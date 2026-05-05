Las 15 cartas de Pokémon más caras de 2026

Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los más caros Pokémon las cartas en 2026. Las cartas raras serán, por supuesto, más caras, pero ese no es el único factor a tener en cuenta.

Otros elementos son la escasez física, la viabilidad competitiva, la nostalgia, el valor sentimental y el impacto cultural; si se combinan todos estos factores, se obtiene una receta de éxito.

Aunque no hay muchas cartas que alcancen un precio tan elevado, hay unas pocas que sí lo hacen. Estas cartas, cuya venta se ha podido comprobar (el valor de cualquier cosa depende de lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella), han reportado a sus propietarios una gran suma de dinero.

¡El título de «la más cara» no significa nada si nadie va a comprar la tarjeta!

En esta lista, repasaremos algunas de las cartas más vendidas —su historia, el diseño de la carta, la calificación que les ha otorgado cada organismo y mucho más— y, ¿quién sabe? Quizá descubras que tienes una de estas joyas.

Las 15 cartas de Pokémon más caras

Esta lista puede deparar algunas sorpresas —a mí, desde luego, me las deparó— en cuanto a lo que la gente está dispuesta a pagar por determinadas cartas. Ya se trate de una carta de trofeo extremadamente rara, de una vieja favorita (en sus múltiples variantes), de un prototipo de producto o de una joya que, literalmente, te ha obligado a sacrificar todo tu tiempo libre para conseguirla, ¡estas cartas demuestran lo mucho que puede valer un simple trozo de cartón!

1. Pikachu Ilustrador [PSA 10]

Fecha de publicación: 1998

Calificación: PSA 10

Precio de venta: 16 500 000 $

Hazte a un lado, Charizard: la corona del más caro Pokémon esa tarjeta ahora pertenece a un PSA 10 Pikachu Ilustrador. YFebrero de 2026, este mismoPikachu Ilustrador La tarjeta volvió a ser noticia cuando Logan Paul la vendió en una subasta por un sorprendente16,5 millones de dólares, estableciendo unnuevo récord mundial para el más caro Pokémon carta y la carta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta.

Para entender por qué esta carta es tan cara, tendremos que repasar su historia. A primera vista, puede que no tenga ningún sentido. En cuanto al diseño, solo muestra a un Pikachu regordete y adorable que sostiene un pincel y una pluma estilográfica, con bocetos de un Charmander y algo más a su derecha. Esta ilustración ha sido diseñada por Atsuko Nishida, una de las Pokémon los artistas originales de la franquicia, y la carta es (como era de esperar) holográfica.

En cuanto al efecto de Pikachu Ilustrador, ni siquiera se puede jugar. El texto de su efecto, traducido al inglés (gracias, Bulbapedia), dice: «Certificamos que tu ilustración es una excelente aportación al Pokémon Concurso de ilustraciones para juegos de cartas. Por lo tanto, declaramos que eres un participante oficialmente autorizado Pokémon «Ilustrador de cartas, admiro tu talento». Ah, ahí lo tenemos.

Oficialmente, solo hay 39 de estas tarjetas, aunque 2 nunca se repartieron más, lo que eleva la cifra real a 41. La única forma de conseguir un Pikachu Ilustrador era ganar los tres concursos de ilustración organizados por la empresa japonesa Corocoro Comic en todo1997 and 1998.

Lo que realmente destaca de este Pikachu Ilustrador es su PSA 10 clasificación. PSA (Professional Sports Authenticator) es una organización que utiliza criterios claros para clasificar las tarjetas coleccionables. Para obtener una clasificación PSA 10, o de calidad «Gem Mint», la tarjeta debe estar perfecto,es decir, cuatro esquinas bien definidas, un porcentaje exacto de alineación de la imagen y ninguna mancha, con un pequeño margen para los errores de impresión —lo que va mucho más allá de la percepción popular de «perfecto estado».

Todo esto para decir que esta tarjeta no solo es extremadamente rara, sino que además está en perfecto estado y, como verás más abajo, ¡es precisamente este estado el que dispara su precio de forma exponencial!

