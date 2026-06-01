Guía de cartas de Pokémon de 2025 para coleccionistas y jugadores

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Quizá quieras empezar a coleccionar cartas de Pokémon por el simple placer de hacerlo, o quizá estés retomando un pasatiempo de la infancia que resulta gratificante y divertido a la vez. Sea cual sea tu caso, coleccionar cartas de Pokémon es divertido, pero debes Hay que actuar con estrategia para obtener los mejores resultados.

Por ejemplo, debes saber por qué coleccionas las cartas, qué colecciones necesitas completar, qué cartas son más valiosas que otras y mucho más.

Por eso he elaborado esta guía para ayudarte descubre lo que necesitas, dónde comprar, y en qué hay que fijarse al coleccionar cartas de Pokémon por todo el mundo.

Nuestra selección de las mejores cartas de Pokémon

¿Te gustaría añadir a tu colección algunas de las cartas de Pokémon más raras y codiciadas? ¿O prefieres saber cuáles son las mejores cartas de Pokémon para empezar?

Sean cuales sean tus preferencias, nuestra selección de las mejores cartas de Pokémon te facilitará las cosas.

Mega Mewtwo EX – Una de las cartas de Pokémon más exclusivas y poderosas que existen. Con sus impresionantes estadísticas y su espectacular diseño, es una pieza imprescindible tanto para los coleccionistas más exigentes como para los aficionados al Juego de Cartas de Pokémon. Arceus VStar – La joya de la corona de cualquier colección de Pokémon. El diseño es impresionante, y su enorme poder basta para cambiar el rumbo de casi cualquier combate. Mew VMAX – Una de las cartas de Pokémon más emblemáticas que se han creado jamás. Su precioso diseño y su gran potencia la convierten en una auténtica joya, tanto para mazos competitivos como para colecciones. Tapu Lele GX – Una auténtica joya en cualquier colección de cartas de Pokémon o mazo del Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon. Su aura mística y sus poderosas habilidades la convierten en algo sencillamente mágico. Charizard GX – Una fuerza y un estilo sin igual. Una carta muy poco común que combina nostalgia y furia ardiente, lo que la convierte en el hallazgo definitivo para todos los fans de Pokémon.

Hay más de 34 000 cartas de Pokémon con diseños diferentes en el momento de escribir estas líneas. Con esto quiero decir que las opciones mencionadas anteriormente son solo la punta del iceberg.

¿Quieres saber cómo elegir las mejores para ti y evitar perderte entre la gran variedad de cartas de Pokémon que hay? Entonces sigue leyendo el resto de este artículo para descubrir una guía sencilla y detallada.

¿Qué son las cartas Pokémon?

Las cartas de Pokémon no siempre han sido simplemente objetos de colección. Empezaron como cartas que una empresa japonesa de juguetes vendía en máquinas expendedoras, y algunas de esas cartas se conservan hoy en día como parte de la colección original (primera edición).

Posteriormente, estas cartas pasaron a formar parte de una franquicia de juegos de cartas conocida como la Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG). Lo mejor de las cartas de Pokémon es que nunca se han estancado. Al contrario, el The Pokémon Company International – la empresa matriz de la franquicia – sigue innovando y lanzar nuevas tarjetas al mercado.

Estas tarjetas han contribuido a mejorar la experiencia de juego de Pokémon en línea, así como a Juego de cartas de Pokémon la jugabilidad y mantener vivo el interés entre los coleccionistas.

Sin embargo, esa no es la única razón por la que estas tarjetas siguen siendo populares hoy en día. Es difícil señalar una única causa, pero sin duda se debe a una combinación de los siguientes factores:

Nostalgia – Muchos aficionados y jugadores del Juego de cartas de Pokémon que en su estado original ahora son adultos y disponen de más ingresos para dedicarse a su pasión. Por eso, no es de extrañar que estén dispuestos a gastar más para mantener viva una parte de su infancia.

– Muchos aficionados y jugadores del Juego de cartas de Pokémon que en su estado original ahora son adultos y disponen de más ingresos para dedicarse a su pasión. Por eso, no es de extrañar que estén dispuestos a gastar más para mantener viva una parte de su infancia. Rareza – Los artículos raros suelen alcanzar un buen precio, y las cartas originales de Pokémon no son una excepción. Por eso Personalidades populares como Logan Paul pueden llegar a gastar hasta 5,3 millones de dólares en Pikachu Ilustrador – una de las cartas más raras y valiosas del mercado. Con tal rareza y valor, no es de extrañar que estas cartas atraigan a los coleccionistas.

