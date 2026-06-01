Los 13 mejores juegos de cartas coleccionables para jugar en 2025

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Los mejores juegos de cartas coleccionables no son solo juegos: son mundos enteros en los que sumergirse. Creación de mazos, coleccionismo, estrategia, trasfondo… Aquí lo tienes todo, tanto si eres un principiante como un jugador experimentado.

He recopilado los juegos de cartas coleccionables más populares del momento, desde clásicos atemporales como Magia and Pokémona títulos comoEl horror de Arkham and De carne y hueso. Algunos tienen una trama muy rica, mientras que otros se centran exclusivamente en la rutina.

¿Te gusta coleccionar, competir o simplemente abrir unos cuantos sobres? Estos juegos de cartas coleccionables de primera categoría realmente merecen tu tiempo (y tu dinero).

Nuestra selección de los mejores juegos de cartas coleccionables

Con tantos juegos de cartas en el mercado, solo unos pocos han logrado consolidarse y ganarse una base de jugadores fieles. Estos cinco son a los que siempre vuelvo, ya sea por la variedad de mazos, la profundidad competitiva o, simplemente, por la diversión que ofrecen. Si buscas un diseño inteligente, el atractivo de coleccionarlos y un gran valor de rejugabilidad a largo plazo, ninguna de estas opciones te decepcionará.

Magic: El Encuentro (1993) – Sigue siendo el referente. MTG logra un equilibrio perfecto entre habilidad, suerte y estrategia como ningún otro juego. Sus mecánicas profundas, sus expansiones periódicas y sus infinitos formatos lo mantienen siempre actual tras décadas. De carne y hueso (2019) – Un juego moderno y destacado que se centra exclusivamente en los duelos competitivos 1 contra 1. Sin florituras: solo una mecánica de juego limpia y letal que premia el juego táctico y un profundo conocimiento de los enfrentamientos. Está diseñado para jugadores de torneo, y eso se nota. Juego de cartas de Pokémon (1996) – Este juego resulta sorprendentemente fácil de aprender, pero tiene mucha profundidad una vez que te sumerges en él. Con sistemas de energía sencillos y un enorme conjunto de cartas, Pokémon ofrece tanto una forma de iniciarse sin complicaciones como un entorno muy competitivo. Ideal tanto para niños como para adultos. Disney Lorcana (2023) – Este nuevo juego aporta un diseño gráfico espectacular, un sistema de recursos creativo y todo el encanto de Disney. Es ideal para jugar en familia, pero con un toque estratégico muy marcado. La demanda ha sido altísima, y no me cuesta nada entender por qué. Star Wars: Sin límites (2024) – Un juego de cartas con licencia que realmente se juega como un auténtico juego de cartas, no es solo un guiño a los fans. Es rápido, flexible y sorprendentemente profundo, con una construcción de mazos inteligente y cartas de líder que dan un giro a cada partida. Tiene un ritmo genial, un diseño artístico fantástico y mucha más rejugabilidad de la que esperaba.

Cada uno de estos juegos de cartas coleccionables me ofrece algo único, y todos se han ganado un lugar entre los mejores.

Los 13 mejores juegos de cartas coleccionables a los que volverás una y otra vez

Hay clásicos que sentaron las bases del género y recién llegados que están revolucionándolo de la mejor manera posible.

Algunos premian la estrategia profunda, mientras que otros son simplemente divertidos de coleccionar y jugar. Sea cual sea tu estilo, estos son los mejores juegos de cartas coleccionables a los que puedes iniciarte ahora mismo.

Editor Wizards of the Coast Tema central Combates fantásticos, caos y hechizos Número de jugadores 2+ Duración habitual de las partidas 10-60 minutos Nivel de complejidad Alto Precio de la entrada (aprox.) Entre 30 y 50 dólares por un mazo para principiantes

Magic: El Encuentro ahí es donde empezó todo. Si alguna vez has activado un terreno para obtener maná en otros juegos, estás bajo su influencia. Es profundo, brutal y totalmente adictivo una vez que te atrapa, y eso es algo que sin duda hará. Es un juego complejo, así que aprender Cómo jugar a Magic: El Encuentro Puede llevar un rato, pero sin duda merece la pena.

El mazo se prepara antes de la partida, pero el juego de verdad empieza cuando se reparten las primeras cartas. Mana, criaturas, hechizos, combos: cada decisión cuenta. Un paso en falso y te ves en desventaja. Una carta afortunada y vuelves a meterte en la partida. Es póquer con dragones, ajedrez con bolas de fuego y gestión de recursos… pero para goblins.