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2. Pikachu Ilustrador [PSA 9]

Fecha de publicación: 1998

Calificación: PSA 9

Precio de venta: 1 275 000 $

Como era de esperar, el siguiente más caro Pokémon TCG la mejor carta de todas es también la Pikachu Ilustrador (or Pikachu, el ilustrador), salvo los calificados PSA 9.

Te prometí más detalles, así que allá vamos. Cuando decimos que Logan Paul compró el PSA 10 Pikachu Ilustrador for €5,275,000, no lo pagó en su totalidad. En cambio, pagó €4,000,000 dinero en efectivo, así como un PSA 9 Pikachu Ilustrador, lo que le ha otorgado a esta tarjeta su valor de mercado más alto hasta la fecha de €1,275,000.

Como habrás notado, esta tarjeta cuesta bastante menos que su versión «Gem Mint», aunque €1,275,000 sigue siendo una suma muy considerable. A diferencia de un PSA 10, a PSA 9 Está clasificada como «Mint» y, según la página web de PSA, presenta «una mancha de cera muy leve en el reverso, una pequeña imperfección de impresión o unos bordes ligeramente amarillentos». La clasificación también tiene en cuenta el centrado preciso. En resumen, cuida bien tus cromos.

Ahora, volvamos a la historia de esta tarjeta. Se celebraron tres rondas de concursos organizadas por Poco a poco– el primero a finales de 1997, el segundo y el tercero de 1998. El primer lote tenía 3 las entradas más populares, así como 20 otros ganadores, cada uno de los cuales recibió un Pikachu Ilustrador por su esfuerzo lo que suma un total de 23 ilustradores de Pikachu.

Cabe destacar que los tres primeros también recibieron 20 copias de una tarjeta con su ilustración. Los dos concursos siguientes fueron un poco más tacaños a la hora de repartir las Pikachu Ilustrador, con solo8 que se reparten en cada competición. Eso nos da 23 + 8 + 8 por un total de 39 oficialPikachu Ilustrador tarjetas del mundo. Una vez más, en realidad hay 41 copias, pero quizá simplemente imprimieron demasiadas y dos de ellas nunca se entregaron.

Pero la historia no acaba ahí.

3. Pikachu Ilustrador [PSA 7]

Fecha de publicación: 1998

Calificación: PSA 7

Precio de venta: 900 000 $

Como habrás adivinado, incluso un PSA 7 Esta tarjeta sigue valiendo bastante.

Antes de concluir nuestro análisis sobre el Pikachu Ilustrador, repasemos qué es lo que hace que un PSA 7, o «casi perfecto». Según la PSA, un PSA 7 Una tarjeta coleccionable es «una tarjeta en la que solo se aprecia un ligero desgaste superficial al observarla de cerca». Se admite que esté un poco deshilachada y que la ilustración de la tarjeta esté descentrada. Las manchas solo pueden aparecer en el reverso de la tarjeta, y debe conservarse la mayor parte del brillo de la misma. Los requisitos respecto a la alineación de la ilustración de la tarjeta son más flexibles, aunque siguen siendo estrictos.

Y ahora, unas últimas palabras sobre el Pikachu Ilustrador. Además del diseño original y su rareza, esta carta también tiene algunas características únicas que la hacen destacar aún más. Para empezar, esta es la solocarta del juego que tiene el tipo de tarjeta «Ilustrador» en el cuadro de texto superior, a diferencia de la etiqueta «Entrenador» de la colección básica (aunque no sea jugable).

A continuación, es una de las pocas cartas iniciales que cuenta con 2 estrellas en su símbolo de rareza en la esquina inferior derecha. Sí, el conjunto de «Scarlet & Violet» en 2023 introdujo las «dobles raras», pero durante mucho tiempo el club de las «dobles estrellas» fue muy exclusivo. Por último, ha una pluma estilográfica especial símbolo situado en la parte inferior derecha del cuadro de texto.

Ahora bien, quizá te preguntes por qué esta tarjeta no se revalorizó antes. La respuesta es bastante sencilla: el momento y el lugar. Cuando se celebraban los concursos y la tarjeta acababa de salir al mercado, era 1997 and 1998, y Japón ya sabía de Pokémondesde1996. Solo Nintendo exportado, adaptado y popularizado Pokémon fuera de Japón a partir de 1998, ¡así que nadie lo sabía hasta entonces!