– Los artículos raros suelen alcanzar un buen precio, y las cartas originales de Pokémon no son una excepción. Por eso – una de las cartas más raras y valiosas del mercado. Con tal rareza y valor, no es de extrañar que estas cartas atraigan a los coleccionistas. Impacto de los influencers – Se sabe que una serie de personalidades destacadas, como Justin Bieber, Enzo Knol y Steve Aoki, coleccionan cartas de Pokémon. El hecho de que hagan alarde de sus colecciones a veces hace que aumente el valor y el interés que despiertan estas cartas.

– Se sabe que una serie de personalidades destacadas, como Justin Bieber, Enzo Knol y Steve Aoki, coleccionan cartas de Pokémon. El hecho de que hagan alarde de sus colecciones a veces hace que aumente el valor y el interés que despiertan estas cartas. Jugabilidad– Los fans de laJuego de Cartas Coleccionables Pokémon Les encanta la emoción y la adrenalina de sorprender a los demás jugadores con sus últimas jugadas o sus jugadas secretas. Como nunca se sabe qué carta se guarda el rival bajo la manga (en el sentido más literal), el juego resulta aún más impredecible y desafiante.

Dada su popularidad, hay mucho que saber sobre estas cartas. Por eso He dedicado más de 30 horas a investigar sobre las cartas de Pokémon y a consultar con algunos de los aficionados y coleccionistas más veteranos en el sector para ofrecerte toda la información que necesitas.

Para ver lo más destacado de Meta últimamente, echa un vistazo a las mejores cartas nuevas de Pokémon para ver qué sencillos están causando sensación.

La anatomía de una carta de Pokémon

Cada carta de Pokémon tiene elementos identificativos que indican lo que puede hacer en el Juego de cartas coleccionables y mucho más.

A continuación te ofrecemos una breve descripción de la estructura de una carta de Pokémon:

Anatomía Importancia Notas adicionales Escenario El nivel actual de tu Pokémon Básico, Nivel 1, Nivel 2, etc. Nombre Nombre del Pokémon que aparece en la carta Cambios según la fase Puntos de salud Cuánto daño puede recibir un Pokémon – Ataques Tipo de ataque que puede realizar un Pokémon Requiere energía, tal y como se indica en la tarjeta Habilidad Se puede activar en función de determinadas condiciones No es para todos los Pokémon Debilidad Muestra las debilidades de los Pokémon – Retiro Muestra el coste de retirar a un Pokémon – Caja de arte Muestra una imagen de Pokémon Puede tener un diseño holográfico, holográfico inverso o liso Sello de primera emisión Indica ejemplares de primera edición No en todas las tarjetas Establecer símbolo Indica a qué colección pertenece una carta – Resistencia Capacidad para resistir ataques Crédito del ilustrador Nombre del ilustrador de Pokémon Número de tarjeta El número de cartas en relación con el número total de cartas del set de expansión

Además de estos elementos que caracterizan a una carta de Pokémon normal, otras cartas, como las de entrenador, también tienen características propias. No nos centraremos en ellas ahora, pero más adelante en esta guía te daré más detalles al respecto.

Principales factores que determinan el valor de la tarjeta

No todas las cartas de Pokémon cuestan lo mismo. Algunos te costarían menos de 5 dólares, aunque quizá tengas que gastarte millones en tarjetas como la Pikachu, el ilustrador.

Pero, ¿qué es lo que determina el precio de cada tarjeta? El coste de las tarjetas depende de una serie de factores, que se detallan a continuación.

1. Estado (factor más importante)

El estado de una tarjeta es el factor más determinante en su precio.

Para que te hagas una idea, estas cartas están pensadas para jugar en elJuego de cartas de Pokémon. Sin embargo, al usarlos, se ensucian, se manchan, se rayan y quizá se les doben las esquinas. Por eso, ya no parecen estar en perfecto estado.

Al igual que con cualquier otro producto que compres —por ejemplo, un coche, un ordenador portátil o un smartphone—, estarías dispuesto a pagar más por tenerlo en perfecto estado. Esto explica por qué el estado es el factor más determinante a la hora de fijar el precio de una tarjeta.