¿Y lo mejor de todo? No hay un mazo «ideal». Solo hay mazos que funcionan muy bien ahora mismo, hasta que salga el nuevo… las mejores cartas de MTG porque el formato aparece y el siguiente cambio de meta lo arrasa todo. Formatos como Comandante añadir el caos social, mientras que Borrador pone a prueba tu instinto sobre la marcha. Está en constante evolución, y nunca se acaba del todo.

Por qué merece la pena jugarlo:

Maldecirás tu base de maná. Discutirás sobre las reglas. Gastarás demasiado dinero. Y volverás una y otra vez. Magia es un juego de cartas de estilo de vida para quienes buscan verdadera complejidad, dominio y el derecho a presumir.

Editor Legend Story Studios Tema central Duelos de fantasía con armas Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 20-50 minutos Nivel de complejidad Alto Precio de la entrada (aprox.) Entre 15 y 40 dólares por un mazo Blitz

De carne y hueso no se anda con tonterías. Es un un duelo cuerpo a cuerpo en el que cada carta de tu mano es un arma, un escudo o la resistencia necesaria para llevar a cabo cualquiera de las dos cosas. Sin efectos especiales, sin planeswalkers: solo dos héroes enzarzados en una reñida y táctica pelea.

Los mazos se construyen antes de la partida en torno a un héroe y su equipamiento. Atacarás, bloquearás y gestionarás recursos en un sistema que te hará sentir como en un duelo real. Los turnos son rápidos, pero exigentes. Si juegas de forma demasiado agresiva, te quedarás sin fuerzas. Si juegas de forma demasiado conservadora, te arrollarán.

¿Qué distingueFABlo que lo distingue es suCamposistema –Las cartas se pueden usar para aplicar efectos, para defenderse o para pagar costes. Esa flexibilidad da peso a cada mano. Y la ausencia del maná tradicional significa que siempre estás en el juego. Sin exceso de tierras ni turnos inútiles, solo interacción pura y llena de presión.

Por qué merece la pena jugarlo:

Si alguna vez has querido De Magic’s Si buscas profundidad, pero con un mayor énfasis en el combate y sin tiempos de espera, este es tu juego. FAB Es para jugadores a los que les gustan las mecánicas precisas, la toma de decisiones tácticas y ganarse cada victoria a pulso. Pero tenlo en cuenta: aquí se premia la habilidad, no la suerte.

Editor The Pokémon Company Tema central Combates y evoluciones de Pokémon Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 15-30 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) Entre 10 y 30 dólares por los mazos de inicio

No te dejes engañar por los colores vivos y las simpáticas mascotas: el Juego de cartas de Pokémon puede golpear más fuerte que un Machamp en un día de entrenamiento de piernas. Más allá de la apariencia adorable que se aprecia a simple vista, se esconde una batalla estratégica en la que priman la sincronización, el ritmo y la eficacia del mazo.

Cada jugador construye un Baraja de 60 cartas para jugar antes del partido, compuesta por algunos Pokémon principales, junto con cartas de entrenador y de energía que se añaden como apoyo. Evoluciona a tus «mons», gestiona tu reserva de energía (básicamente, un sistema de maná simplificado) e intenta quedarte con todas las cartas de premio derrotando al equipo del rival.

Tiene mucho en común con Magia – una identidad de mazo bien definida, metajuegos en constante evolución, decisiones difíciles sobre los recursos, ytop Pokémonconjuntos que te interesará buscar. Pero es más rápido, más ligero y más accesible para los jugadores ocasionales. La mecánica de las cartas de premio también le da un toque interesante al ritmo del juego: cada KO te acerca más a la victoria, por lo que intercambiar golpes se convierte en una auténtica cuestión de cálculo.

The La versión digital facilita probar diferentes barajas sin gastarte una fortuna, y el juego físico cuenta con una enorme comunidad de jugadores y expansiones periódicas. Pero ten cuidado: aunque parezca accesible, construir un mazo de meta de primer nivel sigue siendo un juego serio. Puedes empezar con nuestro genialPokémon guía de tarjetas, donde podrás obtener más información sobre las cartas poderosas y sus mecánicas.

Por qué merece la pena jugarlo:

Juego de cartas de Pokémon es perfecto para los jugadores que buscan un juego de mazos estratégico sin perderse en un mar de reglas. Es más fluido, más rápido y un poco más indulgente que Magia, pero aún así deja margen para jugadas ingeniosas.

Editor Ravensburger Tema central Los héroes y villanos de Disney, reinventados Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 20-30 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) Entre 15 y 40 dólares por los mazos de inicio

Disney Lorcana Puede que parezca un producto comercial, pero es un auténtico juego de cartas coleccionables y, sorprendentemente, muy sólido. No se trata simplemente de colocar a Mickey y a Elsa sobre un tapete y llamarlo «estrategia». Lorcana toma prestadas ideas ingeniosas de juegos como Magia and Hearthstone, las envuelve en un estilo de cuento de hadas y consigue que todo sea ágil, divertido y accesible.

