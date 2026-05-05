Las 15 mejores cartas rojas de MTG en 2026: quemar, aplastar y arremeter

Las mejores tarjetas rojas en MTG no se limitan a los hechizos agresivos y de daño rápido de las primeras manos. El rojo puede ahogar las bases de maná voraces, crear turnos explosivos, copiar criaturas poderosas e incluso utilizar el cementerio como combustible . Es mucho más estratégico de lo que la gente cree.

Echa un vistazo a mis 15 cartas rojas favoritas. Me permiten controlar el ritmo del juego, castigar los errores y realizar jugadas inolvidables.

Las mejores cartas rojas de MTG para jugadas espectaculares

El rojo genera mucho caos, pero solo algunas cartas se mantienen en todos los formatos. Estas son las mejores cartas rojas en MTG que todavía se ven en las mesas reales.

1. Rayo [El hechizo de fuego más emblemático]

Elemento Detalles Mana Cost R Tipo de tarjeta Al instante Función principal Hechizo de daño directo

El clásicoRayo es una de las mejores tarjetas rojas de MTG, sin lugar a dudas. Es ideal para todo, desde eliminar a las criaturas de maná iniciales hasta frenar a los planeswalkers.

Es una de las cartas originales impresas para el juego, y todavía se sigue utilizando hoy en día debido a su eficienciaand daños considerables. Una forma fácilMTG Un clásico de Commander que se puede colocar en cualquier sitio, siempre y cuando se baraje con las cartas rojas.

Por qué lo elegimos 3 puntos de daño por 1 maná es una ganga, y se considera una de las cartas de eliminación más poderosas del juego.

Rayoes uno de loslos hechizos rojos más emblemáticos que se adapta fácilmente a cualquier situación baraja de quemar. Es una carta tan versátil que puedes usarla para rematar o simplemente tenerla a mano para problemas iniciales como Esper Sentinel.

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2. Rueda de la fortuna [Recarga de mano disruptiva]

Elemento Detalles Mana Cost 2R Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Interrupción y recarga manual

La ruleta de la fortuna es una de tus mejores herramientas para robar cartas y castigar a tu rival al mismo tiempo. Garantiza una mano de 7 cartas, lo que supone, en esencia, un reabastecimiento muy necesario para un arquetipo que puede quedarse rápidamente sin cartas en la mano.

Por qué lo elegimos Robar una carta es difícil de encontrar en un mazo rojo, y La ruleta de la fortuna te ofrece eso, al tiempo que siembra un poco de caos con su efecto de descarte.

Esta es una buena incorporación para mazos que castigan a los demás jugadores por robar cartas, como los que incluyen Nekusar, el Devastador de Mentes junto con otros efectos de rueda. Te ayuda a obtener más potencia y agresividad mientras infliges daño a tus oponentes.

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3. Extorsionador del muelle [Mecanismo de fichas de tesoro explosivas]

Elemento Detalles Mana Cost 1R Tipo de tarjeta Criatura Función principal Generación rápida de maná

El chantajista del muellees uno de losel mejorMTGtarjetas para Commander (al menos, lo era). La gente lo usaba para imprimir mana en definitiva, lo que provocó su prohibición.

Sigue siendo una auténtica bestia para las partidas informales de Commander, siempre y cuando tu grupo de juego lo permita. No resulta tan útil en otros formatos en los que los jugadores quizá no utilicen artefactos ni encantamientos.

Por qué lo elegimos Para ser una carta de coste 2, su habilidad es increíblemente potente y su valor no hace más que aumentar a medida que avanza la partida.

Es muy útil para ayudarte a ganar impulso si tienes formas de reactivar su habilidad continuamente. La carta puede destacar en prácticamente cualquier mazo casual de Commander que incluya rojo, ya que prácticamente se amortiza solo (y más) la mayoría de las veces.

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4. Brecha del inframundo [El mejor potenciador de combos de cementerio]

Elemento Detalles Mana Cost 1R Tipo de tarjeta Encanto Función principal Motor «Graveyard Combo»

Invasión del inframundo convierte tu cementerio en un mercado de segunda mano durante un turno. Todas las cartas que no sean de terreno obtienen la habilidad «Escapar», lo que significa que puedes seguir lanzando hechizos desde el cementerio siempre que tengas cartas que exiliar.