En general, esta es una escala de estado que se utiliza principalmente para clasificar las cartas:

En perfecto estado (MT)

Casi perfecto (NM)

Poco usado (LP)

Interpretado con moderación (MP)

Muy reproducido (HP)

Dañado (DMG)

2. Primera edición frente a edición ilimitada

Las cartas de la primera edición suelen valer más que cualquier otra carta. Valen más que las cartas modernas equivalentes de los mismos Pokémon.

La razón no es nada descabellada: Las cartas de primera edición son las originales, por lo que encierran toda esa nostalgia y el valor de su carácter exclusivo.

Además,Las cartas de primera edición llevan una pequeña etiqueta que dice «primera edición» en la parte inferior izquierda de la ilustración, para que siempre puedas distinguirlos de su equivalente moderno.

3. Holográficas frente a no holográficas

No cometas el error de meter en el mismo saco las cartas holográficas inversas y las holográficas.

De lo contrario, podrías acabar pagando más de lo necesario por una tarjeta o vender la tuya por menos.

La mayoría de las cartas son sencillas y no tienen ningún diseño holográfico. Estas no tienen tanto valor y suelen encontrarse en las barajas de juego.

A continuación vienelas cartas holográficas con reverso. Casi todos los sobres contienen aproximadamente 1-2 de estas. Todo lo que aparece en el reverso de la carta holográfica es holográfico, salvo la ilustración principal de la carta. En otras palabras, el Pokémon no tiene efecto holográfico. Se considera que estas cartas tienen más valor que las cartas no holográficas, pero la diferencia no suele ser muy significativa.

Por último, están las cartas holográficas: el diseño de la carta es holográfico, pero el resto de la carta es normal. Aun así, son las más caras y tienen un gran valor.

4. Tarjetas especiales y únicas

Algunas cartas son únicas y muy raras, incluso más que las cartas holográficas estándar. Las cartas raras también existen en versión holográfica, pero en este caso el efecto suele cubrir toda la carta.

Además, estas cartas suelen llevar indicaciones adicionales de rareza para mostrar lo especiales que son. Pero, ¿cómo se puede saber qué grado de rareza tienen las cartas a partir de esas indicaciones? A continuación he incluido una tabla orientativa.

Estrellas Cantidad Rareza Ejemplos Negro 2 Doble raro Gyarados EX, Magnezone EX Plata 1 Raro Plea GX, Blanco 2 Muy raras Gardevoir EX, Koraidon EX Oro 1 Ilustración poco común Un pequeño movimiento Oro 2 Ilustración especial, pieza de colección Spidops EX Oro 3 Súper raro Koraidon EX, Miraidon EX

5. Con calificación frente a sin calificación

Algunas tarjetas se envían a evaluadores profesionales, donde suelen someterse a un riguroso proceso en el que se tienen en cuenta hasta los detalles más insignificantes. Una vez finalizada la evaluación, se le asigna una puntuación a la tarjeta y se devuelve a su propietario en un estuche especial.

Debido a la confianza depositada en estas empresas de clasificación independientes, la comunidad de coleccionistas y aficionados a Pokémon se fía de su criterio en cuanto a la autenticidad y el valor de una carta. Por eso, una carta clasificada puede costar mucho más que otra similar que no lo esté.

6. Capacidad de pendiente

La capacidad de clasificación de una tarjeta influye en su valor. La clasificación se realiza en una escala de 10. No obstante, es interesante señalar que podría haber una diferencia de precio considerable entre un 9,5 y un 10,lo que anima a los coleccionistas a mantener sus cartas raras y valiosas en perfecto estado.

Para contextualizar, un Charizard EX n.º 199 Un ejemplar de grado 10 podría alcanzar un precio superior a los 700 dólares,mientrasUna tarjeta del mismo modelo con una calificación de 9,5 costaría aproximadamente la mitad (370 dólares).

7. Nombre Valor

Los nombres de Pokémon populares tienen más valor que los de personajes menos conocidos. Por eso puedes conseguir lo básico Skuntank V por unos 5 dólares, mientras que el básico Lugia V se venderá por 180 dólares o más.

Esto demuestra que ni siquiera se trata de la fase en la que se encuentra el Pokémon, ya que ambos son básicos, sino del atractivo del nombre del Pokémon.

