¿Qué es una habilidad disparada en MTG, ¿y por qué es importante para tu experiencia de juego? Las habilidades disparadas son efectos automáticos que se activan cuando se cumplen determinadas condiciones durante una partida. Se activan por sí solas sin que tengas que pagar maná ni girar nada. Entender cómo funcionan puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida reñida.

En esta guía, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre las habilidades disparadas, desde su funcionamiento básico hasta los diferentes tipos con los que te encontrarás en la mesa.

¿Qué es una habilidad disparada?

Una habilidad disparada en Magic: El Encuentro es una habilidad que se activa automáticamente cuando se produce un determinado evento o condición. Se pueden identificar por su formación. Siempre empiezan con «cuando,” “siempre que,» o «at.” Estas tres palabras indican que la carta tiene una habilidad disparada a punto de activarse.

Así es como funciona. Una criatura entra en el campo de batalla. Se roba una carta. Un jugador pierde vidas. Cuando se cumple la condición de activación, la habilidad se coloca en la pila. Una vez en la pila, se resolverá a menos que alguien la contrarreste o la elimine de otra forma.

Lo más importante que hay que recordar es que, en la mayoría de los casos, las habilidades disparadas no son opcionales. Cuando se cumple la condición, la habilidad disparada debe ir a la pila. No se elige activarla como se haría al girar una criatura para obtener maná. El propio juego reconoce el evento que la dispara y la habilidad se activa automáticamente.

Si todavía aprendizajecómo se juegaMagic: El Encuentro, es fundamental comprender las habilidades disparadas. Estas constituyen la base de muchas estrategias de mazo potentes y de las interacciones entre cartas.

Cómo funcionan las habilidades activadas

Habilidades activadas siguen un patrón sencillo. El evento desencadenanteSi eso ocurre, la habilidad se activa la pila, entoncesit decide. Pero los detalles importan. El momento oportunoEntender cuándo se activan los disparadores y cómo interactúan con otros efectos puede resultar complicado. Acertar con la secuencia es lo que distingue a los buenos jugadores de los excelentes.

Cuando varias habilidades disparadas Si se activan al mismo tiempo, el jugador activo coloca primero sus efectos de activación en la pila. A continuación, el jugador no activo añade los suyos. Esto significa que los efectos de activación del jugador no activo se resuelven primero. Conocer este orden puede ayudarte a organizar mejor tus jugadas y a sacar el máximo partido a las ventajas adicionales.

Algunas habilidades disparadas tienen objetivos. Debes elegir esos objetivos cuando la habilidad se coloca en la pila. Si el objetivo deja de ser válido antes de que la habilidad se resuelva, la habilidad no hace nada. A esto se le llama «apagándose«Los oponentes astutos intentarán que tus objetivos sean ilegales antes de que se resuelvan tus disparadores».

Habilidades activadas condicionalmente

Habilidades activadas condicionales solo se activan si se cumple una condición específica en el momento en que se produce el evento. Utilizan la palabra «if«» en su condición de activación.

Una tarjeta podría decir: «Cuando esta criatura entre en el campo de batalla, si controlas otra criatura, roba una carta.«La condición debe cumplirse justo en el momento en que la criatura entre en el campo de batalla. Si no controlas otra criatura en ese preciso instante, la habilidad no se activa en absoluto».

Esto difiere de otros desencadenantes porque el juego comprueba la condición antes incluso de que la habilidad se coloque en la pila. Si no se aprovecha ese momento, se pierde el efecto por completo.

Habilidades activadas por estado

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Habilidades activadas por un estado espera a que se cumpla una condición específica del juego. El juego comprueba continuamente estas condiciones. Cuando se cumple la condición, la habilidad se activa una vez.

Por ejemplo, una tarjeta podría decir: «Cuando no tengas cartas en la mano, sacrifica este permanente.«El juego controla constantemente el número de cartas que tienes en la mano. En cuanto te quedas sin cartas, se activa el mecanismo».

Estas habilidades solo se activan una vez por cada cambio de estado. Si la condición sigue siendo verdadera, la habilidad no se activa una y otra vez. Para que se active de nuevo, el estado debe pasar a ser falso y luego volver a ser verdadero.

Habilidades de activación diferida

Habilidades de activación diferida son generados por otros hechizos o habilidades. No figuran en la propia carta desde el principio. En su lugar, otro efecto los activa para que se desencadenen más adelante.

Entre las expresiones más habituales se encuentran «al comienzo de la siguiente fase final«» o «»cuando esta criatura muera este turno.«Un hechizo puede exiliar a una criatura y decir: „Devuélvela al campo de batalla al comienzo de la siguiente fase final.«Ese efecto de retorno es un…» disparador retardado.

