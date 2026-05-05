Combinaciones de colores de MTG: los 26 nombres de las combinaciones de colores

Las combinaciones de colores de MTG determinan cómo se construyen los mazos y cómo se define la estrategia en Magic: El Encuentro. Cada combinación aporta sus propias fortalezas, debilidades y estilos de juego. Desde mazos agresivos de dos colores hasta complejas estrategias de cinco colores, conocer estos nombres te ayuda a comunicarte con otros jugadores y a comprender los arquetipos de mazo. Las convenciones de nomenclatura provienen de diversas expansiones a lo largo de De Magic historia, y conocerlas abre una forma totalmente nueva de hablar del juego.

Recuerdo la primera vez que alguien mencionó que jugaba a «Golgari» en mi tienda de juegos habitual. No tenía ni idea de a qué se refería. ¿Era una carta? ¿Un formato? ¿Un club secreto? En cuanto aprendí los nombres de las combinaciones de colores, todo cobró sentido. De repente, el juego cobró más sentido y pude seguir las conversaciones sobre tipos de mazos sin sentirme perdido. Los vídeos sobre análisis de mazos empezaron a tener sentido y por fin pude entender a qué se referían los streamers cuando hablaban de «Jeskai tempo» o «Sultai value».

Esta guía desglosa los 26 nombres oficiales de las combinaciones de colores de MTG para que puedas familiarizarte con la terminología y elegir los colores adecuados para tu próximo mazo. Aprenderás sobre los gremios, los fragmentos, las cuñas y todo lo demás. Te explicaré cuáles son los puntos fuertes de cada combinación, en qué aspectos tiene dificultades y qué formatos le van mejor.

Comprender las combinaciones de colores en MTG

MTG Las combinaciones de colores se derivan de la los cinco tipos básicos de maná en el juego. Cada color tiene una filosofía y una identidad mecánica propias que influyen en el funcionamiento de los mazos. Al combinar colores, se obtiene acceso a más recursos, pero también hay que hacer frente a requisitos de maná más exigentes. El color pie, como lo llaman los jugadores, representa una de las decisiones de diseño más elegantes en la historia de los juegos de cartas coleccionables.

Entender las características de cada color te ayuda a predecir qué jugadas podrían hacer tus oponentes y te orienta a la hora de construir tu propio mazo. A continuación te ofrecemos un análisis detallado de cada color y sus puntos fuertes.

Blanco (B) Se centra en el orden, la protección y la colaboración entre criaturas pequeñas. Destaca en la ganancia de vidas, los efectos de limpieza del tablero y el desgaste de los oponentes. El blanco busca la equidad y el equilibrio, lo que se traduce en efectos que afectan a todos los jugadores por igual. Encontrarás criaturas pequeñas eficientes, encantamientos poderosos y efectos que castigan las estrategias codiciosas. El blanco tiene dificultades para robar cartas y, a menudo, se queda sin recursos en partidas largas.

Se centra en el orden, la protección y la colaboración entre criaturas pequeñas. Destaca en la ganancia de vidas, los efectos de limpieza del tablero y el desgaste de los oponentes. El blanco busca la equidad y el equilibrio, lo que se traduce en efectos que afectan a todos los jugadores por igual. Encontrarás criaturas pequeñas eficientes, encantamientos poderosos y efectos que castigan las estrategias codiciosas. El blanco tiene dificultades para robar cartas y, a menudo, se queda sin recursos en partidas largas. Azul (U) representa el conocimiento y el control. Destaca en el robo de cartas, los contrahechizos y la manipulación. El azul valora el intelecto y la planificación, y prefiere ganar gracias a una información superior en lugar de a la fuerza bruta. Espera efectos de rebote, manipulación del mazo y la capacidad de decir «no» a casi cualquier cosa. La debilidad del azul radica en lidiar con amenazas que ya han llegado al campo de batalla. Una vez que algo se resuelve, el azul tiene opciones limitadas.

representa el conocimiento y el control. Destaca en el robo de cartas, los contrahechizos y la manipulación. El azul valora el intelecto y la planificación, y prefiere ganar gracias a una información superior en lugar de a la fuerza bruta. Espera efectos de rebote, manipulación del mazo y la capacidad de decir «no» a casi cualquier cosa. La debilidad del azul radica en lidiar con amenazas que ya han llegado al campo de batalla. Una vez que algo se resuelve, el azul tiene opciones limitadas. Negro (B) apuesta por el poder a cualquier precio. Ofrece potentes mecánicas de eliminación, reanimación y el uso de la vida como recurso. El negro cree que la victoria justifica cualquier sacrificio, incluyendo tu propio total de vida, tus criaturas o tus cartas. Intercambiarás recursos por ventajas constantemente. El negro maneja las criaturas mejor que cualquier otro color, pero tiene dificultades contra los artefactos y los encantamientos. Además, tiende a ser egoísta, lo que complica los formatos multijugador.

apuesta por el poder a cualquier precio. Ofrece potentes mecánicas de eliminación, reanimación y el uso de la vida como recurso. El negro cree que la victoria justifica cualquier sacrificio, incluyendo tu propio total de vida, tus criaturas o tus cartas. Intercambiarás recursos por ventajas constantemente. El negro maneja las criaturas mejor que cualquier otro color, pero tiene dificultades contra los artefactos y los encantamientos. Además, tiende a ser egoísta, lo que complica los formatos multijugador. Rojo (R) canaliza el caos y la agresividad. Ofrece daño directo, criaturas rápidas y jugadas explosivas. El rojo actúa por impulso y emoción, lo que se traduce en criaturas con prisa, hechizos de quemadura y efectos que sacrifican el valor a largo plazo a cambio de un impacto inmediato. El rojo gana rápido o pierde poco a poco. Carece de las herramientas necesarias para recuperarse de situaciones desfavorables en el tablero y no puede hacer frente de manera eficaz a ciertos tipos de permanentes.

