Los 9 mejores sistemas Wi-Fi en malla de 2026: adiós a la conexión lenta

Si alguna vez has tenido problemas con tu red wifi (y seamos sinceros: ¿a quién no le ha pasado?), es posible que hayas buscado los mejores sistemas wifi en malla. Estas redes en malla hacen desaparecer todos tus problemas con el wifi, ya que ofrecen una conexión a Internet rápida y estable, una amplia cobertura, compatibilidad con múltiples dispositivos y una seguridad mejorada.

Comprar sistemas de malla no es tan complicado como podría parecer, pero con tantas opciones en el mercado, además de todas las siglas que se utilizan, puede resultar difícil decidirse por una sola. En ese caso, estás en el lugar adecuado. En esta lista, te voy a mostrar algunas opciones excelentes tanto para hogares como para empresas.

Nuestras mejores recomendaciones en sistemas Wi-Fi en malla

Todas las mallas de esta lista son excelentes opciones, sin duda. Sin embargo, hay tres que destacan especialmente:

Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro – El mejor sistema Wi-Fi en malla si quieres acabar de una vez por todas con todos tus problemas de conexión. Este sistema en malla lo tiene todo: potentes prestaciones, amplia cobertura, enrutamiento optimizado por IA y mucho más. TP-Link Deco X55 – Las soluciones Wi-Fi no tienen por qué ser caras, como demuestra este sistema en malla. Aunque no es demasiado potente, es una opción fantástica para quienes buscan algo económico y resultará más que suficiente para instalaciones pequeñas. Netgear Orbi Serie 970 – Las grandes empresas necesitan soluciones a la altura. Este sistema de malla Wi-Fi ofrece potencia, velocidad, estabilidad y seguridad en un único y compacto paquete.

Si ninguno de estos te llama la atención, no pasa nada. Más abajo encontrarás muchos más sistemas Wi-Fi en malla, así que sigue leyendo.

Los 9 mejores sistemas Wi-Fi en malla para hogares y empresas

Ahora bien, incluso los mejores sistemas Wi-Fi en malla suelen estar llenos de jerga técnica. Por suerte, no hay mucho que analizar aquí; puedes investigar por tu cuenta, pero yo también te lo explicaré de forma sencilla.

Ahora que ya hemos aclarado esto, pasemos directamente a la lista de algunos de los mejores sistemas Wi-Fi en malla que se pueden encontrar en el mercado.

1. Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro [El mejor sistema Wi-Fi en malla en general]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Velocidad máxima 30 Gbps Área de cobertura 743 m² Banda Quad Número de dispositivos compatibles Sin especificar Puertos 2 x 10 Gbps

Así que lo has intentado todo. Has llamado a tu proveedor de Internet, has reiniciado el router, has cambiado los cables y las antenas… y tu conexión wifi sigue sin funcionar bien. Si te encuentras en esa situación y harías cualquier cosa por resolver tus problemas de wifi, entonces elAsus ZenWi-Fi BQ16 Pro ofrece una solución integral.

Hablemos de las especificaciones. Este sistema de malla es uno de los mejores que se pueden encontrar, con 12 antenas internas, velocidades Wi-Fi 7 de hasta 30 Gbps y un área de cobertura realmente enorme de 743 metros cuadrados. Si la tecnología MLO no te parece suficiente, el sistema cuatribanda garantiza que las interrupciones en la conexión sean prácticamente inexistentes, y además incluye 2 puertos de 10 Gbps para una conexión o un backhaul más estables.

Por qué lo elegimos Con sus especificaciones astronómicas, el Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro es, literalmente, la última palabra en lo que respecta a los mejores sistemas de malla Wi-Fi para el hogar.

También conviene señalar que the Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro está preparado para el futuro. Este sistema Wi-Fi en malla utiliza la tecnología Smart AIMesh para optimizar la conexión principal (lo que se traduce en menos complicaciones) y, en cuanto a la seguridad, incluye protección en la nube de nivel empresarial a través de Trend Micro.

Con toda esta potencia, uno pensaría que sería un poco torpe, pero no, el Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro is Es muy fácil de configurar y personalizar. La aplicación Asus Router, sencilla pero potente, permite una instalación rápida y sin complicaciones. El propio sistema de malla también incluye algunas funciones muy útiles, como una VPN y la creación y gestión rápida de SSID.

