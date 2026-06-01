Los mejores conjuntos de Pokémon que hay que conseguir en 2025

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Prepárate para atraparlos a todos con lo mejor Pokémon ¡de la colección del juego de cartas coleccionables! Tanto si eres un entrenador novato que acaba de empezar a intercambiar sus primeras cartas como si eres un veterano que busca cartas holográficas raras, Esta guía destaca los mejores sets para dar rienda suelta a las batallas y ampliar tus colecciones.

Desde clásicos emblemáticos hasta obras maestras modernas, he recorrido el Pokémon El universo de TCG te ofrece colecciones repletas de ilustraciones impresionantes, cartas revolucionarias y auténticas joyas coleccionables.

Prepárate para algo épico Pokémon como Charizard, Pikachu y Mewtwo, además de mecánicas que revolucionan la forma de construir tu mazo. Tanto si compites en una liga local como si vas en busca de ese Charizard brillante, estas expansiones te ofrecen emoción y una excelente relación calidad-precio.

Sumérgete en este mundo para descubrir qué sets son los mejores, por qué son imprescindibles y cómo conseguirlos para tu colección. Coge tus Poké Balls y exploremos lo mejor de los Pokémon¡el mundo!

Nuestras mejores recomendaciones de sets de Pokémon

Prepárate para ampliar tu colección con lo mejor Pokémon ¡los sets con los que todo entrenador sueña! Estos sets son the la combinación definitiva de una jugabilidad trepidante y un gran valor como objeto de colección, perfectas tanto para combatir como para exhibir. Repletas de mecánicas innovadoras, como tipos de cartas y habilidades que cambian el rumbo de la partida, hacen que los duelos sean emocionantes y las estrategias siempre novedosas.

Para los coleccionistas, estas colecciones cuentan con Pokémon emblemáticos, ilustraciones impresionantes y cartas raras cuyo valor de intercambio o reventa se dispara. Abarcando el Pokémon Desde los legendarios inicios de TCG hasta su audaz era moderna, estas selecciones ofrecen diversión, una ventaja competitiva y un atractivo duradero.

Crown Zenith (2023): Un final radiante para la era Espada y Escudo, repleto de impresionantes Pokémon Radiantes y cartas con ilustraciones a toda página. Escarlata y Violeta (2023 – actualidad): Da inicio a una nueva era con cartas ex llenas de energía y los nuevos Pokémon de Paldea. Conjunto básico (1999): El emblemático primer set, con el clásico Charizard y los personajes fundamentales Pokémon Jugabilidad de TCG. Neo Génesis (2000): Presenta a los Pokémon de Johto, con Pokémon bebés y potentes hologramas como Lugia. Destinos ocultos (2019): El sueño de cualquier coleccionista, repleto de Pokémon brillantes y el codiciado Charizard GX.

No me canso de estos productos de primera categoría Pokémon ¿Conjuntos? La aventura no acaba aquí: ¡sumérgete en la lista completa para descubrir detalles interesantes, estrategias de juego y consejos que te ayudarán a conseguir estos tesoros para tu colección! Descubre qué cartas dominan las batallas, qué cartas holográficas vale la pena buscar y cómo hacer que tu mazo sea imparable.

Tanto si estás preparando una baraja imbatible para los torneos locales como si estás creando una colección digna de exhibir, este análisis completo tiene todo lo que necesitas para subir de nivel. Desde clásicos legendarios hasta novedades de última hora, estas expansiones son tu pase para Pokémongloria.

Las 10 mejores barajas de Pokémon y cartas destacadas

The Pokémon El universo está repleto de expansiones inolvidables, pero ¿cuáles merecen realmente la pena coleccionar? Estas son las mejores Pokémon conjuntos que destacan por su valor, su carácter nostálgico y su ventaja competitiva.

1. Crown Zenith [2023]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Crown Zenith Fecha de lanzamiento/Año 20 de enero de 2023 Total de cartas (serie principal) 230 (160 principales + 1 rara secreta + 70 de la Galería de Galar) Época/Generación Espada y Escudo (Generación VIII, ambientada en Galar) Cobrabilidad/Demanda Alto (ilustraciones impresionantes, cartas raras, gran expectación entre los coleccionistas)

Publicado en enero 20, 2023, Crown Zenith es un episodio especial de «Espada y Escudo» con 230tarjetas (160mano,1 Pikachu secreto, 70 Galería de Galar). Disponible únicamente en productos como las cajas de Entrenador de Élite, rinde homenaje a Galar con Pokémon V, entre los que se incluyen Zacian y Zamazenta.