canaliza el caos y la agresividad. Ofrece daño directo, criaturas rápidas y jugadas explosivas. El rojo actúa por impulso y emoción, lo que se traduce en criaturas con prisa, hechizos de quemadura y efectos que sacrifican el valor a largo plazo a cambio de un impacto inmediato. El rojo gana rápido o pierde poco a poco. Carece de las herramientas necesarias para recuperarse de situaciones desfavorables en el tablero y no puede hacer frente de manera eficaz a ciertos tipos de permanentes. Verde (V) Encarna la naturaleza y el crecimiento. Genera maná, juega criaturas poderosas y refuerza lo que ya hay sobre el tablero. El verde confía en el orden natural y en la ley del más fuerte, lo que significa que juega las amenazas más poderosas y abruma a los oponentes con sus estadísticas brutas. El verde tiene dificultades con las criaturas voladoras y casi no dispone de formas de hacerles frente directamente fuera del combate.

Si aún estás aprendiendo los conceptos básicos, nuestra guía sobrecómo se juegaMagic: El Encuentro incluye todo lo necesario para empezar.

Combinaciones de gremios de dos colores

Las diez combinaciones de dos colores llevan el nombre de los gremios de Ravnica. Estas combinaciones de colores de MTG constituyen la base de la mayoría de los mazos construidos. Cada gremio ha aparecido en múltiples colecciones de Ravnica, lo que les confiere un amplio repertorio de cartas y una identidad bien definida. Aprenderse estos nombres es fundamental para cualquier jugador que se precie.

Azorius (WU) Combina los colores blanco y azul para ofrecer un estilo de juego muy centrado en el control. Contrarrestarás amenazas, robarás cartas y bloquearás el tablero hasta que encuentres tu condición de victoria. Los mazos Azorius apuestan por el juego a largo plazo, utilizando eliminaciones y contraspells eficaces para sobrevivir a los primeros turnos. El gremio tiene dificultades contra estrategias agresivas rápidas que superan sus defensas. Entre sus mecánicas características se incluyen «detener», «presagiar» y diversos efectos de penalización. En Commander, los mazos Azorius suelen construirse en torno a remates stax o combo.

Combina los colores blanco y azul para ofrecer un estilo de juego muy centrado en el control. Contrarrestarás amenazas, robarás cartas y bloquearás el tablero hasta que encuentres tu condición de victoria. Los mazos Azorius apuestan por el juego a largo plazo, utilizando eliminaciones y contraspells eficaces para sobrevivir a los primeros turnos. El gremio tiene dificultades contra estrategias agresivas rápidas que superan sus defensas. Entre sus mecánicas características se incluyen «detener», «presagiar» y diversos efectos de penalización. En Commander, los mazos Azorius suelen construirse en torno a remates stax o combo. Dimir (UB) Combina el azul y el negro para crear estrategias sigilosas y disruptivas. El «mill», el descarte y las criaturas evasivas definen a este gremio. Dimir opera en las sombras, atacando los recursos en lugar de los puntos de vida siempre que es posible. He perdido la cuenta de cuántas partidas he ganado agotando poco a poco el mazo de mi oponente o dejándole sin respuestas en la mano. El gremio destaca en la guerra de información, sabiendo exactamente qué amenazas contrarrestar. Puede tener dificultades contra mazos a los que no les importa la ventaja de cartas o que operan principalmente desde el cementerio.

Combina el azul y el negro para crear estrategias sigilosas y disruptivas. El «mill», el descarte y las criaturas evasivas definen a este gremio. Dimir opera en las sombras, atacando los recursos en lugar de los puntos de vida siempre que es posible. He perdido la cuenta de cuántas partidas he ganado agotando poco a poco el mazo de mi oponente o dejándole sin respuestas en la mano. El gremio destaca en la guerra de información, sabiendo exactamente qué amenazas contrarrestar. Puede tener dificultades contra mazos a los que no les importa la ventaja de cartas o que operan principalmente desde el cementerio. Rakdos (BR) Combina el negro y el rojo para ofrecer un estilo de juego agresivo y temerario. Sacrifica recursos a cambio de daño y se nutre del caos. Los mazos de Rakdos golpean fuerte y rápido, a menudo infligiéndose daño a sí mismos en el proceso. La filosofía del gremio abraza el hedonismo y la destrucción, lo que se traduce en efectos poderosos pero costosos. Rápido y letal, Rakdos se queda sin fuerzas rápidamente si no cierra las partidas pronto. Las mecánicas de Espectáculo y Desatar recompensan el juego agresivo. Esta combinación funciona muy bien en mazos Estándar agresivos y en mazos de Commander basados en el sacrificio.