Cada jugador arma un mazo de 60 cartas en torno a los «destellos» – personajes sacados de los archivos más recónditos de Disney, rediseñados con un estilo y habilidades diferentes. En lugar de noquear a tu oponente, tu objetivo es reunir 20 puntos de historia al realizar misiones con tus personajes. Es una carrera, no una pelea, pero eso hace que el ritmo, el control del tablero y la ventaja de cartas se perciban de una forma refrescante y diferente.

Los recursos pueden proceder de casi cualquier carta de tu mano. El sistema se llama «entintado» y es uno de De Lorcana las mejores decisiones de diseño. En lugar de depender de cartas de recursos independientes, como terrenos o energía, puedes convertir casi cualquier carta en tinta. Esto hace que las malas manos sean menos desastrosas y reduce el número de robos inútiles.

El combate es sencillo pero estratégico, con ingeniosas sinergias entre cartas y sólidos arquetipos de mazo que ya están surgiendo en las primeras fases del meta. Los personajes pueden enfrentarse o emprender misiones, lo que te obliga a elige entre ganar puntos de victoria o controlar el tablero – una sencilla disyuntiva que da lugar a decisiones sorprendentemente tensas.

Por qué merece la pena jugarlo:

Lorcana Es perfecto si buscas la estrategia de un auténtico juego de cartas coleccionables sin que te resulte intimidante. Es fluido, está bien equilibrado y está repleto de guiños a los fans, todo ello sin simplificarlo en exceso. Ideal para jugadores noveles, fans de Disney o cualquiera que esté cansado de los juegos que se toman a sí mismos demasiado en serio.

Editor Fantasy Flight Games Tema central Atrevidas batallas de Star Wars Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 25-40 minutos Nivel de complejidad Moderado Precio de la entrada (aprox.) ~30 $ por un juego básico, más de 100 $ por una baraja completa

Star Wars: Sin límites es exactamente lo que parece: un un juego de cartas coleccionables (TCG) sencillo y sin complicaciones, diseñado para ofrecer todo el alcance de La Guerra de las Galaxias las batallas llegan a tu mesa. Tropas terrestres, naves espaciales, Jedi, cazarrecompensas… Todos ellos saltan al tablero en un formato ágil y moderno que no complica en exceso la diversión.

La jugabilidad se divide entre recintos terrestres y espaciales, y tendrás que gestionar ambas cosas. Las barajas desequilibradas no duran mucho. La acción se basa en la iniciativa, y los jugadores se turnan para realizar acciones individuales – jugar una carta, atacar, pasar – lo que mantiene un alto nivel de dinamismo y una toma de decisiones constante.

La construcción de mazos se basa en un sistema de líder + aspecto. Cada líder (como Darth Vader o Luke) tiene un estilo de juego característico y una versión «lista» que entra en juego a mitad de partida. ¿Quieres arrasar las bases con Vader y un montón de cartas de agresión rojas? Adelante. ¿Prefieres a Leia con su estilo de control azul, con escudos y saboteadores? Eso también funciona.

Por qué merece la pena jugarlo:

Aquí tenemos a Fantasy Flight a pleno rendimiento: un diseño impecable, una gran sinergia con la propiedad intelectual y margen para crecer. Es rápido, agresivo y está pensado para el ámbito competitivo. Si buscas un juego de cartas coleccionables moderno que respete tu tiempo y, al mismo tiempo, ofrezca profundidad, este es el que debes tener en cuenta.

Editor Planar Flux Games Tema central Duelos multiversales, fracturas temporales, realidades alternativas Número de jugadores 2-4 Duración habitual de las partidas 30-45 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) ~35 $ por la caja básica

Equinox Alterado: Más allá de las puertas te sumerge en una arena multiversal donde Las líneas temporales fragmentadas y los yos alternativos chocan. Es un juego trepidante, que se juega muy cerca de la mesa, y que combina la construcción de un tablero, la manipulación del mazo y ese toque de «espera, ¿qué acaba de pasar?». Piensa en Magiauna mezcla de estrategia y abstracción, con una buena dosis de disparates cuánticos.

Cada jugador representa una versión del mismo personaje procedente de una línea temporal diferente. ¿Tu objetivo? Oculta las demás líneas temporales antes de que la tuya quede sobrescrita. Cada carta que juegues tiene dos resultados posibles (denominados «Esta línea temporal» y «Aquella línea temporal»), y cambiar de opinión a mitad de partida no solo es válido, sino que forma parte de la estrategia. Esto confunde a tu rival y altera tu propio plan a largo plazo, que es precisamente de lo que se trata.