Ventajas Contras ✅ Especificaciones muy completas ✅ Amplia zona de cobertura ✅ 2 puertos de 10 Gbps para Ethernet y/o backhaul ✅ Fácil de configurar y personalizar a través de la aplicación ✅ Se presenta en un pack de dos unidades para una cobertura aún mayor ❌ Es caro, aunque la calidad justifica el precio

Mi veredicto:The Asus ZenWi-Fi BQ16 Pro es la solución definitiva a todos tus problemas con el wifi, gracias a sus potentes prestaciones y su interfaz sencilla.

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2. TP-Link Deco X55 [El mejor sistema Wi-Fi en malla económico]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Velocidad máxima 3 Gbps Área de cobertura 600 m² Banda Doble Número de dispositivos compatibles 150 Puertos 3 x 3 Gbps

No siempre necesitarás una red de gran potencia para solucionar los problemas de conexión a la red wifi. A veces, lo único que buscas es un poco más de estabilidad y velocidad, y si quieres dar un paso más allá de tu router o repetidor habitual para disfrutar de videojuegos, películas y comunicaciones sin gastarte demasiado, el TP-Link Deco X55 te tiene cubierto.

Por qué lo elegimos The TP-Link Deco X55 es una solución económica y sencilla para las conexiones Wi-Fi irregulares. Aunque no cuenta con las mejores especificaciones de esta lista, este sistema en malla te resultará más que suficiente.

En cuanto a las especificaciones, el TP-Link Deco X55 es un sistema Wi-Fi en malla adecuado. Funciona con Wi-Fi 6, ofrece una cobertura de 600 metros cuadrados y admite hasta 150 dispositivos simultáneos, todo lo cual significa que es sencillo, pero eficaz.

Dicho esto, sigue siendo un producto económico, por lo que hay que tener en cuenta algunas salvedades. En primer lugar, aunque tiene una cobertura de 600 metros cuadrados, es recomendable no colocar las unidades de malla demasiado lejos unas de otras, sobre todo si hay muchas paredes de por medio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el TP-Link Deco X55 se vende en paquetes; Si necesitas más unidades, es fácil conseguirlas.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que esta red funciona en doble banda. Si trabajas en una oficina grande con cientos (o incluso miles) de conexiones a la vez, probablemente sea buena idea buscar algo más potente. Sin embargo, si lo utilizas en casa o en un espacio pequeño, entonces el TP-Link Deco x55 es una opción perfectamente válida.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento aceptable para espacios reducidos ✅ Asequible ✅ Buena cobertura ✅ Fácil de instalar ✅ Se pueden comprar más y configurarlos según sea necesario ❌ Doble banda, por lo que el rendimiento puede verse afectado en zonas con muchas interferencias o dispositivos inalámbricos

Mi veredicto:The TP-Link Deco X55 es una opción excelente para propietarios de viviendas y pequeñas empresas que desean solucionar los problemas de cobertura irregular de su red wifi.

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3. Netgear Orbi Serie 970 [El mejor sistema Wi-Fi en malla para oficinas grandes y redes de varios gigabits]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Velocidad máxima 27 Gbps Área de cobertura 930 m² Banda Quad Número de dispositivos compatibles 200 Puertos 2 puertos de 10 Gbps, 4 puertos de 2,5 Gbps

No solo los hogares necesitan redes Wi-Fi en malla. Las grandes empresas necesitan soluciones inalámbricas fiables, al fin y al cabo, y si estás buscando la mejor red Wi-Fi en malla para complementar tu configuración de Wi-Fi, la Netgear Orbi Serie 970 es una buena opción.

Por qué lo elegimos Con sus potentes prestaciones, su amplia cobertura y Wi-Fi 7, el Netgear Orbi es una solución Wi-Fi «plug-and-play» para empresas medianas y grandes.

The Netgear Orbi Serie 970 cuenta con unas especificaciones impresionantes. Funciona con Wi-Fi 7 (no te preocupes, es compatible con versiones anteriores), cuenta con una tecnología cuatribanda para una conectividad de alta densidad (que incluye Enhanced Dedicated Backhaul) y viene con dos puertos de 10 Gbps por si necesitas una conexión por cable. Además, cada unidad cuenta con 12 antenas capaces de admitir hasta 200 dispositivos.