Combina el negro y el rojo para ofrecer un estilo de juego agresivo y temerario. Sacrifica recursos a cambio de daño y se nutre del caos. Los mazos de Rakdos golpean fuerte y rápido, a menudo infligiéndose daño a sí mismos en el proceso. La filosofía del gremio abraza el hedonismo y la destrucción, lo que se traduce en efectos poderosos pero costosos. Rápido y letal, Rakdos se queda sin fuerzas rápidamente si no cierra las partidas pronto. Las mecánicas de Espectáculo y Desatar recompensan el juego agresivo. Esta combinación funciona muy bien en mazos Estándar agresivos y en mazos de Commander basados en el sacrificio. Gruul (RG) combina los colores Rojo y Verde en una estrategia de ataque directo y sin complicaciones. Las criaturas grandes golpean fuerte y rápido, arrollando a los bloqueadores sin pensárselo dos veces. Gruul no va de sutilezas. Juega amenazas, las pone en posición de combate y espera que eso sea suficiente. El gremio se identifica con la ira primitiva y el rechazo a la civilización. Encontrarás criaturas de ataque eficientes, generadores de maná y efectos que hacen que tus criaturas sean aún más grandes. Gruul tiene dificultades contra mazos de control que pueden eliminar amenazas de forma eficaz y contra mazos de combo que ignoran por completo la fase de combate.

combina los colores Rojo y Verde en una estrategia de ataque directo y sin complicaciones. Las criaturas grandes golpean fuerte y rápido, arrollando a los bloqueadores sin pensárselo dos veces. Gruul no va de sutilezas. Juega amenazas, las pone en posición de combate y espera que eso sea suficiente. El gremio se identifica con la ira primitiva y el rechazo a la civilización. Encontrarás criaturas de ataque eficientes, generadores de maná y efectos que hacen que tus criaturas sean aún más grandes. Gruul tiene dificultades contra mazos de control que pueden eliminar amenazas de forma eficaz y contra mazos de combo que ignoran por completo la fase de combate. Selesnya (GW) Une el verde y el blanco en torno a las fichas y a la expansión. Inundarás el tablero de criaturas y las potenciarás conjuntamente mediante efectos de himno. El gremio valora la comunidad y la armonía, lo que mecánicamente se traduce en muchas criaturas pequeñas que se apoyan entre sí. La habilidad «Convocar» te permite girar criaturas para obtener maná, y «Poblar» crea copias en forma de fichas. Ideal para abrumar a los oponentes con su gran número, Selesnya tropieza ante los efectos de limpieza del tablero que reinician todo su arduo trabajo. Sin embargo, he visto mazos de Selesnya reconstruirse con una rapidez impresionante, gracias a los generadores de fichas que siguen aportando valor.

Une el verde y el blanco en torno a las fichas y a la expansión. Inundarás el tablero de criaturas y las potenciarás conjuntamente mediante efectos de himno. El gremio valora la comunidad y la armonía, lo que mecánicamente se traduce en muchas criaturas pequeñas que se apoyan entre sí. La habilidad «Convocar» te permite girar criaturas para obtener maná, y «Poblar» crea copias en forma de fichas. Ideal para abrumar a los oponentes con su gran número, Selesnya tropieza ante los efectos de limpieza del tablero que reinician todo su arduo trabajo. Sin embargo, he visto mazos de Selesnya reconstruirse con una rapidez impresionante, gracias a los generadores de fichas que siguen aportando valor. Orzhov (WB) Combina el blanco y el negro para crear un juego basado en el desgaste y el agotamiento. La ganancia de vidas, la eliminación y el valor gradual definen esta combinación. Orzhov representa la iglesia y los sistemas bancarios de Rávnica, extrayendo valor de cada transacción. Extorsionar te permite drenar a tus oponentes cada vez que lanzas hechizos. Más allá de la muerte crea fichas cuando mueren las criaturas. El gremio va desgastando a sus oponentes con el tiempo, ganando a menudo por centímetros en lugar de por kilómetros. Orzhov tiene dificultades contra mazos combo rápidos que ignoran los totales de vidas y contra oponentes que pueden generar más valor.

Combina el blanco y el negro para crear un juego basado en el desgaste y el agotamiento. La ganancia de vidas, la eliminación y el valor gradual definen esta combinación. Orzhov representa la iglesia y los sistemas bancarios de Rávnica, extrayendo valor de cada transacción. Extorsionar te permite drenar a tus oponentes cada vez que lanzas hechizos. Más allá de la muerte crea fichas cuando mueren las criaturas. El gremio va desgastando a sus oponentes con el tiempo, ganando a menudo por centímetros en lugar de por kilómetros. Orzhov tiene dificultades contra mazos combo rápidos que ignoran los totales de vidas y contra oponentes que pueden generar más valor. Izzet (UR) Combina el azul y el rojo para ofrecer una acción llena de hechizos. Los instantáneos y los conjuros desencadenan poderosos efectos mientras infliges daño y contrarrestas. El gremio representa a científicos locos e inventores, siempre experimentando con magia volátil. Las criaturas con «Destreza» crecen cuando lanzas hechizos que no sean de criatura. El impulso te permite lanzar instantáneos y conjuros desde tu cementerio. Izzet premia el juego creativo y reactivo, y castiga a los oponentes que agotan sus manás. La combinación tiene dificultades cuando se queda atrás en el tablero, ya que carece de formas eficientes de ponerse al día frente a amenazas ya establecidas.