Las cartas con ilustraciones completas de la Galería de Galar deslumbran con hologramas con purpurina inversa y hologramas texturizados, que resaltan a los Pokémon V, VSTAR, VMAX y Radiantes, como Charizard (uno por baraja). Sus impresionantes ilustraciones, como la «Aurora Boreal» de Keldeo, convierten a estas cartas en objetos de colección, aunque no presentan nuevas mecánicas.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Radiant Charizard Número de tarjeta N.º 020/159 Rareza Radiant Rare Descripción Una carta emblemática y ardiente con un ataque fulminante cuyo coste se reduce a medida que tu rival se lleva cartas de premio; su brillante ilustración y la restricción de una sola copia por mazo la convierten en una joya para los coleccionistas.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Kyogre V Número de tarjeta N.º 037/159 Rareza Ultrarara Descripción Esta carta legendaria de tipo Agua ofrece potentes ataques y un diseño majestuoso, y es muy apreciada por su potencia en competición y sus llamativas ilustraciones a toda página.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Rayquaza V Número de tarjeta N.º 100/159 Rareza Ultrarara Descripción Un Pokémon de tipo Dragón muy dinámico con ataques contundentes; su llamativo diseño y su gran demanda lo convierten en una pieza destacada tanto para coleccionistas como para jugadores.

Veredicto final:Crown Zenith Es el brillante colofón de la era «Espada y Escudo», repleto de cartas ingeniosas y objetos de colección de gran valor. Perfecto tanto para coleccionistas como para jugadores, es una expansión que hay que atesorar por su belleza y su legado.

2. Escarlata y Violeta [2023 – actualidad]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Scarlet y Violet Fecha de lanzamiento/Año 31 de marzo de 2023 (serie en curso) Total de cartas (serie principal) 258 (198 de mano + 60 secretas raras) Época/Generación Escarlata y Violeta (Generación IX, ambientada en Paldea) Cobrabilidad/Demanda Alto (nuevas mecánicas, diseño artístico llamativo, gran interés del mercado)

Publicado en marzo 31, 2023, Scarlet y Violet da inicio a la era de la Novena Generación con 258 cartas y una llamativa renovación visual, que incluye bordes plateados y diseños renovados de los paquetes. Inspirado en el Japón de Scarlet ex and Violet, ex, incluye nuevas Pokémon como Tinkaton y Miraidon.

Esta colección presenta cartas «ex» modernizadas y Pokémon Tera «ex», que obtienen potenciadores específicos para cada tipo. Las nuevas cartas «Raras con ilustración» y «Raras con ilustración especial» ofrecen impresionantes imágenes a toda página, mientras que los efectos holográficos «Crystal Tera» y las mecánicas de juego inspiradas en Paldea la convierten en una colección imprescindible tanto para coleccionistas como para jugadores competitivos.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Gardevoir ex Número de tarjeta N.º 245/198 Rareza Ilustración especial, pieza única Descripción Una carta espectacular de tipo Psíquico con una ilustración a toda página deslumbrante y un ataque devastador, muy codiciada tanto por su rendimiento en competición como por su valor para los coleccionistas.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Gyarados ex Número de tarjeta N.º 225/198 Rareza Ultrarara Descripción Un potente Pokémon de tipo Agua con ataques contundentes; su llamativo diseño lo convierte en una pieza codiciada tanto por los combatientes como por los coleccionistas.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Pikachu ex Número de tarjeta N.º 058/165 (subconjunto «Surging Sparks») Rareza Doble poco hecho Descripción Un icono del tipo Eléctrico con movimientos electrizantes; su popularidad entre los fans y su diseño llamativo generan una gran demanda.

Veredicto final: Scarlet y Violet es un nuevo y audaz capítulo para Pokémon TCG, repleta del vibrante arte de Paldea y de cartas de Tera ex. Es una emocionante colección para coleccionistas y jugadores que buscan nuevas batallas y recuerdos.