Las empresas deben proteger sus datos, y no te contagiarás del Netgear Orbi Serie 970 presenta carencias en materia de seguridad. No solo incluye una suscripción gratuita de un año a Netgear Armor (un paquete de seguridad todo en uno), sino que también ofrece actualizaciones automáticas de firmware, protección avanzada del router y una VPN.

Al igual que otras ofertas premium de esta lista, el Netgear Orbi Serie 970 is sorprendentemente fácil de instalar y ajustar. La aplicación Orbi permite una instalación rápida y sencilla, e incluso puedes crear subredes independientes según tus necesidades.

Ventajas Contras ✅ Especificaciones potentes ✅ 12 antenas y una cobertura de 360 grados ofrecen una conectividad sin igual ✅ Varios puertos para alcanzar velocidades de Ethernet o incluso un backhaul más potente ✅ Incluye una suscripción de 1 año a Netgear Armor ✅ La aplicación Orbi facilita la configuración y el ajuste del sistema ❌ Es caro, pero potente

Mi veredicto:The Netgear Orbi Serie 970 es un potente dispositivo ideal para empresarios que necesitan una infraestructura inalámbrica robusta para su empresa.

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4. TP-Link Deco BE95 [El mejor sistema Wi-Fi en malla para equipos grandes y un gran número de dispositivos]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Velocidad máxima 33 Gbps Área de cobertura unos 836 m² Banda Quad Número de dispositivos compatibles 200 Puertos 2 puertos de 10 Gbps, 2 puertos de 2,5 Gbps

Uno de los mayores problemas del wifi es la gran cantidad de personas que se conectan a él; cuantas más personas se conectan de forma inalámbrica, más lenta y saturada se vuelve la red. Ese inconveniente desaparece por completo con TP-Link Deco BE95, una red Wi-Fi en malla que ofrece un rendimiento excepcional, lo que lo hace ideal para cualquier lugar con muchas señales inalámbricas.

Por qué lo elegimos The TP-Link Deco BE95Su alta velocidad y su excelente cobertura lo convierten en otra opción fantástica para los empresarios.

Como siempre, empecemos por las especificaciones. Este sistema de malla Wi-Fi incluye una velocidad máxima de 33 Gbps y tiene un área de cobertura de unos 836 metros cuadrados. Funciona con un sistema cuatribanda, lo que elimina prácticamente todas las interferencias, por lo que es un router ideal para casas grandes o oficinas. Por último, es compatible con Autopista Pekín-Guangzhoues compatible con más de 200 dispositivos.

Ningún buen sistema de malla Wi-Fi estaría completo sin accesorios. Para el TP-Link Deco BE95, la mayor ventaja es su tecnología de itinerancia con IA integrada, que básicamente personaliza tu red wifi para adaptarla a tus necesidades mediante algoritmos. Además, incluye protección integrada y una función de VPN rápida; así que no hace falta complicarse con un router VPN independiente de última generación.

Ventajas Contras ✅ Buena cobertura, gran velocidad ✅ El Wi-Fi 7 ofrece una mayor velocidad máxima y una conexión más estable ✅ Sistema cuatribanda compatible con más de 200 dispositivos ✅ Fácil de instalar ✅ Funciones que mejoran la calidad de vida y la comodidad ❌ Las actualizaciones de firmware pueden hacer que esta red en malla sea un poco delicada, aunque el servicio de atención al cliente está a tu disposición si lo necesitas

Mi veredicto:Si buscas algo sencillo pero potente para completar tu red inalámbrica, the TP-Link Deco BE95 es una elección fácil.

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5. Punto de acceso U6-Mesh de Ubiquiti Networks [El mejor sistema Wi-Fi de malla para exteriores]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 Velocidad máxima ~5 Gbps Área de cobertura 140 m² Banda Doble Número de dispositivos compatibles Más de 250 Puertos 1 puerto GbE PoE RJ45

Todos los demás sistemas Wi-Fi en malla de esta lista están diseñados para uso en interiores. Este, en cambio, incluye una estructura resistente e impermeable que lo hace ideal para entornos al aire libre y lo sitúa entre los los mejores repetidores Wi-Fi para exteriores (aunque técnicamente no sea un repetidor, sino un punto de acceso en malla) que puedas conseguir.