Algunos de los nombres de Pokémon más valiosos son:

Charizard

Muerte

El Pokémon Puño-Relámpago

Greninja

8. Idioma

Las cartas de Pokémon se publicaron originalmente en japonés antes de producirse en Occidente. Por eso, las ediciones en japonés suelen ser algunas de las más caras, ya que se remontan a los verdaderos orígenes de las cartas.

Pero no todas las ediciones japonesas son caras. Echa un vistazo a Las mejores combinaciones de Pokémon japonesas y compruébalo por ti mismo. Más bien, el alto valor suele asociarse a unas pocas piezas selectas de la serie original, de las que solo hay un número limitado en circulación, o que tienen algún valor especial intrínseco, como la Pikachu de trofeo, Entrenador n.º 1 tarjeta.

Tipos de cartas Pokémon según su función en el juego

Algunas cartas de Pokémon son más codiciadas que otras, ya que tienen un gran valor en el juego y pueden utilizarse para cambiar el rumbo de tuJuego de cartas de Pokémonsesiones.

Dado que cada jugador de Pokémon puede crear su propio mazo, es importante asegurarse de tener las la carta de Pokémon más poderosa. Sin embargo, antes de empezar a crear un mazo de juego, hay algunas cosas que debes tener en cuenta:

You No se pueden tener más de 4 copias de una carta con el mismo nombre , aunque las ilustraciones de las cartas sean diferentes.

, aunque las ilustraciones de las cartas sean diferentes. Puedes puedes tener tantas cartas de energía básicas como quieras .

. Allí Debe haber al menos un Pokémon básicoen tu mazo.

Dominar las reglas es fundamental para cualquiera que quiera construir un mazo competitivo. Deberías consultar un cómo jugar al Pokémon Guía para principiantes sobre las cartas para comprender el desarrollo de una partida y las fases específicas de cada turno. Estos conocimientos básicos te ayudarán a utilizar tu mazo de forma eficaz. Ahora, veamos los principales tipos de cartas Pokémon que se utilizan en el juego y en la construcción de mazos.

1. Pokémon básicos

Este es el Pokémon que permanece en la zona activa durante la partida. Será el que reciba los golpes de los Pokémon de tu rival, dependiendo de sus puntos de vida y del tipo de ataques que lance tu rival.

No puedes empezar unJuego de cartas de Pokémon sin un Pokémon básico. Del mismo modo, no puedes continuar la partida si ya no tienes ningún Pokémon activo. En ese momento, pierdes.

2. Pokémon de la primera fase

Se trata de una evolución de un Pokémon básico y siempre tendrá un nombre diferente al de su versión básica. La carta te indicará a partir de qué Pokémon básico puede evolucionar tu Pokémon de fase 1.

A fase 1Los Pokémon tendrían más puntos de vida, tipos de ataque más avanzados y una mayor variedad de funciones en comparación con los Pokémon básicos.

A continuación se enumeran algunos Pokémon básicos y sus variantes de primera evolución.

Pokémon básicos Fase 1 Blitzle Pasarela peatonal Electabuzz Elección Charmander Charmeleon Sonido Sonido

3. Pokémon de nivel 2

A Fase 2El Pokémon evoluciona a partir de un Fase 1variante. ElFase 2 El Pokémon sería la forma definitiva del personaje, con mayor poder, mayor variedad de ataques y mayor resistencia (PS).

Solo puedes hacer evolucionar a un Pokémon a la Fase 2 si ya has hecho evolucionar su forma básica a la Fase 1 opción mientras te encuentres en tu zona activa.

4. EX/GX/V/VMAX/VSTAR Pokémon

Estas cartas de Pokémon tan especiales pueden infligir mucho daño en una partida. Por eso hay normas estrictas que regulan su uso, y no es de extrañar que, además, suelen convertirse en objetos de colección.

A continuación te presentamos algunos de ellos y lo que representan:

Pokémon EX – Las cartas Pokémon EX suelen tener el mismo nombre que sus variantes no EX. En el caso de las cartas EX, Puedes tener hasta 8 cartas con el mismo nombre en tu mazo: 4 EX y 4 no EX. De esa forma, podrás acumular muchas de las cartas que te gustan. La variante EX suele tener algo más de PV e incluso puede contar con ataques especiales.