3. Edición básica [1999]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Conjunto básico Fecha de lanzamiento/Año 9 de enero de 1999 (EE. UU.) Total de cartas (serie principal) 102 Época/Generación Conjunto básico (Primera generación, Kanto) Cobrabilidad/Demanda Legendarias (cartas nostálgicas e icónicas, con un valor de mercado extremadamente alto)

The Conjunto básico, lanzado en1999, es donde todo empezó para el Pokémon Juego de cartas coleccionables fuera de Japón. Con su mecánica sencilla y sus personajes fácilmente reconocibles de Pokémon Rojo y Azul, la colección se convirtió en un hito cultural. Incluye 102 tarjetas, muchas de las cuales han llegado a alcanzar un estatus casi mítico entre los aficionados y coleccionistas.

The Conjunto básicoSu diseño limpio, sus originales bordes amarillos y sus ilustraciones nostálgicas siguen cautivando tanto a los jugadores veteranos como a los coleccionistas. Esta es la expansión que presentó al mundo al icónico Charizard holográfico, junto con otras cartas inolvidables como Venusaur, Blastoise y el profesor Oak. Aunque no es tan compleja desde el punto de vista mecánico como las expansiones modernas, su legado es inigualable.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre El profesor Oak Número de tarjeta N.º 88/102 Rareza Entrenador (Poco común) Descripción Una carta revolucionaria que permitía a los jugadores renovar su mano a cambio de descartar cartas: el profesor Oak marcó el rumbo de muchas de las primeras estrategias de mazo.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Charizard Número de tarjeta N.º 4/102 Rareza Sala de las Raridades Descripción La joya de la corona de la colección básica. Con un diseño espectacular y un potencial de daño devastador, esta carta sigue siendo la pieza más emblemática y codiciada de la historia de los juegos de Pokémon.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Venusaur Número de tarjeta N.º 15/102 Rareza Sala de las Raridades Descripción Venusaur, un poderoso Pokémon de tipo Planta y una de las primeras evoluciones finales, se convirtió en uno de los favoritos de los jugadores y en un tesoro para los coleccionistas gracias a su capacidad para manipular la energía.

Veredicto final:Conjunto básicoes donde elPokémon Así comenzó la leyenda de los juegos de cartas coleccionables. Con cartas emblemáticas, ilustraciones atemporales y una nostalgia sin igual, sigue siendo una pieza imprescindible para los coleccionistas y una reliquia fascinante para los jugadores que sienten curiosidad por los orígenes del juego.

4. Neo Genesis [2000]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Neo Génesis Fecha de lanzamiento/Año 16 de diciembre de 2000 (estreno en EE. UU.) Total de cartas (serie principal) 111 Época/Generación Serie Neo (Generación II, región de Johto) Cobrabilidad/Demanda Alta (primera serie de la región de Johto, gran valor nostálgico, cartas de colección de la 1.ª edición)

Neo Génesis marca el comienzo de Pokémon«Generación II» del juego de cartas coleccionables, que introdujo a los Pokémon iniciales de Johto y a algunos de los favoritos de los fans, como Lugia, Pichu y los Pokémon bebés. Fue la primera expansión en incluir las energías Oscuridad y Metal, lo que amplió considerablemente las mecánicas de juego.

Con un total de 111 las cartas y la incorporación de nuevas evoluciones y Pokémon de la Oro y plata En el mundo de los videojuegos, Neo Genesis supone un hito tanto en el ámbito competitivo como en el coleccionable. Las copias de la primera edición son especialmente valiosas, e incluso las cartas sin holograma, como Chikorita y Bayleef, tienen un gran atractivo nostálgico para los aficionados de toda la vida.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Para el Bayleef Número de tarjeta N.º 29/111 Rareza Poco común Descripción Una alegre evolución de Chikorita con unas estadísticas sólidas para lo poco común que es. Los orígenes de Bayleef en Johto y su elegante diseño lo convierten en uno de los favoritos de los coleccionistas.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Chikorita Número de tarjeta N.º 54/111 Rareza Común Descripción El delicioso entrante de Oro y plata, El diseño sencillo y llamativo de Chikorita resulta atractivo tanto para los jugadores como para los coleccionistas nostálgicos.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Cyndaquil Número de tarjeta N.º 56/111 Rareza Común Descripción Un personaje inicial lleno de energía que sigue cautivando a los fans. La aparición de Cyndaquil en «Neo Genesis» supuso su debut en el juego de cartas, lo que ha aumentado el valor incluso de sus cartas comunes.

