increíble. A cambio de una pequeña pérdida de vidas o un riesgo mínimo por los encantamientos, obtienes acceso inmediato a las mejores criaturas negras. MTG los mazos de cementerio pueden sacar partido.

Hechizos negros modernos en MTG Es muy raro conseguir este nivel de eficacia. El hecho de pagar un solo maná para eludir todo el coste de lanzamiento es la razón por la que la reanimación sigue siendo una de las estrategias más temidas del juego.

★ Los fundamentos de las estrategias de reanimación Reanimar / Dar vida a los muertos Visita TCGplayer

15. La masacre de Meathook [Mecanismo de aniquilación escalable y presión de vida]

Elemento Detalles Mana Cost XBB Tipo de tarjeta Encantamiento legendario Función principal Motor escalable de barrido/detonación

La masacre de Meathook se adapta al tablero. Cuando entra en juego, las criaturas reciben -X/-X, lo que puede eliminar las fichas o reducir las amenazas más grandes hasta dejarlas al alcance. Después, permanece en juego y convierte la muerte de cada criatura en una pérdida gradual de vida para los oponentes y ganancia de vida para ti. En mazos de sacrificio como Familiar del caldero A medida que se acumulan, esos factores desencadenantes se van sumando rápidamente y convierten los bucles rutinarios en una verdadera fuente de presión.

Por qué lo elegimos Primero se estabiliza y luego empieza a presionar al rival. El ETB elimina las cartas pequeñas, y su habilidad de encantamiento recompensa cada intercambio, sacrificio o limpieza que se produzca a continuación.

Entre los modernosMTG Las cartas negras: pocas combinan la eliminación y la inevitabilidad a largo plazo con tanta claridad. En las partidas de Commander en las que prima el desgaste, cada muerte inclina la balanza de los puntos de vida a tu favor y, tras varios turnos, esa presión se vuelve imposible de ignorar.

★ Barredora y desatascadora, todo en uno La masacre de Meathook Visita TCGplayer

¿Cómo funcionan las cartas negras en MTG?

Las cartas negras se basan en convertir recursos arriesgados en poderosas ventajas. En lugar de ir a lo seguro, los mazos negros intercambian puntos de vida, sacrifican criaturas y trata el cementerio como si fuera una tienda de segunda mano.

Cuando un adversario sale con una Pantano, uno espera algo revolucionario, quizá un Lectura mental, quizá un sistema de reanimación rápida, pero rara vez algo inofensivo.

Esto es lo que suele aportar el negro a un mazo:

Eliminación eficaz – El negro cuenta con algunas de las mejores respuestas contra criaturas en Magia, desde hechizos de destrucción y efectos -X/-X hasta versiones clásicas de «Edicto». Estas herramientas permiten al negro hacer frente a casi cualquier criatura de forma eficaz.

El negro cuenta con algunas de las mejores respuestas contra criaturas en Magia, desde hechizos de destrucción y efectos -X/-X hasta versiones clásicas de «Edicto». Estas herramientas permiten al negro hacer frente a casi cualquier criatura de forma eficaz. Tutores y herramientas de coherencia – Black es famoso por buscar en su biblioteca exactamente lo que necesita. Cartas como Tutor demoníaco or Tutor vampírico Permite que los mazos encuentren piezas de combo, respuestas o condiciones de victoria cuando sea necesario.

Black es famoso por buscar en su biblioteca exactamente lo que necesita. Cartas como Tutor demoníaco or Tutor vampírico Permite que los mazos encuentren piezas de combo, respuestas o condiciones de victoria cuando sea necesario. Descartes y perturbaciones – Al atacar la mano del rival desde el principio, las negras pueden ralentizar a los mazos de combo y eliminar respuestas clave antes de que tengan importancia. Esto resulta más eficaz en partidas uno contra uno, donde quitar una sola carta puede decidir el resultado de toda la partida.

Al atacar la mano del rival desde el principio, las negras pueden ralentizar a los mazos de combo y eliminar respuestas clave antes de que tengan importancia. Esto resulta más eficaz en partidas uno contra uno, donde quitar una sola carta puede decidir el resultado de toda la partida. Recursión del cementerio — El negro considera el cementerio como un recurso. Los hechizos de reanimación y los mecanismos de sacrificio permiten que las criaturas regresen mucho antes de lo previsto, convirtiendo la muerte en una ventaja en lugar de un contratiempo.

— El negro considera el cementerio como un recurso. Los hechizos de reanimación y los mecanismos de sacrificio permiten que las criaturas regresen mucho antes de lo previsto, convirtiendo la muerte en una ventaja en lugar de un contratiempo. La vida como recurso – Muchos hechizos negros cambian vidas por cartas, maná o control del tablero. Ese coste puede ser arriesgado, pero también es lo que permite a los mazos negros generar enormes rachas de valor y impulso.

Muchos hechizos negros cambian vidas por cartas, maná o control del tablero. Ese coste puede ser arriesgado, pero también es lo que permite a los mazos negros generar enormes rachas de valor y impulso. Puntos débiles que hay que tener en cuenta – Sin embargo, las negras siguen teniendo dificultades con los encantamientos Alimenta al enjambre le da una respuesta adaptada a la situación. Los artefactos pueden ser aún más difíciles de eliminar, y los mazos agresivos pueden castigar al negro rápidamente, sobre todo cuando este gasta puntos de vida para impulsar su estrategia.

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