– Las cartas Pokémon EX suelen tener el mismo nombre que sus variantes no EX. En el caso de las cartas EX, De esa forma, podrás acumular muchas de las cartas que te gustan. La variante EX suele tener algo más de PV e incluso puede contar con ataques especiales. Pokémon GX – Un Pokémon superpoderoso que inflige mucho daño al atacar, pero que solo se puede usar una vez por partida. Así que elige bien cuándo lanzarlo. Un ejemplo muy conocido de Pokémon GX es Charizard GXque lleva 250 de potencia y puede infligir hasta 300 puntos de daño.

– Un Pokémon superpoderoso que inflige mucho daño al atacar, pero que solo se puede usar una vez por partida. Así que elige bien cuándo lanzarlo. Un ejemplo muy conocido de Pokémon GX es Charizard GXque lleva Pokémon V – Se supone que son Pokémon básicos, pero tienen más PS y pueden infligir más daño al atacar.

– Se supone que son Pokémon básicos, pero tienen más PS y pueden infligir más daño al atacar. Pokémon VStar – Estas cartas infligen daño en múltiplos, por lo que tiene sentido que solo se puedan jugar una vez por partida. Sin embargo, se consideran una evolución de las cartas Pokémon V. Por lo tanto, cualquier efecto que afecte a las cartas V también afectará a las cartas V Star.

– Estas cartas infligen daño en múltiplos, por lo que tiene sentido que solo se puedan jugar una vez por partida. Sin embargo, se consideran una evolución de las cartas Pokémon V. Por lo tanto, cualquier efecto que afecte a las cartas V también afectará a las cartas V Star. Pokémon Vmax – Se consideran una nueva evolución de las cartas Pokémon V, y también cuentan con más PS y mayor potencia de ataque.

Ten en cuenta que, cuando alguno de estos Pokémon especiales quede fuera de combate en una partida, tu rival podrá robar dos de sus cartas de premio. Esto es independiente de la carta de Pokémon Vmax, que permite a tu rival robar tres cartas de premio tras haber dejado fuera de combate a uno de tus Vmax.

5. Tarjetas de entrenador

Hay tres tipos principales de cartas de entrenador:

Fichas de artículos – Puedes jugar más de una de estas cartas para realizar varias acciones durante un turno antes de lanzar tu ataque.

– Puedes jugar más de una de estas cartas para realizar varias acciones durante un turno antes de lanzar tu ataque. Tarjetas de seguidor – Solo puedes jugar una de estas cartas durante tu turno. Por lo tanto, tendrás que descartar la carta de apoyo después de usarla antes de un ataque.

– Solo puedes jugar una de estas cartas durante tu turno. Por lo tanto, tendrás que descartar la carta de apoyo después de usarla antes de un ataque. Tarjetas de estadio– Las cartas de Estadio pueden permanecer en juego tras tu ataque, a diferencia de las cartas de Apoyo. Sin embargo, deben descartarse en cuanto se juegue otra carta de Estadio. Además, no puedes jugar una carta de Estadio si ya hay otra con el mismo nombre en juego.

6. Tarjetas de energía

Hay dos tipos de tarjetas de energía:

Básico – Hay ocho de estos, llamados Planta, Fuego, Agua, Rayo, Psíquico, Lucha, Sombra y Metal.

– Hay ocho de estos, llamados Planta, Fuego, Agua, Rayo, Psíquico, Lucha, Sombra y Metal. Especial– Son casi iguales a las cartas de energía básicas, pero con habilidades especiales. Entre ellas se incluyen la energía doble incolora, la energía arcoíris, la energía de la oscuridad, la energía metálica y la energía de rescate. Solo puedes acumular hasta 4 del mismo tipo de cartas de energía especiales en una baraja.

Las cartas de energía se utilizan para lanzar ataques con el Pokémon principal de tu zona activa. Son geniales como objetos de juego, pero tienen menos valor como objetos de colección.

Tipos de estado de los cobradores

El estado de conservación influye enormemente en el valor de una tarjeta. Dos tarjetas de igual rareza y con otras características similares pueden llegar a venderse por un precio que difiere en miles de dólares, simplemente por su estado de conservación.

Dicho esto, a continuación se indican algunos de los estados de conservación que los coleccionistas suelen tener en cuenta.

1. Tarjetas clasificadas

Como su nombre indica, las cartas clasificadas han sido evaluadas según una escala de calidad y rareza, y se les ha asignado un número que corresponde a su valor.