Esa habilidad se descontrola rápidamente en mazos que llenan el cementerio de forma natural. Los hechizos baratos, los rituales y los efectos de robo de cartas se convierten de repente en recursos reutilizables. Con suficiente combustible, un solo Violación a su vez, puede derivar en una cadena de combos completa. Los jugadores suelen buscar formas de sacar el máximo partido a estas amenazas recurrentes echando un vistazo a la Las mejores auras enMTG para ver cuáles resultan más útiles al lanzarlas desde la papelera.

Por qué lo elegimos Convierte un cementerio abarrotado en un foco de peligro. Invasión del inframundo ha sido la clave de algunas de las jugadas combinadas más potentes de los últimos años, razón por la cual acabó siendo prohibida en varios formatos.

Esta tarjeta es considerada por muchos como una de las los mejores encantamientos en MTG porque ofrece un nivel de recursividad sin igual a cambio de una inversión mínima de maná.

Una técnica habitual consiste en repetir La ruleta de la fortuna con generadores de maná como El testamento de Jeska, reponiendo tu mano una y otra vez mientras generas el maná necesario para seguir esquivando los hechizos. Una vez que el mecanismo se pone en marcha, es fácil que la ventaja se acumule hasta llevarte a la victoria.

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5. Luna de sangre [El castigador definitivo de la codicia]

Elemento Detalles Mana Cost 2R Tipo de tarjeta Encanto Función principal Denegación masiva de maná

«Blood Moon» es una de las formas más sencillas que tiene el rojo de castigar a las bases de maná codiciosas.

Por tres de maná, cada tierra no básica en el campo de batalla se convierte en una Montaña. Esa sola línea de texto puede echar por tierra por completo los mazos basados en «fetches», «shocks» y tierras de apoyo. Imagínate reducir una pila de 2000 dólares de las mejores tierras duales en MTGa lo básicoMontañas con imágenes más bonitas.

Por qué lo elegimos No conozco muchas cartas que puedan castigar la construcción de mazos ambiciosa de una forma tan clara. En formatos en los que predominan las tierras no básicas, Luna de sangre puede cambiar por completo el rumbo de la partida en el momento en que se resuelva.

He visto partidos en los que Luna de sangre Apareció en el tercer turno, y la mitad de la mesa dejó de funcionar. Los mazos multicolores que un momento antes parecían perfectamente estables se encuentran ahora ante un puñado de hechizos que no pueden lanzar.

Por supuesto,los jugadores experimentados intentan sortearlo. Suelen jugar las cartas básicas al principio o tener preparadas cartas de eliminación. Pero, aun así, «Luna de Sangre» suele obligar a seguir secuencias complicadas y ralentiza el juego hasta casi detenerlo.

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6. Ragavan, el ladrón ágil [La gota más valiosa]

Elemento Detalles Mana Cost R Tipo de tarjeta Criatura legendaria Función principal Presión inicial/Rampa del tesoro

Ragavan, el ladrón ágil es el tipo de carta de un solo maná que obliga a responder de inmediato. A «2/1 por un maná» ya ejerce presión desde el principio, pero la verdadera recompensa llega en el momento en que se conecta.

Siempre queEstaban cantando si golpea a un jugador, se crea un Tesoro convertir en una ficha y desterrar la primera carta de su biblioteca, lo que te permite lanzarla ese turno. Un ataque puede acelera tu maná, inflige daño y saca provecho del mazo del rival de una sola vez. Tanto los coleccionistas como los jugadores competitivos reconocen su importancia entre rara mítica de primer nivel MTGtarjetas gracias a su utilidad sin igual.

Por qué lo elegimos En la primera vueltaEstaban cantando cambia de inmediato el desarrollo de la partida. Si sale bien, te adelantas en maná, en cartas y ya estás infligiendo daño. Si no se le presta atención ni siquiera durante un par de turnos, la ventaja se acumula hasta convertirse en algo de lo que a la mayoría de los mazos les cuesta mucho recuperarse.

Por eso los jugadores se apresuran a eliminarlo. Si Estaban cantando si se descarrila aunque sea una o dos veces, resulta difícil recuperar el ritmo. El Amor Esta habilidad complica aún más las cosas a los oponentes, ya que te permite reutilizarlo más adelante para mantener la presión.

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7. El testamento de Jeska [El ritual más flexible]

Elemento Detalles Mana Cost 2R Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Explosión de maná/Ventaja de cartas

El testamento de Jeska es el tipo de hechizo rojo que convierte una vuelta normal en una enorme. Y no hay nada mejor que ese recuerdo si empezaste a jugar con Ataquecomo yo.