4. Topsun Charizard – Blue Back [PSA 10]

Fecha de publicación: 1995

Calificación: PSA 10

Precio de mercado: 493 230 $

Sí, sé que algunos de vosotros estáis suspirando, negando con la cabeza y pensando: «Bueno, claro que es Charizard». Es cierto, pero tened en cuenta que un ejemplar no esa Pokémon Las cartas coleccionables, al menos no tal y como te imaginas.

Quizá ya te hayas dado cuenta, pero este Charizard no se parece en nada a las cartas de juego. Eso es porque se trata de una carta coleccionable de la empresa de golosinas Lo más destacado, que solía colaborar con otras marcas. En este caso, colaboraron con Pokémon, lanzando cromos coleccionables junto con sus chicles, y este Charizard en concreto forma parte de esa primera colección, que es una de las primeras (si no la primera) oficiales Pokémon las tarjetas: ese debate sigue en pleno apogeo.

La razón por la que los vendedores tienen que indicar «dorso azul» es similar a la de las impresiones de la 1.ª edición de la colección básica. Verás, en la colección Topsun se imprimieron bastantes cartas, pero Solo la primera tirada tenía el lomo azul. Las ediciones posteriores se distinguían por su dorso verde, lo que hacía que las cartas con dorso azul fueran mucho, mucho más raras y mucho más valiosas.

Aunque sin duda hay más Topsun CharizardsqueIlustradores de Pikachu… pero lo cierto es que esta carta sigue siendo un artículo muy escaso, ya que solo está disponible en Japón y forma parte de la primera edición. Y lo que es aún más raro es encontrar una que esté en en perfecto estado, ya que, a diferencia del Pikachu Ilustrador, ¡esta carta no era un premio, sino una carta coleccionable que se podía intercambiar, descartar u olvidar!

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5. Trofeo Pikachu Plata [PSA 10]

Fecha de publicación: 1997

Calificación: PSA 10

Precio de venta: 444 000 $

El nombre de la carta puede darte una pista: la «Trophy Pikachu Silver» se entregó a los ganadores del segundo puesto de la primera y la segunda edición de Juego de cartas de Pokémon torneos. Estos torneos, los japoneses Pokémon Torneo oficial de juegos de cartas en 1997 y el torneo «Mega Battle» de Lizardon (Charizard) en 1998 eran eventos exclusivos de Japón.

En cuanto al diseño, esta carta es muy bonita. Ilustrada por Mitsuhiro Arita (mi artista favorito para las cartas antiguas), esta representa un Pikachu sonriente sosteniendo un trofeo plateado, sobre un fondo de papel de aluminio plateadoCabe destacar que Arita también se encargó del diseño de las versiones en oro y bronce de esta tarjeta, que se entregaron al primer y tercer clasificado, respectivamente.

Este es otro más Pokémon una tarjeta coleccionable que no sirve para nada, ya que, según el Traductor de Google, el texto dice: «Por la presente te reconocemos y felicitamos por haber quedado en segundo lugar en el Pokémon Torneo de juegos de cartas. Se certifica que el titular de esta tarjeta tiene derecho a participar en el 1st Pokémon «Campeonato de Japón de juegos de cartas».

Al igual que elPikachu Ilustrador, todos losPikachus de trofeo are cartas muy raras, y la opinión general es que solo hay 14 copias que se conservan. Lo que distingue a esta, sin embargo, es que es PSA 10. Goldin, la empresa que organizó la subasta, afirma que solo 4 Trofeo Pikachu de Plata hayan sido calificados alguna vez, y de esas cuatro, esta fue la única copia que llegó a PSA 10 categoría. Puede que sea un trofeo de plata, pero sin duda vale su peso en oro.

6. Charizard de la colección básica – 1.ª edición sin sombra [PSA 10]

Fecha de publicación: 1999

Calificación: PSA 10

Precio de venta: 420 000 $

Durante mucho tiempo, Charizard de la colección básica era el santo grial de la Pokémon TCG, e incluso a mí me sorprendió descubrir que había sido destronada. Dicho esto, sigue siendo una pieza histórica realmente cara.