La mayoría de las cartas clasificadas suelen ser cartas muy especiales y raras. El proceso de clasificación contribuye a aumentar la transparencia en el intercambio de estas cartas, ya que tanto el comprador como el vendedor pueden acordar un valor justo en lugar de fijar una cifra arbitraria.

Hay varias empresas de clasificación de cartas de Pokémon, pero algunas de las más prestigiosas son:

Certified Guaranty Company (CGC)

Professional Sports Authenticator (PSA)

Servicios de Clasificación de Cromos Beckett (BGS)

La mayoría de estas empresas utilizan una escala de calificación del 1 al 10, con alguna que otra nota de 0,5. Tomando como ejemplo las normas de la PSA, la tabla siguiente muestra las diferentes puntuaciones de calificación y a qué corresponden.

Grado Estado 10 Gem Mint 9 Como 8 Casi perfecto 7 Casi perfecto 6-1 – AA Auténtico y transformado

La certificación tiene un coste, que el propietario de la tarjeta suele añadir a su valor. Debido a estas consideraciones económicas, las tarjetas certificadas son más adecuadas para coleccionistas y aficionados, no Juego de cartas de Pokémonjugadores.

2. Cartas sin clasificar

Las cartas sin clasificar pueden alcanzar un buen precio, pero no tanto como las que sí lo están. Si tienes cartas similares en condiciones similares, la versión clasificada se venderá por un precio más alto que la que no lo está.

¿Por qué?

La autenticidad de una tarjeta clasificada ha sido certificada por expertos, pero no ocurre lo mismo con las tarjetas sin clasificar.

El propietario de la tarjeta tuvo que pagar por la clasificación, y querrá recuperar ese dinero de alguna manera.

Comprar una tarjeta clasificada conlleva menos riesgo que comprar una sin clasificar.

Las cartas sin clasificar son más propensas a sufrir daños que no se darían en una carta clasificada, ya que esta última ya estaría protegida con fundas de plástico.

Las cartas sin clasificar siguen siendo una buena opción para los coleccionistas que las guardan en álbumes y para los aficionados ocasionales. Por un lado, los aficionados ocasionales disfrutarán de la oportunidad de hacerse con una carta fantástica por un precio inferior al que habrían pagado por una variante clasificada.

Por otro lado, los coleccionistas que utilizan álbumes de plástico no tienen que preocuparse de que la tarjeta no quepa en el álbum, lo que sí sería un problema con las tarjetas clasificadas y protegidas.

Sin embargo, siempre debes adentrarte en el mercado de las cartas sin clasificar con un buen conocimiento general de las cartas de Pokémon. De lo contrario, es posible que te vendan una réplica, algo menos auténtico de lo que pensabas, o una carta en peor estado del que esperabas por el precio que has pagado.

Por eso es mejor recurrir únicamente a plataformas de confianza, como TCGPlayer y algunos subreddits verificados, para vender tus cartas sin clasificar.

3. Productos envasados

Hay mucho que comentar sobre los productos envasados. En primer lugar, veamos los tipos que encontrarás en las estanterías:

Producto precintado Contenido principal Contenido especial Sobres de cartas 10 cartas 1-2 cartas holográficas Cajas de entrenadores de élite (ETB) 10 sobres Cartas promocionales, material, caja Paquete de refuerzo 6 sobres – Latas pequeñas 2 sobres – Latas de Poké Ball 3 sobres – Latas normales 5 sobres Tarjeta promocional Cajas de recogida Cartas Cartas promocionales, figuras, pósters, carpetas, chapas Cajas de sobres 36 sobres – Barajas temáticas 60 cartas – Cajas para montar y luchar 40 cartas Tarjeta metalizada exclusiva Construye y compite con las cajas de la versión Stadium Juego para dos jugadores –

Los sobres de cartas son ideales tanto para principiantes como para jugadores experimentados. A los coleccionistas les encantan por su atractivo visual. Sin embargo, creo que también son geniales para los principiantes, ya que permiten encontrar algunas cartas especiales. Y si te gusta muchoJuego de cartas de Pokémon, este también es un pack estupendo. La variedad que hay en estas cajas es infinita, pero sabiendo que… cuántosPokémon las tarjetas están ahí te permite hacerte una idea más clara del increíble abanico de posibilidades que te esperan.