Por sí solo, ya resulta muy útil. Puedes generar una gran cantidad de maná rojo en función del número de cartas que tenga un oponente en la mano, o bien exiliar las tres primeras cartas de tu biblioteca y jugarlas ese turno. En Commander, sin embargo, normalmente controlas a tu comandante al lanzarlo, lo que significa que obtienes ambos efectos a la vez.

Por qué lo elegimos El testamento de Jeska combina la aceleración y la ventaja de cartas en un solo hechizo. En Commander, suele dar lugar a turnos explosivos, y junto con motores como Invasión del inframundo o efectos de copia como Reiterar, puede dar lugar a combinaciones de lo más extravagantes.

Es ahí donde la cosa se pone alocada. A una gran descarga de maná más tres cartas nuevas a menudo conduce directamente a un giro combinado o a un golpe contundente. Es habitual ver El testamento de Jeska generar cinco o seis de maná y, al mismo tiempo, proporcionarte nuevos hechizos en los que gastarlo.

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8. Furia [Control de tablero y daño increíbles]

Elemento Detalles Mana Cost 3RR Tipo de tarjeta Criatura Función principal Control del tablero/Cambio de ritmo

Con la posibilidad de que se active al mostrar otra tarjeta roja, Furia puede salir al campo de batalla incluso cuando no te quedan manás. En cuanto entra en juego, puedes repartir cuatro puntos de daño entre criaturas o planeswalkers, lo que suele eliminar a las criaturas de maná, los tableros llenos de fichas o las criaturas de apoyo antes de que lleguen a aportar nada.

En los formatos más rápidos, ese swing es muy importante. De Fury habilidad activada puede acabar con varias amenazas menores en el mismo turno en que llega. Si la juegas por su coste de maná, también puede estabilizar el tablero y, al mismo tiempo, dejar en el campo de batalla un atacante de peso.

Por qué lo elegimos Furia Funciona como un hechizo de eliminación y una amenaza al mismo tiempo. El daño al entrar en el campo de batalla mantiene a raya a los adversarios en las primeras manos, y si lo lanzas de forma normal, te quedas con una criatura con doble golpe que cierra las partidas rápidamente.

Además, presenta algunas interacciones problemáticas. Al evocar Furia y recuperarlo con cartas como Al fin y al cabo, no estaba muerto significa que sigues activando el efecto de daño y, además, la criatura se queda en el campo de batalla. Ese tipo de secuencia puede dar un vuelco a la partida en un solo turno.

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9. Kiki-Jiki, el rompedor de espejos [El motor del bucle infinito]

Elemento Detalles Mana Cost Las dos R, las tres R Tipo de tarjeta Criatura legendaria Función principal Motor combinado/Generación de tokens

Kiki-Jiki, el rompedor de espejos lleva años permitiendo situaciones absurdas en el tablero. Con la habilidad «Haste» y la capacidad de toca y copia otra criatura que no sea legendaria Si lo controlas, convierte a las criaturas comunes en fuentes de valor inmediatas.

La mayoría de las veces, ese valor aparece como activadores adicionales. Si copias una criatura con un efecto de entrada en el campo de batalla potente, volverás a obtener la recompensa (El chantajista del muelle = cantidades ingentes de maná). Hazlo cada turno y la ventaja se acumulará rápidamente.

Por qué lo elegimos Solo estás siendo quisquilloso lleva años siendo una pieza clave en los mazos combo. Convierte a las criaturas que entran en el campo de batalla en motores repetibles y permite crear algunos de los bucles infinitos más limpios del rojo. Si un mazo puede incorporar algunas líneas combo, Solo estás siendo quisquilloso casi siempre se convierte en una condición de victoria.

Por supuesto,Solo estás siendo quisquilloso es más conocido por lo que ocurre cuando la habilidad de copia se une a la criatura adecuada. Combínalo con algo que desbloquee criaturas cuando entra en el campo de batalla, y el bucle genera infinitas fichas con prisa, lo que suele poner fin a la partida al instante. Esta generación fiable de fichas es precisamente la razón por la que el duende combina tan bien con el los mejores comandantes de tokens MTG en torno a las cuales los jugadores construyen sus mazos.

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10. Ataque por sorpresa [La mejor forma de lanzar un ataque por sorpresa]

Elemento Detalles Mana Cost 3R Tipo de tarjeta Encanto Función principal Trampas con criaturas

Ataque por sorpresa es una de las mejores tarjetas rojas de MTG que suele verse en Legacy. Una vez en juego, puedes empezar eludir amenazas mucho más gravesa un precio asequible.