Charizard de la colección básica is probablemente el mejor ejemplo de un «unga bunga» Pokémon que se me ocurra. En cuanto a la jugabilidad, no es especialmente buena, ya que exige alimentarla constantemente con Energía para infligir un daño casi desmesurado, por no mencionar que, personalmente, yo prefería a Arcanine. Dicho esto, para los niños, ver un daño de tres dígitos en una carta era motivo suficiente para querer vender todo lo que tenían a cambio de un solo ejemplar de Charizard. Esa sed de estadísticas brutas nunca llegó a desaparecer del todo, y eso explica por qué el las cartas de megaevolución más caras siguen siendo tan populares entre los coleccionistas de alto nivel en la actualidad.

A pesar de sus defectos, nadie puede negar que Charizard de la colección básica Es una carta muy valiosa, y este ejemplar cumple todos los requisitos. PSA 10(así que túsaber(esta pasó directamente del sobre a un lugar seguro), una carta de «Shadowless» de la 1.ª edición (las cartas de la 1.ª edición carecen de una cierta «sombra», lo que ayuda a verificar su autenticidad), además de un acabado holográfico para rematar, alcanzó un precio de €420,000 en un2022subasta.

7. Blastoise WOTC Presentación Galaxy Star Holo [CGC 8,5]

Fecha de publicación: 1998

Calificación: CGC 8,5

Precio de venta: 360 000 $

No eres solo tú: el texto de esta carta parece raro, y si no supiera que no es así, podría llegar a pensar que este Blastoise es una imitación. Sin embargo, es auténtico: Esta formaba parte de una pequeña tirada de solo cuatro tarjetas prototipo, publicado por Wizards of the Coast allá por 1998.

Si la miramos más de cerca, esta carta es casi como el Blastoise de juego, pero sin tanto texto. Pokémon siempre se escribía como «Pocket Monsters», no había texto en negrita en el recuadro de la Habilidad, no existía la mecánica de Resistencia, las estadísticas vitales aparecían en el texto descriptivo, y así sucesivamente. También cabe destacar el reverso, ya que parece que, en aquella época, no había un Pokémon el dorso de la carta todavía.

Este Blastoise, sin embargo, tiene la particularidad de tener un blancoel reverso de la carta, mientras que las otras tres utilizaron Magic: El Encuentro reversos. CGC ha calificado esta tarjeta como 8.5, lo que equivale aproximadamente a un PSA 8-9; Según el sistema decimal de CGC, se trata de un 8 en en muy buen estado.

Curiosamente, un antiguo empleado de WotC ha dado su opinión sobre esta carta. Según él, esta carta se creó para que los medios de comunicación pudieran ver cómo era una carta en inglés Pokémon cómo quedaría la tarjeta. Por eso, se denominó «Presentación por encargo». Menos mal que mejoraron el producto final.

8. Trofeo Pikachu de Bronce [PSA 8]

Fecha de publicación: 1997

Calificación: PSA 8

Precio de mercado: 300 000 $

Al igual que en la versión plateada, este Pikachu era el 3rd otorgar el premio en japonés Pokémon Torneo oficial del juego de cartas «97 y el torneo «Lizardon Mega Battle» de ‘98.

Al igual que su versión plateada, esta tarjeta incluye una ilustración de Mitsuhiro Arita, que representa Pikachu sosteniendo un trofeo de bronce sobre un fondo de color bronce brillante. Este Pikachu tiene la boca cerrada, lo que, en cierto modo, hace que parezca bastante más satisfecho de sí mismo que el plateado. ¡Y quizá sea solo una impresión mía, pero este Pikachu parece más rechoncho (y más mono) que su homólogo más caro!

Como era de esperar, esta carta también tuvo una tirada muy limitada. Al tratarse de una carta de trofeo, solo hay 14 copias verificadas que se conservan. La mitad de esas tarjetas han sido clasificadas por PSA, y esta versión recibió la calificación de «Near Mint». Al igual que la versión plateada, también fue subastada por Goldin, con un precio de salida de €25,000 y un precio final de €216,000 después de23ofertas.