Por qué lo elegimos El wifi exterior suele instalarse sin pensarlo mucho (del tipo: «está dentro del alcance del router, así que vale»), por lo que contar con un punto de acceso en malla diseñado para uso exterior lo convierte en una opción claramente ganadora.

En lo que respecta a las comunicaciones inalámbricas, the Mixto sub-6está bien. La velocidad es aceptable, con una velocidad máxima de unos 5 Gbps repartidos entre 4,8 Gbps en la banda de 5 GHz y unos 500 Mbps en la de 2,4 GHz. Debido a su naturaleza de doble banda, el Mixto sub-6 también podría tener dificultades para ofrecer un buen rendimiento a los más de 250 clientes teóricos.

El verdadero atractivo del Ubiquiti U6-Meshes que…diseñado expresamente como solución Wi-Fi para exteriores. Aunque es pequeño, es a la vez resistente y robusto, como lo demuestra su clasificación IPX5, lo que lo convierte en el compañero perfecto para cualquier espacio exterior, ya sean terrazas, jardines, cafeterías o campus universitarios.

Ventajas Contras ✅ Certificado IPX5 ✅ Tamaño compacto ✅ Buena cobertura ✅ También es una buena malla para uso general en espacios más reducidos ✅ Opciones de montaje flexibles ❌ Puede calentarse un poco, pero esto se puede evitar colocándolo correctamente

Mi veredicto:Aunque su uso es bastante específico, es difícil superar el Punto de acceso U6-Mesh de Ubiquiti Networks en lo que hace.

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6. Netgear Orbi Serie 370 [El mejor sistema Wi-Fi en malla para disfrutar de una conexión estable en juegos y streaming]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Velocidad máxima 5 Gbps Área de cobertura 557 m² Banda Doble Número de dispositivos compatibles 70 Puertos 2 puertos de 2,5 Gbps

Voy a ser sincero: creo que, para la mayoría de los hogares, los sistemas de cuatro bandas son una auténtica exageración. Sí, es cierto que ofrecen más ancho de banda, pero, a menos que tengas una gran cantidad de dispositivos inalámbricos conectados, no vas a necesitar un sistema de cuatro bandas. En ese caso, me gustaría presentarte el Netgear Orbi Serie 370, Un sistema Wi-Fi en malla sencillo pero potente, ideal para jugar y que ofrece una gran estabilidad.

Por qué lo elegimos Sí, elNetgear Orbi Serie 370 No está diseñado específicamente para juegos… pero es una opción fantástica y, lo que es más importante, asequible para los hogares que quieren disfrutar de Wi-Fi 7 sin tener que gastarse demasiado dinero.

En cuanto a las especificaciones, el Orbi 370 es mucho más de lo que parece. Lo mejor de este sistema Wi-Fi en malla es que funciona con la tecnología Wi-Fi 7, mucho más eficiente, lo que se traduce en velocidades más rápidas, baja latencia, transmisión en alta resolución sin interrupciones y una experiencia de juego fluida como la seda, a pesar de no ser un router para juegos de gama alta.

Al igual que con elNetgear Orbi Serie 970, the 370 además incluye algunas funciones adicionales, como las actualizaciones automáticas de firmware, la protección avanzada del router y Netgear Armor para mayor seguridad. No son imprescindibles, pero están bien.

Ventajas Contras ✅ Velocidad aceptable ✅ Buena cobertura ✅ Incluye Wi-Fi 7 ✅ Fácil de instalar ✅ Precio de venta razonable ❌ Está más pensado para instalaciones pequeñas con pocos dispositivos; si utilizas muchos aparatos inalámbricos, hay opciones mejores

Mi veredicto:The Netgear Orbi Serie 370 ofrece una solución sencilla y sin complicaciones para las zonas sin cobertura de tu casa, a la vez que te permite disfrutar de Wi-Fi 7 a un precio asequible.

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7. Amazon Eero Pro 6E [El mejor sistema Wi-Fi en malla por su sencillez]

8.5

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E Velocidad máxima 2,3 Gbps Área de cobertura 557 m² Banda Tri Número de dispositivos compatibles Más de 100 Puertos 2 puertos de 1 Gbps

Dejemos una cosa clara: aunque hay un montón de especificaciones técnicas y siglas en torno a los mejores routers y sistemas de malla, un sistema «plug-and-play» funcionará igual de bien. Y en cuanto a facilidad de uso, el Amazon Eero Pro 6E es donde realmente destaca.