No hay maná, pero hay un ingenioso sistema de recursos basado en la estabilidad de la línea temporal: si gastas demasiado rápido, tu mazo se desequilibra; si juegas con demasiada cautela, te arrollarán. Las combinaciones resultan satisfactorias sin convertirse en un ejercicio de matemáticas. ¿Y el diseño artístico? Una magnífica mezcla de terror cósmico y ciencia ficciónpaisajes oníricos.

Por qué merece la pena jugarlo:

Es raro encontrar un juego que resulte a la vez estimulante y desenfadado. Equinox Alterado se nutre de esa tensión. Su ingeniosa mecánica, sus jugadas rápidas y una temática realmente atractiva lo convierten en una experiencia imprescindible para los aficionados a los juegos de cartas que están hartos de las curvas de maná tradicionales y de la sobrecarga de trasfondo.

Editor Wizards of the Coast Tema central Autobots contra Decepticons: batallas de mechas transformables Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 15-25 minutos Nivel de complejidad De baja a media Precio de la entrada (aprox.) Kit de inicio de unos 20 $

Este juego para dos jugadores enfrenta a Bumblebee y Megatron en un enfrentamiento cara a cara eso tiene mucho más garra de lo que cabría esperar de una caja que parece una compra impulsiva del pasillo de los juguetes. Transformers: El juego de cartas hace tiempo que dejó de existir (Wizards lo cerró en 2020), pero Bumblebee contra Megatron sigue siendo una excelente introducción a lo que resultó ser un juego de cartas de duelo sorprendentemente sólido.

Cada personaje es una carta gruesa y de gran tamaño con acabado metalizado que pasa del modo robot al modo vehículo, lo que te ofrece dos conjuntos de estadísticas y habilidades con los que jugar. El cambio de forma no es solo un detalle decorativo; es una parte fundamental de tu estrategia, sobre todo a la hora de sincronizar los potenciadores de ataque, los cambios de armadura y las jugadas de mejora.

La jugabilidad es muy fluida: ataca con un personaje, roba y juega mejoras, luego da la vuelta a tu otro robot y prepárate para el contraataque. Hay un ligero toque de construcción de mazo con las «Battle Cards», que funcionan como equipamiento, acciones y trucos. Es rápido, fácil de enseñar y lo suficientemente complejo como para parecer un auténtico juego casual, no solo un producto de Hasbro destinado a los fans.

Por qué merece la pena jugarlo:

Es «Transformers», pero en forma de un juego de cartas coleccionables bien hecho y basado en combos que no te hace perder el tiempo. Bumblebee contra Megatron Sigue siendo una caja ideal para partidas improvisadas o para los aficionados a los juegos de cartas que solo quieren dar la vuelta a unos robots y echar una partida. Además, queda genial en la estantería.

Editoriales 4Kids Entertainment / TC Digital Games Tema central Combates contra monstruos, combinados con estadísticas de RPG y escaneo codificado Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 30-45 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) ~30 $ por los mazos de inicio

Caótico fue el sueño delirante de los juegos de cartas de principios de la década de 2000 – partePokémon, parteYu-Gi-Oh!, en la parte que dice «escanea este código de barras en tu Game Boy». Venía acompañado de una serie de animación, un juego online relacionado y un reglamento que daba la impresión de que alguien había intentado convertir un juego de rol de lucha contra monstruos en un juego de cartas coleccionables competitivo. De alguna manera, funcionó.

El bucle principal te lleva a alinear criaturas de cinco tribus, cada uno con sus propias peculiaridades: los del mundo de arriba, los del mundo de abajo, los hombres-insecto, las criaturas viscosas y cualquier otra cosa que se les haya ocurrido en esa batidora de mitología. Cada criatura tiene estadísticas propias de un juego de rol (fuerza, velocidad, valor) y pueden equiparse con «Mugic» (sí, magia musical) o artefactos para cambiar el rumbo de la batalla. La posición es importante, la iniciativa es importante y, sí, los dados también lo son.

A veces resultaba torpe y, en algunos pasajes, excesivamente complicado, pero tenía un ritmo único: casi táctico, muy centrado en las estadísticas, y con un peso real en el equipamiento de cada criatura. El diseño gráfico transmitía toda la energía de principios de los 2000, para bien o para mal.

Por qué merece la pena jugarlo:

Caótico es una joya sin pulir. Más allá de los nombres extraños y los trucos con códigos de barras, se esconde un juego de cartas profundamente táctico que premia el posicionamiento inteligente y la elección del equipamiento. No está pulido, pero tiene alma y suficientes ideas descabelladas como para hacerte preguntarte por qué nadie lo ha recuperado como es debido. Por último, si Yu-Gi-Oh! ocupa el primer puesto en tu lista de juegos de cartas coleccionables, ve directamente a la los mejores mazos de Yu-Gi-Oh para opciones meta y casuales.