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9. Tarjeta promocional de Ishihara GX [PSA 7 / PSA 9 con autógrafo]

Fecha de publicación: 2018

Calificación: PSA 7 / PSA 9 (Autógrafo)

Precio de mercado: 247 230 $

Y ahora, unPokémon una carta que no sea una Pokémon. En esta tarjeta aparece el presidente y director ejecutivo de The Pokémon La empresa, Tsunekazu Ishihara, celebra su 60.ºcumpleaños. El único requisito para conseguir uno de estos era asistir a un evento privado que se celebró paralelamente al Campeonato Mundial de 2018 en Nashville, Tennessee. No existía ningún registro de producción de esta tarjeta, por lo que las estimaciones aproximadas sobre el número de ejemplares de Ishihara GX oscilan entre 30-200.

La carta de Ishihara muestra a Tsunekazu Ishihara con una Master Ball y un Rotom, y tiene un ataque bastante divertido que te hace lanzar 60 monedas – Buena suerte intentando que tu rival te deje resolver eso.

Ishihara GX también está clasificado como una Ultra Bestia, así que o bien es un jefe increíble o bien una abominación sobrenatural. Dejaré que decidas tú cuál de las dos cosas es. El diseño de esta carta también es bastante singular; lo ha creado Mike Cressy, quien realiza ilustraciones para «Pokémon«… de personas. Hasta la fecha, el Sr. Cressy solo ha dibujado 2 cartas para el juego de cartas coleccionables.

Lo que aumenta aún más el valor de esta tarjeta es el autógrafo, que es de El propio Ishihara. Para que te hagas una idea, no solo necesitarías una invitación para este evento privado, ¡sino también tener la suerte de que Ishihara te firmara tu ejemplar!

El autógrafo se calificó por separado de la tarjeta, y la firma de Ishihara recibió una PSA 9 puntuación, mientras que la tarjeta obtuvo una 7. Nada de esto restó valor a la tarjeta, y un ejemplar se vendió a través de Goldin por la considerable suma de €247,230 in 2021.

10. Trofeo del evento familiar de Kangaskhan [PSA 10]

Fecha de publicación: 1998

Calificación: PSA 10

Precio de venta: 175 000 $

El apodo de Kangaskhan es «el progenitor» Pokémon, así que resulta bastante apropiado que esta tarjeta de trofeo solo se entregara a los equipos en el 1998 Torneo para padres e hijos, que se celebró en paralelo al evento «Lizardon Mega Battle».

En este torneo, adultos y niños (aunque no tenían por qué ser equipos formados por padres e hijos, aunque imagino que se animaba mucho a ello) se enfrentaron en un 2v2 formato por equipos, con los mejores 8 los equipos que recibieron tanto esta carta como un dorayaki especial de Kangaskhan que seguramente sabía a victoria…

…o eso se dice. No hay mucha información sobre esta carta en Internet, y las exhaustivas investigaciones realizadas por otras personas indican que la carta de Kangaskhan era not no se repartió en este evento, pero el dorayaki sí. Sea como sea, nada cambia el hecho de que este Kangaskhan es una carta muy rara, con una estimación aproximada de que solo hay unas 50 copias en circulación.

Dado que esta carta no parece estar entre las más populares de la edición limitada, sus precios varían enormemente. El precio más alto confirmado hasta ahora es €175,000 para unPSA 10 a través de Heritage Auctions en 2023. ¡Es probable que el precio suba considerablemente a medida que se vayan encontrando más ejemplares de estas cartas!

11. El entrenador n.º 1 – Super Secret Battle [PSA 10]

Fecha de publicación: 1999

Calificación: PSA 10

Precio de venta: 156 000 $

Volvamos a las cartas de trofeo. Al igual que con los Pikachus de trofeo, el Entrenador n.º 1 – Batalla súper secreta Se entregó una tarjeta como premio, esta vez a los ganadores de 1999el torneo «Super Secret Battle», abierto a jugadores de 3rd to 11.º categoría. También debo mencionar que este torneo se celebró en paralelo a otro, el Tropical Mega Battle; ambos eventos formaban parte del Challenge Road ‘99 Evento de VERANO. Al igual que los demás eventos, este también se celebró en Japón.