Estos desencadenantes son eventos que solo se producen una vez. Una vez que se activan, ya no vuelven a hacerlo. Ofrecen formas muy eficaces de preparar efectos futuros y crear situaciones interesantes en el tablero. Muchos MTG Commander artículos de oficina Utiliza los desencadenantes diferidos para generar un gran valor a lo largo de varias rondas.

Habilidades reflexivas activadas

Habilidades desencadenadas reflexivas ocurren durante la resolución de otra habilidad. Utilizan expresiones como «cuando lo hagas«» o «»Si es así, entonces.«

Una tarjeta podría decir: «Puedes sacrificar una criatura. Cuando lo hagas, el oponente elegido descarta una carta.«El sacrificio es una decisión que se toma durante la resolución. Si decides sacrificar, el disparador de descarte se activa inmediatamente.»

Estas habilidades permiten aplicar efectos condicionales en función de las decisiones que se tomen durante la resolución. Te ofrecen flexibilidad sin perder el carácter automático de las habilidades disparadas.

Ejemplos de habilidades disparadas

Te lo voy a enseñar tres ejemplos habituales que muestran cómo funcionan las habilidades disparadas en partidas reales. Estas cartas aparecen en múltiples formatos y ponen de manifiesto la potencia de los efectos automáticos.

En primer lugar, pensemos en un ejemplo clásico desencadenador «entra en el campo de batalla». Derrapes contiene el texto «Cuando Mulldrifter entre en el campo de batalla, roba dos cartas.«Sencillo y claro. La criatura entra en el campo de batalla, se activa la habilidad y robas cartas. Este tipo de habilidad te recompensa simplemente por lanzar la criatura. Obtienes beneficio independientemente de lo que le suceda a Derrapes después. Aunque tu rival la elimine inmediatamente, ya habrás robado dos cartas.

En segundo lugar, fíjate en factores desencadenantes de la muerte. Artista de la sangredice: «Cada vez que muera un «Artista de la sangre» u otra criatura, el oponente elegido pierde 1 punto de vida y tú ganas 1 punto de vida.«La muerte de cualquier criatura activa esta habilidad. En un mazo en el que muchas criaturas entran y salen del campo de batalla, esta carta puede mermar rápidamente la vida de los oponentes. A los mazos de sacrificio les encanta esta carta porque cada criatura sacrificada supone un cambio en la vida. La habilidad se activa tanto con tus criaturas como con las de tus oponentes».

En tercer lugar, examinadesencadenantes de combate. La espada de fuego y hielo dice: «Siempre que una criatura equipada inflija daño de combate a un jugador, roba una carta e inflige 2 puntos de daño a cualquier objetivo». Esto solo se activa cuando consigues golpear a un oponente con la criatura equipada. Las habilidades de combate fomentan el juego agresivo y te recompensan por acertar con los ataques. La ventaja de cartas y la eliminación de amenazas que se combinan en una sola habilidad hacen que los equipamientos como este sean un elemento básico en muchos mazos competitivos.

Habilidades activadas frente a otras habilidades

Las habilidades activadas son uno de los tres tipos principales de habilidades en Magic: El Encuentro. Entender las diferencias te ayuda a jugar con mayor precisión.

Las habilidades activadas tienen un coste de uso. Siguen el formato «coste: efecto.«Verás dos puntos que separan lo que pagas de lo que obtienes. Tocar un terreno para obtener maná es una habilidad activada. Puedes usar las habilidades activadas siempre que tengas prioridad y puedas pagar el coste.

Las habilidades disparadas no tienen coste alguno. Se activan automáticamente cuando se cumplen las condiciones. No puedes elegir cuándo se activan. El propio juego reconoce los eventos desencadenantes y coloca las habilidades en la pila por ti.

Las habilidades de maná son un subconjunto especial de las habilidades activadas. Añaden maná a tu reserva de maná y no utilizan la pila. Esto significa que se resuelven al instante y no se puede responder a ellas. La mayoría de las habilidades de los terrenos entran en esta categoría.

La construcción de mazos basados en estos tipos de habilidades requiere estrategias diferentes. Si quieres descubrir potentes sinergias e ideas para la construcción de mazos, echa un vistazo a nuestra guía sobreel mejorMTG Commanderpreconcesiones para ver cómo los mazos más destacados utilizan las habilidades de activación de forma eficaz.

Dominar el gatillo: tus próximos pasos

Las habilidades activadas aportan profundidad y estrategia a cada partida de Magic: El Encuentro. Premian la construcción cuidadosa del mazo y la secuenciación inteligente. Ahora que ya sabes qué es una habilidad disparada en MTG y cómo funcionan los distintos tipos, podrás identificar estos efectos en las cartas y planificar tu estrategia en función de ellos.

Presta atención a las expresiones que pueden desencadenar una reacción en cada carta que juegues. Fíjate en cuándo se activan las habilidades and cómo se apilanentre sí. Cuanto más practiques a la hora de identificar los desencadenantes, mejor será tu juego.

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