Veredicto final:Neo Génesis es más que un simple nuevo conjunto: es un nuevo comienzo para el Pokémon TCG. La llegada de los Pokémon de Johto y de nuevas mecánicas aportó una emocionante profundidad al juego y nuevas incorporaciones a la colección.

5. Destinos ocultos [2019]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Destinos ocultos Fecha de lanzamiento/Año 23 de agosto de 2019 Total de cartas (serie principal) 68 + 94 cartas en la subserie «Shiny Vault» Época/Generación Serie Sol y Luna (Generación VII) Cobrabilidad/Demanda Muy alto (Brillante) Pokémon, cartas de Tag Team GX, exclusivas para coleccionistas)

Destinos ocultostomó elPokémon TCG ha arrasado con su enorme subcolección «Shiny Vault» y sus potentes cartas GX, convirtiéndose rápidamente en una de las colecciones modernas más queridas. Con una mezcla de nostalgia, cartas competitivas y cartas brillantes que vale la pena coleccionar, es un auténtico tesoro tanto para coleccionistas como para jugadores.

La colección se lanzó exclusivamente en productos especiales —como latas, cajas Elite Trainer y colecciones de pines— e incluye a los Pokémon favoritos de los fans con ilustraciones Shiny alternativas. Desde emocionantes cartas de combate por equipos hasta las codiciadas cartas Shiny GX, Destinos ocultos sigue siendo una colección de primera categoría para quienes buscan objetos raros y diseños llamativos.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Raichu-GX Número de tarjeta #SM213 (Promoción) Rareza Promoción GX Descripción Una carta de tipo Eléctrico muy querida por los fans y con un gran potencial ofensivo. Incluida en la lata de Raichu-GX de «Hidden Fates», es una forma estupenda de empezar tu colección.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Moltres & Zapdos & Articuno Tag Team GX Número de tarjeta N.º 69/68 Rareza Secret Rare Descripción Un trío poderoso con una sinergia increíble y un impresionante diseño metalizado en colores del arcoíris. Una carta muy codiciada por coleccionistas y jugadores de combates por equipos.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Reshiram GX Número de tarjeta SV51/SV94 Rareza Carta ultra rara brillante Descripción Una impresionante versión brillante del legendario Pokémon de tipo Dragón/Fuego. Su elegante diseño y su rareza lo convierten en una pieza clave en cualquier colección de Shiny Vault.

Veredicto final:Destinos ocultos es un clásico moderno. Con deslumbrantes Pokémon Brillantes, las emblemáticas cartas de Equipo GX y una disponibilidad limitada del producto, es una expansión que te ofrece emociones fuertes en cada sobre.

6. Evolving Skies [2021]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Cielos en constante cambio Fecha de lanzamiento/Año 27 de agosto de 2021 Total de cartas (serie principal) 203 + 34 cartas secretas raras Época/Generación Serie Espada y Escudo (Generación VIII) Cobrabilidad/Demanda Extremadamente alta (evoluciones de Eevee, dragones, cartas de diseños alternativos, viabilidad competitiva)

Cielos en constante cambio es una de las expansiones más aclamadas de la era «Espada y Escudo», que combina Pokémon favoritos de los fans con mecánicas potentes y un arte alternativo impresionante. Conocida por su amplio surtido de cartas, aúna las expansiones «Héroes de Eevee», «Corriente Celeste» y «Perfección Imponente». Los mejores conjuntos de Pokémon japoneses, que reúne a las queridas evoluciones de Eevee y a poderosos Pokémon de tipo Dragón como Rayquaza y Duraludon.

Con un gran valor de colección y unas impresionantes cartas VMAX y con ilustraciones alternativas, es una colección de ensueño tanto para coleccionistas como para jugadores competitivos. Tanto si buscas la supremacía aérea de Rayquaza como si estás formando un equipo de las clásicas Eeveelutions, Cielos en constante cambio ofrece emoción en cada paquete.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Rayquaza VMAX Número de tarjeta N.º 111/203 Rareza Ultrarara Descripción Una carta de tipo Dragón muy dinámica con un gran impacto en el ámbito competitivo. Su ataque «Max Burst» y su impresionante ilustración VMAX la convierten en una carta muy codiciada de primer nivel.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Flareon VMAX Número de tarjeta N.º 018/203 Rareza Ultrarara Descripción Flareon VMAX, uno de los favoritos de los fans de la línea de Eeveelution, destaca por su llamativo diseño y su encanto nostálgico para los coleccionistas de toda la vida.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Vaporeon VMAX Número de tarjeta N.º 030/203 Rareza Ultrarara Descripción Con su elegante diseño y su gran popularidad entre los aficionados, Vaporeon VMAX destaca tanto en las colecciones como en las partidas informales.