Editor Bandai Tema central Monstruos digitales, batallas evolutivas Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 30-45 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) ~10-15 $ por los mazos de inicio

The Juego de cartas Digimon salió con fuerza y con un objetivo ambicioso: recuperar la energía de principios de los 2000 sin los fallos técnicos. Alerta de spoiler: funcionó. Esta nueva versión del juego de cartas equilibrará la nostalgia y la jugabilidad más de lo que cabría esperar.

En lugar de las tradicionales cartas de maná o de energía, obtienes las Indicador de memoria, un sistema de recursos compartidos eso genera una tensión constante de tira y afloja. Si te pasas, tu rival comenzará su turno con una gran ventaja. Si vas a lo seguro, podrías perder la oportunidad de evolucionar hasta convertirte en un monstruo tan poderoso como WarGreymon.

La digievolución es el núcleo de todo esto. Empiezas con pequeños monstruos novatos y los vas acumulando, ganando habilidades y poder a medida que avanzas. Es un juego trepidante, táctico y lleno de jugadas satisfactorias que te permiten darle la vuelta a la partida en un solo turno, si lo has planeado bien.

Los arquetipos de mazo son potentes y tienen mucho carácter, y el diseño de las cartas es excelente en todo momento. Este juego se ha creado con mucho cariño por la franquicia y por la mecánica de los juegos de cartas coleccionables.

Por qué merece la pena jugarlo:

Tanto si eres un antiguo Digimon Tanto si eres un fan incondicional como si simplemente buscas un juego de cartas coleccionables inteligente y novedoso con mecánicas de ritmo ingeniosas, este juego merece la pena. Es fácil de aprender, difícil de dominar y sorprendentemente profundo: no es solo un viaje nostálgico, sino un auténtico rival a tener en cuenta.

Editor Bandai Tema central Piratas, alianzas, batallas épicas Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 30-45 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) ~12-20 $ por los mazos de inicio

Me gustaStar Wars: Sin límites, elJuego de cartas de One Piece es mucho más que un simple intento de sacar provecho de una franquicia de gran éxito. Es un Un juego de cartas bien elaborado e ingenioso que consigue plasmar el caos y la camaradería de One Piece en un formato de duelo trepidante. Si alguna vez has querido ver qué pasaría si Zoro se enfrentara cara a cara con Crocodile bajo tus órdenes, ahora tienes la oportunidad.

Vas aelige a un líder – básicamente, la identidad y el estilo de juego de tu mazo – entonces construye un mazo de 50 cartas en torno a ella. La mecánica del juego gira en torno a ¡No lo hagas! tarjetas, un recurso compartido que asignas a los personajes y a los eventos. Puedes utilizarlas para potenciar tus movimientos, realizar jugadas o lanzar contraataques ingeniosos en pleno combate. Sobre el papel parece sencillo, pero hay un montón de matices una vez que la partida se anima.

Cada color representa un estilo de juego diferente: El rojo es agresivo, el verde premia el ritmo y el azul es de control, y así sucesivamente. Ya se está consolidando un metajuego sólido, pero las nuevas expansiones no dejan de darle un giro. Las ilustraciones son increíbles, la calidad de las cartas es excelente y, a pesar de ser un juego apto para torneos, resulta sorprendentemente accesible para los principiantes. Ah, y sí, hay un montón de gritos.

Por qué merece la pena jugarlo:

Si te gustaOne Piece… esto es pan comido. Y aunque no lo seas, sigue siendo uno de los juegos de cartas coleccionables más dinámicos y mejor diseñados del mercado actual. Es fácil de aprender, divertido de jugar y rebosa personalidad. Es uno de esos títulos que rinden muy por encima de lo que cabría esperar.

Editor Konami Tema central Duelos mágicos, invocación de monstruos Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 20-40 minutos Nivel de complejidad Alto Precio de la entrada (aprox.) ~10-15 $ por los mazos de inicio

Yu-Gi-Oh! No es precisamente de los que se mantienen tranquilos y serenos. Este juego es puro caos de cartas sin filtros, y precisamente por eso ha perdurado durante más de dos décadas. Si Magic: El Encuentro es un combate de esgrima, Yu-Gi-Oh! es una secuencia de 12 golpes de anime con gritos, explosiones y cartas trampa que habías olvidado que existían.

Tú construyes unBaraja de más de 40 cartas (la mayoría de estilo «lean»), para luego invocar monstruos, lanzar hechizos y colocar trampas. Es rápido, agresivo y te castiga sin piedad si cometes un error. ¿Lo mejor de todo? El Baraja adicional, repleto deFusión,Sincronización, Xyz, yEnlace monstruos a los que puedes recurrir para realizar jugadas devastadoras.