Por qué lo elegimos Sé que hablo mucho de lo fácil que es configurar la mayoría de estos sistemas de malla, pero el Amazon Eero Pro 6E lleva eso a un nivel superior.

En cuanto a la instalación, el Amazon Eero Pro 6E Solo tienes que enchufarlo y abrir la aplicación. Sí, eso es todo. Además, apenas hay que retocar la configuración, ya que los programas TrueMesh, TrueRoam y TrueChannel no solo «configuran» las rutas entre los nodos de la red en malla y tu router Wi-Fi, sino que también garantizan que siempre estés conectado a la red más fiable.

Esta facilidad podría llevarte a pensar que el Amazon Eero Pro 6E se queda corto en cuanto a rendimiento, pero no. Con velocidades máximas de hasta 2,3 Gbps, una configuración de tres bandas, un área de cobertura de 557 metros cuadrados y capacidad para más de 100 dispositivos, the Amazon Eero Pro 6E es muy potente a pesar de su pequeño tamaño.

Ventajas Contras ✅ Extremadamente fácil de configurar y gestionar ✅ Buenas prestaciones, especialmente para espacios reducidos ✅ La configuración de triple banda en este rango de precios es estupenda ✅ Incluye una suscripción opcional con funciones de seguridad adicionales ✅ Bonito diseño ❌ Las funciones avanzadas conllevan un coste adicional, aunque, de nuevo, son opcionales

Mi veredicto:The Amazon Eero Pro 6E es ideal para quienes desean disfrutar de las ventajas de una conexión Wi-Fi de alta calidad sin tener que lidiar con demasiadas complicaciones técnicas.

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8. Ubiquiti UniFi Express 7 [El mejor sistema Wi-Fi en malla para pequeñas oficinas y redes gestionadas]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Velocidad máxima ~5,7 Gbps Área de cobertura unos 140 m² Banda Tri Número de dispositivos compatibles Más de 300 Puertos 1 puerto WAN de 10 Gbps, 1 puerto LAN de 2,5 Gbps

Quizá hayas consultado esta lista buscando el mejor router en malla en lugar de puntos de acceso, y si es así, tu mejor opción es el Ubiquiti UniFi Express 7, a Pasarela en la nube supercompacta y escalable en malla con Wi-Fi 7. O, en resumen, un router que puede ampliarse en red en malla con sus propios dispositivos.

Por qué lo elegimos Aunque su nombre completo es bastante largo y resulta un poco confuso (por ejemplo, «Cloud Gateway» es el nombre que da Ubiquiti a sus productos híbridos de router y controlador), nadie puede negar que el UniFi 7 es un dispositivo muy eficaz.

En cuanto a las especificaciones, el UniFi Express 7 es bastante bueno. Tiene una velocidad máxima teórica de 5,7 Gbps (aunque, de nuevo, depende en gran medida del número de clientes y de las interferencias), un área de cobertura decente de unos 140 metros cuadrados y canales tribanda. Esto hace que este dispositivo ideal para oficinas pequeñas y hogares donde incluso elLos mejores repetidores Wi-Fi para jugareso no es suficiente.

El principal atractivo del UniFi Express 7 ¿Eso es todo?cumple una doble función; se puede utilizar como un router independiente por sí solo, y se pueden adquirir más unidades para que funcionen como puntos de acceso en malla. Esto se hace a través de la aplicación móvil UniFi, y es mucho más sencillo de lo que parece. Dicha aplicación también ofrece opciones para supervisar y configurar la red, lo que permite una gestión centralizada y sencilla de la misma.

Ventajas Contras ✅ Dispositivo con doble función ✅ Escalable en malla consigo mismo ✅ Fácil gestión centralizada (y adopción de la tecnología de malla) a través de la aplicación ✅ Diseño supercompacto ✅ Fácil ampliación del ecosistema UniFi ❌ Algunos usuarios señalan que la conexión de retorno es más débil cuando se utiliza como red en malla, aunque esto se puede solucionar mediante cables

Mi veredicto:The Ubiquiti UniFi Express 7 es una solución ligera tanto para tu router como para tus necesidades de red en malla.