Combina el azul y el rojo para ofrecer una acción llena de hechizos. Los instantáneos y los conjuros desencadenan poderosos efectos mientras infliges daño y contrarrestas. El gremio representa a científicos locos e inventores, siempre experimentando con magia volátil. Las criaturas con «Destreza» crecen cuando lanzas hechizos que no sean de criatura. El impulso te permite lanzar instantáneos y conjuros desde tu cementerio. Izzet premia el juego creativo y reactivo, y castiga a los oponentes que agotan sus manás. La combinación tiene dificultades cuando se queda atrás en el tablero, ya que carece de formas eficientes de ponerse al día frente a amenazas ya establecidas. Golgari (BG) Conecta el negro y el verde a través de sinergias con el cementerio. Las criaturas mueren, regresan y generan valor por el camino. El gremio considera la muerte como parte de un ciclo natural, reciclando todo para un nuevo crecimiento. Las mecánicas de dragar, hurgar y maleza se centran en tu cementerio. Los mazos Golgari son resistentes y difíciles de detener de forma permanente, ya que matar a sus criaturas a menudo les beneficia. Esta combinación tiene dificultades contra el odio al cementerio y los efectos de exilio que rompen el bucle de recursión. He jugado con Golgari en múltiples formatos, y nada frustra más a los oponentes que las amenazas que siguen volviendo.

Conecta el negro y el verde a través de sinergias con el cementerio. Las criaturas mueren, regresan y generan valor por el camino. El gremio considera la muerte como parte de un ciclo natural, reciclando todo para un nuevo crecimiento. Las mecánicas de dragar, hurgar y maleza se centran en tu cementerio. Los mazos Golgari son resistentes y difíciles de detener de forma permanente, ya que matar a sus criaturas a menudo les beneficia. Esta combinación tiene dificultades contra el odio al cementerio y los efectos de exilio que rompen el bucle de recursión. He jugado con Golgari en múltiples formatos, y nada frustra más a los oponentes que las amenazas que siguen volviendo. Derrochador (RW) combina los colores Rojo y Blanco en un estilo de juego agresivo. Las criaturas pequeñas atacan con rapidez gracias a su equipamiento y a sus trucos de combate, lo que les da ventaja. El gremio representa al ejército y a las fuerzas del orden de Ravnica, y valora el honor y la justicia rápida. «Batallón» recompensa el ataque con varias criaturas. «Mentor» permite que las criaturas más grandes entrenen a las más pequeñas. Boros golpea fuerte desde el principio, pero puede quedarse estancado ante tableros más grandes que superan a sus pequeñas amenazas. A esta combinación le falta ventaja de cartas, por lo que es crucial ganar antes de quedarse sin recursos.

combina los colores Rojo y Blanco en un estilo de juego agresivo. Las criaturas pequeñas atacan con rapidez gracias a su equipamiento y a sus trucos de combate, lo que les da ventaja. El gremio representa al ejército y a las fuerzas del orden de Ravnica, y valora el honor y la justicia rápida. «Batallón» recompensa el ataque con varias criaturas. «Mentor» permite que las criaturas más grandes entrenen a las más pequeñas. Boros golpea fuerte desde el principio, pero puede quedarse estancado ante tableros más grandes que superan a sus pequeñas amenazas. A esta combinación le falta ventaja de cartas, por lo que es crucial ganar antes de quedarse sin recursos. Simic (GU) Combina los colores verde y azul para el crecimiento y la adaptación. Se enfrenta a las amenazas mientras roba cartas y añade marcadores. El gremio se centra en la experimentación biológica y la evolución, creando criaturas híbridas que mejoran con el tiempo. «Evolucionar» hace que las criaturas crezcan cuando entran otras más grandes. «Adaptar» añade marcadores a las criaturas que los necesitan. Simic genera un impulso que se vuelve imparable en las últimas fases de la partida, pero puede tener dificultades para hacer frente a la agresividad inicial antes de que sus motores se pongan en marcha. La combinación carece de eliminación eficaz, por lo que depende de los contrahechizos y del combate para gestionar las amenazas.

Combinaciones de fragmentos tricolores

Los fragmentos se caracterizan por un color y sus dos aliados, lo que da lugar a estrategias coherentes con una sinergia natural. Estos nombres de combinaciones de colores de MTG provienen del bloque Alara, que representaba cinco mundos distintos en los que faltaban dos colores de maná en cada uno. Cuando los fragmentos se reunieron, estas combinaciones de tres colores se convirtieron en elementos básicos del juego competitivo.

Wood (GWU) Se centra en el verde, con el apoyo del blanco y el azul. Juega criaturas de rango medio con protección y ventaja de cartas. Este fragmento valora el honor y la comunidad, y despliega caballeros y bestias nobles que luchan con integridad. La habilidad «Exaltado» recompensa el ataque con una sola criatura, haciéndola enorme temporalmente. Los mazos Bant construyen tableros con amenazas eficientes sin descuidar la interacción. Se espera un juego orientado al valor con sólidas opciones defensivas. La combinación cubre la mayoría de las bases, pero puede resultar lenta frente a estrategias hiperagresivas. Los requisitos de maná son flexibles, ya que los tres colores comparten relaciones de alianza.