A diferencia de los simpáticos Pikachus de los torneos anteriores de juegos de cartas coleccionables, esta carta de premio apuesta por un estilo más atractivo. La ilustración, obra de Hideki Kazama, muestra la silueta de Mewtwo sobre un fondo negro, con el logotipo del evento a su derecha, y cuenta con un acabado holográfico.

En cuanto al texto de la tarjeta, dice: «El Pokémon «Aquí se reconoce al campeón del torneo oficial del juego de cartas, y se elogia este honor. Esto demuestra que la persona que posee esta carta participó en la final del «Secret Super Battle: Best in Japan». ¡Gracias, Bulbapedia!

Solo7 Se hicieron varias copias de esta tarjeta, y cada una de ellas se entregó al ganador de cada torneo regional. Una copia clasificada PSA 10 se vendió a través de Heritage Auctions en julio 2020 y le reportó a su propietario una buena suma de €90,000. Sin embargo, otro PSA 10 la venta no tardaría en producirse en 2022 y optar por un precio más alto de €156,000.

12. Neo Genesis, 1.ª edición, Lugia n.º 9 [BGS 10, impecable]

Fecha de publicación: 2000

Condición: BGS 10, impecable

Precio de mercado: 144 300 $

Las cartas antiguas siempre tendrán valor, sobre todo si pertenecen a colecciones antiguas. Y si una PSA 10 Gem Mint la calificación no basta para hacer subir el precio, a BGS 10 Impecable Sin duda lo hará, ya que se dice que Beckett Grading Services ha requisitos de calificación mucho más estrictos.

Un informe publicado por PWCC Marketplace (ahora conocido como Fanatics Collect) en mayo 2021 informó de que solo 41 PSA 10 Los Lugias existen, y de ellos, solo 3 pasó el corte BGS 10 Pristine. Reflexiona sobre ello un momento.

Este Lugia también destaca por ser el primero Juego de cartas de Pokémon una carta cuyo uso requería tres tipos diferentes de energía que no fueran incolora. Su único ataque, «Explosión elemental», cuesta una energía de Fuego, una de Agua y una de Rayo cada una, y además tienes que descartar estas por una miseria 90 daño. Supongo que se podría usar a Lugia como muro al principio de la partida gracias a su buen nivel de PS, pero hay Pokémon mejores para eso, como Chansey o Snorlax.

Dejando a un lado la jugabilidad, el Lugia de Neo Genesis tiene un aspecto impresionante y fue uno de los favoritos de los fans de la Generación 2, así que si te ha tocado esta carta en un sobre de expansión, considérate afortunado. Y sí, el diseño de Lugia es claramente superior al de Ho-Oh. No voy a tolerar que nadie me lleve la contraria en esto.

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13. Campeonato Mundial de 2006, entrenador n.º 2 [PSA 9]

Fecha de publicación: 1999

Calificación: PSA 9

Precio de mercado: 110 100 $

¡Por fin, una tarjeta de trofeo que no es exclusiva de Japón! Esta tarjeta de premio en concreto está impresa en inglés y era una recompensa por alcanzar 2nd lugar en el2006 Campeonato Mundial, celebrado en el Hotel Hilton Anaheim, California, del mes de agosto 18 to 20.

Personalmente, prefiero las versiones dibujadas a mano de Arita, pero, por desgracia, esta tarjeta se hizo de alguna manera en De Pokémon La era del arte en 3D. Presenta algunas similitudes con sus predecesores, con un Pikachu sonriente sosteniendo un trofeo plateado, sobre un fondo plateado.

Quizás al darse cuenta del valor que estaban inyectando en el mundo, los The Pokémon Company decidió imprimir un una cantidad muy pequeña de estos premios – La opinión general es que solo hay tres de estos Pikachus en todo el mundo, lo que lo convierte en un serio candidato para el más raroPokémontarjeta. Esta copia fue calificada PSA 9 A estrenar, y se vendió por €110,000 en febrero2021 subasta en línea a través de PWCC Marketplace. Lamentablemente, parece que la adquisición por parte de Fanatics Collectibles ha provocado la eliminación de la página web de PWCC en la que se detallaban los eventos de subasta.