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9. TP-Link Deco BE67 [El sistema Wi-Fi 7 Mesh con la mejor relación calidad-precio]

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Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 Velocidad máxima 14 Gbps Área de cobertura 750 m² Banda Tri Número de dispositivos compatibles 200 Puertos 1x 10 Gbps, 1x 2,5 Gbps, 1x 1 Gbps

El último de esta lista es el TP-Link Deco BE67. Si has estado echando un vistazo al resto de productos de TP-Link que hay aquí, probablemente ya habrás adivinado que este es un una opción con una relación calidad-precio fantástica para uso doméstico, tanto si piensas utilizarlo para jugar, para trabajar o para potenciar tu router de alta velocidad para transmisión en directo.

Por qué lo elegimos The TP-Link Deco BE67 combina un buen rendimiento y una cobertura en toda la casa con un precio de gama media. Puede que no suene muy emocionante, claro, pero todos estos factores lo convierten en un sistema de Wi-Fi en malla «perfecto» para mucha gente.

En cuanto a las especificaciones, este sistema Wi-Fi en malla no defrauda. Ofrece una velocidad máxima de 14 Gbps, tecnología tribanda para reducir la congestión, capacidad para hasta 200 dispositivos y una buena cobertura de 750 metros cuadrados. Todas estas características lo convierten en la opción perfecta no solo para uso doméstico, sino también para pequeñas empresas en las que no suele haber demasiadas personas conectadas a la vez.

Lo que distingue alTP-Link Deco BE67 lo que lo distingue es suWi-Fi 7A diferencia de otras opciones económicas o con una excelente relación calidad-precio, como el Deco X55… este sistema ofrece velocidad y rendimiento de última generación y funcionará a la perfección con tu potente router Wi-Fi 7… todo ello sin los costes elevados de los sistemas de gama alta.

Ventajas Contras ✅ Incluye Wi-Fi 7 ✅ Precio de venta razonable ✅ Gracias a su tecnología tribanda y a su buena cobertura, es ideal para viviendas grandes y pequeñas empresas ✅ La aplicación Deco hace que la instalación sea pan comido ✅ Cuenta con funciones de seguridad integradas ❌ La frecuencia de 6 GHz tiene un alcance muy limitado (algo que ocurre con cualquier configuración de tres o cuatro bandas), pero esto se puede paliar con una ubicación estratégica

Mi veredicto:The TP-Link Deco BE67 encuentra el equilibrio perfecto entre rendimiento y relación calidad-precio, lo que lo convierte en la opción preferida para muchos usuarios.

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¿Son los sistemas Wi-Fi en malla mejores que los amplificadores de señal Wi-Fi?

Dicho esto, quizá te preguntes si los sistemas Wi-Fi en malla son mejores que los amplificadores de señal Wi-Fi. La respuesta es sí, lo son, pero veamos con más detalle qué es lo que hace que cada uno de ellos sea mejor.

Características del amplificador de señal Wi-Fi

Los repetidores Wi-Fi presentan las siguientes características:

Los extensores crean redes fragmentadas. Aunque, en apariencia, se trate de una sola red, lo cierto es que los repetidores crean minirredes a las que hay que conectarse por separado, con sus propios SSID y contraseñas.

Aunque, en apariencia, se trate de una sola red, lo cierto es que los repetidores crean minirredes a las que hay que conectarse por separado, con sus propios SSID y contraseñas. Extensores pierden mucha velocidad al pasar de una zona a otra. Sin entrar en detalles técnicos, esto tiene que ver con la forma en que los repetidores se comunican con el router.

Sin entrar en detalles técnicos, esto tiene que ver con la forma en que los repetidores se comunican con el router. Los extensores pueden eliminar las zonas muertas si se colocan con cuidado. Como son más baratos, un extensor puede servir como solución rápida para zonas concretas.

si se colocan con cuidado. Como son más baratos, un extensor puede servir como solución rápida para zonas concretas. Extensores tienen dificultades al soportar carga. Una vez más, no vamos a entrar en detalles técnicos; baste decir que cada dispositivo que se conecta a un repetidor supone una carga muy pesada.

Una vez más, no vamos a entrar en detalles técnicos; baste decir que cada dispositivo que se conecta a un repetidor supone una carga muy pesada. Extensores no admiten el cambio sin interrupciones. Para conectarte a la red de un repetidor, tendrás que conectarte a su red; eso significa que tendrás que volver a introducir tu nombre de usuario y contraseña.