The las normas son complejas y están en constante evolución, con un sinfín de términos clave, pero para los jugadores a los que les encantan las mecánicas complejas y las jugadas explosivas, no hay nada igual. Cada partida es un rompecabezas, y una vez que dominas el sistema, puedes encadenar jugadas como un profesional.

Constantemente salen nuevas cartas, lo que mantiene el meta siempre actualizado. Eso también significa que El aumento progresivo de la potencia es una realidad, pero, sinceramente, eso es parte de la emoción.

Por qué merece la pena jugarlo:

Yu-Gi-Oh! Es una pasada si te apetece una estrategia profunda, momentos épicos y sin momentos de aburrimiento. Premia el conocimiento, la creatividad y el ir a por todas —en el mejor sentido posible—. Eso sí, prepárate para leer un montón de texto en las cartas.

Editor MYA Cards LLC (independiente) Tema central Dinosaurios, flora y fauna prehistóricas, paleontología Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 20-40 minutos Nivel de complejidad Medio Precio de la entrada (aprox.) ~35 $ por el kit de inicio de Dawn of Hell Creek (recambios)

MYA: Juego de cartas coleccionables es lo que ocurre cuando alguien mira Magic: El Encuentro y dice: «Genial, pero ¿y si fuera científicamente preciso y estuviera lleno de dinosaurios?». Ambientada en la Formación Hell Creek justo antes de que el asteroide impacte, te permite crear mazos con especies prehistóricas, plantas y fenómenos geológicos reales. Aquí no hay bolas de fuego, solo dientes, garras y alguna que otra catástrofe capaz de provocar una extinción masiva.

Los mazos giran en torno a Entidades activas (tus dinosaurios), Entidades de apoyo (como la flora antigua), y una mezcla deAcontecimientos y consecuencias que determinan el desarrollo del combate. El posicionamiento y el momento oportuno son clave. ¿Y jugar una carta de T. rex momificado, que es muy poco común? Eso sí que cuenta.

La calidad de la edición es excelente: cartulina gruesa, magníficas ilustraciones paleontológicas y piezas de colección que realmente merecen la pena. Además, es educativo, pero no de esa forma aburrida, como en una ficha de ejercicios. Es más bien algo así como: «Vaya, acabo de descubrir qué es el Sphaerotholus buchholtzae mientras acababa con un ceratopsio».

Por qué merece la pena jugarlo:

MYA Da en el clavo de una forma poco habitual: es un juego de cartas coleccionables funcional y competitivo, además de una auténtica declaración de amor a la paleontología. Si alguna vez has querido burlar a alguien con un anquilosaurio acorazado y luego arrasar el tablero con un evento de ceniza volcánica, pruébalo durante unas cuantas rondas. Es extrañamente ingenioso, profundamente friki y mucho más molón de lo que cabría esperar de un juego de cartas de dinosaurios.

Editor Fantasy Flight Games Tema central Duelos de samuráis, política, honor Número de jugadores 2 Duración habitual de las partidas 45-90 minutos Nivel de complejidad Alto Precio de la entrada (aprox.) ~40 $ por el juego básico

The Dragon Ball Super El juego de cartas es exactamente lo que cabría esperar: rápido, llamativo y repleto de potenciadores alucinantes. Si alguna vez has gritado «¡Kamehameha!» sin ironía alguna, ya tienes medio camino hecho.

Cada jugador juega una carta de líder, normalmente una muy querida DBpersonaje que pueden despertar a mitad de partida para potenciarse. El resto del mazo se construye en torno a ellos, incluyendo combos, personajes de apoyo y ataques espectaculares que rompen los límites del universo. Hay un equilibrio sólido entre el ataque puro y el uso inteligente de las cartas, con un un potente sistema de combos que te permite descartar cartas de la mano para potenciar los ataques sobre la marcha.

El sistema energético es uno de los aspectos más destacados. Cualquier carta se puede jugar como energía, lo que te permite ponerte al día rápidamente y seguir jugando sin parar. Eso significa menos turnos en los que no se juega nada y más tiempo para DBZ cosas como lanzar a Vegeta a la estratosfera.

Me gustó mucho el diseño y la presentación, con cartas que realmente parecen objetos de colección de gran valor. El panorama competitivo también está en pleno auge, sobre todo en Norteamérica y Asia.

Por qué merece la pena jugarlo:

EsDragon Ball, pero un poco más sofisticado. La mecánica resulta intuitiva, la curva de poder es divertida sin llegar a ser desequilibrada, y ofrece suficiente profundidad tanto para los aficionados ocasionales como para los duelistas más exigentes. Es una opción fantástica si te gustan las jugadas explosivas, la sinergia entre cartas y los personajes que gritan cada vez más fuerte a medida que se hacen más poderosos.