Se centra en el verde, con el apoyo del blanco y el azul. Juega criaturas de rango medio con protección y ventaja de cartas. Este fragmento valora el honor y la comunidad, y despliega caballeros y bestias nobles que luchan con integridad. La habilidad «Exaltado» recompensa el ataque con una sola criatura, haciéndola enorme temporalmente. Los mazos Bant construyen tableros con amenazas eficientes sin descuidar la interacción. Se espera un juego orientado al valor con sólidas opciones defensivas. La combinación cubre la mayoría de las bases, pero puede resultar lenta frente a estrategias hiperagresivas. Los requisitos de maná son flexibles, ya que los tres colores comparten relaciones de alianza. Hope (WUB) Se basa en los colores blanco, azul y negro para lograr el control absoluto. Predominan los artefactos, las cartas de eliminación y los contraspells. Este fragmento representa un mundo obsesionado con la perfección a través del artificio, donde incluso los seres vivos sustituyen su carne por metal. Los mazos Esper tienen respuesta para todo y acaban ganando gracias a una ventaja de cartas superior y a su carácter inevitable. Es lento, pero increíblemente poderoso en las manos adecuadas. Esta combinación tiene dificultades frente a planeswalkers que se resuelven y mazos que operan a velocidad de instantáneo. Construir bases de maná Esper requiere prestar especial atención a las tierras duales.

Se basa en los colores blanco, azul y negro para lograr el control absoluto. Predominan los artefactos, las cartas de eliminación y los contraspells. Este fragmento representa un mundo obsesionado con la perfección a través del artificio, donde incluso los seres vivos sustituyen su carne por metal. Los mazos Esper tienen respuesta para todo y acaban ganando gracias a una ventaja de cartas superior y a su carácter inevitable. Es lento, pero increíblemente poderoso en las manos adecuadas. Esta combinación tiene dificultades frente a planeswalkers que se resuelven y mazos que operan a velocidad de instantáneo. Construir bases de maná Esper requiere prestar especial atención a las tierras duales. Grixis (UBR) Se centra en los colores azul, negro y rojo para ofrecer un control agresivo. Combina eliminaciones, contramagos y daño directo para dominar las partidas. El fragmento representa un mundo moribundo de nigromancia y demonios, donde el poder proviene de la magia de la muerte. «Desenterrar» devuelve a las criaturas al juego para un último ataque. Los mazos Grixis intercambian recursos de forma agresiva, utilizando la vida como recurso y apostando por la eficiencia. Llevé Grixis en Commander durante años porque no hay nada mejor que responder a todas las amenazas mientras se va agotando lentamente a los oponentes. A la combinación le falta ganancia de vida y formas eficientes de lidiar con los encantamientos.

Se centra en los colores azul, negro y rojo para ofrecer un control agresivo. Combina eliminaciones, contramagos y daño directo para dominar las partidas. El fragmento representa un mundo moribundo de nigromancia y demonios, donde el poder proviene de la magia de la muerte. «Desenterrar» devuelve a las criaturas al juego para un último ataque. Los mazos Grixis intercambian recursos de forma agresiva, utilizando la vida como recurso y apostando por la eficiencia. Llevé Grixis en Commander durante años porque no hay nada mejor que responder a todas las amenazas mientras se va agotando lentamente a los oponentes. A la combinación le falta ganancia de vida y formas eficientes de lidiar con los encantamientos. Jund (BRG) destaca los colores negro, rojo y verde a través de un juego de rango medio. Se caracteriza por la eliminación de criaturas, las criaturas eficientes y la denegación de recursos. El fragmento representa un mundo salvaje donde reinan los dragones y la supervivencia exige violencia constante. Devorar permite a las criaturas devorar a otras para crecer. Los mazos Jund intercambian recursos de forma eficiente y logran victorias a base de ventaja de cartas y densidad de amenazas. Esta combinación se adapta bien a la mayoría de situaciones de juego, pero tiene dificultades contra mazos combo que ignoran el campo de batalla. Históricamente, Jund ha dominado Modern y otros formatos competitivos gracias a su gran consistencia.

destaca los colores negro, rojo y verde a través de un juego de rango medio. Se caracteriza por la eliminación de criaturas, las criaturas eficientes y la denegación de recursos. El fragmento representa un mundo salvaje donde reinan los dragones y la supervivencia exige violencia constante. Devorar permite a las criaturas devorar a otras para crecer. Los mazos Jund intercambian recursos de forma eficiente y logran victorias a base de ventaja de cartas y densidad de amenazas. Esta combinación se adapta bien a la mayoría de situaciones de juego, pero tiene dificultades contra mazos combo que ignoran el campo de batalla. Históricamente, Jund ha dominado Modern y otros formatos competitivos gracias a su gran consistencia. Soy un RGW destaca los colores rojo, verde y blanco para estrategias basadas en criaturas gigantes. Jugarás con amenazas de gran tamaño y atacarás sin descanso con criaturas que tengan cinco o más de fuerza. El fragmento representa un mundo de vastas selvas y bestias enormes, donde el tamaño determina el estatus. Los mazos Naya abruman a los oponentes con sus estadísticas, utilizando criaturas que superan a cualquier otra cosa en el tablero. Carece de robo de cartas, pero lo compensa con presencia en el tablero y dominio en el combate. La combinación tiene dificultades contra los efectos de sacrificio, la eliminación masiva y los mazos que se pasan de la raya con amenazas aún mayores.

Combinaciones de cuñas tricolores

Las «cuñas» combinan un color con sus dos colores enemigos, creando tensión y sinergias únicas. Estos nombres tienen su origen en el bloque «Los kanes de Tarkir», que presentaba cinco clanes, cada uno de los cuales adoptaba un color principal respaldado por sus colores enemigos naturales. Las relaciones entre colores enemigos generan interesantes tensiones mecánicas.