Para conectarte a la red de un repetidor, tendrás que conectarte a su red; eso significa que tendrás que volver a introducir tu nombre de usuario y contraseña. Por último, los extensores No optimices tus conexiones. Lo único que hacen es «captar» la señal principal de tu router.

Funciones de la red Wi-Fi en malla

Por el contrario, las redes Wi-Fi en malla ofrecen lo siguiente:

Las redes en malla no crean nuevas redes, sino que ampliar la red principal. Con una red en malla, no tendrás que volver a conectarte a una nueva «instancia» de tu red; dondequiera que vayas dentro del alcance de la red en malla, te encontrarás con una única red unificada.

Con una red en malla, no tendrás que volver a conectarte a una nueva «instancia» de tu red; dondequiera que vayas dentro del alcance de la red en malla, te encontrarás con una única red unificada. Mallas mantener la velocidad en todas las zonas. Esto tiene que ver con la forma en que se comunican los nodos de malla; en pocas palabras, cuentan con un canal de retorno específico, a diferencia de los repetidores, que envían toda la información a una sola banda.

Esto tiene que ver con la forma en que se comunican los nodos de malla; en pocas palabras, cuentan con un canal de retorno específico, a diferencia de los repetidores, que envían toda la información a una sola banda. Mallas también puede eliminar las zonas muertas. Dado que son más caras que los repetidores, las redes Wi-Fi en malla deben colocarse con cuidado.

Dado que son más caras que los repetidores, las redes Wi-Fi en malla deben colocarse con cuidado. Mallas gestionar varios dispositivos con facilidad. Aunque siguen teniendo dificultades cuando se les exige al máximo, las redes en malla pueden gestionar un buen número de conexiones inalámbricas a la vez sin perder velocidad ni estabilidad.

Aunque siguen teniendo dificultades cuando se les exige al máximo, las redes en malla pueden gestionar un buen número de conexiones inalámbricas a la vez sin perder velocidad ni estabilidad. Las mallas son sin fisuras. Como se ha mencionado anteriormente, una red en malla (junto con el router principal) no es más que una única red.

Como se ha mencionado anteriormente, una red en malla (junto con el router principal) no es más que una única red. Por último,La mayoría de las mallas cuentan con funciones de optimización. Estas funciones les permiten «adaptar» su red al lugar donde se encuentren. Hoy en día, la optimización suele llevarse a cabo mediante inteligencia artificial, pero también se puede realizar mediante ajustes a través de una aplicación.

Dicho todo esto, Una red en malla Wi-Fi es mucho mejor que un repetidor Wi-Fi.

Mi veredicto general

Aunque tengas todas estas fantásticas opciones a tu alcance, quizá lo que busques sea ir al grano. En ese caso, aquí tienes algunas recomendaciones rápidas.

¿Cuál es el mejor punto de partida para el mejor sistema de Wi-Fi en malla que existe hoy en día?

Para oficinas, casas grandes o cualquier lugar con mucho tráfico inalámbrico → Asus Zen Wi-Fi BQ16 Pro

Estos son los mejores sistemas Wi-Fi en malla que combinan un alto rendimiento, gran ancho de banda y una cobertura fantástica.

Estos son los mejores sistemas Wi-Fi en malla que combinan un alto rendimiento, gran ancho de banda y una cobertura fantástica. Para uso doméstico general y pequeñas empresas → TP-Link Deco X55

Aunque no son tan potentes como los modelos de gama alta, estos sistemas Wi-Fi en malla funcionan bastante bien y es muy probable que solucionen los problemas de cobertura irregular de tu red Wi-Fi.

Aunque no son tan potentes como los modelos de gama alta, estos sistemas Wi-Fi en malla funcionan bastante bien y es muy probable que solucionen los problemas de cobertura irregular de tu red Wi-Fi. Para uso en exteriores → Punto de acceso U6-Mesh de Ubiquiti Networks

Este sistema de malla combina la fiabilidad de Ubiquiti con un exterior resistente e impermeable, ideal para su uso en exteriores.

Recuerda: tu sistema Wi-Fi en malla ideal es aquel que resuelve directamente tus problemas, y, en última instancia, solo tú puedes decidir cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades.

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