¿En qué consiste un juego de cartas coleccionables (JCC)?

Un juego de cartas coleccionables combina el juego estratégico con la emoción de coleccionar. Creas tu propio mazo a partir de un conjunto de cartas: algunas comunes, otras raras y otras que conseguirás a cambio de tres aperitivos en tu noche de juegos habitual. Lo ideal es ganar gracias a mejores jugadas, combinaciones más potentes y una sincronización más precisa, pero a veces simplemente tendrás un mazo más fuerte.

Juegos comoMagic: El Encuentro or De carne y hueso Todos siguen esta fórmula, pero le dan su propio toque. Algunos se centran sobre todo en las batallas entre criaturas, otros en el farol o en el control de recursos. Además, ofrecen un montón de formatos diferentes, cada uno con sus propias mecánicas y estrategias. Piensa en Estándar, Draft, Commander, yRelámpago, por nombrar solo algunos. Riftbound destaca como otra propuesta atractiva dentro del género. Los aficionados a los juegos de estrategia suelen estudiar el Lista de cartas de Riftbound para descubrir sus unidades y mecánicas únicas, que ofrecen una alternativa novedosa frente a los gigantes consolidados del sector.

Normalmente hay que conocer el mazo al dedillo, leer la mesa y calcular bien el momento. Pero la mitad de la diversión está precisamente en construir el mazo. Todos intentamos revivir esa sensación especial que sentimos cuando añadimos nuestra primera carta rara a nuestro primer MTLa baraja G, y fue una sensación increíble, aunque la cosa se complicó un poco porque no encajaba, pero teníamos una carta rara y teníamos que usarla.

Ahora que ya hemos aclarado eso, veamos algunos de los pilares fundamentales de los juegos de cartas coleccionables.

1. Valor de colección y rareza

Seamos sinceros, la emoción de Abrir un sobre nuevo es la mitad de la diversión. La mayoría de los juegos de cartas coleccionables se basan en esta aleatoriedad. Coges un sobre, lo abres y esperas haber sacado algo increíble. A veces lo consigues y te llevas una ganga, otras veces te toca una carta rara que no vale ni medio dólar. Así es la rutina.

Las cartas se clasifican por niveles de rareza como las comunes, poco comunes, raras, superraras, las raras secretas, las exclusivas de la edición foil, ya te haces una idea. Desde las míticas en MTG to top Escarlata y Violetatarjetas in Pokémon… cada juego tiene sus «santos griales». La probabilidad de conseguir cartas especiales mantiene la emoción, pero también es lo que impulsa el aspecto del intercambio y el coleccionismo de esta afición. ¿Te sobran algunas? Intercámbialas con tus amigos. ¿Te falta esa carta imprescindible que nadie tiene? Es hora de buscarla.

Los mazos de inicio también están de moda. La idea es conseguir un mazo de cartas precintado y listo para jugar que te sirva de introducción al juego. Una vez que domines los conceptos básicos, querrás más e, inevitablemente, te verás envuelto en el mundo de la creación del mazo de tus sueños.

2. Creación y personalización de mazos

Aquí es donde ocurre la verdadera magia. En la mayoría de los juegos de cartas coleccionables, no basta con presentarse con un mazo genérico: hay que construir el propio desde cero. Recurrirás a tu colección personal y seleccionarás cuidadosamente las cartas que combinen bien entre sí y respalden tu estrategia, y quizá añadir una carta tecnológica picante solo para fastidiar a la gente.

No se trata simplemente de juntar cartas al azar. Estás construyendo una estrategia, un motor. Si prefieres ir desangrando a tu rival poco a poco, te conviene un mazo de control que requiera un montón de turnos para ganar. También puedes optar por un estilo totalmente agresivo y decidir el resultado del partido en el turno cuatro. Ajustar tu mazo al milímetro y explorar las opciones es tan divertido como ganar. Si quieres que tu mazo sea a prueba de meta, algunos juegos como Magia tienen formatos atemporales con muy pocos cambios de estilo.

A menos que todo tu equipo copie los mazos al pie de la letra, no habrá dos mazos exactamente iguales. Incluso si juegas el mismo arquetipo, es posible que lo enfoques desde un punto de vista diferente. Quizás estés pensando en… top Pokémontarjetas deOrígenes perdidos, y nadie de tu equipo quiere adentrarse en ese escenario concreto. Ese nivel de libertad es lo que mantiene a la gente enganchada durante años. La construcción de mazos es, a partes iguales, una forma de expresión creativa y una optimización implacable.