¿Cómo elegir el tipo más adecuado para ti?

Siempre he defendido que no todas las cartas y productos de Pokémon son para todo el mundo. Tienes que saber qué es lo que buscas con estas cartas: si quieres jugar con ellas de forma activa en un Juego de cartas de Pokémon, coleccionar y conservar los más raros, o simplemente comprarlos y revenderlos para sacarles beneficio.

A continuación te ofrecemos una guía sobre qué tipo de cartas de Pokémon comprar y coleccionar para diferentes personas:

1. Para los jugadores

Los jugadores deben centrarse en conseguir cartas que mejoren el funcionamiento del juego.

Así que opta por las opciones que te ayuden a crear un mazo potente pensado para ganar. Es difícil definir qué es un mazo potente, ya que eso dependerá de tu estrategia y, a veces, de tus Pokémon favoritos.

Sin embargo, ten en cuenta esta regla general: ser una persona completa. No deberías dar preferencia a un tipo de carta sobre otro. En su lugar, utiliza una combinación de cartas de energía, básicas, fase 1, yfase 2Cartas de Pokémon.

Una de las cosas que más me gustan de ser simplemente un jugador es que te permite disfrutar del juego y, al mismo tiempo, coleccionar cartas de Pokémon. Al fin y al cabo, puedes abrir sobres y latas con el único objetivo de conseguir algo que mejore tu mazo, pero acabar llevándote una carta muy rara.

2. Para coleccionistas

Los coleccionistas deberían centrarse en artículos que hayan sido certificados como raros y que se encuentren en perfecto estado.

En esta etapa, no tienes que preocuparte por conservar cartas jugables, ya que solo ocuparán espacio en tu álbum o caja. Por eso, lo mejor es comprar y conservar las cartas realmente especiales de los Pokémon más emblemáticos, que casi con toda seguridad mantendrán su valor y prestigio durante mucho tiempo.

Sin embargo, ser coleccionista no es barato, dependiendo de lo que busques. Teniendo en cuenta que un Que te mueras, EXN.º 232 puede venderse por hasta €800 y cartas como la Ash-Greninja EX ¿Cuál es tu historia? can superar los 1 000 dólares… en el mundo del coleccionismo hay mucho dinero que gastar (y ganar).

3. Para inversores

En esta categoría, deberías compra algo que mantenga su valor durante mucho tiempo y se puede revender más adelante para obtener beneficios.

A menudo no hay forma de saber si la mayoría de las cartas nuevas valdrán más en el futuro de lo que valen ahora. Sin embargo, esto está casi siempre garantizado en el caso de las cartas más antiguas. Al fin y al cabo, la falta de reimpresiones hace que, a medida que pasan los años, se vuelvan más exclusivas y, por tanto, más raras.

Otro aspecto en el que hay que fijarse son los productos precintados y las cartas certificadas. Los productos precintados suelen revalorizarse una vez que dejan de fabricarse. En cuanto a las cartas certificadas, ya cuentan con ese sello de autenticidad, por lo que no deberían perder valor.

Sin embargo, como ocurre con cualquier otra cosa, el valor de tus cartas sigue dependiendo de las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda.

¿Dónde se pueden comprar cartas de Pokémon?

No deberías comprar cartas de Pokémon en cualquier sitio ni a cualquiera. Hay muchos estafadores que se aprovechan de los principiantes y de los coleccionistas aficionados vendiéndoles cartas falsas como si fueran auténticas.

Es posible que algunos te vendan cartas en condiciones no muy buenas a un precio superior al que deberían tener. Y, en algunos casos, puedes acabar comprando un sobre del que se han retirado las mejores cartas, lo que te deja con muy pocas posibilidades de sacar una carta buena del sobre.

Para evitar todo esto, aquí tienes los mejores sitios que te recomiendo para comprar tus cartas de Pokémon:

Algunos mercados online – Plataformas como eBay gozan de una sólida reputación y cuentan con un mercado de tarjetas. Puedes consultar el historial de un vendedor, ver sus productos e incluso disfrutar de protección al comprador en tus compras. No recomiendo plataformas como Amazon or Craigslist aunque sí para comprar cartas de Pokémon.