También puedes jugarla en Commander, donde a veces se utiliza en Comandante Dragón Supremo barajas con cartas muy potentes como Lathliss, la Reina Dragón and Dragón Archwing.

Por qué lo elegimos «Ataque por sorpresa» convierte las amenazas lentas en una presión inmediata. Si tu mazo incluye criaturas de gran impacto, este encantamiento puede decidir la partida en el momento en que se resuelva.

Puedes jugar esta carta junto con criaturas gigantes como Emrakul, el Desgarro de los Eones para un ataque sorpresa contundente que puede decidir el partido de un plumazo. Funciona especialmente bien en mazos de control que cuentan con numerosas formas de rebuscar en su biblioteca, contrarrestar hechizos y entorpecer al rival mediante cartas como Luna de sangre.

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11. El precio del progreso [El remate más devastador]

Elemento Detalles Mana Cost 1R Tipo de tarjeta Al instante Función principal Castigo a la base de maná/Remate

El precio del progreso es un hechizo instantáneo barato y potente capaz de acabar por completo con los jugadores de la nada. Es un Imprescindible para Legacy Mazos de quemado y una de las mejores tarjetas rojas de MTG si quieres castigar a las bases de maná codiciosas.

El efecto es simétrico, pero no te importa, ya que sobre todo jugarás cartas básicas Montañas. En Legacy Burn se pueden jugar cartas de búsqueda para reducir el mazo, pero estas no duran mucho en el tablero.

Por qué lo elegimos El precio del progreso suele infligir entre 6 y 10 puntos de daño por solo dos de maná, y puedes combinarla con cartas como Fireblast and Rayopara terminar la partida en un turno.

El precio del progreso convierte las bases de maná sofisticadas en un lastre. Cuando las barajas se basan en cartas no básicas, este instantáneo puede reducir drásticamente los puntos de vida y poner fin a la partida de inmediato.

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12. Chandra, Antorcha de la Rebeldía [La mejor planeswalkera roja]

Elemento Detalles Mana Cost 2RR Tipo de tarjeta Planeswalker Función principal Motor de eliminación/fase intermedia

Chandra, la Antorcha de la Rebeldía es la única planeswalker de esta lista, y es una carta muy completa gracias a su increíble versatilidad. Tiene retirada que puedes usar de inmediato, un capacidad para subir rampas, yrobo de cartas simulado. Solo recuerda que su generación de maná no cuenta como una habilidad de maná.

Por qué lo elegimos Chandra es una de las mejores tarjetas rojas de MTG. Estabiliza el tablero, acelera tu maná y mantiene el flujo de cartas, todo ello mientras amenaza con una habilidad definitiva capaz de zanjar la partida rápidamente.

Aunque no es necesariamente una carta decisiva para el mazo, es una carta de coste 4 increíblemente buena que puede ayudarte a obtener una gran ventaja tanto en la fase intermedia como en la final de la partida. Su habilidad definitiva también es genial, siempre y cuando la partida dure lo suficiente como para poder activarla.

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13. Guía de los goblins [Presión muy rápida y temprana]

Elemento Detalles Mana Cost R Tipo de tarjeta Criatura Función principal Presión inicial

La mayoría de los mazos rojos se basan en la agresividad, y Guía de los goblins es una de las criaturas rojas más poderosas de MTG con ese fin. Es un Carcasa 2/2 con para empezarlo cual es más que suficiente para llamar la atención de algunos magos rojos.

Por qué lo elegimos Guía de los goblins marca el ritmo desde la primera misma jugada. Los dos puntos de daño obligan inmediatamente a los oponentes a reaccionar y, si no tienen a mano algún efecto de eliminación, la presión se acumula rápidamente.

Its El disparador se puede utilizar para recopilar información, lo cual no es precisamente un inconveniente. Es cierto que a veces puedes ceder un terreno al otro jugador, pero normalmente obtienes información valiosa que te ayudará a planificar con antelación.

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14. Un pasado en llamas [El mejor facilitador de tormentas]

Elemento Detalles Mana Cost 3R Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Activador de tormentas

Un pasado en llamas funciona de maravilla para combos explosivos. Si a eso le sumamos un poco de maná rápido y una carta como Metralla, puedes hacer jugadas de flashback de lo más alocadas.

A menudojugadas en mazos de Ruby Storm, que incluyen varias copias de Medallón de rubí, diversos rituales y Ral, Mago del Monzón.