Veredicto final:Cielos en constante cambio Es una colección espectacular repleta de estilo, contenido y cartas que vale la pena coleccionar. Desde deslumbrantes Pokémon de tipo Dragón hasta las emblemáticas evoluciones de Eevee, ofrece un gran valor para los coleccionistas y una estrategia profunda para los jugadores.

7. Origen perdido [2022]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Origen perdido Fecha de lanzamiento/Año 9 de septiembre de 2022 Total de cartas (serie principal) 196 + 30 de la Galería de Entrenadores + 21 cartas raras secretas Época/Generación Serie Espada y Escudo (Generación VIII) Cobrabilidad/Demanda Destaca (el regreso de la Zona Perdida, un diseño artístico impresionante, Pokémon populares, la Galería de Entrenadores)

Origen perdido recupera la mecánica de la Zona Perdida de colecciones anteriores, aportando una nueva dimensión estratégica al juego. Repleta de temas inquietantes y misteriosos y con un diseño visual espectacular, cuenta con Pokémon emblemáticos como Giratina, Gengar y Pikachu, tanto en la colección principal como en la Galería de Entrenadores.

El set también incluye impresionantes cartas de Alternate Arts, poderosos Pokémon VSTAR y cartas pensadas tanto para coleccionistas como para jugadores competitivos. Desde un ambiente espeluznante hasta una gran profundidad competitiva, Origen perdido es una entrega versátil y apasionante de la era Espada y Escudo.

Para dominar las complejidades del combate, es necesario observar cómo los mejores jugadores utilizan sus recursos para asegurarse la victoria. Puedes aprender valiosas lecciones sobre la construcción de mazos si estudias Barajas de alto nivel del Juego de Cartas de Pokémon Pocket y aplicar esos conceptos a tu juego.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Giratina VSTAR Número de tarjeta N.º 131/196 Rareza Ultrarara Descripción Una poderosa carta de tipo Dragón/Fantasma con sinergia con la Zona Perdida y un diseño inquietante y atrevido. Una de las cartas VSTAR más codiciadas de la colección.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Pikachu Número de tarjeta Verde tungsteno 05 Rareza Galería de entrenadores Descripción Un Pokémon de tipo Eléctrico muy querido por los fans, con un diseño encantador que refleja el vínculo entre Pikachu y su Entrenador. Una auténtica joya de coleccionista para la Galería de Entrenadores.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Miembros de bandas Número de tarjeta Escopeta del calibre 12 Rareza Galería de entrenadores Descripción Esta inquietante carta de tipo Fantasma cuenta con un diseño llamativo y refleja la personalidad juguetona, aunque a la vez misteriosa, de Gengar. Una de las favoritas entre coleccionistas y aficionados.

Veredicto final:Origen perdido es una emocionante mezcla de estrategia, estilo y nostalgia. Con el regreso de la Zona Perdida y una impresionante Galería de Entrenadores, atrae tanto a jugadores como a coleccionistas. Tanto si estás montando un mazo potente como si buscas cartas con ilustraciones espeluznantes, esta expansión ofrece descubrimientos inolvidables y una gran variedad de juego.

8. Shining Fates [2021]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Destinos resplandecientes Fecha de lanzamiento/Año 19 de febrero de 2021 Total de cartas (serie principal) 72 + 122 cartas en la subserie «Shiny Vault» Época/Generación Serie Espada y Escudo (Generación VIII) Cobrabilidad/Demanda Muy alto (cartas Shiny de la colección «Vault», latas y cajas exclusivas, gran atractivo visual)

Destinos resplandecientes es una colección especial muy apreciada por los aficionados, conocida por su impresionante colección «Shiny Vault», que incluye más de 100 Pokémon brillantes, incluidas poderosas cartas V y VMAX. Es el sucesor espiritual de Destinos ocultos, disponibles exclusivamente en cajas Elite Trainer, latas y colecciones premium, y no en las cajas de sobres tradicionales.