Abzan (WBG) Combina los colores blanco, negro y verde para ofrecer un juego de rango medio resistente. Aquí destacan las sinergias con el cementerio, la ganancia de vidas y las criaturas eficientes. El clan valoraba la resistencia y sobrevivir a los enemigos en lugar de dominarlos. «Sobrevivir» permite que las criaturas crezcan lentamente con el tiempo. Los mazos Abzan acumulan ventajas graduales y ganan gracias a una presencia superior en el tablero y a su resistencia. Supera a la mayoría de los oponentes gracias a su valor constante, pero puede tener dificultades contra mazos combo que ignoran por completo el tablero. Los tres colores juntos se enfrentan a casi cualquier tipo de amenaza, lo que le da a Abzan una excelente flexibilidad.

Combina los colores blanco, negro y verde para ofrecer un juego de rango medio resistente. Aquí destacan las sinergias con el cementerio, la ganancia de vidas y las criaturas eficientes. El clan valoraba la resistencia y sobrevivir a los enemigos en lugar de dominarlos. «Sobrevivir» permite que las criaturas crezcan lentamente con el tiempo. Los mazos Abzan acumulan ventajas graduales y ganan gracias a una presencia superior en el tablero y a su resistencia. Supera a la mayoría de los oponentes gracias a su valor constante, pero puede tener dificultades contra mazos combo que ignoran por completo el tablero. Los tres colores juntos se enfrentan a casi cualquier tipo de amenaza, lo que le da a Abzan una excelente flexibilidad. Jeskai (URW) combina los colores azul, rojo y blanco en torno a estrategias basadas en los hechizos. Predominan las jugadas de destreza, quemadura y tempo. El clan se centra en la astucia y las artes marciales, atacando con precisión en lugar de con fuerza abrumadora. Los mazos Jeskai premian las secuencias precisas y la gestión inteligente de los recursos, encadenando hechizos para lograr el máximo efecto. Esta combinación destaca en el tempo, acumulando pequeñas ventajas que se multiplican con el tiempo. Tiene dificultades contra mazos que pueden ignorar sus amenazas y contra oponentes con mayor ventaja de cartas. Jeskai requiere práctica para manejarse de forma óptima.

combina los colores azul, rojo y blanco en torno a estrategias basadas en los hechizos. Predominan las jugadas de destreza, quemadura y tempo. El clan se centra en la astucia y las artes marciales, atacando con precisión en lugar de con fuerza abrumadora. Los mazos Jeskai premian las secuencias precisas y la gestión inteligente de los recursos, encadenando hechizos para lograr el máximo efecto. Esta combinación destaca en el tempo, acumulando pequeñas ventajas que se multiplican con el tiempo. Tiene dificultades contra mazos que pueden ignorar sus amenazas y contra oponentes con mayor ventaja de cartas. Jeskai requiere práctica para manejarse de forma óptima. Sultán (BGU) Combina negro, verde y azul para estrategias basadas en el cementerio y la ventaja de cartas. Las habilidades de «Profundizar», la recursividad y la ventaja de cartas son los pilares de este mazo. El clan abrazó la crueldad y el uso de todos los recursos disponibles, incluidos los muertos. Delve te permite exiliar cartas de tu cementerio para reducir los costes de los hechizos. Los mazos Sultai generan una ventaja de cartas abrumadora y llenan el cementerio para obtener diversas recompensas. A los jugadores de Commander les encanta Sultai por su flexibilidad y por el acceso a las mejores cartas de robo, aceleración y eliminación del juego. La combinación tiene dificultades contra los mazos agresivos rápidos antes de que sus motores se estabilicen.

Combina negro, verde y azul para estrategias basadas en el cementerio y la ventaja de cartas. Las habilidades de «Profundizar», la recursividad y la ventaja de cartas son los pilares de este mazo. El clan abrazó la crueldad y el uso de todos los recursos disponibles, incluidos los muertos. Delve te permite exiliar cartas de tu cementerio para reducir los costes de los hechizos. Los mazos Sultai generan una ventaja de cartas abrumadora y llenan el cementerio para obtener diversas recompensas. A los jugadores de Commander les encanta Sultai por su flexibilidad y por el acceso a las mejores cartas de robo, aceleración y eliminación del juego. La combinación tiene dificultades contra los mazos agresivos rápidos antes de que sus motores se estabilicen. Mardu (RWB) Combina los colores rojo, blanco y negro en estrategias agresivas. Los guerreros, las fichas y los desencadenantes de ataque definen este grupo. El clan valoraba la velocidad y la fuerza abrumadora, atacando antes de que los enemigos pudieran prepararse. Mardu te recompensa por atacar, proporcionando bonificaciones en los hechizos lanzados tras el combate. Los mazos Mardu atacan con rapidez desde múltiples ángulos, utilizando criaturas pequeñas junto con hechizos de eliminación para despejar el camino. Ataca con rapidez, pero carece de capacidad de robo de cartas para aguantar partidas largas. La combinación funciona bien en estrategias agresivas de Commander centradas en el combate.

Combina los colores rojo, blanco y negro en estrategias agresivas. Los guerreros, las fichas y los desencadenantes de ataque definen este grupo. El clan valoraba la velocidad y la fuerza abrumadora, atacando antes de que los enemigos pudieran prepararse. Mardu te recompensa por atacar, proporcionando bonificaciones en los hechizos lanzados tras el combate. Los mazos Mardu atacan con rapidez desde múltiples ángulos, utilizando criaturas pequeñas junto con hechizos de eliminación para despejar el camino. Ataca con rapidez, pero carece de capacidad de robo de cartas para aguantar partidas largas. La combinación funciona bien en estrategias agresivas de Commander centradas en el combate. Timur (GUR) Combina los colores verde, azul y rojo en torno a criaturas grandes y al control del tempo. Acumularás maná para lanzar amenazas sin dejar de mantener opciones de interacción. El clan respetaba la ferocidad y la fuerza primitiva, valorando a las criaturas con cuatro o más de fuerza. Las habilidades de ferocidad se activan cuando controlas a dichas criaturas. Los mazos Temur equilibran la agresividad con la protección, jugando amenazas mientras mantienen maná disponible para contraspells. Equilibra muy bien la agresividad con la protección, pero puede tener problemas de consistencia, ya que pretende hacer varias cosas a la vez.