– Plataformas como eBay gozan de una sólida reputación y cuentan con un mercado de tarjetas. Puedes consultar el historial de un vendedor, ver sus productos e incluso disfrutar de protección al comprador en tus compras. No recomiendo plataformas como Amazon or Craigslist aunque sí para comprar cartas de Pokémon. Casas de subastas – Las casas de subastas de prestigio habrán comprobado la autenticidad y otros datos relacionados con una tarjeta antes de ponerla a la venta. Por lo tanto, aunque quizá tengas que pujar más alto que muchos otros para conseguir algunas tarjetas muy codiciadas, puedes estar seguro de que estás comprando un producto auténtico.

– Las casas de subastas de prestigio habrán comprobado la autenticidad y otros datos relacionados con una tarjeta antes de ponerla a la venta. Por lo tanto, aunque quizá tengas que pujar más alto que muchos otros para conseguir algunas tarjetas muy codiciadas, puedes estar seguro de que estás comprando un producto auténtico. Tiendas especializadas en cartas – Si tienes la suerte de vivir en (o cerca de) una zona donde haya una tienda especializada, mejor que mejor. Puedes entrar a comprar tus paquetes y latas favoritos. Entablar una buena relación con el dueño de la tienda también podría ayudarte a hacerte con algunas ediciones especiales en cuanto lleguen.

Dicho esto, ¿cómo puedes asegurarte de que la compra de cartas de Pokémon, ya sea por Internet o en persona, sea segura?

Utiliza siemprePayPal Bienes y servicios para gozar de cierta protección como comprador. No utilices dinero en efectivo, Venmo, oPayPal Amigos y familiares. De esta forma, podrás garantizar tu compra. Asegúrate de que los productos que compras estén realmente precintados. Algunos estafadores revisan las cartas y solo devuelven al mazo las menos deseables para venderlas. La autenticación de los productos es fundamental. Esto es algo a tener en cuenta cuando compras a otras personas, algo que, por cierto, no recomiendo. De lo contrario, corres el riesgo de que te vendan fan arts que parecen auténticos, sobre todo si acabas de volver al mundo del coleccionismo de cartas de Pokémon.

Preguntas frecuentes

¿Qué cartas de Pokémon tienen valor?

Todas las cartas de Pokémon tienen valor, ya que todas se venden por un precio determinado, pero las ediciones raras y especiales valen más que el resto. Del mismo modo, las cartas de Pokémon más antiguas que se encuentran en buen estado, especialmente las de la primera edición, tienen un gran valor, ya que están descatalogadas y son de tirada limitada.

¿Cómo se clasifican las cartas de Pokémon?

Puedes clasificar las cartas de Pokémon por tu cuenta o enviándolas a evaluadores independientes de confianza como CGC and PSA. Estas tarjetas se clasifican según su calidad, autenticidad y estado, que puede variar desde «gem mint» hasta «dañada». A las tarjetas clasificadas por profesionales se les suele asignar una puntuación sobre 10, con10 por ser el que está en mejor estado (como nuevo) de todos.

¿Cuántas cartas de Pokémon hay?

Haymás de 60 000 millones de cartas de Pokémon en circulación, y el número no deja de crecer. La franquicia Pokémon sigue lanzando cada año varios paquetes de expansión, packs de entrenador de élite y sobres de cartas, lo que aumenta el número de cartas en circulación.

¿Cómo organizar las cartas de Pokémon?

PuedesPuedes organizar tus cartas de Pokémon por tipo, colección o generación. La forma de organización que elijas dependerá del número de cartas de Pokémon que tengas y del objetivo que tengas al guardarlas. Por ejemplo,Juego de cartas de PokémonEs probable que los jugadores tengan colecciones completas de Pokémon, pero lo más habitual es que los coleccionistas tengan una sola carta o unas pocas de una colección. En ese caso, los coleccionistas pueden organizar sus cartas por tipo o por generación.

¿Las cartas de Pokémon japonesas valen más?

Las cartas de Pokémon en japonés suelen considerarse más valiosas que sus equivalentes en inglés debido a su escasez en los mercados occidentales. Estas cartas también tienen un mayor atractivo, ya que suelen ser de mayor calidad que las versiones impresas en inglés.

Por último, las cartas originales de Pokémon se imprimieron en japonés, por lo que es lógico que los ejemplares originales de esta serie tengan un valor mayor que cualquier equivalente en inglés que se haya publicado posteriormente.