Desde cartas hiperraras como Alcremie VMAX hasta legendarias brillantes como Eternatus VMAX, esta expansión combina el atractivo para los coleccionistas con el valor para el juego ocasional. Su arte llamativo, sus cartas emblemáticas y su alta tasa de aparición la convierten en una opción destacada para los cazadores de cartas brillantes y Pokémonaficionados.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Alcremie VMAX Número de tarjeta N.º 073/072 Rareza Rara secreta (Hiperrara) Descripción Un Pokémon Dynamax lleno de vida, inspirado en los postres, con un deslumbrante diseño arcoíris y una dulce sinergia. Una carta muy codiciada entre los coleccionistas.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Eldegoss V (Tin Promo) Número de tarjeta Oferta Rareza Oferta (Exclusiva en lata) Descripción Un práctico Pokémon de apoyo que devuelve cartas de Energía, incluido en sobres de expansión dentro de una colorida lata de «Shining Fates».

Detalles de la tarjeta Información Nombre Eternatus VMAX Número de tarjeta SV122/SV122 Rareza Carta ultra rara brillante Descripción Una amenazante carta VMAX brillante en negro y dorado, muy codiciada por los coleccionistas y con una presencia imponente en el campo de batalla.

Veredicto final:Destinos resplandecientes ofrece una experiencia visualmente espectacular y gratificante tanto para coleccionistas como para jugadores ocasionales. Con más de 100 Cartas brillantes, promociones únicas y altas probabilidades de conseguirlas: es una brillante incorporación a cualquier colección – y una pieza imprescindible para los fans de los Pokémon raros y resplandecientes.

9. El camino del campeón [2020]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto El camino del campeón Fecha de lanzamiento/Año 25 de septiembre de 2020 Total de cartas (serie principal) 73 + 1 Rara Secreta Época/Generación Serie Espada y Escudo (Generación VIII) Cobrabilidad/Demanda Alto (cartas de persecución de Charizard, productos exclusivos, temática de líderes de gimnasio)

El camino del campeón Es una expansión especial diseñada en torno al viaje de los Entrenadores Pokémon que se enfrentan a los Líderes de Gimnasio, inspirada en el panorama competitivo de la región de Galar. Se lanzó en exclusiva en las cajas «Elite Trainer Box», «Pin Collection» y «V Box» —no en cajas de sobres—, lo que la convierte en una colección dirigida a los coleccionistas.

Aunque la mayoría de las cartas son reimpresiones o cartas de apoyo, el principal atractivo reside en las cartas especiales de Charizard V y Charizard VMAX, así como en cartas V/VMAX potentes como Alcremie, Incineroar y Hatterene. Con unas ilustraciones llamativas y un diseño basado en los gimnasios, es una colección imprescindible para los coleccionistas que buscan cartas raras y el estilo de Galar.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Incineroar V Número de tarjeta #008/073 Rareza Ultrarara Descripción Incineroar V, un luchador ardiente con un diseño llamativo y unas estadísticas sólidas, aporta una potencia explosiva a tu colección.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Hatterene V (Tarjeta Jumbo) Número de tarjeta Promocional (SWSH055) Rareza Promoción Jumbo Descripción Esta tarjeta de gran tamaño presenta un elegante diseño artístico y se incluye en la caja «El camino del campeón Hatterene V». Una divertida pieza de exposición con un toque místico.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Alcremie V y VMAX Número de tarjeta N.º 023/073 (V), N.º 022/073 (VMAX) Rareza Ultrarara Descripción ¡Dulces pero feroces! Este dúo inspirado en los postres destaca por sus coloridos diseños y su sinergia en las barajas de estilo Fairy.

Veredicto final:El camino del campeón ofrece una experiencia específica, inspirada en el gimnasio, con cartas exclusivas y un embalaje pensado para los coleccionistas. Aunque es más pequeño que otras colecciones, sus cartas de Charizard de edición limitada, sus elegantes cartas promocionales y sus llamativas cartas VMAX, como Alcremie, lo convierten en una valiosa incorporación a la colección moderna Pokémoncolecciones.