14. Snap Gyarados [CGC 9.5]

Fecha de publicación: 1999

Calificación: CGC 9,5

Precio de mercado: 87 500 $

Hoy en día, las cámaras de los móviles nos han convertido a todos en fotógrafos, pero en aquella época había que comprar carrete para la cámara si querías una foto de tu favorito Pokémon. Eso, o hacerlo en Pokémon Snap. Corocoro Comic optó por esta última opción, y en 1999, organizaron un concurso para elegir el mejor Fotos de Pokémon Snap. Este Gyarados era uno de 5 los ganadores, y la foto del partido la tomó Ryouichi Abe.

Sinceramente, no sé si esta tarjeta pretende ser amenazante o ridícula. Podría ser una instantánea de la bestia marina en pleno rugido… pero también podría estar simplemente haciendo un gran pito, un poco como esas fotos y vídeos de cabras que hay en Instagram. Eso sí, Esta carta se puede jugar perfectamente, ya que es una carta de la colección básica con ilustración alternativa.. Espero que Ryouichi Abe haya ganado muchos partidos con ella.

Un dato de menor importancia es que hubo 2 Pokémon Snapconcursos celebrados.The Poco a pocoLa primera fue en 1998. Las fotos ganadoras que se muestran aquí, aparte de Snap Gyarados, donde Pikachu (sí, este es Pikachu en un instante), Bulbasaur, Poliwag y Magikarp. Los ganadores recibieron 20 copias de su tarjeta.

El segundo concurso fue el Concurso de la Mejor Foto del 64 Mario Stadium, celebrado en 1999 (las fotos ganadoras fueron las de Koffing, Charmander, Squirtle, Articuno y Chansey). A diferencia del primer concurso, en el segundo solo se entregaron 15 copias de cada tarjeta ganadora.

15. La estrella dorada de Umbreon – Edición promocional japonesa PLAY [BGS 9,5]

Fecha de publicación: 2005-2007

Calificación: BGS 9,5

Precio de mercado: ~70 000 $ (2021)

Hay muchas cartas valiosas de Eeveelution en el mercado. Sin embargo, pocas de ellas han requerido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en gasolina como la versión japonesa de La estrella dorada de Umbreon, una tarjeta promocional con mucha historia detrás.

Aunque se estrenó en Serie POP 5, este Umbreon se podía conseguir, en teoría, antes. Esto se hacía a través del Club de fans de Pokémon Daisuki, cuyos miembros recibían puntos por diversas actividades. En el 2005-2006 Durante la temporada, se podían ganar puntos realizando acciones como asistir a eventos oficiales o organizados por el club, subir información a su página web y alcanzar determinados puestos en los torneos, cada una de las cuales te reportaba unos doscientos puntos. Una vez que tuvieras suficientes puntos, te llevabas un premio. Fácil, ¿verdad?

Para conseguir la Estrella Dorada de Umbreon, los jugadores debían alcanzar los 70 000 puntos. No, no es un error tipográfico.

Ten en cuenta que el plazo para obtenerlo fue muy breve La estrella dorada de Umbreon, y los puntos que se ganaban eran muy pocos a menos que asistieras a todos y cada uno de los eventos. No es de extrañar, pues, que cada ejemplar de esta tarjeta sea celosamente guardado por su propietario, y que su premio esté identificado con un número de serie distintivo que reza: 26/JUGAR. No te dejes engañar por el 25 ¡Los de la serie de aniversario o los de la serie POP!

Si esta tarjeta era prácticamente imposible de conseguir, ahora es casi imposible de encontrar, ya que hay muy pocos anuncios; las únicas ventas confirmadas que he encontrado son de una PSA 10 a través de PWCC para€78,000, y otro de un foro (por lo que bien podría tratarse de algo anecdótico); esta vez para un BGS 9.5 aproximadamente€70,000. Cabe señalar que las ofertas actuales de un BGS 9.5 para esta tarjeta rondan los €200,000.

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Los paquetes de Pokémon más caros

Sigo pensando que Pokémon es uno de los los mejores juegos de cartas coleccionables para empezar, y si tienes pensado empezar a coleccionar o a jugar (a veces parece que necesitas un Una guía realmente buena sobre el juego de cartas Pokémon), querrás saber qué conjuntos debes elegir. Por ejemplo, comprueba caroEl Sol y la Lunatarjetas y obtener más información sobre ellos.