Por qué lo elegimos Con la baraja adecuada, Un pasado en llamas puede dar lugar a estrategias increíblemente rápidas que se activan en los primeros turnos.

«Ruby Storm» sigue siendo un arquetipo bastante bueno, por lo que esta carta sigue siendo ideal para ese estilo de juego concreto. Eso sí, ten en cuenta que, como todos los mazos «Storm», requiere una gran destreza para manejarlo.

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15. Gamble [El tutor extremadamente eficiente de Red]

Elemento Detalles Mana Cost R Tipo de tarjeta Hechicería Función principal Clases particulares de riesgo

Apostares elel tutor de rojo más eficaz en el juego, ya que te permite conseguir lo que necesites a un coste muy bajo. Es cierto que existe una pequeña posibilidad de que descartes la carta que acabas de buscar, pero la jugarás lo suficientemente pronto como para minimizar esas probabilidades.

Por qué lo elegimos Salvo algún que otro percance cómico, es difícil superar el valor que este profesor particular puede aportar.

¿Te sientes con suerte? Apuesta por este coche rojo impresionante MTG Incluye una carta en tu mazo y observa cómo te hace ganar la partida, o échate unas risas en la mesa cuando te eche por tierra el plan de juego en un santiamén.

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¿Cómo funcionan las tarjetas rojas en MTG?

El rojo juega rápido y con intensidad. Este color se basa en el impulso, los turnos explosivos y en obligar a los oponentes a reaccionar de inmediato. En lugar de ir acumulando ventajas a largo plazo, el rojo suele ganar infligiendo daño desde el principio y aprovechando un turno decisivo para dar un golpe decisivo.

Esto es lo que suele aportar el rojo:

Quemar – El rojo es el color principal de las cartas que infligen daño directo a los objetivos, lo que incluye clásicos como Rayo and Bola de fuego. Estas jugadas te permiten marcar el ritmo o incluso sentenciar el partido.

– El rojo es el color principal de las cartas que infligen daño directo a los objetivos, lo que incluye clásicos como Rayo and Bola de fuego. Estas jugadas te permiten marcar el ritmo o incluso sentenciar el partido. Para empezar – Muchas criaturas rojas ya vienen con la habilidad de «prisa», y algunas de sus cartas pueden incluso otorgársela a otras. Es ideal para mantener la presión y lanzar ataques por sorpresa, y es uno de los motivos por los que la identidad del rojo se basa en la agresividad.

– Muchas criaturas rojas ya vienen con la habilidad de «prisa», y algunas de sus cartas pueden incluso otorgársela a otras. Es ideal para mantener la presión y lanzar ataques por sorpresa, y es uno de los motivos por los que la identidad del rojo se basa en la agresividad. Castigo físico – Las bases de tierra «codiciosas» suelen ser castigadas por el rojo. Con cartas como Luna de sangre, El precio del progreso, e inclusoDe las cenizas, puede dejar en jaque a los jugadores que utilizan varias cartas de colores.

– Las bases de tierra «codiciosas» suelen ser castigadas por el rojo. Con cartas como Luna de sangre, El precio del progreso, e inclusoDe las cenizas, puede dejar en jaque a los jugadores que utilizan varias cartas de colores. Ráfagas de maná – Al rojo le encanta generar mucho maná para crear turnos explosivos. Dispone de muchas formas de hacerlo en los distintos formatos, incluyendo los bucles El testamento de Jeska o conseguirlo a través de sitios como Chandra, la Antorcha de la Rebeldía.

– Al rojo le encanta generar mucho maná para crear turnos explosivos. Dispone de muchas formas de hacerlo en los distintos formatos, incluyendo los bucles El testamento de Jeska o conseguirlo a través de sitios como Chandra, la Antorcha de la Rebeldía. Empates por sorteo – Dado que el rojo carece de la tradicional capacidad de robar cartas, suele aprovechar las mecánicas de «exiliar para jugar» para dar un giro al juego o incluso ganar la partida directamente.

– Dado que el rojo carece de la tradicional capacidad de robar cartas, suele aprovechar las mecánicas de «exiliar para jugar» para dar un giro al juego o incluso ganar la partida directamente. Perder fuelle– En consonancia con su naturaleza impulsiva, el rojo puede llegar a ser su peor enemigo en ocasiones. Tiende a quedarse sin fuerzas tras una oleada de agresividad, y dispone de pocas opciones para recuperarse si se le niega su condición de victoria. Ni siquiera quiero saber cuántas veces he dejado a mi rival con tres vidas solo para robar una tierra y morir.

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