3. Juego estratégico

Los juegos de cartas coleccionables se reducen a jugar con inteligencia con las cartas que te han tocado. Intenta gestionar tus recursos (mana, energía, tinta) lo mejor que puedas, juega tus cartas con eficacia y pon en marcha tu motor mientras entorpeces a tu rival tanto como puedas.

Tu experiencia dependerá del tipo de mazo con el que juegues. Si tu mazo se basa en las criaturas, lanzarás tus criaturas al campo de batalla y rezarás para que tu rival no tenga hechizos de eliminación masiva. Si prefieres el control, confiarás en los hechizos reactivos para mantenerte con vida hasta que tu estrategia ganadora tome el control. Los mazos de rango medio combinan un poco de ambas cosas.

Las condiciones para ganar varían de una partida a otra. Puede tratarse de dejar a tu rival con cero puntos de vida, completar un objetivo concreto, conseguir una cantidad suficiente de un recurso determinado y mucho más. Incluso dentro de un mismo juego de cartas coleccionables, puedes tener varias opciones. Por ejemplo, en MTG, Puedes ganar infligiendo suficiente daño a tu oponente, dejándolo sin cartas, colocándole 10 marcadores de veneno o jugando una carta que simplemente indique que ganas la partida tras cumplir unas condiciones difíciles.

Cada partida es un rompecabezas con muchas respuestas correctas. Las jugadas acertadas dependen del momento y del motivo, por lo que los mejores juegos de cartas coleccionables suelen premiar la paciencia, la previsión y, de vez en cuando, un poco de «YOLO».

4. Comercio y comunidad

El intercambio de cartas es uno de los aspectos fundamentales de la experiencia general de los juegos de cartas coleccionables. Antes de Internet, era además la única forma de conseguir las cartas que necesitabas para tu mazo. Si no te tocaba lo que buscabas con los potenciadores, tenías que intercambiarlo con alguien a quien le hubiera tocado lo que necesitabas. Hoy en día, también se pueden comprar sencillos por Internet, por lo que el aspecto del intercambio ya no es lo que era, pero sigue siendo muy relevante.

También puedes operar en línea a través de diversos mercados y foros. Sigue siendo una parte muy importante de esta afición. El intercambio puede ayudarte a perfeccionar tus mazos, completar colecciones o conseguir una carta que te guste mucho sin tener que abrir un montón de sobres. Intercambiar cartas que no necesitas por otras que sí quieres también es más eficaz que gastar dinero en cartas sueltas.

El comercio también fomenta el espíritu de comunidad. Hace que los jugadores hablen, conecten entre sí y se ayuden mutuamente a ampliar sus colecciones. Los mejores entornos de juegos de cartas coleccionables se nutren de esa interacción: charlas sobre mazos, noches de intercambio, partidas amistosas y alguna que otra alarde de haber conseguido una carta brillante.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de cartas coleccionables?

Magic: El Encuentro es el mejor juego de intercambio de cartas. Ofrece miles de cartas para crear mazos, muchos formatos con diferentes metajuegos, incluidas opciones asequibles como Pauper. Cuenta con una enorme comunidad y un panorama de torneos muy activo.

¿Qué juego de cartas merece la pena jugar?

Magic: El Encuentro, De carne y hueso, Pokémon, Lorcana, yStar Wars: Sin límites merecen la pena. Cada una sigue la fórmula probada y comprobada de los juegos de cartas coleccionables, pero también aporta sus propios giros y aspectos únicos.

¿Cuáles son los tres principales juegos de cartas coleccionables?

Magic: El Encuentro, Juego de cartas de Pokémon, y Yu-Gi-Oh! son los juegos de cartas coleccionables más populares. Siguen liderando el panorama de los juegos de cartas coleccionables en cuanto a número de jugadores, complejidad y alcance mundial.

¿Cuál es el juego de cartas coleccionables más fácil de aprender?

Juego de cartas de Pokémon es uno de los juegos de cartas más aptos para principiantes. Las reglas son claras, las partidas son rápidas y hay mucho apoyo oficial para los nuevos jugadores.

¿Cuántos juegos de cartas coleccionables hay?

Hay miles de juegos de cartas coleccionables. Algunos ya no se fabrican, muchos de ellos probablemente ni siquiera sean tan buenos, y otros, como Magic: El Encuentro, siguen en plena forma tras décadas.

¿Son buenos los juegos de cartas coleccionables para el cerebro?

Sí, los juegos de cartas coleccionables pueden mejorar tu memoria, tu capacidad de planificación y tu capacidad para tomar decisiones. Jugar a las cartas es una forma divertida de mantener la mente activa, combatir el estrés y desarrollar la creatividad y la imaginación, y también puede servir de puente para establecer relaciones sociales significativas.