10. Celebraciones [25.º aniversario, 2021]

Especificaciones Detalles Nombre del conjunto Celebraciones Fecha de lanzamiento/Año 8 de octubre de 2021 Total de cartas (serie principal) 25 + 25 reediciones de la Colección Clásica Época/Generación Serie Espada y Escudo (Set especial del 25.º aniversario) Cobrabilidad/Demanda Muy alto (nostalgia, reediciones de cartas emblemáticas, promociones exclusivas de aniversario)

Celebraciones es un miniconjunto especial dedicado a Pokémon’s 25 Aniversario, que combina reediciones nostálgicas con un toque moderno. El 25-La colección principal de cartas incluye Pokémon legendarios y míticos muy populares con acabado holográfico, mientras que la Colección Clásica recupera cartas emblemáticas como el Charizard de la colección básica, el Zapdos de Rocket y el Pikachu de cumpleaños.

Disponibles únicamente en productos especiales como las cajas Elite Trainer, los cofres de coleccionista y las colecciones V, Celebraciones está repleta de clásicos históricos muy queridos por los fans y de ediciones especiales con acabado metalizado. Es una carta de amor a 25años dePokémon, lo que lo convierte en una pieza imprescindible tanto para coleccionistas como para los seguidores de toda la vida.

Cartas destacadas

Detalles de la tarjeta Información Nombre Venusaur (25.º aniversario) Número de tarjeta Colección Clásica Rareza Holo Rara (Reimpresión) Descripción Una fiel reedición del Venusaur de la colección básica original con el logotipo del 25.º aniversario: una pieza nostálgica y coleccionable.

Detalles de la tarjeta Información Nombre Sylveon Oscuro V Número de tarjeta SWSH134 (Promoción) Rareza Oferta Descripción Una nueva versión del tema del Team Rocket, que combina el encanto de Sylveon con un toque más oscuro. Incluido en las cajas de Celebrations V.

Detalles de la tarjeta Información Nombre El Zapdos de Rocket Número de tarjeta N.º 15/132 (Colección Clásica) Rareza Holo Rara (Reimpresión) Descripción Un regreso nostálgico a la era del «Gym Challenge», con acabado holográfico y el logotipo del 25.º aniversario para darle ese toque especial.

Veredicto final:Celebraciones es una auténtica delicia para los coleccionistas, ya que tiende un puente entre el pasado y el presente con reimpresiones deslumbrantes, impresionantes cartas holográficas y promociones exclusivas. Tanto si se trata de revivir viejos recuerdos como de empezar una nueva colección, esta serie captura la esencia de Pokémon’s 25Un legado de años en un diseño brillante y compacto.

¿Cómo empezar a coleccionar cartas de Pokémon?

Tanto si acabas de empezar como si retomas esta afición después de años, coleccionar cromos y series puede resultar increíblemente gratificante. A medida que abras nuevos sobres, descubrirás estilos visuales únicos y diseños metalizados que indican la rareza de cada cromo. Entender la diferencia entre Holo frente a Holo inverso Las láminas son una forma estupenda de evaluar el valor de tus cromos y organizar tu álbum de forma eficaz. A continuación te explicamos cómo empezar tu andadura como coleccionista de forma inteligente y divertida.

1. Decide qué quieres coleccionar

Empieza por centrarte en lo esencial:

¿Coleccionas por nostalgia, por jugar o como inversión?

¿Prefieres colecciones completas, solo las mejores cartas o joyas clasificadas?

¿Te gustan los decorados modernos (como Destinos resplandecientes) o vintage (Conjunto básico)?

Esto te ayuda a determinar tu presupuesto, tus objetivos y tu estrategia de compra.

2. Conoce tus opciones de compra

Puedes conseguir tarjetas de varias formas, dependiendo de la disponibilidad y tus preferencias. Aquí tienes una guía rápida:

Opción de compra Qué es Ideal para Productos envasados al vacío Sobres, latas, cajas o sets de colección Completar la colección, la emoción de sacar cartas Sencillos individuales Cartas concretas que se venden sueltas, a menudo en fundas o en estuches Seleccionar tarjetas clave o evitar duplicados Tarjetas clasificadas Tarjetas autenticadas profesionalmente por PSA, BGS o CGC Inversión, valor de reventa y hallazgos en perfecto estado

Tip: Si una serie está descatalogada (como El camino del campeón), los productos precintados pueden ser más difíciles de encontrar o resultar caros; por lo tanto, las cartas sueltas o clasificadas pueden resultar más prácticas.