Si quieres crear combinaciones a partir de estas, echa un vistazo a nuestra lista de lasel mejorMTGbarajas para estrategias de eficacia probada.

Combinaciones de cuatro colores

Los mazos de cuatro colores prescinden por completo de uno de ellos. Estas combinaciones de colores de MTG carecen de nombres oficiales, por lo que los jugadores las identifican por el color que falta. Ofrecen un amplio abanico de cartas, pero exigen unas bases de maná excelentes. La mayoría de las estrategias de cuatro colores se dan en Commander, donde el formato de cartas únicas y los totales de vida más altos permiten un uso más generoso del maná.

Las criaturas nefilim del bloque original de Ravnica aportaron representantes de estas combinaciones, pero nunca se les asignó un gremio o clan propiamente dicho. A lo largo de los años, los jugadores les han puesto diversos apodos.

Sin Green / Artifice (WUBR) Prescinde del verde para aprovechar las sinergias entre artefactos y hechizos. Al carecer de la aceleración del verde, la combinación depende de las piedras de maná para ganar velocidad. Combina elementos de control con remates agresivos, accediendo a los mejores hechizos de eliminación y contramagos del juego. Abunda en eliminación, pero carece de la aceleración eficiente que proporciona el verde. Las sinergias de artefactos suelen llenar ese vacío, con cartas como Anillo solar y Sello arcano que proporcionan aceleración. Esta combinación destaca por controlar la partida mientras construye lentamente una posición ganadora.

Prescinde del verde para aprovechar las sinergias entre artefactos y hechizos. Al carecer de la aceleración del verde, la combinación depende de las piedras de maná para ganar velocidad. Combina elementos de control con remates agresivos, accediendo a los mejores hechizos de eliminación y contramagos del juego. Abunda en eliminación, pero carece de la aceleración eficiente que proporciona el verde. Las sinergias de artefactos suelen llenar ese vacío, con cartas como Anillo solar y Sello arcano que proporcionan aceleración. Esta combinación destaca por controlar la partida mientras construye lentamente una posición ganadora. Sans White / Chaos (UBRG) elimina el blanco para las estrategias basadas en el valor y la recursividad. El juego en el cementerio y las grandes amenazas dominan sin el énfasis del blanco en el orden. La combinación pierde acceso a efectos eficientes de limpieza del tablero y de exilio, lo que hace que las estrategias basadas en permanentes sean más difíciles de manejar. Lo compensa con ventaja de cartas pura y resistencia a través de la recursividad. Comandantes como Yidris permiten estrategias de cascada que abruman a los oponentes con valor. La combinación tiene dificultades con la ganancia de vidas, ya que el blanco proporciona la mayor parte de ese efecto.

elimina el blanco para las estrategias basadas en el valor y la recursividad. El juego en el cementerio y las grandes amenazas dominan sin el énfasis del blanco en el orden. La combinación pierde acceso a efectos eficientes de limpieza del tablero y de exilio, lo que hace que las estrategias basadas en permanentes sean más difíciles de manejar. Lo compensa con ventaja de cartas pura y resistencia a través de la recursividad. Comandantes como Yidris permiten estrategias de cascada que abruman a los oponentes con valor. La combinación tiene dificultades con la ganancia de vidas, ya que el blanco proporciona la mayor parte de ese efecto. Sans Blue / Agresión (BRGW) Prescinde del azul para un estilo de juego agresivo basado en criaturas. El daño directo y las amenazas eficaces brillan sin el enfoque reflexivo del azul. Esta combinación pierde los contrahechizos y la selección de cartas, lo que la hace más vulnerable a las estrategias de combo. Lo compensa con criaturas agresivas y excelentes efectos de eliminación de los otros cuatro colores. Los mazos sin azul suelen ser proactivos, lo que obliga a los oponentes a responder a las amenazas en lugar de preparar planes de juego complejos. La falta de robo de cartas puede ser un inconveniente en partidas largas.

Prescinde del azul para un estilo de juego agresivo basado en criaturas. El daño directo y las amenazas eficaces brillan sin el enfoque reflexivo del azul. Esta combinación pierde los contrahechizos y la selección de cartas, lo que la hace más vulnerable a las estrategias de combo. Lo compensa con criaturas agresivas y excelentes efectos de eliminación de los otros cuatro colores. Los mazos sin azul suelen ser proactivos, lo que obliga a los oponentes a responder a las amenazas en lugar de preparar planes de juego complejos. La falta de robo de cartas puede ser un inconveniente en partidas largas. Sans Black / Altruismo (RGWU) Excluye al negro en estrategias de tempo y protección. Las jugadas de combate y las criaturas de valor marcan el camino sin la implacable eficacia del negro. La combinación pierde la capacidad de buscar cartas, las sinergias de sacrificio y la mejor eliminación selectiva del juego. Lo compensa con destreza en el combate y un plan de juego más resistente que no depende de la vida como recurso. Los mazos sin negro suelen jugar limpio, ganando gracias a una presencia superior en el tablero. La combinación tiene dificultades para cerrar las partidas rápidamente contra oponentes con eliminación ilimitada.