Hay algunos factores generales que influyen en el precio de un sobre, concretamente su estado de circulación, su rareza y las cartas especiales. Ten en cuenta que los sobres caros no son necesariamente los las mejores configuraciones de Pokémon de donde sacar dinero, así que, si lo estás viendo como jugador, ¡quizá te convenga más gastarte el dinero en otra cosa!

Dicho esto, aquí están los cinco más caros Juego de cartas de Pokémon paquetes según el listado de TCGPlayer y su valor de mercado:

Cielos en constante cambio – El precio de mercado de una caja en TCGPlayer, en el momento de escribir este artículo, es de €10,893.77. En cuanto al motivo, bueno, hay muchas razones: un montón de cartas de colección en esta expansión, un sinfín de ilustraciones alternativas y muchas cartas sueltas de gran valor. Los inversores están de acuerdo: esta es una inversión segura. Evoluciones de XY– Este tiene un precio de mercado de €6,250 por caja, pero todo el mundo coincide en que es un set bastante mediocre. Ya sean revendedores o un exceso de producción, no tengo ni idea. Únete a nosotros– Este se encuentra en €5499.99 por caja. Sí, caja. No se permiten reimpresiones, las buenas ilustraciones y los Pokémon de Tag Team GX hicieron que el precio subiera bastante. Congelación de plasma– Precio de mercado de €4800 por caja. Al igual que Únete a nosotros, esta edición contaba con muchas cartas valiosas tanto para coleccionistas como para jugadores, y su antigüedad (y la ausencia de reimpresiones) no ha hecho más que aumentar su valor. 151 – Este conjunto tiene un precio de mercado de €4,455.81 para una vitrina con un pack de refuerzo. En cuanto al precio, probablemente se trate de una mezcla de expectación, nostalgia y quizá un poco de miedo a perderse algo. En cualquier caso, el diseño es realmente precioso y supone un buen punto de partida tanto para coleccionistas como para nuevos jugadores.

Las cartas más caras de Pokémon 151

Sí, eso es lo que dije151 Era un buen set para empezar a jugar o a coleccionar Pokémon las cartas coleccionables, y si quieres sumarte a la diversión, estas cartas son un buen punto de partida.

Al igual que en la lista anterior, he utilizado TCGPlayer para averiguar el precio de mercado de cada una de estas joyas:

Charizard EX, Ilustración Rara (199/165) – ¿Charizard? Sí. ¿Diseño alternativo? Sí. 1 Energía para, potencialmente, 160 ¿Daños y un «Fire Spin» reentrenado del Charizard clásico? ¡Compruébalo! Este tiene un precio de mercado de €189.65, bastante más alto que el resto de participantes. Blastoise EX, ilustración rara (200/165) – Ahora hay dos cartas iniciales. La ilustración alternativa de Blastoise es muy bonita, y además es una carta de remate bastante buena para cualquier mazo de tipo Agua. En el momento de escribir este artículo, el precio de mercado de esta carta es €61.75. Venusaur EX, Ilustración, Rara (198/165) – No te dan puntos por adivinar esta. Como ya dije en mi lista de los mejores Pokémon En cuanto a las cartas, Venusaur EX es una bestia obstinada que se niega a morir y constituye una incorporación digna para cualquier mazo de tipo Planta. La ilustración alternativa es la guinda del pastel, y esta imponente carta inicial alcanza un precio de mercado de €54.09.

Zapdos EX, ilustración rara (202/165) – La ilustración alternativa del Señor del Rayo muestra una impresionante imagen de él volando en formación junto a sus compañeros, Articuno y Moltres. Por si eso no fuera motivo suficiente para hacerse con esta carta, su habilidad también le permite retirarse sin coste alguno, y «Multishot Lightning» es ideal para atacar la banca del rival. El precio de mercado es €50.34. Ilustración de Charmander, rara (168/165) – Es posible que la ilustración alternativa de esta carta sea un guiño al primer episodio de Charmander en el anime, en el que el pequeño lagarto aparece encaramado sobre una formación rocosa. Esta carta tiene un precio de mercado estimado de €41.89, pero los precios de venta suelen ser mucho más bajos.

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