3. Averigua dónde comprar tarjetas

Busca fuentes fiables para asegurarte de que adquieres las mejores tarjetas en buen estado:

Fuente Qué puedes esperar Plataformas de comercio electrónico eBay, TCGPlayer, Cardmarket: tienen una selección enorme, pero comprueba quiénes son los vendedores y lee las reseñas Tiendas minoristas Walmart y Target suelen vender productos modernos envasados Tiendas locales de juegos (LGS) Ideal para echar un vistazo en persona, crear un ambiente de comunidad e intercambiar cosas Mercados de servicios de calificación Hay nuevas tarjetas certificadas por PSA, CGC o BGS disponibles a través de vendedores de confianza

4. Comprueba el estado y la autenticidad de la tarjeta

Al comprar cromos sueltos —especialmente los antiguos o los más raros—, ten siempre en cuenta lo siguiente:

Grados de estado : Como nuevo, casi como nuevo, poco usado, etc.

: Como nuevo, casi como nuevo, poco usado, etc. Centrado : ¿Son uniformes las fronteras?

: ¿Son uniformes las fronteras? Bordes/Esquinas : Fíjate si hay partes blanquecinas, dobleces o abolladuras.

: Fíjate si hay partes blanquecinas, dobleces o abolladuras. Autenticidad: Ten cuidado con las falsificaciones: compara las tipografías, los patrones holográficos y el grosor del papel.

Para compras costosas, compra cartas clasificadas o de vendedores que ofrecen fotos nítidas y de alta resolución y políticas de devolución.

5. Protege y guarda tu colección

Una vez que hayas empezado a coleccionar:

Use fundas de plástico , cargadores superiores , o páginas de la carpeta para su almacenamiento.

, , o para su almacenamiento. Imaginemos un caja de almacenamiento ignífuga para tarjetas de alto valor o especiales.

para tarjetas de alto valor o especiales. Guarda las tarjetas lejos de la luz solar y la humedad para evitar que se estropeen.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la última colección de cartas de Pokémon?

Lo más nuevoPokémonel juego de cartas esTarkir: Tormenta de dragones, publicado el 4 de abril 11 de 2025. Vuelve a presentar los clanes tricolores de Tarkir con nuevas mecánicas y dragones, disponibles tanto en sobres de Estándar como en mazos de Commander.

¿Cuántas colecciones de cartas de Pokémon hay?

Hay más de100oficialPokémon conjuntos, entre los que se incluyen conjuntos básicos, expansiones, conjuntos especiales y miniseries, lanzados a lo largo de varias generaciones. Este número sigue creciendo con lanzamientos anuales habituales y ediciones especiales como Celebraciones and Destinos ocultos.

¿Cómo se sabe de qué colección es una carta de Pokémon?

Fíjate en el símbolo del conjunto: un pequeño icono que suele aparecer en la esquina inferior izquierda o derecha de la tarjeta. También puedes utilizar el código del conjunto y el número de tarjeta (p. ej., 023/073) y comprobarlo en línea o en las bases de datos de agencias de cobro.

¿Qué colección de cartas de Pokémon tiene las mejores probabilidades de conseguir cartas raras?

Destinos resplandecientes and Celebraciones son conocidos por sus altas tasas de aparición, ya que suelen incluir cartas raras o holográficas con frecuencia. Estas colecciones están pensadas para coleccionistas, lo que facilita la obtención de cartas Shiny Pokémon, reediciones clásicas y cartas con ilustraciones completas.

¿Qué colecciones de cartas de Pokémon tienen valor?

Entre los conjuntos más valiosos se encuentran Conjunto básico (1999), Neo Génesis, Destinos ocultos, yCelebraciones, sobre todo en el caso de cartas emblemáticas como Charizard, Umbreon Gold Star y las reediciones de Pikachu. Las cartas en perfecto estado o clasificadas alcanzan precios más elevados.

¿Cuál es la próxima expansión de cartas de Pokémon?

En un futuro próximo, el Pokémon TCG se expande con un Final Fantasy crossover. Estreno en junio 13 de 2025, la colección «Universes Beyond» ofrecerá mazos temáticos para Commander y Estándar.