Excluye al negro en estrategias de tempo y protección. Las jugadas de combate y las criaturas de valor marcan el camino sin la implacable eficacia del negro. La combinación pierde la capacidad de buscar cartas, las sinergias de sacrificio y la mejor eliminación selectiva del juego. Lo compensa con destreza en el combate y un plan de juego más resistente que no depende de la vida como recurso. Los mazos sin negro suelen jugar limpio, ganando gracias a una presencia superior en el tablero. La combinación tiene dificultades para cerrar las partidas rápidamente contra oponentes con eliminación ilimitada. Sans Red / Crecimiento (GWUB) Prescinde del rojo para ofrecer un juego controlador y orientado a la gestión de recursos. La ganancia de vidas, los contramagos y la recursividad la caracterizan, sin los impulsos agresivos del rojo. Esta combinación sacrifica el daño directo y las criaturas con prisa, lo que dificulta cerrar las partidas con rapidez. Lo compensa con estrategias pacientes que acumulan ventajas con el tiempo. Los mazos sin rojo suelen ganar mediante combos o una abrumadora ventaja de cartas, más que por el daño de combate. La ausencia de hechizos de quemadura permite a los oponentes planificar sus jugadas basándose en cálculos de combate conocidos.

Los mazos de cuatro colores funcionan mejor en Commander, donde las partidas más largas justifican la inversión en maná. Nuestra guía sobre elel mejor MTG Commander barajas ofrece varias opciones a cuatro colores que vale la pena explorar.

Estrategias de cinco colores

WUBRG (Cinco colores)incluyelos cinco colores para lograr la máxima flexibilidad. Puedes jugar cualquier carta del mazo, pero tu base de maná necesita una revisión a fondo. Las tierras de búsqueda, las tierras de choque, los triomes y las rocas de maná se vuelven esenciales para lanzar hechizos de forma consistente. Prepárate para invertir mucho en tu base de tierras antes que en cualquier otra cosa.

Los mazos de cinco colores suelen construirse en torno a temas específicos como Dragones, Astillas, oElementales. Las cartas de recompensa son potentes, pero las jugadas irregulares pueden resultar perjudiciales cuando necesitas colores específicos. Las estrategias tribales funcionan bien porque ofrecen una sinergia natural que justifica las exigencias de maná. Los comandantes basados en el valor, como Jodah o Kenrith, aportan flexibilidad, lo que te permite jugar cualquier carta potente que tengas.

Una vez monté un mazo de Slivers de cinco colores y, cuando funcionaba, nada podía detenerlo. Los Slivers comparten habilidades entre sí, lo que genera un poder exponencial a medida que se lanzan más criaturas. Cuando no funcionaba, me quedaba mirando las cartas que no podía lanzar en mi mano, esperando a que aparecieran los terrenos adecuados.

Este enfoque es ideal para Commander, donde los formatos de una sola carta reducen los problemas de consistencia y las partidas más largas te dan tiempo para resolver el mana. Los jugadores con un presupuesto limitado deben actuar con cautela, ya que una base de maná de cinco colores adecuada cuesta más que la mayoría de los mazos completos.

Algunos jugadores utilizan comandantes de cinco colores, pero se centran principalmente en tres o cuatro de ellos, y solo incorporan los colores restantes para poder jugar cartas específicas y poderosas. Este enfoque reduce la carga de maná sin dejar de permitir el acceso a efectos clave.

Cómo elegir tus colores en Magic

Elegir el adecuado MTG Las combinaciones de colores dependen de tu estilo de juego, del formato y de tu colección de cartas. Empieza con dos colores para aprender cómo funcionan las combinaciones antes de ampliarla. Cada combinación ofrece diferentes habilidades y estrategias, así que prueba diferentes opciones hasta dar con la que mejor te funcione.

Piensa en lo que más te gusta de Magia. Los jugadores agresivos se inclinan por Boros or Gruul, que premian las salidas rápidas y el combate. Los amantes del control prefieren Azorius or Esperanza, que ofrecen herramientas para gestionar el juego en cada fase. Los aficionados a los combos suelen acabar en Izzet or Sultanesterritorio, donde la selección de cartas y la recursividad permiten desarrollar estrategias de juego complejas. Los aficionados al midrange suelen optar por Golgaaror Próximamente, que gestionan los recursos de manera eficiente.

El formato también es importante. Estándarand PioneroSe prefieren los mazos sencillos de dos colores que permiten lanzar hechizos de forma constante según la curva de maná. Commander abre las puertas a mazos ambiciosos de tres, cuatro y cinco colores que sacan partido a las partidas más largas. El Draft y el Sealed te obligan a trabajar con los colores que te salgan en las cartas, lo que te enseña a ser flexible.

Elijas lo que elijas, es importante que comprendas todo 26 nombres de combinaciones de colores de MTG te ayuda a moverte por el juego, a crear mejores mazos y a comunicarte con la comunidad. Cuando alguien menciona que está en «Temur de rango medio«» o «»Esper Control,«… sabrás exactamente qué esperar».

Echa un vistazo a nuestroel mejorMTG tarjetas una guía para encontrar prendas básicas que combinen con cualquier combinación de colores que busques.

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